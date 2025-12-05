De 3 bästa PM-programvarorna som extraherar beslut från mötesanteckningar under [år]

Möten kan vara tråkiga.

Oändliga anteckningar, flyktiga tankar, kanske till och med en eller två klotterteckningar.

Men tänk om dina möten faktiskt gjorde något för dig?

Rätt projektledningsverktyg kan spela in anteckningar, extrahera viktiga beslut och sammanfatta diskussioner automatiskt – så att du kan fokusera på samtalet istället för på uppstädningen.

Det bästa av allt? Den kan till och med skapa uppgifter, tilldela ansvariga och se till att alla tar sitt ansvar.

Är du redo att omvandla möten till drivkraft? Låt oss sätta igång.

Varför använda PM-programvara som extraherar beslut från mötesanteckningar?

Teammöten ska främja samordning, men ofta leder de till motsatsen. Viktiga detaljer ignoreras, uppgifter förblir oadresserade och deadlines förskjuts. Alla går därifrån med sidor av råa transkriptioner som de aldrig kommer att titta på igen.

Modern AI-driven projektledningsprogramvara för mötesanteckningar löser detta.

Här är varför de är värda din tid och dina pengar...

Omvandla samtal till handling direkt. AI extraherar beslut från mötesanteckningar , omvandlar dem till uppgifter, tilldelar ägare och lägger till förfallodatum – så att varje resultat blir genomförbart så fort mötet är slut.

Öka ansvarstagandet inom ditt team. När beslut kopplas till uppgifter i projektledningsverktyget finns det ingen oklarhet om vem som är ansvarig. Alla kan se vad som har beslutats, vem som ansvarar för det och när det ska vara klart, vilket underlättar projektledningen.

Genom att automatisera anteckningar och beslutsdokumentation slipper teamen skicka uppföljningsmejl, jaga efter förtydliganden eller leta igenom mötesinspelningar. Den tid som sparas kan istället användas till att driva projekt framåt.

Mötesanteckningar, transkriptioner och beslut lagras på ett och samma ställe. Nyanställda eller intressenter kan ta del av tidigare möten utan att behöva be teamet om projektuppdateringar.

👀 Visste du att? Enligt ClickUps undersökning " The State of Workplace Communication in 2025" känner över 40 % av yrkesverksamma att de måste följa upp åtgärdspunkter omedelbart efter varje möte. Eftersom kommunikationskanalerna är uppdelade mellan e-post (42 %) och snabbmeddelanden (41 %) är åtgärdspunkterna dock ofta utspridda över arbetsplatsen. En annan HBR-undersökning rapporterade att team förlorar över 60 % av sin tid på att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter.

Hur man väljer rätt projektledningsprogramvara för beslutsutdragning

När du väljer projektledningsprogramvara som automatiskt kan extrahera beslut (och åtgärdspunkter) från dina mötesanteckningar bör du ta hänsyn till följande funktioner:

Extraheringsnoggrannhet: Kan Kan AI-verktyget identifiera beslut, inte bara åtgärdspunkter, från en diskussion? Till exempel ”Vi väljer leverantör X” kontra ”Låt oss överväga leverantör X”. Det bör också kunna identifiera vem som talar, tidsstämplar och eventuella tvetydigheter.

AI-driven: Den ska kunna fånga hela mötet, sammanfatta viktiga diskussionspunkter, lyfta fram beslut och visa tydliga nästa steg.

Omvandla beslut direkt till uppgifter: Verktyget ska omvandla beslut och åtgärdspunkter som extraherats från mötesanteckningar till uppgifter med ansvariga, förfallodatum och prioriteringar.

Integrera med din teknikstack: AI-kommunikationsverktyget bör synkroniseras med Zoom, Google Meets, Teams och din kalender så att den som antecknar kan ansluta sig automatiskt till möten och lagra beslut centralt.

Efterlevnad och datasäkerhet: Din AI-anteckningsfunktion bör vara SOC 2- och HIPAA-kompatibel och erbjuda säkerhet i företagsklass. End-to-end-kryptering hjälper till att hålla mötesprotokoll och beslut säkra, särskilt när dina samtal inkluderar kunder eller konfidentiella ämnen.

Med det sagt, här är en snabb jämförelse mellan de främsta konkurrenterna.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp AI-driven projektledning och omvandling av mötesanteckningar till handling AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, över 1 000 integrationer Helt gratis; anpassningsbar för företag Fathom Flerspråkiga sammanfattningar i realtid Automatisk samtalsinspelning, beslutstagning, CRM-integrationer Gratis plan tillgänglig. Pro-plan från 20 $/användare/månad. Fireflies. ai Sökbar transkription Transkription i över 40 appar, sökning på nyckelord, uppgiftsmarkeringar Gratis plan; Betalda planer från 18 $/användare/månad

🔴 Produktivitetsförlust: Kostnaden för snabba svar är svår att ignorera. Kunskapsarbetare förlorar hela 23 minuters koncentrationstid efter varje avbrott. Efter bara 20 minuters avbrott i arbetet stiger stressnivån. Människor rapporterar högre frustration, arbetsbelastning, ansträngning och press.

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Den bästa PM-programvaran som extraherar beslut från mötesanteckningar för användning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Den bästa AI-programvaran för mötesanteckningar inkluderar:

1. ClickUp (AI-driven projektledning och omvandling av mötesanteckningar till åtgärder)

ClickUp, den kompletta appen för arbete, integrerar projektledning och AI-anteckningar. Den eliminerar behovet av separata verktyg för möten, uppgifter, dokument och uppföljningar.

Låt oss se hur ClickUp centraliserar dina arbetsflöden, sammanhang och mötesbeslut.

Omvandla spridda konversationer till strukturerat arbete med AI Notetaker

ClickUps AI Notetaker deltar i dina möten, spelar in konversationen och genererar exakta transkriptioner med talaretiketter.

Den kan också automatiskt ansluta till Zoom-, Google Meet- och Teams-möten direkt från din kalender – utan manuell konfiguration eller inbjudningar. På så sätt fångas alla viktiga diskussioner upp, även när du har dubbla bokningar eller växlar mellan samtal.

Men det går långt utöver transkription.

Med hjälp av kontextuell AI markerar den beslut, lyfter fram åtgärdspunkter, identifierar ansvariga och extraherar viktiga slutsatser.

När du använder AI för mötesanteckningar flödar alla insikter direkt in i din arbetsyta. Den här videon visar hur du gör det:

Så här tillför ClickUps AI Notetaker mervärde till ditt arbete:

Skillnad mellan mötesdeltagare och olika talare är lätt att göra, vilket underlättar tydlig tillskrivning av idéer.

Analysera kunskapsluckor och upptäck förbättringsområden för att minska överdrivet pratande eller upprepningar.

Få utförliga mötesreferat, tidsstämplar och viktiga slutsatser i ClickUp Docs för omedelbar delning.

Skapa uppgifter automatiskt baserat på identifierade åtgärdspunkter och föreslå beroenden och prioriteringar i realtid.

Skapa sökbara transkriptioner så att du inte tappar bort sammanhanget.

Spåra varje minut av dina möten och skapa praktiska sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

Få kontextmedvetna insikter med ClickUp Brain

ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, omvandlar konversationer och innehåll till praktiska insikter inom din arbetsyta.

ClickUp Brain har följande funktioner:

Smart innehållsskapande: Skapa mötesdagordningar, sammanfattningar, e-postmeddelanden och projektuppdateringar anpassade efter dina arbetsflöden.

Insiktsutvinning: Sammanfatta mötesanteckningar, dokument och kommentartrådar

Översättning: Transkribera dina mötesanteckningar till flera språk

Kontextuella rekommendationer: Föreslå nästa steg, deadlines och automatiseringar.

Be ClickUp Brain att föreslå optimala deadlines för uppgifter och prioritera ditt arbete bättre.

⭐ Bonus: Gå bortom mötesanteckningar med ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX integrerar alla datakällor i ditt mötesflöde, vilket gör beslutsfattandet mer omfattande och exaktare. Så här förbättrar det dina möten: Kontextrik uppgiftskapande: Omvandla insikter från möten till uppgifter som är förladdade med länkade filer, historik och stöddokumentation – utan att behöva gräva igenom tidigare möten eller hårddiskar. Enhetlig sökning i alla appar : Hämta data direkt från Google Drive, Sheets, Slack, Confluence, GitHub och mer för att berika beslut med sammanhang. Talk-to-Text Capture : Spela in antaganden, risker eller uppföljningar och omvandla dem till strukturerade anteckningar eller uppgifter utan att behöva skriva manuellt. Eliminerar AI-spridning : Ersätter separata AI-verktyg, anteckningsverktyg och produktivitetsabonnemang med en enhetlig plattform. Appöverskridande kontextmedvetenhet: När ett mötesbeslut fattas visar Brain MAX automatiskt relaterade dokument, tidigare diskussioner eller beroenden från andra verktyg. Brain MAX är den enda appen som kopplar samman allt ditt arbete.

Förvandla mötesanteckningar till levande, genomförbara dokument med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du lagra alla dina mötesanteckningar, sammanfattningar, beslut och åtgärdspunkter i ett helt integrerat kunskapscentrum.

Eftersom dokument är en integrerad del av ClickUp kan varje sida hänvisa till aktuella uppgifter, bädda in vyer, tagga ägare och länka till verkliga projektplaner.

Du kan redigera anteckningar tillsammans med andra, lämna kommentarer och omvandla text eller åtgärdspunkter till en uppgift med ett enda klick.

Mötesreferat kan sparas direkt i ett dokument, vilket säkerställer att dina diskussioner är sammankopplade, sökbara och en permanent del av din arbetsplats. Du behöver inte längre försöka komma ihåg vem som skrev vad eller var det sparades.

Låt AI-agenterna göra grovjobbet åt dig

Använd ClickUp AI Agents för att automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

ClickUps AI-agenter fungerar som intelligenta teammedlemmar. De lyssnar på dina möten, förstår vad som behöver göras härnäst och utför uppföljningsarbetet åt dig.

I stället för att bara generera förslag kan dessa agenter planera, vidta åtgärder och samordna uppgifter i hela din arbetsmiljö.

Minska det manuella arbetet med att omvandla diskussioner från Zoom-möten eller andra mötesplattformar till genomförbara åtgärder.

Exempel: Efter ett kundsamtal granskar en AI-agent anteckningssammanfattningen, extraherar viktiga beslut och skapar omedelbart uppgifter med ansvariga, prioriteringar och länkade dokument. Om en uppföljning är beroende av en fil i Google Drive eller en budgetark i Sheets, tar agenten automatiskt med den informationen. Om något senare fastnar kan det eskaleras, påminna ägarna eller justera tidslinjerna baserat på förändringar i projektet.

ClickUps bästa funktioner

Skapa omedelbara möten: Använd Använd SyncUps för att snabbt ringa ljud- och videosamtal och dela din skärm inom ditt ClickUp-arbetsutrymme. Få mötesreferat och åtgärdspunkter efter mötet.

Ersätt förklaringsmöten med skärminspelningar: Spela in korta skärminspelningar för att förtydliga beslut, dela feedback eller gå igenom nästa steg med hjälp av Clips

Få ditt team att fokusera på det viktigaste: Uppgiftsprioriteringar visar omedelbart vilka åtgärder från möten som behöver uppmärksammas först, vilket hjälper teamen att ordna arbetet utan förvirring eller uppföljningsmeddelanden.

Förhindra hinder och undvik omarbetningar: Kartlägg vilka uppgifter som är beroende av andra, så att teamen vet rätt ordning för utförandet med hjälp av Kartlägg vilka uppgifter som är beroende av andra, så att teamen vet rätt ordning för utförandet med hjälp av ClickUp Dependencies.

Sömlösa integrationer: Anslut ClickUp till Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma och mer, så att mötesanteckningar, beslut och uppgifter flyttas över hela din verktygsstack med Anslut ClickUp till Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma och mer, så att mötesanteckningar, beslut och uppgifter flyttas över hela din verktygsstack med ClickUp-integrationer.

Begränsningar i ClickUp

ClickUps omfattande uppsättning funktioner kan vara överväldigande för en ny användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recensent sa om att använda ClickUps AI Notetaker:

Den inbyggda ClickUp AI-anteckningsfunktionen är förvånansvärt användbar, särskilt för att sammanfatta möten och spara tid på uppföljningar. Vi uppskattar också möjligheten att publicera tydliga, strukturerade release-anteckningar direkt i plattformen, vilket har hjälpt interna och externa intressenter att vara på samma sida.

Den inbyggda ClickUp AI-anteckningsfunktionen är förvånansvärt användbar, särskilt för att sammanfatta möten och spara tid på uppföljningar. Vi uppskattar också möjligheten att publicera tydliga, strukturerade release-anteckningar direkt i plattformen, vilket har hjälpt interna och externa intressenter att vara på samma sida.

📚 Läs mer: Hur man hanterar möten i ClickUp

2. Fathom (Bäst för flerspråkiga realtidsmarkeringar)

via Fathom

Den AI-drivna mötesassistenten Fathom AI hjälper dig att dokumentera möten utan att behöva förlita dig på manuella anteckningar.

Verktyget spelar automatiskt in samtal, genererar transkriptioner och låter dig markera viktiga diskussionspunkter (åtgärder eller uppföljningar) under mötet.

Du kan ställa frågor till Fathom om dina teammöten på naturligt språk och få svar direkt. Med Fathom kan du också hitta information i hela organisationens mötesbibliotek. Detta inkluderar tidigare beslut, kundfeedback och strategiska diskussioner.

Programvaran för mötesprotokoll hanterar tekniska termer när du har tränat den på termerna inom din bransch.

Den kan dela mötesanteckningar med specifika teammedlemmar baserat på vem som var involverad och vilka ämnen som diskuterades.

Förstå de bästa funktionerna

Markera viktiga ögonblick under samtalet, lägg till sammanhang, ställ frågor och tagga teammedlemmar för samarbete i realtid.

Skapa anpassade mallar för mötesreferat baserat på ditt teams arbetsflöden.

Synkroniseras med verktyg som Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana och många fler – vilket underlättar automatiserade arbetsflöden från möte till uppgift eller kundkontakt.

Förstå begränsningarna

Stöder inte projektledningsfunktioner som framstegsspårning, uppgiftsfördelning och mer.

Förstå prissättningen

Gratis plan tillgänglig

Pro: 20 dollar per användare/månad

Team: 18 USD per användare/månad

Företag: 28 $ per användare/månad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 5/5 (5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Här är vad en G2-recensent sa om Fathom:

Jag älskar de tydliga, lättnavigerade sammanfattningarna med tidsstämplade höjdpunkter som låter mig hoppa direkt till viktiga moment i ett samtal. Transkriberingens noggrannhet är vanligtvis god, men beror ibland på ljudkvaliteten eller accenter.

Jag älskar de tydliga, lättnavigerade sammanfattningarna med tidsstämplade höjdpunkter som låter mig hoppa direkt till viktiga moment i ett samtal. Transkriberingens noggrannhet är vanligtvis god, men beror ibland på ljudkvaliteten eller accenter.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Fathom AI för anteckningar med AI

📮 ClickUp Insight: De flesta möten avslutas utan tydliga ansvarsfördelningar, och projektledare lägger timmar på att jaga efter åtgärdspunkter i efterhand. Med ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain registreras, sammanfattas och omvandlas beslut automatiskt till uppgifter. Du kommer att spendera mindre tid på att gå igenom transkriptioner och mer tid på att driva projekt framåt. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-kunder har rapporterat kostnadsbesparingar på upp till 86 % och att de har fått tillbaka 1,1 dagar per vecka genom att automatisera mötesanteckningar, skapa smarta sammanfattningar och omvandla dem till uppgifter. Företag som Talent Plus ökade sin arbetsbelastningskapacitet med över 10 %, medan Atrato minskade utvecklarnas överbelastning med 20 % efter konsolideringen i ClickUp.

3. Fireflies. ai (Bäst för sökbara transkriptioner)

via Fireflies ai

Fireflies är AI-teamet som transkriberar, sammanfattar och analyserar dina möten.

AI-anteckningsverktyget arbetar för dig redan innan mötet börjar. Du får sammanfattningar inför mötet med viktiga insikter, sammanhang och åtgärder från tidigare samtal och möten.

Under mötet ger Fireflies live-transkriptioner på över 100 språk. Det identifierar också olika talare i möten och ljudfiler.

Efter mötet får du omedelbart en omfattande AI-sammanfattning med punkter, åtgärdspunkter och anpassade anteckningar.

Live Assist tillhandahåller information i realtid under samtal. Till exempel kan säljteamet omedelbart få tillgång till prisdiskussioner från tidigare samtal utan att störa det aktuella samtalet.

Med fördefinierade mallar för mötesreferat dokumenteras samtalen, vilket resulterar i praktiska åtgärder.

Fireflies. ai bästa funktioner

Transkribera samtal från Aircall, RingCentral och andra uppringningsprogram eller använd Fireflies API för att bearbeta ljudfiler.

Skapa automatiskt e-postmeddelanden, skriv rapporter, analysera konversationer och skapa resultatkort.

Få insikter om till exempel talartid, ämnesspårare och sentimentanalys.

Klipp ut viktiga delar av konversationen till delbara ljudklipp.

Fireflies. ai begränsningar

Sammanfattningar kräver ibland manuell korrigering, vilket minskar effektiviteten.

Fireflies. ai prissättning

Gratis plan tillgänglig

Pro: 18 $/användare/månad

Företag: 29 $/användare/månad

Företag: 39 $/användare/månad

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Fireflies. ai?

Här är vad en G2-recensent sa om Fireflies. ai:

Fireflies är mycket användbart när det gäller att stödja anteckningar. Jag skulle säga att det är 80 % korrekt i förhållande till vad som sägs, men det uppfattar inte accenter särskilt bra. Jag ogillar att det så snabbt tar slut på utrymme och att vi måste ta bort samtal i historiken för att frigöra mer utrymme. Ibland ansluter sig Fireflies inte till samtalet snabbt och vi måste bjuda in dem. Halvtillförlitligt.

Fireflies är mycket användbart när det gäller att stödja anteckningar. Jag skulle säga att det är 80 % korrekt i förhållande till vad som sägs, men det uppfattar inte accenter särskilt bra. Jag ogillar att det så snabbt tar slut på utrymme och att vi måste ta bort samtal i historiken för att frigöra mer utrymme. Ibland ansluter sig Fireflies inte till samtalet snabbt och vi måste bjuda in dem. Halvtillförlitligt.

🔴 Det växande problemet med kontextutbredning: Över 56 % av kunskapsarbetare säger att verktygströtthet, som växling mellan olika verktyg, aviseringar och redundanta plattformar, påverkar deras arbete negativt varje vecka. Det är kontextförlust i praktiken. Team slösar bort timmar på att leta efter filer, växla mellan appar, upprepa uppdateringar och söka efter information som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. AI skulle förenkla detta, men de flesta verktyg har bara skapat mer förvirring. Här kommer ClickUp in: Allt ditt team behöver – uppgifter, dokument, beslut, uppdateringar – finns på ett och samma ställe, helt sammankopplat och sökbart med kontextuell AI.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Fireflies AI för anteckningar och transkription

Här är tre ytterligare verktyg som hanterar mötesanteckningar och beslutsdokumentation på olika sätt.

Tactiq : Tactiq är ett lättviktigt Chrome-tillägg som fungerar med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att utföra transkription i realtid. Med talarspecifika transkriptioner kan du identifiera åtgärdspunkter och beslut. För team som inte vill byta projektledningsverktyg men vill ha en fristående AI-anteckningsfunktion är Tactiq ett användbart verktyg.

Sembly AI : Generera AI-artefakter som buggfixrapporter, försäljningsförslag eller pressmeddelanden direkt från mötesdiskussioner, vilket är användbart för projektledare som behöver snabb dokumentation. Sembly AI kan automatisera projektplaner, sprintbackloggar, retrospektiva sammanfattningar och spåra beslut och hinder direkt från mötesresultat – utan att byta verktyg.

Notion: Notion kombinerar mötesdokumentation, uppgiftshantering och kunskapsdelning i ett och samma arbetsutrymme. Det är ett användbart alternativ när du vill att mötesanteckningar ska integreras direkt i arbetsflödena. Efter att mötena har transkriberats kan du länka mötesanteckningar till projektsidor, uppgifter, färdplaner eller SOP:er. Lagra all möteshistorik i en sökbar kunskapsbank.

👀 Visste du att? Möten som börjar efter klockan 20.00 har ökat med 16 % jämfört med föregående år, vilket är ytterligare ett tecken på att den traditionella arbetsdagen håller på att försvinna.

⭐ Bonus: Fånga alla insikter med ett klick med ClickUps Chrome-tillägg. Skapa uppgifter från valfri webbplats eller flik. Ta bilder (buggar, UI-feedback, proof of concept), lägg till markeringar och bifoga direkt till en uppgift eller kommentar för snabbare tydlighet och samordning.

Gör möten tydliga och ansvariga med ClickUp

Med tanke på problemet med överbelastning av möten är en bra utgångspunkt att minska antalet möten från början.

En enkel justering kan hjälpa dig med detta.

Den "skriv först"-kulturen (sammanfattningar, risker, rekommendationer, agenda) minskar antalet möten eftersom människor svarar på dokumentet istället för att boka tid.

Med det sagt är möten ofta oundvikliga.

En produktledningsprogramvara som extraherar beslut från mötesanteckningar skapar klarhet i processen.

ClickUp gör detta enkelt.

Med AI Notetaker och kontextuell AI överförs dina mötesbeslut, åtgärdspunkter och sammanhang direkt till uppgifter, dokument, tidslinjer och instrumentpaneler.

För att omvandla dina möten till handling, registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor

ClickUps AI Notetaker kan automatiskt skapa uppgifter från åtgärdspunkter som upptäcks i mötesanteckningar. Det stöder inbyggd uppgiftskapande. Fathom, å andra sidan, extraherar åtgärdspunkter från online-möten och synkroniserar dem till dina verktyg.

Effektiv beslutsuppföljning innebär att man dokumenterar mötesresultat och automatiserar mötesreferat. Därefter tilldelar man beslutet till en ansvarig person och kopplar det till uppgifter eller arbetsflöden. Dessutom lagrar man besluten i ett sökbart, centralt system så att man kan gå tillbaka och se vad som beslutades, när och av vem.

Ja. Moderna AI-mötesassistenter kan lyssna på samtal, skapa sammanfattningar och markera viktiga detaljer eller uppgifter. ClickUp Brain sammanfattar till exempel inte bara möten utan erbjuder även AI-driven sökning. Den svarar på kontextuella frågor som ”Vilka beslut fattade vi förra veckan?” och tillhandahåller AI-genererade åtgärdspunkter från virtuella möten.

Fjärrteam behöver en plats där uppgifter, beslut och kommunikation samlas. ClickUp är ett förstklassigt val eftersom det kombinerar AI-driven anteckning med uppgiftshantering, dokument, kontextuell intelligens och integrationer som Slack och Zoom. Beslut och viktiga punkter registreras under samtalet, omvandlas till åtgärdspunkter och spåras på ett transparent sätt över distribuerade team.

Ja. Alla tre verktygen i denna lista – ClickUp, Fathom AI och Fireflies AI – erbjuder kostnadsfria abonnemang som stöder transkription av möten, sammanfattningar och extrahering av beslut/åtgärder.