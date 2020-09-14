Hur vi skapar förtroende genom SOC 2-efterlevnad

Säkerhet och integritet för alla våra användare är vår högsta prioritet här på ClickUp.

Vårt mål är inte bara att hjälpa dig att bli mer produktiv, utan vi vill också se till att du kan lita på att det arbete du utför på vår plattform alltid är säkert och skyddat.

Därför är vi oerhört glada över att kunna meddela att vi har erhållit vårt branschledande revisionsintyg för Service Organization Controls (SOC 2) Trust Services Principles, med fokus på säkerhet.

Okej, men vad innebär det egentligen för dig?

Här berättar vi vad SOC 2-certifiering innebär, hur vi har uppnått den och vad vi gör för att skapa största möjliga förtroende och säkerhet tillsammans med de mest produktiva människorna på jorden: du!

Vad är SOC 2?

I grund och botten är det en av de mest eftertraktade utmärkelserna inom mjukvarubranschen när det gäller säkerhet. Den är ett bevis på det oavbrutna arbete som krävs för att säkerställa att våra system, servrar och produkter är branschledande när det gäller säkerhet och efterlevnad.

Service Organization Controls (SOC 2) är en säkerhetsrevision och intyg som utformats särskilt för SaaS-företag som hanterar kunddata.

Organisationer och slutanvändare måste kunna lita på att deras data är i trygga händer hos en SaaS-leverantör. Därför har vi ett nära samarbete med Schellman, en ledande leverantör av attestations- och efterlevnadstjänster, som utför oberoende revisioner och verifierar våra organisatoriska och tekniska kontroller. Schellmans revisioner genomförs enligt SOC 2-ramverket för efterlevnad som tillhandahålls av American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ).

Hur uppnådde ClickUp SOC 2 Typ 1?

SOC 2 är en av de ledande standarderna för SaaS-säkerhet. Detta intyg utfärdas endast efter en noggrann och regelbunden revisionsprocess som omfattar AICPA:s fem principer för förtroende och integritet:

Säkerhet : skydd mot obehörig åtkomst

Tillgänglighet : att säkerställa att systemet är tillgängligt för drift och användning

Processintegritet: systemhanteringen är fullständig, korrekt, sker i rätt tid och är auktoriserad

Sekretess : Information som betecknas som konfidentiell skyddas i enlighet med vad som åtagits eller överenskommits

Sekretess: Personuppgifter samlas in, används, lagras, lämnas ut och raderas i enlighet med åtagandena i organisationens integritetspolicy samt med de kriterier som fastställs i de allmänt vedertagna integritetsprinciperna utfärdade av AICPA och CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants)

Ramverket för revision och uppnåendet av SOC 2-intyget är så omfattande att många finansiella institutioner, myndigheter och vårdinrättningar endast samarbetar med leverantörer som omfattas av detta intyg.

SOC 2 typ 1 jämfört med SOC 2 typ 2

Det är viktigt att notera att SOC 2-rapporter finns i två olika varianter: Typ 1 och Typ 2.

Vår SOC 2-intygning tillhör den första kategorin (Typ 1), vilket innebär att SOC 2-rapporterna kan bekräfta att vår plattform är utformad på ett sätt som säkerställer dina data. ClickUp arbetar för närvarande mot SOC 2 Typ 2 och kommer att ha mer nyheter att dela med sig av under det nya året.

Det innebär att vi tillämpar de strängaste säkerhetsåtgärderna för att säkerställa att dina uppgifter är säkra, konfidentiella, korrekta och alltid skyddade – och att en oberoende tredje part dessutom granskar och verifierar säkerhetsnivån.

Vårt ständiga engagemang för din säkerhet

När du använder ClickUp vet vi att du litar på oss. Därför är ditt säkerhet vår högsta prioritet.

Vi fortsätter att leva upp till vårt löfte om att förtjäna ert förtroende genom att:

Vår SOC 2-certifiering är bara den senaste milstolpen i vårt arbete för att uppfylla vårt löfte. För i slutändan har vi skapat ClickUp för att ge dig möjlighet att få mer gjort – utan att du någonsin behöver oroa dig för att dina data eller din information ska missbrukas.

Om du vill veta mer om vad vi gör för att skydda dig kan du besöka vår säkerhetssida här!

