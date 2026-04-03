10 mallar för samordning av flera agenter i ClickUp

Du lägger till en AI-agent för att få fart på saker och ting. Sedan en till. Sedan ytterligare fem för research, fördelning, utkast, kvalitetssäkring och godkännanden.

Nu vet ingen vem som gör vad, två agenter upprepar samma uppgift och en enda misslyckad överlämning har i smyg förstört hela arbetsflödet. Toppen. 😶

Det är det som är problemet med system med flera agenter: ju mer kapabla de blir, desto lättare är det att hantera dem felaktigt.

I det här blogginlägget går vi igenom 10 mallar för samordning av flera agenter som hjälper dig att tilldela roller, hantera överlämningar och förhindra att dina AI-arbetsflöden hamnar i kaos. ⚙️

Översikt över mallar för multiagent-orkestrering

Vad är multiagent-orkestrering?

Multi-agent-orkestrering är metoden att samordna flera AI-agenter så att de arbetar tillsammans för att slutföra komplexa uppgifter som ingen enskild agent skulle kunna hantera på egen hand. En AI-orkestrator – oavsett om det är en människa, en uppsättning regler eller en annan AI – fungerar som regissör och styr vilka agenter som aktiveras, i vilken ordning och hur de delar information.

Utan detta orkestreringslager förblir din samling av kraftfulla agenter just det – en samling. Med det förvandlar du dem till ett sammanhängande, autonomt system. Detta innefattar några viktiga funktioner:

Uppgiftsfördelning : Bestämma vilken specialiserad agent som är bäst lämpad att hantera varje specifik deluppgift

Sekvensering: Fastställa ordningen på åtgärderna och se till att agenterna respekterar beroenden

Statushantering: Håll koll på vad som är klart, vad som pågår och vad som väntar i hela arbetsflödet

Överlämningsprotokoll : Definiera hur agenter överlämnar sitt färdiga arbete och nödvändig kontext till nästa agent i kedjan

Felhantering: Skapa en process för att hantera fel eller oväntade resultat från en agent utan att hela arbetsflödet spårar ur

🧠 Kul fakta: Ordet ”maskininlärning” kommer från en artikel från 1959 om dam. IBM spårar det till Arthur Samuel, vars dröm var att skapa en dator som kunde lära sig spela bättre än den person som skrev programmet.

Vanliga mönster för multiagent-orkestrering

Du vet att du måste få dina agenter att samarbeta, men att tvinga in dem alla i samma rigida arbetsflöde fungerar inte. En linjär process, perfekt för innehållsskapande, orsakar flaskhalsar i din mjukvaruutvecklingscykel. Detta beror på att olika typer av arbete kräver olika samordningsmetoder eller samordningsmönster.

Att förstå dessa vanliga agentmönster ger dig en mall för att utforma effektiva AI-drivna arbetsflöden. Istället för att börja från grunden kan du välja en beprövad struktur som passar uppgiften. De flesta system i verkligheten blandar till och med dessa mönster, men allt börjar med att känna till grunderna:

Sekventiell (pipeline): Detta är den klassiska löpande bandet. Agenterna utför sina uppgifter i en fast ordning, där varje agent överlämnar sitt resultat till nästa. Det passar bäst för linjära processer som att skapa en rapport, där en forskningsagent överlämnar till en utkastagent, som sedan överlämnar till en redigeringsagent

Parallellt (Fan-out/Fan-in): I detta mönster arbetar flera agenter med oberoende deluppgifter samtidigt. Deras individuella resultat sammanställs eller kombineras sedan i slutet. Detta är idealiskt för uppgifter som att samla in data från tio olika källor samtidigt

Hierarkisk: Tänk på detta som en Tänk på detta som en struktur med chefer och team . En överordnad agent bryter ner ett komplext problem, delegerar deluppgifterna till specialiserade underordnade agenter och sammanställer sedan deras resultat till ett slutgiltigt svar. Det fungerar perfekt för komplexa analyser som kräver flera expertperspektiv

Samarbetsbaserat (Round-robin): Här turas agenterna om att iterativt förfina ett gemensamt arbete. En agent kan skapa ett första utkast, en andra agent förfinar det och en tredje tillför ett nytt perspektiv, och cykeln fortsätter tills resultatet är färdigt. Detta är utmärkt för Här turas agenterna om att iterativt förfina ett gemensamt arbete. En agent kan skapa ett första utkast, en andra agent förfinar det och en tredje tillför ett nytt perspektiv, och cykeln fortsätter tills resultatet är färdigt. Detta är utmärkt för kreativt arbete eller brainstorming

Händelsestyrd: Istället för att följa en förutbestämd sekvens aktiveras agenterna i detta mönster som svar på specifika utlösare. En agent kan till exempel kontinuerligt övervaka ett system för felrapporter och endast aktiveras när ett kritiskt fel upptäcks

🧠 Kul fakta: Ett av AI:s tidigaste ”wow”-ögonblick handlade om en maskininlärningsenhet stor som ett rum som läste från vänster till höger på hålkort. Cornell uppger att Rosenblatts Perceptron lärde sig att skilja kort märkta till vänster från kort märkta till höger efter cirka 50 försök, och Rosenblatt kallade den den första maskinen som kunde ha en ”egen idé”.

10 mallar för samordning av flera agenter i ClickUp

Att bygga komplexa system med flera agenter från grunden för varje nytt projekt är enormt tidskrävande. Ditt team slösar bort timmar på att återskapa samma uppgiftsstrukturer, beroendekedjor och anpassade fält.

Sluta uppfinna hjulet på nytt varje gång! Få färdiga strukturer som ger exakt rätt ramverk för varje orkestreringsmönster med ClickUps mallbibliotek.

Låt oss ta en titt:

1. Mall för programvaruintegration i ClickUp

Mallen för programvaruintegration i ClickUp är utformad för det sekventiella pipelinemönstret. Den är perfekt för att samordna agenter i integrationsprojekt i flera faser där varje steg måste slutföras innan nästa kan påbörjas.

Strukturen är uppdelad i faser som planering, utveckling, testning och driftsättning, med ClickUp-beroenden redan inbyggda. Detta speglar hur du skulle samordna agenter som hanterar API-anslutningar, datamappning och validering.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

API-integrationsprojekt: Samordna agenter för dokumentationsgranskning, testning av slutpunkter och felhantering

Arbetsflöden för datamigrering: Sekvensera agenter för extrahering, omvandling och laddning (ETL)

Implementering av verktyg från tredje part: Hantera agenter genom faser för leverantörssamordning, konfiguration och användartester

✅ Perfekt för: Lösningsingenjörer och IT-team som koordinerar flerstegsarbetsflöden för integrationer, migreringar och systemlanseringar.

✨ ClickUp-tips: För att säkerställa tillförlitliga integrationer efter driftsättningen, kombinera den här mallen med ClickUp Integration Health Checker Agent. Medan mallen hjälper dig att samordna varje fas av lanseringen, hjälper agenten till att övervaka integrationens hälsa i realtid. Det innebär att ditt team kan upptäcka problem tidigt, reagera snabbare och skydda efterföljande arbetsflöden från dolda fel. Övervaka integrationer i realtid och upptäck problem tidigt med ClickUp Integration Health Checker Agent

2. Mall för implementeringshantering i ClickUp

Organisera implementeringsarbetet i olika faser med ClickUps mall för implementeringshantering

Mallen för implementeringshantering i ClickUp är utformad för det hierarkiska samordningsmönstret. Det är där en projektledare – eller en överordnad agent – delegerar arbete till specialiserade agenter. Strukturen är organiserad i implementeringsfaser, med inbäddade deluppgifter för varje funktionsområde, såsom teknisk installation, användarutbildning och dokumentation.

Mallens hierarkiska struktur, med ClickUp-uppgifter och inbäddade deluppgifter, passar naturligt för en övervakande agent som kan övervaka det övergripande framsteget på överordnad uppgiftsnivå. Samtidigt kan specialiserade agenter fokusera på sina tilldelade deluppgifter.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Programvarulanseringar: Låt en övervakningsagent samordna agenter för infrastruktur, säkerhet och användaraktivering

Nya processimplementeringar: Hantera agenter som ansvarar för dokumentation, skapande av utbildningsmaterial och verifiering av efterlevnad

Kundintroduktion: Samordna agenter genom upptäckts-, teknisk konfigurations- och slutlig överlämningsfas

✅ Perfekt för: Implementeringschefer, lösningsteam och onboarding-ansvariga som samordnar arbetsflöden mellan chefer och specialiserade agenter under stegvisa lanseringar.

💡 Proffstips: Skapa en översiktsvy för orkestratören som hämtar data från alla deluppgifter för att spåra agenternas aktiviteter och upptäcka hinder i realtid med ClickUp-dashboards. Spåra agenters aktivitet och hinder i realtid med ClickUp-instrumentpaneler

3. ClickUp-mall för Kanban-team

Hantera flexibla agentöverlämningar med ClickUp Kanban Team-mallen

Inte alla arbetsflöden med flera agenter bör köras i en fast sekvens. Vissa arbetsflöden fungerar bäst när agenterna hämtar uppgifter från en gemensam kö, agerar när kapacitet frigörs och överlämnar uppgifterna så snart deras del är klar. Det är där ClickUp Kanban Team Template passar riktigt bra.

Denna mall är uppbyggd kring en visuell Kanban-tavla och hjälper till att hantera händelsestyrd orkestrering över föränderliga arbetsbelastningar. Uppgifter flyttas mellan kolumner allteftersom arbetet fortskrider, så att agenter kan ta nästa tillgängliga uppgift, slutföra sitt steg och skicka den vidare utan att behöva vänta på att en fast kedja ska utvecklas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samordna efter kö: Använd kolumnerna Använd kolumnerna i ClickUp Kanban Board som aktiva arbetsköer, så att agenterna kan hämta uppgifter baserat på beredskap, roll eller tillgänglighet

Automatisera överlämningar: Flytta uppgifter till nästa steg och tilldela dem på nytt när statusen ändras med hjälp av Flytta uppgifter till nästa steg och tilldela dem på nytt när statusen ändras med hjälp av ClickUp Automations

Håll arbetet överskådligt: Spåra backlog, pågående arbete och slutförda uppgifter på en gemensam tavla, så att hela agentens arbetsflöde förblir lätt att följa

✅ Perfekt för: Driftsteam, supportteam samt produkt- och teknikteam som samordnar händelsestyrda agentarbetsflöden med delade köer och snabba överlämningar.

🎥 Bra samordning handlar inte bara om vem som gör vad. Det handlar om vem som kommer ihåg vad som har hänt. ClickUp Super Agents har ett minne som utvecklas och hjälper dem att hålla reda på senaste interaktioner, preferenser och användbar kontext i hela arbetsflödet. Vill du veta mer? Titta på det här:

4. Mall för projektbacklog i ClickUp

Prioritera gemensamt agentarbete med ClickUp-mallen för projektbacklog

Det svåraste med samordning är inte alltid genomförandet. Det är att avgöra vad som förtjänar uppmärksamhet just nu. När förfrågningar, buggar, forskningsfrågor och nya möjligheter fortsätter att staplas på hög behöver agenterna en gemensam källa till sanning för att avgöra vad som ska tas itu med härnäst och vad som kan vänta.

Mallen för projektbacklog i ClickUp ger dig den kontrollen. Den skapar en prioriterad backlog där arbetet kan poängsättas, grupperas och ordnas om när förutsättningarna förändras. Det gör det enklare för en orkestreringsagent att hantera kön medan flera exekveringsagenter arbetar med uppgifterna parallellt.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kör parallella arbetsflöden: Låt flera agenter hämta från samma backlog samtidigt utan att behöva vänta på att en lång kedja av uppgifter ska slutföras

Prioritera kontinuerligt: Använd fält för arbetsinsats, påverkan, varaktighet, budget och backlog-poängsättning för att hjälpa din koordinator att rangordna vad som bör göras härnäst

Anpassa dig till förändrade krav: Ordna om uppgifterna när verksamhetens behov förändras, och låt sedan agenterna fortsätta arbeta från den uppdaterade toppen av backloggen

✅ Perfekt för: Produktdriftsteam, teknikchefer och forskningsteam som samordnar parallella agentarbetsflöden över funktionsbackloggar, buggköer eller rullande projektprioriteringar.

✨ ClickUp-tips: Kombinera den här mallen med ClickUp Priorities Manager Agent för att hålla backloggen uppdaterad när arbetet förändras. Den omvärderar kontinuerligt uppgiftsordningen utifrån förändrade deadlines, beroenden och arbetsbelastning. Med andra ord har din orkestreringsagent alltid en aktuell kö att hämta från. Håll backlog-prioriteringarna uppdaterade med ClickUp Priorities Manager Agent

5. Mall för produktplanering i ClickUp

Kartlägg produktarbetet från idé till lansering med ClickUps mall för produktplanering

Prioriteringarna kan vara tydliga högst upp, men den verkliga komplexiteten visar sig längre ner, där olika team samtidigt planerar, bygger, granskar och förbereder lanseringar. Utan en gemensam översikt bryter samordningen samman när arbetet närmar sig lanseringen.

Mallen för produktplanering i ClickUp hjälper dig att kartlägga flödet från idé till lansering. Den är byggd på ClickUp Whiteboards och beskriver produktens livscykel genom olika faser såsom prioritering, omfattning, design, utveckling, kvalitetssäkring, distribution och lansering. Det gör det enklare att samordna team som arbetar på olika nivåer i produktplanen samtidigt som framstegen kopplas till milstolpar och lanseringstidpunkter.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera hela livscykeln: Kartlägg hur idéer går igenom prioritering, utveckling och lansering i en gemensam vy med ClickUp Whiteboards

Ordna arbetet efter beroenden: Använd Använd ClickUp Gantt View för att visa vilka initiativ som är beroende av andra, så att agentteamen aktiveras i rätt ordning

Koppla samman strategi och genomförande: Låt en planeringsagent hantera riktningen för roadmapen medan specialiserade agenter sköter avgränsade arbetsuppgifter inom design, utveckling, kvalitetssäkring och release

✅ Perfekt för: Produktdriftsteam och lanseringschefer som samordnar arbetsflöden med flera agenter inom roadmap-planering, release-sekvensering och leverans i etapper.

6. Mall för projektledningsdashboard i ClickUp

Övervaka agenternas prestanda och projektets status med ClickUps mall för projektledningsdashboard

Hur vet du om din agentkoordinering faktiskt fungerar? Mallen för projektledningsdashboard i ClickUp fungerar som ett översiktslager för koordineringen. Det är kommandocentret där mänskliga operatörer eller övervakande agenter kan övervaka alla agentaktiviteter och systemets allmänna hälsa.

Dashboardet sammanställer nyckeltal, statusöversikter och framstegsindikatorer från alla dina agentdrivna projekt. Dessutom visar det agent-specifika nyckeltal, såsom slutförda uppgifter per agent, genomsnittlig cykeltid och felfrekvens.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra agenternas prestanda: Använd ClickUp-widgets för att övervaka slutförandegraden, genomströmningen och uppgiftshastigheten i agentledda arbetsflöden

Upptäck flaskhalsar i arbetsflödet: Skapa visuella diagram för att se var arbetet hopar sig, så att hinder lättare kan upptäckas i ett tidigt skede

Övervaka systemets hälsa: Ställ in statusindikatorer för arbetsbelastning, uppgiftsförlopp och undantagstillstånd för att få en översiktlig bild av orkestreringen

✅ Perfekt för: AI-driftsteam, tekniska programchefer och arbetsflödesansvariga som övervakar multiagent-utförande i komplexa projekt och system med många överlämningar.

👉 Dashboards visar siffrorna. ClickUp AI-kort hjälper till att förklara dem. Lägg till ett AI-kort för sammanfattning eller AI-kort för projektuppdatering för att omvandla agentaktivitet och arbetsflödessignaler till en snabböversikt för teamet. Vill du veta mer? Vi har en videoguide åt dig:

💡 Proffstips: Din ClickUp-arbetsyta behöver inte vara begränsad till appen. Lägg till en ClickUp-widget på telefonens startskärm för att snabbt skapa uppgifter, ställa in påminnelser eller få en livevy över vad som ska göras idag. Lägg till ClickUp-widgets på din telefons startskärm

7. Mall för flödesschema i ClickUp

Kartlägg arbetsflöden med flera agenter och överlämningslogik med ClickUps mall för flödesscheman

Ett system med flera agenter är mycket enklare att hantera när arbetsflödet är synligt innan något går live. Du behöver se var arbetet börjar, vilka beslut som styr det vidare, när överlämningar sker och var olika vägar åter ansluter.

Annars förblir orkestreringslogiken instängd i någons huvud och bryter samman så fort arbetsflödet blir mer komplext.

Mallen för flödesscheman i ClickUp ger dig en visuell yta där du kan utforma logiken i förväg. Den bygger på ClickUp Whiteboards och låter team kartlägga processer, beslutspunkter, parallella vägar och överlämningsregler på ett och samma ställe.

Det fungerar också som levande dokumentation, så samma diagram som hjälper dig att planera systemet kan senare hjälpa teamet att förstå och underhålla det.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kartlägg arbetsflödesarkitekturen: Fastställ agenternas ansvarsområden, överlämningspunkter och processvägar innan du börjar bygga automatiseringar

Logik för dokumentfördelning: Visualisera de beslutsregler som avgör vilken agent som hanterar en uppgift, ett undantag eller ett specialfall

Kombinera visuella element med dokumentation: Använd Använd ClickUp Docs tillsammans med flödesschemat för att dokumentera arbetsflödesregler, agentanteckningar och implementeringsdetaljer skriftligt

✅ Perfekt för: AI-driftsteam och arbetsflödesdesigners som kartlägger logiken för flera agenter före lansering.

📮 ClickUp Insight: 46 % av användarna säger att den största potentiella fördelen med AI-agenter är att de sparar tid som de inte visste att de fortfarande hade. Den typen av tidsbesparing uppnås sällan genom att påskynda ett enda steg. Istället uppnås den genom att förenkla arbetsflöden med flera steg: överlämningarna, uppföljningarna och samordningsarbetet som tyst fyller din dag. Superagenter i ClickUp kan kedja samman åtgärder för att driva arbetet framåt från mottagande till uppföljning i ett enda flöde, utan att varje steg behöver utlösas manuellt. För tid kan bara återvinnas genom dussintals små förändringar som inte längre kräver ständig mänsklig övervakning!

8. ClickUp-mall för gruppbrainstorming

Samla in och prioritera gemensamma idéer med ClickUp Squad Brainstorm-mallen

ClickUp Squad Brainstorm-mallen stöder samarbetsmönster för samordning. Här bidrar flera agenter – eller team bestående av människor och agenter – med idéer som sedan sammanställs till konkreta resultat.

Den här mallen har ett utmärkt format för att samla in, kategorisera och prioritera idéer från en gruppsession. I den kan du låta flera forskningsagenter bidra med sina resultat till ett gemensamt utrymme, eller genomföra brainstorming-sessioner mellan människor och AI där ClickUp Brain deltar tillsammans med ditt team.

Konfigurera ClickUp Brain för att generera alternativa perspektiv på varje inlämnad idé, eller använd det för att sammanfatta teman från alla bidrag i slutet av en session.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Sammanställning av forskning från flera agenter: Låt olika forskningsagenter bidra med sina resultat till ett gemensamt brainstormingutrymme där en människa kan sammanställa dem

Idégenerering mellan människa och AI: Gör det möjligt för team att brainstorma tillsammans med AI-agenter, där mallen samlar in alla bidrag för senare granskning och prioritering

Lösningsutforskning: Låt flera specialiserade agenter föreslå olika tillvägagångssätt för ett problem, som sedan utvärderas av en mänsklig expert

✅ Perfekt för: Produktteam, strategiteam och innovationsledare som genomför gemensam brainstorming med flera aktörer för forskning, planering och lösningsdesign.

9. Mall för teamkommunikation och mötesmatris i ClickUp

Definiera kommunikationsregler och eskaleringsvägar med mallen för teamkommunikation och mötesmatris i ClickUp

Samordningen kan misslyckas även när uppgifterna är tydliga. Det beror på att det verkliga problemet ofta handlar om kommunikation. En agent uppdaterar för sent, en annan skickar fel signal och en mänsklig granskare dras in utan tillräcklig kontext. När dessa regler är odefinierade börjar samordningen att glida.

Mallen för teamkommunikation och mötesmatris i ClickUp hjälper dig att definiera hur information ska flöda genom systemet. Du kan kartlägga målgrupper, ansvariga, scheman, kommunikationsmål och metoder på ett och samma ställe. Det hjälper dig att fastställa synkroniseringspunkter, klargöra eskaleringsvägar och avgöra när mänsklig granskning bör träda in.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kommunikationsprotokoll för agenter: Definiera vilka agenter som delar information och via vilka kanaler (t.ex. Definiera vilka agenter som delar information och via vilka kanaler (t.ex. kommentarer till ClickUp-uppgifter , API-anrop)

Synkronisering av schemaläggning: Bestäm när parallella agentuppgifter ska sammanföras för granskning eller sammanställning

Håll konversationerna nära arbetet: Använd Använd ClickUp Chat för att hantera samordning i realtid och koppla sedan viktiga uppdateringar tillbaka till matrisen för långsiktig översikt

✅ Perfekt för: Arbetsflödesansvariga och team med mänsklig inblandning som definierar kommunikationsprotokoll för system med flera agenter.

10. Mall för kvalitetskontroll i ClickUp

Kontrollera agenternas resultat innan överlämning med ClickUps mall för kvalitetskontroll

Ett samordningsflöde är bara så tillförlitligt som dess kontrollpunkter. Arbetet kan snabbt flyttas från en agent till nästa, men hastigheten hjälper inte mycket om resultatet är felaktigt, ofullständigt eller inte klart för överlämning. Det är därför kvalitetskontroller är viktiga. De ger systemet en tydlig pauspunkt innan arbetet går vidare.

Mallen för kvalitetskontroll i ClickUp hjälper dig att bygga in dessa kontroller i själva arbetsflödet. Du kan granska varje resultat mot definierade kriterier, spåra godkända och underkända signaler, anteckna kommentarer och registrera godkännandestatus på ett och samma ställe. Det gör det enklare att verifiera agenternas resultat innan de går vidare till nästa steg, nästa agent eller den slutliga lanseringen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Granskning av agenternas resultat: Använd checklistor för att kontrollera att Använd checklistor för att kontrollera att AI-genererat innehåll uppfyller varumärkets tonfall och noggrannhetskrav

Verifiering vid överlämning: Se till att agenterna har slutfört alla nödvändiga steg innan arbetet överlämnas till nästa agent i kedjan

Skapa arbetsflödesspecifika gränser: Skapa olika checklistkriterier för kod, innehåll, forskning, efterlevnad eller någon annan typ av agentutdata

✅ Perfekt för: QA-chefer och arbetsflödesansvariga som lägger till valideringskontroller i system med flera agenter före överlämning eller release.

Hur man väljer rätt mall för multiagent-orkestrering

Att välja fel mall kan skapa mer problem än det löser, vilket gör att du tvingas kämpa mot strukturen. Lösningen är att följa ett enkelt beslutsramverk.

Börja med att fråga dig vilken typ av samordning ditt arbetsflöde kräver, och fundera sedan över dina behov av insyn och styrning.

Hitta först ditt orkestreringsmönster:

Mönster Lämplig mall Linjärt och beroende: Din process är som ett löpande band Börja med mallarna för programvaruintegration eller implementeringshantering Parallellt och köbaserat? Agenterna arbetar oberoende av en gemensam lista Använd mallarna Kanban Team eller Project Backlog Från strategiskt till taktiskt? Övergripande planer delas upp i mindre uppgifter Mallen för produktplanering är det bästa valet

Tänk på dina behov av överskådlighet och design:

Är övervakning avgörande? Om du behöver en kommandocentral för att spåra all agentaktivitet, börja med mallen Projektledningsdashboard.

Behöver du planera innan du bygger? Om du planerar ett nytt arbetsflöde, börja med mallen Flowchart Diagram i ClickUp Whiteboards.

Tänk slutligen på anpassning. Modifiera alla dessa mallar så att de passar dina exakta behov med hjälp av ClickUp Custom Fields, ClickUp Automations och ClickUp Views. Målet är att börja med den mall som passar bäst och anpassa den efter dina exakta behov.

Sekventiellt med beroenden Mall för programvaruintegration Flera arbetsflöden med översikt Mall för implementeringshantering Kontinuerligt flöde med köer Kanban-mall för team Prioriterad parallell körning Mall för projektbacklog Tidslinjebaserad med milstolpar Mall för produktplan Kräver prestandaövervakning Mall för projektledningsdashboard Behöver du designdokumentation? Mall för flödesschema Samarbetsbaserad idégenerering Mall för brainstorming i team Kommunikationsintensivt Mall för teamkommunikation och mötesmatris Kvalitetskritiskt Mall för checklista för kvalitetskontroll

Samordna smartare med rätt inställningar

Rätt mall ger dig den där utgångspunkten – så att du inte behöver bygga upp överlämningar, roller, godkännanden och reservlogik från grunden varje gång.

Och om du vill gå längre än statisk planering ger ClickUps konvergerade AI-arbetsyta dig även utrymme att köra arbetsflödet. Du kan börja med mallbiblioteket, lägga till ClickUp AI-agenter och hantera allt från dokumentation till utförande på ett och samma ställe. Allt detta utan att behöva koppla ihop systemet över fem olika verktyg.

Vanliga frågor

En orkestreringsagent fungerar som koordinator, bestämmer vilka specialiserade agenter som hanterar vilka uppgifter, hanterar arbetssekvensen och säkerställer att informationen flödar korrekt mellan dem.

Mallarna erbjuder färdiga strukturer med uppgiftshierarkier och statusflöden som motsvarar orkestreringsmönster. Teamet konfigurerar sedan automatiseringar inom dessa strukturer för att utlösa överlämningar mellan agenter när uppgifter byter status eller uppfyller specifika kriterier.

Standardautomatisering utför fördefinierade regler, medan multiagent-orkestrering samordnar autonoma agenter som kan fatta beslut och anpassa sig efter sammanhanget. Orkestreringslagret hanterar agenternas interaktioner istället för att bara utlösa fasta åtgärder.

Inte nödvändigtvis. Mallar i en samlad arbetsyta som ClickUp utgör den strukturella grunden för samordning, och i kombination med inbyggda automatiseringar och AI-funktioner kan teamen samordna agenternas arbetsflöden utan en separat, specialiserad plattform.