10 kostnadsfria mallar för leverantörsutvärderingskort för att utvärdera leverantörer

Leverantörsutvärderingar brukar gå till på ett förutsägbart sätt: ”utvärderingsformuläret” finns i någons kalkylblad, den verkliga feedbacken finns i Slack och förnyelserna beslutas på ett möte där alla minns olika händelser.

I en värld där leveransrisker är konstanta är den uppställningen alldeles för bräcklig. Inköpschefer rankar konsekvent riskminimering som en högsta prioritet, och många pekar på att ha aktiva alternativa källor som den mest effektiva åtgärden.

Denna guide ger dig 10 färdiga mallar för leverantörsbedömningskort så att du kan betygsätta leverantörer med enhetliga kriterier, upptäcka risker tidigt och fatta inköpsbeslut som du faktiskt kan försvara. Vi visar också hur du kan göra viktade bedömningar i ClickUp när du vill ha mer än ett enkelt betyg på en skala från 1 till 5.

Mallar för leverantörsutvärderingskort i korthet

Vad är en mall för leverantörsutvärderingskort?

En mall för leverantörsutvärderingskort är ett standardramverk för att mäta och jämföra leverantörers prestanda med hjälp av samma kriterier varje gång, såsom kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad, responsivitet och risk.

I stället för att förlita sig på åsikter eller engångsfeedback ger det ditt team ett repeterbart sätt att konsekvent betygsätta leverantörer, upptäcka prestandatrender över tid och fatta beslut som du faktiskt kan förklara vid förnyelser eller eskaleringar.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Varför använda en mall för leverantörsutvärderingskort?

Om du inte har ett poängkortssystem blir leverantörshanteringen snabbt reaktiv. Du märker bara problem när något går fel: en försenad leverans, ett misslyckat SLA, en supportärende som plötsligt blir ditt akuta problem.

Ett poängkort vänder på dynamiken. Du får tidiga signaler, ett pappersspår och ett sätt att jämföra leverantörer utan att ändra målen mitt i kvartalet.

Att använda ett standardiserat scorecard för leverantörshantering hjälper dig att:

Gör objektiva leverantörsjämförelser: Sluta förlita dig på magkänsla genom att betygsätta alla leverantörer utifrån samma uppsättning kriterier. Detta säkerställer rättvisa och hjälper dig att identifiera de bästa leverantörerna baserat på hårda fakta.

Identifiera risker tidigt: Upptäck trender med försämrad prestanda över flera granskningsperioder, så att du kan ingripa innan ett litet problem blir en större Upptäck trender med försämrad prestanda över flera granskningsperioder, så att du kan ingripa innan ett litet problem blir en större störning i leveranskedjan – vilket är avgörande eftersom 74 % av CPO:er anger att det mest effektiva sättet att minska risker är att hitta alternativa leverantörer.

Bygg starkare leverantörsrelationer: Ge leverantörerna tydlig, konstruktiv feedback som stöds av data. Detta ger dem konkreta mål för förbättringar och främjar ett mer samarbetsinriktat partnerskap.

Fatta snabbare inköpsbeslut: När det är dags för När det är dags för kontraktsförnyelse kan du snabbt se vilka leverantörer som uppfyller förväntningarna och vilka som inte gör det, vilket sparar tid på långdragna omvärderingar.

Håll dokumentationen redo för revision: För en tydlig och konsekvent dokumentation av varje leverantörs prestationsutvärdering så att du alltid är förberedd för För en tydlig och konsekvent dokumentation av varje leverantörs prestationsutvärdering så att du alltid är förberedd för efterlevnadskontroller.

💡 Proffstips: Leverantörers historik ska inte bara finnas i människors minnen. När ett problem med en leverantör uppstår är den värsta frågan ”Var finns det dokumenterat?”. Med ClickUp Enterprise Search kan du hämta tidigare scorecards, incidentanteckningar, förnyelsebeslut, avtalsvillkor och feedback från intressenter med en enda sökning, så att utvärderingen baseras på bevis och inte på arkeologiska fynd i Slack. Hitta vad som helst i din arbetsmiljö med Enterprise Search

Hur man skapar ett scorecard som faktiskt fungerar

Innan du väljer en mall bör du fastställa tre saker. Det är skillnaden mellan ett utvärderingsschema som ditt team litar på och ett utvärderingsschema som folk ignorerar.

Skala: Håll det enkelt (1–5 eller 1–10)

Viktning: Bestäm vad som är viktigast (leverans vs kostnad vs risk) och dokumentera det.

Kadens: Ställ in granskningsrytmen (månadsvis för kritiska leverantörer, kvartalsvis för de flesta andra).

När poängsättningslogiken är inställd kan du välja den mall som passar ditt arbetsflöde.

Viktiga mått att inkludera i ditt leverantörsbedömningskort

Att spåra fel mätvärden är lika problematiskt som att inte spåra någonting alls. Ett bra utvärderingskort för leverantörer fokuserar på en balanserad uppsättning nyckeltal (KPI) som återspeglar vad som verkligen är viktigt för ditt företag. Även om detaljerna beror på din bransch innehåller de flesta utvärderingskort dessa centrala KPI för upphandling.

Kvalitetsmått: Detta mäter hur väl en leverantörs produkt eller tjänst uppfyller dina standarder. Inkludera felfrekvens, returfrekvens och överensstämmelse med specifikationer.

Leveransprestanda: Detta mäter tillförlitlighet och punktlighet. Viktiga mått är leveransprecision, Detta mäter tillförlitlighet och punktlighet. Viktiga mått är leveransprecision, ledtidens noggrannhet och orderuppfyllelsens fullständighet.

Kostnadsmått: Detta går utöver listpriset för att bedöma det totala värdet. Spåra pris konkurrenskraft mot marknaden, faktura noggrannhet och den totala ägandekostnaden.

Responsivitet och service: Detta utvärderar hur lätt det är att arbeta med leverantören. Mät kommunikationens svarstid, hastigheten för problemlösning och deras flexibilitet vid brådskande förfrågningar.

Efterlevnad och risk: Detta bedömer leverantörens stabilitet och efterlevnad av regler. Inkludera deras försäkrings- och certifieringsstatus, indikatorer på finansiell stabilitet och Detta bedömer leverantörens stabilitet och efterlevnad av regler. Inkludera deras försäkrings- och certifieringsstatus, indikatorer på finansiell stabilitet och efterlevnad av branschstandarder

Relationsfaktorer: Detta fångar det strategiska värdet av partnerskapet. Betygsätt deras kvaliteten på kontohantering, vilja att samarbeta om förbättringar och bidrag till innovation.

🎥 När du utvärderar programvaruleverantörer kan förståelse för viktiga utvecklingsmått hjälpa dig att bedöma deras tekniska kapacitet och leveransprestanda på ett mer effektivt sätt. Den här videon ger en översikt över viktiga KPI:er för programvaruutveckling som kan ligga till grund för dina kriterier för leverantörsutvärdering.

10 kostnadsfria mallar för leverantörsutvärderingskort

Dessa 10 kostnadsfria mallar för leverantörsutvärderingar ger dig en bra start, så att du kan välja den som bäst passar dina behov och anpassa den efter det.

1. Mall för checklista för leverantörshantering från ClickUp

Hämta gratis mall ClickUp-mall för leverantörshanteringschecklista som visar en strukturerad checklista för leverantörsintroduktion med uppgifter och statusar.

Trött på att steg missas under leverantörsintroduktionen? Denna uppgiftsbaserade checklista, Vendor Management Checklist Template från ClickUp, säkerställer att alla efterlevnadskontroller och förvaltningsaktiviteter spåras från början till slut. Den är perfekt för team som behöver en repeterbar process för att ta in nya leverantörer och genomföra periodiska granskningar.

Denna mall kombinerar process med prestationsuppföljning.

Vad denna mall innehåller:

Förberedda checklistor för varje steg i leverantörskvalificeringsprocessen

ClickUp Custom Fields för att spåra leverantörsstatus, kontraktsdatum och dokumentation av efterlevnad.

Tydlig ansvarsskyldighet med hjälp av ClickUp Assignees och ClickUp Due Dates

Flexibel struktur som stödjer tillägg av poängkriterier tillsammans med uppföljning av checklistor.

Sluta spåra förnyelsedatum manuellt – automatisering av inköpsprocesser ger en genomsnittlig avkastning på 18 % med en återbetalningstid på bara 12 månader. Missa aldrig en kontraktsdeadline genom att ställa in ClickUp Automations så att granskningsuppgifter automatiskt aktiveras eller aviseringar skickas när ett förfallodatum närmar sig. ClickUp ”Automatisera med AI (Beta)” regelbyggare: när status ändras till ”Redo för design” ändras automatiskt ansvariga till designteamet.

2. ClickUp-mall för leverantörsutvärdering

Hämta gratis mall ClickUp-mall för leverantörsretrospektiv: Effektivisera din leverantörsgranskningsprocess med denna omfattande mall.

Ibland ger ett enkelt betyg inte hela bilden. Denna retrospektiva mall för leverantörsutvärdering från ClickUp hjälper ditt team att genomföra meningsfulla utvärderingar av leverantörer efter projekt eller kontrakt för att fånga upp värdefulla lärdomar. Den är idealisk för team som vill förstå orsaken bakom en leverantörs prestanda.

Denna mall omvandlar feedback till användbara insikter.

Vad denna mall innehåller:

Strukturerade avsnitt för vad som gick bra, vad som inte gick bra och åtgärder för framtida uppdrag.

Samarbetsbaserad insamling av feedback med hjälp av ClickUp Docs

Enkel organisering och referens med ClickUp Tagging

Fångar upp kvalitativa insikter som stödjer smartare beslut vid val av leverantörer

3. Mall för leverantörsförteckning i ClickUp

Hämta gratis mall Leverantörslista i ClickUp Tabellvy, grupperad efter status, med spårning av varje leverantörs leveranstyper, kontaktuppgifter, adress och ett stjärnbaserat betyg för ”servicekvalitet”.

Är din leverantörsinformation utspridd över ett dussin olika filer? Denna centraliserade databas, Vendor Master List Template från ClickUp, löser det genom att spåra alla dina leverantörer på ett ställe, komplett med viktiga detaljer och prestationsindikatorer. Det är ett måste för alla organisationer som hanterar flera leverantörer och behöver en centraliserad leverantörsdatabas.

Denna mall för leverantörsutvärderingskort fungerar som grund för hela ditt leverantörshanteringsprogram.

Vad denna mall innehåller:

Spårning i kalkylbladsformat med ClickUp Table View

ClickUp Custom Fields för kontaktinformation, certifieringar och riskbedömningar

Snabb sökning och sortering med ClickUp-filtrering

Möjlighet att länka enskilda utvärderingskort till huvudleverantörsdatabasen

Omvandla rådata till kraftfulla insikter. Få en överblick över hela ditt leverantörsnätverk genom att hämta data från denna lista till realtidsöversikter över leverantörers prestanda med ClickUp Dashboards. Exempel på ClickUp-instrumentpaneler för översikt och rapportering av leverantörers prestanda

4. ClickUp-jämförelsematrismall

Hämta gratis mall ClickUp-jämförelsematris för parallell utvärdering och poängsättning av leverantörer

Att välja mellan flera leverantörer under en RFP-process kan kännas som att jämföra äpplen och apelsiner. Denna mall för jämförelsematriss från ClickUp ger tydlighet i processen för utvärdering av leverantörer genom att låta dig utvärdera flera leverantörer mot exakt samma kriterier. Den är utformad för inköpsteam som behöver fatta välgrundade, datadrivna urvalsbeslut.

Denna mall är specialutvecklad för att hjälpa dig att med självförtroende gå från en lång lista till en kortlista.

Vad denna mall innehåller:

Strukturerad matrislayout som jämför leverantörer mot samma utvärderingskriterier

Automatiserad rangordning med hjälp av ClickUp Weighted Scoring Fields (formelfält)

Visuella prestationsindikatorer med ClickUp Färgkodade statusindikatorer

Tydligt och försvarbart utvärderingsramverk som stödjer det slutgiltiga valet av leverantör.

Vill du ha viktad poängsättning utan matematik i kalkylblad? I ClickUp lägger du till varje KPI som ett anpassat fält och använder sedan formelfält för att automatiskt beräkna viktade totaler. På så sätt förblir mallen konsekvent även när flera granskare betygsätter leverantörer. ✨ Använd avancerade formler enkelt i ClickUp Custom Fields

5. ClickUp-mall för balanserade resultatkort

Hämta gratis mall ClickUp Balanced Scorecards Mall för multidimensionell leverantörsprestationsbedömning

Att fokusera enbart på kostnaden är ett vanligt misstag som kan leda till att du väljer en billig leverantör som i längden blir dyrare på grund av dålig kvalitet eller service. Denna strategiska mall för balanserade resultatkort från ClickUp hjälper dig att utvärdera leverantörer utifrån flera prestationsdimensioner, så att du får en helhetsbild av deras värde.

Denna mall förhindrar att du överindexerar priset på bekostnad av kvalitet eller innovation.

Vad denna mall innehåller:

Fyrdelad utvärdering utifrån finansiella, kund-/kvalitets-, interna process- och lärande-/tillväxtperspektiv.

Poängsättning över olika dimensioner med hjälp av ClickUp Custom Fields

Dashboard-klart format för rapportering på ledningsnivå

Baserat på balanserad scorecard-metodik anpassad för leverantörers prestationshantering.

6. Mall för utvärdering av ClickUp-programvara

Hämta gratis mall ClickUp-programvaruutvärderingsmall för att bedöma SaaS-leverantörer inom säkerhetsintegrationer och support

Att utvärdera programvaruleverantörer medför en rad unika utmaningar. Denna specialiserade utvärderingsmall för programvara från ClickUp är utformad specifikt för IT-, inköps- och driftsteam som har till uppgift att utvärdera teknikleverantörer och SaaS-verktyg.

Denna mall tar hänsyn till de unika aspekterna av upphandling av programvara. 🛠️

Vad denna mall innehåller:

Utvärdering av funktionalitet, integrationsmöjligheter, säkerhet/efterlevnad, supportkvalitet och prismodell.

Strukturerad insamling av feedback från tvärfunktionella intressenter

Leverantörsrankning med hjälp av viktade poängfält

Hjälper till att bedöma långsiktiga tekniska faktorer såsom API-tillgänglighet och dataportabilitet.

7. Mall för leverantörsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall ClickUp-mall för leverantörsavtal för dokumentation av avtalsvillkor, SLA och spårning av förnyelser

Ett leverantörsavtal är mer än bara ett juridiskt dokument – det är ett löfte om prestanda. Denna mall för leverantörsavtal från ClickUp hjälper dig att överbrygga klyftan mellan juridiska avtal och den operativa verkligheten genom att dokumentera leverantörsavtal tillsammans med prestationsförväntningar och servicenivåavtal (SLA). Den är perfekt för team som vill hålla leverantörer ansvariga för vad de faktiskt har lovat.

Denna mall förvandlar dina kontrakt till levande dokument.

Vad denna mall innehåller:

Strukturerad dokumentation av viktiga avtalsvillkor, SLA-åtaganden och prestationsriktmärken

Spåra avtalsstatus, förnyelsedatum och efterlevnad med hjälp av ClickUp Custom Fields .

Arbetsflöden för kontraktsgranskning som stöds av ClickUp Linked Tasks

Hjälper till att säkerställa att förhandlade villkor övervakas och efterlevs aktivt.

8. Leverantörsutvärderingsformulär från Jotform

Ladda ner den här mallen Jotform Leverantörsutvärderingsformulär Mall exempel på layout för strukturerade leverantörsutvärderingar

Mallen Leverantörsutvärderingsformulär erbjuder ett strukturerat sätt att bedöma leverantörers prestanda med hjälp av standardiserade betygskriterier och feedbackfält. Den hjälper team att samla in konsekvent utvärderingsdata om leverantörers kvalitet, tillförlitlighet och serviceeffektivitet, vilket gör det enklare att jämföra leverantörer och identifiera förbättringsområden. Mallen är idealisk för organisationer som vill ha en enkel, formulärbaserad metod för att spåra leverantörers prestanda utan komplexa inställningar.

Denna mall stödjer en konsekvent och strukturerad leverantörsbedömning.

Vad denna mall innehåller:

Strukturerad leverantörsprestationsutvärdering med hjälp av betygsskala och feedbackfält

Samlar in viktiga leverantörsuppgifter såsom leverantörsinformation och utvärderingskriterier.

Anpassningsbar formulärskapare för att lägga till eller ändra poängfält och utvärderingsfrågor

Realtidsdatainsamling för konsekvent uppföljning av leverantörers prestanda

Enkel delning via säker formulärlänk eller inbäddning för synpunkter från intressenter

Centraliserad lagring av svar för analys och jämförelse

Stöder både kvantitativa betyg och kvalitativ feedback för en balanserad utvärdering.

9. Mall för lead-poängsättning från Hubspot

Ladda ner den här mallen Förhandsgranskning av HubSpot Lead Scoring Template för kalkylbladsbaserad poängsättning

Om du letar efter en enkel och okomplicerad utgångspunkt för din leverantörsbedömning är Lead Scoring Template från Hubspot ett snabbt och enkelt alternativ. Det är ett nedladdningsbart kalkylblad från HubSpot som ger dig en grundläggande ram som du kan anpassa i Excel eller Google Sheets.

Denna mall är perfekt för att komma igång snabbt.

Vad denna mall innehåller:

Grundläggande poängstruktur som täcker vanliga leverantörsmätvärden

Helt anpassningsbara utvärderingsfält och kriterier

Spreadsheet-vänligt format för enkel användning

Enkel jämförelse mellan leverantörer

Eftersom det är ett statiskt kalkylblad måste denna mall uppdateras och beräknas manuellt. Den finns utanför dina projektledningsarbetsflöden, vilket kan leda till datasilos och kontextförlust.

10. Mall för checklista för leverantörshantering från Coeffiennt. io

Ladda ner den här mallen Coefficient. io Mall för leverantörshanteringschecklista för processdriven leverantörsövervakning

Denna mall i checklistaformat från Coefficient. io fokuserar på den procedurmässiga sidan av leverantörshantering, såsom efterlevnad och uppgiftsuppföljning. Det är ett praktiskt val för team som vill ha en uppgiftsorienterad approach till leverantörsövervakning.

Denna mall är utmärkt för processefterlevnad.

Vad denna mall innehåller:

Checklista-baserad leverantörskvalificering och efterlevnadsuppföljning

Strukturerat arbetsflöde för leverantörshanteringsprocesser

Dokumentationsstöd för leverantörers rutiner och krav

Fokusera på efterlevnad och processkonsistens

Denna checklista är utmärkt för att spåra processens slutförande, men mindre lämplig för kvantitativ prestationsbedömning och trendanalys över tid.

Bästa praxis för användning av mallar för leverantörsbedömningskort

Även den bästa mallen för leverantörsutvärderingskort kommer att misslyckas om ditt team inte följer en konsekvent process. Här är några bästa praxis för att säkerställa att ditt leverantörsutvärderingsprogram blir framgångsrikt. 🙌

Definiera kriterierna innan du börjar betygsätta: Se till att alla intressenter är överens om vilka mått som är viktiga och hur de ska viktas. Att ändra reglerna mitt i spelet undergräver konsekvensen och rättvisan.

Håll poängskalan enkel: En enkel skala från ett till fem är vanligtvis tillräcklig. Alltför komplexa skalor kan leda till förvirring och inkonsekventa betyg från olika utvärderare.

Planera regelbundna granskningscykler: Konsekvens är viktigt. Kvartalsvisa granskningar fungerar bra för de flesta leverantörsrelationer, men du kan överväga månatliga kontroller för högriskleverantörer som en Konsekvens är viktigt. Kvartalsvisa granskningar fungerar bra för de flesta leverantörsrelationer, men du kan överväga månatliga kontroller för högriskleverantörer som en riskminimeringsstrategi

Involvera flera intressenter: Inköpsavdelningen bör inte betygsätta leverantörer i ett vakuum. Be om synpunkter från de personer som arbetar med leverantörerna varje dag.

Dela feedback med dina leverantörer: Scorecards är mest effektiva när de används som ett verktyg för förbättring. Dela resultaten med dina leverantörer för att ge dem en tydlig väg till ett starkare partnerskap.

Följ trender, inte bara ögonblicksbilder: En enda låg poäng kan vara en anomali. Det du verkligen behöver hålla koll på är sjunkande poäng över flera granskningsperioder, eftersom detta signalerar ett verkligt problem.

Låt inte värdefulla insikter gå förlorade i statiska rapporter. Visualisera poängtrender över tid och omvandla dina data till användbar information med hjälp av ClickUp Dashboards, som hämtar realtidsdata från dina uppgifter och anpassade fält. För att gräva ännu djupare och omvandla dina data till användbar information direkt, be ClickUp Brain att sammanfatta leverantörernas prestationsdata eller identifiera de bästa prestatörerna.

💡 Proffstips: Håll leverantörsutvärderingarna på rätt spår. Leverantörsutvärderingar misslyckas när processen inte tillämpas konsekvent. ClickUp Super Agents kan övervaka utvärderingarnas förfallodatum, flagga leverantörer med sjunkande poäng över flera cykler och påminna ägarna när en utvärdering är försenad, så att ”kvartalsutvärderingar” slutar vara en önskan och blir en operativ vana. Påskynda arbetsflöden med Super Agents

Från spridda data till strategiska beslut

Leverantörsutvärderingar fungerar eftersom de synliggör prestanda innan det blir bråttom. Med ett konsekvent poängsystem kan du upptäcka avvikelser tidigt, belöna leverantörer som faktiskt levererar och gå in i förnyelser med kvitton istället för känslor.

Välj den mall som passar ditt användningsfall, ställ in din poänglogik en gång och kör din första granskningscykel. Därefter fortsätter processen.

Kom igång gratis med ClickUp och anpassa mallarna så att de passar ditt teams sätt att utvärdera leverantörer.

Vanliga frågor

Kvartalsvisa granskningar fungerar bra för de flesta leverantörsrelationer, eftersom de ger tillräckligt med tid för att observera meningsfulla prestationsmönster utan att skapa en alltför stor administrativ börda. För kritiska leverantörer eller leverantörer som nyligen haft prestationsproblem kan månatliga kontroller vara lämpliga. Nyckeln är konsekvens – oregelbundna granskningar undergräver trovärdigheten i din utvärderingsprocess och gör trendanalyser opålitliga.

En leverantörsbedömning är vanligtvis en punktbedömning som genomförs under leverantörsvalet eller kvalificeringen – i huvudsak en ögonblicksbild av kapacitet och lämplighet. Ett leverantörsbedömningskort är däremot ett verktyg för kontinuerlig prestationsuppföljning som mäter hur väl en etablerad leverantör uppfyller förväntningarna över tid. Tänk på bedömningar som anställningsintervjuer och bedömningskort som kontinuerliga prestationsutvärderingar.

Börja med att visa kostnaden för den nuvarande metoden – den tid som går åt till att söka efter information, de beslut som fattas på grundval av ofullständiga data och de problem som inte upptäcktes i tid. Föreslå sedan ett pilotprogram med tre till fem av dina viktigaste leverantörer. Snabba vinster från pilotprogrammet skapar momentum för en bredare användning, och de som deltar tidigt blir ofta förespråkare för att utvidga programmet.