Claude Code vs. Copilot: Vilket passar ditt arbetsflöde?

Att välja mellan Claude Code och Copilot är ett av de viktigaste besluten ditt team kommer att fatta i år. Forskning visar att varje 25-procentig ökning av AI-användningen är kopplad till en minskning av leveransstabiliteten med 7,2 %, vilket kostar teamen timmar i varje sprint.

Denna jämförelse visar hur varje verktyg presterar i verkliga arbetsflöden så att du kan välja det som passar bäst för ditt team. Dessutom tittar vi på hur ClickUp överbryggar kontextgapet när du använder AI-verktyg som dessa. 🪄

Claude Code vs. GitHub Copilot i korthet

Claude Code är Anthropics terminalbaserade kodningsagent. Du beskriver en uppgift på vanlig engelska, och den läser igenom hela din kodbas, skapar en plan och levererar kodändringar som är redo att slås samman.

GitHub Copilot är GitHubs AI-programmeringspartner som finns inbyggd i din kodredigerare och föreslår rader samt kompletterar funktioner medan du skriver.

Den viktigaste skillnaden handlar om tre saker: var de körs, hur de fungerar och vad de är bäst på. 👀

Funktion Claude Code GitHub Copilot Huvudgränssnitt Terminal CLI Inbyggt i IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Kontextfönster Upp till 1 miljon tokens med fullständig indexering av repo 32 000–128 000 token (beroende på modell) Automatisk komplettering i texten Nej Ja Agentläge Terminalbaserad, autonom körning i flera steg VS Code-agentläge med självläkande loopar Ändringar i flera filer Planera och utför över hela repositoriet Utvecklingsstyrt via agentläge GitHub-integration Git-kommandon via terminalen Inbyggda PR:er, ärenden, åtgärder, kodningsagent MCP-support Över 300 integrationer Tillägg för GitHub-ekosystemet Bäst för Komplexa autonoma uppgifter, stora omstruktureringar Daglig kodningshastighet, redigeringscentrerade team

🧠 Rolig fakta: AI-kodning är redan normen, inte undantaget. Cirka 84 % av utvecklarna använder eller planerar att använda AI-verktyg i sitt arbetsflöde, vilket visar att AI-kodning har gått från att vara experimentellt till att bli mainstream.

Vad är Claude Code?

Claude Code är Anthropics agentbaserade kodningsverktyg som körs i din terminal. Du säger vad det ska göra på naturligt språk, och det läser ditt repositorium, analyserar arkitekturen och utför flerstegsändringar på egen hand. Det ber om ditt godkännande innan det gör några ändringar.

Fördelar

Agentbaserad utförande: Du delegerar en hel uppgift. Claude Code läser repositoriet, skapar en plan, gör ändringar i filerna och levererar diffar som du kan godkänna

1M token-kontextfönster: Det kan rymma hela ditt autentiseringslager, API-gateway, databasschema och testsuite i en enda session utan att du tappar bort hur de hänger ihop

Agentteam: Du kan starta parallella underagenter med dedikerade kontextfönster för att arbeta med olika delar av en migrering samtidigt

SWE-bench-prestanda: Det får Det får 80,86 % på SWE-bench Verified med Opus 4.6, som mäter förmågan att självständigt lösa verkliga GitHub-problem

MCP-stöd: Över 300 Över 300 Model Context Protocol-integrationer gör det möjligt att hämta realtidsdata från Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL och andra verktyg under körning

📮 ClickUp Insight: 19 % av användarna säger att de vill ha AI-agenter som hjälper till att hantera projektflöden. Men ett projektledningsflöde är inte precis en checklista. Det är ett föränderligt system av avvägningar, överlämningar och skiftande prioriteringar, där gårdagens plan sällan speglar dagens verklighet. ClickUps Super Agents är utformade för att reagera på läget i ditt arbete, inte bara på instruktioner. De utför arbete enligt scheman som du definierar och lyssnar efter utlösare som frågor som ställs, nya uppgifter som skapas eller formulär som skickas in, och kan proaktivt flagga problem!

Nackdelar

Ingen automatisk komplettering i realtid: Det finns inga kodförslag i realtid i din editor

Brantare inlärningskurva: Du går från att ”skriva kod med hjälp av AI” till att ”delegera en uppgift till en Du går från att ”skriva kod med hjälp av AI” till att ”delegera en uppgift till en AI-kodningsagent ”.

Begränsningar på lägre nivåer: Krävande agentbaserade arbetsflöden kräver planer på högre nivåer

Endast Claude-modeller: Du kan inte växla mellan ChatGPT, Gemini eller andra modeller : Du kan inte växla mellan ChatGPT, Gemini eller andra modeller

🔍 Visste du att? En studie av öppen källkod visade endast en ökning på 5,5 % i enskilda utvecklares produktivitet, vilket visar att daglig kodning är mer komplex än laborationsuppgifter.

Vad är GitHub Copilot?

GitHub Copilot är GitHubs AI-kodningsassistent som finns inbyggd i din kodredigerare. Den föreslår kod medan du skriver, stöder flera AI-modeller och integreras direkt i GitHubs ekosystem för PR-granskningar och bakgrundsuppgifter.

Fördelar

Automatisk komplettering i textfältet: Förslag i realtid medan du skriver, som lär sig av din aktuella fil och dina kodningsmönster

Stöd för flera modeller: Växla mellan 21 chattmodeller, inklusive Claude Opus, ChatGPT och Gemini, per uppgift utan att lämna din editor

Agentläge och specialiserade agenter: Fyra specialbyggda agenter (Explore, Task, Code Review, Plan) plus en kodningsagent i bakgrunden som du kan tilldela ärenden till

Integration med GitHub-ekosystemet: Inbyggd granskning av pull-förfrågningar, beskrivningar av commit, automatisk korrigering vid kodskanning och integration med Actions

Brett stöd för IDE: Fungerar i VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim och GitHub Mobile

Nackdelar

Mindre effektivt sammanhang: De flesta konfigurationer fungerar med 32 000–128 000 token, vilket begränsar resonemanget över stora monorepos

Utvecklingsinriktat för komplexa uppgifter: I agentläget måste du fortfarande styra varje cykel vid arbete med flera filer

Inget fristående SWE-bench-resultat: Prestandamätningarna fokuserar på hastighet, inte på autonom uppgiftsutförande

Begränsningar för premiumförfrågningar: Agentläget och funktionerna för kodgranskning förbrukar premiumförfrågningar som ackumuleras

Jämförelse av funktioner mellan Claude Code och GitHub Copilot

Nu när du vet vad varje verktyg gör är nästa fråga var skillnaderna faktiskt spelar roll för ditt dagliga arbete. Här ser du hur de står sig i sex olika dimensioner. 🛠️

Funktion nr 1: AI och agentfunktioner

Claude Code

Claude Code drivs av agentbaserad resonemang och läser ditt repo, skapar en exekveringsplan och levererar diffar, för att sedan vänta på ditt godkännande innan det gör en commit. Med funktionen Agent Teams kan du köra parallella subagenter på olika delar av en stor uppgift samtidigt.

GitHub Copilot

Copilots agentläge i VS Code itererar över ändringar i flera filer, kör terminalkommandon och reparerar sig själv när tester misslyckas.

Utvecklaren håller sig uppdaterad och styr varje cykel. Dess bakgrundskodningsagent kan tilldelas ett GitHub-ärende och arbeta asynkront, och skapa en PR när den är klar.

🏆 Slutsatsen: Claude Code är bäst när det gäller autonom uppgiftshantering, där du lämnar över och går vidare. Copilot är bäst när det gäller interaktiv assistans där utvecklaren är delaktig och du själv sitter i förarsätet.

Funktion nr 2: Kontextfönster och kodbasmedvetenhet

Claude Code

Claude Codes fönster på 1 miljon token gör att det kan ta in hela din kodbas tillsammans med designdokument och felloggar i en enda session. Det använder kontextkomprimering, dvs. sammanfattar äldre kontext för att göra plats för ny information, för att hantera långvariga sessioner utan att tappa tråden.

GitHub Copilot

Copilots intervall på 32k–128k fungerar bra för kodning på fil- och funktionsnivå. Att skriva en ny funktion, fixa en bugg i en enskild fil eller generera tester för en modul passar utmärkt inom det intervallet.

🏆 Slutsatsen: Claude Code har en strukturell fördel för stora monorepos och felsökning över flera tjänster. Copilot täcker de flesta dagliga kodningsuppgifter där du arbetar med en eller två filer.

Funktion nr 3: Ändringar i flera filer och på repositionsnivå

Claude Code

Claude Code identifierar alla filer som behöver ändras, skapar en plan som tar hänsyn till beroenden och tillämpar ändringarna i rätt ordning. Team har använt parallella agenter för att hantera olika delar av en ramverksmigrering samtidigt.

GitHub Copilot

Copilots agentläge går igenom filer och kör tester, men du avgränsar vanligtvis uppgiften och granskar varje cykel. Kodningsagenten hanterar mer specifika uppgifter när den tilldelas ett GitHub-ärende.

🏆 Slutsatsen: Claude Code är specialutvecklat för ändringar i stor skala som kräver fullständig förståelse för arkitekturen. Copilot hanterar arbete med flera filer men kräver mer samordning från utvecklaren.

Funktion nr 4: IDE-integration och utvecklingsupplevelse

Claude Code

Claude Code kräver att du öppnar en terminal och beskriver uppgifterna i naturligt språk. För utvecklare som redan använder git, Docker och make från kommandoraden känns detta naturligt.

VS Code-tillägget tillför vissa funktioner till redigeraren, men den verkliga kraften finns fortfarande i CLI.

GitHub Copilot

Copilots inbyggda stöd i VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim och GitHub Mobile gör att det smälter in i befintliga arbetsflöden. Du installerar tillägget och börjar få förslag direkt. Du behöver inte byta redigerare.

🏆 Slutsatsen: Copilot vinner när det gäller smidig IDE-implementering. Claude Code passar perfekt för backend- och terminalbaserade utvecklare som tänker i termer av uppgiftsdelegering.

Kundberättelse: Atrato AI-kodningsverktyg kan påskynda implementeringen, men leveransen beror fortfarande på hur väl ditt team hanterar krav, överlämningar och insyn i koden. Atrato använde ClickUp för att centralisera produktutvecklingen, förbättra det tvärfunktionella samarbetet och skapa en mer tillförlitlig leveransprocess. Resultatet: en 30-procentig ökning av produktutvecklingshastigheten, en 20-procentig minskning av utvecklarernas arbetsbelastning och en minskning av MTTR för supportärenden med 24 timmar. ClickUp låter mig inte bara hålla projekten på rätt spår och upptäcka risker i tid, utan hjälper mig också som enskild medarbetare med mina dagliga uppgifter. ClickUp låter mig inte bara hålla projekten på rätt spår och upptäcka risker i tid, utan hjälper mig också som enskild medarbetare med mina dagliga uppgifter.

Hur ClickUp överbryggar kontextklyftan för AI-kodningsagenter

Ditt AI-kodningsverktyg kan skriva bra kod. Men när det inte vet varför en ändring är viktig – acceptanskriterierna, den kopplade specifikationen, feedbacken från intressenterna som förändrade omfattningen – arbetar det i blindo.

Denna bristande koppling mellan kodningsverktyg och projektkontext kallas Context Sprawl, och det är där team förlorar tid på att översätta ärenden till kommandon.

ClickUp samlar din dokumentation, dina uppgifter och dina utvecklingsarbetsflöden i ett enda arbetsutrymme. Din tekniska kontext finns bredvid ditt kodarbete, så uppdateringar syns direkt när projekten utvecklas.

Låt oss nu gå igenom hur ClickUp för mjukvaruteam stöder verkliga kodningsarbetsflöden. 👇

Fråga AI vad som helst om ditt arbete

Fråga ClickUp Brain om aktuella avdelningsprocesser

ClickUp Brain är ditt arbetsutrymmes kontextuella AI-lager, och det genomsyrar allt. Det kopplar samman dina uppgifter, dokument, chattar, möten och appar från tredje part som GitHub, så att du kan ställa frågor i vardagligt språk och få svar hämtade från dina faktiska arbetsutrymmesdata.

Anta att en utvecklare ansluter sig till ett projekt mitt i en sprint.

Istället för att leta igenom fem trådar för att förstå den aktuella distributionsprocessen skriver de ”@Brain, hur ser vår distributionsprocess för mobilappar ut?” och får svar från dina dokument, tidigare uppgiftskommentarer och teamdiskussioner på några sekunder.

ClickUp Brain hanterar också mycket av det operativa arbetet som ingen vill göra manuellt:

Genererar AI-standups som sammanfattar dagens uppgifter och hinder när du loggar in

Tilldelar uppgifter automatiskt baserat på arbetsbelastning, kompetens och tidigare projekthistorik

Låter dig växla mellan ChatGPT, Claude Opus, Gemini och mer beroende på vad uppgiften kräver

Skriver kod när du ber om det, baserat på arbetsytans sammanhang

Be ClickUp Brain att skriva kod för dina projekt

Automatisera pull-förfrågningar med agenter

Tilldela utvecklingsuppgifter direkt till ClickUp Codegen Agent

Hjärnan svarar. Codegen agerar. ClickUps Codegen Agent är en AI-utvecklare som finns i ditt arbetsutrymme. Tilldela den en uppgift eller @nämn den i en kommentar, så läser den allt om den uppgiften. Det inkluderar beskrivningen, länkade dokument och tidigare kommentarer innan den skriver en enda rad kod. Sedan öppnar den en produktionsklar PR och håller teamet uppdaterat.

Det är den verkliga skillnaden jämfört med fristående AI-kodningsverktyg. Verktyg som Claude Code eller Copilot börjar från noll. Codegen har redan kraven eftersom de ingår i samma uppgift som den har tilldelats.

Anta till exempel att en QA-ingenjör rapporterar en bugg om ett fel vid utcheckning på mobilen. De tilldelar den till Codegen Agent, som läser den länkade tekniska specifikationen, spårar problemet, skriver fixen och öppnar en PR utan att någon ingenjör behöver kopiera och klistra in sammanhanget i ett separat verktyg.

Håll dina specifikationer uppdaterade

Kodningsagenter presterar bättre när din dokumentation är uppdaterad och kopplad till de uppgifter de utför.

Håll produktdokumentationen uppdaterad i ClickUp Docs

ClickUp Docs är platsen där dina PRD:er, tekniska specifikationer, API-referenser och arkitekturanmärkningar finns. Dessa är direkt länkade till de uppgifter och sprintar som de stöder. Så när en specifikation ändras, ändras den i sitt sammanhang. Codegen hämtar den. Ingenjörerna hittar den. Ingen arbetar utifrån en PDF som skickades via e-post för tre veckor sedan.

Några saker som är särskilt viktiga för utvecklingsteam:

Inline-kommentarer som omvandlas till spårade uppgifter med ett klick

Kodblock, tabeller, kapslade undersidor och inbäddade medier stöds alla

Integrerat ClickUp Brain för att skriva, sammanfatta eller svara på frågor om dokumentation

Här är vad en verklig användare hade att säga om att använda ClickUp:

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe och ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatisering är mycket hjälpsam eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl varmt rekommendera ClickUp till andra.

Koppla ihop dina PR:er med projektledningen

ClickUps GitHub-integration ansluter till dina GitHub-repositorier så att commit, grenar och pull-förfrågningar automatiskt kopplas till uppgifter när du inkluderar ett ClickUp-uppgifts-ID i ett grennamn, ett commit-meddelande eller en PR-beskrivning.

Därefter kan ditt team se PR-status, granskartilldelningar, radändringar och sammanfogningsstatus direkt i uppgiften utan att behöva byta kontext.

Se status för GitHub-PR och information om granskare direkt i en länkad ClickUp-uppgift

Du kan också bygga ClickUp-automatiseringar utöver detta, till exempel:

Flytta en uppgift till ”Under granskning” så fort en PR öppnas för den

Markera det automatiskt som ”Klar” när PR:en slås samman med huvudgrenen

Skapa ett GitHub-ärende från ett inlämnat felformulär i ClickUp

Och eftersom ClickUp Brain har insyn i din GitHub-aktivitet kan du ställa frågor som ”vilka commits är kopplade till den här uppgiften?” och få ett konkret svar.

Vilket AI-kodningsverktyg bör du välja?

Om du vill delegera en komplex uppgift och sedan återkomma till en diff som är redo att granskas är Claude Code det rätta valet.

Samtidigt, om du vill ha AI-förslag integrerade i din editor utan att ändra något i ditt arbetsflöde, vinner GitHub Copilot när det gäller enkelhet och användarvänlighet.

Men oavsett vilket verktyg du väljer är koden bara så bra som sammanhanget bakom den. ClickUp ger dina AI-agenter allt de saknar: specifikationer, krav, beslut och hela projektets historik, allt på ett ställe.

Vanliga frågor (FAQ)

Kan man använda Claude Code i GitHub Copilot?

Ja. Claude Code finns tillgängligt som en tredjepartsagent inom Copilot Pro+ och Enterprise-planerna, även om många team också utforskar alternativ till Claude Code för olika arbetsflöden.

Hur står sig Cursor i jämförelse med Claude Code och GitHub Copilot?

Cursor är en AI-baserad kodredigerare (en fork av VS Code) som kombinerar inline-komplettering med agentbaserad redigering av flera filer, och ligger någonstans mellan Copilots IDE-integration och Claude Codes autonoma djup.

Vilken Copilot-modell är bäst för kodningsuppgifter?

För komplexa resonemang erbjuder Claude Opus i Copilot stark prestanda; för snabba kompletteringar direkt i texten tenderar GPT-baserade modeller att vara snabbare, och Copilot låter dig byta modell för varje uppgift.

Ja, Copilot körs i IDE:n för daglig kodning, medan Claude Code hanterar komplexa terminaluppgifter, och genom att tilldela arbete via ClickUps Codegen Agent får båda verktygen automatiskt fullständig projektkontext.