10 mallar för uppföljning av prenumerationsintäkter som faktiskt upptäcker tecken på kundbortfall

Om ditt prenumerationsföretag tappar intäkter ligger orsaken nästan aldrig i din kundanskaffningsprocess. Den ligger i klyftan mellan din faktureringsplattform, ditt CRM-system och det kalkylblad som någon skapade 2022 och som fortfarande används för att stämma av MRR. När månadsavslutet väl är klart är den kundbortfall som började för sex veckor sedan redan ett faktum.

Den här guiden går igenom 10 mallar för att spåra prenumerationsintäkter, vad de faktiskt passar bäst för och pekar ut var varje mall brister. Om du bara ska välja en, hoppa till jämförelsetabellen nedan.

Snabbjämförelse: 10 mallar för uppföljning av prenumerationsintäkter

Vad är en mall för uppföljning av prenumerationsintäkter?

En mall för uppföljning av prenumerationsintäkter är ett färdigt ramverk för att övervaka återkommande intäkter – MRR, ARR, churn, expansion och förnyelsedatum – i en centraliserad vy. Den ersätter den splittrade kombinationen av faktureringsexporter, CRM-rapporter och ekonomiska kalkylblad som de flesta prenumerationsföretag hamnar med efter två år.

Varför detta är viktigt: intäktsdata finns ofta i tre eller fyra system som inte kommunicerar med varandra. Manuell avstämning tar timmar varje månad, fel ackumuleras och de tidiga tecknen på kundbortfall försvinner i bruset.

ClickUp Insight: 47 % av de som svarade på vår undersökning förlitar sig på pivottabeller, instrumentpaneler och diagram i kalkylblad för att förstå sitt arbete. Problemet är att en förskjuten kolumn, ett omdöpt ark eller en extra rad i tysthet kan förstöra formler, intervall eller visualiseringar – och rapporten fortsätter att visa siffror som ser rätt ut men som inte är det. En mallbaserad arbetsyta med realtidsdata undviker problemet med tysta fel.

Visste du att? Recurlys data från 2025 visar att 25 % av prenumeranterna valde att pausa istället för att säga upp när de fick möjligheten, vilket genererade över 200 miljoner dollar i återaktiveringsintäkter. Det är intäkter som de flesta företag aldrig ser eftersom de inte spårar prenumeranternas livscykelstadier.

Varför använda en mall för intäktsspårning istället för att bygga upp allt från grunden?

Att bygga från grunden resulterar oftast i en mätare som saknar en av tre saker: konsekventa definitioner, automatisering eller möjligheten att flagga riskkonton innan de säger upp sitt abonnemang. En färdig mall ger dig alla tre redan från första dagen.

De specifika fördelarna:

Snabbare månadsavslut. Automatiserade beräkningar eliminerar den manuella avstämningen som gör avslutet till ett flerdagarsprojekt

Prognoser baserade på data, inte på magkänsla. Standardiserade historiska data gör att du kan prognostisera de kommande två kvartalen med referenspunkter istället för känslor

Tidig upptäckt av kundbortfall. En mätare som visar minskad användning, nedgraderingar eller uteblivna betalningar ger dig möjlighet att ingripa innan kontot sägs upp

Samordning inom teamet. När sälj-, framgångs- och ekonomiavdelningarna tittar på samma siffror slutar ni bråka om vems definition av MRR som är rätt

Ett arbetsutrymme istället för fem. Att samla intäktsdata tillsammans med kundanteckningar, förnyelseuppgifter och rapportering i ett enda verktyg eliminerar behovet av att ständigt växla mellan flikar

Vad bör en mall för uppföljning av prenumerationsintäkter innehålla?

En användbar mätare fångar upp både finansiella nyckeltal och operativa signaler – det är det senare som skiljer ett system för bokföring från ett system som skyddar intäkterna. Håll utkik efter dessa åtta komponenter:

MRR- och ARR-fält per kund. Totala siffror, med tydlig åtskillnad mellan ny MRR, expansion, minskning och churn-MRR

Indikatorer för kundstatus. Färgkodade statusar för aktiv, provperiod, riskkund och bortfall – synliga med ett ögonkast

Förnyelsedatum. Visar kommande förnyelser så att supportteamet kan ta kontakt 60 till 90 dagar före datumet

Betalningshistorik. Transaktionslogg med tidpunkt och belopp, för avstämning och uppslag vid tvister

Registrering av orsaker till kundbortfall. Datum och orsak för varje kundbortfall – utan detta är det omöjligt att upptäcka mönster

Intäktssegmentering. Möjligheten att dela upp efter nivå, plan eller kohort. Aggregerad MRR döljer det segment som faktiskt förlorar intäkter

Automatiska aviseringar. Aktiveras när status ändras, betalningen misslyckas eller ett förnyelsedatum närmar sig

Integrationspunkter. Anslutning till din faktureringsplattform, ditt CRM-system och ditt bokföringsverktyg så att uppföljningen inte behöver göras manuellt

De 10 bästa mallarna för att spåra prenumerationsintäkter

Dessa mallar täcker olika aspekter av hanteringen av prenumerationsintäkter – från övergripande KPI-uppföljning till detaljerad transaktionsloggning.

1. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Visualisera alla ditt teams KPI:er i en enda försäljningsdashboard med ClickUps mall för försäljnings-KPI:er

Försäljningsmått som inte kopplas till dina faktiska prenumerationsintäkter skapar blinda fläckar för ledningen. Du kan inte se vilka säljare som genererar mest återkommande intäkter eller var din konverteringskanal bryter samman. Detta gör det omöjligt för ledningen att få realtidsinsyn i prenumerationsstatusen utan att ständigt behöva begära manuella rapporter.

Mallen för försäljnings-KPI från ClickUp löser detta genom att spåra de mätvärden som är viktigast för prenumerationsintäkterna: konverteringsgrader, genomsnittlig affärsstorlek och intäkter per säljare, allt på ett ställe. Du får färdiga KPI-dashboards som visar trender för nya prenumerationer, uppgraderingar och nedgraderingar på ett ögonblick.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Inbyggd målspårning: Tilldela KPI:er som uppgifter med statusen Öppen och Slutförd så att varje säljare vet exakt vad de arbetar mot

Veckovis och månadsvis vy: Växla mellan detaljerad veckovis prestanda och bredare månatliga trender

15 fördefinierade anpassade fält: Spåra mätvärden som försäljningsförsök, intäkter från återköp och värdet på offerter utan att behöva bygga upp ditt spårningssystem från grunden

Intäktsöversikt per månad: Visualisera månadsintäkterna på en tavla i Kanban-stil för en snabb och överskådlig översikt

Perfekt för: Försäljningschefer och ekonomichefer som behöver en realtidsöversikt över prenumerations-KPI:er per säljare. Använd mallen för att upptäcka konverteringsbortfall i ett tidigt skede.

2. ClickUp Mall för månatlig försäljningsrapport

ClickUps mall för månatlig försäljningsrapport gör det enkelt att följa upp och mäta försäljningsresultat tack vare sin intuitiva design

Att skapa månatliga intäktsrapporter kan ibland bli ett manuellt kopierings- och klistringsmaraton. När du är klar är uppgifterna inaktuella och intressenterna arbetar utifrån inkonsekventa siffror.

Mallen för månatlig försäljningsrapport från ClickUp standardiserar processen genom att samla intäkter, kostnader och vinst/förlust på ett ställe.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Inbyggd datavisualisering: Se intäktstrender i grafer och diagram utan att behöva exportera till ett separat verktyg

Flexibla vyer: Skapa ditt arbetsflöde med list-, Gantt-, arbetsbelastnings- och kalendervyer

Samarbetsrapportering: Använd Använd ClickUp Docs för att arbeta med rapporten tillsammans med ditt team i realtid och dela den med intressenter utan att ge full åtkomst till arbetsytan

Målspårning: Ställ in månatliga prestationsmål och följ framstegen direkt i mallen

Perfekt för: Försäljningschefer och intäktsteam som behöver ett repeterbart, strukturerat format för månadsrapportering. Ramverket hjälper dem att minska avslutningstiden och leverera korrekta siffror till intressenterna varje månad.

Proffstips: När din månadsrapport är klar är det verkliga arbetet att ta reda på vad siffrorna säger dig. Det är där ClickUp Brain kommer in. ClickUp är en konvergerad AI-arbetsyta, så Brain har fullständig kontext över dina uppgifter, dokument och data. Fråga varför MRR sjönk förra månaden, vilka konton som närmar sig förnyelse eller var din pipeline har kört fast, så hämtar den omedelbart svar från din arbetsyta.

3. ClickUp Mall för försäljningsrapport

Visualisera trender och upptäck möjligheter med visuella diagram med ClickUp-mallen för försäljningsrapporter

När ledningen frågar om intäkter från en specifik region eller tjänstetyp bör ditt team inte behöva två dagar på sig för att hitta svaret. ClickUps mall för försäljningsrapporter håller ordning på dina data i 10 fördefinierade anpassade fält och fem dedikerade vyer. Så alla frågor som dyker upp har ett svar som redan finns inom räckhåll.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fem färdiga vyer: Växla mellan vyerna Årsförsäljningsrapport, Kvartalsrapport, Månadsförsäljningsrapport och Försäljning per tjänstetyp utan att behöva bygga om något

10 fördefinierade anpassade fält i ClickUp: Spåra försäljningsregion, försäljningskvartal, försäljningsår och försäljningsresultat direkt

Tabell- och tavelvyer: Använd ClickUp-tabellvyn för att granska siffrorna och Använd ClickUp-tabellvyn för att granska siffrorna och ClickUp-tavlevyn för att visualisera prestanda på ett ögonblick

Inbyggd målsättning: Sätt upp mål baserat på rapportens resultat och skapa återkommande granskningsuppgifter för att hålla koll på framstegen

Perfekt för: Säljteam som ofta får förfrågningar om ad hoc-rapportering. Det är praktiskt att organisera data efter region, kvartal och tjänstetyp.

4. ClickUp Mall för försäljningsspårning

Få klarhet i var försäljningsinsatserna gör mest nytta med ClickUp-mallen för försäljningsspårning

Det är bra att veta att ditt team har nått sina mål. Men att veta vilka produkter som bidrog till detta, var marginalerna hölls och vilka säljare som ligger i fas är det som verkligen hjälper dig att fatta beslut. Nu kan du få den detaljerade översikten med mallen Sales Tracker från ClickUp.

Den spårar försäljningen från order till resultat, med 12 anpassningsbara fält som täcker enhetskostnader, fraktkostnader, vinstmål och returer, så att ingenting går förlorat mellan försäljningen och sammanfattningen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fem anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp : Markera framsteg som Inte påbörjad, Pågår, Mål uppnått, Mål ej uppnått eller Klar för att hålla varje säljares pipeline-status synlig med ett ögonkast

Vyn Försäljningsvolym per månad: Se hur resultatet utvecklas över tid utan att behöva skapa en separat rapport

Vyn Försäljningsstatus per produkt: Se snabbt vilka produkter som når målen och vilka som behöver uppmärksamhet

12 fördefinierade anpassade fält: Spåra enhetskostnader, vinstmål, fraktkostnader och returer tillsammans med centrala försäljningsdata

Perfekt för: Försäljningschefer som följer upp resultat och vinstmarginaler på produktnivå och vill ha koll på både individers och teamets framsteg.

5. ClickUp Mall för säljprocess

Hantera kunddata med ett dra-och-släpp-gränssnitt med ClickUp Sales Pipeline Template

En pipeline som finns i någons huvud, eller ännu värre, i ett delat kalkylblad, är inte riktigt en pipeline. Det är bara en lista över saker som kan gå fel. Använd mallen för försäljningspipeline från ClickUp för att samla hela din försäljningstratt på ett och samma ställe.

Spåra varje lead från första kontakten till avslutad affär med 30 anpassade statusar som exakt återspeglar var varje affär befinner sig, inklusive Churned, Up For Renewal, Attention Needed och Qualified Prospect.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

30 anpassade statusar: Täck varje steg i din pipeline utan att tvinga affärer in i generiska kategorier som inte stämmer överens med din process

Inbyggda automatiseringar: Tre förkonfigurerade automatiseringar minskar manuella statusuppdateringar och håller din pipeline igång utan administrativt arbete

Dra-och-släpp-vy på tavlan: Använd Använd ClickUps Kanban-tavla för att visuellt flytta affärer genom olika faser och upptäcka flaskhalsar med ett ögonkast

SOP-vy för försäljning: Samordna ditt team med en särskild vy för standardrutiner som är inbyggd direkt i mallen

Perfekt för: Säljteam som hanterar ett stort antal leads i flera olika faser kan använda ramverket för att förbättra översikten över säljprocessen.

6. ClickUp Mall för försäljnings-CRM

Identifiera potentiella kunder, slutför affärer och få insikter genom datadrivna beslut med ClickUp Sales CRM-mallen

Ditt CRM är bara användbart om ditt team faktiskt använder det. När det är gömt i ett separat verktyg som ingen öppnar om de inte måste, blir kunddata inaktuella, uppföljningar missas och affärer går förlorade.

Så vad är lösningen? Prova Sales CRM-mallen från ClickUp och hantera kundrelationer i samma arbetsyta där ditt team redan arbetar. Spåra varje konversation, följ leadens framsteg genom 20 anpassade statusar och få en realtidsöversikt över hela din försäljningsprocess utan att lämna ClickUp.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

20 anpassade statusar: Flytta kunder genom olika stadier som Aktiv, Under förhandling, Onboarding och Inaktiv med tydlig översikt vid varje steg

Board View för segmentering: Visualisera kundsegment och hantera din försäljningsprocess på en interaktiv Kanban-tavla

Inbyggda automatiseringar: Två förkonfigurerade automatiseringar sköter rutinuppdateringar så att ditt team kan fokusera på själva försäljningen

Sammanfattnings- och listvyer: Växla mellan en övergripande pipelineöversikt och en detaljerad uppdelning på uppgiftsnivå utan att behöva bygga om någonting

Perfekt för: Säljteam som vill ha CRM-funktionalitet utan att behöva betala för ett separat verktyg. Ramverket är användbart för att samla kunddata, kommunikation och affärsförlopp på ett ställe som ditt team faktiskt kommer att kolla.

ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person lägger mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Här kommer ClickUp Brain in i bilden. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har återvunnit mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk dig vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra veckas produktivitet varje kvartal!

AI förändrar hur säljteam arbetar genom hela intäktscykeln. Titta på den här praktiska guiden för att upptäcka hur du kan utnyttja AI för att effektivisera dina säljprocesser, förbättra prognosernas noggrannhet och avsluta fler affärer:

7. ClickUp Mall för prenumerationsformulär

Gör insamling och hantering av prenumerationsuppgifter till en barnlek med ClickUps mall för prenumerationsformulär

ClickUps mall för prenumerationsformulär ger dig ett strukturerat intagssystem för att samla in och organisera prenumerantinformation från det ögonblick någon registrerar sig. Anpassade fält för prenumerantens e-postadress, intressen, uppdateringsschema och prenumerationsperiod säkerställer att du konsekvent kan samla in den data du faktiskt behöver.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

4 prenumerantstatusar: Spåra varje kontakt som Aktiv, Ny prenumerant, Avaktiverad eller Avslutad, så att din lista alltid speglar verkligheten

Särskild vy för prenumerationsformulär: Utforma och anpassa ditt intagsformulär direkt i mallen

Översikt över prenumerantstatus: Få en snabb överblick över hur din prenumerantbas mår utan att behöva gräva igenom enskilda poster

Perfekt för: Marknadsförings- och driftsteam som hanterar en växande prenumerantlista. De kan använda mallen för att skapa enhetlighet i intagningsprocessen och se till att prenumerantuppgifterna är korrekta från dag ett.

Proffstips: Använd din prenumerationsspårare för att göra en månatlig analys av kundbortfallet, inte bara en intäktsrapport. De konton du förlorade förra månaden är den mest användbara informationen du har för att behålla de du fortfarande har.

8. ClickUp Mall för ekonomihantering

Håll koll på dina finanser och skapa rapporter enkelt med ClickUps mall för ekonomihantering

Prenumerationsintäkterna existerar inte isolerat. De påverkar kassaflödet, budgetfördelningen och lönsamheten – men många team spårar dem fortfarande separat. När du väl försöker koppla ihop punkterna arbetar du med siffror som inte stämmer överens med varandra.

Mallen för ekonomihantering från ClickUp erbjuder ditt ekonomiteam en enda arbetsyta för att följa upp budgetar, utgifter och ekonomiska framsteg. Med 28 anpassningsbara statusar, 4 automatiseringar och inbyggd visuell analys är den utformad för team som behöver ekonomisk översikt utan att behöva använda flera olika verktyg.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

28 anpassade statusar: Spåra varje ekonomisk uppgift från Att göra till Godkänd, Undertecknad och Klar utan att något går förlorat vid överlämningen

4 inbyggda automatiseringar: Ställ in påminnelser om fakturor och utlösare för budgetgranskning så att du inte missar viktiga detaljer mellan rapporteringscyklerna

Kalendervy: Planera och schemalägg ekonomiska uppgifter efter förfallodatum för att ligga steget före deadlines istället för att reagera på dem

Översikt över kassaflödet: Håll koll på hur pengarna rör sig in och ut varje månad och justera utgiftsbesluten innan månaden avslutas

Perfekt för: Ekonomiteam och revisorer som behöver en samlad arbetsyta för budgetering, utgiftsuppföljning och ekonomisk projektledning.

Rolig fakta: McKinseys undersökning om B2B-tillväxt 2025 visade att befintliga kunder i genomsnitt genererar 10 % mer intäkter än nya kunder.

9. ClickUp Mall för dagbok och huvudbok

Spåra intäkter och utgifter i detalj med ClickUp-mallen för journal och huvudbok

Mallen för journal och huvudbok från ClickUp samlar alla finansiella transaktioner i en mapp, så att ingenting behöver rekonstrueras ur minnet i slutet av månaden.

Du kan spåra intäkter, utgifter och överföringar med hjälp av inbyggda fält för kredit och debet, och samla allt i ClickUp-dashboards för analys utan att lämna din arbetsyta.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Vyn Transaktionslistor: Spara och granska alla finansiella transaktioner i en enda, välorganiserad lista utan att behöva leta i flera olika system

Anpassade fält för kredit och debet: Logga transaktionsdetaljer med inbyggda fält utformade för standardmässig dubbelbokföring

Nästlade deluppgifter och prioritetsetiketter: Dela upp komplexa transaktioner och markera allt som behöver granskas innan månadsslutet

Dashboardanalys: Använd Använd ClickUp-dashboards för att övervaka finansiell aktivitet och upptäcka avvikelser innan de blir större problem

Perfekt för: Revisorer och bokförare som behöver ett överskådligt och välorganiserat system för att registrera transaktioner och alltid vara redo för revision.

10. Template.net – Verktyg för att spåra prenumerationskostnader

Hantera dina prenumerationer med mallen för uppföljning av prenumerationskostnader från Template.net

Att förbise prenumerationskostnader är ett av de enklaste sätten för små kostnader att tyst och stilla hopa sig. Mellan programvarutestversioner, streamingverktyg, molnlagring, designappar och förnyelser som ingen minns att man godkänt kan återkommande utgifter snabbt bli oöverskådliga.

Spåra vad ditt företag spenderar på prenumerationer med Template.net Subscription Expense Tracker. Till skillnad från de andra mallarna i denna lista spårar denna återkommande kostnader som ditt företag eller team betalar, inte de prenumerationsintäkter som kunderna betalar till dig. Den ger dig ett enkelt dokumentformat för att registrera månatliga och årliga prenumerationskostnader på ett ställe.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Månatlig kostnadsuppföljning: Lista varje prenumeration, dess kostnad, faktureringscykel och nästa betalningsdatum så att du snabbt kan se vad som ska betalas och när

Översikt över årskostnader: Beräkna den totala årskostnaden för varje prenumeration för att identifiera dyra verktyg, dubbla appar eller förnyelser som är värda att se över

Manuell översikt över utgifter: Använd det statiska Word-, Google Docs- eller PDF-formatet för att dokumentera återkommande kostnader utan att behöva en instrumentpanel eller programvaruinstallation

Enkel granskning av uppsägningar: Upptäck outnyttjade eller glömda prenumerationer innan de förnyas, från SaaS-verktyg till molnlagring och teamprogramvarukonton

Perfekt för: Att spåra vad du spenderar på prenumerationer, inte vad dina kunder betalar dig.

Om du behöver spåra prenumerationsintäkter kan du istället använda någon av de intäktsfokuserade mallarna i den här listan. När ditt finansflöde kräver förnyelsevarningar, godkännanden eller återkommande uppföljningar kan du byta till ClickUp-mallen för finanshantering och kombinera den med <46>ClickUp-automatiseringar .

Var ska man börja?

En mall för prenumerationsintäkter hjälper team att spåra återkommande intäkter, kundbortfall, förnyelser, expansionsmöjligheter och kundhälsa på ett och samma ställe. Med tydligare prenumerationsmått kan team upptäcka risker för kundbortfall tidigare och fatta beslut om tillväxt snabbare.

ClickUp samlar prenumerationsspårning, kundkommunikation, teamuppgifter och AI-drivna insikter i ett enda konvergerat AI-arbetsutrymme. Kom igång med ClickUp gratis redan idag.

Vanliga frågor

Veckovisa uppdateringar fungerar bäst för snabbrörliga mått som MRR och churn. Förnyelsedatum och kundstatus bör uppdateras i realtid när förändringar sker. Månatlig avstämning fångar upp allt som har fallit mellan stolarna.

Kan jag använda en mall för att spåra prenumerationsintäkter om jag har flera prisnivåer?

Ja. De flesta mallarna stöder intäktssegmentering via anpassade fält. Skapa ett fält för prenumerationsnivå och filtrera dina vyer efter det. På så sätt kan du jämföra MRR, churn och förnyelsefrekvenser mellan olika planer utan att behöva skapa separata mätverktyg.

Vad är skillnaden mellan ett verktyg för att spåra prenumerationsintäkter och ett CRM-system?

Ett CRM-system spårar relationer och kommunikationshistorik. Ett verktyg för att spåra prenumerationsintäkter fokuserar på finansiella nyckeltal – MRR, churn, förnyelsedatum och betalningsstatus. De två fungerar bäst tillsammans, vilket är anledningen till att mallar som Sales CRM Template från ClickUp är användbara: de samlar kunddata och intäktsspårning i samma arbetsyta.