Topp 10 Cluely-alternativ för AI-insikter och innehållsanalys

Cluely är utvecklat för ett mycket specifikt tillfälle: du är mitt i en livekonversation och vill ha svar i realtid samt AI-anteckningar, utan att lägga till en synlig AI-mötesassistentbot i samtalet.

Det fungerar för vissa säljsamtal och allmänna möten. Men om du arbetar i ett marknadsförings-, GTM- (Go-To-Market) eller insiktsteam börjar det verkliga problemet efter samtalet.

Du behöver svar av hög kvalitet som du kan lita på, sökbara anteckningar som du kan citera och forskning som kan omvandlas till sammanfattningar och uppföljningsmejl.

Denna guide jämför de bästa alternativen till Cluely som erbjuder bättre AI-funktioner för insikter och innehåll och som tenderar att passa bättre för forsknings- och marknadsföringsteam.

De 10 bästa alternativen till Cluely i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Cluely så att du kan hitta rätt verktyg för ditt arbetsflöde innan du dyker in i de detaljerade recensionerna.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Omvandla mötesinsikter till forskningsbaserat GTM-arbete i en samlad arbetsyta AI-sammanfattningar och nästa steg, levande briefs och wikis, chatt kopplad till arbete, uppgifter kopplade till beslut, sökning över flera arbetsytor Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Notion AI Enkel forskning och skrivande i ett kunskapscentrum Sammanfattningar och omskrivningar i dokument, frågor och svar i hela ditt arbetsutrymme, automatisk ifyllning av databaser, snabba utkast för briefs och sidor. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. Airtable AI AI-hjälp med strukturerade kampanj- och forskningsdata AI-fält för konsekventa resultat, extrahering från anteckningar till strukturerade poster, repeterbara arbetsflöden för forskningsoperationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 24 $/månad per användare Claude 3. 5 Sonnet Långformiga resonemang, analyser och finputsning av texter Sammanfattning av långa sammanhang, strukturerad analys från oordnade källor, starkt skrivande och syntes för briefs. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad per användare ChatGPT (GPT-5. 1) Snabb idéskapande, omskrivning och forskningsstöd Sammanfattningar och diskussionspunkter, uppföljningsfrågor, innehållsvariationer, flerspråkiga omskrivningar, strukturerade utdata som FAQ:er Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad per användare Jasper Marknadsföringsinnehåll i varumärkesstil i stor skala Röststyrning av varumärket, generering av kampanjtexter, teamarbetsflöden för granskning och godkännande, omskrivningar för tydlighet och konvertering. Betalda abonnemang från 69 $/månad per användare Surfer AI SEO-ledd innehållsanalys och optimering SERP-baserade riktlinjer, översiktsbyggare, optimeringskontroller, Google Docs-arbetsflöden, täckning av innehållsgap Betalda abonnemang från 59 $/månad per användare Writer. com Innehållsstyrning i företagsklass och varumärkeskonsekventa resultat Genomdrivande av varumärkesregler, kunskapsgrund, styrda arbetsflöden för team, administratörs- och säkerhetskontroller Anpassad prissättning Copy. ai GTM-arbetsflöden för försäljnings- och marknadsföringsinnehåll Upprepbara GTM-arbetsflöden, strukturerade sammanfattningar från röriga anteckningar, konsekventa resultat för marknadsförings- och säljteam Betalda abonnemang från 29 $/månad per användare Perplexity AI Forskning med citat och snabba sammanfattningar Webbrecher med citerade svar, snabba kontroll av påståenden efter samtal, rena resultat som du kan klistra in i briefs. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i Cluely-alternativ?

Om du utvärderar alternativ till Cluely, bestäm om du behöver en AI-mötesassistent för livekonversationer eller ett system som omvandlar insikter till arbete.

Leta efter:

Hög svarskvalitet med källor och kontextmedvetna frågor (så att dina "insikter" inte blir gissningar)

Sökbara anteckningar plus transkription i realtid som du kan återanvända i presentationer, meddelandedokument och lanseringsplaner.

Tydlig hållning om transparens och dataintegritet

Stöd för flera plattformar i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

En väg från diskussionspunkter till uppgifter med ansvariga, deadlines, uppföljningsfrågor och uppföljningsmejl.

Funktioner som detektering av skärmdelning och skärminspelning

Helt transparent prissättning med tydliga start- och pro-paket. Live-support och realtidsvägledning skulle vara fantastiska bonusar att ha.

De 10 bästa alternativen till Cluely

Om du vill ha bättre AI-driven forskning och innehållsintelligens behöver du mer än svar i realtid under livekonversationer. Verktygen nedan hjälper dig att fånga insikter och omvandla dem till arbete som ditt team kan återanvända.

1. ClickUp (Bäst för att omvandla mötesinsikter till forskningsbaserat GTM-arbete i ett samlat arbetsutrymme)

Skapa, hantera och skala GTM-insikter i ett samarbetsutrymme med ClickUp

Varje GTM-beslut börjar med en konversation, men bevisen finns sällan på ett och samma ställe. Du lämnar Google Meet, någon lägger in AI-anteckningar i ett dokument och de "slutgiltiga" diskussionspunkterna finns i en chattråd.

När du behöver skriva en brief eller en lanseringsberättelse letar du efter sammanhang i flera olika verktyg. Det är arbetsutbredning, när varje steg i din forskning och ditt innehållsarbetsflöde finns i olika appar. Det saktar ner granskningar och gör det svårare att bevisa var insikterna kommer ifrån.

Lägg nu till fristående AI-verktyg och en fristående AI-mötesassistent i mixen. Det är AI-spridning , och det ger ofta resultat som känns snabba i stunden men som är svåra att lita på senare.

Med ClickUp för marknadsföringsteam får du en samlad AI-arbetsyta som kopplar samman forskning, dokument, samarbete och genomförande på ett och samma ställe. Du fångar upp vad som sagts, spårar källan bakom viktiga påståenden och omvandlar insikter till arbete som ditt team kan granska och leverera utan att behöva bygga upp kontexten från grunden.

Omvandla mötesresultat till användbara GTM-insikter

Fånga konversationen, omvandla den sedan till anteckningar och nästa steg med ClickUp Brain

Du avslutar ett samtal och samma fråga dyker upp i din inkorg. Vad bestämde vi och vad händer nu? ClickUp Brain kan omvandla ett samtal till ett sökbart transkript, en sammanfattning och en tydlig lista över nästa steg så att du inte behöver spela upp inspelningen igen.

Gå sedan från anteckningar till handling utan att tappa tråden. Skriv ett kort utkast, skapa uppföljningsmejl och omvandla diskussionspunkter till spårbart arbete. På så sätt minskar du arbetsbelastningen samtidigt som du kan fokusera på kvaliteten på svaren.

📽️ Titta på en video: Om du vill ha mötesanteckningar som faktiskt är användbara efter samtalet, här är en kort video som visar hur ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain fångar upp beslut och åtgärdspunkter i alla dina möten.

💡 Proffstips: Förvandla varje sammanfattning efter samtal till en GTM-brief med ClickUp Super Agents. Skapa anpassningsbara AI-agenter som kan utföra olika uppgifter med ClickUp Super Agents*. Istället för att låta AI-anteckningar ligga i ett dokument som ingen återvänder till, kan du skapa en dedikerad ClickUp Super Agent för GTM-uppföljning. ClickUp Super Agents kan göra research, ge förslag och till och med meddela ditt team när projekt ligger efter, så att dina mötesanteckningar blir till granskningsklart arbete istället för lösa trådar. Skapa en Super Agent för "GTM-sammanfattning" som omvandlar transkriptioner och anteckningar till en kort sammanfattning med beslut, risker, uppföljningsfrågor och diskussionspunkter.

Låt det skapa utkast till uppföljningsmejl och dela en tydlig sammanfattning i chatten så att intressenterna får reda på "vad" och "varför" utan ytterligare ett möte.

Be det att skapa uppgifter från sammanfattningen, tilldela ägare och markera vad som ligger efter, så att teamet kan fokusera på genomförandet.

Begränsa åtkomsten genom att ge agenten behörighet endast till rätt dokument, uppgifter och utrymmen, så att dataskyddet förblir strikt.

Använd ClickUp AI för att skriva agentinstruktioner så att uppmaningarna förblir konsekventa och kontextmedvetna i alla projekt.

Skapa granskningsklara sammanfattningar och kunskapscentrum

Dokumentera din forskning, samordna intressenter och gör beslut lättillgängliga med ClickUp Docs

En mötesassistent kan ge dig AI-anteckningar, men ditt team behöver fortfarande en plats för att validera och återanvända dem. Med ClickUp Docs kan du skapa levande sammanfattningar, wikis och kunskapsbaser så att din forskning inte försvinner efter samtalet.

Du kan samarbeta i realtid, tagga kollegor i kommentarer och tilldela åtgärdspunkter direkt i dokumentet så att granskningar inte fastnar i chattrådar.

När du behöver dela arbete utanför ditt team kan du ställa in behörigheter och kontrollera vem som kan visa eller redigera specifika dokument och sidor.

Håll intressenternas feedback kopplad till arbetet

Skicka meddelanden till ditt team och omvandla beslut till handling med ClickUp Chat

När din mötesassistent lägger anteckningar på ett ställe och ditt team diskuterar dem på ett annat, lägger du mer tid på att jaga sammanhang än att driva arbetet framåt.

ClickUp Chat håller dina konversationer kopplade till arbetet, så att du kan diskutera idéer i kanaler eller DM:er, eller i kopplade uppgifter, utan att byta verktyg.

Så snart ett beslut blir till arbete kan du skapa en uppgift från ett meddelande med ett klick så att ansvariga och nästa steg blir tydliga.

💡 Proffstips: Omvandla beslut i ClickUp Chat till omedelbara, delbara GTM-sammanfattningar med ClickUp Brain Förvandla alla dina chattar till åtgärdsbara punkter för bättre resultat med ClickUp Brain När feedback och beslut sker i ClickUp Chat är nästa risk enkel. Någon missar tråden och du upprepar samma konversation i ett annat möte. Använd ClickUp Brain för att behålla momentum utan att översvämma människor med skärmdumpar eller långa sammanfattningar. Skapa en tydlig sammanfattning från chattråden så att intressenterna får reda på "vad" och "varför" på några sekunder.

Ta fram beslut, ansvariga och nästa steg så att ditt team kan gå från diskussion till genomförande snabbare.

Skapa utkast till uppföljningsmeddelanden som du kan klistra in i ClickUp Chat, så att hela teamet kan hålla sig uppdaterat på samma plats.

ClickUp Tasks låter dig registrera åtgärdspunkter med ägare, förfallodatum och status, så att resultatet av ditt mötesassistentarbete inte fastnar som AI-anteckningar.

💡 Proffstips: Förvandla ClickUp Tasks till ett alltid uppdaterat GTM-kommandocenter med ClickUp Brain MAX Förvandla uppdateringar av uppgifter till delbara GTM-sammanfattningar med ClickUp Brain MAX När ditt team har omvandlat mötesanteckningar till ClickUp-uppgifter är nästa utmaning att hålla sig uppdaterad när prioriteringarna förändras. ClickUp Brain MAX hjälper dig att hålla genomförandet kopplat till det ursprungliga sammanhanget utan att behöva jaga uppdateringar mellan olika verktyg. Logga framsteg snabbare med Talk to Text : Efter ett samtal eller ett internt möte kan du ge en snabb uppdatering, till exempel ”Hinder, nästa steg, ansvarig, förfallodatum”. ClickUp Brain MAX omvandlar det till en tydlig uppdatering av uppgiften, så att ditt team kan behålla momentum utan att behöva skriva långa anteckningar. Efter ett samtal eller ett internt möte kan du ge en snabb uppdatering, till exempel ”Hinder, nästa steg, ansvarig, förfallodatum”. ClickUp Brain MAX omvandlar det till en tydlig uppdatering av uppgiften, så att ditt team kan behålla momentum utan att behöva skriva långa anteckningar.

Ställ frågor om hela ditt arbetsflöde: Fråga ClickUp Brain MAX med frågor som "Vilka uppgifter är i riskzonen den här veckan och varför?" eller "Sammanfatta alla öppna ärenden som är kopplade till lanseringsberättelsen." Det hjälper dig att få klarhet i realtid utan att behöva skanna igenom varje lista.

Hitta orsaken bakom en uppgift med ClickUps Enterprise Search : När någon frågar ”Varför gör vi det här?” kan du använda ClickUp Enterprise Search för att hämta det ursprungliga beslutet, mötesanteckningen eller dokumentet som skapade uppgiften. Det gör granskningarna snabbare och skyddar professionella samtal från gissningar. När någon frågar ”Varför gör vi det här?” kan du använda ClickUp Enterprise Search för att hämta det ursprungliga beslutet, mötesanteckningen eller dokumentet som skapade uppgiften. Det gör granskningarna snabbare och skyddar professionella samtal från gissningar.

Välj rätt modell för det resultat du behöver: Byt modell beroende på uppgiften. Använd en för tydliga statusrapporter, en för djupare analyser och en för att skriva om uppdateringar till intressenter, så att varje uppdatering av en uppgift blir en delbar GTM-sammanfattning.

ClickUps bästa funktioner

Samla in kampanjförfrågningar, forskningsinput och feedback från intressenter med hjälp av ClickUp Forms , och omvandla sedan inlämningarna till praktiska arbetsuppgifter istället för att kopiera och klistra in detaljer mellan flera verktyg.

Kartlägg positionering, budskap och lanseringsplaner visuellt i ClickUp Whiteboards , och omvandla sedan idéer till uppgifter och dokument så att planeringen inte fastnar i brainstorming-läget.

Vidarebefordra briefs och uppföljningar efter samtal automatiskt med ClickUp Automations , inklusive AI Automation Builder som kan generera triggers och åtgärder från en enkel begäran.

Snabba upp granskningen av kreativa material och tillgångar med ClickUp Proofing , där du kan kommentera bilder, videor och PDF-filer och lägga till kommentarer direkt i filen.

Begränsningar för ClickUp

Räkna med en inlärningskurva i början eftersom plattformen är funktionsrik.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7 / 5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6 / 5 (över 4 600 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En G2 -recensent skrev:

”Det jag gillar mest med ClickUp är dess flexibilitet och breda utbud av funktioner som gör att vi kan hantera uppgifter, projekt och dokumentation på ett och samma ställe. Det är enkelt att komma igång, mycket anpassningsbart, integreras väl med andra verktyg och är något vi använder dagligen för att hålla teamen samordnade och produktiva.”

”Det jag gillar mest med ClickUp är dess flexibilitet och breda utbud av funktioner som gör att vi kan hantera uppgifter, projekt och dokumentation på ett och samma ställe. Det är enkelt att komma igång, mycket anpassningsbart, integreras väl med andra verktyg och är något vi använder dagligen för att hålla teamen samordnade och produktiva.”

2. Notion AI (Bäst för att omvandla spridd forskning till strukturerade innehållshubbar)

Via Notion AI

Om ditt teams största problem är att ”vi har AI-anteckningarna, men ingen kan hitta dem senare”, är Notion AI ett praktiskt val.

Dess AI Meeting Notes-arbetsflöde registrerar möten och genererar en sammanfattning direkt efter att samtalet avslutats. Det sparar också transkriptioner, beslut och åtgärdspunkter i din arbetsyta så att de förblir sökbara anteckningar istället för spridda anteckningar.

För marknadsförings- och forskningsteam är det användbart när du sammanställer information från intervjuer med intressenter, kundsamtal och interna synkroniseringar. Du kan spara forskningsutdrag, diskussionspunkter och utkast bredvid källmaterialet och återanvända dem i briefs.

Notion AI:s bästa funktioner

Sammanfatta långa sidor och förvandla grova AI-anteckningar till tydliga slutsatser.

Skissa och skriv om marknadsföringsinnehåll direkt i dokument och wikis.

Fyll i databaser automatiskt och extrahera strukturerade fält från ostrukturerad text

Svara på frågor med hjälp av kontexten från din Notion-arbetsyta.

Översätt och anpassa tonen för globala team när det behövs.

Begränsningar för Notion AI

Lägger tid på installation och styrning eftersom hög anpassningsbarhet kan bromsa teamen

Upplever prestandaförsämringar i större arbetsytor och tunga databaser

Stöter på begränsningar i gratispaketet, till exempel mindre gränser för filuppladdning.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Vad användarna säger om Notion AI

En Redditor sa:

”Jag tycker att Notions AI-verktyg är värt att utforska och verkligen ta till sig under en tid för att se om det kan vara till hjälp för dig.”

”Jag tycker att Notions AI-verktyg är värt att utforska och verkligen ta till sig under en tid för att se om det kan vara till hjälp för dig.”

3. Airtable AI (Bäst för att omvandla forskningsdata till strukturerade datamängder och repeterbara GTM-arbetsflöden)

Via Airtable AI

Airtable AI är ett bra val när ditt team redan arbetar med strukturerade data: lanseringsspårare, konkurrentmatriser, kampanjkalendrar och forskningsarkiv.

Istället för att behandla AI som ett separat chattfönster lägger Airtable till AI i det system du redan använder. Du kan använda Airtable AI för att generera eller analysera innehåll i fält och standardisera röriga inmatningar så att rapporteringen förblir konsekvent.

Det som utmärker sig för GTM-team är arbetsflödesbyggandet. Airtables Omni är positionerat som ett konversationsverktyg som kan hjälpa dig att skapa tabeller och automatiseringar genom att beskriva vad du behöver. Detta är praktiskt när du försöker skala upp repeterbart innehåll och forskningsarbetsflöden i en teamplan.

Airtable AI:s bästa funktioner

Sammanfatta text och extrahera insikter från forskningsdata i Airtable.

Använd ett AI-fält för att köra konsekventa, textbaserade AI-resultat i arbetsflöden.

Skapa AI-drivna appar och arbetsflöden med hjälp av Airtables AI-funktioner.

Standardisera taggning och analys av feedback för GTM- och innehållsteam

Airtable AI-begränsningar

Du måste lägga tid på att utforma rätt basstruktur innan arbetsflödena känns smidiga.

Kostnaderna stiger när ditt team växer och fler redaktörer behöver tillgång

Det kan ta lite tid att lära sig om ditt team är vana vid enkla dokument istället för databaser.

Priser för Airtable AI

Gratis

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företagsklass: Anpassad prissättning

Airtable AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Vad användarna säger om Airtable AI

En Capterra-recensent sa :

”Airtable är ett mycket värdefullt verktyg för att organisera data, hantera produkter och effektivisera arbetsflöden inom olika branscher och användningsområden. Det använder samarbetsfunktioner, integrationsfunktioner, automatiseringsfunktioner, mobil tillgänglighet och ett stödjande community och resurser.”

”Airtable är ett mycket värdefullt verktyg för att organisera data, hantera produkter och effektivisera arbetsflöden inom olika branscher och användningsområden. Det använder samarbetsfunktioner, integrationsfunktioner, automatiseringsfunktioner, mobil tillgänglighet och ett stödjande community och resurser.”

4. Claude 3. 5 Sonnet (Bäst för att syntetisera långa undersökningar till tydliga GTM-insikter)

Claude 3. 5 Sonnet är ett starkt alternativ när du har att göra med långa, röriga indata och behöver ett klart tänkande. För produktmarknadsförare och analytiker innebär det ofta att kombinera intervjutranskriptioner, produktdokument och marknadsundersökningar till en berättelse med tydliga påståenden och stödjande detaljer.

Anthropic positionerar Claude 3. 5 Sonnet som stark även inom visuell resonemang, inklusive tolkning av diagram och grafer och extrahering av text från ofullständiga bilder. Detta är användbart när rapporter kommer som skärmdumpar eller PDF-filer.

Claude är dock inte en AI-mötesassistent i bemärkelsen ”ansluter sig till ditt Google Meet”. Det fungerar bättre som ett analyslager som du använder efter samtal, särskilt när du vill ha kontextmedvetna uppmaningar och mer genomtänkta resonemang över stora kontextfönster.

Claude 3. 5 Sonnet bästa funktioner

Sammanfatta långa forskningsresultat och omvandla råa anteckningar till granskningsklara slutsatser.

Hantera stora kontextfönster för syntes över flera källdokument

Stöd strukturerad analys för arbetsflöden som konkurrensanalyser och budskapstestning.

Erbjud API-åtkomst med publicerad tokenbaserad prissättning för förutsägbar användningsplanering.

Claude 3. 5 Begränsningar för Sonnet

Du måste ta med egna transkriptioner eller anteckningar eftersom det inte är en mötesinspelare.

Når användningsgränserna för enklare abonnemang när du kör frekventa, tunga forskningsarbetsflöden.

Känns ibland försiktigt eller långdraget, baserat på användarrecensioner.

Claude 3. 5 Sonnet-prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Max: Från 100 $/månad per användare

Team: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Claude 3. 5 Sonnet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om Claude 3. 5 Sonnet

En Redditor sa:

”Claude 3. 5 Sonnet har imponerat på mig med sin kodningsförmåga, precisa sammanfattningar och naturliga kommunikationsstil.”

”Claude 3. 5 Sonnet har imponerat på mig med sin kodningsförmåga, precisa sammanfattningar och naturliga kommunikationsstil.”

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Bäst för snabba utkast, syntes och beslutsfärdiga sammanfattningar från röriga indata)

ChatGPT är det perfekta valet för GTM-arbete som kräver lite av allt: meddelandeiterationer, konkurrensjämförelser, vanliga frågor om lanseringar, uppföljningsfrågor och omskrivningar med rätt ton.

OpenAI positionerar GPT-5. 1 som en flaggskeppsmodell med konfigurerbar resonemang, vilket passar bra för hur marknadsföringsteam arbetar: ibland vill man ha snabba alternativ, och andra gånger vill man ha en mer noggrann översikt med starkare logik.

Det används också ofta för intervjuträning. Om du är en chef som coachar kandidater eller en kandidat som gör provintervjuer kan du öva på beteendefrågor, tekniska intervjuer, kodningstester eller till och med data science-fallstudier.

ChatGPT:s bästa funktioner

Sammanfatta långa transkriptioner och förvandla spridda anteckningar till tydliga slutsatser.

Utarbeta ramverk för meddelanden, lanseringsbriefingar och berättelser som är redo för intressenterna.

Skapa frågelistor för forskningssamtal och skärp uppföljningsfrågorna.

Skriv om texter för att anpassa ton, tydlighet och regionala variationer på flera språk.

Skapa strukturerade resultat som FAQ, battlecards och konkurrensjämförelser.

ChatGPT:s begränsningar

Kräver tydliga frågor och rena källinmatningar för att säkerställa svarens kvalitet.

Ger ibland felaktiga resultat, så du behöver fortfarande mänsklig granskning och faktagranskning.

Känns mindre integrerat om din process är beroende av en mötesassistent som automatiskt fångar upp sammanhanget i ditt arbetsflöde.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 USD/månad per användare

Pro : 200 USD/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad användarna säger om ChatGPT

En Redditor sa:

”Jag skulle välja GPT 5. 1 pro eftersom det är riktigt bra... Jag använder 5. 1 Pro på flera flikar nonstop, även 5. 1 thinking high för andra uppgifter parallellt och har aldrig någonsin nått en gräns.”

”Jag skulle välja GPT 5. 1 pro eftersom det är riktigt bra... Jag använder 5. 1 Pro på flera flikar nonstop, även 5. 1 thinking high för andra uppgifter parallellt och har aldrig någonsin nått en gräns.”

6. Jasper (Bäst för marknadsföringsinnehåll som är konsekvent i alla kampanjer)

Jasper är byggt kring ett välbekant marknadsföringsproblem: du behöver mycket innehåll, och det måste alltid låta som ditt varumärke. Jaspers positionering fokuserar starkt på kontroll av varumärkets röst och målgruppsspecifika budskap så att teamen kan skapa kampanjmaterial utan att varje utkast får en annan ton.

För GTM-team är det användbart när du producerar varianter över olika kanaler (e-post, landningssidor, betalda, sociala) och vill ha både konsistens och snabbhet.

Jasper utformar också sin plattform kring marknadsföringsarbetsflöden och agenter, vilket passar team som försöker standardisera repeterbar innehållsproduktion, inte bara generera engångskopior.

Jasper bästa funktioner

Skapa marknadsföringsutkast för annonser, landningssidor och e-post från grova inmatningar

Håll tonen konsekvent med hjälp av varumärkes- och stilkontroller

Skriv om texten för tydlighet, ton och konverteringsfokus

Stöd samarbetsflöden för granskning och godkännanden

Jasper-begränsningar

Känns dyrt jämfört med allmänna AI-verktyg för mindre team.

Kräver styrning för att hålla resultaten konsekventa för många användare.

Kräver fortfarande mänsklig granskning för faktiska påståenden och nyanseringar i positioneringen.

Priser för Jasper

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad användarna säger om Jasper

En recensent på Capterra sa:

”Du kan använda Jasper för att brainstorma, omformulera idéer, organisera tankar och skriva mycket snabbare än om du skulle börja från scratch. Sammantaget har det lett till påtagliga effektivitetsvinster för både individer och team, och vi är mycket nöjda med de ständiga förbättringarna av plattformen!”

”Du kan använda Jasper för att brainstorma, omformulera idéer, organisera tankar och skriva mycket snabbare än om du skulle börja från scratch. Sammantaget har det lett till påtagliga effektivitetsvinster för både individer och team, och vi är mycket nöjda med de ständiga förbättringarna av plattformen!”

7. Surfer AI (Bäst för SEO-ledd innehållsanalys och optimering)

Via Surfer AI

Om ditt team publicerar mycket innehåll är det svåraste oftast att skriva något som matchar sökintentionen, täcker ämnet ordentligt och inte missar de termer som Google förväntar sig. Surfer AI är byggt för just det arbetsflödet.

Du börjar med ett nyckelord, och Surfer AI genererar ett utkast baserat på SERP-driven vägledning, sedan förfinar du det i Surfers innehållsredigerare så att sidan förblir i linje med rekommendationerna på sidan.

För GTM- och produktmarknadsföringsteam fungerar Surfer AI bäst när du redan vet vad du vill publicera (lanseringssidor, jämförelseinlägg, BOFU-bloggar) och du vill att SEO-lagret ska vara en del av skrivprocessen, inte ett separat steg.

Surfer AI:s bästa funktioner

Skapa dispositioner med Outline Builder för snabbare utkastplanering.

Optimera utkast med hjälp av innehållsriktlinjer kopplade till Google och AI-sökbarhet.

Upprätthåll varumärkeskonsistens med mallar och anpassade röstalternativ

Samarbeta med ditt team på en plattform och anslut till Google Docs.

Begränsningar för Surfer AI

Kräver gedigen installation och SEO-kunskap för att få konsekventa resultat i stor skala.

Det känns dyrt när man går från ett gratisabonnemang till ett betalt abonnemang för högre användning.

Producerar resultat som fortfarande behöver granskas av människor, särskilt när fakta och referenser är viktiga.

Priser för Surfer AI

Discovery: 59 $/månad per användare

Standard: 119 $/månad för 3 användare

Pro: 219 $/månad för 5 användare

Trygghet: 359 $/månad för 10 användare

Enterprise: Från 999 $/månad (faktureras årligen)

Surfer AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 420 recensioner)

Vad användarna säger om Surfer AI

En recensent på Capterra sa:

”Surfer är ett fantastiskt holistiskt SEO-verktyg... Surfer är mitt favoritverktyg för entitetsoptimering. Men förutom entitetsoptimering är dess verktyg för sökordsforskning, skapande av ämneskartor och granskningar lika robusta.”

”Surfer är ett fantastiskt holistiskt SEO-verktyg... Surfer är mitt favoritverktyg för entitetsoptimering. Men förutom entitetsoptimering är dess verktyg för sökordsforskning, skapande av ämneskartor och granskningar lika robusta.”

8. Writer.com (Bäst för innehållshantering på företagsnivå och varumärkeskonsekventa resultat)

När flera team levererar innehåll kan riskerna inkludera felaktig terminologi och oavsiktliga policyöverträdelser som smyger sig in i kundinriktade tillgångar.

Writer.com positionerar sig som en AI-plattform för företag som sätter styrning och varumärkeskontroll i centrum, inklusive saker som varumärkes- och röstprofiler och administrativ övervakning för team.

Writer lutar också åt att "använda din godkända kunskap" som ett sätt att minska påhittade svar. Deras Knowledge Graph stöder återvinningsförstärkt generering, så att teamen kan grunda sina resultat i interna källor och fortsätta skriva i linje med vad företaget har godkänt.

Om du bryr dig om dataintegritet, granskbarhet och konsekventa budskap över stora innehållsytor är Writer rätt val för dig.

Writer.com bästa funktioner

Tillämpa regler för varumärkets röst och stil så att innehållet förblir konsekvent mellan olika team.

Grunda resultaten med Knowledge Graph för bättre spårbarhet och färre fel.

Skapa repeterbara arbetsflöden med agenter och playbooks för vanliga GTM-uppgifter.

Stödja företagssäkerhet och administratörskontroller för reglerad implementering

Begränsningar för Writer.com

Känns tungt för mindre team som bara behöver snabba utkast

Kräver inställningsarbete för att få rätt kontroll över varumärket och kunskapsgrunden.

Beroende på dina interna insatser för att upprätthålla hög svarskvalitet

Priser för Writer.com

Starter: Gratis provperiod; anpassade priser

Företag: Anpassad prissättning

Writer.com betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Writer.com

En G2-recensent sa:

”Jag uppskattar hur Writer.com säkerställer att allt vårt skriftliga innehåll förblir konsekvent med vårt varumärkes budskap. ... plattformen gör det också enklare för team att samarbeta och hantera arbetsflöden, vilket hjälper alla att hålla sig samordnade och produktiva.”

”Jag uppskattar hur Writer.com säkerställer att allt vårt skriftliga innehåll förblir konsekvent med vårt varumärkes budskap. ... plattformen gör det också enklare för team att samarbeta och hantera arbetsflöden, vilket hjälper alla att hålla sig samordnade och produktiva.”

9. Copy. ai (Bäst för att omvandla GTM-arbetsflöden till repeterbara resultat från forskning till innehåll)

Om din GTM-strategi är beroende av snabbhet och relevans vet du redan hur det går till: kontoutredning, kontaktkontroller, första kontaktmeddelanden, uppföljningsmejl, och sedan om igen för nästa segment.

Copy. ai positionerar sig som en GTM AI-plattform, med användningsfall som "Prospecting Cockpit" som fokuserar på kontoinformation och utformning av kontakter som är specifika för kontot.

Copy. ai kan också hämta insikter från försäljningstranskriptioner för affärscoaching och prognosliknande vägledning. Det ger dig inte live-tips under ett samtal, men det är bättre på att omvandla dessa konversationer till faktiska försäljningsresultat och organiserade teamprocesser.

Copy. ai bästa funktioner

Skapa repeterbara GTM-arbetsflöden för sammanfattningar, briefs och innehållsvariationer.

Omvandla ostrukturerade anteckningar till strukturerade resultat som är lättare att granska.

Stöd marknadsförings- och försäljningsarbetsflöden som bygger på konsekventa diskussionspunkter

Minska omarbetningar genom att hålla resultaten organiserade i arbetsflödena, istället för att ha utspridda utkast.

Begränsningar för Copy.ai

Kräver tid för att konfigurera så att arbetsflödena matchar ditt teams processer.

Beroende på källans kvalitet behöver du fortfarande göra en snabb noggrannhetskontroll.

Blir dyrt när du går från ett gratisabonnemang till ett betalt abonnemang för större team.

Copy. ai-prissättning

Chat: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad användarna säger om Copy. ai

En recensent på Capterra sa:

”… Copy. AI stöder olika typer av innehåll, från försäljningstexter till blogginlägg och digitala annonstexter, så att du alltid kan skapa den typ av innehåll som din målgrupp behöver, oavsett vilken typ det är. 3. Enkel integration med befintliga arbetsflöden…”

”… Copy. AI stöder olika typer av innehåll, från försäljningstexter till blogginlägg och digitala annonstexter, så att du alltid kan skapa den typ av innehåll som din målgrupp behöver, oavsett vilken typ det är. 3. Enkel integration med befintliga arbetsflöden…”

🤔 Visste du att: Den genomsnittliga Microsoft Teams-användarens veckomötes tid har ökat med 252 % sedan februari 2020, och antalet veckomöten har också ökat med 153 %. Det är därför som "klarhet efter samtalet" är lika viktigt som själva samtalet.

10. Perplexity AI (Bäst för forskning med källhänvisningar som du kan referera till i GTM-arbete)

Via Perplexity

För produktmarknadsförare och forskningsanalytiker är ”snabba svar” bara till hjälp när du kan visa varifrån de kommer.

Perplexitys kärnargument är verifierbar forskning: det ger dig svar med källhänvisningar samt smarta uppföljningsfrågor så att du kan fördjupa analysen utan att behöva börja om från början. Det gör det till ett utmärkt val för konkurrensanalys, positioneringsarbete och innehållsbriefingar som kräver källhänvisningar.

Perplexity stöder också samarbete genom Spaces, som låter team organisera sökningar och trådar efter projekt så att forskning inte går förlorad mellan flera verktyg.

Det kan söka på webben och i interna filer med behörighetskontroller, vilket är användbart när din forskning behöver omfatta både offentliga källor och företagsdokument.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Returnera svar med källhänvisningar för snabbare verifiering av forskning.

Sök på webben i realtid så att din sammanfattning alltid är aktuell.

Skapa rena, välformaterade resultat som du kan återanvända i briefs och presentationer.

Stöd djupgående uppföljningsfrågor utan att starta om tråden

Begränsningar för Perplexity AI

Kräver en separat mötesassistent om du vill ha automatisk inspelning under möten.

Behöver fortfarande en snabb källkontroll när citaten är knapphändiga eller inte stämmer överens med påståendet.

Ökar kostnaden när du går från ett gratisabonnemang till ett betalt abonnemang för mer intensiv forskningsanvändning.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Enterprise Pro : 40 USD/månad per användare

Enterprise Max: 325 USD/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om Perplexity AI

En G2-recensent sa:

”Källorna är tillförlitliga och informationen är korrekt. Jag använder det [Perplexity. AI] dagligen för innehållsmarknadsföring. Det har varit till stor hjälp på många sätt. Att skriva bloggar och artiklar, texter och innehåll är enkelt.”

”Källorna är tillförlitliga och informationen är korrekt. Jag använder det [Perplexity. AI] dagligen för innehållsmarknadsföring. Det har varit till stor hjälp på många sätt. Att skriva bloggar och artiklar, texter och innehåll är enkelt.”

Om du fortfarande jämför alternativ utöver de viktigaste Cluely-alternativen kan dessa tre verktyg täcka vanliga luckor när den livekonversationen är avslutad.

De är användbara när du behöver tydligare AI-anteckningar, snabbare återkallande eller mer strukturerad träning inför jobbintervjuer.

fireflies.ai : En AI-mötesassistent som spelar in dina möten och omvandlar dem till sökbara transkriptioner, sammanfattningar och åtgärdspunkter. Den fungerar på olika videoplattformar som Google Meet, inklusive ett Chrome-tillägg som kan spela in och sammanfatta utan att lägga till en bot i mötet.

Otter.ai : En mötesassistent som spelar in transkriptioner i realtid och skapar strukturerade mötesanteckningar som du snabbt kan bläddra igenom. Den kan automatiskt ansluta sig till möten på Zoom, Microsoft Teams och Google Meet, vilket är praktiskt om dina samtal sker i olika verktyg från vecka till vecka.

Final Round AI : Utvecklad för AI-simulerade intervjuer och strukturerad intervjuträning, så att du kan öva på svar och förbättra svarskvaliteten inför viktiga intervjuer. Det är särskilt användbart om du vill öva på något som känns mer som riktiga videosamtal och om du förbereder dig för kodningsintervjuer som en del av din intervjuslinga.

ClickUp levererar kvitton (och arbetsflödet)

Att välja mellan Cluely-alternativ handlar inte bara om att få svar i realtid i livekonversationer genom en AI-intervjuassistent. Om du köper för säljteam är teamets produktivitet och coaching i realtid lika viktigt som anteckningarnas kvalitet.

För marknadsförings- och GTM-team är det bäst att välja verktyg med realtidsinsikter för allmänna möten som erbjuder mer än bara intervjufrågor.

Leta efter verktyg som ger heltäckande stöd för ditt arbetsflöde på flera plattformar. De idealiska verktygen bör också inkludera sökbara anteckningar, AI-drivna förslag i realtid och AI-förstärkt feedback i realtid.

ClickUp sticker ut när du vill ha en samlad arbetsyta och en AI-assistent som kopplar samman AI-insikter, dokument, samarbete och leverans. Du kan:

Sammanfatta möten med ClickUp Brain

Dokumentera dina tankar i ClickUp Docs

Hitta bevis snabbt med ClickUp Enterprise Search

Automatisera repeterbara uppföljningar med ClickUp Agents

Få flerspråkig support och AI-förbättrade anteckningsfunktioner.

