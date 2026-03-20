McKinseys undersökning visade att 51 % av respondenterna från organisationer som använder AI uppger att deras företag redan har upplevt minst en negativ konsekvens av detta, och nästan en tredjedel rapporterar konsekvenser kopplade till felaktigheter i AI. Det gör övergångspunkten mycket viktigare.

Och det beror på att det svåra sällan är att bygga själva arbetsflödet. Det svåra är att avgöra var mänskligt omdöme ska komma in, vilken kontext som ska följa med vid överlämningen och hur man håller processen igång utan att skapa fördröjningar.

I det här inlägget tittar vi på 10 kostnadsfria mallar för arbetsflöden med mänsklig inblandning, vad varje mall hjälper dig att strukturera och hur du väljer rätt uppsättning för ditt team.

De bästa mallarna för arbetsflöden med mänsklig inblandning i korthet

Vad är ett arbetsflöde med mänsklig inblandning?

Ett arbetsflöde med mänsklig inblandning är en process där automatisering eller AI utför en del av arbetet, men där en människa kliver in vid viktiga ögonblick för att granska, godkänna, korrigera eller styra vad som händer härnäst. Med andra ord körs systemet inte helt på autopilot – det pausar för mänskligt omdöme där noggrannhet, säkerhet, kvalitet eller ansvarighet är viktigt.

I praktiken ser det oftast ut så här:

Arbetsflödet fortsätter utifrån det beslutet

Systemet genererar ett resultat eller en rekommenderad åtgärd

En person kontrollerar, redigerar eller godkänner/avvisar det

📌 Vanliga HITL-scenarier inkluderar: Kundärenden som eskaleras: En bot hanterar förstahandsfrågor, medan en mänsklig agent tar över vid komplexa eller känsliga ärenden

Innehållsgranskning: AI skriver ett utkast, och en människa godkänner det innan publicering

Kvalitetssäkring: Automatiseringen flaggar potentiella fel, och en människa bekräftar eller åsidosätter flaggan

Godkännande av utgifter: Systemet vidarebefordrar automatiskt förfrågningar som överstiger ett visst belopp till en chef för granskning

10 mallar för arbetsflöden med mänsklig inblandning för ditt team

Dessa mallar för arbetsflöden med mänsklig inblandning täcker en rad användningsfall – från kvalitetskontroll och designgranskningar till processrevisioner och innehållskalendrar. Var och en är gratis, anpassningsbar och utformad för att hjälpa dig att infoga mänskliga kontrollpunkter precis där ditt arbetsflöde behöver dem.

Eftersom de alla finns i ClickUp kan du koppla dem till kraftfulla automatiseringar och AI för smartare och snabbare arbetsflödeskoordinering.

Låt oss ta en titt:

1. Mall för kvalitetskontroll i ClickUp

Granska AI-resultat och vidarebefordra beslut om godkännande eller omarbetning med ClickUps mall för kvalitetskontroll.

När AI, automatisering eller något annat system för första genomgången utför den inledande bearbetningen, ger ClickUps mall för kvalitetskontroll mänskliga granskare en plats att inspektera resultatet. Dessutom kan de klassificera ärendet, anteckna kommentarer och avgöra om det godkänns, behöver ytterligare godkännande eller bör flaggas för vidare åtgärder.

Det är användbart när ett projekt innehåller många granskningspunkter och var och en kräver ett eget bedömningsbeslut. Du kan spåra checklistpunkter under ett överordnat projekt, övervaka framstegen både på punkt- och projektnivå och koppla det slutgiltiga beslutet till den fråga som granskas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Granskning baserad på allvarlighetsgrad: Markera problem som kritiska, större eller mindre för att skilja det som kräver omedelbar mänsklig uppmärksamhet från det som kan vänta

Tydligt godkännandeflöde: Använd Använd anpassade statusar i ClickUp som Väntar på godkännande, Godkänt och Nytt godkännande för att hålla granskningsstegen synliga från inspektion till godkännande

Inbyggd granskningslogg: Dokumentera framsteg, godkännandedatum, kommentarer och resultat i samma checklista, vilket underlättar uppföljning och ansvarsskyldighet avsevärt

✅ Perfekt för: QA-chefer och driftsteam som granskar AI-flaggade resultat innan slutgiltigt godkännande eller publicering.

📚 Läs även: De bästa verktygen för kvalitetssäkring vid mjukvarutestning

2. ClickUp-mall för designgranskning

Hantera designresurser genom feedback, revideringar och godkännanden på ett och samma ställe med ClickUp-mallen för designgranskning

Kreativa team har ofta svårt med att feedback går förlorad i e-postmeddelanden eller Slack-trådar, vilket leder till förvirrande revisionscykler och försenade godkännanden. ClickUp-mallen för designgranskning leder designresurser genom strukturerade feedback- och godkännandesteg, som täcker inledande granskning, revisionsförfrågningar och slutgiltigt godkännande på ett och samma ställe.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organiserad granskning: Samla sammanfattning, status, mål, länk till utkast och uppgiftskontext i ett enda Samla sammanfattning, status, mål, länk till utkast och uppgiftskontext i ett enda ClickUp Doc , så att alla arbetar utifrån samma utgångspunkt

Tydligt ansvar för feedback: Tilldela specifika kommentarer till rätt designer, granskare eller godkännare med Tilldela specifika kommentarer till rätt designer, granskare eller godkännare med ClickUp Assigned Comments

Synliga beslutssteg: Flytta arbetet genom statusarna Att göra, Pågår, För granskning, Behöver revideras och Klar, där statusen för mänsklig granskning är lätt att överblicka i varje steg

✅ Perfekt för: Kreativa chefer och designteam som granskar AI-assisterade utkast innan det slutgiltiga godkännandet.

3. Mall för checklista för användartestning i ClickUp

Validera krav och användarupplevelse före lansering med ClickUps mall för checklista för användartestning.

Automatiserade tester är utmärkta för att upptäcka kodregressioner, men de kan inte avgöra om en ny funktion känns rätt för användaren. Mallen för användargodkännandestestning i ClickUp hjälper dig att validera om din programvara uppfyller kraven och ger en bra användarupplevelse innan den lanseras.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Människocentrerad validering: Ge testare en strukturerad plattform för att bekräfta användbarhet, gränsfall och beteenden i verkliga situationer som automatiserade skript ofta missar

Överskådliga testrapporter: Spåra testfall, förväntade resultat, faktiska resultat, testaruppdrag och status i ett enda arbetsflöde som ditt team snabbt kan granska

Snabbare eskalering av buggar: Vidarebefordra misslyckade tester till teknisk triagering med Vidarebefordra misslyckade tester till teknisk triagering med ClickUp Automations , vilket säkerställer en smidig överlämning och eliminerar onödiga manuella steg

✅ Perfekt för: Produktteam som utför slutliga manuell godkännandekontroller innan en funktion släpps.

👀 Visste du att? 88 % av de chefer som PwC har intervjuat uppger att de planerar att öka budgeten för AI på grund av agentbaserad AI.

4. Mall för processer och rutiner i ClickUp

Dokumentera standardrutiner med inbyggd granskning och godkännande med hjälp av ClickUp-mallen för processer och rutiner

Att hålla SOP:er uppdaterade och tillgängliga är en ständig utmaning. Men återigen kan föråldrad dokumentation leda till problem med efterlevnad eller inkonsekvent arbete!

ClickUp-mallen för processer och rutiner hjälper dig att dokumentera standardrutiner med inbyggda gransknings- och godkännandesteg. I princip kommer det första utkastet från AI och vidarebefordras sedan till en människa med flera godkännandesteg i olika avdelningar. Detta säkerställer att din dokumentation alltid är aktuell och korrekt.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Tydliga dokumentationssteg: Flytta varje process genom stegen Forskning, Dokumentation, För godkännande, För granskning och Live, där granskningsstatusen syns direkt.

Inbyggd godkännandestruktur: Tilldela intressenter och godkännare direkt i arbetsflödet, så att den mänskliga granskningen kopplas till just den process som dokumenteras

Avdelningsbaserad organisation: Gruppera rutiner efter team som HR, support och leveranskedja, vilket gör det enklare att hantera omfattande dokumentationsarbete

✅ Perfekt för: Driftschefer och processägare som dokumenterar granskningsintensiva arbetsflöden innan de publiceras för olika team.

5. Mall för processflödesschema i ClickUp

Kartlägg arbetsflöden, beslutspunkter och mänskliga kontrollpunkter med ClickUps mall för processflödesschema

När du utformar ett nytt automatiserat arbetsflöde kan det vara svårt att föreställa sig var saker kan gå fel eller var mänskligt ingripande är nödvändigt. Denna visuella mall för processflödesschema i ClickUp hjälper dig att kartlägga dina arbetsflöden, beslutspunkter och överlämningar, så att du tydligt kan se var du ska infoga mänskliga kontrollpunkter.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Bättre planering för undantagsfall: Markera avvisningsvägar, eskaleringspunkter och alternativa vägar innan arbetsflödet tas i drift, så att du undviker överraskningar senare

Visuell kartläggning av arbetsflöden: Bygg upp hela processen på Bygg upp hela processen på ClickUp Whiteboards (en AI-driven, visuell tavla) där varje steg, förgrening och överlämning är lätt att följa

Tydliga rollbaserade ansvarsområden: Fördela ansvaret mellan team eller intressenter, vilket hjälper dig att se exakt vem som ansvarar för varje kontrollpunkt i arbetsflödet

✅ Perfekt för: Processdesigners som skapar arbetsflöden med mänsklig inblandning och flera överlämnings- och godkännandepunkter.

6. Mall för processgranskning och förbättring i ClickUp

Granska arbetsflöden, upptäck flaskhalsar och följ upp förbättringar med ClickUps mall för processgranskning och förbättring.

Att granska befintliga arbetsflöden för att hitta flaskhalsar är ofta en manuell, tidskrävande process som skjuts upp på obestämd tid. Lyckligtvis erbjuder ClickUps mall för processgranskning och förbättring ett ramverk för att granska dina processer, identifiera ineffektiviteter och följa upp förbättringsåtgärder.

Kombinera dem med ClickUp-dashboards för att övervaka granskningstrender, öppna ärenden och följa upp framsteg på en högre nivå.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Tydlig granskningsbedömning: Markera resultat som bland annat ”Uppfyller kraven” och ”Förbättringspotential” för att göra prioriteringarna lättare att förstå

Organiserat efter granskningsområde: Granska problem under Process, Resurser och Ledning, vilket hjälper teamen att se var det verkliga problemet ligger

Utvecklad för uppföljning: Tilldela varje iakttagelse en ansvarig person och ett förfallodatum med Tilldela varje iakttagelse en ansvarig person och ett förfallodatum med ClickUp Tasks , så att förbättringsarbetet kopplas till den ursprungliga granskningen

✅ Perfekt för: QA-chefer och driftsteam som granskar mänskligt kontrollerade arbetsflöden och följer upp korrigerande åtgärder efter revisioner.

7. ClickUp-mall för effektiv processskapande

Utforma nya processer med tydliga roller, beroenden och godkännandesteg med hjälp av ClickUp-mallen "Skapa processer effektivt".

Att utforma en ny process från grunden utan ett tydligt ramverk leder garanterat till otydliga roller och en rörig lansering. Men inte med mallen ”Skapa processer effektivt” från ClickUp. Den guidar dig genom utformningen av nya processer och fångar upp alla nödvändiga steg, roller, beroenden och godkännandesteg innan du går live.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Planering med flera vyer: Växla mellan Växla mellan ClickUp-vyer som Processöversikt, Gantt-diagram, SIPOC-diagram och Processkarta när arbetsflödet tar form

Tydlig kartläggning av beroenden: Använd Använd ClickUp Task Dependencies för att visa vilka steg som blockeras av tidigare arbete och hålla lanseringssekvensen intakt

Bättre första utkast: Använd Använd ClickUp Brain för att generera inledande processsteg, finslipa beskrivningar och omvandla grova anteckningar till en mer användbar utkast.

✅ Perfekt för: Processägare som utformar nya arbetsflöden innan de överlämnas för genomförande.

8. Mall för programvaruintegration i ClickUp

Centralisera krav, skapa uppgifter, tester och godkännanden inför lansering med ClickUp-mallen för programvaruintegration

Att hantera ett mjukvaruintegrationsprojekt innebär att hålla reda på tekniska krav, utvecklingsuppgifter och godkännanden från intressenter, ofta i flera olika verktyg. ClickUps mall för mjukvaruintegration centraliserar hela processen, från att spåra krav och utveckling till att hantera testning och godkännanden inför lansering.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Tydliga mänskliga kontrollpunkter: Använd statusar som ”Behöver inmatning” för att markera exakt var en person behöver granska, bekräfta eller godkänna nästa steg

Processöversikt efter integrationstyp: Håll data-, system- och processflöden åtskilda, vilket gör det enklare att vidarebefordra rätt ärende till rätt team

Steg-för-steg-spårning av överlämningar: Samla sekventiella uppgifter som leverantörsval, köpbekräftelse och betalningsförfrågningar i en lista istället för att sprida ut dem över olika verktyg

✅ Perfekt för: Implementeringschefer som skapar integrationsarbetsflöden med godkännandesteg, undantagskontroller och överlämningar mellan team.

9. E-postautomatisering med ClickUp-mall

Skapa e-postarbetsflöden med tydliga kontrollpunkter för mänsklig granskning med hjälp av mallen E-postautomatisering med ClickUp

Mallen för e-postautomatisering med ClickUp hjälper dig att skapa ett e-postflöde som fortfarande har tydliga mänskliga kontrollpunkter. Använd den för att dokumentera vad som utlöser e-postmeddelandet, vilka data som hämtas in och exakt när en kollega måste granska, godkänna eller ta över innan känslig information skickas ut.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Inbyggda granskningssteg: Lägg till tydliga steg för godkännande (text, mottagare, tidpunkt) innan du aktiverar automatiseringen

Definition av undantagshantering: Beskriv vad som händer när en kund svarar, ett formulärinlämnande verkar riskabelt eller begäran behöver eskaleras

Checklista för repeterbar konfiguration: Dokumentera de exakta stegen i uppbyggnaden (utlösare, villkor, variabla fält) så att teammedlemmarna kan återskapa automatiseringen på ett konsekvent sätt

✅ Perfekt för: Chefer inom kundframgång som skapar introduktions- och förnyelse-e-postmeddelanden som kräver godkännanden och manuella uppföljningsprocesser.

📚 Läs även: Hur AI förändrar regelefterlevnad och revisioner

10. Mall för redaktionell kalender i ClickUp

Hantera innehåll med granskningssteg och en publiceringskalender med hjälp av ClickUp-mallen för redaktionell kalender

AI är utmärkt för att generera innehållsidéer eller första utkast, men dina redaktörer tillför den avgörande mänskliga touchen genom att granska kvaliteten, godkänna slutversioner och schemalägga innehåll så att det stämmer överens med ditt varumärkes strategi. ClickUps mall för redaktionell kalender innehåller olika steg i innehållspipeline (idé → utkast → granskning → publicering), fält för ansvariga, förfallodatum och en publiceringskalender.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Statusbaserat redigeringsflöde: Flytta varje tillgång genom olika stadier som Att göra, Research och Utkast för att synliggöra överlämningarna mellan AI och människor

Inbyggda innehållsmetadata: Håll publiceringsdatum, kanaler, innehållstyper, författare, redaktörer och nyckelord kopplade till varje objekt för Håll publiceringsdatum, kanaler, innehållstyper, författare, redaktörer och nyckelord kopplade till varje objekt för tydligare granskningar

Tydlig översikt över publiceringen: Följ vad som undersöks, utarbetas, redigeras och står i kö för publicering i en gemensam vy

✅ Perfekt för: Innehållsansvariga som hanterar redaktionella arbetsflöden i flera kanaler med AI-stöd vid utkast och mänsklig redaktionell granskning.

Hur man skapar arbetsflöden med mänsklig inblandning i ClickUp

Så, hur bygger man egentligen ett arbetsflöde med mänsklig inblandning i ClickUp?

Låt oss ta en titt:

Kartlägg ditt arbetsflöde: Börja med att identifiera vilka delar av din process som kan automatiseras och vilka som kräver en mänsklig kontrollpunkt för godkännanden, granskningar eller eskaleringar. Ställ in uppgiftssteg: Använd Använd ClickUps anpassade statusar för att skapa en visuell pipeline som återspeglar varje fas i ditt arbetsflöde, från automatiserade steg till steg med mänsklig granskning som ”Behöver godkännande” eller ”Revideringar begärda” Lägg till godkännandesteg: Skapa ClickUp-automatiseringar som pausar arbetsflödet vid kritiska ögonblick. När en uppgifts status till exempel ändras till ”Behöver granskning” kan en automatisering automatiskt tilldela den till rätt intressent Anslut ClickUp Brain: Låt AI sköta det tunga arbetet med att utarbeta, sammanfatta eller prioritera uppgifter. Använd sedan automatiseringar för att vidarebefordra det AI-genererade resultatet till en människa för det slutgiltiga beslutet Spåra och iterera: Använd ClickUp-dashboards för att få en realtidsöversikt över dina HITL-arbetsflöden. Övervaka flaskhalsar, spåra godkännandetider och se hur många undantag som hanteras så att du kan göra justeringar för Använd ClickUp-dashboards för att få en realtidsöversikt över dina HITL-arbetsflöden. Övervaka flaskhalsar, spåra godkännandetider och se hur många undantag som hanteras så att du kan göra justeringar för processförbättringar allteftersom din process mognar

Bygg in mänskliga kontrollpunkter i arbetsflödet med ClickUp

Ett arbetsflöde med mänsklig inblandning fungerar eftersom det tillför omdöme där det behövs som mest.

Men det fungerar bara när processen är tydlig och enkel att genomföra.

ClickUp hjälper dig att ta en mall och förvandla den till ett verkligt operativsystem. Du kan dokumentera arbetsflödet, tilldela granskningspunkter, automatisera rutinmässiga steg och hålla alla överlämningar synliga på ett och samma ställe. Med AI i arbetsytan kan du också sammanfatta sammanhang, förbereda godkännanden och arbeta snabbare utan att förlora den mänskliga dimensionen.

Vanliga frågor

Den största skillnaden är mänsklig inblandning. HITL-arbetsflöden (human-in-the-loop) håller människor involverade vid viktiga punkter för att granska, godkänna, korrigera eller eskalera AI-resultat, vilket gör dem bättre lämpade för arbete med högre risk eller nyanserade uppgifter. Helt automatiserade arbetsflöden låter systemet slutföra uppgifter från början till slut utan mänsklig inblandning, vilket är snabbare men bäst lämpat för regelbaserade processer med låg risk.

Du bör använda ett HITL-arbetsflöde för alla processer som involverar kreativt omdöme, granskning av regelefterlevnad, hantering av undantag eller beslut med stora konsekvenser där sammanhanget är avgörande och automatisering ensamt är för riskabelt.

Ja, ClickUp Brain kan stödja arbetsflöden med mänsklig inblandning. Brain kan skapa automatiseringar på vanlig engelska, medan ClickUps godkännande- och automatiseringsfunktioner låter team pausa arbetet för granskning, vidarebefordra uppgifter till rätt godkännare och kräva godkännande innan nästa steg går vidare. Det innebär att Brain kan hjälpa till att generera, sammanfatta eller utlösa åtgärder, medan människor behåller kontrollen vid viktiga granskningspunkter.