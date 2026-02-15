De 10 bästa alternativen till Fyxer AI för 2026

De flesta team inser inte att deras e-postassistent faktiskt försämrar deras arbetsflöde – genom att hålla meddelanden instängda i en app medan uppgifter, dokument och projektkontext finns någon helt annanstans. Microsofts forskning visar att anställda växlar mellan applikationer nästan 1 200 gånger per dag, vilket innebär att de slösar bort fem hela arbetsveckor per år bara på att omorientera sig.

Denna guide guidar dig genom 10 alternativ till Fyxer AI, från verktyg som endast hanterar e-post, såsom Shortwave och Superhuman, till enhetliga arbetsytor, såsom ClickUp, som kopplar din inkorg direkt till praktiskt arbete.

Varför leta efter alternativ till Fyxer AI?

Att använda en fristående e-postassistent kan kännas produktivt i början, men det skapar ofta ett nytt problem: ett fragmenterat arbetsflöde. Din e-post finns i ett verktyg, dina uppgifter i ett annat och dina mötesanteckningar finns någon helt annanstans. Du jonglerar ständigt mellan olika appar bara för att följa upp en enda konversation, vilket leder till kontextförlust – ett problem där team slösar timmar på att söka efter information, växla mellan appar och leta efter filer på flera plattformar – vilket gör att viktiga detaljer lätt kan missas. En undersökning från Gartner visar att 47 % av digitala arbetstagare har svårt att hitta den information de behöver för att utföra sitt arbete effektivt.

Denna brist på koppling är anledningen till att många team börjar leta efter alternativ till Fyxer AI. De centrala problemen kan vanligtvis sammanfattas i några få viktiga frustrationer:

Begränsningar i personaliseringen: AI-skrivna svar kan kännas generiska och sakna nyanserna i din unika kommunikationsstil, vilket tvingar dig att lägga extra tid på att redigera dem.

Problem med tillförlitligheten: Du kanske upplever att kategoriseringen av e-postmeddelanden och kvaliteten på utkasten är inkonsekvent, vilket gör det svårt att lita helt på AI-tekniken.

Brist på arbetskontext: En e-postassistent som bara ser din inkorg kan inte förstå hur ett meddelande relaterar till ett specifikt projekt, en uppgift eller ett teammål. Du måste fortfarande manuellt koppla ihop punkterna.

Integrationsbrister: Om ditt teams arbete inte begränsar sig till Gmail eller Outlook kommer en dedikerad e-postassistent inte att passa in i din större teknikstack.

Den bästa lösningen är inte alltid ett annat verktyg som endast hanterar e-post. Många team finner större värde i en samlad arbetsyta som sammanför e-post, uppgifter, dokument och AI. Detta gör att sammanhanget kan flöda naturligt från din inkorg direkt till praktiskt arbete.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Innan du utforskar specifika alternativ är det bra att förstå det bredare landskapet av AI-applikationer inom produktivitet och arbetsflödeshantering. Den här videon ger en översikt över olika användningsfall för AI som kan hjälpa dig att utvärdera vilka funktioner som är viktigast för ditt teams specifika behov.

Fyxer AI-alternativ i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Team som vill ha AI-driven arbetshantering som kopplar e-post till åtgärder ClickUp Brain, AI-sammanfattningar, e-post i uppgifter, automatiseringar, dokument, instrumentpaneler Gratis för alltid, betalda planer tillgängliga för team; anpassning för företag Shortwave Gmail-användare som vill ha en AI-integrerad inkorg AI-paket, trådöversikter, sökning med naturligt språk Gratis nivå; Pro ~8,50 $/användare/månad, Business ~18 $/användare/månad, Premier anpassad Superhuman Chefer och personer som skickar stora mängder e-post och prioriterar snabbhet Delad inkorg, AI-snabb svar, tangentbordsbaserade arbetsflöden Starter 30 $/användare/månad, Business 40 $/användare/månad, Enterprise anpassat Missive Team som behöver samarbeta i en delad inkorg med inbyggd chatt E-postuppdrag, intern chatt, gemensamt utkast Starter 14 $/användare/månad, Productive 18 $/användare/månad, Business 26 $/användare/månad, Enterprise anpassat Microsoft Copilot Organisationer som använder Microsoft 365 för e-post, dokument och möten Outlook-sammanfattningar, hjälp med utkast, appöverskridande intelligens 30 $/användare/månad tillägg Gemini (Google Workspace) Google Workspace-användare som vill ha inbyggd AI i Gmail och Docs Hjälp med utkast, sammanfattningar av e-posttrådar, kontext för hela arbetsytan Gemini Business 20 $/användare/månad, Enterprise 30 $/användare/månad Hiver Team som hanterar delade Gmail-inkorgar för support eller drift Uppdrag, kollisionsdetektering, SLA, analys Lite 19 $/användare/månad, Pro 49 $/användare/månad, Elite 79 $/användare/månad Gmelius Team som vill ha ett e-postflöde i Kanban-stil i Gmail Kanban-tavlor, sekvenser, automatisering av arbetsflöden Meli 19 $/användare/månad, Growth 25 $/användare/månad, Pro 40 $/användare/månad, Enterprise anpassat Spike Användare som föredrar ett konversationsbaserat e-postgränssnitt Konversationsvy, prioriterad inkorg, inbyggda anteckningar och video Gratis nivå; Team ~7,99 $/användare/månad, Business ~12,99 $/användare/månad, Enterprise anpassat SaneBox Personer som vill ha AI-e-postfiltrering utan att byta klient Smart filtrering, SaneBlackHole, daglig sammanfattning Snack ~7 $/månad, Lunch ~12 $/månad, Middag ~36 $/månad

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa Fyxer AI-alternativen att använda

Alla AI-verktyg för e-post är inte skapade för verklig användning. Många hjälper dig att skriva eller organisera meddelanden, men när arbetet kräver ägarskap, uppföljning och synlighet börjar bristerna visa sig. Verktygen nedan går utöver att hjälpa till med inkorgen och stöder istället hur arbetet faktiskt flyter mellan teamen.

1. ClickUp (Bäst för team som vill ha AI-driven arbetshantering som kopplar e-post till åtgärder)

Skapa automatiskt uppgifter från chattar, dokument och mer via ClickUp AI.

De flesta e-postassistenter är optimerade för en sak: att snabbare ta sig igenom din inkorg. Men det största produktivitetsbortfallet inträffar vanligtvis efter att e-postmeddelandet har lästs, när uppföljningen sker i ett annat verktyg, beslutet dokumenteras i ett dokument som ingen länkar till och arbetet spåras i en projektplan som inte har någon koppling till den ursprungliga konversationen.

ClickUp löser detta genom att behandla e-post som utgångspunkten för utförandet, inte som slutet på kommunikationen.

I ClickUps Converged AI Workspace ligger din inkorg inte "bredvid" ditt arbete. Den kopplas direkt till uppgifter, dokument, tidslinjer och rapportering, så att den viktiga kontexten förblir kopplad till resultatet. Det innebär färre kopierings- och klistringsöverlämningar, färre glömda åtgärder och färre "vänta, var bestämde vi det?"-ögonblick.

Sök igenom dina uppgifter, dokument och chattar i ClickUp och ställ frågor på naturligt språk med ClickUp Brain.

Istället för att använda AI för att producera generiska svar isolerat kan ClickUp Brain hjälpa dig att gå från tråd till handling med projektmedvetenhet. Du kan sammanfatta en lång e-postkedja till viktiga beslut, extrahera nästa steg, skapa uppgifter med ägare och deadlines och utarbeta ett svar som återspeglar vad som faktiskt händer i projektet, inte bara vad som står i det senaste meddelandet.

Fatta smartare och mer kontextuella kampanjbeslut ClickUp Brain

Och eftersom möten genererar lika mycket uppföljning som e-post, kan ClickUp AI Notetaker automatiskt ansluta sig till samtal, registrera transkriptioner och generera sammanfattningar och åtgärdspunkter som finns precis bredvid arbetet, så att dina "viktiga saker" inte fastnar i ännu en app.

Få automatiserade anteckningar och sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

ClickUps bästa funktioner

Skicka och ta emot e-post direkt i uppgifterna så att konversationerna förblir kopplade till det arbete de refererar till, med svar som automatiskt registreras i uppgiftstråden.

Omvandla ett e-postmeddelande till en åtgärdsbar uppgift eller kommentar genom att vidarebefordra det, så att uppföljningar blir tilldelade, spårbara arbetsuppgifter på några sekunder.

Sammanfatta e-posttrådar, extrahera åtgärdspunkter och utforma svar med hjälp av AI som fungerar i hela ditt arbetsutrymme, inte bara i din inkorg.

Spela in möten automatiskt och skapa sökbara transkriptioner, smarta sammanfattningar och åtgärdspunkter som kopplas direkt till uppgifter och projekt.

Sök i din senaste Gmail-e-posthistorik direkt från ClickUp så att du kan hitta viktig kontext utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Aktivera arbetsflöden från e-postdrivna arbetsuppgifter, som automatisk tilldelning av uppgifter, uppdatering av status eller vidarebefordran av förfrågningar så fort de landar.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Enhetligt sammanhang: Allt finns i ett arbetsutrymme, vilket innebär att AI-förslagen baseras på hela din arbetshistorik, inte bara din inkorg.

Kontextmedveten AI: ClickUp Brain kopplar samman konversationer med projekt, visar relaterade uppgifter och skapar utkast till svar med faktisk projektkontext.

Flexibilitet i arbetsflödet: ClickUp anpassar sig efter ditt teams processer, oavsett om du hanterar kundkommunikation, interna projekt eller ClickUp anpassar sig efter ditt teams processer, oavsett om du hanterar kundkommunikation, interna projekt eller tvärfunktionella initiativ

Nackdelar:

Funktionsdjupet kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

Mobilappens upplevelse skiljer sig något från desktopversionen.

Avancerade funktioner kan kräva viss tid för att konfigureras för ditt specifika arbetsflöde.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Medan 34 % av användarna har fullt förtroende för AI-system, har en något större grupp (38 %) en inställning som kan beskrivas som ”lita men verifiera”. Ett fristående verktyg som inte är bekant med din arbetsmiljö medför ofta en högre risk för felaktiga eller otillfredsställande svar. Därför har vi utvecklat ClickUp Brain, en AI som kopplar samman din projektledning, kunskapshantering och samverkan i hela din arbetsmiljö och integrerade verktyg från tredje part. Få kontextuella svar utan att behöva växla mellan olika verktyg och upplev en 2–3 gånger högre arbetseffektivitet, precis som våra kunder på Seequent.

2. Shortwave (bäst för Gmail-användare som vill ha AI-integrerad hantering av inkorgen)

via Shortwave

Om din största frustration är en rörig Gmail-inkorg kan Shortwave vara lösningen. Det är en komplett ersättning för Gmail-gränssnittet, ombyggt från grunden med AI i centrum. Det är inte bara ett plugin, utan ett helt nytt sätt att uppleva din e-post.

Dess mest utmärkande funktion är ”bundling”, som automatiskt grupperar relaterade e-postmeddelanden. Nyhetsbrev, kalenderinbjudningar och aviseringar samlas i snygga paket, så att dina viktiga konversationer hamnar i centrum. Detta minskar visuellt klutter avsevärt och hjälper dig att fokusera på det som är viktigt, vilket är ett viktigt mål för effektiv e-posthantering.

Shortwave har också sökfunktion med naturligt språk, så att du kan ställa frågor som ”visa mig e-postmeddelanden från Sarah om budgeten för tredje kvartalet”. För enskilda personer och små team som använder Gmail och vill ha en smartare inkorg utan att behöva införa en heltäckande arbetsplattform är detta en fokuserad och kraftfull lösning.

Shortwaves bästa funktioner

AI-driven gruppering: Grupperar automatiskt liknande e-postmeddelanden, vilket minskar överbelastningen i inkorgen utan att du behöver ställa in komplexa filter.

Trådöversikter: Ger AI-genererade sammanfattningar av långa e-postkedjor så att du snabbt kan komma ikapp.

Sökning med naturligt språk: Låter dig hitta e-postmeddelanden genom att ställa frågor på vanlig engelska istället för att gissa nyckelord.

För- och nackdelar med Shortwave

Fördelar:

Djupt integrerat med Gmail för ett smidigt arbetsflöde

Smarta paket och sammanfattningar hjälper dig att bearbeta e-post snabbare.

Utformat för snabbhet med ett tangentbordsvänligt gränssnitt

Nackdelar:

Fungerar endast med Gmail, inte Outlook eller andra leverantörer.

Funktionerna för teamsamarbete är begränsade.

Full AI-funktionalitet kräver ett betalt abonnemang.

Shortwave-prissättning

Gratis plan Pro: 8,50 $/användare/månad (faktureras årligen) Business: 18 $/användare/månad (faktureras årligen) Premier: Anpassad

Kortvågsbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner) Capterra: Ej listat

3. Superhuman (bäst för chefer och personer som skickar många e-postmeddelanden och prioriterar snabbhet)

via Superhuman

Superhuman är byggt för en sak: snabbhet. Det är en premium-e-postklient med en tangentbordsorienterad design som låter dig flyga igenom din inkorg utan att någonsin röra musen. Om du är en chef eller grundare som får hundratals e-postmeddelanden om dagen kan tidsbesparingen bli betydande.

Funktionen Split Inbox kategoriserar automatiskt dina e-postmeddelanden i anpassningsbara flöden, som VIP, teammeddelanden eller nyhetsbrev. Detta gör att du kan behandla varje kategori med rätt nivå av uppmärksamhet. Funktionen AI Instant Reply föreslår också färdiga svar som du kan skicka med ett enda tangenttryck.

Superhuman fungerar med både Gmail och Outlook, vilket gör det mer flexibelt än vissa andra alternativ. Det är en investering, men för dem vars tid är deras mest värdefulla tillgång kan produktivitetsvinsterna motivera kostnaden.

Superhuman bästa funktioner

Split Inbox: Delar upp din inkorg i flöden så att du kan fokusera på det som är viktigt utan att distraheras.

AI Instant Reply: Föreslår fullständiga e-postsvar som lär sig din skrivstil över tid.

Tangentbordsanpassad design: Nästan alla åtgärder har ett tangentbordsgenväg, vilket optimerar gränssnittet för maximal hastighet.

För- och nackdelar med Superhuman

Fördelar:

Användare rapporterar betydande förbättringar i e-postbearbetningstiden.

Stöder både Gmail- och Outlook-konton.

Inkluderar funktioner som spårning av lässtatus och påminnelser om uppföljning.

Nackdelar:

Kräver en personlig introduktionssession för att komma igång.

Det finns ingen gratisversion tillgänglig för utvärdering.

Samarbetsfunktionerna är begränsade, eftersom det är utformat för individuell användning.

Övermänskliga priser

Startpaket: 30 $/användare/månad Företag: 40 $/användare/månad Enterprise: Anpassat

Superhuman-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 14 000 recensioner) Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

4. Missive (Bäst för team som behöver samarbeta i en delad inkorg med inbyggd chatt)

via Missive

Missive är utformat för team som samarbetar kring kundkommunikation. Det kombinerar e-post, chatt och grundläggande uppgiftshantering i ett enda gränssnitt, så att du kan diskutera och tilldela e-postmeddelanden utan att någonsin lämna tråden.

Istället för att vidarebefordra e-postmeddelanden eller kopiera in kollegor kan du använda interna kommentarer som kunderna aldrig ser. Detta eliminerar det klassiska problemet ”har någon svarat på detta?” som plågar team som använder traditionell e-post för delade inkorgar som support@ eller sales@.

Missive möjliggör även gemensamt utkast, där flera personer kan arbeta på samma e-postsvar samtidigt. För team som hanterar alla typer av delade kommunikationsflöden överbryggar det effektivt klyftan mellan e-post och teamsamarbete.

Missives bästa funktioner

Delade inkorgar med uppgifter: Tilldela e-postmeddelanden till teammedlemmar som uppgifter och spåra deras status.

Intern chatt tillsammans med e-post: Diskutera e-postmeddelanden med kollegor i en sidokonversation som förblir kopplad till tråden.

Samarbetsbaserad utformning: Arbeta tillsammans med e-postsvar i realtid.

För- och nackdelar med Missive

Fördelar:

Håller konversationer spårbara och inkorgar renare genom att eliminera intern vidarebefordran av e-post.

Samlar e-post och teamchatt i ett enda verktyg

Ger alla delade inkorgar en helpdesk-liknande organisation.

Nackdelar:

Presenterar en inlärningskurva för team som är vana vid traditionell e-post.

Mobilappen har mer begränsad funktionalitet än desktopversionen.

Vissa integrationer är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Missive-prissättning

Starter: 14 $/användare/månad Produktiv: 18 $/användare/månad Företag: 26 $/användare/månad Enterprise: Anpassad

Missive-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner) Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Microsoft Copilot (bäst för organisationer som använder Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

För organisationer som redan använder Microsofts ekosystem erbjuder Copilot AI-assistans utan att lägga till ytterligare en leverantör. AI-funktionen finns inbyggd i de verktyg du redan använder, som Outlook, Teams och Word.

I Outlook kan Copilot sammanfatta långa e-posttrådar, utarbeta svar och hjälpa dig att förbereda dig för möten genom att hämta relevanta dokument. Dess verkliga styrka är dess appöverskridande intelligens. Den kan hänvisa till din kalender, hämta data från ett Excel-ark eller införliva innehåll från ett Word-dokument när den hjälper dig att skriva ett e-postmeddelande.

Denna djupa integration gör Copilot till ett kraftfullt val för företagsteam där Microsoft 365 är standard. Det kräver dock både ett Microsoft 365-abonnemang och en extra Copilot-licens.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Sammanfattning av e-post i Outlook: Ger AI-genererade sammanfattningar av långa trådar, med markering av viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Hjälp med att skriva utkast med kontext: Skriv utkast till e-postsvar baserat på din kalender, senaste dokument och tidigare korrespondens.

Appöverskridande intelligens: Hämtar relevant information från Teams, SharePoint och Excel när du skriver e-postmeddelanden.

För- och nackdelar med Microsoft Copilot

Fördelar:

Inbyggd integration innebär att du inte behöver installera eller lära dig nya appar.

Erbjuder säkerhet och efterlevnad i företagsklass inom Microsofts ekosystem.

Erbjuder breda AI-funktioner som går utöver ren e-posthantering.

Nackdelar:

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang plus en extra Copilot-licens.

AI-funktionerna är begränsade till Microsofts ekosystem.

Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på Microsoft 365-plan.

Priser för Microsoft Copilot

Copilot för Microsoft 365: 30 USD/användare/månad (tillägg)

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner) Capterra: Ej listat

6. Gemini (bäst för Google Workspace-användare som vill ha inbyggd AI-assistans)

via Gemini

I likhet med Microsoft Copilot integreras Googles Gemini AI direkt i Gmail och det bredare Google Workspace. För team som bygger på Googles ekosystem erbjuder det e-postassistans utan att du behöver lämna de verktyg du använder varje dag.

I Gmail kan Gemini hjälpa dig att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta trådar och föreslå svar. Integrationen omfattar även andra Google-appar, som Google Meet för mötesreferat och Google Docs för gemensamt skrivande. Detta skapar en sammanhängande AI-upplevelse i alla dina Google-verktyg.

AI-tekniken förstår dina Google Drive-filer, kalenderhändelser och kommunikationshistorik, vilket gör dess förslag mer kontextuellt relevanta än vad ett fristående verktyg kan erbjuda.

Gemini bästa funktioner

Gmail-hjälp för utkast: Föreslår kompletteringar medan du skriver eller genererar ett fullständigt utkast baserat på en enkel uppmaning.

Tråd sammanfattning: Kondensera långa e-postkonversationer till viktiga punkter för att hjälpa dig att snabbt komma ikapp.

Intelligens över flera arbetsytor: Refererar till dina Google Drive-dokument och kalenderhändelser när du skriver meddelanden.

För- och nackdelar med Gemini

Fördelar:

Visas direkt i de Google-appar du redan använder, utan att någon extra installation behövs.

Ingår ofta i Google Workspace-abonnemang, beroende på din abonnemangsnivå.

Ger en enhetlig AI-upplevelse för e-post, dokument och möten.

Nackdelar:

Begränsat till Google Workspace-ekosystemet

AI-funktionerna varierar avsevärt beroende på din plan.

Vissa funktioner är fortfarande under utveckling och kanske inte tillgängliga för alla användare.

Gemini-priser (Google Workspace)

Gemini Business: 20 $/användare/månad (tillägg) Gemini Enterprise: 30 $/användare/månad (tillägg)

Gemini-betyg och recensioner

G2: Ej listat som en fristående produkt under namnet ”Gemini for Workspace” Capterra: Ej listat

7. Hiver (bäst för supportteam som hanterar delade Gmail-inkorgar)

via Hiver

Hiver förvandlar din Gmail-inkorg till en helpdesk utan att tvinga ditt team att lära sig ett nytt gränssnitt. Det är utformat för team som hanterar delade inkorgar som support@ eller sales@ och som behöver tilldela, spåra och samarbeta kring e-postmeddelanden.

Hiver lägger till funktioner som e-posttilldelning, statusuppföljning och kollisionsdetektering direkt i Gmail. Kollisionsdetektering är särskilt användbart, eftersom det varnar dig om en kollega redan svarar på ett e-postmeddelande, vilket förhindrar dubbla svar.

För support- och driftteam som vill ha mer struktur utan komplexiteten i ett komplett ärendehanteringssystem är Hiver ett praktiskt val.

Hivers bästa funktioner

E-postuppdrag och status: Tilldela e-postmeddelanden till teammedlemmar och spåra deras status (öppnat, väntande, stängt) i Gmail.

Kollisionsdetektering: Varnar dig när en kollega läser eller svarar på samma e-postmeddelande.

SLA-spårning och analys: Ställ in mål för svarstider och övervaka ditt teams prestanda.

För- och nackdelar med Hiver

Fördelar:

Fungerar i Gmail, vilket minskar inlärningskurvan för ditt team.

Erbjuder helpdesk-funktioner utan komplexiteten hos ett fullständigt ärendehanteringssystem.

Snabbt och enkelt att installera

Nackdelar:

Fungerar endast med Gmail.

Mindre lämpligt för komplexa supportarbetsflöden som kräver avancerad vidarebefordran.

Vissa avancerade funktioner är begränsade till högre prisnivåer.

Priser för Hiver

Lite: 19 $/användare/månad (faktureras årligen) Pro: 49 $/användare/månad (faktureras årligen) Elite: 79 $/användare/månad (faktureras årligen)

Hiver-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner) Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

8. Gmelius (bäst för team som vill ha e-posthantering i Kanban-stil i Gmail)

via Gmelius

Gmelius för in projektledningskoncept direkt i din Gmail-inkorg. Det låter dig visualisera dina e-postmeddelanden på en Kanban-tavla, skapa automatiserade outreach-sekvenser och bygga arbetsflöden för att hantera repetitiva uppgifter.

Kanban-vyn är den mest framträdande funktionen, en form av visualisering av arbetsflödet som förvandlar dina e-postmeddelanden till kort som du kan dra mellan kolumner. Detta är perfekt för försäljningspipelines eller supportköer, där varje e-postmeddelande representerar ett steg i en process.

För team som tänker visuellt och vill tillämpa projektledningsprinciper på sin inkorg erbjuder Gmelius en unik och kraftfull metod.

Gmelius bästa funktioner

Kanban-tavlor för e-post: Visualisera och hantera ditt e-postflöde genom att dra e-postkort mellan anpassningsbara kolumner.

E-postsekvenser: Skapa automatiserade uppföljningssekvenser för utåtriktade kampanjer

Automatisering av arbetsflöden: Skapa regler för att automatiskt tilldela, märka eller flytta e-postmeddelanden baserat på dina definierade kriterier.

För- och nackdelar med Gmelius

Fördelar:

Den visuella Kanban-tavlan gör det enkelt att se statusen för ditt arbetsflöde med ett ögonkast.

Kombinerar hantering av inkorg och utåtriktad verksamhet i ett enda verktyg

Fungerar direkt i Gmail-gränssnittet

Nackdelar:

Stöder endast Gmail

Kanban-metoden kan kännas främmande för vissa användare.

Avancerade automatiseringsfunktioner är begränsade i lägre prisplaner.

Gmelius prissättning

Meli: 19 $/användare/månad (faktureras årligen) Growth: 25 $/användare/månad (faktureras årligen) Pro: 40 $/användare/månad (faktureras årligen) Enterprise: Anpassat

Gmelius betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner) Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

9. Spike (bäst för användare som föredrar konversationsbaserad e-post framför traditionella trådar)

via Spike

Spike omvandlar e-post till en chattkonversation. Det visar dina meddelanden i ett konversationsformat, vilket kan göra kommunikationen mer direkt och mindre formell.

Priority Inbox använder AI för att lyfta fram viktiga meddelanden samtidigt som det filtrerar bort störande element som nyhetsbrev och aviseringar. Spike har också inbyggda funktioner som samarbetsanteckningar och videosamtal, vilket minskar behovet av separata verktyg.

Spike fungerar med flera e-postleverantörer, vilket gör det mer flexibelt än alternativ som endast fungerar med Gmail. För dem som tycker att traditionella e-postgränssnitt är röriga erbjuder det en helt annorlunda upplevelse.

Spikes bästa funktioner

Konversationsbaserad e-postvy: Visar meddelanden som chattbubblor för enklare och snabbare kommunikation.

Prioriterad inkorg: Använder AI för att automatiskt identifiera och visa dina viktigaste meddelanden.

Inbyggda samarbetsverktyg: Inkluderar anteckningar, uppgifter och videosamtal i appen.

För- och nackdelar med Spike

Fördelar:

Det chattliknande gränssnittet kan minska e-postångesten och öka svarstiden.

Stöder olika e-postkonton, inte bara Gmail.

Samlar kommunikation och grundläggande samarbete i ett enda verktyg

Nackdelar:

Konversationsvyn kan vara förvirrande för användare som är vana vid traditionell e-post.

Mindre lämpligt för formell affärskorrespondens

Vissa funktioner fungerar bättre i mobilappen än på datorn.

Spike-prissättning

Gratis planTeam: 7,99 $/användare/månad (faktureras årligen)Business: 12,99 $/användare/månad (faktureras årligen)Enterprise: Anpassad

Spike-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (70+ recensioner) Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

10. Sanebox (bäst för personer som vill ha AI-e-postfiltrering utan att byta klient)

via Sanebox

Sanebox arbetar tyst i bakgrunden med din befintliga e-postklient för att filtrera och organisera dina meddelanden. Den analyserar ditt e-postbeteende för att lära sig vad som är viktigt för dig och flyttar automatiskt mindre viktiga meddelanden till separata mappar.

Den mest kända funktionen är SaneBlackHole, som låter dig blockera en avsändare med ett enda klick. Dra bara ett e-postmeddelande till mappen BlackHole så kommer du aldrig mer att se meddelanden från den avsändaren.

För personer som vill ha AI-driven e-posthantering utan att behöva byta till en helt ny e-postklient är Sanebox en smidig och effektiv lösning.

Sanebox bästa funktioner

AI-e-postfiltrering: Lär sig dina e-postvanor för att automatiskt sortera mindre viktiga meddelanden i separata mappar.

SaneBlackHole: En funktion för att avsluta prenumerationer med ett klick som faktiskt fungerar.

Daglig sammanfattning: Samlar dina mindre viktiga e-postmeddelanden i en enda daglig sammanfattning.

För- och nackdelar med Sanebox

Fördelar:

Fungerar med alla e-postklienter, inklusive Gmail, Outlook och Apple Mail.

Fungerar automatiskt i bakgrunden med minimal daglig interaktion.

Minskar effektivt röran och brus i inkorgen

Nackdelar:

Erbjuder endast filtrering och hjälper inte till med att skriva eller sammanfatta e-postmeddelanden.

Kräver att du ger en tredjepartstjänst åtkomst till din e-post.

AI kan ibland felarkivera ett viktigt e-postmeddelande.

Priser för SaneBox

Snack: ~7 $/månad Lunch: ~12 $/månad Middag: ~36 $/månad

SaneBox-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner) Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Välj rätt arbetsflöde, inte bara rätt verktyg

Det bästa Fyxer AI-alternativet för dig beror på vad du försöker lösa. Om du bara vill ha en snabbare eller renare inkorg kan en dedikerad e-postklient som Shortwave eller Superhuman vara tillräckligt. Om ditt team redan är integrerat i Microsofts eller Googles ekosystem är Copilot eller Gemini logiska val.

De största produktivitetsvinsterna kommer dock inte bara från att hantera e-post snabbare. De kommer från att eliminera kopplingen mellan din e-post och ditt faktiska arbete. När din kommunikation, dina uppgifter, dokument och projekt finns på ett och samma ställe blir din AI verkligen intelligent – en viktig fördel med kontextuell AI.

Målet är inte bara en tom inkorg. Det är att se till att varje viktig e-post leder till rätt åtgärd, spåras på rätt plats, med rätt sammanhang – kärnan i automatisering av arbetsflöden. För att bygga ett verkligt sammankopplat arbetsflöde, kom igång gratis med ClickUp. ✨

Vanliga frågor

Fyxer AI är en AI-driven e-postassistent för Gmail och Outlook som hjälper dig att hantera din inkorg. Den använder AI för att hantera e-postprioritering, automatiska svar och mötesanteckningar.

Fyxer AI är en specialiserad e-postassistent, medan Microsoft Copilot är ett AI-lager som täcker hela Microsoft 365-paketet. Copilot erbjuder ett bredare sammanhang genom att koppla e-post till din kalender, dina dokument och Teams.

Ja, en konvergerad arbetsyta som ClickUp ersätter en fristående assistent genom att hantera e-post inom ramen för ditt arbete. ClickUp Task Management och ClickUp Brain tillhandahåller AI-assistans som baseras på din fullständiga projekthistorik.

Vanliga begränsningar är generiska AI-skrivna svar, inkonsekvent e-postkategorisering och bristande integration med ditt bredare arbetssammanhang. Det innebär att du fortfarande måste koppla e-postmeddelanden till dina projekt och uppgifter manuellt.