10 alternativ till Azure DevOps för smidig projektdistribution

I dagens oförlåtande snabba tekniklandskap är det inte lätt att leverera programvara.

Men med rätt utvecklingsverktyg kan du påskynda din time-to-market och få en konkurrensfördel.

Azure DevOps är ofta ett populärt val, men är det rätt för dig? Passar det dina unika behov och din budget? Det här är viktiga frågor, och det kan kännas överväldigande att utforska alla alternativ.

Därför har jag, tillsammans med experterna på ClickUp, undersökt, testat och sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Azure DevOps. Denna guide är utformad för att förenkla din beslutsprocess.

Oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort företag hittar du en lösning på denna lista som kommer att förbättra din DevOps-verksamhet.

Vad ska du leta efter i Azure DevOps-alternativ?

Innan vi går vidare till listan över de bästa alternativen till Azure DevOps, låt mig guida dig genom de viktigaste funktionerna du bör leta efter i det verktyg du väljer. Här är de sex viktigaste elementen i effektiva alternativ:

Omfattande hantering: De idealiska verktygen har funktioner för planering, spårning och visualisering. Lösningen bör stödja Scrum- och Agile-metoder för effektiv och transparent distribution.

Versionskontroll och samarbete: Effektiv Git-baserad repositoryhantering är avgörande för kodsamarbete, förgrening och sammanslagning. Ditt verktyg bör också vara lätt att använda för att säkerställa smidigt teamarbete och undvika konflikter.

CI/CD-pipelines: DevOps automatiseringsfunktioner hjälper till att bygga, testa och distribuera kod smidigt i olika miljöer. Att använda lösningar som AI i DevOps hjälper till att påskynda utvecklingen och den totala tiden till marknaden.

Anpassning och flexibilitet: Sök efter verktyg med anpassningsbara arbetsflöden, anpassningsbara instrumentpaneler och smidiga integrationsfunktioner. Detta gör det möjligt för företag att konfigurera CI/CD efter sina unika processer och preferenser.

Skalbarhet: Skalbarhet inkluderar flexibel användarantal och möjligheten att skapa konfigurationer. Lösningen bör alltså växa tillsammans med ditt team och dina projekt och hantera ökad komplexitet och volym.

Användarvänlighet och onboarding: Korta inlärningskurvor minskar produktivitetsförluster och utbildningskostnader. Därför bör ett alternativ till Azure DevOps ha ett användarvänligt gränssnitt och lättillgänglig dokumentation.

💡 Proffstips: Utforska hur AI kan förändra dina DevOps-rutiner och göra mjukvaruutveckling och -hantering mer effektiv och tillförlitlig.

De 10 bästa alternativen till Azure DevOps

Här är de 10 bästa och mest pålitliga alternativen till Azure DevOps:

1. ClickUp (bäst för DevOps med fokus på projektledning)

Planera, bygg och leverera hela utvecklingscykeln med ClickUps projektledning för mjukvaruteam

För mjukvaruteam som vill kombinera projektkompetens med distributionsuppgifter är ClickUp det mest omfattande alternativet till Azure DevOps. Som expert på projektledning minimerar det leveranstiden och maximerar projekteffektiviteten.

ClickUp for Software Teams är en lösning som specialiserar sig på problemfri programvarudistribution. Från uppgiftshantering till integration av git-repository hjälper ClickUp till att skapa snabba och omfattande CI/CD-pipelines. Denna ClickUp-lösning stöder också agil projektledning och smidig samverkan, vilket säkerställer att varje fas i ditt projekt löper smidigt.

En annan stor fördel som jag har upptäckt med ClickUp är att plattformen erbjuder färdiga mallar som sparar tid och arbete med att anpassa lösningar.

Skapa utvecklingsplaner och distribuera programvara smidigt med ClickUp Software Development Template

ClickUp Software Development Template är en game changer för smidig samverkan och spårning av CI/CD-framsteg i realtid. Mallens omfattande funktioner för uppgiftshantering och automatisering effektiviserar allt – från skapande av roadmap till buggfixar.

Det håller också mjukvaruteam i samma samarbetsutrymme som andra funktioner såsom kvalitet, design och försäljning.

Här är några skäl till varför ClickUp är ett perfekt DevOps-projektledningsverktyg:

Strukturera din kontinuerliga integration och distribution i sprintar och faser med över 14 fördesignade taggar.

Visualisera din projektplanering och distribution med anpassade vyer på bara några sekunder. Board View och List View är perfekta för att spåra arbetsbelastningskapacitet och teamets framsteg.

Prioritera viktiga utvecklingssteg och främja ansvarstagande med anpassade fält som MoSCoW (måste ha, bör ha, kan ha och kommer inte att ha).

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta tid att lära sig alla projektledningsverktyg och funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per medlem

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. GitHub (bäst för samarbetsbaserad versionshantering och open source-projekt)

via GitHub

GitHub är ett idealiskt alternativ för företag med flera intressenter och team. Dess smidiga samarbete och versionskontroll gör CI/CD ansvarigt och snabbt.

GitHub integreras också sömlöst med verktyg som pull-förfrågningar och åtgärder, vilket gör det enkelt att dela och hantera kod. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett team säkerställer denna mjukvarulösning att projekten förblir organiserade och skalbara med minimal friktion.

GitHubs bästa funktioner

Erbjuder robust kodsamarbete och verktyg för versionshantering

Främjar en stor och aktiv gemenskap för support och bidrag

Integreras med ett omfattande ekosystem av verktyg och tjänster från tredje part

GitHub-begränsningar

Fokuserar främst på kodhantering, inte hela DevOps-livscykeln.

Projektledningsfunktionerna är mindre omfattande än dedikerade verktyg.

GitHub-priser

Gratis

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 21 USD/månad per användare

GitHub-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

3. Jenkins (Bäst för CI-anpassning och automatisering av arbetsflöden)

via Jenkins

Ett annat klassiskt DevOps-verktyg är Kohsuke Kawaguchis Jenkins. Denna programvara är ett bra val för företag som behöver en smidig men anpassningsbar CI/CD-plattform.

Jenkins erbjuder flexibilitet tack vare sin öppen källkod. Även om det inte innehåller infrastrukturpaket kan alla verktyg du behöver enkelt integreras med Jenkins för att skapa en anpassad CI/CD-pipeline. En annan funktion att hålla utkik efter är dess omfattande automatisering av DevOps-arbetsflöden.

Jenkins bästa funktioner

Erbjuder oöverträffad flexibilitet och anpassningsbarhet för DevOps-pipelines.

Har ett brett ekosystem av plugins för att utöka funktionaliteten

Stöder praktiskt taget alla plattformar och teknikstackar

Jenkins begränsningar

Användargränssnittet är föråldrat och komplicerat

Installation och underhåll kan vara tidskrävande.

Kräver teknisk expertis för effektiv konfiguration

Jenkins prissättning

Öppen källkod och gratis (inkluderar inte molnalternativ och infrastruktur)

Jenkins betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 550 recensioner)

4. BitBucket (bäst för Git-repositoryhosting)

via BitBucket

BitBucket, en produkt från Atlassian, utmärker sig genom att kombinera versionshantering och samarbete med sina Git-baserade källkodsarkiv. Det är känt för sina omfattande kodhostingfunktioner och effektiviserar även utvecklingshanteringen genom snabb integration med Jira och andra verktyg från Atlassian.

En viktig funktion är dess lätta men ändå kraftfulla funktioner för kontinuerlig leverans. Detta fokus gör det till ett utmärkt val för att leverera programvara effektivt utan kompromisser.

BitBuckets bästa funktioner

Erbjuder obegränsat antal privata arkiv gratis

Erbjuder inbyggda CI/CD-funktioner för grundläggande pipelines

BitBuckets begränsningar

CI/CD-funktionerna är mindre kraftfulla än dedikerade verktyg.

Användargränssnittet kan kännas rörigt och mindre intuitivt.

Blir långsamt vid bearbetning av stora arkiv

BitBucket-priser

Gratis

Standard: 5 USD/månad per användare (3 användare), varierar beroende på antalet användare

Premium: 10 USD/månad per användare (3 användare), varierar beroende på antalet användare

BitBucket-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

5. GitLab (bäst för allt-i-ett-hantering av DevOps)

via GitLab

När företag behöver heltäckande DevOps-hantering är GitLab ofta det första Azure DevOps-alternativet som kommer att tänka på. Denna lösning levererar allt från versionshantering till CI/CD på en enda plattform, en differentierande funktion eftersom konkurrenter vanligtvis sprider dessa funktioner eller kräver integration av tredjepartslösningar.

GitLab har också robust inbyggd säkerhet och transparens, vilket gör det till ett förstahandsval för säkra samarbeten.

GitLabs bästa funktioner

Levererar en komplett DevOps-plattform i en enda applikation

Inkluderar inbyggd CI/CD, säkerhetsskanning och Kubernetes-hantering.

Erbjuder starkt community-stöd och aktiv utveckling

GitLabs begränsningar

Kan vara resurskrävande och långsamt på mindre kraftfull hårdvara

Den initiala installationen och konfigurationen är ganska komplex.

GitLab-priser

Gratis

Premium: 29 $/månad per användare

Ultimate: Anpassad prissättning

Tillägg: Från 19 USD/månad (GitLab Duo) och 15 USD/månad per användare (Enterprise Agile Planning)

GitLab-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 100 recensioner)

6. Visual Studio (bäst för fullstack-utveckling och felsökning)

via Visual Studio

Nästa på listan över alternativ till Azure DevOps är Visual Studio. Efter noggrann granskning har jag kommit fram till att denna veteran inom mjukvarudistribution är ett kraftpaket för . NET- och C#-projekt.

Visual Studio är specialiserat på kodning, felsökning och byggande. Dessa viktiga funktioner gör det också möjligt för användare att effektivisera arbetsflöden. Om du behöver en robust, allt-i-ett-IDE med fullstack-utveckling är Visual Studio ett utmärkt val.

Visual Studios bästa funktioner

Tillhandahåller en kraftfull IDE för .NET-utveckling med inbyggda DevOps-verktyg.

Integreras tätt med Azure DevOps och andra Microsoft-tjänster

Erbjuder robusta felsöknings- och testfunktioner .

Begränsningar i Visual Studio

Fokuserar främst på Microsoft-teknik och . NET-ekosystemet.

Kan vara dyrt, särskilt för större team

Inlärningskurvan är brant för utvecklare som är nya inom IDE.

Priser för Visual Studio

Professional: 45 USD/månad per användare

Företag: 250 USD/månad per användare

Öppet värdeprogram: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Visual Studio

G2: 4,5/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

7. Codeship (bäst för snabb CI/CD-konfiguration)

via CloudBees

Codeship från CloudBees är idealiskt för företag som hanterar en mångfald av projekt. Dess enkelhet inom CI/CD betonar snabbhet och flexibilitet. Codeship-gränssnittet är faktiskt perfekt för att konfigurera distributionspipelines utan onödig komplexitet.

Codeships huvudfokus är att leverera snabba, anpassningsbara lösningar oavsett sammanhang eller programmeringsspråk.

Codeships bästa funktioner

Förenklar CI/CD med ett intuitivt, molnbaserat gränssnitt

Erbjuder snabb installation och enkel konfiguration

Stöder parallella byggnader för snabbare feedback

Codeships begränsningar

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra verktyg.

Priserna är relativt höga och passar kanske inte större projekt eller team.

Inte lika omfattande som andra mogna CI/CD-plattformar

Priser för Codeship

Startpaket: 49 $/månad

Essential: 99 $/månad

Kraft: 399 $/månad

Codeship-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Buildkite (bäst för skalbara CI/CD-pipelines)

via Buildkite

När företag behöver hastighet i enterpriseklass är Buildkite ett utmärkt val. Det erbjuder flexibiliteten att köra builds över alla infrastrukturer och hybridmolntjänster.

Buildkites omfattande skalbarhet är perfekt för snabb utveckling och stora, komplexa arbetsflöden. Detta säkerställer att kontinuerlig leverans växer i takt med verksamhetens behov.

Buildkites bästa funktioner

Möjliggör CI/CD-pipelines på din egen infrastruktur för maximal kontroll

Ger snabba och skalbara builds med parallellisering och caching.

Integreras med populära verktyg för versionshantering och distribution

Begränsningar för Buildkite

Kräver teknisk expertis för att konfigurera och hantera agenter

Saknar inbyggda funktioner som finns i helt hanterade CI/CD-plattformar

Felsökning kan vara utmanande på grund av dess distribuerade natur.

Priser för Buildkite

Gratis

Fördel: Från 20 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Buildkite-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Bamboo (bäst för CI/CD med Atlassian-integration)

via Bamboo

Atlassians Bamboo är en CI- och distributionsprogramvara som är känd för att förenkla komplexa byggprocesser. Med tanke på att 80 % av Fortune 500-företagen använder Atlassians produkter är det ett bra val att integrera med varumärkets ekosystem.

Bamboo erbjuder sina tjänster som en central server som systematiskt schemalägger och koordinerar CI-uppgifter. Det erbjuder också ett flertal plugins som gör det möjligt för företag att ladda upp källkoder.

Bamboo bästa funktioner

Integreras sömlöst med Jira och Bitbucket för ett enhetligt arbetsflöde.

Erbjuder inbyggt stöd för ett brett spektrum av bygg- och distributionsuppgifter

Ger detaljerade byggloggar och rapporter för insikter

Bamboo-begränsningar

Ej tillgängligt i molnet eller som tjänst

Kan vara dyrt, särskilt för komplexa pipelines

Användargränssnittet är mindre intuitivt och saknar avancerade funktioner jämfört med konkurrerande verktyg.

Priser för Bamboo

Datacenter: Från 1200 USD/år

Bamboo-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. TeamCity (bäst för flexibel automatisering av byggprocessen)

via TeamCity

När vi granskade alternativa DevOps-verktyg för anpassningsbara builds var TeamCity ett enkelt val. Lösningen är ganska enkel att installera, erbjuder djupgående rapportering och har omfattande konfigurationsmöjligheter.

Dessutom hjälper TeamCitys CI-funktioner till att finjustera, bygga och automatisera. Dess fokus på kontinuerlig feedback är en annan fördel som säkerställer effektiva och ändamålsenliga arbetsflöden.

TeamCitys bästa funktioner

Levererar kraftfulla funktioner för bygghantering och rapportering

Stöder ett brett spektrum av konfigurationer för byggande och distribution

Erbjuder omfattande bygghistorik och detaljerade byggloggar

Begränsningar i TeamCity

Komplicerad prissättningsmodell

Föråldrat och komplext användargränssnitt

Den initiala installationen och konfigurationen kan vara tidskrävande.

Priser för TeamCity

On-Premises Professional: Gratis för alltid (för 3 build-agenter), från 359 USD/år per build-agent (för fler än 3 build-agenter)

On-Premises Enterprise: Från 2399 USD/år

Molntjänst: Från 45 USD/månad per buildagent

Betyg och recensioner för TeamCity

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Effektivisera projektutvecklingen med ClickUp

Att utrusta ditt team med rätt verktyg för mjukvaruutveckling är avgörande för att hålla jämna steg med den ständigt växande efterfrågan på innovation. Även om veteranplattformar som Azure DevOps är mycket populära är det viktigt att hitta ett alternativ som tillgodoser just ditt företags unika behov.

I denna guides lista över de 10 bästa alternativen till Azure DevOps sticker ClickUp ut med sin omfattande svit av funktioner för projektgenomförande och mjukvaruutveckling. Med över 30 kraftfulla verktyg och mer än 1000 integrationer är ClickUp det bästa valet för felfri mjukvarudistribution i högsta hastighet.

Registrera dig hos ClickUp idag och effektivisera DevOps-hanteringen!