De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Mavenlink för ditt team

Kantata, tidigare känt som Mavenlink, har funnits länge. Men har det varit tillräckligt länge för att man ska ha hunnit perfektera konsten att hantera projekt?
Med ett G2-betyg på 4,1 är det korta svaret ännu inte. Det säger sig självt att trots att Mavenlink erbjuder samarbetsprogramvara för projektledning i världsklass, lämnar det fortfarande mycket att önska för kunder som behöver mer innovativa funktioner.
Lyckligtvis finns det många bra alternativ när det gäller projektledningsprogram. I det avseendet kan alla brister hos Mavenlink åtgärdas på ett adekvat sätt av dess dussintals konkurrenter.
Därför tittar vi på de 10 bästa alternativen till Mavenlink (eller Kantata) om du letar efter mer avancerade projektledningsfunktioner.
Vad är Kantata (Mavenlink)?
Kantata är en mångsidig programvarulösning för projektledning som erbjuder funktioner för översikt, samarbete och automatisering för bättre projektgenomförande, projektuppföljning och arbetsflödeshantering. Den kombinerar traditionella projektledningsfunktioner med resurshanteringsverktyg som är särskilt uppskattade av företag som erbjuder professionella tjänster.
Dessutom uppskattar många användare denna plattform för att bättre hantera flera projekt samt projektfinansiering, projektförfrågningar och portföljer. Detta gör Kantata till en favorit bland professionella serviceteam.
Även med ett nytt namn har Kantata visat sig vara ett praktiskt verktyg om du vill ha mer visuell projektuppföljning och ökat teamsamarbete i pågående projekt. Några av dess andra anmärkningsvärda funktioner inkluderar:
- Flera alternativ för diagramvisning
- Aktivitetsflöde i realtid
- Snyggt och tydligt användargränssnitt
- Tid- och kostnadsuppföljning
Vissa problem, såsom den komplicerade prisstrukturen och det tröga gränssnittet, har dock fått många att söka efter alternativ till Mavenlink. Nöj dig inte med något som bara skrapar på ytan av vad du behöver för att hantera uppgifter, bättre definiera projektdeadlines och utveckla en riktigt robust projektstrategi för ditt företag.
De 10 bästa Mavenlink-alternativen du behöver känna till
Här är en lista över 10 konkurrenter och alternativ till Mavenlink som kan passa bättre för dina team, mål och omständigheter:
1. ClickUp
ClickUp har inte funnits lika länge som några av de andra Mavenlink-alternativen på denna lista, men har snabbt blivit ett av de bästa produktivitetsverktygen för alla behov. Det är inte bara en lösning för små och stora företag, utan också fantastiskt för professionella tjänsteföretag som behöver en mer centraliserad arbetsplats för att få jobbet gjort.
Denna avancerade projektledningsplattform har något för alla. Med teamsamarbete i centrum kan användarna visualisera, anpassa och bygga ClickUp precis efter eget tycke. Dessutom gör ClickUps verktyg för uppgiftshantering det möjligt att tilldela kommentarer till en teammedlem och ställa in återkommande uppgifter med automatiseringsfunktioner.
Enkla dra-och-släpp-alternativ gör det lättare att ändra och förbättra arbetsflöden utan att skapa flaskhalsar. ClickUp är ett av de mest dynamiska arbetsverktygen som kan anpassas helt efter dina specifika behov, så att du kan slutföra projekt snabbare.
ClickUps viktigaste funktioner
ClickUp är fullspäckat med projektledningsfunktioner som hjälper dig att planera, hantera och visualisera ditt arbete. Och om du har en tight budget erbjuder ClickUps Free Forever-plan massor av de avancerade projektledningsfunktionerna som finns i de betalda planerna. Låt oss titta på några av kundernas favoriter, bland annat:
- Kommunikation och samarbete i överflöd med kommentarer och tilldelade kommentarer
- Möjlighet att bädda in vyer från Airtable, Miro, inVision och Google Docs
- Förvandla tråkiga data till ögongodis med tankekartor, whiteboards, Gantt-diagram och mycket mer.
- Avancerad prioritering av uppgifter och anpassningsbara att göra-listor
- Möjlighet att växla mellan olika vyer (tavla, lista, ruta, kalender etc.)
- Fördefinierade och anpassade rapporter och instrumentpaneler som ökar synligheten
- Ett intuitivt användargränssnitt med dra-och-släpp-funktion som gör det enkelt att skapa och tilldela uppgifter.
- Prestationshantering och automatisering av arbetsflöden för avancerad resursplanering
- Spåra projekt från kostnad till slutförande
Fördelar med ClickUp
- ClickUp erbjuder ett robust gratisabonnemang.
- Hundratals gratis mallar för projektledning som du kan börja använda direkt
- Enkel uppgiftsuppföljning för effektivare projektledning
- Oslagbar anpassningsbarhet
- Support via e-post och chatt dygnet runt ingår i gratispaketet.
- Tidrapportering tillgängligt i gratisversionen
- Lätt att integrera i dina befintliga system
- Konkurrenskraftiga priser innebär mer valuta för pengarna.
Nackdelar med ClickUp
- Avancerade anpassningar kan vara överväldigande för nya användare.
- Sök- och filtreringshastigheten kan vara långsammare (... för tillfället!).
Priser för ClickUp
- Gratis plan för alltid
- Obegränsad plan: 5 USD per användare och månad
- Affärsplan: 12 dollar per användare och månad
- Business Plus: 19 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Kundbetyg för ClickUp
- G2: 4,7/5 (4 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (3 117 recensioner)
2. Wrike
Write är ett projektledningsverktyg som lovar produktivitet, överskådlighet och effektivitet i dina teambaserade arbetsflöden.
Genom att erbjuda tillförlitlig projektplanering, visualisering och hantering har Wrike gjort sig ett namn som en av de bästa programvarorna för projektledning och resurshantering.
Som ett av de bästa alternativen till Mavenlink är Wrike stolt över sina toppmoderna funktioner, verktyg och kundsupport som har gjort det populärt bland tusentals team.
Wrike har till exempel en funktion för övervakning och rapportering av KPI, vilket Mavenlink tyvärr saknar.
Wrikes viktigaste funktioner
Några av de funktioner som har gjort Wrike till ett välkänt namn inom projektledning är:
- Med arbetsbelastningsvyn kan projektledaren se hur uppgifterna är fördelade och hur teamen hanterar varje uppgift.
- Samarbetsredigering gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta med olika filer, mappar och dokument.
- En inbyggd chattfunktion som gör att du kan hålla koll på dina team.
- Effektiva funktioner för tidsloggning och tidsspårning
- KPI-övervakning och rapportering för att spåra leveranser
Fördelar med Wrike
- Till skillnad från Mavenlink har Wrike ett gratisabonnemang och en kostnadsfri provperiod.
- En central instrumentpanel samlar alla projekt och arbetsflödesoperationer på ett ställe.
- Flera distributioner, inklusive en webbläsarversion, en app och en mobilapp
Nackdelar med Wrike
- Wrikes komplexa webb-API gör det svårt för team att komma igång
- Många tycker att desktopversionen av Wrike är svår att använda.
- Wrike är relativt dyrt jämfört med andra verktyg med samma funktionalitet.
- För att importera data till Wrike måste användarna uppfylla exakta parametrar.
Wrike-priser
- Gratis
- Professional: 9,80 dollar per användare och månad, bäst för snabbväxande team
- Företag: 24,80 dollar per användare och månad, bäst för alla team inom en organisation
Wrike-kundbetyg
- G2: 4,2/5 (3 192 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (1 806 recensioner)
3. Monday.com
Måndagar är hemska för team utan ett projektledningsprogram, men det finns ett verktyg som vill åtgärda det.
Monday är en interaktiv och färgstark projektledningsprogramvara som syftar till att skapa transparens och synlighet i dina projekt.
Monday automatiserar också dina repetitiva uppgifter, förbättrar teamsamarbetet och skapar överskådlighet i dina arbetsflöden för att uppnå ultimata projektsuccéer.
Hemligheten med Monday ligger i dess tavelfunktion. En tavla är en kalkylbladsliknande uppgiftstabell där du kan tilldela alla dina projekt, spåra leveranser och automatisera uppgifter.
Måndagens viktigaste funktioner
- Färgglad design och gränssnitt gör Monday enkelt att använda
- Automatiseringsrecept som skapar händelsebaserad automatisering för vardagliga uppgifter
- Flera vyer för dina tavlor (diagramvy, formulärtidslinjevy, Kanban-vy och filvy)
- Imponerande datavisualisering som omvandlar dina KPI till visuella grafer
- Monday Apps marknadsplats där du kan köpa ytterligare appar
Måndagsproffs
- Monday integreras med produktivitetsplattformar från tredje part, såsom Slack, Google, Mailchimp och Spotify.
- En intuitiv tidslinje med dra-och-släpp-funktion
- Pålitlig kundsupport dygnet runt och en förbyggd kunskapsbas
Måndagskons
- Kostnaden blir snabbt hög när du har stora team
- En invecklad prisstruktur
- Erbjuder tidsregistreringsfunktion i dyrare prisplaner.
- Gantt-diagram och tidslinjer är förbehållna dyrare prisplaner.
Måndagspriser
- Basic: 8 USD per plats och månad (4 platser per månad)
- Standard: 10 USD per plats och månad (3 platser per månad)
- Pro: 16 USD per plats och månad (3 platser per månad)
- Företag: Kontakta Monday för mer information
Måndagens kundbetyg
- G2: 4,7/5 (6 248 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2 752 recensioner)
4. Zoho Projects
En lista över Mavenlinks konkurrenter är inte komplett utan att nämna Zoho Projects. Zoho Projects är en molnbaserad programvara som tillhandahåller projektledning, automatisering och samarbetsverktyg för små och medelstora team.
Med Zoho Projects kan dina team nu dra nytta av fördelarna med automatiserad projektprogramvara: skapa uppgifter, tilldela dem till team och följa deras framsteg.
Dessutom har Zoho Projects funktioner för ärendehantering som gör det idealiskt för hantering av ärenden, förfrågningar och buggar.
Zoho Projects viktigaste funktioner
- Gantt-diagram hjälper dig att visualisera dina uppgiftsberoenden, deadlines och uppgiftslistor.
- Möjlighet att anpassa parametrarna för projektledning
- Med hjälp av resursutnyttjandediagrammet kan du balansera belastningen mellan dina resurser.
- Möjlighet att spåra tid och konsumtionskostnader för varje projekt i realtid
Fördelar med Zoho Projects
- Zoho har en inbyggd chattfunktion som förbättrar samarbetet inom dina team.
- Sömlös integration med andra Zoho-produkter
- Att sätta upp milstolpar och följa upp framsteg är en smidig upplevelse.
- Kan vara en prisvärd projektledningsprogramvara för vissa (gratis provversioner finns tillgängliga)
Zoho Projects nackdelar
- Onboarding och installation Zoho har en inbyggd chattfunktion som förbättrar samarbetet inom dina team.
- En brant inlärningskurva som är ett resultat av oändliga anpassningsmöjligheter
- Zoho:s komplexa användargränssnitt lämnar mycket att önska.
- Zoho kräver att du växlar mellan fem olika appar
- Zoho saknar offlineåtkomst
Priser för Zoho Projects
- Gratis: 0 dollar för 3 användare och 2 projekt
- Premium: 4 dollar per användare och månad
- Enterprise: 9 $ (ingen övre gräns för antalet användare)
Zoho Projects kundbetyg
- G2: 4,2/5 (282 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (259 recensioner)
5. Asana
Tack vare Asanas goda rykte behöver du inte bläddra länge i listan över Mavenlink-alternativ innan du hittar det.
Asana är en projektledningsprogramvara som hjälper team att förbättra sina projekt, utveckla smidiga arbetsflöden och spåra förutbestämda leveranser.
Detta verktyg använder en enkel men komplex listbaserad uppgiftstabell för att lösa alla dina projektledningsutmaningar. Det kan vara en kontaktlista, en att göra-lista eller någon annan typ av lista från vilken du sedan kan skapa uppgifter/deluppgifter och tilldela dem till ditt team.
Asanas viktigaste funktioner
- Rapporteringsalternativ i realtid, inklusive avancerad sökning, sparade sökrapporter, milstolpar och arbetsbelastning.
- Skapa uppgifter, deluppgifter och deluppgifter till deluppgifter på flera nivåer.
- Flera vyer från vilka du kan visa dina data (tavla, kalender, listvyer)
- Uppgiftsplanering som flyttar uppgifter automatiskt från tavla till tavla
Fördelar med Asana
- Asana har en aktiv community (Asana community forum)
- Asana har ett rent, tydligt och intuitivt gränssnitt för att spåra projekt.
- Responsiv och vänlig kundsupport
Nackdelar med Asana
- Asana kräver att alla användare med en liknande domän har licens och behandlar dem som gäster. Detta leder till slut till högre priser.
- På grund av graden av anpassning har Asana en brant inlärningskurva.
- Datasetbyggande och anpassning i Asana är relativt begränsat.
- Till skillnad från ClickUp saknar Asana en tidsregistreringsfunktion i sitt gratispaket.
Asanas prissättning
- Basic: Tillgängligt för team på upp till 15 personer och med möjlighet till gratis provperiod.
- Premium: 10,99 $ per användare och månad
- Företag: 24,99 $ per användare och månad
- Företag: Kontakta Asana för mer information
Asanas kundbetyg
- G2: 4,3/5 (8 926 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (11 398 recensioner)
6. ProofHub
ProofHub är ett enkelt program för projektledning och samarbete som erbjuder en serie produktivitets- och samarbetsverktyg för små team.
Detta är ett av de bästa alternativen till Mavenlink eftersom det erbjuder oöverträffad enkelhet utan att kompromissa med grunderna i projektledning, vilket skapar en intuitiv, enkel men ändå kraftfull lösning.
Proof Hub är en allt-i-ett-lösning som förenklar din projektledningsteknik och ger dig en enda pålitlig lösning.
ProofHubs viktigaste funktioner
- Detaljerade aktivitetsloggar
- Vitmärkning
- Arbetsflöden
- Utmärkt uppgiftshantering (Kanban-tavlor och Gantt-diagram)
- Fantastiska samarbetsfunktioner som chatt, meddelanden och diskussioner
Fördelar med ProofHub
- En nästan obefintlig inlärningskurva
- Imponerande anpassningsbarhet ger ditt team maximal flexibilitet
- Att skapa och tilldela uppgifter är så enkelt som det kan bli.
- Konkurrenskraftiga priser och kostnadsfria provperioder
Nackdelar med ProofHub
- Gantt-diagrammet behöver fortfarande förbättras något.
- Mobilappen är relativt begränsad.
Priser för ProofHub
- En fast avgift på 89 USD/månad som faktureras årligen.
- En fast avgift på 45 USD/månad som faktureras årligen (saknar de flesta funktionerna)
ProofHubs kundbetyg
- G2: 4,5/5 (63 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (67 recensioner)
7. Teamwork
Teamwork är inget nytt namn inom projektledning och kommer inte att försvinna inom den närmaste framtiden. Som namnet antyder finns detta verktyg med på listan över Mavenlink-alternativ eftersom det fokuserar på samarbete och har gjort team mer effektiva sedan 2007, en automatisering i taget.
Missta inte dess enkelhet och intuitiva gränssnitt för bristande funktionalitet – dess funktioner för samarbete, visualisering och automatisering är mycket kraftfulla. Som ett av de bästa alternativen till Mavenlink är dess automatiseringsprogramvara för professionella tjänster perfekt för dem som arbetar med kunder eller behöver detaljerade lösningar för portföljhantering.
Viktiga funktioner för teamarbete
- Portföljfunktionen möjliggör skapande och hantering av komplexa projekt.
- Inbyggd tidrapportering för smidig fakturering
- Arbetsbelastningshantering förenklar resurshanteringen
- Projektredovisningsfunktioner som fakturering och fakturering gör det till en bättre lösning för affärsintelligens.
- Fördefinierade mallar för arbetsflöden och uppgiftshantering
- Kunder kan läggas till gratis för att arbeta smidigt med projektledare.
Teamwork-proffs
- Teamwork erbjuder fler produkter (CRM, CHAT, Spaces) än en enkel projektledningslösning.
- Vänlig kundservice tillgänglig via telefon, livechatt och videohandledning
- Projektredovisningsfunktioner är idealiska för dem som hanterar kunder
Teamwork-nackdelar
- Till skillnad från ClickUp har den inte Kanban-tavlor i sin gratisversion.
Priser för Teamwork
- Gratis för alltid: 30 dagars gratis provperiod tillgänglig
- Leverans: 9,99 $ per användare och månad
- Grow: 17,99 $ per användare och månad
- Skala: Kontakta Teamwork för mer information.
Teamwork kundbetyg
- G2: 4,4/5 (1 011 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (728 recensioner)
8. Jira
Jira är ett projektledningsverktyg som utvecklats med utvecklingsgrupper i åtanke. Efter år av överleverans har detta funktionsrika verktyg dock fått stor användbarhet utanför sin ursprungliga målmarknad.
Idag beskriver Jira sig själv som en programvara för projektledning, ärendehantering och tidrapportering för alla typer av team och organisationer. Om du letar efter alternativ till Mavenlink har detta alternativ både för- och nackdelar.
Jira-programvaran, som ingår i den större Jira-programvarustacken, är det självklara valet för agil programvaruutveckling, uppgiftsfördelning, prioritering och integritet. Den är populär bland projektledare som vill hantera projekt mer effektivt.
Jiras viktigaste funktioner
- Utmärkt ärendehantering och felhantering för mjukvaruprojekt
- Anpassade arbetsflöden gör att du kan skapa arbetsflöden från grunden.
- Scrum- och Kanban-tavlor för din agila utveckling
- Projektplaner gör det möjligt för dig att visualisera hela projektets förlopp fram till slutförandet.
- Avancerade behörigheter och åtkomstkontroller
- Revisionsloggar
Fördelar med Jira
- Jira är det enda verktyget i denna lista som är specialiserat på ärendehantering.
- Tusentals integrationer med verktyg från tredje part
- Oöverträffad rapportering med programvara som erbjuder upp till 12 rapporter
- Oöverträffad rapportering med programvara som erbjuder upp till 12 rapporter
Nackdelar med Jira
- Kommande förändringar i februari 2024 kan kräva fullständig eller delvis systemmigrering.
- Jira har ingen Gantt-diagram- eller tidslinjevy och kan inte tilldela uppgifter inom en vy.
- Den höga graden av anpassning gör att Jira har en brant inlärningskurva.
- Att hantera tillägg och plugins i Jira är ingen trevlig upplevelse.
- Jira saknar ett inbyggt kommunikations- och samarbetsverktyg.
Jira-priser
- Gratis: 0 dollar för maximalt 10 användare
- Standard: 7,50 dollar per användare (genomsnitt)
- Premium: 14,50 dollar per användare (genomsnitt)
- Företag: Kontakta Jira för mer information
Jira-kundbetyg
- G2: 4,2/5 (4 869 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (12 343 recensioner)
9. Basecamp
Basecamp är ett grundläggande projektledningsverktyg som hanterar komplexiteten i projektplanering för små företag och team.
Att vara enkel och grundläggande, vilket många projektledare ser som Basecamps främsta svaghet, är också dess största styrka för andra projektledare.
För vissa kunder är en enkel instrumentpanel, kalkylblad och några visualiseringar allt de behöver för att blåsa liv i sina projekt.
BaseCamp fungerar dock endast som ett alternativ till Mavenlink i fall där ditt projekt är för enkelt för att kräva ett mer komplicerat verktyg.
Basecamps viktigaste funktioner
- Hill Charts hjälper dig att visualisera framstegen i dina projekt.
- Ett inbyggt anslagstavla där du kan publicera meddelanden och brainstorma.
- Med campfire-funktionen kan du chatta med dina teammedlemmar. Campfire-chattfunktionen möjliggör kommunikation med ditt team.
- Att-göra-listor är ett enkelt sätt att skapa uppgifter
- Schemaläggningen kan kopplas till Google Kalender.
Fördelar med Basecamp
- Ett rent och intuitivt gränssnitt
- Ett överkomligt pris tack vare det begränsade antalet funktioner
- Tillgång till färdiga projektmallar
Nackdelar med Basecamp
- Brist på viktiga projektledningsfunktioner som tidslinjer och vyer
- Saknar projektledningsverktyg som kanban-tavlor och Gantt-diagram.
- Saknar grundläggande funktioner som tidslinjer och deluppgifter.
- Saknar viktiga projektledningsfunktioner som Gantt-diagram.
Basecamp-priser
- 99 $/månad (med möjlighet till gratis provperiod)
Basecamp kundbetyg
- G2: 4,1/5 (5 061 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (13 669)
10. Notion
Notion sticker ut från denna lista över Mavenlink-alternativ som en anpassningsbar guide som låter dig skapa och tilldela vad du vill, när du vill.
Detta PM-verktyg är utmärkt för att konsolidera dina arbetsflöden, skapa översiktlighet och integrera nästan allt i ett kraftfullt och anpassningsbart verktyg.
Dess dokumenthanteringsfunktioner är också exemplariska och ger dina team säker tillgång till de resurser de behöver för att utföra sina dagliga uppgifter.
Notions viktigaste funktioner
- Flera vyer, inklusive tabell, lista, kalender, Kanban och galleri
- Live-samarbete i dokument
- Mer än 50 startmallar
- Flera integrationer med annan programvara från tredje part
Fördelar med Notion
- Lämpligt för anteckningar och dokumenthantering
- Ett enkelt och lättanvänt gränssnitt
- Att vara en one-stop-shop skapar centralisering
Nackdelar med Notion
- Dess många funktioner och anpassningsmöjligheter skapar en brant inlärningskurva.
- Vissa kunder är inte nöjda med antalet mallar som Notion erbjuder.
- Vissa anser att dess business intelligence-erbjudanden inte är lika starka som andra i denna lista.
Notions prissättning
- Gratis
- Personal Pro: 4 dollar per månad, faktureras årligen
- Team: 8 USD per användare och månad, faktureras årligen
- Företag: Kontakta Notion för mer information
Notions kundbetyg
- G2: 4,6/5 (863 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (782 recensioner)
