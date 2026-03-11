De 10 bästa alternativen till Hedy AI för mötesanteckningar i realtid

Med konversationsintelligens i realtid och live-transkription på över 30 språk är Hedy ett populärt val bland studenter och flerspråkiga team.

Men alla vill inte anpassa sina möten till ett specifikt AI-arbetsflöde. Hedy fungerar bara bra om dess sessionsbaserade flöde passar ditt arbetssätt. Och även om det erbjuder live-AI-support saknar det funktioner som kopplar det till genomförandet.

Om du letar efter ett arbetshanteringssystem med inbyggd mötesintelligens kan den här listan vara till hjälp.

Låt oss ta en titt på de bästa alternativen till Hedy AI. 📲

Hedy AI-alternativ i korthet

För en snabb överblick jämför tabellen nedan de viktigaste funktionerna så att du kan förstå vilket verktyg som passar bäst.

Verktyg Funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-drivna mötesreferat och transkriptioner, automatisering av mötesarbetsflöden med agenter Team av alla storlekar som vill ha möten, uppgifter, dokument och arbetsflöden på en och samma plattform. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Granola Automatisk transkription med AI-förbättrade anteckningar, AI-chatt Små ledningsgrupper som vill ha en privat AI-anteckningsbok för möten Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14 $ per användare/månad. Superpowered AI-transkription och sammanfattningar av möten, kalenderintegrationer Frilansare och små team som vill ha enkla AI-mötesanteckningar utan en mötesbot. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 36 $ per användare/månad. Otter. ai Transkription av möten i realtid, identifiering av talare, sökbart mötesbibliotek Medelstora team och företag som behöver transkription av möten i realtid och samarbetsanteckningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16,99 $ per användare/månad. Fireflies. ai Automatisk inspelning och transkribering av möten, smart sökning, CRM-integrationer Medelstora team och företag som vill ha sökbara mötesprotokoll över avdelningsgränserna Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 18 $ per användare/månad. MeetGeek AI-mötesreferat och höjdpunkter, mötesanalyser, identifiering av åtgärdspunkter och uppföljningar Små till medelstora team som vill ha automatiserade mötesinspelningar och AI-sammanfattningar Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 15,99 $ per användare/månad. tl;dv AI-mötesreferat med tidsstämplar, höjdpunkter och delbara mötesklipp Små till medelstora sälj- och kundorienterade team som behöver mötesreferat och coachningsinsikter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $ per användare/månad. Fathom Omedelbara AI-sammanfattningar efter möten, CRM-integrationer för säljteam Frilansare och små team som letar efter en gratis AI-mötesinspelare med omedelbara sammanfattningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $ per användare/månad. Fellow AI-mötesanteckningar, mötesmallar, samarbetsagendor för möten, prestationsinsikter Små till medelstora team som vill ha strukturerad möteshantering med dagordningar och åtgärdsuppföljning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 11 dollar per användare/månad. Avoma Intäktsinformation för säljsamtal, konversationsanalys, CRM-integrationer för spårning av pipeline Medelstora team och företag som behöver mötesinformation för sälj- och intäktsteam Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 29 $ per användare/månad.

Vad ska du leta efter i alternativ till Hedy AI?

Hedy är bra på att ge konversationsstöd i realtid, men är inte idealiskt om du behöver djupare arbetsflödesintegrationer.

När du letar efter ett alternativ, se till att verktyget erbjuder:

AI-driven mötesassistans : Ger praktiska insikter medan mötet pågår i form av föreslagna frågor eller åtgärdspunkter.

Sammanfattningar och utskriftskvalitet : Genererar exakta : Genererar exakta mötesanteckningar och sammanfattningar som du kan dela med kollegor eller intressenter utan omfattande redigering.

Workflow-integration : Integreras med din kalender, kommunikations- och projektledningsprogramvara för att eliminera : Integreras med din kalender, kommunikations- och projektledningsprogramvara för att eliminera verktygsspridning.

Anpassning : Låter dig skräddarsy svaren efter din arbetsstil och ditt arbetssammanhang.

Kunskapshantering : Hjälper till att bygga upp ett centraliserat arkiv där du kan söka i tidigare transkriptioner. : Hjälper till att bygga upp ett centraliserat arkiv där du kan söka i tidigare transkriptioner.

De bästa alternativen till Hedy AI

Låt oss ta en närmare titt på de bästa AI-verktygen som inte bara tar anteckningar utan också omvandlar virtuella möten till praktiskt arbete.

1. ClickUp (bäst för att omvandla mötesanteckningar till uppgifter och automatisera arbetsflöden)

Prova ClickUp AI Notetaker Skapa exakta transkriptioner med talaretiketter, sammanfattningar, inspelningar och åtgärdspunkter som listas överskådligt i ett enda dokument med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

Många AI-mötesverktyg är utmärkta på att producera transkriptioner. Men det är ju inte där mötena slutar, eller hur? Du behöver något som eliminerar den bredare systemöverheaden för att hantera arbete över olika plattformar.

ClickUp ger teamen en konvergerad AI-arbetsyta för planering och automatisering av mötesarbetsflöden från början till slut.

Förutom AI-driven transkription och sammanfattning av möten får du en centraliserad hubb för dokumentation, samarbete och genomförande.

Låt oss se hur ClickUp ersätter flera punktverktyg med ett enda operativsystem.

Få AI-drivna mötesreferat och transkriptioner

ClickUps AI Notetaker registrerar dina konversationer automatiskt och gör dem till en del av ditt projektflöde.

Efter varje möte får du ett privat dokument som innehåller mötets titel och datum, en lista över deltagare, en video- eller ljudinspelning, en kort översikt över sessionen, viktiga slutsatser, nästa steg, viktiga ämnen och en fullständig transkription av konversationen med talarens namn.

Du kan senare ställa frågor om dina möten till ClickUps inbyggda kontextuella AI och få svar baserade på anteckningarna.

Den här videon visar hur du kan automatisera mötesanteckningar och uppgifter i ClickUp 📹

Skapa sökbara, strukturerade arkiv med mötesinformation

När team använder externa dokumenthanteringsverktyg kopplas kunskapen bort från genomförandet. Mötesanteckningar i en plattform måste refereras separat när uppgifter skapas i en annan.

ClickUp Docs löser det problemet en gång för alla. De blir den enda platsen för allt som kommer ut ur ett möte.

När du skapar en agenda i ett dokument före ett möte kan alla se, redigera och kommentera den i realtid, så att diskussionen börjar med en gemensam struktur. Efter mötet loggas dina anteckningar från AI Notetaker också i ett dokument. Därifrån kan åtgärdspunkterna konverteras till ClickUp-uppgifter med förfallodatum och ansvariga. Detta eliminerar den administrativa fördröjningen mellan diskussion och leverans.

Allt detta lagras i Docs Hub. Du kan enkelt filtrera och hämta tidigare mötesanteckningar, vilket är viktigt när du spårar åtaganden över veckor eller kvartal.

Hämta kontextuella insikter från hela din arbetsplats

Med ClickUp Brain får du en AI-driven personlig assistent som kan hämta information från uppgifter, dokument, chattar och tidigare uppdateringar. Under möten kan den ge en tydlig bild av vad som redan har diskuterats eller slutförts för att undvika repetitiva diskussioner.

Om en teammedlem till exempel frågar om statusen för en funktion under ett möte kan ClickUp Brain omedelbart sammanfatta framstegen för de relevanta uppgifterna, markera senaste uppdateringar och visa eventuella hinder som tidigare har loggats.

Få detaljerade sammanfattningar och insikter från din arbetsplats med ClickUp Brain.

Efter möten skapar AI automatiskt uppgifter, tilldelar ägare, länkar dem till rätt projekt eller dokument och registrerar deadlines direkt från konversationen. På så sätt integreras mötesresultaten omedelbart i arbetsflödet, vilket gör det enklare att spåra ansvar och följa upp beslut.

Automatisera mötesflöden med avancerad AI

AI Super Agents i ClickUp kan självständigt hantera återkommande operativa uppgifter kopplade till möten.

Tänk på dem som dina AI-teammates som arbetar med fullständig kontextuell kunskap om din arbetsplats. De kan analysera den senaste aktiviteten i olika uppgifter för att skapa en kortfattad sammanfattning av framstegen. När nya beslut eller ansvarsområden diskuteras under ett möte kan en dedikerad agent skapa uppgifter, tilldela ägare, bifoga relaterade dokument och sätta deadlines så att åtgärderna omedelbart återspeglas i arbetsplatsen.

Automatisera komplexa arbetsflöden från början till slut med anpassade ClickUp Super Agents.

ClickUp Super Agents har oändlig, omgivande kunskap, vilket innebär att de upptäcker förändringar i dina uppgifter, dokument och chattråd inom arbetsytan och uppdaterar deras sammanhang i realtid. De har också oändligt minne, så de kommer ihåg hur du vill ha din mötesöversikt, till exempel, och om du vill att dina mötesåtgärder ska markeras i dina anteckningar som en punktlista eller numrerad lista etc.

Du kan automatisera alla mötesarbetsflöden med dem – från förberedelser inför ett kundsamtal till uppföljning och rapportering av framsteg för beslutade åtgärder.

ClickUps bästa funktioner

Referera till uppgifter, länka dokument, tilldela ägare i realtid och konvertera ClickUp Chat -meddelanden till genomförbara uppgifter för att eliminera den vanliga extraarbetet med att kopiera beslut från chatten till ett projektverktyg.

Öka tydligheten efter mötet genom att spela in ClickUp-klipp med uppdateringar, genomgångar eller förklaringar och bifoga dem direkt till uppgifter eller dokument.

Använd automatiseringar i ClickUp för att automatisera arbetsflöden efter möten, till exempel att tilldela uppgifter till rätt person, tillämpa prioritetsnivåer, ange förfallodatum, flytta uppgifter mellan statusar eller meddela intressenter.

Visualisera mötesresultat med över 15 anpassade vyer som passar dina behov – Gantt-diagramvy för beroenden och tidslinjer, Kanban-stil tavelvy för att hantera arbetsbelastningen visuellt, listvy filtrerad efter högprioriterade uppgifter och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En G2-användare rapporterar:

Efter att ha provat olika plattformar under min karriär som projektledare kan jag säga att ClickUp har blivit min favorit. Jag är särskilt förtjust i AI Notetaker-funktionen: som projektledare är den här funktionen guld värd. Jag kan fokusera på mötet utan att distraheras av att ta anteckningar, eftersom systemet genererar tydliga sammanfattningar med viktiga punkter, både i korta möten och i långa möten där det är svårt att följa hela tråden.

Efter att ha provat olika plattformar under min karriär som projektledare kan jag säga att ClickUp har blivit min favorit. Jag är särskilt förtjust i AI Notetaker-funktionen: som projektledare är den här funktionen guld värd. Jag kan fokusera på mötet utan att distraheras av att ta anteckningar, eftersom systemet genererar tydliga sammanfattningar med viktiga punkter, både i korta möten och i långa möten där det är svårt att följa hela tråden.

📮 ClickUp Insight: 62 % av de tillfrågade säger att AI-agenter ännu inte lever upp till förväntningarna och beskriver dem som vara i ett tidigt skede eller till och med skapa mer arbete än de tar bort. Den frustrationen visar sig ofta vid överlämningen. En agent sammanfattar ett möte, föreslår nästa steg eller flaggar ett problem, och sedan slutar han eller hon. Du måste fortfarande skapa uppgifter från åtgärdspunkterna, tilldela ägare, uppdatera status och följa upp manuellt. Superagenter är utformade för att ta hand om alla dessa steg. De kan använda kedjeåtgärder för att omvandla mötesanteckningar till uppgifter, uppdatera projektstatus, vidarebefordra arbete till rätt ägare och hålla arbetsflödena igång inom samma system där utförandet sker. När en AI-agent kan ta arbetet från "det här är vad som borde hända" till "det är redan igång" blir värdet verkligt.

2. Granola (Bäst för att förbättra mötesanteckningar med AI-stöd)

via Granola

Granolas AI-mötesassistent fokuserar på att förbättra dina anteckningar snarare än att ersätta dem helt med AI-resultat. Efter personliga eller affärsmöten förfinar den det du har skrivit och lägger till sammanhang från AI-genererade transkriptioner för att producera strukturerade, användbara sammanfattningar.

Eftersom verktyget körs på din enhet och spelar in ljud lokalt förblir dina anteckningar helt privata. När du är redo att dela dem kan du skicka dem direkt till verktyg som Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio och Zapier med hjälp av inbyggda integrationer.

För bättre formatering får du grundläggande Markdown för att strukturera dina anteckningar med rubriker och punktlistor. Du kan också lägga till bilder och skärmdumpar till dina anteckningar för att ge ytterligare sammanhang.

Granolas bästa funktioner

Synkronisera applikationen med Google- eller Outlook-kalendern för att se kommande möten.

Använd kontextuell information från dina kalenderhändelser, som mötesrubriker, tider och deltagare, för att skapa mer användbara mötesanteckningar och påminnelser.

Skapa eller välj anteckningsmallar för vanliga mötesformer, som 1:1-möten, intervjuer eller säljpresentationer.

Granolas begränsningar

Att exportera anteckningar till andra system eller synkronisera med bredare arbetsflöden är inte lika smidigt som hos konkurrenter med avancerad AI.

Priser för Granola

Grundläggande : Gratis

Företag : 14 USD per användare/månad

Företag: 35 USD per användare/månad

Granola-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Granola?

Direkt från en G2-recension:

Det jag gillar mest med Granola är hur enkelt det hanterar mötesanteckningar utan att störa samtalsflödet. Det lyssnar direkt från min enhets ljud utan att några bots ansluter sig till samtalen och producerar tydliga, strukturerade sammanfattningar med beslut, åtgärdspunkter och viktiga punkter.

Det jag gillar mest med Granola är hur enkelt det hanterar mötesanteckningar utan att störa samtalsflödet. Det lyssnar direkt från min enhets ljud utan att några bots ansluter sig till samtalen och producerar tydliga, strukturerade sammanfattningar med beslut, åtgärdspunkter och viktiga punkter.

3. Superpowered (Bäst för automatiserade mötesanteckningar av hög kvalitet)

via Superpowered

Superpowered låter dig fokusera på diskussionerna medan det sköter anteckningarna.

Funktionen för automatisk anslutning gör att du kommer in i mötena i tid, och nedräkningarna ger dig en påminnelse 10 minuter före varje evenemang. Och om du är försenad kan du med ett enkelt klick meddela de andra deltagarna.

Verktyget spelar inte in eller lagrar ljud eller video, och transkriptionerna raderas 7 dagar efter att anteckningarna har skapats. Det uppfyller också SOC-2 Type-2- och GDPR-standarderna.

Superkraftfulla bästa funktioner

Få anpassningsbara AI-mallar för strukturerade anteckningar baserade på mötestyp.

Integrera med Google Drive, Slack, Zapier och Notion för arbetsflödesanslutning.

Skapa transkriptioner på över 50 språk, inklusive japanska, franska, italienska och många fler.

Superkraftfulla begränsningar

Verktyget saknar avancerade mötesinformationsfunktioner som större, mer omfattande plattformar erbjuder.

Superkraftfull prissättning

Gratis

Basic : 36 $/månad

Pro: 108 $/månad

Superkraftfulla betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Superpowered?

En användare på Product Hunt säger:

Tidigare brukade jag noggrant anteckna under möten och sedan lägga tid på att formatera anteckningarna/åtgärdspunkterna, men nu behöver jag inte oroa mig för det längre. Jag gillar också att det inte stör mötet!

Tidigare brukade jag noggrant anteckna under möten och sedan lägga tid på att formatera anteckningarna/åtgärdspunkterna, men nu behöver jag inte oroa mig för det längre. Jag gillar också att det inte stör mötet!

👀 Visste du att? Studier visar att anställda tillbringar 15 % av sin arbetstid i möten, men endast 37 % av mötena leder faktiskt till beslut. Ännu värre är att 64 % av återkommande möten och 60 % av engångsmöten saknar agenda, vilket gör det svårt för teamen att hålla fokus eller följa upp resultaten. AI-mötesassistenter löser detta problem genom att automatiskt skapa dagordningar, spela in diskussioner och organisera uppföljningar, vilket säkerställer att möten faktiskt leder till handling.

4. Otter. ai (Bäst för live-transkription och sökbara mötesarkiv)

Otter kan transkribera virtuella och fysiska möten i realtid, så att du kan se konversationen medan den pågår och granska den direkt. Under möten lägger AI-verktyget automatiskt till skärmdumpar av delade bilder eller skärmar i din transkription. Med dessa visuella referenser tillsammans med texten får du fullständig kontext kring vad som diskuterades.

Du kan interagera med verktygets AI-chatt för att ställa frågor på naturligt språk om en transkription och få användbara svar. Det kan också skriva utkast till uppföljningsmejl eller meddelanden om nästa steg direkt från innehållet i ditt möte och skapa sammanfattningar av specifika ämnen som behandlats i konversationen.

För bättre kontroll kan du aktivera eller inaktivera synkroniserade kalendrar så att endast relevanta möten visas i appen. Du kan också aktivera eller inaktivera automatisk placering av antecknare för specifika kalendrar eller möten.

Otter. ai bästa funktioner

Märk talare i dina transkriptioner så identifierar verktyget dem automatiskt i framtida samtal utan att du behöver märka dem manuellt igen.

Använd AI för att identifiera viktiga prioriteringar och nästa steg från samtalet, och tilldela automatiskt uppgifter till relevanta deltagare.

Skapa kanaler för att ge teamen ett gemensamt utrymme där de kan samarbeta kring konversationer och transkriptioner.

Otter. ai-begränsningar

Vissa användare har rapporterat att verktygets noggrannhet med olika accenter och dess förmåga att identifiera vem som talar inte är tillförlitlig.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $ per användare/månad

Företag : 24 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Otter.ai?

Här är vad en användare på G2 sa:

Otter ansluter sig alltid till möten i tid och på ett tillförlitligt sätt, vilket gör det till ett pålitligt verktyg för vårt team. Dess förmåga att fånga tydliga och korrekta sammanfattningar gör att vi kan återkomma till viktiga punkter utan att behöva titta på hela inspelningen igen.

Otter ansluter sig alltid till möten i tid och på ett tillförlitligt sätt, vilket gör det till ett pålitligt verktyg för vårt team. Dess förmåga att fånga tydliga och korrekta sammanfattningar gör att vi kan återkomma till viktiga punkter utan att behöva titta på hela inspelningen igen.

🚀 ClickUp Advantage: ClickUp Brain MAX, din AI-superapp för datorn, utökar AI till hela arbetsflödet kring möten. Den kopplar samman alla verktyg i din teknikstack, så att du kan koppla ny information till rätt projekt eller dokument medan diskussionerna pågår, utan att behöva överföra information manuellt mellan verktygen. Brain MAX stöder röststyrda arbetsflöden genom Talk To Text, vilket gör att du kan diktera idéer, skapa uppgifter, skriva meddelanden eller uppdatera projektinformation direkt med röstkommandon. Efter möten sammanfattar det uppdateringar från olika projekt och svarar på frågor om mötena. Förvandla möten från isolerade samtal till sammankopplade arbetsflöden med ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. ai (Bäst för automatiserade mötesprotokoll med mötesanalys)

Med automatisk, exakt transkription av möten och stöd för över 100 språk är Fireflies.ai en pålitlig app för anteckningar. Du får sökbara mötesarkiv och en AI-assistent, AskFred, som svarar på dina frågor om tidigare möten.

Ett AI-drivet flöde ger punktvisa sammanfattningar av senaste möten, så att du snabbt kan skumma igenom viktiga punkter och prioriteringar utan att läsa hela transkriptioner. Innan mötena kan du se diskussionspunkter och utestående åtgärder från tidigare samtal, så att du får fullständig kontext redan innan du ansluter dig.

För att underlätta samarbetet kan du skapa och dela ljudklipp från inspelade möten, tagga teammedlemmar för uppföljning och sortera möten efter ämne eller kund. Team kan också se konversationsstatistik på en instrumentpanel, till exempel samtalstidsanalys, sentimentanalys, ämnesuppföljning, AI-filter och mycket mer.

Fireflies. ai bästa funktioner

Få tillgång till AI-genererade sammanfattningar, fullständiga transkriptioner, videoinspelningar, analyser och åtgärdspunkter för varje möte i Fireflies Notepad.

Spela in offlinekonversationer, personliga möten, röstmemon och telefonsamtal som går via datorn med Fireflies Web Recorder.

Ställ in röstkommandon för att automatiskt skapa uppgifter i integrerade projektledningsverktyg under möten.

Fireflies. ai begränsningar

AI-genererade sammanfattningar fångar inte alltid upp viktiga punkter korrekt, så användarna måste korrigera eller förfina dem manuellt.

Fireflies. ai-priser

Gratis

Pro : 18 dollar per plats/månad

Företag : 29 USD per plats/månad

Företag: 39 $ per plats/månad

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Fireflies.ai?

En G2-användare säger:

Jag använder Fireflies.ai för att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta mina möten. Jag gillar de AI-genererade mötesreferaten mest eftersom de hjälper mig i möten som jag inte kan delta i, men ändå få detaljerna från diskussionerna.

Jag använder Fireflies.ai för att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta mina möten. Jag gillar de AI-genererade mötesreferaten mest eftersom de hjälper mig i möten som jag inte kan delta i, men ändå få detaljerna från diskussionerna.

🧠 Kul fakta: Om din kalender känns fullspäckad på tisdagar är det inte bara inbillning. En studie från Microsoft visar att tisdag är den mest hektiska dagen för möten, med 23 % av veckans möten.

6. MeetGeek (Bäst för strukturerad och sökbar mötesdokumentation)

via MeetGeek

MeetGeek genererar automatiskt AI-mötesprotokoll och skickar en strukturerad e-postsammanfattning till deltagarna strax efter att samtalet avslutats. E-postmeddelandet innehåller en översikt i ett stycke, en sammanfattning av mötet, nästa steg, viktiga punkter med åtgärdspunkter och en länk till den fullständiga transkriptionen.

Du kan styra vem som får det, redigera den genererade sammanfattningen innan du skickar den, anpassa innehållet och använda verktyg som spara, kopiera, återställa eller regenerera för att förfina resultatet.

Med automatiserade arbetsflöden kan du koppla dina möten till andra verktyg i din teknikstack, såsom RingCentral, Notion, Trello etc. Du kan skapa enkla arbetsflödesregler som aktiveras för alla möten eller endast för de som uppfyller vissa kriterier. Mötesassistenten skickar sedan antingen hela sammanfattningen eller utvalda höjdpunkter, såsom viktiga beslut eller åtgärdspunkter, till den applikation du valt.

MeetGeeks bästa funktioner

Spela in ad hoc-möten som inte finns i din kalender genom att klistra in länken i verktygets inmatningsformulär eller skicka en kalenderinbjudan till mötesboten.

Kontrollera åtkomsten genom att göra möten privata eller offentliga, dela endast specifika höjdpunkter eller definiera regler för delning inom teamet för att göra mötesinnehållet tillgängligt för teammedlemmarna.

Ställ frågor om beslut, uppföljningar eller specifika punkter från tidigare möten och få omedelbara svar utan att behöva bläddra igenom transkriptioner med AI Chat.

Begränsningar för MeetGeek

För viktiga ad hoc-möten som inte har planerats eller synkroniserats i förväg kan det vara svårt att börja transkribera mitt i mötet.

Priser för MeetGeek

Grundläggande : Gratis

Pro : 15,99 $ per användare/månad

Företag : 27 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

MeetGeek-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om MeetGeek?

En användarrecension konstaterar:

Som språkutbildare tycker jag att MeetGeek är mycket användbart för att hålla koll på mina sessioner och se hur mina kunder utvecklas. Det är enkelt att använda; det hittar automatiskt mina möten och ansluter sig till dem utan att jag behöver göra något. Sammanfattningarna är bra och hjälper mig att fokusera på de viktigaste punkterna inför mina nästa sessioner.

Som språkutbildare tycker jag att MeetGeek är mycket användbart för att hålla koll på mina sessioner och se hur mina kunder utvecklas. Det är enkelt att använda; det hittar automatiskt mina möten och ansluter sig till dem utan att jag behöver göra något. Sammanfattningarna är bra och hjälper mig att fokusera på de viktigaste punkterna inför mina nästa sessioner.

I stället för en vägg av text organiserar tl;dv:s AI-funktioner protokollet efter ämne, så att du snabbt kan navigera mellan beslut, utmaningar, uppföljningar och återkommande teman. Varje ämne innehåller en kort sammanfattning och en länk till den punkt i inspelningen där det diskuterades.

Verktyget stöder även halvautomatiska anteckningar genom att låta dig markera viktiga ögonblick under mötet. När du markerar något genererar AI en fokuserad sammanfattning av just det ögonblicket och använder en AI-tilldelad tagg för att införliva den i den större sammanfattningen.

Med mötesmallar kan du skapa och tillämpa anpassade strukturer på dina möten så att AI-genererade sammanfattningar följer ett fördefinierat format. Detta gör det enklare att omvandla återkommande mötesdiskussioner till strukturerad processdokumentation och standardisera arbetsflöden över tid.

tl;dv bästa funktioner

Få tillgång till ett stort bibliotek med rollspecifika exempel på frågor för att få bättre och mer strukturerade insikter från dina mötesinspelningar.

Använd konversationsintelligens för att identifiera viktiga ämnen, trender, beslut och återkommande teman i enskilda och flera möten.

Använd AI-agenter för att registrera, sammanfatta, analysera och integrera mötesinnehåll i dina befintliga verktyg och processer för hantering av mötesarbetsflöden från början till slut.

tl;dv-begränsningar

Några användare nämnde saknade funktioner som att sammanfatta flera möten tillsammans eller gruppera möten för bredare analys.

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro : 29 $ per användare/månad

Företag : 98 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om tl;dv?

Direkt från en G2-recension:

tl;dv är ett otroligt användbart verktyg för att förbereda mötesreferat och fånga upp alla viktiga diskussionspunkter. Möjligheten att välja mellan olika referatmallar effektiviserar processen och säkerställer enhetlighet mellan teamen.

tl;dv är ett otroligt användbart verktyg för att förbereda mötesreferat och fånga upp alla viktiga diskussionspunkter. Möjligheten att välja mellan olika referatmallar effektiviserar processen och säkerställer enhetlighet mellan teamen.

8. Fathom (Bäst för omedelbara mötesreferat med AI-chatt och spellistor med höjdpunkter)

via Fathom

Fathoms AI-anteckningsverktyg omvandlar hela ditt möte till en 1–2 minuters sammanfattning med tydligt angivna höjdpunkter, beslut och uppgifter. Det har också ett chattliknande AI-gränssnitt där du kan ställa frågor om dina möten eller begära uppföljningsutkast och insikter efter samtalet.

Verktyget integreras med Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana osv. , så att mötesdata kan flöda in i din bredare arbetsstack. För team erbjuder det funktioner som delade mappar, åtkomstkontroller, inspelningsspellistor, delning av höjdpunkter osv. , så att alla håller sig uppdaterade även om de missade samtalet.

Du får transkriptioner på många språk, med möjlighet att skapa anpassade ordlistor eller ordböcker för ditt företags akronymer och jargong. Detta bidrar till att förbättra transkriptionens noggrannhet och mötenas effektivitet i allmänhet, särskilt i diskussioner som involverar komplex eller teknisk terminologi.

Fathom bästa funktioner

Håll effektiva möten genom att skapa spellistor med viktiga ögonblick för introduktion, utbildning eller retrospektiv.

Låt verktyget övervaka mötesrytmen och dynamiken i bakgrunden medan du fortfarande är mitt i samtalet med AI-coachningsfunktioner i realtid.

Gå tillbaka till transkriptioner, sammanfattningar och höjdpunkter när som helst på din Fathom-instrumentpanel, där alla dina inspelningar lagras.

Förstå begränsningarna

Det finns ingen dedikerad mobilapp, så du kan bara använda den för möten som du deltar i från en stationär eller bärbar dator.

Fathom-prissättning

Gratis

Team : 19 $ per användare/månad

Företag: 29 $ per användare/månad

Fathom-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 800 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Fathom?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Fathom är hur smidigt det hanterar möten utan att jag behöver anstränga mig. Det spelar in automatiskt, sparar allt i molnet och tillhandahåller en fullständig transkription. Om jag glömmer en detalj eller behöver återkomma till en diskussion kan jag snabbt gå tillbaka och granska den.

Det jag gillar mest med Fathom är hur smidigt det hanterar möten utan att jag behöver anstränga mig. Det spelar in automatiskt, sparar allt i molnet och tillhandahåller en fullständig transkription. Om jag glömmer en detalj eller behöver återkomma till en diskussion kan jag snabbt gå tillbaka och granska den.

📮ClickUp Insight: 27 % av våra undersökningsdeltagare anser att veckovisa uppdateringar skulle kunna ersättas med asynkrona alternativ, medan 25 % säger samma sak om dagliga standups. Detta kan dock innebära att man måste jonglera med flera specialiserade verktyg, vilket skapar splittrad information och medför extra kostnader. ClickUp revolutionerar teamarbetet genom att centralisera diskussioner via kommentartrådar, möjliggöra snabba inspelade uppdateringar via ClickUp Clips och mycket mer – allt inom en och samma plattform. 💫 Verkliga resultat: Team som Trinetrix har minskat onödiga möten med 50 % med ClickUp!

9. Fellow (Bäst för strukturerade, AI-drivna mötesprotokoll och dagordningar)

via Fellow

Fellow är en mjukvara för möteshantering som integrerar AI-funktioner i dina mötesarbetsflöden.

Det integreras med plattformar som Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Slack för att spela in möten, transkribera ljud, identifiera beslut och extrahera åtgärdspunkter.

AI-assistenten "Ask Fellow" går igenom alla dina tidigare möten för att hämta uppdateringar du missat och ta fram relevanta utdrag och sammanfattningar utan att behöva spela upp hela samtalen.

AI hjälper också till att förbereda möten på ett enkelt sätt. AI Agenda Builder genererar strukturerade agendapunkter och diskussionsämnen utifrån mötets titel och kalenderbeskrivning. Och AI Suggested Topics föreslår ämnen som du kan lägga till i mötesagendan.

Fellow bästa funktioner

Lagra inspelade möten och transkriptioner i ett centralt arkiv där du kan organisera dem med kanaler och återkomma till beslut när det behövs.

Få helt anpassningsbara AI-anteckningsmallar för dagliga standups, townhalls, veckoprioriteringar, kickoff-samtal med kunder och mycket mer.

Håll mötesdata säkra med detaljerade åtkomstkontroller, företagsstyrning och efterlevnad av SOC 2, HIPAA och GDPR.

Andra begränsningar

Vissa användare anser att standardiserade sammanfattningar inte alltid passar specifika mötesformer utan anpassning.

Priser för Fellow

Gratis

Team: 11 dollar per användare/månad

Företag: 23 USD per användare/månad

Företag: 25 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Andra användares betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Fellow?

Här är vad en G2-användare delar med sig av:

Det jag gillar mest med Fellow är hur intuitivt och användarvänligt det är. Det gör det enkelt att hantera möten, anteckningar och uppföljningar, vilket hjälper mig att hålla ordning och samarbeta effektivt med mitt team.

Det jag gillar mest med Fellow är hur intuitivt och användarvänligt det är. Det gör det enkelt att hantera möten, anteckningar och uppföljningar, vilket hjälper mig att hålla ordning och samarbeta effektivt med mitt team.

🧠 Kul fakta: 58 % av anställda erkänner att de blockerar tid i sina kalendrar bara för att skydda sin koncentrationstid från fler möten.

10. Avoma (Bäst för försäljningsinriktad mötesinformation och coaching i realtid)

via Avoma

Avoma är en AI-driven mötescoach som identifierar viktiga delar av en konversation, såsom kundinvändningar, omnämnanden av konkurrenter, problemområden och prioriteringar, och markerar dem för granskning. Den betygsätter även samtal baserat på din egen försäljningsmetodik eller anpassade kriterier, vilket hjälper till att identifiera var säljarna behöver coaching eller var affärer kan vara i riskzonen.

Funktioner som "Live Answer Assistant" ger kontextuella förslag under live-samtal, och "Smart Trackers" övervakar viktiga fraser för att varna dig om risker och möjligheter.

Med funktionen "Bokmärken" kan du tidsstämpla viktiga ögonblick, fånga upp samtalet runt omkring, sammanfatta det i en kort anteckning och organisera det under en relevant kategori.

Avomas bästa funktioner

Organiserar sammanfattningar i smarta kapitel och kategorier, så att anteckningarna blir lättare att överblicka och förstå senare.

Få AI-drivna copiloter som kan svara på mötesrelaterade frågor och stödja beslutsfattande mellan avdelningar.

Spåra mönster som tal/lyssningsförhållanden och ämnestrender för att förstå vad de bästa prestatörerna gör annorlunda och replikera dessa beteenden i hela ditt team.

Avomas begränsningar

Användare rapporterar omstridda felaktigheter i dess AI-transkriberings- och sammanfattningsfunktioner, särskilt under utmanande förhållanden som dålig ljudkvalitet, starka accenter eller diskussioner med mycket teknisk jargong.

Avoma-priser

14 dagars gratis provperiod

Startup : 29 USD per inspelningsplats/månad

Organisation : 39 USD per inspelningsplats/månad

Enterprise: 39 USD per inspelningsplats/månad (faktureras årligen)

Avoma-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Avoma?

En användarrecension konstaterar:

Jag använder Avoma för att spela in och granska säljsamtal, och det fungerar mycket smidigt och är mycket tillförlitligt. Jag har inte upplevt några transkriptionsfel eller andra fel. Jag uppskattar verkligen funktionen Ask Avoma, eftersom den sparar mycket tid genom att hjälpa mig att kontrollera specifika detaljer från konversationer.

Jag använder Avoma för att spela in och granska säljsamtal, och det fungerar mycket smidigt och är mycket tillförlitligt. Jag har inte upplevt några transkriptionsfel eller andra fel. Jag uppskattar verkligen funktionen Ask Avoma, eftersom den sparar mycket tid genom att hjälpa mig att kontrollera specifika detaljer från konversationer.

Förvandla mötesprotokoll till strukturerade, genomförbara planer med ClickUp

Visst är transkriptionsnoggrannheten viktig när man letar efter ett verktyg för mötesanteckningar. Men hur verktyget kopplar samman realtidsinsikter med genomförande är lika viktigt.

Med ClickUp kopplas mötesreferat direkt till genomförandet. AI-genererade åtgärdspunkter kan omedelbart omvandlas till uppgifter med ansvariga, förfallodatum och prioriteringar, så att du aldrig missar viktiga detaljer.

Istället för att hantera transkriptioner och uppgiftslistor separat, förblir allt sammankopplat i ett enda arbetsutrymme där framstegen spåras automatiskt.

Gå bortom traditionell anteckning och börja omvandla konversationer till tydliga genomförandeplaner.

Registrera dig gratis på ClickUp.