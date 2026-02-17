10 alternativ till Mammouth AI för agentbaserad automatisering i stor skala

I takt med att teamen strävar efter att automatisera komplexa arbetsflöden, koppla samman verktyg och implementera AI i hela sin stack har efterfrågan på kapabla AI-plattformar ökat.

Mammouth AI är en multimodellarbetsplats som samlar modeller som Claude, GPT och Gemini i ett gränssnitt. Det fungerar bra för daglig AI-användning, särskilt chatt och lätta uppgifter.

Men när du behöver samordna arbetsflöden, koppla samman system eller köra agenter i olika verktyg blir dess begränsningar tydligare.

I den här guiden undersöker vi de bästa Mammouth AI-alternativen utifrån två behov: att utöka det dagliga AI-arbetet och att bygga agentiska arbetsflöden som fungerar i alla dina verktyg.

Obs: Mammouth är i första hand en multimodell-AI-arbetsyta. Alternativen nedan inkluderar både multimodellmiljöer och agentbaserade automatiseringsplattformar.

Vad ska du leta efter i Mammouth AI-alternativ?

Mammouth AI kan hantera grundläggande agentarbetsflöden, men dess begränsningar kan driva växande team mot mer kraftfulla verktyg för automatisering av arbetsflöden.

Här är vad du bör tänka på när du utvärderar alternativ och automatiseringsplattformar för agenter. ⚙️

Samordna agenter: Kan flera agenter samarbeta, delegera arbete och dela sammanhang mellan arbetsflöden?

Anslut verktyg: Kan det integreras med dina appar, databaser och API:er direkt?

Anpassa beteendet: Kan du justera uppmaningar, verktyg och skyddsräcken utan omfattande kodning?

Körs i produktion: Stöder det övervakning, felsökning, säkerhet och efterlevnad?

Förbli användbar: Kan icke-tekniska team använda det utan omfattande stöd från utvecklare?

Förutse kostnader: Är prissättning och användningsbegränsningar tydliga i stor skala?

Kontrollera hosting: Kan du själv stå för hosting avseende integritet, styrning eller datalagring?

Mammouth AI-alternativ i korthet

Här är en översikt över de bästa alternativen till Mammouth AI och vad varje alternativ erbjuder. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Team som vill ha en konvergerad AI-arbetsplats där agenter, uppgifter, dokument och arbetsflöden samlas på ett och samma ställe. Superagenter, företagssökning, automatiseringar, BrainMax, 15+ visningar, instrumentpaneler Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag ChatGPT (OpenAI) Mångsidig AI-assistans för skrivande, kodning, analys och anpassade automatiseringar Anpassade GPT:er, naturligt språkresonemang, filanalys, bildförståelse, multiturminne Gratis; Betalda abonnemang från 8 $/månad till 200 $/månad; Anpassade lösningar för företag CrewAI Samarbetsarbetsflöden med flera agenter för forskning, innehåll och analys Rollbaserade agenter, delat minne, verktygsanrop, koordinerade överlämningar Gratis; Professional från 25 $/månad LangChain Utvecklare som bygger produktionsklara LLM-applikationer och RAG-system LCEL-kedjor, LangGraph, verktygsagenter, modellagnostiska komponenter Gratis; Plus från 39 $/plats/månad LlamaIndex Ansluta LLM till strukturerade och ostrukturerade företagsdata LlamaParse, Hybrid RAG, Hierarkiska index, Datamedvetna agenter Gratis; Startpaket från 50 $/månad Zapier AI Actions Automatisera verkliga åtgärder i över 6 000 appar med hjälp av naturligt språk AI-genererade Zaps, resonemang inom arbetsflöden, verktygsanrop Gratis; betalda abonnemang från 29,99 $/månad n8n AI-agenter Team som vill ha självhostad, fullt kontrollerad AI-automatisering Nodbaserad byggare, multiagentlogik, självhosting, anpassad kod Betalda abonnemang från 20 $/månad (årligt) Google Vertex AI End-to-end ML + GenAI-team på Google Cloud AutoML, Model Garden, MLOps-pipelines, modellutvärdering Anpassad prissättning Azure AI Foundry Företagsteam som bygger säkra, styrningsintensiva AI-appar i Microsofts ekosystem Foundry Agent Service, Prompt Flow, modellkatalog, Azure-säkerhet Anpassad prissättning Databricks Model Serving Distribuera ML- och LLM-modeller i stor skala med enhetlig styrning Serverlös skalning, RAG-pipelines, modelljämförelse, MLflow-spårning Gratis provperiod; anpassade priser

📍 Snabbt sätt att välja rätt alternativ Välj en multimodell-AI-arbetsyta om du främst behöver snabbare utkast, bättre uppmaningar och enklare modellbyte. Välj en agentbaserad automatiseringsplattform om du behöver arbetsflöden som körs över flera verktyg med integrationer, triggers och produktionskontroller.

De bästa alternativen till Mammouth AI

Nu dyker vi rakt in i detaljerna.

1. ClickUp (bäst för att skapa en konvergerad AI-arbetsplats för team)

Använd flera LLM från ett enda gränssnitt med ClickUp Brain.

Mammouth AI kan hjälpa dig att bygga grundläggande AI-agenter, men det är inte utformat för att förstå en organisations strukturerade arbetsdata på ett naturligt sätt. För snabbrörliga team kan den bristen bromsa arbetet.

ClickUps Converged AI Workspace har en annan approach. Plattformen samlar alla dina arbetsappar, data och arbetsflöden i ett enda AI-drivet utrymme. Denna konvergens eliminerar arbetsflödesförluster (det oändliga växlandet mellan appar som stjäl timmar varje vecka) och ger ett enda gränssnitt där människor och AI-agenter samarbetar.

Skapa intelligenta, kontextmedvetna teammedlemmar med Super Agents

ClickUps Super Agents är utformade för att fungera inom arbetsmiljön, vilket gör att de kan hjälpa till att automatisera arbetsflöden med flera steg. De samlar in information från uppgifter, dokument, kommentarer, anpassade fält, tidslinjer, statusar och mer för att fatta beslut baserat på din faktiska operativa status.

För effektiv automatisering av arbetsplatsen kan de granska försenade uppgifter varje vecka, omfördela arbete baserat på arbetsbelastning, automatiskt publicera projektsammanfattningar, markera hinder och generera sprintrapporter från live-data.

Automatisera komplexa arbetsflöden från början till slut med anpassade ClickUp Super Agents.

Det finns också en fördel när det gäller styrning. ClickUp stöder rollbaserade behörigheter och detaljerade åtkomstkontroller på arbetsytan, utrymmet, mappen, listan och uppgiftsnivåerna. Superagenterna arbetar inom dessa gränser.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter och uppgiftshantering med Automations.

ClickUps automatiseringsmotor automatiserar dina arbetsflöden. Istället för att upprepa samma steg om och om igen definierar du regler som körs automatiskt när vissa händelser inträffar.

Det finns över 100 färdiga automatiseringsmallar som du kan använda direkt eller anpassa efter ditt arbetsflöde, till exempel automatisk tilldelning av uppgifter, aviseringar till teammedlemmar när en deadline inte hålls, uppdatering av status eller flyttning av uppgifter mellan listor.

För anpassade behov får du en inbyggd, kodfri Automation Builder för att skapa trigger- och åtgärdsregler. Automatiseringarna stöder också dynamiska tilldelningar (t.ex. tilldela den person som utlöste händelsen eller någon som övervakar uppgiften), vilket gör dem flexibla och anpassningsbara i miljöer där ägarskapet ändras regelbundet.

Aktivera rätt åtgärder automatiskt och kör operationer smidigt med ClickUp Automations.

Så här kan du automatisera arbetsflöden på bara 5 minuter och spara mer än 5 timmar varje vecka ✨

Få intelligens direkt inbäddad i din arbetsyta med ClickUp Brain.

Bakom agenter och automatiseringar finns ClickUp Brain, AI-motorn som driver allt. Den driver AI-driven projektledning genom att fungera över dina uppgifter, dokument, kommentarer, tidslinjer, kalendrar och mer.

Det kan omvandla en mötesreferat till uppgifter, tilldela dessa uppgifter till specifika teammedlemmar, fastställa förfallodatum baserat på projektets tidsplan, uppdatera uppgiftsstatus när förhållandena förändras och utlösa automatiseringar som meddelar intressenter eller flyttar arbetet till nästa steg.

Med denna kontextuella kunskap om arbetsytan eliminerar ClickUp Brains neurala nätverk det manuella steget att konvertera generativ output till arbete.

Interagera med ClickUp Brain direkt från uppgifter, chattar, dokument och instrumentpaneler för att omvandla information till åtgärdsbara objekt.

Hitta svar från hela ditt arbetsmiljö med Enterprise Search.

Att söka igenom filer, mappar, chattar och e-postmeddelanden efter den där viktiga uppdateringen blir ett hinder för den dagliga produktiviteten.

Enterprise Search i ClickUp omvandlar spridd arbetskunskap till en enda sökbar hubb. Istället för att returnera grundläggande sökordsmatchningar eller enkla länkar förstår AI sammanhanget och betydelsen bakom din sökning.

För en produktchef som letar efter hinder i en funktionsrelease kontrollerar Enterprise AI Search den aktuella statusen för utcheckningsrelaterade uppgifter, granskar senaste kommentarer i chattar, letar efter ändringar i releaseplaneringsdokument och tar till och med hänsyn till den senaste aktiviteten från sprinttavlor.

Hitta vad som helst i din arbetsyta och anslutna verktyg med Enterprise Search.

Det är skillnaden: istället för att visa var informationen finns, berättar AI vad som händer och varför, baserat på verkliga data.

🚨 Viktig information: ClickUp lägger stor vikt vid integritet på företagsnivå. Data förblir inom din arbetsyta och tredjepartsleverantörer av AI kan inte träna på den.

ClickUps bästa funktioner

Hantera arbetet med ClickUp Tasks: Dela upp idéer i tydliga åtgärdspunkter, tilldela ansvariga, sätt prioriteringar och följ framstegen från start till mål. Dela upp idéer i tydliga åtgärdspunkter, tilldela ansvariga, sätt prioriteringar och följ framstegen från start till mål.

Håll konversationerna direkt kopplade till arbetet i ClickUp Chat : Koppla chattar till uppgifter och projekt för att minska kontextväxlingar och möjliggöra snabbare uppföljning. : Koppla chattar till uppgifter och projekt för att minska kontextväxlingar och möjliggöra snabbare uppföljning.

Visualisera samma arbete på olika sätt med över 15 anpassade vyer : Växla mellan traditionella listor, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, färgkodade kalendrar etc. : Växla mellan traditionella listor, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, färgkodade kalendrar etc.

Omvandla projektdata till realtidsöversikt på ClickUp Dashboards : Upptäck risker tidigt och spåra prestanda utan att behöva jaga uppdateringar manuellt. : Upptäck risker tidigt och spåra prestanda utan att behöva jaga uppdateringar manuellt.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av anpassningsalternativ kan vara lite överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recension säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart det är. Som företagsanvändare kan jag organisera uppgifter på ett sätt som verkligen passar vårt arbetsflöde, oavsett om jag arbetar i listor, tavlor eller tidslinjer. Funktioner som uppgiftsprioriteringar, förfallodatum, kommentarer och bifogade filer gör det enkelt att spåra arbetet och samarbeta med teammedlemmar på ett och samma ställe. Jag uppskattar också att allt är centraliserat, så jag slipper hoppa mellan flera verktyg bara för att förstå en uppgifts status, övergripande framsteg eller de senaste uppdateringarna.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart det är. Som företagsanvändare kan jag organisera uppgifter på ett sätt som verkligen passar vårt arbetsflöde, oavsett om jag arbetar i listor, tavlor eller tidslinjer. Funktioner som uppgiftsprioriteringar, förfallodatum, kommentarer och bifogade filer gör det enkelt att spåra arbete och samarbeta med teammedlemmar på ett och samma ställe. Jag uppskattar också att allt är centraliserat, så jag slipper hoppa mellan flera verktyg bara för att förstå en uppgifts status, övergripande framsteg eller de senaste uppdateringarna.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain MAX samlar AI-funktioner i en enda, enhetlig app som är kopplad till ditt arbete och dina appar. Den är inte bara kopplad till ClickUp-data, utan är utvecklad för att hämta information från alla dina appar, som Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion och många fler, med tillgång till premium-AI-modeller. Integrera allt ditt arbete för snabbare resultat med ClickUp BrainMAX.

2. ChatGPT (OpenAI) (Bäst för mångsidig AI-assistent med anpassade GPT:er)

via OpenAI

ChatGPT (OpenAI) är ett allmänt AI-produktivitetsverktyg som är utformat för att stödja ett brett spektrum av kunskaps- och kreativt arbete. Dess styrka ligger i att förstå naturligt språk och anpassa sig till sammanhanget, vilket gör det användbart för allt från att utforma innehåll och sammanfatta dokument till att svara på frågor och resonera kring problem.

I stället för att fokusera på ett enda arbetsflöde fungerar verktyget som en flexibel assistent. Det kan analysera filer, tolka bilder, generera kod och upprätthålla konversationskontexten över flera turer.

Funktioner som anpassade GPT:er, projekt och minne gör att du kan anpassa upplevelsen efter specifika uppgifter eller långvarigt arbete, vilket gör plattformen till en mer mångsidig AI-arbetsplats än ett specialiserat verktyg.

ChatGPT (OpenAI) bästa funktioner

Förstå och följ komplexa instruktioner i naturligt språk, inklusive flerstegsinstruktioner och uppföljningar i samtal.

Skapa högkvalitativt innehåll för skrivande, sammanfattning, omskrivning och kreativ idéutveckling i olika användningsfall.

Resonera igenom problem steg för steg för att förklara begrepp, felsöka problem eller stödja beslutsfattande.

Analysera dokument, data och filer för att extrahera insikter, sammanfatta information eller svara på kontextspecifika frågor.

Skapa anpassade GPT:er med skräddarsydda instruktioner och kunskap för att stödja specialiserade uppgifter eller arbetsflöden.

Begränsningar för ChatGPT (OpenAI)

För längre eller mer komplexa uppgifter kan svaren avvika eller upprepa idéer.

Priser för ChatGPT (OpenAI)

Gratis

Go : 8 $/månad

Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Företag : 30 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

ChatGPT (OpenAI) betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ChatGPT (OpenAI)?

En användarrecension säger:

ChatGPT är fortfarande den bästa allt-i-ett-AI-lösningen för mina många olika behov. Den sammanför textgenerering, kodning, ljud- och videoproduktion smidigt i en enda plattform. Det jag uppskattar mest är de omfattande anpassningsmöjligheterna: jag kan finjustera anpassade GPT:er för specifika arbetsflöden, skräddarsy svarens stil och ton och koppla ihop olika verktyg efter behov.

ChatGPT är fortfarande den bästa allt-i-ett-AI-lösningen för mina många olika behov. Den sammanför textgenerering, kodning, ljud- och videoproduktion smidigt på en enda plattform. Det jag uppskattar mest är de omfattande anpassningsmöjligheterna: jag kan finjustera anpassade GPT:er för specifika arbetsflöden, skräddarsy svarens stil och ton och koppla ihop olika verktyg efter behov.

📖 Läs också: De bästa alternativen till ChatGPT

3. CrewAI (Bäst för arbetsflöden med samarbete mellan flera AI-agenter)

via CrewAI

CrewAI är utformat för situationer där en enda AI-modell inte räcker till. Istället för att be en modell att göra allt, låter AI-projektledningsverktyget dig bygga ett litet team av AI-agenter som arbetar tillsammans. Varje agent har en tydlig roll, som forskare, analytiker eller författare, och de samarbetar för att driva komplexa uppgifter framåt.

Agenter kan dela kontext, överföra arbete till varandra och använda verktyg som webbsökning, databaser eller externa API:er för att utföra arbetet.

Detta gör det särskilt användbart för saker som djupgående forskning, innehållspipelines eller utvecklingsarbetsflöden, där uppgifter naturligt delas upp i steg.

CrewAI:s bästa funktioner

Samordna flera AI-agenter med definierade roller, mål och överlämningar så att komplexa uppgifter körs som samordnade arbetsflöden istället för isolerade uppmaningar.

Skapa strukturerade, händelsestyrda flöden som hanterar status, förgreningslogik och långvariga processer i flerstegs-AI-uppgifter.

Anslut agenter till riktiga verktyg och API:er, inklusive webbsökning, datafiler, Python-körning och anpassade integrationer för automatisering från början till slut.

Behåll delat minne och sammanhang mellan agenter så att forskning, beslut och resultat förblir konsekventa under arbetets gång.

Begränsningar för CrewAI

Kräver trial and error för att utforma komplexa agentarbetsflöden

Brant inlärningskurva för multiagentorkestrering

Priser för CrewAI

Grundläggande : Gratis

Professional : 25 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

CrewAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om CrewAI?

En användarrecension säger:

Det bästa med crewAI är att vi när vi bygger en agent kan ange agentens roll, mål och bakgrund, vilket ökar agentens prestanda avsevärt. Det stöder alla LLM-leverantörer som OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc. Dokumentationen är mycket tydlig och lätt att förstå. Det stöder många verktyg och MCP-servrar som vi kan använda för att bygga Multi-Agent-system.

Det bästa med crewAI är att vi när vi bygger en agent kan ange agentens roll, mål och bakgrundshistoria, vilket ökar agentens prestanda avsevärt. Det stöder alla LLM-leverantörer som OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc. Dokumentationen är mycket tydlig och lätt att förstå. Det stöder många verktyg och MCP-servrar som vi kan använda för att bygga Multi-Agent-system.

🔎 Visste du att? Idén om flera AI-agenter som arbetar tillsammans som ett team går tillbaka till naturinspirerad databehandling. 1986 skapade datorgrafikforskaren Craig Reynolds boids (enkla digitala varelser som följde bara tre grundläggande regler och plötsligt bildade realistiska flockar, stim och hjordar). Denna tidiga simulering visade hur oberoende agenter kunde producera intelligent kollektivt beteende, vilket är exakt samma princip som ligger bakom dagens multiagentramverk.

4. LangChain (bäst för att bygga LLM-applikationer i produktionsklass)

via LangChain

LangChain hjälper utvecklare att bygga verkliga applikationer på stora språkmodeller genom att tillhandahålla ett ramverk för att ansluta LLM. Det standardiserar hur olika komponenter interagerar, vilket gör det enklare att experimentera med eller växla mellan leverantörer som OpenAI och Anthropic utan att behöva bygga om applikationen från grunden.

Istället för engångsmodellanrop bygger du kedjor som kombinerar uppmaningar, AI-modeller, minne och externa data till repeterbara arbetsflöden. Det är ett pålitligt verktyg för återvinningsförstärkt generering, där modeller hämtar från interna dokument eller vektordatabaser för att producera mer välgrundade svar.

Plattformen förvandlar LLM till system som kan resonera, hämta information och agera inom produktionsklassade applikationer snarare än isolerade chattupplevelser. Detta möjliggörs genom ekosystemverktyg som LangGraph och LangSmith som utökar plattformens kapacitet.

LangChains bästa funktioner

Skapa komplexa arbetsflöden med LCEL så att kedjorna förblir läsbara, stödjer strömmande svar och kör steg asynkront eller parallellt.

Byt enkelt mellan AI-modeller och komponenter med hjälp av standardiserade gränssnitt för LLM, promptmallar, output-parsers och dokumentladdare.

Bygg autonoma agenter som bestämmer vilka verktyg, API:er eller datakällor som ska användas genom agentbaserat resonemang och ramverk.

Begränsningar för LangChain

Verktyget kan vara alltför komplicerat för enkla användningsfall, med en brant inlärningskurva för nybörjare.

Priser för LangChain

Utvecklare : Gratis

Plus : 39 $ per plats/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

LangChain-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LangChain?

En användarrecension säger:

Jag gillar verkligen hur LangChain samlar alla rörliga delar av AI-apputveckling på ett och samma ställe. Integrationen med olika LLM:er, vektordatabaser och API:er är super smidig, så jag slösar inte tid på att bygga kopplingar från grunden.

Jag gillar verkligen hur LangChain samlar alla rörliga delar av AI-apputveckling på ett och samma ställe. Integrationen med olika LLM:er, vektordatabaser och API:er är super smidig, så jag slösar inte tid på att bygga kopplingar från grunden.

🔍 Visste du att? LangChain startade som ett 800-radigt sidoprojekt på GitHub i oktober 2022 (bokstavligen några dagar efter att ChatGPT släpptes). Harrison Chase skapade det eftersom utvecklare desperat behövde ett sätt att koppla samman LLM:er med verktyg, minne och data. Inom några månader blev det ett av de snabbast växande open source-projekten någonsin.

📮 ClickUp Insight: 30 % av människor säger att deras största frustration med AI-agenter är att de låter självsäkra men gör fel. Det beror oftast på att de flesta agenter arbetar isolerat. De svarar på en enda fråga utan att veta hur du vill göra saker, hur du arbetar eller vilka processer du föredrar. Superagenter fungerar annorlunda. De arbetar med 100 % kontext som hämtas direkt från dina uppgifter, dokument, chattar, möten och uppdateringar i realtid. Och de behåller aktuella, preferensbaserade och till och med episodiska minnen över tid. Det är det som förvandlar en agent från en säker gissare till en proaktiv medarbetare som kan hänga med när arbetet utvecklas.

5. LlamaIndex (bäst för att ansluta LLM till företagsdata)

via LlamaIndex

LlamaIndex fokuserar på ett problem och gör det bra: att koppla stora språkmodeller till dina egna data.

Istället för att behandla en LLM som en fristående chatbot fungerar verktyget som ett mellanlager som hanterar hur dokument, databaser och API:er importeras, struktureras och hämtas så att svaren baseras på relevant information från dina data.

Det är ett bra val för datatunga och dokumentdrivna användningsfall. Du kan hämta innehåll från olika källor, organisera data i effektiva index och använda sökförstärkt generering för att minska hallucinationer.

LlamaIndex bästa funktioner

Analysera komplexa dokument noggrant med LlamaParse för att hantera PDF-filer, tabeller, bilder och diagram och konvertera dem till rena, LLM-kompatibla format.

Förbättra svarskvaliteten med avancerad RAG genom hybridsökning, semantisk chunking och hierarkisk indexering som visar det mest relevanta sammanhanget.

Skapa agentiska, datamedvetna arbetsflöden som stöder flerstegsresonemang, verktygsanvändning och minne för dokumenttunga och återvinningsdrivna applikationer.

Begränsningar för LlamaIndex

Kontext- och tokenbegränsningar skapar utmaningar med stora dokument

Begränsat konversationsminne för interaktioner med flera turer

Priser för LlamaIndex

Gratis

Starter : 50 $/månad

Pro : 500 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

LlamaIndex-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LlamaIndex?

En användarrecension säger:

Som datavetare som arbetar med stora språkmodeller (LLM) har jag funnit LlamaIndex mycket användbart. Det har gett mig möjlighet att mata in data i format som PDF, API, databaser och Excel, vilket gör det enklare för mig att träna och köra LLM med många olika datamängder.

Som datavetare som arbetar med stora språkmodeller (LLM) har jag funnit LlamaIndex mycket användbart. Det har gett mig möjlighet att mata in data i format som PDF, API, databaser och Excel, vilket gör det enklare för mig att träna och köra LLM med många olika datamängder.

📚 Läs mer: Hur ClickUp använder AI Docs för att förenkla skapandet av SOP

6. Zapier AI Actions (bäst för AI-driven automatisering av arbetsflöden mellan appar)

via Zapier

Istället för att bygga en traditionell Zap tolkar AI Actions ett kommando i klartext och utför en av Zapiers många automatiseringsåtgärder åt dig.

Modellen förstår användarens avsikt, kopplar den till rätt Zapier-åtgärd, fyller i de obligatoriska fälten och skickar begäran via Zapiers infrastruktur. Innan utförandet kan du förhandsgranska åtgärderna för bättre noggrannhet och kontroll.

Autentisering, API-hantering, omförsök och tredjepartsintegrationer hanteras direkt i Zapier. Det innebär att du inte behöver hantera tokens manuellt eller skriva anpassad mellanprogramvara. När ett appkonto är anslutet i Zapier kan AI:n säkert utföra sina tillåtna åtgärder utan ytterligare tekniskt arbete.

Plattformen kan anslutas till plattformar som GPT:er eller anpassade AI-konfigurationer och omvandla kommandon i naturligt språk till live-operationer i anslutna verktyg.

Zapier AI Actions bästa funktioner

Bädda in AI-resonemang direkt i arbetsflöden genom att analysera text, bilder eller data i en Zap och returnera strukturerade resultat som du kan använda i senare steg.

Distribuera autonoma AI-agenter som hanterar ostrukturerat, flerstegsarbete genom att undersöka och vidta åtgärder i anslutna appar.

Skapa automatiseringar med hjälp av naturligt språk så att du kan beskriva ett arbetsflöde på vanlig engelska och låta Zapier generera, felsöka och förfina det åt dig.

Begränsningar för Zapier AI Actions

Brant inlärningskurva för icke-tekniska användare som bygger avancerade arbetsflöden

Gratis- och startpaket begränsar experimenteringen kraftigt.

Zapier-priser

Gratis

Professional : Från 29,99 $/månad

Team : Från 103,50 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

En användarrecension säger:

Jag älskar användarvänligheten, särskilt nu med AI-assistansfunktionerna. Du kan beskriva vad du behöver, och AI:n förinställer allt åt dig. Zapier är verkligen en livräddare, som gör att du enkelt kan automatisera tråkiga och repetitiva uppgifter. Det är det bästa verktyget för att generera leads. Det håller mig och mina kunder uppdaterade i realtid.

Jag älskar användarvänligheten, särskilt nu med AI-assistansfunktionerna. Du kan beskriva vad du behöver, och AI:n förinställer allt åt dig. Zapier är verkligen en livräddare som gör det möjligt att automatisera tråkiga och repetitiva uppgifter med lätthet. Det är det bästa verktyget för att generera leads. Det håller mig och mina kunder uppdaterade i realtid.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Zapier

7. n8n AI Agents (Bäst för självhostad AI-automatisering med full kontroll)

via n8n

n8n ger team full kontroll över automatiseringslogiken, särskilt när AI är en del av arbetsflödet. Till skillnad från enkla triggerbaserade verktyg låter detta verktyg dig utforma komplexa, förgrenade arbetsflöden där AI-agenter kan fatta beslut och interagera med hundratals appar baserat på verkliga förhållanden.

Dess styrka ligger i flexibilitet och transparens. Du kan hämta data från flera källor, köra den genom AI-modeller och sedan agera på resultaten i över 400 integrationer.

Med sin visuella, nodbaserade redigerare och stöd för anpassad kod fungerar den bra för tekniska team som behöver precis logik och AI-agenter som beter sig förutsägbart inom större automatiseringssystem snarare än att fungera som svarta lådor.

n8n bästa funktioner

Samordna arbetsflöden med flera agenter genom att tilldela specialiserade agenter att undersöka, planera, skriva, validera och agera i komplexa processer med flera steg.

Skapa högkontrollerad AI-automatisering med hjälp av godkännanden av människor, anpassade API:er och JavaScript- eller Python-logik när visuella noder inte räcker till.

Utforma produktionsklara arbetsflöden med transparens genom att kombinera deterministiska regler med AI och spåra varje nods inmatning, prompt och utmatning för enkel felsökning.

Kör säkert på din egen infrastruktur med självhosting, krypterade inloggningsuppgifter och stöd för efterlevnad av företagskrav för känsliga datamiljöer.

Begränsningar för n8n

Små konfigurationsfel kan utlösa överdrivna exekveringar eller oväntade kostnader, särskilt i loopar eller skrapningsarbetsflöden.

n8n-prissättning

Starter : 20 $/månad (faktureras årligen)

Pro : 50 $/månad (faktureras årligen)

Företag : 800 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

n8n-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n?

En användarrecension säger:

n8n är ett otroligt prisvärt automatiseringsverktyg med kraftfulla funktioner. Alternativet för självdistribution på Hostinger Cloud är kostnadseffektivt och ger dig fullständig kontroll. Den visuella arbetsflödesbyggaren är intuitiv och stöder omfattande integrationer. Ett utmärkt verktyg för automatiseringsintensiva projekt.

n8n är ett otroligt prisvärt automatiseringsverktyg med kraftfulla funktioner. Alternativet för självdistribution på Hostinger Cloud är kostnadseffektivt och ger dig fullständig kontroll. Den visuella arbetsflödesbyggaren är intuitiv och stöder omfattande integrationer. Ett utmärkt verktyg för automatiseringsintensiva projekt.

🧠 Kul fakta: n8n är en numeronym för nodemation (node + automation). Siffran ”8” står för de åtta bokstäverna mellan det första och sista ”n”.

8. Google Vertex AI (bäst för end-to-end ML och GenAI på Google Cloud)

via Google Vertex AI

Google Vertex AI ger dig en enda arbetsyta där du kan förbereda data, träna modeller, distribuera dem och övervaka prestanda.

Det fungerar både för nybörjare och avancerade team. Du kan använda AutoML för modellbyggande med låg kod eller träna anpassade AI-modeller med populära ramverk. På den generativa AI-sidan ger verktyget dig tillgång till Googles Gemini AI-modeller, samt open source- och tredjepartsalternativ, via Model Garden.

Inbyggda MLOps-funktioner och Google Clouds styrningskontroller gör det till ett pålitligt val för AI-system i produktionsskala.

Google Vertex AI:s bästa funktioner

Spåra versioner av modeller, testa ändringar, övervaka prestanda och åtgärda problem när saker och ting avviker från planen.

Återanvänd förberäknade, konsekventa funktionsuppsättningar i olika modeller, vilket förbättrar prestandan och minskar dubbelarbetet.

Få tillgång till verktyg som hjälper dig att tolka modellbeslut och utvärdera prestanda i olika datamängder.

Begränsningar för Google Vertex AI

Att konfigurera anpassade pipelines eller felsöka mer komplexa arbetsflöden kan ibland kräva djupgående kunskaper om Google Cloud och grundläggande ML-koncept.

Priser för Google Vertex AI

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Vertex AI

G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Vertex AI?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Vertex AI är dess enhetliga ekosystem. Det samlar datapreparering, modellträning och distribution i ett enda, sammanhängande arbetsflöde, vilket gör att hela processen känns smidig och väl sammankopplad. Model Garden är en riktig höjdpunkt för mig, med enkel åtkomst till över 150 grundmodeller som Gemini och Claude, och det påskyndar märkbart byggandet och leveransen av AI-lösningar i produktionsklass.

Det jag gillar mest med Vertex AI är dess enhetliga ekosystem. Det samlar datapreparering, modellträning och distribution i ett enda, sammanhängande arbetsflöde, vilket gör att hela processen känns smidig och väl sammankopplad. Model Garden är en riktig höjdpunkt för mig, med enkel åtkomst till över 150 grundmodeller som Gemini och Claude, och det påskyndar märkbart byggandet och leveransen av AI-lösningar i produktionsklass.

9. Azure AI Foundry Portal (bäst för AI-appar för företag med Microsoft-ekosystem)

via Microsoft

Azure AI Foundry Portal ger utvecklare tillgång till en samlad uppsättning AI-modeller, inklusive Azure OpenAI, Microsoft-modeller och utvalda öppna och tredjepartsalternativ från en inbyggd katalog.

Det underlättar AI-utvecklingen med konsekventa verktyg, SDK-stöd och startmallar som hjälper teamen att enkelt gå från prototyp till produktion.

Azure AI Foundry är utformat för företagsanvändning och lägger till styrning, utvärdering och livscykelhantering utöver den tidigare Azure AI Studio-upplevelsen. Team kan prova olika modeller och se vilken som fungerar bäst för deras användningsfall innan de implementeras.

Azure AI Foundrys bästa funktioner

Använd Microsoft Azures säkerhetssystem så att du kan kontrollera vem som har åtkomst till data, modeller och appar.

Bygg och hantera AI-agenter med minne, verktyg och flerstegskonversationer med Foundry Agent Service.

Skapa och testa steg-för-steg-AI-arbetsflöden utan att behöva skriva komplex kod med Prompt Flows visuella byggverktyg.

Begränsningar för Azure AI Foundry

Chatgränssnittet känns mindre intuitivt än nyare AI-plattformar.

Kräver betydande tekniska insatser för installation och anpassning.

Priser för Azure AI Foundry

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Azure AI Foundry

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Databricks Model Serving (bäst för implementering av ML-modeller i stor skala)

via Databricks

Databricks Model Serving låter team distribuera maskininlärningsmodeller, stora språkmodeller och AI-agenter som produktionsklara API:er utan att behöva hantera infrastrukturen.

Du kan använda olika modelltyper via en enda slutpunkt, med inbyggd skalning och styrning. Avancerade användare uppskattar flexibiliteten att kunna arbeta med flera AI-modeller och jämföra modeller för att optimera prestandan i olika användningsfall.

Med automatisk kostnadsoptimering och tät integration med Databricks-arbetsflöden är det ett bra alternativ för team som vill ha pålitlig AI i produktionsklass utan extra driftskostnader.

Databricks Model Serving bästa funktioner

Distribuera AI-modeller direkt med serverlös infrastruktur som automatiskt skalar från noll och optimerar kostnaderna.

Leverera realtids- och batchprognoser med hög prestanda och låg latens, med flexibel inbyggd CPU/GPU.

Påskynda användningsfall för GenAI och LLM genom finjustering, RAG via vektorsökning och tillgång till ett bibliotek med AI- och grundmodeller.

Centralisera alla AI-modeller på ett ställe med MLflow och Unity Catalog för spårning, härkomst och styrning.

Begränsningar för Databricks Model Serving

Ibland kan det också vara svårt att felsöka fel eller prestandaproblem, särskilt i stora eller högt integrerade arbetsflöden.

Priser för Databricks Model Serving

Gratis provperiod

Anpassad prissättning

Databricks Model Serving – betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Databricks Model Serving?

En användarrecension säger:

Databricks Data Intelligence Platform är mycket pålitlig och det är skönt att veta att den molnbaserade arkitekturen inte kraschade direkt efter att jag implementerade den på Kubernetes. Ärligt talat trodde jag att integrationen mellan Python och R skulle krascha, så det var en chock att upptäcka att båda fungerade utan några fördröjningar.

Databricks Data Intelligence Platform är mycket tillförlitlig och det är skönt att veta att den molnbaserade arkitekturen inte kraschade direkt efter att jag implementerade den på Kubernetes. Ärligt talat trodde jag att integrationen mellan Python och R skulle krascha, så det var en chock att upptäcka att båda fungerade utan några fördröjningar.

Mammouth AI är användbart om du främst vill ha ett enkelt sätt att arbeta med flera AI-modeller. Men de flesta team vill inte bara ha bättre svar. De vill ha AI som kan driva arbetet framåt över projekt, människor och verktyg.

Därför kan alternativen i denna lista delas in i två kategorier:

AI-arbetsytor för snabbare utkast, analys och beslutsstöd

Agentbaserade automatiseringsplattformar för orkestrering, integrationer och produktionsarbetsflöden

Om du vill att din AI ska vara kopplad till verkliga arbetssituationer och omvandla resultat till handling är ClickUp det bästa valet. Det samlar planering och genomförande på ett ställe, så att dina agenter och automatiseringar kan arbeta med samma informationskälla som ditt team använder varje dag.

Ta med AI in i arbetet. Prova ClickUp. ✅

Vanliga frågor

Mammouth AI används vanligtvis för att prototypa AI-agenter och grundläggande arbetsflöden. Team letar ofta efter andra alternativ när de behöver djupare integrationer, styrning och produktionsövervakning.

Om du vill ha AI-agenter som fungerar direkt i projekt, uppgifter, dokument och teamarbetsflöden är ClickUp oftast det bästa valet, eftersom utförandet sker på samma plats som samordningen.

Om du behöver agentramverk och komponerbara arbetsflöden är CrewAI, LangChain och LlamaIndex vanliga val beroende på om du prioriterar orkestrering, appbyggande eller hämtning.