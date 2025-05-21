De 13 bästa verktygen för samarbete inom företag 2026

Om ditt teams ”samarbete” just nu ser ut som en enda röra av e-postmeddelanden, borttappade filer och någon som ropar ”Kan alla se min skärm?” – har vi några lösningar som kan få ordning på saker och ting.

Många organisationer försöker fortfarande hitta rätt strategi för samarbete som passar deras faktiska affärsbehov – särskilt när de måste hantera distansarbetande team, externa användare och spridda kommunikationskanaler.

Men rätt verktyg för samarbete inom företaget kan skapa ordning i kaoset. Oavsett om du behöver se till att alla är på samma sida, hantera deadlines med smarta funktioner för uppgiftshantering eller äntligen få ordning på kalendern med bättre schemaläggningsfunktioner, har vi samlat de bästa alternativen för att hjälpa dig.

Dessa moderna verktyg för teamsamarbete är utvecklade för företagsstrategier för samarbete. De förenklar fildelning och kommunikation i realtid och hjälper teamen att samarbeta mer produktivt.

Låt oss sätta igång (utan missöden med skärmdelning).

Låt oss titta närmare på några av de bästa samarbetsverktygen för företag som finns tillgängliga och deras funktioner:

Verktyg Bäst för Utmärkande funktion Priser* ClickUp Allt-i-ett-lösning för samarbete och projektledning för team i alla storlekar Kombinerar uppgifter, dokument, chatt och whiteboards på en och samma plattform Gratisabonnemang tillgängligt; anpassade priser tillgängliga för företag Slack Realtidsmeddelanden för små och medelstora företag Organiserade kanaler och robusta integrationer Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 8,75 $/månad per användare Microsoft Teams Medelstora till stora team som använder Microsoft 365 Djup integration med Microsoft 365 och videomöten Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 4 $/månad per användare (faktureras årligen) Asana Funktionsöverskridande projektuppföljning för små till medelstora team Portföljer och arbetsbelastningshantering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 13,49 $/månad per användare Trello Agil uppgiftshantering för småföretag Kanban-tavlor med Power-Ups Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 6 $/månad per användare Dropbox Business Säker fillagring för företag Dokumentsamarbete i realtid och Dropbox Paper Inget gratisabonnemang; från 18 $/månad per användare Miro Visuellt samarbete och workshops för distansarbetande team Oändliga whiteboardtavlor och AI-driven arbetsyta Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 8 $/månad per användare Jira Uppgiftshantering för stora mjukvaruutvecklingsteam Anpassningsbara agila arbetsflöden och automatisering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 7,53 $/månad per användare Zoom Videokonferenser för små till medelstora team Grupprum och Zoom Whiteboard Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 15,99 $/månad per användare Wrike Resurshantering för medelstora till stora projektteam Granskning, godkännanden och resursplanering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare Notion Asynkron textbaserad samverkan för distansarbetande team av alla storlekar Relationella databaser och flexibel sidstruktur Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare Basecamp Manuell projektledning för små team Hill Charts och automatiska incheckningar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 15 $/månad per användare Zoho Projects Anpassningsbar projektledning för byråer och konsulter Backlog- och Scrum-tavlor för agila arbetsflöden Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 5 $/månad per användare

📚 Läs även: Hur man uppmuntrar samarbetsinriktad kommunikation på arbetsplatsen

Programvara för samarbete inom företaget gör att medarbetarna kan lägga mindre tid på att leta efter information och mer tid på att få jobbet gjort. Den underlättar också informationsdelningen genom att sätta samarbetet i centrum för ditt arbete.

Prioritera dessa element i ditt nästa kommunikationsverktyg för teambuilding och samarbete:

Asynkron kommunikation: Omvandlar konversationer till konkreta resultat med snabbmeddelanden, trådade diskussioner och AI-driven transkription

Automatisering av arbetsflöden och uppgiftshantering: Effektiviserar projektuppföljningen med smarta påminnelser, Kanban-tavlor och Gantt-diagram

Integration med nödvändiga appar: Säkerställer oavbrutna arbetsflöden genom att ansluta till projektledningsverktyg, CRM-system och molnlagringsplattformar

Skalbarhet: Stöder global verksamhet med molnimplementering i flera regioner, anpassningsbara användarroller och avancerade administratörskontroller

Avancerad analys och insikter: Förbättrar teamets prestanda med anpassade instrumentpaneler, sentimentanalys i kommunikationen och AI-drivna rekommendationer

👀 Visste du att? ​​Arbetstagare växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen (eller nästan 4 timmar i veckan) för att återställa koncentrationen. Det motsvarar 9 % av arbetstagarnas årliga arbetstid.

Team som växlar mellan tio eller fler samarbetsprogram kommer sannolikt att lägga mer än en timme på att lösa även de minsta problemen. Produktivitet och effektivt samarbete står i omvänd proportion till antalet verktyg för kunskapshantering som du använder.

Låt oss hjälpa dig att hitta det perfekta onlineverktyget för samarbete för ditt företag – ett verktyg som sparar tid och gör ditt team mer produktivt.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-samarbete och projektledning)

Koppla ClickUp Whiteboards till dina uppgifter i ClickUp för att samarbeta effektivt

Dagens arbetsliv är splittrat. Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte hänger ihop, vilket saktar ner oss. ClickUp löser detta med den kompletta appen för arbetet, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det är som ditt digitala huvudkontor, där uppgifter, chattar, filer och idéer samsas.

Med ClickUp Whiteboards kan teamen brainstorma idéer visuellt, kartlägga arbetsflöden, skissa wireframes och organisera uppgifter i ett gemensamt utrymme. Dra, släpp, koppla ihop och upprepa – inga post-it-lappar som försvinner med tiden.

Planerar du ett tvärfunktionellt projekt och vill inte börja från noll? Använd ClickUps whiteboardmall för kommunikationsplan för att kartlägga kommunikationskanaler, roller och arbetsflöden utan det vanliga kaoset med ”Vänta – vem gör vad nu igen?”

Kommunicera direkt med dina kollegor med ClickUp Chat

Brainstorming är roligt, men det är i asynkrona konversationer som ClickUp verkligen glänser. Den inbyggda ClickUp-chatten låter teammedlemmar ställa frågor, dela uppdateringar, ringa röst- eller videosamtal eller påminna varandra om deadlines – allt utan att behöva hoppa mellan olika appar. Och om ett meddelande eller en kommentar behöver följas upp kan du enkelt omvandla det till en åtgärd med ClickUp Tasks.

Intuitiva funktioner för uppgiftshantering gör att du kan länka relevanta filer till specifika projektposter, tilldela åtgärder, lägga till bevakare för att följa uppgifternas framsteg och skapa vyer som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalendrar.

Team som arbetar på distans kan också använda ClickUp Docs för informationsinsamling och samarbete i realtid kring dokument, på samma sätt som i Google Docs. Koppla dem till uppgifter, tilldela personer och håll allt samman.

Håll dig uppdaterad om statusändringar och nya kommentarer med ClickUp Collaboration Detection

ClickUp ser också till att tvärfunktionella team inte trampar varandra på tårna under samarbetet. Med ClickUp Collaboration Detection får du ett meddelande när en teammedlem visar eller redigerar samma innehåll, vilket förhindrar missförstånd eller dubbelarbete.

Behöver du förklara något som är för komplicerat för att beskriva med ord? Med ClickUp Clips kan du spela in en skärmgenomgång – praktiskt när en UX-designer vill visa upp ett flöde eller en utvecklare vill förklara varför inloggningsknappen försvann igen.

Detta är perfekt för asynkrona team som samarbetar över olika tidszoner. Skärminspelningar möjliggör tydlig videobaserad kommunikation, vilket minskar missförstånd och ger visuella förklaringar av komplexa uppgifter eller arbetsflöden.

ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain, är det ultimata AI-samarbetsverktyget för team. Behöver du en uppdatering om en uppgift eller en lägesrapport? Be Brain skicka en. Är du tillbaka på jobbet efter en paus och behöver komma ikapp? Be Brain sammanfatta långa chattkonversationer så att du är helt uppdaterad.

Konfigurera Autopilot AI-agenter i dina listor och kanaler i ClickUp för att få mer gjort

Och det är inte allt. Med förkonfigurerade och anpassade AI-agenter i ClickUp kan du ställa in autonoma agenter som kan göra allt från att skicka uppdateringar till att svara på frågor från teamet.

Och för ett mer strukturerat tillvägagångssätt ger ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris tydlighet kring återkommande möten, roller och ansvarsområden. Lägg till incheckningar, tilldela uppföljningar och håll allt uppdaterat i realtid.

Hämta gratis mall

Här är vad du kan göra med den här mallen för kommunikationsplan:

Ställ in återkommande avstämningar och synkronisera dem med dina projektplaner för att hålla dig till tidsplanen

Skapa tydliga regler för interna diskussioner så att ditt team kan fatta snabbare och bättre beslut

Följ upp mötesresultat, tilldela uppföljningar och se till att alla tar ansvar med uppdateringar i realtid

ClickUps bästa funktioner

Skapa och tilldela uppgifter till relevanta teammedlemmar med ClickUp Assign Comments

Följ teamets produktivitet med hjälp av instrumentpaneler och rapporteringsverktyg samtidigt som du samordnar målen mellan avdelningarna

Justera inställningarna för aviseringar för att styra när och hur Task Watchers får uppdateringar

Definiera uppgiftsberoenden genom att länka relaterade uppgifter för att spåra hur en uppgift påverkar en annan

Hantera komplexa projekt med funktioner som milstolpar, arbetsbelastningsöversikter och agila metoder

Kommentera med @mentions och meddela specifika teammedlemmar om viktiga uppdateringar

Utnyttja integrationer med över 1 000 verktyg (t.ex. Teams, Salesforce, Google Drive) för att centralisera verksamheten i en säker miljö

Begränsningar i ClickUp

Det finns en inlärningskurva med ClickUp (du kan använda ClickUp University för att lära dig hur man använder det)

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Sid Babla, koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College – Student Wellness Center, recenserar ClickUp:

ClickUp har minskat behovet av e-postkommunikation och effektiviserat samarbetet för vårt team för innehållsskapande. Vi kan nu gå från idéutveckling/brainstorming till det första utkastet upp till 2–3 gånger snabbare.

🧠 Rolig fakta: 72 % av kunskapsarbetarna kommunicerar asynkront.

2. Slack (Bäst för meddelanden i realtid)

via Slack

Slack är ett av de mer välkända verktygen för samarbete inom företag och är utformat för snabb kommunikation i realtid – inga fler ändlösa e-posttrådar. Med kanaler för organiserade chattar och direktmeddelanden för en-till-en-kommunikation förblir allt sökbart och lätt att spåra.

Behöver du snabbt kolla läget? Med Slack Huddles kan du hoppa in i en röstchatt eller dela din skärm. Du kan också schemalägga meddelanden, vilket är praktiskt när ditt team är utspritt över olika tidszoner. Offentliga eller privata kanaler ger dig flexibilitet beroende på vad som ska hållas internt eller vara öppet för alla.

Slacks bästa funktioner

Få tillgång till dagliga sammanfattningar och översikter av olika Slack-kanaler med AI

Dela filer med externa användare och chatta säkert med Slack Connect

Använd Slack Atlas, det inbyggda verktyget för teamkataloger, för att få en närmare titt på hela din organisation

Slacks begränsningar

Det kan vara svårt att behålla kodernas formatering när de delas med andra

Överflöd av aviseringar kan göra arbetet kaotiskt

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business +: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid : Anpassad prissättning

Slack AI finns som ett betalt tillägg i alla betalda abonnemang

Betyg och recensioner för Slack

G2: 4,5/5 (över 34 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

En recension på Capterra säger:

Det är en mycket bra app för företagskommunikation och viktiga informationsmeddelanden till medarbetarna, som de enkelt kan komma åt. Säkerhetsfunktionerna är lite svaga för att vara en meddelandeapp.

3. Microsoft Teams (Bäst för Microsoft-användare)

via Microsoft Teams

Vissa säger att Microsoft är pionjären inom verktyg för samarbete i företag. MS Teams är en del av den större Microsoft-plattformen och integrerar snabbmeddelanden, fildelning, videokonferenser och AI i en enda plattform.

Dess chatt- och kanalbaserade meddelandefunktioner håller konversationerna organiserade. Teams Meetings möjliggör även högkvalitativa videosamtal med funktioner som dämpning av bakgrundsljud och transkription i realtid.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Förbättra dina meddelanden med automatiserade AI-förslag

Få tillgång till kortfattade sammanfattningar av långa inspelningar för att hålla dig informerad

Spara filer i MS Teams och dela dem i chattar, möten och Teams-kanaler

Begränsningar i Microsoft Teams

Webb- och appversionen erbjuder olika funktioner, vilket ofta förvirrar användarna

Det kan förekomma stabilitets- och inloggningsproblem på macOS och iOS

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft Teams Enterprise: 5,25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (över 16 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetarna förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en allt-i-ett-app för arbetet som ClickUp samlas din projektledning, dina meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och sätta fart!

4. Asana (Bäst för tvärfunktionell projektuppföljning)

via Asana

Asana hjälper olika team att följa projektets tidsplaner med delade projektutrymmen. Varje uppgift och projekt har en inbyggd kommentarsektion för att minska antalet e-postmeddelanden och möten.

Team kan också använda färdiga mallar för kunskapsbaser eller anpassade arbetsflöden som är skräddarsydda för specifika projektbehov.

Asanas bästa funktioner

Håll koll på flera projekt med Portfolios och se snabbt uppgifternas status för att se vem som ligger i fas och vem som behöver hjälp

Använd funktionen Workload för att balansera teamets kapacitet och förebygga flaskhalsar

Få en överblick över projektets framsteg med anpassade instrumentpaneler

Asanas begränsningar

Att hämta historiska data om din organisation kan vara tidskrävande och förvirrande

Information från en överordnad uppgift överförs kanske inte alltid till en underordnad uppgift

Asanas priser

Privat: Gratis för alltid

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2: 4,4/5 (över 11 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 400 recensioner)

5. Trello (Bäst för agil uppgiftshantering)

via Trello

Tack vare sin enkla och flexibla layout är Trello ett populärt val för team som använder Agile-metoden. Verktyget bygger på Kanban-tavlor och hjälper team att dela upp projekt i tydliga, hanterbara uppgifter. Du kan organisera arbetet i listor och kort, tilldela ansvar och ange deadlines utan att det blir rörigt.

För ytterligare funktionalitet låter Trellos Power-Ups dig ansluta till verktyg som Slack, Google Drive och Jira – vilket gör det enklare att hålla allt synkroniserat utan att behöva växla mellan flikar hela dagen.

Trellos bästa funktioner

Få tydlig överblick över projektets tidsplaner med Trellos kalender- och tidslinjevyer

Minska spridda konversationer med kommentarer, @-nämningar och bilagor till kort

Använd automatiseringar med Butler för att eliminera repetitiva uppgifter, ställa in automatiserade regler och utlösa åtgärder

Trellos begränsningar

Avsaknaden av alternativ som Gantt- eller listvyer kan vara begränsande för större projektledning

Det saknar tidsregistrering för projektberäkningar och har begränsade rapporterings- och analysfunktioner.

Priser för Trello

Gratis (upp till 10 medarbetare)

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 210 $/år per användare

Betyg och recensioner för Trello

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-recension lyder:

Även om Trello utmärker sig genom sin enkelhet kan det kännas begränsat vid hantering av mer komplexa projekt. Funktioner som detaljerad rapportering, tidrapportering och analys saknas eller kräver integrationer från tredje part. Det skulle också vara till hjälp att ha bättre uppgiftsberoenden eller Gantt-diagramfunktioner inbyggda.

👀 Visste du att: 85 % av cheferna anser att deras interna kommunikation är tillräckligt hjälpsam, relevant och kontextuell för att teamen ska kunna utföra sina uppgifter. Men endast 45 % av de anställda håller med.

6. Dropbox Business (Bäst för säker fillagring)

via Dropbox Business

Förutom att fungera som en centraliserad programvara för dokumentsamarbete möjliggör Dropbox Business delning och redigering av dokument i realtid. Detta möjliggörs genom integrationer med Microsoft Office Online och Google Workspace-verktyg som Docs, Sheets och Slides.

Team kan lägga till kommentarer, tilldela uppgifter och bädda in bilder eller videor i Dropbox Paper, ett gemensamt utrymme.

De bästa funktionerna i Dropbox Business

Samla in filer från teammedlemmar eller externa intressenter utan att ge dem direkt åtkomst till dina mappar

Spela in och dela videomeddelanden och skärmdumpar för att kommunicera idéer

Hantera godkännanden och kontraktsundertecknande direkt i Dropbox med hjälp av e-signaturer med Dropbox Sign

Begränsningar för Dropbox Business

Det tar tid att ladda större filer och orsakar fördröjningar i synkroniseringen

Lagringsbegränsningarna är strängare för större projekt

Priser för Dropbox Business

Essentials: 19,99 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Business Plus: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Dropbox Business

G2: 4,4/5 (över 28 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 700 recensioner)

📚 Läs även: Bästa säkra programvaran för fildelning för företag

7. Miro (Bäst för visuellt samarbete och distansworkshops)

via Miro

Med Miros AI-drivna intelligenta arbetsyta och interaktiva verktyg kan team brainstorma, planera och genomföra projekt i distribuerade miljöer.

Dess obegränsade whiteboards gör det möjligt för team att skapa tankekartor, flödesscheman och Kanban-tavlor för projekt som spänner över flera avdelningar. Intelligenta widgets gör dessa tavlor mer interaktiva genom att användarna kan skapa avatarer för deltagarna och dra dem runt på arbetsytan.

Miros bästa funktioner

Organisera projekt med utrymmen där du kan gruppera relaterade tavlor för enkel åtkomst

Håll fokus med lägen för uppgifter som diagramskapande och mind mapping

Använd AI-assistenter, virtuella assistenter som är utbildade i agilitet och produktledning, för extra stöd

Miros begränsningar

Det kan vara svårt att redigera bilder när arbetet är klart

Du har inte möjlighet att uppdatera bildlänkar

Priser för Miro

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Miro

G2: 4,7/5 (över 7 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro?

I en recension på Capterra står det:

Sammantaget har Miro varit till stor hjälp när det gäller att skapa mallar för landningssidor samt att skissa upp vår övergripande struktur för hur vi vill att våra inbound-marknadsföringsflöden ska fungera […] Vissa designelement i Miro är inte särskilt anpassningsbara, till exempel val av typsnitt eller justering av formernas kantradie.

8. Jira (Bäst för mjukvaruutvecklingsteam)

via Jira

Jira är ett projektledningsverktyg för mjukvaruutvecklingsteam som använder agila metoder. Det hjälper till att hantera sprints, buggar och backloggar med anpassningsbara arbetsflöden och ärendehantering för tydligare processer. Jiras främsta funktion är automatisering, vilket gör det möjligt för team att ställa in regler för automatisk tilldelning av uppgifter och utskick av uppdateringar.

Det erbjuder även färdiga mallar för Agile, DevOps och IT-tjänstehantering, vilket gör det enkelt att införa arbetsflöden utan att behöva börja från noll. Det är ett praktiskt sätt att se till att projekten flyter smidigt.

Jiras bästa funktioner

Utnyttja BI-verktyg som Tableau och Power BI för avancerad analys

Visualisera arbetsbelastningen med Jiras kalenderhantering för att undvika schemakonflikter

Använd Scrum-tavlor, Kanban-tavlor och roadmaps för att följa upp uppgifter och prioritera backloggar

Jiras begränsningar

Har en inlärningskurva för icke-tekniska användare

Integrationer kan vara svåra att hantera utan IT-stöd

Priser för Jira

Gratis för alltid

Standard: 7,53 $/månad per användare

Premium: 13,53 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jira

G2: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 200 recensioner)

9. Zoom (Bäst för videokonferenser)

via Zoom

Zoom är fortfarande en av de mest populära och pålitliga plattformarna för videokonferenser och erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som är skräddarsydda för företag, distansarbetande team och hybridarbetsplatser.

Det kan dela upp större mötesgrupper i grupprum för mindre, ämnesspecifika samtal i virtuella och hybridmiljöer. Dessa rum kan fördelas i förväg, vilket ger arrangörerna flexibilitet.

Det finns också Zoom Whiteboard, där distansanställda kan skissa idéer, planera strategier eller visuellt dokumentera diskussioner från möten.

Zooms bästa funktioner

Genomför liveomröstningar för att mäta deltagarnas åsikter eller fatta snabba beslut

Förmedla feedback i realtid utan att störa läsaren med emoji-reaktioner

Anordna virtuella evenemang på företagsnivå med Zoom Webinars och Zoom Events

Begränsningar i Zoom

Video och ljud kan ibland vara ur synk

Funktioner som Docs, Clips Plus och Scheduler är endast tillgängliga som betalda tillägg

Priser för Zoom

Basic: Gratis för alltid

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Zoom

G2: 4,6/5 (över 55 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom?

En recension på Capterra säger:

Jag gillar hur produkten effektiviserar teamkommunikationen och till och med samarbetet. Den har förbättrat teamets produktivitet avsevärt.

📚 Läs också: Gratis mallar för interaktiva whiteboardtavlor för Zoom och ClickUp

10. Wrike (Bäst för resurshantering)

via Wrike

Har du någonsin haft svårt att hålla reda på vem som arbetar med vad – eller vilken version av en fil som är den senaste? Wrike kan hjälpa till med det. Med funktionen Proofing and Approvals kan teamen lämna direktkommentarer på bilder, videor och PDF-filer, så att feedbacken blir tydlig och konkret.

Med inbyggd versionshantering arbetar du alltid med rätt fil – du slipper leta igenom e-postkedjor.

Wrike är också praktiskt för resurshantering. Det ger projektledare en realtidsöversikt över teamets tillgänglighet och arbetsbelastning, vilket hjälper till att undvika utbrändhet och flaskhalsar.

Wrikes bästa funktioner

Skapa mötesdagordningar och projektplaner med Wrike AI

Växla mellan två versioner av en fil med Wrikes jämförelseläge

Spåra varje enskild förändring i ditt projekt med Stream View

Prognosera behov, testa olika scheman och håll projekten på rätt spår med Resource Planner.

Skriv begränsningar

Formulärsvaren kopplas inte till relevanta projekt

Saknar verktyg för online-möten och chatt

Priser för Wrike

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 800 recensioner)

👀 Visste du att: 75 % av distansarbetare tillbringar upp till 10 timmar av sin arbetsvecka i möten. Det är en hel dag som går förlorad.

11. Notion (Bäst för asynkron textbaserad samverkan)

via Notion

Trött på att jaga uppdateringar eller sitta igenom ändlösa möten bara för att hålla dig uppdaterad? Notion hjälper team att samarbeta utan att behöva vara online samtidigt. Det är byggt för asynkron arbete – perfekt för team som arbetar på distans eller är utspridda.

Notion bygger på textbaserad organisation. Dess textblock, databaser, tabeller och listor uppmuntrar till strukturerat tänkande. Resultatet blir sökbara utrymmen som gör det enkelt att hitta information när du behöver den.

Notions bästa funktioner

Hämta data från flera källor och länka samman poster med relationella Notion-databaser

Anpassa vem som kan visa, redigera eller kommentera specifika Notion-sidor

Skapa textbaserade beskrivningar av arbetsflöden med Notion AI

Begränsningar i Notion

Notion AI är begränsat till textbaserad hjälp, vilket gör verktyget mindre intuitivt

Synkronisering av anteckningar i realtid kan vara ett problem

Priser för Notion

Gratis: Gratis för alltid

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI ingår i alla betalda abonnemang för en extra kostnad på 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

I en recension på Capterra står det:

Även om det är kraftfullt kan det kännas överväldigande i början. Det tog mig ett par dagar att få grepp om komplexa databaser och relationella egenskaper. Det finns också mycket begränsad offline-funktionalitet, vilket blev ett litet problem på en flygresa där jag hade anteckningar som jag ville komma åt.

12. Basecamp (Bäst för manuell projektledning)

via Basecamp

Basecamp gör det enkelt med Hill Charts. Det är ett visuellt sätt att följa framstegen – inte bara vad som är klart, utan också hur nära en uppgift är att bli klar. Du kan upptäcka problem innan de blir hinder. Team kan också ersätta möten med automatiska incheckningar.

Istället för att boka möten, boka in frågor som du vill ställa till ditt team och håll dem engagerade.

Basecamps bästa funktioner

Organisera projekt med anslagstavlor för att samla diskussioner och uppdateringar på ett ställe

Använd Campfire för gruppchattar i realtid och snabba teamkonversationer

Aktivera fokusläget för att stänga av aviseringar och visa att du är upptagen för att kunna arbeta ostört

Basecamps begränsningar

Gränssnittet kan verka föråldrat jämfört med modern programvara för samarbete inom företag

Ingen prediktiv analys eller AI-genererade uppgiftsförslag för komplexa projektledningsbehov

Priser för Basecamp

Basecamp Free: Gratis för alltid

Basecamp Plus: 15 $/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/månad per organisation (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Basecamp

G2: 4,1/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 500 recensioner)

13. Zoho Projects (Bäst för agil projektledning)

via Zoho Projects

Ändras projektplanerna i farten? Zoho Projects ger teamen utrymme att anpassa sig samtidigt som de följer agila metoder. Oavsett om du arbetar med Scrum, Kanban eller en blandning av båda, ger det struktur utan att kännas stelt.

Backlog-funktionen hjälper till att samla in idéer och omvandla dem till sprintklara uppgifter. Scrum-tavlor erbjuder ett enkelt sätt att följa framstegen – flytta uppgifter från ”Att göra” till ”Klart” och håll igång arbetet. Det är en visuell, samarbetsinriktad lösning som hjälper teamen att hålla sig samordnade, även när prioriteringarna förändras.

Zoho Projects bästa funktioner

Spåra arbetstimmar för dig själv och dina kunder för att upprätthålla transparens

Använd forum för att dela information mellan teammedlemmar och avdelningar

Använd Zia, Zohos AI-assistent, för att analysera dina mätvärden för projektets framgång

Gör det möjligt för team att lansera produktuppdateringar som korta releaser via Release-modulen

Begränsningar i Zoho Projects

Sökfunktionen för uppgifter är begränsad

Det kan vara svårt att lägga till kundkontakter eller ordna dem alfabetiskt i dina Zoho-instrumentpaneler

Priser för Zoho Projects

Gratis (upp till 5 användare)

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

Project Plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zoho Projects

G2: 4,3/5 (över 460 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

📚 Läs även: De bästa apparna och verktygen för teamsamarbete

Öka produktiviteten och samarbetet med ClickUp

Kommunikation och smidigt samarbete mellan team är avgörande för den övergripande arbetsplatsnöjdheten. Därför är det klokt att använda verktyg för samarbete inom företaget, såsom lösningar för snabbmeddelanden, programvara för fildelning och gränssnitt för projektledning.

Men istället för att gå tio olika vägar, tänk om du hade en enda heltäckande samarbetslösning för företag som löste alla dina problem?

ClickUp är en samarbetsplattform för företag som stödjer olika affärsprocesser, inklusive uppgiftshantering, kunskapsdelning, kommunikation i realtid och effektivisering av arbetsflöden.

Det är perfekt för företag som vill öka produktiviteten och effektivisera verksamheten. Det eliminerar onödigt arbete, håller teamen fokuserade på det som verkligen är viktigt och ger dem utrymme att använda asynkrona kommunikationskanaler.

