Byråarbete bygger på repeterbara system.

Kampanjlanseringar, kundrapportering, feedbackloopar, uppgiftsfördelning och prestationsuppföljning följer alla vissa mönster. Ändå hanteras det mesta av detta arbete fortfarande manuellt i olika verktyg, trådar och dashboards.

I takt med att kundernas förväntningar ökar och marginalerna minskar är manuell samordning inte längre tillräckligt.

I den här guiden undersöker vi hur man bygger AI-agenter för byråhantering för att optimera projektgenomförande, rapportering och kundkommunikation.

Du lär dig hur du utformar, implementerar och skalar AI-agenter i dina arbetsflöden och hur verktyg som ClickUp AI-agenter kan hjälpa dig att förvandla byråns dagliga verksamhet till autonoma, välorganiserade system.

Vad är AI-agenter för byråhantering?

AI-agenter för byråhantering är autonoma digitala teammedlemmar som övervakar arbetsflöden, tolkar sammanhang och vidtar åtgärder i byråns projekt, rapportering och kundverksamhet.

Dessa AI-agenter utnyttjar naturlig språkbehandling och maskininlärning för att förstå instruktioner och lära sig av användarnas beteende. Det innebär att de inte bara väntar på kommandon. De observerar arbetet medan det pågår och ingriper när åtgärder krävs utan mänsklig inblandning.

I en modern byrå kan du låta AI-agenter göra följande:

Spåra projektets framsteg och flagga leveransrisker

Omvandla kundfeedback till strukturerade uppgifter

Skapa kampanj- eller prestationsrapporter automatiskt

Vidarebefordra förfrågningar till rätt team

Upptäck förseningar, flaskhalsar eller omfattningsförändringar i ett tidigt skede

Denna genomgång utvidgar superkrafterna hos AI-agenter för marknadsföringsbyråer och team 👈

Varför byråer bör använda AI-agenter

Så här kan din byrå dra nytta av AI-agenter:

Snabbare svarstider : Autonoma AI-agenter kan svara på rutinmässiga kundfrågor, ge statusuppdateringar genom att hänvisa till liveprojektdata, följa upp väntande godkännanden och bekräfta kundrevideringar – alla typer av transaktionskommunikation som inte nödvändigtvis kräver mänsklig inblandning.

Smartare resursfördelning : AI-agenter fördelar arbetsbelastningen på ett intelligent sätt mellan teammedlemmar och projekt baserat på individuell kapacitet, kompetens och projektets betydelse – vilket säkerställer leverans i tid till kunden och optimal resursfördelning.

Färre fel: Missade deadlines, glömda överlämningar och utelämnade godkännanden blir alltför vanliga när teammedlemmarna hanterar flera kunder samtidigt – agenter Missade deadlines, glömda överlämningar och utelämnade godkännanden blir alltför vanliga när teammedlemmarna hanterar flera kunder samtidigt – agenter automatiserar arbetsflödesprocesser som vidarebefordran, godkännande och statusuppdatering, vilket eliminerar manuella ineffektiviteter.

Snabbare introduktion: Agenterna hjälper ditt team att komma igång snabbare genom att automatisera repetitiva introduktionsuppgifter som att skapa projektstrukturer, fylla i uppgiftsmallar, informera nya kunder och skicka intagningsdokumentation.

Frigör tid för medarbetarna : När medarbetarna inte är upptagna med samordning och administrativa uppgifter kan de fokusera på leveranser och arbete som faktiskt kräver deras strategiska expertis.

Välgrundade beslut : Agenterna kan analysera liveprojektdata, stora kalkylblad och ditt företags kunskapsbas för att ta fram insikter som hjälper dig att fatta snabbare och mer välgrundade beslut.

Förbättrad kundupplevelse: När kunderna får uppdateringar i rätt tid och inte behöver jaga status själva blir de mer nöjda och mindre benägna att söka sig till andra leverantörer.

📮 ClickUp Insight: 45 % av arbetstagarna har funderat på att använda automatisering, men har inte tagit steget. Faktorer som begränsad tid, osäkerhet om de bästa verktygen och överväldigande val kan hindra människor från att ta det första steget mot automatisering. ⚒️ Med sina lättbyggda AI-agenter och naturliga språkbaserade kommandon gör ClickUp det enkelt att komma igång med automatiseringar. Från automatisk tilldelning av uppgifter till AI-genererade projektsammanfattningar kan du låsa upp kraftfull automatisering och till och med bygga anpassade AI-agenter på några minuter – utan någon inlärningskurva. 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram, vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till realtidsinsikter.

Steg-för-steg-guide: Hur man bygger AI-agenter för byråhantering

Låt oss nu förstå hur du bygger och implementerar dina egna AI-agenter i en byrå:

Steg 1: Identifiera repetitiva arbetsflöden på byrån

Vad vill du uppnå med AI-agenter?

Vill du minska svarstiderna för kunderna eller minska administrativa kostnader? Eller vill du att ditt team ska fokusera mer på strategiskt arbete?

Titta på dina dagliga byråarbetsflöden som är kopplade till dessa mål. Det här är arbetsflöden som:

Ta upp det mesta av ditt teams tid, dvs. statusrapportering, uppföljning av godkännanden och kundkommunikation.

Ofta försenas på grund av mänskligt beroende, dvs. väntande godkännanden, överlämningar

Följ samma repeterbara mönster i alla projekt, t.ex. checklistor för onboarding, veckorapporter och fakturauppföljningar.

Kräver inget strategiskt omdöme för att utföra, dvs. datainmatning, uppgiftsfördelning och påminnelser om deadlines.

Dessa är dina bästa kandidater för automatisering. Prioritera arbetsflöden som kan ge omedelbara resultat med minimal konfiguration.

🚀 ClickUp-fördel: Använd ClickUp Brain för att identifiera arbetsflöden som kan dra mest nytta av agentbaserad automatisering. Eftersom ClickUp Brain fungerar inom en konvergerad AI-arbetsyta har det kontextuell förståelse för dina arbetsflöden, processer, uppgifter, deadlines och teamaktiviteter. BrainGPT listar byråns arbetsflöden som kan automatiseras sömlöst inom ClickUp-arbetsytan. ClickUp Brain förstår och kommer ihåg arbetsplatsdata för att erbjuda kontextuella insikter.

Steg 2: Kartlägg ditt nuvarande arbetsflöde

Dokumentera de arbetsflöden som AI-agenterna kommer att automatisera från början till slut. Involvera de intressenter och teammedlemmar som faktiskt driver dessa processer dagligen. Detta gör processkartläggningen mer exakt och hjälper dig att beskriva:

Sekventiella uppgifter som utgör processen

Hur projektet startar, arbetsomfånget och kriterierna för att markera uppgifter som slutförda

Hur data flödar mellan steg och olika verktyg

Roller och ansvar för varje teammedlem som är involverad

Ineffektivitet i den befintliga processen, dvs. förseningar i överlämningar, kommunikationsstörningar

När kunder har allvarliga klagomål eller eskaleringar

Repetitiva, enkla uppgifter som tar tid men fortfarande utförs manuellt

Kom ihåg att agenterna är bara så bra som processen bakom dem. Utan den tydligheten lägger du till ett lager av komplexitet som kan orsaka mer ineffektivitet och störningar än du hade från början.

🚀 ClickUp-fördel: Använd ClickUp Whiteboards för att skapa en visuell karta över din byrås arbetsflöden. Du kan också använda ClickUp Brain i Whiteboards och bädda in dokument, uppgifter, länkar, referenser och anteckningar, vilket skapar ett enda sammanhängande utrymme för all din processplanering. Med Whiteboards kan du: Tagga teammedlemmar för att få förtydliganden eller synpunkter på specifika steg.

Använd frihandsteckning för att markera problemområden eller flagga alternativa vägar som ditt team föreslår.

Omvandla grova idéer till genomförbara projekt med hjälp av inbyggd AI som omvandlar idéer direkt till uppgifter.

Samla all feedback från intressenter, arbetsflödesdiagram och processanteckningar på ett och samma ställe. Använd en av de fördefinierade mallarna för att skissa en överskådlig färdplan för din process. Kartlägg dina automatiseringsprocesser i ClickUp Whiteboards

Steg 3: Definiera agentens roll och mål

Definiera de exakta ansvarsområdena för varje agent som du vill integrera i din process. Tydligt definierade roller gör det möjligt för AI-agenter att fatta beslut inom godkända gränser, vilket ger högre noggrannhet och säkerställer efterlevnad av din byrås operativa riktlinjer.

För varje agent definierar du:

Definiera Vad du ska göra Exempel Agentens roll och persona Skapa en persona som definierar hur agenten kommunicerar, beter sig och vilken roll den har. Agent för kundonboarding, rapporteringsagent, agent för godkännandehantering Huvudsakliga ansvarsområden Definiera specifika ansvarsområden för varje agent Agenten för kundonboarding genererar projektstrukturer, tilldelar uppgifter och skickar intagningsdokumentation till nya kunder. Minnesparametrar Definiera hur agenten använder korttidsminne och långtidsminne Korttidsminne för den aktuella kundinteraktionen Långtidsminne för historiska projektdata, tidigare kommunikationsmönster och tidigare lösta kundproblem Autonominivåer Bestäm om agenten ska fungera helt självständigt eller om vissa åtgärder kräver godkännande av en mänsklig användare. Eskalera ovanliga kundförfrågningar till kundansvarig Skyddsräcken Definiera begränsningar för att säkerställa att agenten agerar inom etiska och organisatoriska gränser. Delar aldrig kunddata mellan konton eller skickar extern kommunikation utan godkännande Mått på framgång Definiera vad framgång innebär Onboarding slutförd inom 24 timmar, inga manuella uppföljningar krävs

🔔 Kom ihåg: Du behöver flera specialiserade agenter för att verkligen automatisera ett AI-agentarbetsflöde. Att förvänta sig att en enda autonom agent ska hantera allt leder till kaotiska resultat.

Fokusera på att bygga smala agenter som utför specifika uppgifter exceptionellt bra. Dessa agenter arbetar i sekvens med varandra för att smidigt utföra ett helt arbetsflöde från början till slut.

📌 Exempel: Tänk dig att du driver en växande digital marknadsföringsbyrå som hanterar flera kundkampanjer samtidigt. Istället för att helt förlita dig på projektledare som koordinerar allt manuellt, implementerar du tre specialiserade AI-agenter. Varje agent fokuserar på ett tydligt definierat operativt mål och utför uppgifter inom sitt eget område:

Agenten för kundonboarding: När en ny kund tecknar sig genererar denna agent projektstrukturen, skapar uppgiftslistor baserade på servicepaketet, tilldelar ägare och skickar automatiskt inskrivningsformulär och startdokument.

Rapporteringsagenten: Denna agent övervakar kampanjdashboards, samlar in prestationsdata från olika plattformar och sammanställer vecko- eller månadsrapporter till kunderna med framsteg, risker och nästa steg.

Agenten för feedback och godkännande: När en kund lämnar kommentarer i e-post, chatt eller projekttrådar fångar denna agent upp feedbacken, omvandlar den till strukturerade uppgifter, tilldelar dem till rätt teammedlemmar och spårar godkännandestatusen tills uppgiften är avslutad.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp erbjuder Super Agents som är utformade för att utföra specifika funktioner exceptionellt bra. För projektledning på byråer finns agenter som: Projektledare, StandUp-chef, Statusrapporterare och Prioritetschef, som var och en hanterar en specifik funktion inom samma arbetsflöde. Varje agents roll och omfattning är tydligt definierade. En StandUp Manager samlar helt enkelt in och delar teamuppdateringar. Den påverkar inte prioriteringar eller flaggar hinder. Det är Priorities Managers uppgift. Denna uppdelning är det som håller systemet rent och tillförlitligt. Skapa och anpassa dessa agenter efter byråns behov. Beskriv helt enkelt vad du vill att agenten ska göra, så bygger ClickUp den åt dig. Konfigurera AI-drivna teammedlemmar för att hantera adaptiva, flerstegsarbetsflöden med fullständig kontext med hjälp av ClickUp Super Agents.

För att se hur det fungerar i praktiken, titta på den här videon om hur ClickUp använder Super Agents 👇

Steg 4: Välj dina datakällor

Du behöver kvalitativa och relevanta data för att en agent ska kunna resonera, agera och leverera korrekta resultat. För en byrå innebär det vanligtvis att man kopplar samman:

CRM för kunduppgifter, kommunikationshistorik och kontostatus

Projektledningsverktyg för uppgiftsdata och deadlines

E-post- och meddelandeverktyg för kommunikationssammanhang

Kalkylblad eller rapporteringsverktyg för prestanda- och faktureringsdata

Internt eller Google Docs för processriktlinjer och mallar

Identifiera de datakällor som behövs för att din agent ska kunna utföra sitt uppdrag och koppla samman dessa datakällor för att möjliggöra ett smidigt dataflöde mellan systemen.

📌 Exempel: Om en agent som hanterar kundonboarding måste genomföra hela onboardingprocessen behöver hen tillgång till ditt CRM-system (kunduppgifter), projektledningsverktyg (skapa uppgiftsstrukturer) och e-post (skicka intagningsdokumentation) i en automatiserad sekvens.

Gör också medvetna ansträngningar för att köra dina data genom dessa grundläggande kontroller. AI-agenter är trots allt bara så kraftfulla som de data de matas med:

Rensa och strukturera dina data: Ta bort inkonsekvenser, fel, dubbletter och partiskhet för att säkerställa att agentens underliggande neurala nätverk lär sig från relevanta data av hög kvalitet.

Märk dina data: Kommentera data för att hjälpa agenten att förstå sammanhang och avsikt, dvs. arbetsomfång, kundleverans.

Implementera RAG (Retrieval-Augmented Generation): Låt din agent hämta exakt, uppdaterad information från din kunskapsbas i realtid utan att behöva träna om den varje gång.

Ställ in behörigheter: Definiera åtkomst till kunskapscentret och datakällor, t.ex. behöver en informationsagent inte ha åtkomst till faktureringsdata.

Med hjälp av ClickUp Docs kan du också skapa en centraliserad kunskapsbas som innehåller allt agenten behöver för att kunna arbeta. Tänk på den som agentens hjärna. Den bör innehålla dina standardrutiner, mallar för kundkommunikation, projektriktlinjer, historiska data och domänspecifika regler som din byrå följer.

Samla all din data på en plattform för snabbare och effektivare resultat med ClickUp Docs.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp för kreativa byråer erbjuder en centraliserad arbetsyta där du kan samla in, hantera och lagra all projektdata, kundkommunikation, teamaktivitet, feedback och arbetsförlopp på ett och samma ställe. Centralisera din byråverksamhet med ClickUp Creative Agencies. Med ClickUp kan du samla in kunddata med över 20 anpassningsbara fält och visualisera projektets framsteg med anpassningsbara widgets för fakturor, betalningspåminnelser, specialförfrågningar och mycket mer. Du kan också anteckna idéer, mötesprotokoll och SOP:er i ClickUp Docs med samarbetsfunktioner i realtid och bjuda in externa intressenter som kunder att bidra direkt. ClickUp Super Agents samlar in data från din live ClickUp-arbetsyta, vilket befriar dig från risken att inkonsekventa eller föråldrade data påverkar agenternas beslut. Med all din data centraliserad i ClickUp kan Super Agents: Få realtidsinsikter om projektet utan att någon manuellt behöver ta fram rapporter.

Aktivera arbetsflöden automatiskt när uppgiftsstatus, deadlines eller prioriteringar ändras.

Automatisk uppdatering av status i olika projekt allteftersom arbetet fortskrider

Markera risker, förseningar eller kapacitetskonflikter innan de påverkar leveransen.

Vidarebefordra kundfeedback, godkännanden och förfrågningar till rätt teammedlem direkt.

Steg 5: Utforma uppmaningar och åtgärder

Dina uppmaningar formar agentens resonemang. De klargör agentens roll, dess resonemangsprocess, de åtgärder som förväntas av den och formatet på dess resultat.

Använd markdown- eller XML-taggar för att organisera ditt systems prompt tydligt:

#Roll: Definiera vem agenten är

#Mål: Definiera vad som behöver uppnås

#Begränsningar: Ställ in begränsningar för att förhindra hallucinationer eller obehöriga åtgärder, dvs. rapportera endast om uppgifter som är markerade som slutförda, dela aldrig interna teamanteckningar med kunder.

#Utdataformat: Ange önskat format för att säkerställa förutsägbara, strukturerade svar, t.ex. ett JSON-schema eller en fast e-postmall som agenten fyller i.

#Exempel: Ge exempel på indata och förväntade utdata för att styra agentens beteende, så att den vet exakt vad som är bra.

#Resonemangsslinga: Definiera den tankeprocess som agenten följer innan den agerar, dvs. kontrollera uppgiftsstatus, verifiera slutförandekriterier, utarbeta sammanfattning, markera undantag och skicka sedan.

Så här ser en välstrukturerad prompt ut för en agent för rapportering av byråstatus: #Roll: Du är en agent som rapporterar kundstatus för en digital marknadsföringsbyrå. #Mål: Varje fredag samlar du alla uppgifter som markerats som slutförda under den aktuella veckan, sammanfattar framstegen i förhållande till projektets tidsplan och utarbetar en statusuppdatering till kunden. #Begränsningar: Inkludera endast uppgifter som är markerade som slutförda. Referera inte till interna teamdiskussioner, internt flaggade hinder eller budgetdetaljer. Skicka inte rapporten utan godkännande från kundansvarig. #Utdataformat: Skriv statusuppdateringen som ett kort e-postmeddelande. Inkludera: projekt som uppdaterats under veckan, procentandel av milstolpar som slutförts och nästa veckas prioriteringar. #Resonemangsslinga: Kontrollera uppgiftsstatus för alla aktiva projekt, identifiera slutförda uppgifter, jämför med projektets milstolpar, skriv ett utkast till sammanfattning, markera allt som är ofullständigt för granskning av kundansvarig och lägg sedan i kö för att skickas.

🚀 ClickUp-fördel: Med ClickUp Brain kan du skapa superagenter som utför hela ditt arbetsflöde med hjälp av naturligt språk. Beskriv bara den agent du vill ha, så genererar BrainGPT den. Bygga superagenter med ClickUp Brain Bygg dock inte en AI-agent isolerat. Använd ClickUp Docs för att först utarbeta och förfina dina agentinstruktioner. Här kan du samarbeta med ditt team i realtid för att identifiera luckor, föreslå ändringar och komma överens om begränsningar, och sedan mata in de slutgiltiga instruktionerna i Brain för att bygga agenten.

Steg 6: Träna och testa AI-agenten

Använd alltid en crawl-walk-run-strategi när du integrerar AI-agenter i ditt arbetsflöde:

Crawl: Börja med en agent med ett enda syfte för en uppgift med hög volym och låg risk, t.ex. att skicka veckovisa statusuppdateringar via e-post eller flagga försenade uppgifter i kundkonton.

Walk: Införa samordning mellan två agenter i ett relaterat arbetsflöde, dvs. låta en agent för godkännandehantering överlämna bekräftade godkännanden till en agent för uppgiftsfördelning.

Kör: Implementera ett helt samordnat agentsystem som hanterar en helhetsprocess, dvs. tar emot en ny kundbrief från intag till ett fullt strukturerat projekt med tilldelade teammedlemmar.

Håll koll på var agenten fungerar som den ska, uppgifter där den behöver en knuff, eskaleringstriggers, slutförandegrader och fall av fullständigt misslyckande.

Använd detta som utgångspunkt när du övervakar agenternas prestanda 👇

Parameter att testa Pass Misslyckas Utmatningsnoggrannhet Agenten genererar korrekt output från liveprojektdata Agenten fyller i saknade data med antaganden istället för att markera dem. Efterlevnad av begränsningar Agenten delar aldrig interna anteckningar i utdata som visas för kunden. Agenten hämtar data från ett annat kundkonto på grund av en märkningslucka. Routinglogik Agenten eskalerar otydliga kundförfrågningar till kundansvarig omedelbart. Agenten försöker självständigt lösa en förfrågan som ligger utanför dess omfattning. Formatkonsekvens Resultatet matchar den definierade mallen varje gång Agenten hoppar över obligatoriska fält när källdata är delvis otillgängliga. Hantering av fel Agenten loggar felet och meddelar rätt person. Agenten misslyckas tyst och uppgiften markeras felaktigt som slutförd.

🚀 Fördelar med ClickUp: ClickUp Dashboards gör det enklare att visualisera agenternas prestanda över kundkonton. Skapa anpassade widgets som visar viktiga mätvärden och markerar var agenterna brister. Spåra dina agenters framgångar med hjälp av ClickUp Dashboards. Lägg till dessa AI-kort och widgets för att spåra automatiseringsresultat i realtid: Stapel-/cirkeldiagram: visualisera antalet uppgifter efter status för att se om agenterna lyckas driva arbetet framåt i processen.

Beräkningskort: mät KPI:er som total tid i en status för att bedöma om agenterna faktiskt minskar förseningarna.

AI Brain: ställ frågor som ”vilka kunduppgifter har fastnat längst i granskningen?” och få omedelbara svar utan att behöva filtrera data manuellt.

AI StandUp: sammanfatta arbetsflödesaktiviteten under en vald tidsperiod för att snabbt se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Steg 7: Implementera i alla team

När agenten har klarat testerna kan du skala upp den över team, avdelningar och kundkonton. Informera kunderna om användningen av agenten:

Förtydliga hur deras data används, lagras och vem som har tillgång till den.

Ge dem en tydlig eskaleringsväg för att nå en människa när det behövs.

Låt dem veta vilka interaktioner som hanteras av en agent respektive en människa.

Internt måste du se till att ditt team förstår varje agents roll och var de ska ingripa. Träna dem att korrigera agenternas beteende och att flagga problem uppåt i kedjan när det behövs.

🚀 Fördelar med ClickUp: Med ClickUps inställningar för behörigheter och delning kan du kontrollera exakt vad varje teammedlem och kund kan se i arbetsytan. När du skalar agenter över team och kundkonton kan du: Bjud in kunder som gäster med kontrollerad insyn i sina egna projektdata

Använd meddelandeinställningar för att hålla kunderna uppdaterade

Skapa kundinriktade instrumentpaneler som endast visar mått som är relevanta för dem.

Bästa användningsfall för AI-agenter för byråhantering

Några sätt att integrera agenter i dina byråarbetsflöden 👇

Veckostatusanmälan

Den veckovisa statusagenten ansvarar för att automatiskt sammanställa och skicka projektstatusuppdateringar till kunder varje vecka.

Exempel: Hämtar slutförda uppgifter, uppnådda milstolpar och kommande deadlines från ditt projektledningsverktyg.

Fyller i en förhandsgodkänd statusrapportmall med liveprojektdata

Skickar rapporten till relevant kund vid en schemalagd tidpunkt utan att någon i ditt team behöver skriva den.

Markera projekt där framstegen ligger efter schemat och vidarebefordra dem till kundansvarig innan rapporten skickas ut.

Agent för kundonboarding

I detta användningsfall för AI-agenter ansvarar agenten för att genomföra hela onboarding-sekvensen med minimal påverkan.

Exempel: Genererar en projektstruktur och fyller i uppgiftsmallar baserat på arbetsomfånget.

Tilldelar teammedlemmar baserat på aktuell kapacitet och projektkrav

Skickar automatiskt ett välkomstmejl, ett intagsformulär och en projektplan till kunden.

Eskalerar till kundansvarig om kundens svar innehåller saknad information eller förfrågningar som ligger utanför ramen.

Rapporteringsagent

Rapporteringsagenten ansvarar för att sammanställa och leverera resultatrapporter för aktiva kundkampanjer.

Exempel: Hämtar kampanjdata från anslutna marknadsföringsverktyg och instrumentpaneler

Skickar rapporten till kunden vid en schemalagd tidpunkt utan manuell inblandning.

Markerar kampanjer som underpresterar och vidarebefordrar dem till strategin för granskning.

Godkännande-tracker

Godkännande-trackern ansvarar för att övervaka väntande godkännanden i alla aktiva projekt och följa upp dem automatiskt.

Exempel: Spårar alla uppgifter eller leveranser som väntar på godkännande från kunder eller internt.

Skickar automatiska påminnelser till berörda intressenter när ett godkännande är försenat.

Uppdaterar uppgiftsstatusen när godkännandet har bekräftats och meddelar den tilldelade teammedlemmen.

Eskalerar till kundansvarig om ett godkännande förblir väntande över en definierad tröskel.

Kreativ agent

Den kreativa agenten ansvarar för att stödja den kreativa processen genom att ta fram första utkast, moodboards, referenser och kreativa riktlinjer baserat på kundens brief.

Exempel: Hämtar mål, ton och leveranskrav från den godkända kundbriefen

Genererar ett första utkast till kreativ riktning eller textvarianter som teamet kan förfina.

Markera kreativa luckor där briefen saknar tillräckliga detaljer för att producera kvalitetsresultat.

Vidarebefordrar utkastet till den tilldelade kreativa ledaren för granskning innan något skickas till kunden.

Agent för kampanjresultat

Kampanjprestandaagenten ansvarar för att övervaka livekampanjstatistik och varna teamet när prestandan förändras.

Exempel: Spårar viktiga prestationsmått för aktiva kampanjer i realtid

Varnar strategisten när en kampanj sjunker under definierade prestandatrösklar

Hämtar historiska data för att sätta in aktuell prestanda i sitt sammanhang jämfört med tidigare kampanjer.

Genererar en sammanfattning av rekommendationer baserade på prestandatrender för kontochefen att granska.

Faktureringsagent

Faktureringsagenten ansvarar för att automatisera fakturering, betalningsuppföljning och fakturaavstämning för aktiva kundkonton.

Exempel: Extraherar prissättningsvillkor och leveranser från undertecknade förslag eller e-posttrådar

Meddelar säljteam och genererar fakturor automatiskt när en affär markeras som avslutad i CRM-systemet.

Spårar betalningsstatus för alla aktiva kundkonton och följer upp förfallna fakturor.

Eskalerar till kundansvarig om en faktureringskonflikt eller prisskillnad flaggas.

Vanliga misstag vid skapandet av AI-agenter

Här är några misstag du bör undvika när du bygger AI-agenter för din byrå:

❌ Misstag ✅ Vad du ska göra istället Automatisera en process som du inte förstår fullt ut Kartlägg arbetsflödet visuellt eller med hjälp av ett flödesschema och notera dataflödet, ansvarsområden, ineffektiviteter och uppgifter som kan dra nytta av automatisering. Identifiera var manuell intervention fortfarande är nödvändig. Bygga på en svag kunskapsbas Ta bort dubbletter, åtgärda inkonsekvenser och märk data korrekt så att agenten har tillförlitlig information att utgå ifrån och undviker hallucinationer. Förvänta dig att en agent ska göra allt Begränsa varje agents omfattning till extrem specificitet. En noggrant definierad agent som utför en uppgift exceptionellt bra kommer alltid att prestera bättre än en uppblåst agent som har flera ansvarsområden. Ingen feedback eller korrigeringsmekanism Samla in regelbunden feedback från teammedlemmar och kunder som upplever agentens resultat direkt. Att inte involvera teamet i designprocessen Involvera teammedlemmarna i agentdesignprocessen. Anordna en arbetsession där de går igenom sina dagliga arbetsflöden och uppgifter som de ofta fastnar i. Att bortse från säkerhet och styrning Sätt upp tydliga riktlinjer som definierar vad varje agent har tillgång till, hur kunddata hanteras och vilka åtgärder som kräver uttryckligt godkännande från en människa innan de utförs.

👀 Visste du att? Den första AI-agenten, Shakey, byggdes på 1960-talet. Den kunde uppfatta och resonera om sin omgivning. Shakey kunde utföra uppgifter som krävde planering, ruttplanering och omplacering av enkla objekt. Tidningen Life kallade den för ”den första elektroniska personen” 1970. via Sri

Begränsningar hos nuvarande AI-agenter

Nuvarande AI-agenter är utmärkta på smala, strukturerade uppgifter. Men verkliga byråarbetsflöden är allt annat än komplexa och dynamiska. Här kan AI-agenter komma till korta:

Kämpa med tvetydiga eller vaga indata: Agenter kan inte tolka avsikter på samma sätt som människor när en brief saknar tydliga mål – de tenderar att göra egna tolkningar eller antaganden baserat på andra kunddata.

Icke-deterministiskt beteende: Samma indata ger inte alltid samma utdata, dvs. två identiska godkännandeförfrågningar kan dirigeras på olika sätt, vilket gör agenterna opålitliga för arbetsflöden där konsistens mellan kundleveranser är ett måste.

Hallucinationer är fortfarande en reell risk: När agenter arbetar med ofullständiga data eller information utanför sina kunskapsgränser presenterar de felaktiga resultat med en sådan övertygelse att det är svårt att upptäcka.

Svagt långtidsminne: Trots framsteg inom kontextfönster har agenter svårt att behålla kontexten i komplexa uppgifter med flera steg, såsom hantering av en långvarig kundkampanj med föränderliga krav.

Brist på sunt förnuft: Saknar ofta grundläggande sunt förnuft, vilket resulterar i tekniskt korrekta men logiskt felaktiga eller opraktiska lösningar.

Hög latens och höga kostnader: Att köra flera agenter i komplexa arbetsflöden ökar både svarstiden och driftskostnaderna, vilket kan motverka effektivitetsvinsterna om det inte hanteras noggrant.

Etiska och tillsynsmässiga brister: Agenter förstår inte automatiskt gränserna för sekretess, intressekonflikter eller när ett beslut har tillräckligt stora konsekvenser för att motivera en mänsklig granskning.

👀 Visste du att? Deloitte betalade tillbaka en del av en regeringsrapport på 290 000 dollar efter att AI-hallucinationer producerat påhittade akademiska referenser och ett falskt citat från en federal domstol. Okontrollerad AI skapar inte bara omarbetningar – det kan leda till juridiskt ansvar och skada på anseendet som vida överstiger kostnaden för det ursprungliga misstaget.

Du kan koda agenter från grunden, använda automatiseringsplattformar med låg kodning eller arbeta med verktyg som låter dig bygga agenter på mänskligt språk.

Om du vill bygga och distribuera AI-agenter snabbt finns det tre verktyg som är värda att överväga:

ClickUp

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats som gör det möjligt för byråer att hantera kundprojekt, internt arbete, kommunikation och kunskap på ett och samma ställe.

Och det bästa är ClickUp Brain, plattformens kontextuella AI-assistent. Den förstår ditt arbete och dina kundinteraktioner, vilket sparar dig från att ständigt behöva växla mellan verktyg och kalkylblad för att sammanställa information mellan dina arbetsflöden.

Så här underlättar det ditt liv 🦸

Anslut hela din arbetsyta

ClickUp AI Enterprise Search utnyttjar all din kunskap om arbetsytan och visar relevanta svar, insikter och åtgärder på begäran.

Be ClickUp AI Enterprise Search att visa information om arbetsytan.

Ställ frågor på naturligt språk om vad som helst inom din byrå, kundernas tidsplaner, uppgiftsstatus, projektdokument eller teamaktiviteter. Den utför en djup sökning i uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna externa appar som Google Drive och OneDrive, och hämtar rätt sammanhang utan att du behöver leta efter det.

Tillgång till flera AI-modeller

ClickUp BrainGPT ger också tillgång till flera externa AI-modeller inom samma gränssnitt. Du behöver inte byta verktyg eller hantera separata prenumerationer för att experimentera med olika modellresultat.

📌 Exempel: ChatGPT för dagliga arbetsuppgifter. Claude för långa analyser och synteser. Gemini för informationsintensiva uppgifter och uppgifter som kräver korsreferenser.

Automatiseringar håller byråns arbetsflöden igång utan manuella uppföljningar.

Innan byråer kan implementera fullständiga AI-agenter behöver de strukturerade arbetsflöden. ClickUp Automations hanterar förutsägbara överlämningar, statusändringar och repetitiva samordningsuppgifter som saktar ner leveransen när de hanteras manuellt.

Ställ in regler som automatiskt utlöser åtgärder när arbetet går framåt med hjälp av ClickUp Automations.

Detta skapar en pålitlig operativ grund som AI-agenter senare kan bygga vidare på.

📌 Exempel: En designleverans flyttas från "Pågående" till "Kundgranskning". En ClickUp-automatisering kan omedelbart tilldela kundansvarig, bifoga kundens feedbackformulär, meddela granskningskanalen och ställa in en påminnelse om uppföljning om feedback inte erhålls inom 48 timmar. Ingen behöver komma ihåg nästa steg. Arbetsflödet fortskrider av sig själv.

Håll arbetet igång genom överlämningar och granskningar

Överlämningar tar mest tid i byråns arbetsflöden. Ibland ligger en leverans oassignerad i flera dagar, en granskare får ingen avisering eller så går sammanhanget förlorat mellan statusändringar.

ClickUp Super Agents svarar automatiskt på dessa övergångar.

Automatisera komplexa arbetsflöden från början till slut med anpassade ClickUp Super Agents.

Så här ser exemplet på AI-agenten ut:

När en uppgift flyttas till "Redo för granskning" tilldelar en agent rätt granskare baserat på fördefinierade ägarregler.

Den hämtar och bifogar en granskningschecklista från ditt teams standarder.

Det meddelar relevant kanal, så granskaren får omedelbart besked.

Om uppgiften ligger i granskning utöver en definierad tröskel markerar agenten den innan den påverkar leveranstiden.

ClickUps viktigaste funktioner

AI-skrivare för arbete: Skriver rapporter, e-postmeddelanden, dokumentation och uppgiftsbeskrivningar baserat på ditt arbetsutrymmeskontext utan omfattande uppmaningar.

Konvergerad AI-arbetsyta: Kopplar samman uppgifter, status, tidslinjer och ägarskap, vilket ger agenter fullständig insyn och åtkomst till hela byråns system.

Agentbyggare utan kod: Bygg och distribuera agenter utan att skriva en enda rad kod med hjälp av instruktioner i naturligt språk.

ClickUp-integrationer: Ansluter till över 1000 verktyg för att hämta data från din befintliga stack till ett arbetsområde.

Superagentkatalog: Fördefinierade uppmaningar för att anpassa dina egna agenter för projektledning, uppgiftshantering, personlig och ledande produktivitet, schemaläggning, intelligens, rapportering och till och med skrivande.

Begränsningar för ClickUp

Omfattande funktionalitet och funktionsuppsättning kan kännas överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Lyssna på en användare som delar med sig av sina positiva erfarenheter på G2:

ClickUps flexibilitet är den största fördelen för oss. Vi har anpassat hela arbetsytan efter våra affärsarbetsflöden istället för att anpassa våra processer efter verktyget. Vi använder det inom kundframgång, tillväxt, drift, efterlevnad, ekonomi och teknik, och att ha allt på ett ställe har gett oss en stark struktur och överskådlighet. Anpassade statusar, fält, automatiseringar och instrumentpaneler hjälper oss att smidigt hantera onboarding, efterlevnad, integrationer och intern spårning, med mycket mindre beroende av e-post och uppföljningar.

ClickUps flexibilitet är den största fördelen för oss. Vi har anpassat hela arbetsytan efter våra affärsarbetsflöden istället för att anpassa våra processer efter verktyget. Vi använder det inom kundframgång, tillväxt, drift, efterlevnad, ekonomi och teknik, och att ha allt på ett ställe har gett oss en stark struktur och överskådlighet. Anpassade statusar, fält, automatiseringar och instrumentpaneler hjälper oss att smidigt hantera onboarding, efterlevnad, integrationer och intern spårning, med mycket mindre beroende av e-post och uppföljningar.

Kundberättelse: ClickUp X Bell Direct 😓 Problemet: ”Arbete om arbete” hindrade verklig produktivitet Bell Directs driftsteam var överbelastat. Varje dag hanterade de över 800 kundmejl, som alla krävde manuell läsning, sortering, kategorisering och vidarebefordran till rätt person. Situationen satte press på teamets effektivitet, synlighet och servicekvalitet, även om företaget levererade starka resultat till kunderna. ✅ Lösningen: En enhetlig arbetsyta + AI-agenter som fungerar som teammedlemmar Istället för att lägga till ytterligare ett fristående verktyg valde Bell Direct ClickUp som sitt centrala kommandocenter. De samlade allt från uppgifter och dokument till processer och kunskap i ett arbetsutrymme där AI hade fullständig kontext. Istället för att förlita sig på generiska bots eller mallar implementerade de en superagent som de kallade ”Delegator”. Det är en autonom teammedlem som är tränad att sortera inkommande arbete: Den läser alla e-postmeddelanden som kommer in i den delade inkorg

Den klassificerar brådskande ärenden, kunder och ämnen med hjälp av AI-drivna anpassade fält.

Den prioriterar och dirigerar varje uppgift till rätt person i realtid. Allt detta sker utan manuella ingrepp från mänskliga operatörer. 😄 Effekten: Mätbara operativa vinster 20 % ökning av den operativa effektiviteten, vilket innebär att mer arbete kan utföras snabbare med samma resurser.

Kapacitet motsvarande två heltidsanställda frigörs och kan nu användas för högvärdiga strategiska uppgifter.

Över 800 dagliga kundmejl sorteras i realtid Superagenten dirigerar nu arbetet på samma sätt som en människa skulle göra, men med maskinens hastighet och skala.

Skapa

via Make

Make är en visuell automatiseringsplattform som är utvecklad för team som behöver förgreningslogik, komplexa datatransformationer och arbetsflöden i flera steg. Till skillnad från linjära byggare låter verktyget dig se hela arbetsflödet på en duk samtidigt, vilket gör det lättare att förstå hur data flyttas mellan system när arbetsflödena blir mer komplexa.

Nyligen lanserades även Make AI Agents, som låter team integrera agentbaserad automatisering direkt i sina scenarier, vilket gör det till ett bra alternativ för byråer som är redo att gå vidare från grundläggande automatisering.

Skapa viktiga funktioner

Använd den visuella canvasbyggaren med routrar, iteratorer och aggregatorer som låter dig dela upp data i flera banor och kombinera resultat från parallella operationer.

Få inbyggda datakonverteringsfunktioner för omformatering av datum, parsning av JSON och textbearbetning utan behov av externa verktyg.

Anslut valfri REST API till HTTP-modulen när förkonfigurerade integrationer inte finns tillgängliga, utöver de över 3 000 inbyggda anslutningarna.

Övervaka alla scenarier, exekveringsstatus, felfrekvenser och kreditförbrukning för alla kundkonton på ett ögonblick på Make Grid-instrumentpanelen.

Få inbyggt stöd för AI-agenter för att integrera agentsteg direkt i befintliga arbetsflöden.

Skapa begränsningar

Det canvasbaserade gränssnittet har en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Kreditbaserad prissättning gör kostnaderna svårare att förutsäga; varje åtgärd och utlösare förbrukar krediter, även sådana som inte utförs.

Fastställ prissättning

Gratis

Make Plan : 9 $/månad

Företag Enterprise

Gör en bedömning

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Make?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Det jag gillar mest med Make är hur enkelt och intuitivt det är att bygga automatiseringar. Jag uppskattar särskilt hur enkelt det är att ansluta till verktyg som Webflow och många andra, vilket gör det möjligt att automatisera processer utan att behöva komplex kod.

Det jag gillar mest med Make är hur enkelt och intuitivt det är att bygga automatiseringar. Jag uppskattar särskilt hur enkelt det är att ansluta till verktyg som Webflow och många andra, vilket gör det möjligt att automatisera processer utan att behöva komplex kod.

Zapier

via Zapier

Zapier kopplar samman över 8 000 appar genom en trigger-och-åtgärdsmodell som icke-tekniska team kan konfigurera på några minuter. Det har varit det självklara valet för enkel automatisering mellan appar i flera år, och med tillägget av Zapier Agents stöder det nu flerstegsautonoma arbetsflöden som kan fatta beslut och agera mellan anslutna verktyg utan manuell inmatning i varje steg.

Zapier – viktigaste funktionerna

Bygg flerstegs-Zaps med villkorade sökvägar, filter och logiska grenar utan att skriva kod.

Zapier-agenter hanterar beslutsbaserade uppgifter autonomt i anslutna appar, från att kvalificera leads till att vidarebefordra kundförfrågningar.

Över 8 000 inbyggda integrationer som täcker CRM-system, projektledningsverktyg, e-postplattformar och mycket mer.

Copilot AI-assistenten hjälper dig att bygga, felsöka och iterera arbetsflöden med hjälp av enkelt språk.

Filter, sökvägar och formateringssteg räknas inte in i din uppgiftsanvändning, vilket gör kostnaderna mer förutsägbara för komplexa arbetsflöden.

Zapier-begränsningar

Uppgiftsbaserad prissättning skalar snabbt för byråer som hanterar stora arbetsflöden över flera kundkonton.

Kostnaderna kan stiga oväntat när arbetsflödena når upp till uppgiftsgränserna i mitten av månaden, vilket utlöser extra fakturering per uppgift.

Zapier-priser

Gratis

Professional: 19,99 $/månad

Team : 69 $/månad

Företag: Anpassad

Zapier-betyg

G2 : 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Zapier gör automatiseringar enkla, även för personer utan teknisk bakgrund. Det gjorde det möjligt för mig att ansluta flera plattformar (som TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms och Google Sheets) så att vår leadhantering blev mycket snabbare och mer organiserad. När Zaps är konfigurerade körs de pålitligt i bakgrunden och sparar oss mycket manuellt arbete.

Zapier gör automatiseringar enkla, även för personer utan teknisk bakgrund. Det gjorde det möjligt för mig att ansluta flera plattformar (som TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms och Google Sheets) så att vår leadhantering blev mycket snabbare och mer organiserad. När Zaps är konfigurerade körs de pålitligt i bakgrunden och sparar oss mycket manuellt arbete.

Vilka etiska frågor bör byråer ta hänsyn till när de implementerar AI-agenter?

Byråer är ansvariga för att anta ett proaktivt etiskt ramverk som inte äventyrar kundernas dataintegritet eller det förtroende de har byggt upp hos sina kunder.

Innan du börjar använda någon typ av AI-agenter bör du vara väl medveten om följande frågor:

Etisk fråga Vad betyder det för din byrå? Dataskydd och samtycke Kunderna bör uttryckligen samtycka till att deras data behandlas av en agent, särskilt i kommunikationsarbetsflöden. Partiskhet i beslutsfattandet Utför biasgranskningar före och efter implementeringen. Använd mångsidiga och representativa träningsdatauppsättningar för att förhindra att agenterna ärver historiska fördomar som nedprioriterar vissa kundkonton eller felaktigt dirigerar förfrågningar. Ansvarsskyldighet Definiera ansvarsbestämmelser i avtalsvillkoren innan implementering. När en agent orsakar en missad deadline, felaktig leverans eller ekonomisk förlust måste det finnas en tydlig ansvarsfördelning. Datasäkerhet Använd agenter inom säkerhetsprotokoll på företagsnivå med strikta åtkomstkontroller, revisionsspår för varje åtgärd som vidtas och tydliga policyer för datalagring. Överautomatisering Ersätt inte helt mänskligt omdöme i kundorienterade arbetsflöden för att skala upp snabbare. Kunder märker när den personliga uppmärksamheten försvinner, och ingen agent kan ersätta den relationsintelligens som en bra kundansvarig har.

Bygg superagenter för din byrås arbetsflöde

Dina byråarbetsflöden kommer att fortsätta utvecklas i takt med att du växer. Du behöver intelligenta agenter som kan påskynda leveransen och hålla rutinmässiga operationer konsekventa även när kundernas krav ökar.

Men fragmenterade verktyg skapar fragmenterade agenter. När dina data, din kommunikation och dina projekt finns i separata system saknar agenterna den kontext de behöver för att agera på ett tillförlitligt sätt.

ClickUps konvergerade AI-arbetsyta samlar dina uppgifter, dokument, tidslinjer och kundarbetsflöden på ett ställe, vilket ger Super Agents den fullständiga översikt som krävs för att samordna arbetet, upptäcka risker och hålla leveransen igång. Bygg en gång, distribuera över arbetsflöden och låt din byrå drivas med den tydlighet och kontroll som manuell samordning inte kan upprätthålla i stor skala.

Är du redo att implementera färdiga agenter för din byrå? Registrera dig gratis på ClickUp ✅

Vanliga frågor

Det finns kodfria drag-and-drop-agentbyggare som låter dig bygga utan någon teknisk kunskap. Du kan också bygga agenter i naturligt språk genom att helt enkelt beskriva den agent du vill ha och låta plattformen konfigurera den.

Det rätta valet beror i slutändan på hur din artificiella intelligens är uppbyggd och vad din byrås arbetsflöden kräver. GPT-4 och Claude hanterar resonemang och språktunga uppgifter väl, medan Gemini är mer lämpad för djupare resonemang och uppgifter som kräver bred kunskapsinhämtning.

En agents förmåga att resonera och agera korrekt beror på kvaliteten och relevansen hos dess underliggande data. Mata den med rena, märkta, strukturerade data, implementera RAG om data behöver hämtas från flera källor och strukturera din prompt effektivt med tydliga gränser för att minska hallucinationer.

Dåligt definierade uppmaningar, svaga eller inkonsekventa datakällor, avsaknad av återkopplingsloop och för tidig borttagning av mänsklig övervakning är de vanligaste orsakerna till att agenter bryter samman i live-miljöer.

Ja. AI-agenter använder korttids- och långtidsminne för att hantera sammanhang. Korttidsminnet hanterar sammanhang inom en enskild session, medan långtidsminnet lagrar historiska data över flera sessioner, vanligtvis genom en vektordatabas.

Kostnaden beror på modellen, användningsvolymen och plattformen. API-kostnader för modeller som GPT-4 är tokenbaserade. Högfrekventa, komplexa arbetsflöden kan snabbt bli dyra om de inte övervakas.

Nej. Agenter hanterar genomförande och samordning. Strategi, kundrelationer, kreativt omdöme och ansvarsskyldighet kräver fortfarande människor. Agenter gör helt enkelt ditt team snabbare och mer skickligt.