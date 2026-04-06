Få ut mer av GitHub Copilot med ClickUp AI

ClickUp eller Copilot? Du behöver inte välja.

Ditt teknikteam har valt GitHub Copilot som sin AI-kodningsassistent. Det gör ClickUp ännu mer värdefullt, inte mindre.

Copilot är AI-lagret för utvecklare. De litar på det för kodkomplettering, autonom kodning, automatisering av pull-förfrågningar och kodgranskning. ClickUp AI är intelligenslagret för hela organisationen: projektledare, marknadsförare, HR-chefer, ledande befattningshavare och ja, till och med utvecklare när de lämnar VS Code.

Copilot slutar vid pull-förfrågan. I ClickUp blir den pull-förfrågan ett spårat leveransresultat, en sprintmilstolpe, en mätvärde på instrumentpanelen och en projektstatusuppdatering som är synlig för hela företaget.

Tillsammans täcker de hela spektrumet av AI-drivet arbete.

Så fungerar ClickUp AI

ClickUp AI är en komplett svit av AI-funktioner som är inbyggda i den plattform där dina team redan hanterar arbetet.

Istället för att behandla AI som ett separat tillägg utan koppling till ditt arbete erbjuder ClickUp världens första konvergerade AI-arbetsyta – där AI har en djup förståelse för dina uppgifter, dokument och konversationer för att ge dig relevant, kontextuell och tidsbesparande support i varje del av ditt arbetsflöde.

Framtidens arbete är konvergens + AI

Här är vad som gör det möjligt:

ClickUp Brain

ClickUp Brain är det inbyggda intelligenslagret i ClickUp. Det gör hela arbetsytan smartare för alla användare och alla anslutna verktyg.

Skapa kodsnuttar, sammanfatta projektbeskrivningar och översätt kod mellan olika språk med ClickUp Brain

@mention Brain : Tänk på Brain som din intelligenta assistent som finns tillgänglig dygnet runt. Du kan tagga Brain precis som en teammedlem i vilken uppgift, dokument eller chatt som helst för att få hjälp när du behöver det : Tänk på Brain som din intelligenta assistent som finns tillgänglig dygnet runt. Du kan tagga Brain precis som en teammedlem i vilken uppgift, dokument eller chatt som helst för att få hjälp när du behöver det

Ambient Answers : Inuti ClickUp svarar AI automatiskt på frågor i chatt- och kommentartrådar, så att människor inte behöver byta kontext och göra det : Inuti ClickUp svarar AI automatiskt på frågor i chatt- och kommentartrådar, så att människor inte behöver byta kontext och göra det

Kontextuell intelligens : Brains : Brains kontextuella AI övervakar allt arbete för att kontinuerligt samla in och uppdatera kunskapsbaser

Företagssökning : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Respekterar behörigheter i arbetsytan : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Respekterar behörigheter i arbetsytan

Anpassade AI-fält: Fält som fylls i automatiskt baserat på uppgiftens innehåll: sentiment, prioritetsbedömning, kategoriklassificering och sammanfattningar. Ingen inmatning krävs

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om AI-mognad visade att 33 % av människor är motståndare till nya verktyg, och endast 19 % inför och skalar upp AI snabbt. När varje ny funktion kommer i form av en ny app, en ny inloggning eller ett nytt arbetsflöde att lära sig, drabbas teamen av verktygströtthet nästan omedelbart. ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att finnas direkt i en enhetlig, konvergerad arbetsyta där teamen redan planerar, följer upp och kommunicerar. Det för in flera AI-modeller, bildgenerering, kodningsstöd, djupwebbsökning, omedelbara sammanfattningar och avancerat resonemang på exakt den plats där arbetet redan utförs.

Superagenter

Super Agents i ClickUp är världens första agenter på mänsklig nivå. Det innebär att de, precis som människor, kan tänka komplexa tankegångar och utföra uppgifter självständigt. Du kan behandla dem som AI-teammates. Konfigurera dem med instruktioner, triggers, verktyg, kunskap och minne genom ClickUps Super Agent Builder.

Använd ClickUps kodfria Super Agent Builder för att lansera din egen anpassade agent på några minuter

Du kan tagga dem, tilldela dem uppgifter, skicka direktmeddelanden till dem i chatten och till och med @nämna dem direkt där du arbetar. De kommer att vidta nödvändiga åtgärder på egen hand för att slutföra det tilldelade arbetet.

Det bästa av allt? När du väl har skapat agenten behöver du inte ge instruktioner vid varje steg. Du kan också chatta med den på ett naturligt sätt för att finjustera resultatet.

Varje avdelning i ditt företag har färdiga agentpaket som är redo att användas med ClickUp Accelerator:

Avdelning Agenter Projektledning Intake Agent, Assign Agent, PM Agent, Live Answers Agent Marknadsföring Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Produkt & teknik PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Onboarding-agent, Pulse Check-agent, Trainer-agent, Live Answers-agent Ledarskap Målpåminnelseagent, Samordningsagent, Nyckelresultatagent, Statusuppdateringsagent Försäljning Anpassade agenter för säljarbetsflöden

Bell Direct bevisar att med ClickUp behöver du inte ett tekniskt team för att använda AI på ett meningsfullt sätt.

Med hjälp av ClickUp Super Agents automatiserade teamet ett heltäckande arbetsflöde för intag och prioritering utan att skriva kod eller lägga till nya verktyg.

Resultaten:

🌟 20 % ökning av den operativa effektiviteten📌 Över 800 e-postmeddelanden sorteras dagligen i realtid✅ Kapacitet frigörs för två heltidsanställda att ägna sig åt djupgående, strategiskt arbete

Autopilot och Ambient Agents

Dessa är agenter som alltid är aktiva och körs i bakgrunden utan att du behöver be om det. Tänk på:

Sammanfattningar på instrumentpanelen genereras varje morgon

Statusuppdateringar publiceras utan incheckningar

Uppgifter sorteras automatiskt och dirigeras efter prioritet

Försenade ärenden flaggas och eskaleras

Data berikas kontinuerligt i hela arbetsytan

Certifierade agenter

För arbetsflöden där insatserna är tillräckligt höga för att motivera en anpassad lösning kommer ClickUps Forward Deployed Engineers att utforma och implementera en agent som är skräddarsydd för din organisations specifika processer. Med Certified Agents får du en förstklassig installation samt obegränsad användning.

👀 Visste du att? ClickUps Certified Agent fick 96 av 100 poäng i en direkt jämförelse av genomföringsklara projektplaner. Den närmaste konkurrenten nådde 61, medan de flesta andra fastnade på 40- och 50-talet. I praktiken kan team gå från idé → plan → genomförande i ett enda steg, med minimalt behov av manuell justering. Det är det som gör att Certified Agent sticker ut i denna jämförelse.

AI-möten

Med ClickUp Calendar och AI Notetaker kan teamen schemalägga möten i sitt sammanhang och automatiskt anteckna.

Låt ClickUp AI automatisera dina möten, från schemaläggning till anteckningar och sammanfattningar

Använd kommandon i naturligt språk för att söka efter lediga tider i teamkalendrarna och boka möten

Delta i möten direkt från ClickUp, utan att behöva byta flik

Få automatiska mötesanteckningar i din ClickUp-inkorg – med talaretiketter, sammanfattningar, viktiga ämnen och beslut markerade

AI extraherar åtgärdspunkter från mötesanteckningar och omvandlar dem till spårbara ClickUp-uppgifter

Uppföljningen är kopplad till det relevanta projektet

Sammanfattningar publiceras i relevant ClickUp-utrymme

Alla mötesdeltagare har insyn i vad som diskuterades, vad som behöver göras härnäst och vem som ansvarar för det.

Flera AI-modellalternativ på en och samma plattform

ClickUp är modelloberoende. Användare kan växla mellan GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 och 14 AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Google direkt från ClickUp-verktygsfältet utan att lämna plattformen.

Få tillgång till flera AI-modeller till priset av en med ClickUp Brain

Brain använder dessa modeller för arbetsplatsintelligens, och Super Agents kan utnyttja alla tillgängliga modeller. Administratörer kan begränsa vilka modeller som är tillgängliga per arbetsplats.

Ditt team har redan tillgång till samma modeller som driver Copilot, tillämpade på hela arbetsflödet: uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler, klipp, mål och formulär.

Vad GitHub Copilot har att erbjuda

Copilot är en kraftfull AI-kodningsplattform, och när den används tillsammans med ClickUp ger den verkligt mervärde för ditt teknikteam:

Copilot Chat : Konversations-AI i IDE-sidfältet. Ställ frågor om kod, skapa tester, felsök och få råd om arkitektur. Stöder modellval mellan GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini och o3

Agent Mode : Autonom redigering av flera filer i VS Code och JetBrains. Bestämmer vilka filer som ska redigeras, kör terminalkommandon och hanterar fel utan manuell inblandning

Coding Agent : Helt autonom bakgrundsarbetsprocess. Tilldela ett GitHub-ärende så skapar Copilot en gren, skriver kod, kör tester och öppnar en pull-begäran

Kodgranskning: Agentbaserad : Agentbaserad kodgranskning som samlar in hela projektkontexten innan den föreslår ändringar, och kan vidarebefordra förslag till kodningsagenten för automatisk korrigering av PR:er

Copilot ansluter till ClickUp via MCP (Model Context Protocol). ClickUps MCP-server ger Copilot full tillgång till uppgifter, dokument, kommentarer, anpassade fält och sökfunktioner direkt från IDE:n.

Det här är bra. Ju fler AI-verktyg som ansluts till ClickUp via MCP, desto viktigare blir ClickUp som kontextsystem.

💡 Proffstips: Ändra uppgiftsstatus i ClickUp direkt från GitHub genom att lägga till statusen inom parentes efter uppgifts-ID:t i ditt commit-meddelande eller PR-beskrivning, t.ex. #abc123[code review]. Med ClickUp-GitHub-integrationen behöver utvecklare aldrig lämna VS Code, samtidigt som projektledare får omedelbara statusuppdateringar. Du kan också ställa in GitHub-automatiseringar i ClickUp (som ”PR sammanslagen → flytta uppgift till QA”) för att göra det helt automatiskt. Länka automatiskt commit, pull-förfrågningar och kodjämförelser till uppgifter med ClickUp GitHub-integrationen

Fyra skäl till varför ClickUp och GitHub Copilot fungerar bättre tillsammans

AI-driven kodning är bara början. När GitHub Copilot möter ClickUp AI blir hela ditt arbetsflöde, från commit till färdigställande, smartare.

1. Koda med Copilot, samordna med ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot är utmärkt på den tekniska utförandet. Använd det för att skriva kod, granska pull-förfrågningar, till och med felsöka och automatisera arbetsflöden från ärende till PR. Det är vad ett AI-kodningsverktyg gör bra.

🏆 ClickUp är platsen där arbetet kring koden samordnas. Funktionsförslaget som skapade ärendet. Sprintplanen som spårar milstolpen. Dashboarden som visar ledningen hur releasen fortskrider. Statusuppdateringen som projektledaren skickar utan att behöva jaga utvecklare för att få sammanhang.

Automatisera överlämningen från AI-förslag till riktiga pull-förfrågningar i hela teamets arbetsflöde med ClickUp AI

Copilot hanterar vad som byggs. ClickUp AI hanterar varför det är viktigt, vem som behöver veta och vad som händer härnäst.

👉🏼 Ett typiskt exempel: En ClickUp-verifierad konsult, Illia Shevchenko (grundare av SystemsIntegrators), löste ett ihållande flaskhalsproblem med rapportering för en webbbyrå genom att bygga en enkel Status Sync Super Agent. Ledningen behövde insyn, men utvecklarna blev ständigt avbrutna för att skriva uppdateringar. Så istället för att lägga till ytterligare ett rapporteringslager automatiserade han det med Super Agents. Automatisera projektstatusuppdateringar med ClickUp Super Agents Agenten körs enligt ett schema, skannar faktisk uppgiftsaktivitet i olika projekt och genererar tydliga statusuppdateringar som är redo att presenteras för ledningen. Ingen behöver avbryta sitt arbete för att vidarebefordra manuella projektuppdateringar. Tack vare agenten uppdateras projektföljare och statusdokument automatiskt i bakgrunden.

2. Organisationsomfattande AI för alla team, inte bara teknikavdelningen

🧑🏻‍💻 Copilot är till för utvecklare. Om du är projektledare, marknadsförare, HR-chef eller ledande befattningshavare har Copilot begränsad nytta för dig. Det finns i IDE:n och på GitHub.com.

🏆 ClickUp AI har alla funktioner:

Super Agents är utvecklade för projektledning, marknadsföring, produkt- och teknikutveckling, HR, ledarskap och försäljning

Brain svarar på frågor från alla användare i arbetsytan

AI-anpassade fält klassificerar och berikar uppgifter utan att någon behöver ha tekniska kunskaper

Autopilot-agenter körs dygnet runt för hela organisationen

I ett företag med 500 anställda är det kanske 60 utvecklare som använder Copilot dagligen. ClickUp AI täcker de övriga 440.

3. Ständigt aktiv intelligens kontra redigeringsutlöst assistans

🧑🏻‍💻 Copilot aktiveras när någon öppnar sin IDE eller tilldelar ett ärende på GitHub. Om ingen öppnar VS Code händer ingenting. Coding Agent är den mest autonoma funktionen, men den aktiveras endast när en person tilldelar ett ärende.

🏆 ClickUp AI arbetar kontinuerligt oavsett om någon är uppmärksam eller inte:

Brain berikar data i bakgrunden: sammanfattar projekt, fyller i anpassade fält, uppdaterar kunskapsbaser

Autopilot-agenter övervakar arbetsytan dygnet runt: de markerar försenade ärenden, sorterar automatiskt nya uppgifter och genererar sammanfattningar för instrumentpanelen

Superagenter aktiveras vid händelser i arbetsflödet: statusändringar, nya uppgifter, omnämnanden, scheman

Arbetsytan blir smartare för varje timme utan att någon aktivt styr den.

4. Kontextsdjup som kopplar samman kod med affärsresultat

🧑🏻‍💻 Copilot kan kod: repositorier, ärenden, pull-förfrågningar och filjämförelser. Det vet inget om projektets tidsplaner, teamets arbetsbelastning, tvärfunktionella beroenden eller affärsmål.

🏆 ClickUp AI berikar kontinuerligt hela arbetskontexten: Hjärngenererade sammanfattningar, AI-klassificerade anpassade fält, strukturerade projektinsikter och statusinformation. När Copilot ansluts via MCP kan det läsa denna berikade kontext och producera bättre resultat för utvecklaren.

Den samverkande cirkeln:

GitHub Copilot vs. ClickUp: Rätt verktyg för rätt användningsfall

Användningsfall Bästa verktyget Varför Skriva och redigera kod Copilot IDE-integrerad, inline-komplettering, multimodell Autonomisk hantering från ärende till PR Copilot Coding Agent Bakgrundsarbetare, testar, öppnar PR:er Kodgranskning Copilot Agentisk granskning med fullständig projektkontext Uppdateringar av projektstatus ClickUp AI Alltid aktivt, automatiskt genererat från verklig aktivitet Sprintplanering och uppföljning ClickUp AI Arbetsbelastningsbalansering, identifiering av hinder, instrumentpaneler Innehållsutkast i dokument ClickUp AI I sammanhanget, kopplat till briefen och uppgiften Frågor om arbete Brain Omedelbara svar från uppgifter, dokument, chatt och kommentarer Uppgiftsfördelning och prioritering Superagenter Händelsestyrd, arbetsplatsmedveten, behörighetsbegränsad Mötesanteckningar och uppföljningar AI-möten Automatisk registrering, skapande av åtgärdspunkter Bakgrundsövervakning Autopilot-agenter Dygnet runt, utan uppmaningar, alltid igång Anpassade arbetsflöden med höga insatser Certifierade agenter Specialbyggd, FDE-stödd, obegränsad Översikt över flera team ClickUp AI Dashboards, mål och projektsammanfattningar för ledare Delade teamarbetsflöden Superagenter Synligt för organisationen, underhålls på arbetsytanivå

Copilot hanterar kodintelligens för teknik. ClickUp AI hanterar arbetsintelligens för hela företaget. Tillsammans täcker de alla team och alla användningsfall.

Vad detta innebär för din organisation

För varje teammedlem

AI som fungerar så fort de öppnar ClickUp, utan att behöva konfigurera IDE, använda terminalkommandon eller ha kodningskunskaper. Brain svarar på deras frågor, agenter hanterar repetitiva uppgifter, anpassade fält klassificerar uppgifter automatiskt och mötesanteckningar skrivs av sig själva.

För ditt teknikteam

Copilot för kodning, kodgranskning och automatisering av ärenden. ClickUps MCP-server ger dem full tillgång till arbetsytan från deras IDE. Det de levererar skickas tillbaka till ClickUp, där agenter bearbetar det vidare och instrumentpaneler uppdateras automatiskt.

För IT och ledning

En reglerad AI-plattform med samma SSO, behörigheter och efterlevnadsstatus som resten av ClickUp. ISO 42001-certifierad för AI-hantering, ingen datalagring från AI-partners och centraliserade administratörskontroller över vilka modeller, agenter och funktioner som är aktiverade. Jämför det med Copilot, som endast reglerar AI för teknikteamet, inte resten av organisationen.

För AI-strategin

ClickUp är modelloberoende och inkluderar GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 och 14 AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Google. Ditt teknikteam kanske föredrar Copilots multimodellkonfiguration i IDE:n, men AI-lagret för hela arbetsflödesgrafen förblir konsekvent oavsett. ClickUp integrerar de senaste modellerna utan att någon behöver bygga om arbetsflöden, omskola agenter eller konfigurera om MCP-anslutningar.

📮ClickUp Insight: 13 % av de som svarade på vår undersökning vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men bara 28 % säger att de använder AI regelbundet på jobbet. En möjlig orsak: säkerhetsfarhågor! Användare kanske inte vill dela känslig beslutsdata med en extern AI. ClickUp löser detta genom att föra in AI-driven problemlösning direkt i din säkra arbetsyta. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsyta.

Hur GitHub Copilot ansluts till ClickUp via MCP: Arkitekturen

Kodintelligens möter arbetsintelligens

GitHub Copilot är AI-lagret för ditt teknikteam. ClickUp AI är det som gör att den intelligensen blir operativ i hela din organisation.

Brain gör arbetsytan smartare inifrån

Super Agents ger varje team AI-kollegor som arbetar dygnet runt

Copilot ansluter till den utökade arbetsytan via MCP

Tillsammans förstärker de varandra

Vi ställer inte ClickUp AI mot Copilot. Vi förespråkar en konfiguration som låter dig få ut det mesta av båda. Copilot hanterar koden. ClickUp AI hanterar allt annat. Tillsammans hjälper de dig att gå från att leverera kod till att leverera resultat. Smartare och snabbare.