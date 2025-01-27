De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till SmartSuite 2025

SmartSuite marknadsför sig som den enda plattformen för alla processer och projekt, men det är inte den enda lösningen för arbetshantering som finns. Det finns många andra alternativ inom arbetsflödesautomatisering, och de är väl värda att utforska innan du bestämmer dig för eller fortsätter med SmartSuite.
I den här guiden tittar vi på de bästa alternativen till SmartSuite som finns idag. Vi jämför webbaserade verktyg för arbetsflödeshantering, automatisering av arbetsflöden, uppgiftshantering och samarbete för att ge dig vår ultimata lista över kandidater att prova under 2024. ?
Vad ska du leta efter i ett alternativ till SmartSuite?
SmartSuite är en molnbaserad plattform för automatisering och arbetshantering som täcker ett brett spektrum av användningsområden, inklusive projektledning, HR och personalhantering, marknadsföring och regelefterlevnad. Du kan använda den för alla dessa funktioner eller bara för några av dem.
När du överväger ett alternativ till SmartSuite bör du tänka på följande:
- Användarvänlighet: Är plattformen lätt att använda? Krävs det mycket utbildning?
- Expertis: Erbjuder det nya verktyget bättre funktionalitet inom ditt fokusområde?
- Anpassning: Är det nya alternativet mer flexibelt? Kan du anpassa det helt och hållet?
- Automatisering: Kan verktyget automatisera de uppgifter jag behöver? Erbjuder det mer än SmartSuite?
- Pris: Är det nya verktyget prisvärt? Passar det din budget?
- Skalbarhet: Kan alternativet skalas upp i takt med din verksamhet? Blir det för dyrt att skala upp?
Med så många produkter tillgängliga inom arbetsflödesautomatisering finns det gott om alternativ för företag av alla storlekar, budgetar och behov – oavsett om du är ett litet företag som behöver HR-hantering eller ett snabbt växande SaaS-företag som behöver programvara för marknadsföringsautomatisering. Tänk på ditt eget personliga användningsområde och vad ditt team behöver, så att du kan skapa en kortlista med de bästa alternativen att prova.
De 10 bästa alternativen till SmartSuite
Med rätt arbetshanteringsverktyg blir det enkelt att få saker gjorda, samarbeta i team och uppnå större framgång. Här är de bästa alternativen och konkurrenterna till SmartSuite som kan hjälpa dig att nå dina produktivitetsmål.
1. ClickUp
ClickUp är ett utmärkt alternativ till SmartSuite, eftersom det också är en allt-i-ett-plattform som är utformad för att öka din produktivitet och vinst. ClickUps breda utbud av funktioner gör det enkelt att organisera ditt arbete, hantera uppgifter och resurser samt samarbeta med teammedlemmar. ✨
Från kampanjer till sprintplanering kan ClickUp Automations effektivisera alla typer av verksamhet. Vårt bibliotek med över 100 kodfria automatiseringar innehåller allt du behöver för att förenkla arbetsflöden, effektivisera rutinuppgifter och göra projektöverlämningar enkla.
Använd våra färdiga automatiseringsrecept som de är, eller anpassa dem med din egen logik och anpassade statusar. Njut av recept som täcker ett brett spektrum av användningsområden – inklusive uppgiftsfördelning, kommentarer, statusuppdateringar och mycket mer.
Du kan inte bara automatisera ditt arbete i ClickUp, utan också utöka denna funktionalitet till andra appar som du använder. Integrera dina externa appar – som Github, Slack, Dropbox och Calendly – i ditt ClickUp-arbetsflöde. Biblioteket med integrationer växer varje månad.
Utöver ClickUp Automations har plattformen mycket att erbjuda team som vill hålla ordning och arbeta mer effektivt. Använd ClickUp Tasks för att hantera personliga uppgifter och teamuppgifter, visualisera framstegen i din ClickUp-instrumentpanel och flytta dina kontaktuppgifter till ClickUp CRM så att du kan sköta ditt kundrelationshanteringssystem från samma ställe.
ClickUps bästa funktioner
- Använd ClickUp Automations och villkorslogik för att skapa kraftfulla arbetsflöden.
- Hantera uppgifter, att göra-listor och affärsprocesser
- Ställ in och följ upp framstegen mot KPI:er för projektledning
- Möjliggör meddelanden och samarbete med ditt team i realtid med ClickUp Chat.
- Hantera tekniska och kreativa projekt
- Skapa dokument och kalkylblad för att samarbeta och dela med ditt team
- Hantera resurser och teammedlemmarnas tid, produktivitet och fakturerbara timmar
- Ställ in behörigheter och dela projekt för att öka projektets transparens
- Utnyttja ClickUp-mallarna för att komma igång snabbt, inklusive mallar för arbetsplaner.
- Anpassa din upplevelse med anpassade vyer, anpassade fält och färgkoordinering.
- Integrera med tusentals externa appar
Begränsningar med ClickUp
- Med så många funktioner och anpassningsalternativ rapporterar vissa användare att det finns en inledande inlärningskurva.
- Det finns kanske inte en dedikerad integration för varje extern app, men du kan alltid ansluta ClickUp till tusentals andra verktyg med Zapier.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. Flow
Flow beskriver sig själv som en modern mjukvarulösning för projekt- och uppgiftshantering för team. Plattformen samlar viktiga element som projektledning, konversationer och uppgiftshantering för att skapa en allt-i-ett-plats där arbetet kan utföras. ✔️
Flows bästa funktioner
- Hantera uppgifter mer effektivt med automatiserade återkommande uppgifter
- Bjud in teammedlemmar till projekt och kontrollera sekretessen med behörigheter
- Anpassa projekt med färger och ikoner
Flödesbegränsningar
- Vissa användare rapporterar att synkroniseringen kan vara långsam mellan webb- och appversionerna.
- Du kan endast inaktivera ditt konto, det är inte möjligt att radera kontodata.
Priser för Flow
- Grundläggande: 6 $/månad per användare
- Plus: 8 $/månad per användare
- Pro: 10 USD/månad per användare
Flödesbetyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
3. FunctionFox
FunctionFox är ett verktyg för tidrapportering och projektledning som används för att spåra tid, öka teamets produktivitet och mäta det totala värdet. Detta verktyg är idealiskt för kreativa proffs och team som vill organisera sin interna planering och hålla fokus på flera projekt. ⚒️
FunctionFox bästa funktioner
- Visualisera mängden arbete som är schemalagt för varje teammedlem
- Spåra tid med hjälp av tidrapporter och en inbyggd stoppur
- Se vilka uppgifter som är öppna och vilka som har slutförts
Begränsningar för FunctionFox
- Vissa användare önskar att funktionaliteten kring automatisering och repetitiva uppgifter var tillgänglig.
- Det finns få anpassningsalternativ
Priser för FunctionFox
- Classic: 35 $/månad för den första användaren, därefter 5 $/månad per ytterligare användare
- Premier: 50 USD/månad för den första användaren, därefter 10 USD/månad per ytterligare användare
- Internt: 150 USD/månad för första användaren, därefter 20 USD/månad per ytterligare användare
Betyg och recensioner av FunctionFox
- G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
4. Plutio
Plutio är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och samarbete som gör det möjligt för team att följa ett projekt från start till mål. Användare kan förbereda projekt, planera tidslinjer, tilldela uppgifter och skicka förslag till kunder från en central plats, vilket gör det idealiskt för team och byråer. ?
Plutios bästa funktioner
- Skapa ett projekt automatiskt från en mall när ett kontrakt har undertecknats
- Använd mallar för att skapa återkommande uppgifter för uppgifter som du utför regelbundet.
- Välj att automatiskt visa en faktura, schemaläggare eller offert efter att din kund har undertecknat avtalet.
Plutios begränsningar
- Vissa användare rapporterar att det kan ta lång tid att redigera förslag.
- Det finns inget enkelt sätt att exportera data till andra verktyg.
Plutios prissättning
- Solo: 19 $/månad för en användare
- Studio: 39 $/månad för 10 bidragsgivare
- Byrå: 99 $/månad för 30 medarbetare
- Ytterligare bidragsgivare kan läggas till i Studio- och Agency-planerna för 5 USD/månad per användare.
Plutio-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
5. Nintex
Nintex är ett programverktyg för process- och arbetsflödeshantering som använder automatisering för att effektivisera processer och öka produktiviteten. Detta programverktyg för omstrukturering av affärsprocesser och processkartläggning gör det möjligt för användare att upptäcka möjligheter att förbättra processer, automatisera dem framgångsrikt och fortsätta att optimera och förbättra dem. ?
Nintex bästa funktioner
- Skapa processer och anpassa arbetsflöden för att bli mer effektiv
- Automatisera processer och kör dem regelbundet
- Skapa mallar och anpassa dem utan att behöva kunna koda
Nintex begränsningar
- Nintex är specialiserat på processhantering, så det saknar några av de andra funktionerna som allt-i-ett-alternativen har.
- Vissa användare rapporterar att det finns en brant inlärningskurva.
Priser för Nintex
Nintex erbjuder en rad olika pro-, premium- och anpassade planer för var och en av sina sex automatiseringsplattformar:
- Fördel: Startpriserna varierar mellan 15 000 och 35 000 dollar per år.
- Premium: Startpriserna varierar mellan 2 400 och 60 000 dollar per år.
- Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter
Nintex-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)
6. Process Street
Process Street är ett programverktyg för standardiserade arbetsrutiner (SOP), checklistor och arbetsflödeshantering. Det syftar till att förenkla processhanteringen, vilket leder till ökad effektivitet i verksamheten. Automatisera uppgifter, effektivisera processer och dra nytta av AI-driven arbetsflödesdesign för att förbättra ditt sätt att arbeta. ?
Process Streets bästa funktioner
- Skapa repeterbara processer för att förbättra produktiviteten
- Använd villkorslogik för att anpassa flöden inom processer
- Visualisera vad som kommer härnäst och följ dina framsteg
Process Streets begränsningar
- Användare har sagt att rapporteringsalternativen kan kännas begränsade.
- Vissa rapporterar att en sökfunktion för dokument och uppgifter skulle vara användbar.
Priser för Process Street
- Startup: 100 $/månad
- Fördel: Från 415 USD/månad
- Enterprise: Från 1 660 USD/månad
Process Street-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)
7. Teamhood
Teamhood är en projektledningsplattform som samlar allt ditt arbete på ett ställe. Plattformen inkluderar tidrapportering, arbetsbelastningshantering, schemaläggning, arbetsflöden och processer, konversationer och mycket mer. ?
Teamhoods bästa funktioner
- Visualisera ditt projekts framsteg i flera vyer, inklusive Kanban-tavlor och Gantt-diagram.
- Planera din tid mer effektivt med uppskattade timmar och algoritmbaserade insikter.
- Automatisera uppgifter som du upprepar regelbundet med återkommande uppgifter
Begränsningar för Teamhood
- Användare kan inte lägga till filer i kommentarer inom uppgifter, vilket kan påverka vissa team.
- Vissa användare önskar att de kunde inaktivera funktioner som inte används.
Priser för Teamhood
- Gratis
- Professional: 9,50 $/månad per användare
- Premium: 15 $/månad per användare
- Ultimate: 19 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Teamhood-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 5/5 (10+ recensioner)
8. Rippling
Rippling är en plattform för personalhantering som specialiserar sig på personaladministration (HR), IT och ekonomihantering. Hantera anställdas förmåner, löner och utgifter med anpassade arbetsflöden som automatiserar processer för en mer effektiv upplevelse. ?
Ripplings bästa funktioner
- Automatisera nästan alla HR-, IT- eller finansprocesser med if/then-automatiseringar.
- Använd anpassade triggers för att skapa personliga arbetsflöden
- Anslut till tredjepartsappar för att utöka arbetsflödesautomatiseringsfunktionerna utöver dina Rippling-data.
Ripplings begränsningar
- Ripplings expertisområde är HR, IT och ekonomi, så om ditt fokusområde är ett annat kan ett annat verktyg passa dig bättre.
- Vissa användare önskar att onboarding-funktionen var mer omfattande.
Rippling-prissättning
- Från 8 $/månad per användare
Rippling-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)
9. Workfront
Workfront är ett program för projekt- och arbetshantering från mjukvarujätten Adobe. Plattformen gör det möjligt för användare att planera och driva projekt, hantera budgetar och använda automatisering för bättre processhantering. ?
Workfronts bästa funktioner
- Tilldela och spåra uppgifter mellan teammedlemmar, avdelningar och projekt
- Använd anpassade logikregler för att synkronisera data automatiskt mellan team
- Hantera förväntningar och prioritera uppgifter automatiskt med en inbyggd begärankö.
Begränsningar i Workfront
- Vissa säger att det finns en stor inlärningskurva för nya användare.
- Användare rapporterar att mängden aviseringar och varningar i din inkorg kan vara överväldigande.
Priser för Workfront
- Välj: Kontakta oss för prisuppgifter
- Prime: Kontakta oss för prisuppgifter
- Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Workfront
- G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
10. Fluix
Fluix är en plattform för automatisering av arbetsflöden som är utformad för att göra det enkelt att digitalisera dokumentprocesser och automatisera repetitiva, rutinmässiga uppgifter. Effektivisera vardagliga uppgifter som revisioner, inspektioner, utbildning, fakturahantering och mycket mer med Fluix automatisering av uppgifter. ?
Fluix bästa funktioner
- Gå bort från pappersdokument och byt till digitala versioner som du kan kommentera.
- Utforma ett personligt arbetsflöde som passar dina specifika behov
- Automatisera repetitiva manuella uppgifter och spåra deras framsteg tills de är klara.
Fluix begränsningar
- Vissa användare önskar att formulärbyggaren var mer användarvänlig för icke-tekniska användare.
- Det finns för närvarande ingen Android-app, men det finns en iOS-app tillgänglig.
Fluix prissättning
- Fluix Core: 30 $/månad per användare
- Tillägg för villkorlig logik: 5 USD/månad per användare
- Power Analytics-tillägg: 10 USD/månad per användare
- Tillägg för förifyllning av formulär och dokument: 10 USD/månad per användare
- Tillägg för kvartalsöversyn: 50 USD/månad per användare
Fluix betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)
Effektivisera arbetsflöden med ett SmartSuite-alternativ
SmartSuite är ett utmärkt verktyg för projektledning som gör det möjligt för distribuerade team att arbeta mer produktivt. Det betyder inte att det är det enda alternativet, och den här guiden visar hur många imponerande konkurrenter till SmartSuite som finns på marknaden. Använd den här guiden för att hitta det verktyg som bäst passar dina mål och njut av fördelarna med ett mer samordnat, produktivt och välorganiserat team.
Om du letar efter ett programverktyg som erbjuder allt som SmartSuite gör och mer därtill, prova ClickUp. Denna allt-i-ett-plattform är fylld med funktioner som underlättar projektledning, uppgiftshantering och personalhantering. Utforska alla fördelar och prova ClickUp gratis idag. ?