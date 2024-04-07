Copy.ai กับ ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

แม้ว่าเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งใหม่เสียทีเดียว แต่เครื่องมือ AI ก็ได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าพวกมันจะอยู่ไปอีกนานตามการสำรวจผู้บริโภคของ Forbes พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยปรับปรุงคุณภาพและความสร้างสรรค์ของเนื้อหาในบริบทต่างๆ
เครื่องมือ AI สองตัวที่คุณมักได้ยินบ่อย ๆ คือ Copy.ai และ ChatGPT ทั้งสองสามารถสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์ได้ ใช้งานง่าย และช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากมาย!
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุมและมีชุดคุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับตำแหน่งเฉพาะในวงการ AI
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกการเปรียบเทียบ Copy. ai กับ ChatGPT พูดคุยถึงทั้งสองตัวเลือกอย่างละเอียด และช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ชื่นชอบได้ นอกจากนี้ เรายังจะนำเสนอตัวเลือกที่สามซึ่งช่วยให้คุณบรรลุประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานด้วย AI ที่ไม่มีใครเทียบได้ 🏃
Copy. ai คืออะไร?
Copy.ai เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI, แชทบอท และลบหน้าว่าง โดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ GPT-3 (LLM) ซึ่งออกแบบมาเพื่อทีมการตลาดและการขาย นักเขียน ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และทุกคนที่ต้องการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ 💪
หนึ่งในเหตุผลเบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Copy.ai คือ คุณสมบัติการปรับแต่ง ของมัน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามเป้าหมายของคุณได้อย่างแม่นยำ!
คุณสมบัติของ Copy.ai
อะไรทำให้ Copy. ai พิเศษมาก? มาดูคุณสมบัติหลักของมันกัน! 🎖️
2. น้ำเสียงของแบรนด์
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ AI เพราะพวกเขากลัวว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นจะ "ทำลาย" เสียงและเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทของพวกเขา เพื่อลดความกังวลดังกล่าว Copy.ai จึงเสนอตัวเลือกที่เรียกว่า Brand Voice—ด้วยตัวเลือกนี้ คุณสามารถ รักษาความแท้จริงและเพิ่มความสม่ำเสมอ ได้ในทุกแพลตฟอร์ม
ฟีเจอร์สุดเจ๋งนี้ช่วยให้คุณ "สอน" อัลกอริทึมของ Copy.ai ให้เข้าใจน้ำเสียงเฉพาะตัวของแบรนด์คุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่แบ่งปันตัวอย่างเนื้อหาต้นฉบับของคุณไม่กี่ส่วน เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง และนำความรู้นี้ไปเป็นพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาใหม่ในอนาคต 😎
1. ปรับปรุง
คุณสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ของ Copy.ai ได้เพียงเมื่อคุณกระซิบสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปในหูของ AI ของมัน นั่นคือ คุณต้องป้อนคำสั่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้เครื่องมือให้คำตอบที่ถูกต้อง
ด้วยฟีเจอร์ปรับปรุงของ Copy.ai คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความแม่นยำของคำสั่งของคุณ เพราะเครื่องมือจะดูแลให้คุณเอง
ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี้อยู่ใน Copy. ai Chat ซึ่งคุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ จุดประสงค์หลักของฟีเจอร์ปรับปรุงคือการ ทำให้คำสั่งของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น และเพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ
การใช้ตัวเลือกนี้เป็นเรื่องง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดแชท Copy.ai และป้อนคำสั่งของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ดูสวยงาม จากนั้นกดปุ่ม "ปรับปรุง" ที่มุมล่างซ้ายของกล่องข้อความ แล้วดูเครื่องมือทำหน้าที่ของมัน เพิ่มบริบทหากจำเป็น ส่งคำสั่งของคุณ และเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่ถูกต้องและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
3. อินโฟเบส
อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ Copy.ai เป็นเครื่องมือที่ทำงานเป็นทีมได้ดีคือ Infobase—ศูนย์กลางข้อมูล ที่คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด ข้อเสนอคุณค่า แนวทางแบรนด์เอกสารโครงการ และอื่นๆ ได้
ทำไมคุณถึงทำแบบนี้? เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับ Copy.ai คุณสามารถดึงข้อมูลจาก Infobase ของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณเพิ่มบริบทให้กับคำสั่งของคุณโดยไม่ต้องเขียนสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมา
ด้วยเหตุนี้ Copy.ai จึงสามารถ สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนรายการในฐานข้อมูลข้อมูลที่คุณสามารถเก็บไว้ได้ คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอของเนื้อหา
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง
- ทีม: $186/เดือน สำหรับ 20 ที่นั่ง
- การเติบโต: $1,000/เดือน สำหรับ 75 ที่นั่ง
- ขนาด: $3,000/เดือน สำหรับ 200 ที่นั่ง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT (ย่อมาจาก Chat Generative Pretrained Transformer) เป็นแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI และเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 ข่าวเกี่ยวกับเครื่องมืออันยอดเยี่ยมนี้ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนได้รับการยกย่องให้เป็นไอคอนแห่งวงการ AI
อย่าให้หน้าตาที่เรียบง่ายหลอกคุณได้—ChatGPT เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง มันพัฒนาขึ้นจากโมเดล GPT-3.5 และ GPT-4 ที่ล้ำสมัย โดยโมเดล GPT-4 นั้นมีให้เฉพาะผู้ใช้ระดับ Pro เท่านั้น
เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังแชทบอทช่วยให้สามารถให้คำตอบที่แม่นยำและถูกต้องต่อคำสั่งและคำถามในรูปแบบการสนทนาได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือที่สามารถสร้างเนื้อหา ช่วยเหลือการสนับสนุนลูกค้า หรือตอบคำถาม ChatGPT ก็สามารถเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของคุณได้
คุณสมบัติของ ChatGPT
ทำไมโลกถึงตื่นเต้นกับ ChatGPT? มาดูกันว่าเครื่องมือยอดนิยมนี้มีอะไรให้เราบ้าง
1. ความจำในการสนทนา
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ ChatGPT และเหตุผลที่ผู้ใช้หลายล้านคนชื่นชอบมันคือความสามารถในการจดจำบทสนทนา ลองนึกภาพว่าคุณต้องการให้ ChatGPT ยกตัวอย่างนักร้องที่มีชื่อเสียง และมันตอบกลับมาว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ หากคุณต้องการตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง สิ่งที่คุณต้องทำคือพิมพ์อะไรบางอย่างพื้นฐาน เช่น "อีกคนหนึ่ง" และเครื่องมือจะเติมช่องว่างและแสดงชื่อของนักร้องคนอื่น 💃
พูดง่ายๆ คือ ChatGPT มีหน่วยความจำที่ช่วยให้มันเข้าใจและ จดจำบริบท จากข้อความก่อนหน้าได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับคำตอบที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อปรับแต่งคำสั่งของคุณให้ละเอียดขึ้นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้คำสั่งว่า "ให้ตัวอย่างนักร้องที่ได้รับความนิยม" คุณสามารถเขียนเพิ่มเติมในภายหลังว่า "ไม่ใช่ครับ/ค่ะ หมายถึงนักร้องร็อกที่ได้รับความนิยม" เพื่อให้ ChatGPT เข้าถึงคลังข้อมูลเพลงแนวร็อกโดยเฉพาะ
2. การสนทนาด้วยเสียง
ในเดือนกันยายน 2023 OpenAI ได้เริ่มเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ ChatGPT ที่เรียกว่าการสนทนาด้วยเสียง ด้วยการเพิ่มเติมที่น่าทึ่งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่การพิมพ์ข้อความในการสนทนากับ ChatGPT อีกต่อไป—คุณสามารถสนทนาด้วยเสียงได้จริง!
คุณคุยกับ ChatGPT และมันตอบกลับคุณด้วยเสียงที่คุณเลือก ฟังนิทานก่อนนอน เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ หรือให้มันรวบรวมและบอกสูตรอาหาร
ฟีเจอร์นี้ขับเคลื่อนโดย โมเดลแปลงข้อความเป็นเสียง ใหม่ที่สามารถสร้างเสียงที่คล้ายมนุษย์จากข้อความได้ภายในไม่กี่วินาที OpenAI ได้ร่วมมือกับนักพากย์มืออาชีพในการพัฒนาฟีเจอร์นี้ เพื่อให้เสียงที่ได้มีคุณภาพสูง
3. ความสามารถของภาพ
ฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการพิมพ์ได้ด้วยการส่งรูปภาพไปยัง ChatGPT และขอให้มันให้บริบทและรายละเอียดเพิ่มเติม 📸
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายรูปสถานที่สำคัญและขอให้ ChatGPT เสนอข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้น หรือคุณสามารถถ่ายรูปตู้เย็นของคุณและขอให้เครื่องมือนี้ช่วยระดมความคิดเกี่ยวกับสูตรอาหารที่สามารถทำได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่
OpenAI ได้เริ่มแนะนำคุณสมบัตินี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2023 เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- + ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากมายที่คุณสามารถรวมไว้ในแผนของคุณได้; ตรวจสอบเว็บไซต์ของ OpenAI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Copy.ai เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Copy.ai และ ChatGPT เป็นเครื่องมือ AIชั้นนำที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และยกระดับเนื้อหาของคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกผู้ชนะในศึก Copy.ai vs. ChatGPT จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย มาดูกันว่าเครื่องมือทั้งสองนี้เปรียบเทียบกันอย่างไรในสามด้านสำคัญ—อินเทอร์เฟซ ความสามารถในการปรับแต่ง และเทมเพลต
1. อินเตอร์เฟซ
เครื่องมืออาจมีคุณสมบัติครบครันทุกอย่างในโลก แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่มีความหมายหากอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย
แม้ว่าทั้งสองจะมีคุณสมบัติที่น่าประทับใจและมีการใช้งานที่หลากหลายตามเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้ง Copy.ai และ ChatGPT มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ไม่มีปัญหาเช่นเลย์เอาต์ที่รก การนำทางที่ไม่ดี หรือโฆษณาป๊อปอัปที่มากเกินไป
ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องมือใด คุณก็จะไม่มีปัญหาในการใช้งาน เนื่องจากมีตัวเลือกที่มองเห็นได้ชัดเจน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองเครื่องมือนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก—แม้ว่าจะพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2. ตัวเลือกการปรับแต่งที่รวดเร็ว
ในรอบที่สองของการแข่งขันระหว่าง ChatGPT กับ Copy.ai เราได้สังเกตคุณสมบัติการปรับแต่งคำสั่งของพวกเขา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งคำสั่งของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่? ใช่ แน่นอน!
ChatGPT มีความจำในการสนทนาและอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้ ซึ่งหมายความว่ามันจะจดจำคำสั่งก่อนหน้าของคุณและใช้ความรู้นี้ในการให้คำตอบที่มีข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งคำสั่งของคุณด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วย
แม้ว่า ChatGPT จะน่าประทับใจไม่น้อย แต่ Copy.ai ก็เหนือกว่าในรอบนี้ ด้วยฟีเจอร์ Improve ที่ช่วยให้ข้อความของคุณดีขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งเสียงของแบรนด์ให้ตรงกับตัวตนของแบรนด์ได้อย่างแท้จริง
Copy.ai นำเสนอฟีเจอร์เจ๋งอีกอย่างหนึ่งให้คุณ นั่นคือ คล้ายกับนี้ คุณสามารถบันทึกไอเดียโปรดที่เครื่องมือสร้างขึ้น แล้วนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างไอเดียใหม่ได้
3. แม่แบบ
แม่แบบที่มีคำแนะนำพร้อมใช้ช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องมือ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
Copy.ai มีห้องสมุดของคำสั่งและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 100แบบสำหรับทุกประเภทของวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การสร้างบทความบล็อกไปจนถึงการปรับแต่งโฆษณา Facebook และคำบรรยาย Instagram ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เทมเพลตเหล่านี้มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจ (รวมถึงเวอร์ชันฟรี แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการ)
เนื่องจาก Copy.ai มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาด้วย AIสำหรับการตลาด การขาย และโซเชียลมีเดียเป็นหลัก เทมเพลตของมันจึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมเหล่านี้โดยเฉพาะ
ChatGPT มีเทมเพลตคำสั่งเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น และคุณสามารถค้นหาได้ในไดเรกทอรีเทมเพลต คุณยังสามารถสร้างแม่แบบการเขียนคำสั่งของคุณเองในไดเรกทอรีและแชร์กับสมาชิกในทีมได้อีกด้วย
Copy.ai ชนะขาดลอย ในรอบนี้ด้วยคลังแม่แบบที่หลากหลาย ซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะสมาชิกแบบพรีเมียมสูงสุดเท่านั้น ต่างจาก ChatGPT ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Copy.ai เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
มาดูกันว่าผู้ใช้ Reddit พูดถึง Copy.ai และ ChatGPT อย่างไรบ้าง
ผู้ใช้คนหนึ่งให้คะแนนแก่ ChatGPTเนื่องจากความครอบคลุมของมัน:
"แม้ว่าจะมีการขัดข้องเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะเมื่อทำงานโครงการส่วนตัวหลังเลิกงานในที่ที่ฉันอยู่ ฉันยังคงถือว่า ChatGPTเป็นเครื่องมือเขียนAI ที่ครอบคลุมที่สุดที่มีอยู่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่จะสามารถรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ แต่ฉันเข้าใจถึงความจำเป็นในการมีความยืดหยุ่น ในฐานะผู้ใช้ ฉันไม่ต้องการเสียเงินหากพบว่าตัวเองไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มและไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป"
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชอบCopy.ai มากกว่าแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายโดยละเอียด:
"100% คัดลอก. ai ดีกว่า chatgpt. ฉันหัวเราะทุกครั้งที่มีคนใช้ ChatGPT"
ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วยว่าการใช้เครื่องมือทั้งสองร่วมกันเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด:
"การผสมผสานระหว่าง ChatGPT และ Copy.ai นั้นดี ฉันชอบใช้ Copy.ai สำหรับงานเขียนโฆษณาและสิ่งต่างๆ ในโซเชียลมีเดียมากกว่า"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Copy.ai และ ChatGPT
Copy. ai และ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน Copy. ai ช่วยในการสร้างเนื้อหาและเน้นด้านการตลาดและการขาย ในขณะที่ ChatGPT มุ่งเน้นไปที่การสนทนาแบบไดนามิกและการให้คำตอบสำหรับคำถาม
นั่นหมายความว่าการเลือกของคุณอาจต้องยอมประนีประนอมกับคุณสมบัติบางอย่าง แล้วถ้าเราบอกคุณว่ามีทางเลือกอื่นนอกจาก Copy.aiและChatGPTที่ให้คุณใช้พลังของ AI จัดการโครงการ งาน และเอกสาร และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น? เครื่องมือนี้เรียกว่าClickUp!
มาใส่หมวกนักสืบของเราและสำรวจคุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคุณควรเริ่มใช้งานมันโดยด่วนที่สุด 🕵️
1. ClickUp AI
ClickUp AIคือ ผู้ช่วยเขียนงานที่ใช้ AI อย่างทรงพลัง ที่สามารถช่วยคุณทำงานให้เสร็จ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และประหยัดเวลา! ⏰
เครื่องมือเขียน AIนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างอีเมล
- สรุปและปรับปรุงข้อความ
- ระดมความคิดสำหรับโพสต์บล็อกและคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย
- สร้างเอกสารสรุปโครงการ
- สร้างข้อความสำหรับวาระการประชุม
นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง—ClickUp AI พร้อมช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่คุณขาดความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจในการเขียนหรือแก้ไขเนื้อหา
มันช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การตลาดและการขายไปจนถึงทรัพยากรบุคคลและการจัดการโครงการ ด้วย ClickUp AI คุณสามารถเริ่มต้นเพิ่มประสิทธิภาพของทีมทั้งหมดของคุณและบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
2. คลิกอัพ ด็อกส์
ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานใด โอกาสที่คุณจะต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมากนั้นมีสูง ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง แชร์ และแก้ไขเอกสาร เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์และงานต่างๆ รวมถึงจัดหมวดหมู่เอกสารได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย 😏
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs เป็น ตู้เอกสารดิจิทัล สำหรับจัดเก็บเอกสารและเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ClickUp Docs มีตัวเลือกเช่นการคอมเมนต์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยกระตุ้นการสื่อสารและการร่วมมือของทีมและช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
คุณลักษณะการจัดการเอกสารที่ไม่เหมือนใครนี้ พร้อมด้วย สิทธิ์การเข้าถึงและการแชร์ที่สามารถปรับแต่งได้ และการซิงค์เวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดาย อาจเป็นสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
3. งานใน ClickUp
การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีม หากไม่มีสิ่งนี้ เพื่อนร่วมงานของคุณจะไม่รู้ว่าพวกเขาควรทำอะไรภายในกำหนดเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมด้วยClickUp Tasks คุณจะได้รับชุดคุณสมบัติหลักที่ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย สร้าง จัดการ และติดตามงานสำหรับโครงการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์
ใช้ประโยชน์จากClickApps มากกว่า 35 รายการเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณ สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ ใส่คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในทีมหลายคนผ่านความคิดเห็น และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองรวมถึง การเชื่อมโยงงานเพื่อให้กระบวนการที่เชื่อมโยงกันเป็นไปตามลำดับที่เหมาะสม
เพลิดเพลินกับมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อสังเกตงานและโครงการของคุณจากหลากหลายมุมมอง และหากจำเป็น สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรับประกันความสำเร็จ
ClickUp: รวม AI และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน
ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่นำเสนอผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะด้วย AIที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์การจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่ง ด้วยความสามารถในการปรับแต่ง ClickUp สามารถเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าสำหรับทีมใดก็ตามที่ต้องการทำงานมากขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นด้วยความพยายามน้อยที่สุด
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และก้าวสู่ระดับดาวแห่งประสิทธิภาพการทำงานได้ในพริบตา! ⭐