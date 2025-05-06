De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Mavenlink för ditt team

Kantata, tidigare känt som Mavenlink, har funnits länge. Men har det varit tillräckligt länge för att man ska ha hunnit perfektera konsten att hantera projekt?

Med ett G2-betyg på 4,1 är det korta svaret ännu inte. Det säger sig självt att trots att Mavenlink erbjuder samarbetsprogramvara för projektledning i världsklass, lämnar det fortfarande mycket att önska för kunder som behöver mer innovativa funktioner.

Lyckligtvis finns det många bra alternativ när det gäller projektledningsprogram. I det avseendet kan alla brister hos Mavenlink åtgärdas på ett adekvat sätt av dess dussintals konkurrenter.

Därför tittar vi på de 10 bästa alternativen till Mavenlink (eller Kantata) om du letar efter mer avancerade projektledningsfunktioner.

Vad är Kantata (Mavenlink)?

Kantata är en mångsidig programvarulösning för projektledning som erbjuder funktioner för översikt, samarbete och automatisering för bättre projektgenomförande, projektuppföljning och arbetsflödeshantering. Den kombinerar traditionella projektledningsfunktioner med resurshanteringsverktyg som är särskilt uppskattade av företag som erbjuder professionella tjänster.

Dessutom uppskattar många användare denna plattform för att bättre hantera flera projekt samt projektfinansiering, projektförfrågningar och portföljer. Detta gör Kantata till en favorit bland professionella serviceteam.

Även med ett nytt namn har Kantata visat sig vara ett praktiskt verktyg om du vill ha mer visuell projektuppföljning och ökat teamsamarbete i pågående projekt. Några av dess andra anmärkningsvärda funktioner inkluderar:

Flera alternativ för diagramvisning

Aktivitetsflöde i realtid

Snyggt och tydligt användargränssnitt

Tid- och kostnadsuppföljning

Vissa problem, såsom den komplicerade prisstrukturen och det tröga gränssnittet, har dock fått många att söka efter alternativ till Mavenlink. Nöj dig inte med något som bara skrapar på ytan av vad du behöver för att hantera uppgifter, bättre definiera projektdeadlines och utveckla en riktigt robust projektstrategi för ditt företag.

De 10 bästa Mavenlink-alternativen du behöver känna till

Här är en lista över 10 konkurrenter och alternativ till Mavenlink som kan passa bättre för dina team, mål och omständigheter:

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp har inte funnits lika länge som några av de andra Mavenlink-alternativen på denna lista, men har snabbt blivit ett av de bästa produktivitetsverktygen för alla behov. Det är inte bara en lösning för små och stora företag, utan också fantastiskt för professionella tjänsteföretag som behöver en mer centraliserad arbetsplats för att få jobbet gjort.

Denna avancerade projektledningsplattform har något för alla. Med teamsamarbete i centrum kan användarna visualisera, anpassa och bygga ClickUp precis efter eget tycke. Dessutom gör ClickUps verktyg för uppgiftshantering det möjligt att tilldela kommentarer till en teammedlem och ställa in återkommande uppgifter med automatiseringsfunktioner.

Enkla dra-och-släpp-alternativ gör det lättare att ändra och förbättra arbetsflöden utan att skapa flaskhalsar. ClickUp är ett av de mest dynamiska arbetsverktygen som kan anpassas helt efter dina specifika behov, så att du kan slutföra projekt snabbare.

Dra och släpp uppgifter i ClickUps kalendervy

ClickUps viktigaste funktioner

ClickUp är fullspäckat med projektledningsfunktioner som hjälper dig att planera, hantera och visualisera ditt arbete. Och om du har en tight budget erbjuder ClickUps Free Forever-plan massor av de avancerade projektledningsfunktionerna som finns i de betalda planerna. Låt oss titta på några av kundernas favoriter, bland annat:

Kommunikation och samarbete i överflöd med kommentarer och tilldelade kommentarer

Möjlighet att bädda in vyer från Airtable, Miro, inVision och Google Docs

Förvandla tråkiga data till ögongodis med tankekartor, whiteboards, Gantt-diagram och mycket mer.

Avancerad prioritering av uppgifter och anpassningsbara att göra-listor

Möjlighet att växla mellan olika vyer (tavla, lista, ruta, kalender etc.)

Fördefinierade och anpassade rapporter och instrumentpaneler som ökar synligheten

Ett intuitivt användargränssnitt med dra-och-släpp-funktion som gör det enkelt att skapa och tilldela uppgifter.

Prestationshantering och automatisering av arbetsflöden för avancerad resursplanering

Spåra projekt från kostnad till slutförande

Fördelar med ClickUp

ClickUp erbjuder ett robust gratisabonnemang.

Hundratals gratis mallar för projektledning som du kan börja använda direkt

Enkel uppgiftsuppföljning för effektivare projektledning

Oslagbar anpassningsbarhet

Support via e-post och chatt dygnet runt ingår i gratispaketet.

Tidrapportering tillgängligt i gratisversionen

Lätt att integrera i dina befintliga system

Konkurrenskraftiga priser innebär mer valuta för pengarna.

Nackdelar med ClickUp

Avancerade anpassningar kan vara överväldigande för nya användare.

Sök- och filtreringshastigheten kan vara långsammare (... för tillfället!).

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan : 5 USD per användare och månad

Affärsplan : 12 dollar per användare och månad

Business Plus: 19 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Kundbetyg för ClickUp

G2: 4,7/5 (4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 117 recensioner)

2. Wrike

Write är ett projektledningsverktyg som lovar produktivitet, överskådlighet och effektivitet i dina teambaserade arbetsflöden.

Genom att erbjuda tillförlitlig projektplanering, visualisering och hantering har Wrike gjort sig ett namn som en av de bästa programvarorna för projektledning och resurshantering.

Som ett av de bästa alternativen till Mavenlink är Wrike stolt över sina toppmoderna funktioner, verktyg och kundsupport som har gjort det populärt bland tusentals team.

Wrike har till exempel en funktion för övervakning och rapportering av KPI, vilket Mavenlink tyvärr saknar.

Wrikes viktigaste funktioner

Några av de funktioner som har gjort Wrike till ett välkänt namn inom projektledning är:

Med arbetsbelastningsvyn kan projektledaren se hur uppgifterna är fördelade och hur teamen hanterar varje uppgift.

Samarbetsredigering gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta med olika filer, mappar och dokument.

En inbyggd chattfunktion som gör att du kan hålla koll på dina team.

Effektiva funktioner för tidsloggning och tidsspårning

KPI-övervakning och rapportering för att spåra leveranser

Fördelar med Wrike

Till skillnad från Mavenlink har Wrike ett gratisabonnemang och en kostnadsfri provperiod.

En central instrumentpanel samlar alla projekt och arbetsflödesoperationer på ett ställe.

Flera distributioner, inklusive en webbläsarversion, en app och en mobilapp

Nackdelar med Wrike

Wrikes komplexa webb-API gör det svårt för team att komma igång

Många tycker att desktopversionen av Wrike är svår att använda.

Wrike är relativt dyrt jämfört med andra verktyg med samma funktionalitet.

För att importera data till Wrike måste användarna uppfylla exakta parametrar.

Wrike-priser

Gratis

Professional : 9,80 dollar per användare och månad, bäst för snabbväxande team

Företag: 24,80 dollar per användare och månad, bäst för alla team inom en organisation

Wrike-kundbetyg

G2: 4,2/5 (3 192 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (1 806 recensioner)

3. Monday.com

Måndagar är hemska för team utan ett projektledningsprogram, men det finns ett verktyg som vill åtgärda det.

Monday är en interaktiv och färgstark projektledningsprogramvara som syftar till att skapa transparens och synlighet i dina projekt.

Monday automatiserar också dina repetitiva uppgifter, förbättrar teamsamarbetet och skapar överskådlighet i dina arbetsflöden för att uppnå ultimata projektsuccéer.

Hemligheten med Monday ligger i dess tavelfunktion. En tavla är en kalkylbladsliknande uppgiftstabell där du kan tilldela alla dina projekt, spåra leveranser och automatisera uppgifter.

Måndagens viktigaste funktioner

Färgglad design och gränssnitt gör Monday enkelt att använda

Automatiseringsrecept som skapar händelsebaserad automatisering för vardagliga uppgifter

Flera vyer för dina tavlor (diagramvy, formulärtidslinjevy, Kanban-vy och filvy)

Imponerande datavisualisering som omvandlar dina KPI till visuella grafer

Monday Apps marknadsplats där du kan köpa ytterligare appar

Måndagsproffs

Monday integreras med produktivitetsplattformar från tredje part, såsom Slack, Google, Mailchimp och Spotify.

En intuitiv tidslinje med dra-och-släpp-funktion

Pålitlig kundsupport dygnet runt och en förbyggd kunskapsbas

Måndagskons

Kostnaden blir snabbt hög när du har stora team

En invecklad prisstruktur

Erbjuder tidsregistreringsfunktion i dyrare prisplaner.

Gantt-diagram och tidslinjer är förbehållna dyrare prisplaner.

Måndagspriser

Basic : 8 USD per plats och månad (4 platser per månad)

Standard : 10 USD per plats och månad (3 platser per månad)

Pro : 16 USD per plats och månad (3 platser per månad)

Företag: Kontakta Monday för mer information

Måndagens kundbetyg

G2: 4,7/5 (6 248 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 752 recensioner)

4. Zoho Projects

En lista över Mavenlinks konkurrenter är inte komplett utan att nämna Zoho Projects. Zoho Projects är en molnbaserad programvara som tillhandahåller projektledning, automatisering och samarbetsverktyg för små och medelstora team.

Med Zoho Projects kan dina team nu dra nytta av fördelarna med automatiserad projektprogramvara: skapa uppgifter, tilldela dem till team och följa deras framsteg.

Dessutom har Zoho Projects funktioner för ärendehantering som gör det idealiskt för hantering av ärenden, förfrågningar och buggar.

Zoho Projects viktigaste funktioner

Gantt-diagram hjälper dig att visualisera dina uppgiftsberoenden, deadlines och uppgiftslistor.

Möjlighet att anpassa parametrarna för projektledning

Med hjälp av resursutnyttjandediagrammet kan du balansera belastningen mellan dina resurser.

Möjlighet att spåra tid och konsumtionskostnader för varje projekt i realtid

Fördelar med Zoho Projects

Zoho har en inbyggd chattfunktion som förbättrar samarbetet inom dina team.

Sömlös integration med andra Zoho-produkter

Att sätta upp milstolpar och följa upp framsteg är en smidig upplevelse.

Kan vara en prisvärd projektledningsprogramvara för vissa (gratis provversioner finns tillgängliga)

Zoho Projects nackdelar

Onboarding och installation Zoho har en inbyggd chattfunktion som förbättrar samarbetet inom dina team.

En brant inlärningskurva som är ett resultat av oändliga anpassningsmöjligheter

Zoho:s komplexa användargränssnitt lämnar mycket att önska.

Zoho kräver att du växlar mellan fem olika appar

Zoho saknar offlineåtkomst

Priser för Zoho Projects

Gratis : 0 dollar för 3 användare och 2 projekt

Premium : 4 dollar per användare och månad

Enterprise: 9 $ (ingen övre gräns för antalet användare)

Zoho Projects kundbetyg

G2: 4,2/5 (282 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (259 recensioner)

5. Asana

Tack vare Asanas goda rykte behöver du inte bläddra länge i listan över Mavenlink-alternativ innan du hittar det.

Asana är en projektledningsprogramvara som hjälper team att förbättra sina projekt, utveckla smidiga arbetsflöden och spåra förutbestämda leveranser.

Detta verktyg använder en enkel men komplex listbaserad uppgiftstabell för att lösa alla dina projektledningsutmaningar. Det kan vara en kontaktlista, en att göra-lista eller någon annan typ av lista från vilken du sedan kan skapa uppgifter/deluppgifter och tilldela dem till ditt team.

Asanas viktigaste funktioner

Rapporteringsalternativ i realtid, inklusive avancerad sökning, sparade sökrapporter, milstolpar och arbetsbelastning.

Skapa uppgifter, deluppgifter och deluppgifter till deluppgifter på flera nivåer.

Flera vyer från vilka du kan visa dina data (tavla, kalender, listvyer)

Uppgiftsplanering som flyttar uppgifter automatiskt från tavla till tavla

Fördelar med Asana

Asana har en aktiv community (Asana community forum)

Asana har ett rent, tydligt och intuitivt gränssnitt för att spåra projekt.

Responsiv och vänlig kundsupport

Nackdelar med Asana

Asana kräver att alla användare med en liknande domän har licens och behandlar dem som gäster. Detta leder till slut till högre priser.

På grund av graden av anpassning har Asana en brant inlärningskurva.

Datasetbyggande och anpassning i Asana är relativt begränsat.

Till skillnad från ClickUp saknar Asana en tidsregistreringsfunktion i sitt gratispaket.

Asanas prissättning

Basic : Tillgängligt för team på upp till 15 personer och med möjlighet till gratis provperiod.

Premium : 10,99 $ per användare och månad

Företag : 24,99 $ per användare och månad

Företag: Kontakta Asana för mer information

Asanas kundbetyg

G2: 4,3/5 (8 926 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (11 398 recensioner)

6. ProofHub

ProofHub är ett enkelt program för projektledning och samarbete som erbjuder en serie produktivitets- och samarbetsverktyg för små team.

Detta är ett av de bästa alternativen till Mavenlink eftersom det erbjuder oöverträffad enkelhet utan att kompromissa med grunderna i projektledning, vilket skapar en intuitiv, enkel men ändå kraftfull lösning.

Proof Hub är en allt-i-ett-lösning som förenklar din projektledningsteknik och ger dig en enda pålitlig lösning.

ProofHubs viktigaste funktioner

Detaljerade aktivitetsloggar

Vitmärkning

Arbetsflöden

Utmärkt uppgiftshantering (Kanban-tavlor och Gantt-diagram)

Fantastiska samarbetsfunktioner som chatt, meddelanden och diskussioner

Fördelar med ProofHub

En nästan obefintlig inlärningskurva

Imponerande anpassningsbarhet ger ditt team maximal flexibilitet

Att skapa och tilldela uppgifter är så enkelt som det kan bli.

Konkurrenskraftiga priser och kostnadsfria provperioder

Nackdelar med ProofHub

Gantt-diagrammet behöver fortfarande förbättras något.

Mobilappen är relativt begränsad.

Priser för ProofHub

En fast avgift på 89 USD/månad som faktureras årligen.

En fast avgift på 45 USD/månad som faktureras årligen (saknar de flesta funktionerna)

ProofHubs kundbetyg

G2: 4,5/5 (63 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (67 recensioner)

7. Teamwork

Teamwork är inget nytt namn inom projektledning och kommer inte att försvinna inom den närmaste framtiden. Som namnet antyder finns detta verktyg med på listan över Mavenlink-alternativ eftersom det fokuserar på samarbete och har gjort team mer effektiva sedan 2007, en automatisering i taget.

Missta inte dess enkelhet och intuitiva gränssnitt för bristande funktionalitet – dess funktioner för samarbete, visualisering och automatisering är mycket kraftfulla. Som ett av de bästa alternativen till Mavenlink är dess automatiseringsprogramvara för professionella tjänster perfekt för dem som arbetar med kunder eller behöver detaljerade lösningar för portföljhantering.

Viktiga funktioner för teamarbete

Portföljfunktionen möjliggör skapande och hantering av komplexa projekt.

Inbyggd tidrapportering för smidig fakturering

Arbetsbelastningshantering förenklar resurshanteringen

Projektredovisningsfunktioner som fakturering och fakturering gör det till en bättre lösning för affärsintelligens.

Fördefinierade mallar för arbetsflöden och uppgiftshantering

Kunder kan läggas till gratis för att arbeta smidigt med projektledare.

Teamwork-proffs

Teamwork erbjuder fler produkter (CRM, CHAT, Spaces) än en enkel projektledningslösning.

Vänlig kundservice tillgänglig via telefon, livechatt och videohandledning

Projektredovisningsfunktioner är idealiska för dem som hanterar kunder

Teamwork-nackdelar

Till skillnad från ClickUp har den inte Kanban-tavlor i sin gratisversion.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid : 30 dagars gratis provperiod tillgänglig

Leverans : 9,99 $ per användare och månad

Grow : 17,99 $ per användare och månad

Skala: Kontakta Teamwork för mer information.

Teamwork kundbetyg

G2: 4,4/5 (1 011 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (728 recensioner)

8. Jira

Jira är ett projektledningsverktyg som utvecklats med utvecklingsgrupper i åtanke. Efter år av överleverans har detta funktionsrika verktyg dock fått stor användbarhet utanför sin ursprungliga målmarknad.

Idag beskriver Jira sig själv som en programvara för projektledning, ärendehantering och tidrapportering för alla typer av team och organisationer. Om du letar efter alternativ till Mavenlink har detta alternativ både för- och nackdelar.

Jira-programvaran, som ingår i den större Jira-programvarustacken, är det självklara valet för agil programvaruutveckling, uppgiftsfördelning, prioritering och integritet. Den är populär bland projektledare som vill hantera projekt mer effektivt.

Jiras viktigaste funktioner

Utmärkt ärendehantering och felhantering för mjukvaruprojekt

Anpassade arbetsflöden gör att du kan skapa arbetsflöden från grunden.

Scrum- och Kanban-tavlor för din agila utveckling

Projektplaner gör det möjligt för dig att visualisera hela projektets förlopp fram till slutförandet.

Avancerade behörigheter och åtkomstkontroller

Revisionsloggar

Fördelar med Jira

Jira är det enda verktyget i denna lista som är specialiserat på ärendehantering.

Tusentals integrationer med verktyg från tredje part

Oöverträffad rapportering med programvara som erbjuder upp till 12 rapporter

Nackdelar med Jira

Kommande förändringar i februari 2024 kan kräva fullständig eller delvis systemmigrering.

Jira har ingen Gantt-diagram- eller tidslinjevy och kan inte tilldela uppgifter inom en vy.

Den höga graden av anpassning gör att Jira har en brant inlärningskurva.

Att hantera tillägg och plugins i Jira är ingen trevlig upplevelse.

Jira saknar ett inbyggt kommunikations- och samarbetsverktyg.

Jira-priser

Gratis : 0 dollar för maximalt 10 användare

Standard : 7,50 dollar per användare (genomsnitt)

Premium : 14,50 dollar per användare (genomsnitt)

Företag: Kontakta Jira för mer information

Jira-kundbetyg

G2: 4,2/5 (4 869 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (12 343 recensioner)

9. Basecamp

Basecamp är ett grundläggande projektledningsverktyg som hanterar komplexiteten i projektplanering för små företag och team.

Att vara enkel och grundläggande, vilket många projektledare ser som Basecamps främsta svaghet, är också dess största styrka för andra projektledare.

För vissa kunder är en enkel instrumentpanel, kalkylblad och några visualiseringar allt de behöver för att blåsa liv i sina projekt.

BaseCamp fungerar dock endast som ett alternativ till Mavenlink i fall där ditt projekt är för enkelt för att kräva ett mer komplicerat verktyg.

Basecamps viktigaste funktioner

Hill Charts hjälper dig att visualisera framstegen i dina projekt.

Ett inbyggt anslagstavla där du kan publicera meddelanden och brainstorma.

Med campfire-funktionen kan du chatta med dina teammedlemmar. Campfire-chattfunktionen möjliggör kommunikation med ditt team.

Att-göra-listor är ett enkelt sätt att skapa uppgifter

Schemaläggningen kan kopplas till Google Kalender.

Fördelar med Basecamp

Ett rent och intuitivt gränssnitt

Ett överkomligt pris tack vare det begränsade antalet funktioner

Tillgång till färdiga projektmallar

Nackdelar med Basecamp

Brist på viktiga projektledningsfunktioner som tidslinjer och vyer

Saknar projektledningsverktyg som kanban-tavlor och Gantt-diagram.

Saknar grundläggande funktioner som tidslinjer och deluppgifter.

Saknar viktiga projektledningsfunktioner som Gantt-diagram.

Basecamp-priser

99 $/månad (med möjlighet till gratis provperiod)

Basecamp kundbetyg

G2: 4,1/5 (5 061 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (13 669)

10. Notion

Notion sticker ut från denna lista över Mavenlink-alternativ som en anpassningsbar guide som låter dig skapa och tilldela vad du vill, när du vill.

Detta PM-verktyg är utmärkt för att konsolidera dina arbetsflöden, skapa översiktlighet och integrera nästan allt i ett kraftfullt och anpassningsbart verktyg.

Dess dokumenthanteringsfunktioner är också exemplariska och ger dina team säker tillgång till de resurser de behöver för att utföra sina dagliga uppgifter.

Notions viktigaste funktioner

Flera vyer, inklusive tabell, lista, kalender, Kanban och galleri

Live-samarbete i dokument

Mer än 50 startmallar

Flera integrationer med annan programvara från tredje part

Fördelar med Notion

Lämpligt för anteckningar och dokumenthantering

Ett enkelt och lättanvänt gränssnitt

Att vara en one-stop-shop skapar centralisering

Nackdelar med Notion

Dess många funktioner och anpassningsmöjligheter skapar en brant inlärningskurva.

Vissa kunder är inte nöjda med antalet mallar som Notion erbjuder.

Vissa anser att dess business intelligence-erbjudanden inte är lika starka som andra i denna lista.

Notions prissättning

Gratis

Personal Pro : 4 dollar per månad, faktureras årligen

Team : 8 USD per användare och månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Notion för mer information

Notions kundbetyg

G2: 4,6/5 (863 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (782 recensioner)

Varför ha flera appar när du kan ha en?

Trött på silos, missförstånd och ineffektivitet i teamet? Det är hög tid att du börjar dra nytta av fördelarna med projektledningsprogramvara.

