De 10 bästa programvarorna för resursplanering 2025 (gratis och betalda)

Resursplanering och -hantering är tidskrävande och komplicerat – åtminstone om du inte använder rätt programvara för att göra det. ?

Att matcha teammedlemmarnas kompetens med projekten, förstå resurstillgången och fakturera rätt antal fakturerbara timmar kräver både tid och expertis. Tidigare har projektledare varit tvungna att hantera detta manuellt eller med stora och komplicerade kalkylblad.

Idag har vi turen att ha tillgång till programvara för resursplanering. Dessa användbara verktyg gör det möjligt för oss att visa, hantera och rapportera resursanvändningen på ett mer strategiskt sätt. Istället för att försöka komma ihåg vilka teammedlemmar som redan är fullt sysselsatta kan din programvara meddela dig omedelbart och föreslå den bästa personen för uppgiften. ?

I den här guiden undersöker vi vad du bör leta efter i din resurshanteringsprogramvara så att du vet vad du kan förvänta dig. Därefter delar vi med oss av våra tio bästa rekommendationer för verktyg och plattformar att överväga inför 2024.

Låt oss hitta ett bättre sätt att hantera dina resurser under 2024 och framåt. ?

Vad ska du leta efter i programvara för resursplanering?

Att välja rätt programvara för resursplanering börjar med att förstå dina mål och sedan utvärdera vad som finns tillgängligt. För att hjälpa dig att upptäcka vad som passar din organisation och vad som inte gör det, här är några saker att tänka på:

Prissättning : Passar prismodellen din budget? Är prissättningen transparent eller gömd bakom en demo?

Användbarhet: Är programvaran lätt att använda? Finns det gott om utbildningsresurser?

Självbetjäning: Kan teammedlemmarna hantera sina egna tidrapporter? Är det enkelt för cheferna att uppdatera, godkänna och dela rapporter?

Funktioner: Har det tidrapporter? Kan du hantera dina projekt? Har det de finansiella och rapporteringsfunktioner du behöver?

Övervakning och rapportering: Kan du se hur din Kan du se hur din resursallokering ser ut med ett ögonkast? Finns det olika rapporteringsalternativ?

Flexibilitet: Kan du anpassa programvaran så att den passar dina behov exakt? Finns det olika vyer och anpassningsbara funktioner?

Spåra och övervaka uppgifter, resurser och projektets framsteg i ClickUp Dashboard-vyn.

Varje teams behov av resursplanering är olika, så det är viktigt att ta hänsyn till ditt teams behov och mål. Fundera över vilka element som är nödvändiga och vilka funktioner som är extra bonusar.

Detta hjälper dig att begränsa dina val och snabbare hitta din ideala partner för resursplanering.

De 10 bästa programvarorna för resursplanering

Det finns gott om programvara för resursplanering. Det finns hundratals, och många påstår sig vara de bästa. Det är djärva påståenden, men vissa av dessa resurshanteringsverktyg har verkligen en chans att leva upp till den högtflygande titeln.

Upptäck våra 10 bästa programvaruverktyg för resursplanering som verkligen kan hjälpa ditt team att arbeta mer strategiskt och effektivt.

Hantera alla resurser du behöver för att slutföra ditt projekt med ClickUp.

När det gäller att effektivisera resurshanteringen är ClickUp överlägset. Vår produktivitets- och projektledningsprogramvara ger dig grunden för att skapa en högst anpassad upplevelse baserad på dina unika behov och mål.

Lagra och hantera alla typer av resurser – inklusive personal, kunskap, platser, material och leverantörer. Spåra tiden med vår inbyggda tidsspårare och få detaljerade tidsrapporter. Skapa en databas med alla dina leverantörer och samarbetspartners och skicka anpassade formulär för att samla in den information du behöver. ⏰

ClickUp är utmärkt för resurshantering – särskilt personalhantering. Med vår programvara kan du skapa en hubb där du kan se vem som är tillgänglig, övervaka uppgiftsförloppet och förhindra flaskhalsar genom att fördela resurserna på ett smart sätt. Få en överblick tack vare vår kalendervy och dyk sedan in för att utforska detaljerna.

Se direkt vem i ditt team som är under- eller överbelastad så att du enkelt kan omfördela dina resurser.

Använd arbetsbelastningsvyn för att omedelbart se dina teammedlemmars tillgänglighet, så att du kan tilldela dem projekt och uppgifter på ett mer effektivt sätt. Identifiera vem som har tid över, vem som har fullt upp och vem som redan har för mycket att göra – så att du kan kolla läget och ta hand om dina teammedlemmar.

Vår teamvy är helt unik för ClickUp och ger dig ett nytt, mer visuellt sätt att övervaka din resurshantering med enkla uppdrag och ändringar – tack vare vårt dra-och-släpp-system.

ClickUp är mycket flexibelt, och det är därför det är det resursschemaläggningsprogram som så många väljer. Det är alltid möjligt att bygga från grunden, men om du vill ha en genväg till organisationsdominans är vår mall för resursplanering det bästa stället att börja.

Våra mallar ger dig ett färdigt sätt att visa och fördela resurser – allt du behöver göra är att mata in dina data. ClickUp är utmärkt för att schemalägga resurser och mycket mer.

Med inbyggda funktioner för uppgifter, dokument, mål, whiteboards, instrumentpaneler och chatt kan ClickUp snabbt bli din enda källa till organisation och produktivitet. ?

ClickUps bästa funktioner:

Njut av tillgångshantering, tidsspårning, digitala formulär och resursplanering på ett och samma ställe.

Flera vyer, inklusive Gantt-diagram , så att du kan se resurser och projektets framsteg på ett ögonblick.

Filtrera resurser och uppgifter efter ansvarig, prioritet, taggar och mer för att hantera resurserna mer effektivt.

Inbyggd tidsspårning och budgethantering

Enkel omfördelning av uppgifter och projektschemaläggning med dra-och-släpp-funktion för att underlätta resursutnyttjandet.

Konfigurerbara anpassade formulär för att samla in leverantörsuppgifter

Mycket visuellt och anpassningsbart tillvägagångssätt för projektresursplanering och uppgiftshantering

Användarvänligt gränssnitt och användarupplevelse

Anpassningsbara aviseringar på användarnivå

Inbyggt teamsamarbete över projekt, uppgifter och dokument

Enkel åtkomst till andra delar av ClickUp, så att du kan effektivisera dina arbetsflöden och komma åt dina data på ett och samma ställe.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp är ett omfattande programverktyg som kan kräva lite tid att lära sig för att kunna utnyttja det fullt ut.

ClickUp innehåller mycket data, vilket kan påverka laddningstiderna ibland. Hastighets- och prestandaoptimeringar är en prioritet i produktplanen

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Hub Planner

via Hub Planner

Hub Planner är ett program för resursplanering och ett planeringsverktyg som är utformat för företag av alla storlekar – från stora koncerner till mindre verksamheter. Det strömlinjeformade programmet hjälper dig att organisera resurser, hantera tidrapporter, hantera ledighetsansökningar, övervaka projekt och mycket mer. ?

Hub Planners bästa funktioner:

Färgkodade block som hjälper dig att snabbt visualisera projekt och tillgängliga resurser.

Enkel att använda, strömlinjeformad användarupplevelse

Robust rapportering som gör att du kan redovisa och analysera tiden

Begränsningar för Hub Planner:

Det finns en rad olika funktioner, vilket kan vara förvirrande för nya eller tillfälliga användare.

Vissa användare tycker att det är frustrerande att fylla i tidrapporter för flera projekt.

Priser för Hub Planner:

Gratis provversion tillgänglig

Plug & Play: 7 dollar per resurs/månad

Premium: 18 dollar per resurs/månad

Företagsledare: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Hub Planner:

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

3. Saviom

via Saviom

Saviom är ett resursplaneringsverktyg på företagsnivå som hjälper företag att optimera sin personalstyrka så att de kan spara kostnader och öka effektiviteten. Plattformen låter dig inte bara planera resurser utan ger dig också tillgång till prognoser, kapacitetsplaneringsverktyg och scenariumbaserad modellering. ?

Savioms bästa funktioner:

Lätt att konfigurera efter dina affärsbehov

Inbyggda varningar hjälper dig att identifiera potentiella problem.

Använd automatisering för att köra "vad händer om"-analyser och testa olika scenarier.

Savioms begränsningar:

Vissa användare tycker att gränssnittet och upplevelsen är mindre modern än andra alternativ.

Programvaran saknar projektledningsfunktioner som andra konkurrenter erbjuder.

Savioms prissättning:

Gratis provversion tillgänglig

Kontakta oss för prisuppgifter

Saviom-betyg och recensioner:

G2: 3,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

4. Flyta

via Float

Float är ett modernt resurshanteringsverktyg som är utformat för att hjälpa dig att hantera dina medarbetare och projekt på ett och samma ställe. Planera projekt med uppgiftsschemaläggning, budgetar, projektmilstolpar och kapacitetsprognoser. Hantera sedan dina teammedlemmars arbetstider, kompetens och ledighetsansökningar. ⚒️

Float bästa funktioner:

Ren och strömlinjeformad användargränssnitt och upplevelse

Mycket tydlig översikt över vilka resurser som är tillgängliga och tilldelade

Uppgifts-, team- och projektledning på ett och samma ställe

Flytande begränsningar:

Funktionerna för ekonomisk uppföljning och budgetering är begränsade jämfört med andra verktyg för resursplanering.

Vissa användare kan tycka att inlärningskurvan är lite brant.

Flytande prissättning:

Gratis provversion tillgänglig

Startpaket: 7,50 dollar per person och månad

Fördel: 12,50 dollar per person och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Flytande betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

5. Runn

via Runn

Runn är ett resurshanteringsverktyg som ger dig en bättre överblick över vad som händer, så att du kan schemalägga rätt personer för rätt projekt. Skapa övergripande scheman, planera och spåra projekt och använd prognoser för att planera i förväg och optimera arbetet. ?

Dess resursplaneringsfunktioner gör det enkelt att få en överskådlig bild av dina projektresurser. Det är idealiskt för tidspecifik resursallokering och hantering av din personalstyrka.

Runns bästa funktioner:

Lätt att använda utan brant inlärningskurva

Hög synlighet över hur du använder dina resurser och projektbudget i realtid

Integrationer med verktyg från tredje part för att få ut mesta möjliga av data

Runn-begränsningar:

Det finns ingen funktion som tar hänsyn till beroenden mellan projekt.

Användarna önskar att det fanns fler färgalternativ tillgängliga.

Inte den bästa idén för att hantera projektbudgetar

Runn-prissättning:

Gratis plan tillgänglig

Fördel: 10 dollar per person och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kör betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)

6. Parallax

via Parallax

Parallax är ett verktyg för resursplanering och -hantering som är utformat för team som vill maximera intäktskapaciteten. Verktyget är inriktat på prognoser, kapacitetsplanering och resurshantering – det hjälper team att arbeta strategiskt för att visualisera kapaciteten och planera resurserna på ett optimalt sätt. ?

Parallax bästa funktioner:

Högt rankad användarupplevelse

Automatisering hjälper dig att identifiera möjligheter att schemalägga resurser på ett mer produktivt sätt.

Insikter om projektrisker och varningar för kritiska projektproblem

Parallaxbegränsningar:

Det finns för närvarande begränsade integreringar med andra verktyg.

Användare rapporterar att det finns en brant inlärningskurva för programvaran.

Parallaxprissättning:

Kontakta oss för prisuppgifter

Parallax-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (50 recensioner)

7. Kantata

via Kantata

Kantatas (tidigare Mavenlink ) programvara för resursplanering är en del av deras allt-i-ett-plattform i molnet och är utformad för att hjälpa team att få en tydlig överblick över sina projekt och den totala resursfördelningen och tillgängligheten.

Dess verktyg för resursplanering hjälper dig att hantera flera arbetsbelastningar effektivt och få en översiktlig bild av resurskapaciteten. Programvaran gör det enklare att balansera resursanvändningen, få rekommendationer och matcha teammedlemmarnas kompetens med rätt projekt. ?

Kantatas bästa funktioner:

En enda instrumentpanel för att se alla inlämnade, väntande och godkända tidrapporter

Ett ställe för att hantera dina resurser, din tid och dina projekt

Få en översikt över projektets lönsamhet och framsteg i realtid.

Kantatas begränsningar:

Vissa recensioner uttrycker missnöje med utvecklingen av projektledningsfunktionen.

Användare rapporterar också att vissa av filtreringsalternativen känns begränsade.

Kantatas prissättning:

Kontakta oss för prisuppgifter

Kantata-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

8. LiquidPlanner

via LiquidPlanner

LiquidPlanner påstår sig vara den enda resurshanteringsplattformen som anpassar sig efter förändringar och hjälper team att planera för osäkerheter så bra som möjligt. Kör simuleringar för att skapa realistiska prognoser, se ditt teams kapacitet på ett ögonblick och identifiera vilka projekt som ska prioriteras för bästa resultat. ✅

LiquidPlanners bästa funktioner:

Enkel datadelning med andra avdelningar och medarbetare

Intuitiva och robusta projektledningsfunktioner

Visualisera snabbt och enkelt projektets tidsplaner och beroenden.

Begränsningar för LiquidPlanner:

Programvaran kan verka komplex och kräver tid att lära sig.

Vissa användare önskar att det fanns mer detaljerade funktioner för finansiell rapportering.

Priser för LiquidPlanner:

Gratis provversion tillgänglig

Essentials: 15 dollar per användare/månad

Professional: 25 dollar per användare/månad

Ultimate: 35 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av LiquidPlanner:

G2: 4,2/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

9. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdecks programvara för projekt- och resurshantering ger teamen en överblick över varje team och varje projekt. Programvaran kombinerar resursplanering, tidrapportering, ledighetshantering, projektplanering och tillgänglighet på ett och samma ställe, så att teamen kan arbeta på ett mer effektivt och strategiskt sätt. ?

Teamdecks bästa funktioner:

Se tillgänglighet och schemalägg sedan teammedlemmar till projekt i en intuitiv resurskalender.

Flexibel teamkalender som är lätt att förstå för teammedlemmarna

Integreras enkelt med andra verktyg tack vare inbyggda integrationer och API.

Begränsningar för Teamdeck:

Vissa användare tycker att gränssnittet är svårt att navigera i.

Vissa användare rapporterar att de har svårt att skapa de rapporter de behöver.

Priser för Teamdeck:

Gratis provversion tillgänglig

Grundläggande resurs: 1 dollar per månad

Teammedlem: 3,99 $ per månad

Teamdeck-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

10. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet är en plattform för resurshantering som är utformad för att skapa enhetlighet i stora team. Programvaran gör det enkelt att visa och spåra resurser och scheman, hantera projekt i olika vyer, samarbeta som ett team och använda planering för att optimera produktionen av projekt, innehåll och andra leverabler i stor skala. ⚒️

Smartsheets bästa funktioner:

Den inbyggda sökfunktionen gör det enkelt att hitta det du letar efter.

Teammedlemmarna kan lägga till anteckningar till uppgifter och projekt.

Uppdateringar i realtid möjliggör bättre planering mellan projektledare och fältteam.

Begränsningar för Smartsheet:

Vissa användare rapporterar att det finns en brant inlärningskurva.

Programvaran är baserad på en kalkylbladsmodell, vilket kanske inte är attraktivt för alla användare.

Priser för Smartsheet:

Gratis plan tillgänglig

Pro: 6 dollar per användare/månad

Företag: 24 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Smartsheet:

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Hantera dina resurser mer effektivt

Projektledare kan inte göra allt. Låt rätt programvara för resursplanering ta en del av bördan, så att du kan fokusera på de uppgifter som kräver din expertis.

Om du är redo att gå vidare och upptäcka ett bättre sätt att hantera dina resurser redan nu, prova ClickUp gratis. Vår allt-i-ett-plattform har allt du behöver för att bygga en anpassad resurshanteringshub, utan kostnaden för skräddarsydd programvara. Kom igång med våra mallar, anpassa dem efter ditt arbetssätt och börja bygga en digital arbetsplats som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare. ?