De 10 bästa alternativen till Fyntrix AI 2026

De flesta team byter bort Fyntrix AI av samma anledning: det gör e-posthanteringen snabbare utan att åtgärda de isolerade system som orsakar e-postöverbelastningen från början.

Denna guide presenterar 10 alternativ till Fyntrix AI, från snabbare e-postklienter till konvergerade arbetsytor som minskar behovet av att använda e-post som din centrala knutpunkt.

Nu kör vi! 🚀

Fyntrix AI-alternativ i korthet

Här är en snabb överblick över vad de bästa alternativen till Fyntrix AI gör bäst. 👀

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp AI-driven arbetshantering för team som behöver e-post, uppgifter, dokument och kommunikation samlade i ett sammanhängande arbetsutrymme ClickUp Brain för kontextmedveten AI i uppgifter, dokument och chattar, Super Agents för kodfri arbetsflödeshantering med AI-kollegor, enhetlig inkorg för att prioritera aviseringar och omvandla dem till uppgifter Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Notion Kunskapsarbetare och team som behöver AI-stöd för dokumentation, wikis och smidig projektuppföljning Notion AI för att skriva, sammanfatta och extrahera åtgärdspunkter, Notion Calendar-integration för schemaläggning och Notion Mail för e-post i arbetsytan Gratis; Från 12 $/månad per användare Motion Professionella användare och små team som vill ha AI-driven schemaläggning och automatisk kalenderplanering Intelligent automatisk schemaläggning baserad på prioriteringar och deadlines, dynamisk omplanering när planerna ändras och fokusorienterad tidsblockering för att minska distraktioner Gratis provperiod; Från 29 $/månad per användare Superhuman Avancerade användare som fokuserar på snabba e-postflöden och tangentbordsdriven produktivitet AI-assisterad utformning och sammanfattning av e-post, tangentbordsnavigering för snabb hantering av inkorg, delad inkorg för prioritering Från 30 $/månad Shortwave Gmail-användare som söker AI-baserad organisering av inkorgen och semantisk sökning AI-driven e-postsökning med naturligt språk, automatisk gruppering av e-postmeddelanden med låg prioritet, förslag på omedelbara svar Gratis; Från 18 $/månad per användare Missive Team som behöver samarbeta i en gemensam inkorg och kommunicera i realtid via e-post Delade utkast för gemensamt skrivande av e-post, intern teamchatt vid sidan av e-posttrådar, tilldelnings- och vidarebefordringsregler för konversationer Gratis provperiod; Från 18 $/månad per användare Spike Privatpersoner och små team som föredrar ett e-postgränssnitt i chattstil med inbyggda produktivitetsverktyg Konversationsbaserat e-postgränssnitt som rensar bort onödiga meddelanden, Magic Message AI för att skriva svar, Priority Inbox för att filtrera viktiga meddelanden Gratis; Från 8 $/månad per användare Fyxer AI Personer som söker automatiserad e-postskrivning, prioritering av inkorg och AI-assisterad mötesförberedelse AI-genererade svar anpassade efter användarens skrivstil, automatisk kategorisering av inkorg efter prioritet, generering av mötesreferat som sammanfattar relevanta konversationer Gratis provperiod; Från 30 $/månad SaneBox Yrkesverksamma som kämpar med stora mängder e-post och behöver intelligent filtrering och prioritering SaneLater-mappen för att sortera bort icke-brådskande e-postmeddelanden, läget Stör ej för perioder av koncentrerat arbete, påminnelser om uppföljning för obesvarade e-postmeddelanden Gratis provperiod; Från 3,49 $/månad Clean Email Användare som fokuserar på att rensa upp i stora inkorgar och organisera e-post på lång sikt Smart Views för att gruppera liknande e-postmeddelanden, verktyg för att hantera prenumerationer, regler för automatisk rensning för löpande underhåll av inkorgen Gratis provperiod; Från 9,99 $/månad

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde.

Varför leta efter alternativ till Fyntrix AI

Du kanske letar efter ett alternativ om du stöter på problem som dessa:

Begränsad AI-täckning: Fyntrix AI ser endast din inkorg, så det kan inte svara på frågor om projektstatus eller sammanfatta arbete som sker utanför e-posten

Ingen insyn för teamet: Fyntrix AI är utvecklat för enskilda användare, vilket gör att teamet inte vet vem som hanterar vilka kundförfrågningar eller säljleads

Bristfälliga arbetsflöden: E-postförfrågningar måste fortfarande omvandlas till uppgifter manuellt, vilket skapar luckor där arbete kan gå förlorat

Alternativen nedan löser dessa problem på olika sätt. Vissa är helt inriktade på att förbättra e-posten, medan andra, som ClickUp, syftar till att eliminera den verktygsflod som gör e-post till ett problem från första början.

De bästa Fyntrix AI-alternativen att använda

Här är våra bästa val för de bästa alternativen till Fyntrix AI. 👇

1. ClickUp (Bäst för team som vill ha AI-driven arbetshantering utöver e-post)

Skapa kontextanpassade svar med ClickUp Brain

Fyntrix AI hjälper dig att arbeta snabbare med e-post. ClickUp har en annan strategi: det hjälper till att minska mängden arbete som behöver hanteras via e-post från början.

Den skillnaden är viktig. För många team är överbelastning av e-post inte egentligen ett e-postproblem. Det är ett symptom på osammanhängande arbete. Förfrågningar finns i inkorgar, uppdateringar finns i chattar, beslut finns i dokument och åtgärder kopieras manuellt till ett separat projektverktyg. När du svarar på e-postmeddelandet måste du redan pussla ihop sammanhanget från tre eller fyra olika ställen.

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats som skapats för att lösa just det. Den kombinerar uppgifter, dokument, chatt, automatiseringar och AI i ett enda system, så att teamen kan hantera arbetet där det faktiskt sker istället för att behandla e-post som centrum för allt. Det gör det till ett mycket starkare alternativ till Fyntrix AI för team som behöver översikt, samordning och uppföljning, inte bara snabbare svar.

ClickUp samlar olika delar av din arbetsyta i en enda vy

I stället för att bara hjälpa dig att skriva utkast till e-postmeddelanden hjälper ClickUp dig att omvandla inkommande arbete till spårbar utförande. En förfrågan kan bli en uppgift, en diskussion kan förbli kopplad till det projekt den tillhör, och AI kan hämta sammanhang från hela din arbetsyta istället för bara från din inkorg. För team som försöker minska bytet mellan verktyg och sluta förlora arbete mellan system är det en mycket större förbättring än en smartare e-postassistent.

📌 Prova följande uppmaning: Skapa en kortfattad uppdatering till kunden baserad på denna uppgift. Inkludera gjorda framsteg, aktuell status samt eventuella beroenden eller förseningar i ett enkelt språk.

Omvandla tal till strukturerat arbete med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

ClickUps bästa funktioner

Automatisering av arbetsflöden och AI-agenter: Använd Använd ClickUp Automations och Super Agents för att fördela arbete, sätta igång nästa steg och minska repetitiv samordning

Kontextmedveten AI med ClickUp Brain: Ställ frågor, skapa utkast till uppdateringar, sammanfatta arbete och generera innehåll med hjälp av kontext från dina uppgifter, dokument och konversationer Ställ frågor, skapa utkast till uppdateringar, sammanfatta arbete och generera innehåll med hjälp av kontext från dina uppgifter, dokument och konversationer

Sammanlänkad arbetshantering: Samla uppgifter, dokument, chatt och aviseringar i ett enda arbetsutrymme så att förfrågningar inte går förlorade mellan olika verktyg

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar

Löser det större arbetsflödesproblemet: ClickUp minskar e-postöverbelastningen genom att sammanföra uppgifter, dokument, kommunikation och AI i ett enda arbetsutrymme istället för att behandla e-post som ett separat lager

Förbättrar teamets översikt: Teamet kan se vem som ansvarar för vad, vad som är blockerat och vad som behöver göras härnäst utan att behöva leta igenom inkorgar eller byta verktyg

Minskar antalet verktyg: Genom att kombinera arbetshantering, kommunikation och automatisering på ett och samma ställe minskar ClickUp behovet av att växla mellan olika appar som inte är sammankopplade Genom att kombinera arbetshantering, kommunikation och automatisering på ett och samma ställe minskar ClickUp behovet av att växla mellan olika appar som inte är sammankopplade

Nackdelar

Ingen dedikerad e-postklient: ClickUp stöder e-post inom arbetsflöden, men är inte utformat för att ersätta ett fristående inkorgsverktyg för personer som vill ha en ren e-postupplevelse.

Kan kännas mer omfattande än nödvändigt: Enskilda användare eller team som bara söker enkel hjälp med sin inkorg kan uppleva att ClickUp är mer omfattande än vad de behöver för att komma igång direkt.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 11 480 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 565+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En nöjd ClickUp-användare berättar:

Jag gillar verkligen hur ClickUp sparar mig otaliga timmar med sina automatiseringar och hur det gör min bokningsprocess smidig. Automatiseringarna är ovärderliga för mig, och jag älskar SuperAgent-funktionerna som jag nyligen upptäckte. SuperAgents och automatiseringarna sköter detaljerna åt mig, så att jag kan fokusera på viktigare uppgifter. […] En annan fantastisk funktion är Google Mail-anslutningen som låter mig skicka e-post via automatiseringar eller genom ClickUp, vilket eliminerar behovet av att ha hundratals e-postmeddelanden öppna.

2. Notion (Bäst för kunskapsarbetare som behöver dokument, wikis och enkel uppgiftshantering med AI)

via Notion

Notion är en uppkopplad arbetsyta som bygger på dokumentation, kunskapshantering och smidig projektorganisation. Det fungerar särskilt bra som en central knutpunkt för wikis, anteckningar och relationsdatabaser.

Dess AI är inbyggd i varje sida, vilket gör att du kan sammanfatta långa dokument, hämta åtgärdspunkter från mötesanteckningar eller skapa första utkast till projektbeskrivningar. Plattformen har också utökats med Notion Calendar och Notion Mail för att samla schemaläggning och e-post i samma miljö.

Notions bästa funktioner

Notion AI: Den integrerade AI-assistenten hjälper dig att skriva, redigera och sammanfatta innehåll direkt i dina dokument och databaser

Relationella databaser: Du kan skapa kraftfulla databaser för att spåra projekt, uppgifter eller kontakter och länka dem samman för att bygga anpassade system

Integrerad kalender och e-post: Notion Calendar synkroniseras med Google Kalender, och Notion Mail integrerar e-post i ditt arbetsutrymme, även om det är en nyare funktion

För- och nackdelar med Notion

Fördelar:

Mycket flexibelt: Du kan bygga nästan vilken typ av arbetsflöde eller dokumentationssystem du än behöver

Utmärkt för kunskapshantering: Det är särskilt bra på att skapa och organisera långa texter som teamwikis och Det är särskilt bra på att skapa och organisera långa texter som teamwikis och projektplaner

Nackdelar:

Kan vara långsamt: Arbetsytor med tusentals sidor eller komplexa databaser kan drabbas av prestandaproblem

Brant inlärningskurva: Att bygga avancerade konfigurationer kräver en betydande tidsinsats

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,6/5 (över 10 215 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 685 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En Redditor säger:

Jag testade egentligen bara provversionen. Det fungerade bra för att omformulera saker, och jag gillade det verkligen för att bygga databaser, särskilt med relationer och formler. Så mycket snabbare än att jag själv försöker få syntaxen rätt. Jag tyckte inte att det var särskilt imponerande för längre texter, jag håller mig till de vanligaste verktygen för det

3. Motion (Bäst för yrkesverksamma som vill att AI ska schemalägga uppgifter och möten automatiskt)

via Motion

Motion är ett AI-drivet schemaläggningsverktyg som tar itu med en annan del av problemet: tid, inte e-post. Istället för att bara hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden schemalägger det automatiskt dina uppgifter och möten i din kalender. Du anger uppgifterna och deadlines; Motion skapar en realistisk plan för din dag.

När ditt schema ändras omorganiserar AI:n automatiskt dina uppgifter så att de passar in. Denna dynamiska schemaläggning förhindrar att du tar på dig för mycket, vilket kan leda till utbrändhet och missade deadlines.

Motion – de bästa funktionerna

Intelligent automatisk schemaläggning: Motion hittar den bästa tiden att arbeta med dina uppgifter utifrån prioritet, deadlines och dina befintliga möten

Automatisk ombokning: Om ett möte bokas in eller en uppgift tar längre tid än väntat justerar Motion din kalender direkt

Mötesplanerare: Den innehåller bokningslänkar som du kan dela för att visa din tillgänglighet, vilket minskar den e-postväxling som vanligtvis krävs för att hitta en tid att träffas

För- och nackdelar med Motion

Fördelar:

Minskar beslutsutmattning : Du behöver inte lägga mental energi på att bestämma vad du ska arbeta med härnäst Du behöver inte lägga mental energi på att bestämma vad du ska arbeta med härnäst

Skapar en realistisk schemaläggning: Det förhindrar att du tar på dig för mycket genom att endast schemalägga det du har tid för

Hjälper dig att fokusera: Det hjälper dig att undvika distraktioner genom Det hjälper dig att undvika distraktioner genom att avsätta tid för olika uppgifter

Nackdelar:

Hanterar inte e-post: Det är ett verktyg för tidshantering, inte en e-postassistent. Du behöver ett annat verktyg för AI-funktioner relaterade till inkorg

Kräver förtroende för AI: Vissa användare känner sig obekväma med att låta en algoritm styra deras schema

Begränsade teamfunktioner: Det är främst avsett för individuellt bruk och saknar robusta samarbetsfunktioner

Priser för Motion

Gratis provperiod

För privatpersoner

Pro AI: 49 $/månad

Business AI: 69 $/månad

För team

Pro AI: 29 $/månad per användare

Business AI: 49 $/månad per användare

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 155 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 85 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Som delats på G2:

Jag gillar att använda Motions AI-funktion för att ställa frågor om hur jag spenderar min tid och om det finns ett bättre sätt att organisera saker på. Det är verkligen till hjälp för att upptäcka om jag har missat något. Jag gillar också funktionen som låter mig skicka uppgifter direkt från min e-post. AI-agendan är något jag använder dagligen eftersom den organiserar mina uppgifter efter vad jag behöver prioritera, vilket hjälper mig att hantera allt effektivt.

4. Superhuman (Bäst för avancerade användare som prioriterar snabb e-post och tangentbordsstyrda arbetsflöden)

via Superhuman

Superhuman är byggt för snabbhet och är fortfarande ett av de mest e-postfokuserade alternativen på denna lista. Detta uppnås genom en design som prioriterar tangentbordet, där nästan varje åtgärd har ett kortkommando. Avancerade användare kan flyga igenom sin inkorg utan att någonsin röra musen.

Dess AI är sömlöst integrerad för att hjälpa dig att skriva svar, sammanfatta trådar och anpassa tonen direkt. Dessutom sorterar Split Inbox automatiskt e-postmeddelanden, så att du bara ser det som är viktigt.

Superhumans bästa funktioner

Superhuman AI: En integrerad AI-assistent för att skriva, omformulera och sammanfatta e-postmeddelanden

Tangentbordsanpassad design: Gör det möjligt att hantera din inkorg snabbt med hjälp av kortkommandon för varje åtgärd

Lässtatus: Visar när dina e-postmeddelanden har öppnats, vilket är användbart för försäljning och uppföljning

För- och nackdelar med Superhuman

Fördelar:

Extremt snabbt: Användare rapporterar genomgående att det är den snabbaste e-postklienten de någonsin har använt

Sömlös AI-integration: AI-funktionerna är inbyggda direkt i skrivfönstret, vilket gör dem lätta att använda

Ett genomtänkt arbetsflöde: Designen hjälper dig att nå Designen hjälper dig att nå en tom inkorg , vilket bidrar till att skapa goda e-postvanor

Nackdelar:

Endast e-post: Det hanterar inte uppgifter, projekt eller andra typer av arbete

Begränsad leverantörssupport: Fungerar endast med Gmail- och Outlook-konton

Inga teamfunktioner: Det är ett individuellt verktyg utan delade inkorgar eller möjlighet till Det är ett individuellt verktyg utan delade inkorgar eller möjlighet till teamsamarbete

Priser för Superhuman

Startpaket: 30 $/månad

Företag: 40 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Superhuman-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 195 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Superhuman?

Enligt en recension på G2:

Jag gillar funktionen med delad inkorg samt de automatiska och schemalagda uppföljningsfunktionerna. De olika kortkommandona är mycket användbara och tidsbesparande. Jag tycker också att sökfunktionen är mer kraftfull än på andra e-postplattformar jag använder, vilket är en riktig välsignelse!

5. Shortwave (Bäst för Gmail-användare som söker AI-integrerad hantering av inkorgar)

via Shortwave

Shortwave är en AI-driven e-postklient som är utformad för att göra Gmail mer överskådligt, snabbare och enklare att söka i. Dess mest utmärkande funktion är en sökfunktion med naturligt språk som låter dig ställa frågor om din inkorg. Du kan till exempel fråga: ”Vad sa min chef om budgeten för tredje kvartalet förra året?”, och AI:n hittar de relevanta e-postmeddelandena.

Förutom sökfunktionen samlar Shortwave automatiskt ihop relaterade e-postmeddelanden (som nyhetsbrev och aviseringar) för att hålla din inkorg ren. Det erbjuder även AI-förslag på svar och sammanfattningar, vilket gör det till ett modernt alternativ till Fyntrix för alla som är djupt integrerade i Googles ekosystem.

Shortwaves bästa funktioner

Automatisk gruppering: Den grupperar icke-brådskande e-postmeddelanden för att hålla din primära inkorg fokuserad

Förslag på snabbsvar: Du kan välja mellan olika snabbsvar baserat på innehållet i e-postmeddelandet

Modernt gränssnitt: Det erbjuder en renare och snabbare upplevelse än den vanliga Gmail-webbappen

För- och nackdelar med Shortwave

Fördelar:

Kraftfull semantisk sökning: Möjligheten att hitta gamla e-postmeddelanden genom att beskriva dem sparar enormt mycket tid

Förbättrar Gmail: Det fungerar ovanpå ditt befintliga Gmail-konto, så du behöver inte migrera

Bra balans mellan funktioner: Det tillför användbar AI utan att gränssnittet känns rörigt

Nackdelar:

Endast Gmail: Det stöder inte Outlook eller andra e-postleverantörer

Inga projektledningsfunktioner: Det är uteslutande ett e-postverktyg

Paketeringen kan vara bristfällig: Vissa användare rapporterar att AI:n ibland felkategoriserar e-postmeddelanden

Priser för Shortwave

Privatperson

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag

14 dagars gratis provperiod

Företag: 30 $/månad per användare

Premier: 45 $/månad per användare

Max: 120 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Shortwave

G2: 4,4/5 (över 65 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Shortwave?

Någon på G2 skriver:

Shortwave hjälper till att hantera e-post med funktioner som anpassning, prioritering och datasäkerhet. Det användarvänliga gränssnittet gjorde att jag använde det dagligen och till och med bytte från Gmail. Funktionen för att fästa meddelanden är exceptionellt bra och gör viktiga e-postmeddelanden lättillgängliga.

📮 ClickUp Insight: 1 av 5 yrkesverksamma lägger 3+ timmar om dagen bara på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter. Det är nästan 40 % av en hel arbetsvecka som går till spillo på något som egentligen bara borde ta några sekunder! ClickUps Connected Search samlar allt ditt arbete – uppgifter, dokument, e-postmeddelanden och chattar – så att du kan hitta exakt det du behöver när du behöver det utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

6. Missive (Bäst för team som behöver delade inkorgar med samarbete i realtid)

via Missive

Missive är en e-postklient för team som erbjuder översikt och samarbetsfunktioner för delade inkorgar. Du kan tilldela konversationer till specifika teammedlemmar, så att alla vet vem som ansvarar för vad.

Plattformen låter dig också chatta med kollegor direkt bredvid en e-posttråd, vilket samlar alla konversationer om en kund eller ett ärende på ett ställe. Du kan till och med samarbeta för att skriva ett e-postmeddelande i realtid med delade utkast.

Missives bästa funktioner

Delade utkast: Skriv och redigera e-postmeddelanden tillsammans i realtid innan ni skickar dem

Teamchatt: Diskutera e-postmeddelanden med ditt team i en sidokatt utan att behöva vidarebefordra trådar

Automatiseringsregler: Vidarebefordra, tilldela eller märk e-postmeddelanden automatiskt utifrån dina egna regler

För- och nackdelar med Missive

Fördelar:

Utformat för teamarbete: Funktionerna är utvecklade från grunden för teamsamarbete kring e-post

Minskar intern chatt: Du kan se statusen för alla konversationer direkt i Missive

Stöder flera e-postleverantörer: Fungerar med Gmail, Outlook och andra IMAP-konton

Nackdelar:

Begränsade AI-funktioner: Fokus ligger på samarbete, inte på AI-driven skrivning eller sammanfattning

Kan vara överdrivet för små team: Funktionerna kan vara för komplexa för enskilda användare eller mycket små team

Kan inte integreras med projektledning: Du måste manuellt flytta information mellan Missive och ditt Du måste manuellt flytta information mellan Missive och ditt verktyg för uppgiftshantering

Priser för Missive

30 dagars gratis provperiod

Starter: 18 $/månad per användare

Productive: 30 $/månad per användare

Företag: 45 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Missive

G2: 4,8/5 (795+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 145 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Missive?

En recension på Capterra lyder:

Möjligheten att ha flera inkorgar (support, fakturering, allmänna förfrågningar) på ett och samma ställe är precis vad vi behövde. @-nämningarna i interna kommentarer gör det superenkelt att koppla in rätt person utan att behöva vidarebefordra e-post fram och tillbaka.

via Spike

Spike förvandlar din e-post till en chattliknande konversation. Det tar bort rubriker och onödiga detaljer och visar dina e-postmeddelanden som enkla pratbubblor. Detta gör konversationerna lättare att följa och mycket snabbare att läsa.

Förutom sitt unika gränssnitt har Spike inbyggda anteckningar, uppgifter och videomöten. Även om dessa funktioner är mer grundläggande än specialiserade verktyg, gör de det möjligt för dig att hantera enkla arbetsflöden utan att lämna din inkorg. Spikes AI, som kallas Magic Message, hjälper dig också att skriva utkast till svar och anpassa tonen.

Spikes bästa funktioner

Inbyggda produktivitetsverktyg: Appen innehåller grundläggande anteckningar, uppgifter och videomöten

Magic Message AI: En integrerad AI-assistent för att skriva och redigera e-postmeddelanden

Prioriterad inkorg: Fyntrix-alternativet filtrerar bort mindre viktiga meddelanden så att du kan fokusera på det som är viktigt

För- och nackdelar med Spike

Fördelar:

Minskar behovet av att byta mellan olika program: Att ha grundläggande Att ha grundläggande produktivitetsverktyg i en enda app är praktiskt för enkla användningsfall

Stöder alla större e-postleverantörer: Fungerar med Gmail, Outlook, Yahoo och andra IMAP-konton

Nackdelar:

Chattgränssnittet passar inte alla: Det kan vara förvirrande vid längre, mer formella e-posttrådar

Funktionerna är inte särskilt avancerade: De inbyggda anteckningarna och uppgifterna är inte lika kraftfulla som specialiserade verktyg

Kan upplevas som för informellt: Utformningen kanske inte passar alla typer av professionell eller kundinriktad kommunikation

Spikpriser

E-postapp

Pro: 8 $/månad per användare

Ultimate: 16 $/månad per användare

Teamspace

Gratis

Team: 5 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

Spike-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 45 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Spike?

Feedback på G2 nämner:

Jag gillar att använda Spike eftersom det gör att e-post känns som chatt, vilket är snabbt och enkelt att hantera. Det överskådliga gränssnittet och inbyggda funktioner som anteckningar och uppgifter hjälper till att förbättra produktiviteten och hålla allt organiserat på ett ställe. Det har gjort min dagliga kommunikation mycket mer effektiv.

8. Fyxer AI (Bäst för privatpersoner som vill ha automatiserad e-postskrivning och organisering av inkorg)

via Fyxer AI

Fyxer AI är ett direkt alternativ till Fyntrix AI som fungerar som din personliga AI-e-postassistent. Den lär sig din skrivstil och utarbetar svar åt dig, som du sedan kan redigera och skicka. För rutinmässiga meddelanden kan du till och med ställa in den så att den skickar svar automatiskt.

Det fungerar även som ett AI-verktyg för mötesförberedelser genom att generera sammanfattningar inför dina kalenderhändelser. Dessa sammanfattningar sammanfattar relevanta e-postkonversationer, så att du går in i varje möte med rätt bakgrundsinformation. Fyxer är utformat för personer som vill automatisera så mycket av sitt e-postflöde som möjligt.

Fyxer AI:s bästa funktioner

AI-genererade svar: Det utformar e-postsvar baserat på konversationshistoriken och din personliga stil

Organisering av inkorg: AI:n kategoriserar automatiskt e-postmeddelanden efter prioritet för att hjälpa dig att fokusera

Sammanställning inför möten: Det sammanställer sammanfattningar av relevanta e-postmeddelanden inför dina möten

För- och nackdelar med Fyxer AI

Fördelar:

Sparar mycket tid vid skrivandet: De AI-genererade svaren kan hantera en stor del av din e-postbelastning

Anpassar sig efter din stil: AI:n lär sig av dig, så dess förslag blir mer naturliga med tiden

Automatiserad mötesförberedelse: Sammanfattningarna är ett användbart sätt att snabbt komma igång

Nackdelar:

Endast för privatpersoner: Det finns inga funktioner för teamsamarbete eller delad inkorg.

Begränsade integrationsmöjligheter: Det går inte att ansluta till dina andra arbetsverktyg, såsom projektledningsverktyg eller CRM-system

Kräver förtroende: Att låta en AI skicka e-post automatiskt kräver ett stort förtroende för dess noggrannhet

Priser för Fyxer AI

7 dagars gratis provperiod

Starter: 30 $/månad per användare

Professional: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Fyxer AI

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. SaneBox (Bäst för alla som känner sig överväldigade av mängden e-post och behöver smart filtrering)

via SaneBox

SaneBox fungerar mer som ett smart filter än som en fullfjädrad e-postassistent. Det använder AI för att analysera dina e-postvanor och sorterar automatiskt icke-brådskande meddelanden till en separat SaneLater-mapp. I din huvudinkorg finns då bara de e-postmeddelanden som AI:n har lärt sig är viktiga för dig.

Eftersom det fungerar på servern behöver du inte byta e-postklient. Fyntrix-alternativet innehåller även funktioner som SaneBlackHole för att omedelbart blockera avsändare samt påminnelser om att följa upp e-postmeddelanden som inte har fått något svar.

SaneBox bästa funktioner

Mappen SaneLater: Den flyttar automatiskt icke-brådskande e-postmeddelanden från din inkorg så att du kan hantera dem senare

Stör ej: Denna funktion pausar leveransen av icke-brådskande e-postmeddelanden under de tider du anger för koncentrerat arbete

Påminnelser om uppföljning: Du får ett meddelande om ett e-postmeddelande du skickat inte besvaras inom en viss tidsram

För- och nackdelar med SaneBox

Fördelar:

Fungerar med alla e-postklienter: Du kan fortsätta använda den e-postapp du redan känner till och gillar

Enkelt att installera: Efter en kort inlärningsperiod körs det automatiskt i bakgrunden

Minskar stressen i inkorgen: Det gör att din e-postvolym känns hanterbar genom att skilja det viktiga från det oväsentliga

Nackdelar:

Inga AI-skrivfunktioner: Det filtrerar och organiserar bara; det hjälper dig inte att skriva e-postmeddelanden

Kräver att du kontrollerar en andra mapp: Du måste skapa en vana att kontrollera din SaneLater-mapp

Algoritmen är inte perfekt: Ibland kan ett viktigt e-postmeddelande filtreras bort av misstag

Priser för SaneBox

14 dagars gratis provperiod

Snack: Från 3,49 $/månad

Lunch: Från 5,99 $/månad

Dinner: Från 16,99 $/månad

Betyg och recensioner för SaneBox

G2: 4,9/5 (över 185 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SaneBox?

En användare på G2 lyfter fram:

Jag gillar att SaneBox är så lättanvänt och att det rensar upp i min e-post. Det hjälper till att förhindra att min inkorg översvämmas av e-post från leverantörer och nyhetsbrev, vilket gjorde att jag missade viktig information. SaneBox skapar ordning i den situationen. Tack vare att det är så lättanvänt känner jag mindre press att ha en tom inkorg och slipper känna mig skyldig för att jag inte hinner med alla mina e-postmeddelanden. Den initiala installationen var väldigt enkel.

10. Clean Email (Bäst för användare som vill rensa sin inkorg i stor skala och hålla den ren löpande)

via Clean Email

Clean Email är inriktat på att rensa upp i inkorgen i bulk, vilket hjälper dig att arkivera, radera och organisera stora mängder e-post mycket snabbare. Det grupperar dina e-postmeddelanden i Smart Views, till exempel E-post från sociala nätverk eller Meddelanden från online-shopping, så att du kan hantera dem i omgångar.

Du kan också ställa in Auto Clean-regler för att hålla din inkorg snygg och prydlig framöver. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt arkiverar nyhetsbrev efter 30 dagar. Det är ett underhållsverktyg som hjälper dig att få kontroll över din inkorg och hålla den så.

De bästa funktionerna i Clean Email

Smart Views: Grupperar liknande typer av e-postmeddelanden för enkel massbehandling

Avregistrering: Identifierar alla dina prenumerationer och låter dig avregistrera dig från dem på ett och samma ställe

Fokus på integritet: Verktyget analyserar e-postrubriker och metadata, inte innehållet i dina meddelanden

För- och nackdelar med Clean Email

Fördelar:

Utmärkt för storskalig rensning: Det kan hjälpa dig att rensa upp en rörig inkorg på en bråkdel av den tid det skulle ta manuellt

Automatiserar inkorgen: Reglerna för automatisk rensning hjälper till att förhindra att det blir rörigt igen

Stöder alla större e-postleverantörer: Fungerar med Gmail, Outlook, Yahoo och andra IMAP-konton

Nackdelar:

Inget verktyg för daglig e-post: Det är ett verktyg för rensning, inte för att läsa och svara på e-post

Kräver regelbunden användning: För att få ut mesta möjliga nytta måste du använda det regelbundet för att hålla ordning på din inkorg

Inga AI-skrivfunktioner: Det är helt inriktat på organisering och uppstädning

Priser för Clean Email

Gratis provperiod

Ett konto: 9,99 $/månad

Fem konton: 19,99 $/månad

10 konton: 29,99 $/månad

Betyg och recensioner för Clean Email

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Clean Email?

Baserat på en recension från Capterra:

Den här programvaran har definitivt hjälpt mig mycket med att hantera min e-post. Att försöka organisera mitt privat- och yrkesliv i e-posten kan vara svårt på grund av den mängd e-post jag personligen får varje dag. Den här programvaran är fantastisk för att organisera en stor mängd e-postmeddelanden på ett mycket effektivt sätt.

Det rätta Fyntrix AI-alternativet för din arbetsflöde

Att välja rätt verktyg handlar om att identifiera den verkliga orsaken till problemet. Vill du förbättra själva e-posten eller åtgärda de osammanhängande arbetsflödena som gör e-posten så överväldigande?

Om överbelastning av e-post verkligen är ett symptom på isolerade verktyg och spridd information, kommer en bättre inkorgsklient bara att lösa en del av problemet. Du kommer fortfarande att behöva växla mellan appar och återuppbygga sammanhanget manuellt. Det är där ClickUp blir det bättre svaret.

Genom att samla dina uppgifter, dokument och din kommunikation på ett ställe eliminerar du den arbetsbörda som skapar överbelastning i e-postkorgarna. Din AI förstår ditt arbete, ditt team har full insyn och dina arbetsflöden är sammankopplade från början till slut.

Registrera dig på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

Vad ska jag leta efter i ett alternativ till Fyntrix AI?

Leta efter ett verktyg som gör mer än att bara påskynda e-postsvar. De bästa alternativen till Fyntrix AI förbättrar också översikten, minskar manuella överlämningar och kopplar samman e-post med resten av ditt arbete, såsom uppgifter, dokument och teamkommunikation.

Vilket Fyntrix AI-alternativ är bäst för team, inte bara för enskilda användare?

ClickUp är ett av de bästa alternativen för team eftersom det går utöver hjälp med inkorgshantering. Det sammanför e-post, uppgifter, dokument, chatt och AI-drivna arbetsflöden i en enda arbetsyta, så att teamen kan hantera förfrågningar och utförande tillsammans istället för att arbeta i separata verktyg.

Finns det Fyntrix AI-alternativ som fungerar bra med Gmail eller Outlook?

Ja. Verktyg som Shortwave är utvecklade specifikt för Gmail-användare, medan Superhuman, Missive, Spike, SaneBox och Clean Email stöder både Gmail och Outlook. Det rätta valet beror på om du vill ha en snabbare inkorgsupplevelse eller ett mer omfattande system för att hantera arbete kring e-post.

Kan ett alternativ till Fyntrix AI hjälpa till att minska överbelastningen av e-post, inte bara organisera den?

Ja, men det är bara vissa verktyg som gör det. Verktyg som fokuserar på inkorgen, som SaneBox och Clean Email, hjälper till att organisera och filtrera inkommande meddelanden. Plattformar som ClickUp bidrar till att minska e-postöverbelastningen på ett mer grundläggande sätt genom att flytta uppgifter, uppdateringar och teamkommunikation till ett gemensamt arbetsutrymme, så att det överhuvudtaget blir mindre att hantera via e-post.

Vad är skillnaden mellan en AI-e-postassistent och en konvergerad arbetsyta som ClickUp?

En AI-e-postassistent hjälper dig att skriva, sammanfatta och organisera meddelanden i din inkorg. En samlad arbetsyta som ClickUp hanterar större arbetsflöden genom att koppla samman uppgifter, dokument, chatt, automatiseringar och AI på ett och samma ställe. Det innebär att ditt team kan omvandla förfrågningar till åtgärder utan att manuellt behöva återskapa sammanhanget mellan olika verktyg.