De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till SmartSuite 2025

SmartSuite marknadsför sig som den enda plattformen för alla processer och projekt, men det är inte den enda lösningen för arbetshantering som finns. Det finns många andra alternativ inom arbetsflödesautomatisering, och de är väl värda att utforska innan du bestämmer dig för eller fortsätter med SmartSuite.

I den här guiden tittar vi på de bästa alternativen till SmartSuite som finns idag. Vi jämför webbaserade verktyg för arbetsflödeshantering, automatisering av arbetsflöden, uppgiftshantering och samarbete för att ge dig vår ultimata lista över kandidater att prova under 2024. ?

Vad ska du leta efter i ett alternativ till SmartSuite?

SmartSuite är en molnbaserad plattform för automatisering och arbetshantering som täcker ett brett spektrum av användningsområden, inklusive projektledning, HR och personalhantering, marknadsföring och regelefterlevnad. Du kan använda den för alla dessa funktioner eller bara för några av dem.

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla, Gantt-diagram och kalender.

När du överväger ett alternativ till SmartSuite bör du tänka på följande:

Användarvänlighet : Är plattformen lätt att använda? Krävs det mycket utbildning?

Expertis: Erbjuder det nya verktyget bättre funktionalitet inom ditt fokusområde?

Anpassning: Är det nya alternativet mer flexibelt? Kan du anpassa det helt och hållet?

Automatisering: Kan verktyget automatisera de uppgifter jag behöver? Erbjuder det mer än SmartSuite?

Pris : Är det nya verktyget prisvärt? Passar det din budget?

Skalbarhet: Kan alternativet skalas upp i takt med din verksamhet? Blir det för dyrt att skala upp?

Med så många produkter tillgängliga inom arbetsflödesautomatisering finns det gott om alternativ för företag av alla storlekar, budgetar och behov – oavsett om du är ett litet företag som behöver HR-hantering eller ett snabbt växande SaaS-företag som behöver programvara för marknadsföringsautomatisering. Tänk på ditt eget personliga användningsområde och vad ditt team behöver, så att du kan skapa en kortlista med de bästa alternativen att prova.

De 10 bästa alternativen till SmartSuite

Med rätt arbetshanteringsverktyg blir det enkelt att få saker gjorda, samarbeta i team och uppnå större framgång. Här är de bästa alternativen och konkurrenterna till SmartSuite som kan hjälpa dig att nå dina produktivitetsmål.

1. ClickUp

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

ClickUp är ett utmärkt alternativ till SmartSuite, eftersom det också är en allt-i-ett-plattform som är utformad för att öka din produktivitet och vinst. ClickUps breda utbud av funktioner gör det enkelt att organisera ditt arbete, hantera uppgifter och resurser samt samarbeta med teammedlemmar. ✨

Från kampanjer till sprintplanering kan ClickUp Automations effektivisera alla typer av verksamhet. Vårt bibliotek med över 100 kodfria automatiseringar innehåller allt du behöver för att förenkla arbetsflöden, effektivisera rutinuppgifter och göra projektöverlämningar enkla.

Använd våra färdiga automatiseringsrecept som de är, eller anpassa dem med din egen logik och anpassade statusar. Njut av recept som täcker ett brett spektrum av användningsområden – inklusive uppgiftsfördelning, kommentarer, statusuppdateringar och mycket mer.

Du kan inte bara automatisera ditt arbete i ClickUp, utan också utöka denna funktionalitet till andra appar som du använder. Integrera dina externa appar – som Github, Slack, Dropbox och Calendly – i ditt ClickUp-arbetsflöde. Biblioteket med integrationer växer varje månad.

Utöver ClickUp Automations har plattformen mycket att erbjuda team som vill hålla ordning och arbeta mer effektivt. Använd ClickUp Tasks för att hantera personliga uppgifter och teamuppgifter, visualisera framstegen i din ClickUp-instrumentpanel och flytta dina kontaktuppgifter till ClickUp CRM så att du kan sköta ditt kundrelationshanteringssystem från samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Automations och villkorslogik för att skapa kraftfulla arbetsflöden.

Hantera uppgifter, att göra-listor och affärsprocesser

Ställ in och följ upp framstegen mot KPI:er för projektledning

Möjliggör meddelanden och samarbete med ditt team i realtid med ClickUp Chat.

Hantera tekniska och kreativa projekt

Skapa dokument och kalkylblad för att samarbeta och dela med ditt team

Hantera resurser och teammedlemmarnas tid, produktivitet och fakturerbara timmar

Ställ in behörigheter och dela projekt för att öka projektets transparens

Utnyttja ClickUp-mallarna för att komma igång snabbt, inklusive mallar för arbetsplaner.

Anpassa din upplevelse med anpassade vyer, anpassade fält och färgkoordinering.

Integrera med tusentals externa appar

Begränsningar med ClickUp

Med så många funktioner och anpassningsalternativ rapporterar vissa användare att det finns en inledande inlärningskurva.

Det finns kanske inte en dedikerad integration för varje extern app, men du kan alltid ansluta ClickUp till tusentals andra verktyg med Zapier

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Flow

via Flow

Flow beskriver sig själv som en modern mjukvarulösning för projekt- och uppgiftshantering för team. Plattformen samlar viktiga element som projektledning, konversationer och uppgiftshantering för att skapa en allt-i-ett-plats där arbetet kan utföras. ✔️

Flows bästa funktioner

Hantera uppgifter mer effektivt med automatiserade återkommande uppgifter

Bjud in teammedlemmar till projekt och kontrollera sekretessen med behörigheter

Anpassa projekt med färger och ikoner

Flödesbegränsningar

Vissa användare rapporterar att synkroniseringen kan vara långsam mellan webb- och appversionerna.

Du kan endast inaktivera ditt konto, det är inte möjligt att radera kontodata.

Priser för Flow

Grundläggande: 6 $/månad per användare

Plus: 8 $/månad per användare

Pro: 10 USD/månad per användare

Flödesbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. FunctionFox

via FunctionFox

FunctionFox är ett verktyg för tidrapportering och projektledning som används för att spåra tid, öka teamets produktivitet och mäta det totala värdet. Detta verktyg är idealiskt för kreativa proffs och team som vill organisera sin interna planering och hålla fokus på flera projekt. ⚒️

FunctionFox bästa funktioner

Visualisera mängden arbete som är schemalagt för varje teammedlem

Spåra tid med hjälp av tidrapporter och en inbyggd stoppur

Se vilka uppgifter som är öppna och vilka som har slutförts

Begränsningar för FunctionFox

Vissa användare önskar att funktionaliteten kring automatisering och repetitiva uppgifter var tillgänglig.

Det finns få anpassningsalternativ

Priser för FunctionFox

Classic: 35 $/månad för den första användaren, därefter 5 $/månad per ytterligare användare

Premier: 50 USD/månad för den första användaren, därefter 10 USD/månad per ytterligare användare

Internt: 150 USD/månad för första användaren, därefter 20 USD/månad per ytterligare användare

Betyg och recensioner av FunctionFox

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Plutio

via Plutio

Plutio är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och samarbete som gör det möjligt för team att följa ett projekt från start till mål. Användare kan förbereda projekt, planera tidslinjer, tilldela uppgifter och skicka förslag till kunder från en central plats, vilket gör det idealiskt för team och byråer. ?

Plutios bästa funktioner

Skapa ett projekt automatiskt från en mall när ett kontrakt har undertecknats

Använd mallar för att skapa återkommande uppgifter för uppgifter som du utför regelbundet.

Välj att automatiskt visa en faktura, schemaläggare eller offert efter att din kund har undertecknat avtalet.

Plutios begränsningar

Vissa användare rapporterar att det kan ta lång tid att redigera förslag.

Det finns inget enkelt sätt att exportera data till andra verktyg.

Plutios prissättning

Solo: 19 $/månad för en användare

Studio: 39 $/månad för 10 bidragsgivare

Byrå: 99 $/månad för 30 medarbetare

Ytterligare bidragsgivare kan läggas till i Studio- och Agency-planerna för 5 USD/månad per användare.

Plutio-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

5. Nintex

via Nintex

Nintex är ett programverktyg för process- och arbetsflödeshantering som använder automatisering för att effektivisera processer och öka produktiviteten. Detta programverktyg för omstrukturering av affärsprocesser och processkartläggning gör det möjligt för användare att upptäcka möjligheter att förbättra processer, automatisera dem framgångsrikt och fortsätta att optimera och förbättra dem. ?

Nintex bästa funktioner

Skapa processer och anpassa arbetsflöden för att bli mer effektiv

Automatisera processer och kör dem regelbundet

Skapa mallar och anpassa dem utan att behöva kunna koda

Nintex begränsningar

Nintex är specialiserat på processhantering, så det saknar några av de andra funktionerna som allt-i-ett-alternativen har.

Vissa användare rapporterar att det finns en brant inlärningskurva.

Priser för Nintex

Nintex erbjuder en rad olika pro-, premium- och anpassade planer för var och en av sina sex automatiseringsplattformar:

Fördel: Startpriserna varierar mellan 15 000 och 35 000 dollar per år.

Premium: Startpriserna varierar mellan 2 400 och 60 000 dollar per år.

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Nintex-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

6. Process Street

via Process Street

Process Street är ett programverktyg för standardiserade arbetsrutiner (SOP), checklistor och arbetsflödeshantering. Det syftar till att förenkla processhanteringen, vilket leder till ökad effektivitet i verksamheten. Automatisera uppgifter, effektivisera processer och dra nytta av AI-driven arbetsflödesdesign för att förbättra ditt sätt att arbeta. ?

Process Streets bästa funktioner

Skapa repeterbara processer för att förbättra produktiviteten

Använd villkorslogik för att anpassa flöden inom processer

Visualisera vad som kommer härnäst och följ dina framsteg

Process Streets begränsningar

Användare har sagt att rapporteringsalternativen kan kännas begränsade.

Vissa rapporterar att en sökfunktion för dokument och uppgifter skulle vara användbar.

Priser för Process Street

Startup : 100 $/månad

Fördel: Från 415 USD/månad

Enterprise: Från 1 660 USD/månad

Process Street-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

7. Teamhood

via Teamhood

Teamhood är en projektledningsplattform som samlar allt ditt arbete på ett ställe. Plattformen inkluderar tidrapportering, arbetsbelastningshantering, schemaläggning, arbetsflöden och processer, konversationer och mycket mer. ?

Teamhoods bästa funktioner

Visualisera ditt projekts framsteg i flera vyer, inklusive Kanban-tavlor och Gantt-diagram.

Planera din tid mer effektivt med uppskattade timmar och algoritmbaserade insikter.

Automatisera uppgifter som du upprepar regelbundet med återkommande uppgifter

Begränsningar för Teamhood

Användare kan inte lägga till filer i kommentarer inom uppgifter, vilket kan påverka vissa team.

Vissa användare önskar att de kunde inaktivera funktioner som inte används.

Priser för Teamhood

Gratis

Professional: 9,50 $/månad per användare

Premium: 15 $/månad per användare

Ultimate: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Teamhood-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 5/5 (10+ recensioner)

8. Rippling

via Rippling

Rippling är en plattform för personalhantering som specialiserar sig på personaladministration (HR), IT och ekonomihantering. Hantera anställdas förmåner, löner och utgifter med anpassade arbetsflöden som automatiserar processer för en mer effektiv upplevelse. ?

Ripplings bästa funktioner

Automatisera nästan alla HR-, IT- eller finansprocesser med if/then-automatiseringar.

Använd anpassade triggers för att skapa personliga arbetsflöden

Anslut till tredjepartsappar för att utöka arbetsflödesautomatiseringsfunktionerna utöver dina Rippling-data.

Ripplings begränsningar

Ripplings expertisområde är HR, IT och ekonomi, så om ditt fokusområde är ett annat kan ett annat verktyg passa dig bättre.

Vissa användare önskar att onboarding-funktionen var mer omfattande.

Rippling-prissättning

Från 8 $/månad per användare

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

9. Workfront

via Workfront

Workfront är ett program för projekt- och arbetshantering från mjukvarujätten Adobe. Plattformen gör det möjligt för användare att planera och driva projekt, hantera budgetar och använda automatisering för bättre processhantering. ?

Workfronts bästa funktioner

Tilldela och spåra uppgifter mellan teammedlemmar, avdelningar och projekt

Använd anpassade logikregler för att synkronisera data automatiskt mellan team

Hantera förväntningar och prioritera uppgifter automatiskt med en inbyggd begärankö.

Begränsningar i Workfront

Vissa säger att det finns en stor inlärningskurva för nya användare.

Användare rapporterar att mängden aviseringar och varningar i din inkorg kan vara överväldigande.

Priser för Workfront

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Prime: Kontakta oss för prisuppgifter

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Workfront

G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

10. Fluix

via Fluix

Fluix är en plattform för automatisering av arbetsflöden som är utformad för att göra det enkelt att digitalisera dokumentprocesser och automatisera repetitiva, rutinmässiga uppgifter. Effektivisera vardagliga uppgifter som revisioner, inspektioner, utbildning, fakturahantering och mycket mer med Fluix automatisering av uppgifter. ?

Fluix bästa funktioner

Gå bort från pappersdokument och byt till digitala versioner som du kan kommentera.

Utforma ett personligt arbetsflöde som passar dina specifika behov

Automatisera repetitiva manuella uppgifter och spåra deras framsteg tills de är klara.

Fluix begränsningar

Vissa användare önskar att formulärbyggaren var mer användarvänlig för icke-tekniska användare.

Det finns för närvarande ingen Android-app, men det finns en iOS-app tillgänglig.

Fluix prissättning

Fluix Core: 30 $/månad per användare

Tillägg för villkorlig logik: 5 USD/månad per användare

Power Analytics-tillägg: 10 USD/månad per användare

Tillägg för förifyllning av formulär och dokument: 10 USD/månad per användare

Tillägg för kvartalsöversyn: 50 USD/månad per användare

Fluix betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Effektivisera arbetsflöden med ett SmartSuite-alternativ

SmartSuite är ett utmärkt verktyg för projektledning som gör det möjligt för distribuerade team att arbeta mer produktivt. Det betyder inte att det är det enda alternativet, och den här guiden visar hur många imponerande konkurrenter till SmartSuite som finns på marknaden. Använd den här guiden för att hitta det verktyg som bäst passar dina mål och njut av fördelarna med ett mer samordnat, produktivt och välorganiserat team.

Om du letar efter ett programverktyg som erbjuder allt som SmartSuite gör och mer därtill, prova ClickUp. Denna allt-i-ett-plattform är fylld med funktioner som underlättar projektledning, uppgiftshantering och personalhantering. Utforska alla fördelar och prova ClickUp gratis idag. ?