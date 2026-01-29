De 11 bästa alternativen till Bardeen AI för automatisering av arbetsflöden under [år]

Bardeen AI är en pålitlig automatiseringsplattform utan kod för vardagliga uppgifter. Den är perfekt för snabba vinster, som att flytta data mellan appar och rensa upp repetitiva uppgifter.

Men när ditt team börjar växa är automatisering inte längre något som är ”bra att ha”, utan blir en del av infrastrukturen. Du behöver automatisering som är intelligent och som driver arbetet framåt, även när indata förändras och processen inte är 100 % linjär.

Och det är oftast där teamen börjar stöta på begränsningar: integrationer som inte går tillräckligt djupt, automatiseringar som inte fungerar i extrema fall och AI som inte kan förstå sammanhanget mellan olika system.

Därför har vi sammanställt denna lista över de bästa Bardeen AI-alternativen.

Vi täcker verktyg som är utvecklade för att hantera mer komplexa arbetsflöden, flytta data på ett tillförlitligt sätt mellan plattformar och skala upp med verkliga operationer (inte bara personlig produktivitet).

Kom, så hjälper vi dig att hitta rätt automatiseringslösning för ditt team! 🛠️

Varför välja alternativ till Bardeen AI?

Bardeen AI är uppskattat av många team för sin automatisering av repetitiva uppgifter och sina (i stort sett tillförlitliga) skrapningsfunktioner, men andra användare anser att det är otillräckligt för att skala upp automatiseringen av AI-arbetsflöden mellan team och verktyg.

Här är några av de begränsningar som oftast nämns i riktiga recensioner:

Svårigheter att hantera flerstegsarbetsflöden som är beroende av förändrade sidförhållanden eller avancerad ”if-this-then-that”-logik.

Inkonsekventa skrapningsresultat. Vissa fält kan hoppas över eller extraheras felaktigt, särskilt från sidor med ovanliga strukturer.

Bristande inbyggda integrationer och avsaknaden av vissa API:er gör det svårare att automatisera alla verktyg som människor använder dagligen.

Otillförlitliga triggers för vissa appar. Till exempel fungerar inte alltid triggers som "sida skapad" eller "sida uppdaterad" i Notion på ett tillförlitligt sätt.

Begränsad anpassning. Att byta namn på variabler, ändra mallänkar efter att ha skapat en skrapa eller justera exempel etc. är inte så flexibelt som användarna skulle önska.

🔍 Visste du att? 81 % av automatiseringsproffsen använder AI-produkter i automatiseringsprojekt minst några gånger i veckan.

Bardeen AI-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Bardeen AI och vad varje alternativ erbjuder:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-arbetsplatsintelligens (ClickUp Brain), automatiseringar, AI-agenter + superagenter, instrumentpaneler, sökning, sömlös integration Team som vill ha intern produktivitet + automatisering av uppgifter + AI-agenter inom samma arbetshub Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Zapier Flerstegs-Zaps, villkorlig logik, över 8 000 integrationer, övervakning + loggar, Canvas-kartläggning, AI-agenter + Copilot-tillägg Små och medelstora företag och team som vill ha det största integrationsbiblioteket och strukturerade arbetsflöden Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 29,99 $/månad. Skapa Visuella flödesschemascenarier, routrar + filter, iteratorer, stark datatransformation, HTTP-modul, AI-moduler + agenter Utvecklare som vill ha visuell automatisering och budgetvänlig skalning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10,59 $/månad. n8n Självhostingkontroll, JS i arbetsflöden, API-flexibilitet, återanvändbara delarbetsflöden/mallar, AI-agentorkestrering Tekniska team som vill ha kontroll, egen hosting och avancerad automatiseringslogik Betalda abonnemang börjar på 24 € per månad. Workato Företagsrecept, styrning, revisionsloggar, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, anslutningar i företagsklass Företag som behöver säker, reglerad automatisering över olika system Anpassade priser Notion Automations Databasutlösare, mallknappar, Notion AI Agents, API och integrationer Team som använder Notion och vill ha enkel automatisering samt dokument och uppgifter samlade på ett ställe. Gratis för upp till 100 uppgifter; betalda abonnemang från 29,99 $/månad. Integrately Automatisering med ett klick, SmartConnect-guidad installation, AI-byggare, stort automatiseringsbibliotek Nybörjare som vill ha snabba plug-and-play-automatiseringar med låg installationsinsats Gratis för upp till 100 uppgifter; betalda abonnemang från 29,99 $/månad. UiPath Fullständig RPA för UI-automatisering, företagsstabilitet, starkt ekosystem + komponenter Operationsintensiva organisationer som behöver UI-automatisering utöver API-verktyg Betalda abonnemang börjar på 25 dollar per månad. IFTTT Enkla trigger- och åtgärdsappletar, konsumentvänliga automatiseringar, enkel installation Privata användare och smarta hem-användare som vill ha snabb, lättviktig automatisering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 3,99 $/månad. Tray. io Low-code iPaaS, API-tunga arbetsflöden, inbäddade integrationer, Merlin AI-agentbyggare, loggar, miljöpromotion Produkt- och teknikteam som behöver företagsintegrationer tillsammans med inbyggd automatisering Anpassade priser Drift AI-chattagent, playbooks, routing, live-överlämning, efter-timmar-registrering, mötesbokning i chatten Försäljnings- och intäktsteam som behöver automatisering av webbplatskonvertering och omedelbar mötesbokning Anpassade priser

De bästa Bardeen AI-alternativen att använda

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Nu dyker vi rakt in i detaljerna.

1. ClickUp (Bäst för intern teamproduktivitet och intelligenta, kontextmedvetna agenter)

Prova ClickUp gratis Snabba upp arbetsflödena med skräddarsydda Super Agents i ClickUp.

De flesta team använder fem eller sex olika AI-verktyg. Ett för att skapa innehåll, ett för att automatisera uppgifter, ett för sammanfattningar, ett för rapportering... och så vidare. Med tiden skapar detta det enorma problemet med AI-spridning. Du hamnar med alldeles för många AI-verktyg och modeller som inte kommunicerar med varandra. Dina kostnader mångdubblas över en natt samtidigt som sammanhanget blir mer och mer fragmenterat.

Det är precis det problemet som ClickUp löser. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta där alla dina uppgifter, dokument, konversationer och projekt finns i ett enda system, och AI är direkt inbyggt i den grunden.

Här är vad som gör det till ett perfekt alternativ till Bardeen AI:

AI som förstår ditt arbete

ClickUp Brain är ett kontextmedvetet AI-lager som förstår hela din arbetsyta, inklusive dina uppgifter, tidslinjer, resurser, beroenden och teamkapacitet.

Prioritera uppgifter för åtgärder från din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brains kontextmedvetna svar.

När du ställer en fråga till Brain ger det dig ett svar genom att söka i din faktiska arbetsyta, inklusive samma mappar, listor och projekt som du skulle öppna manuellt en efter en. Och eftersom ClickUp redan vet hur du arbetar, vilka dina medarbetare är, vad varje team äger och vilka behörigheter som gäller, är svaren kontextuella, korrekta och behörighetsmedvetna.

Med ClickUp Brain kan du:

Förvandla konversationer till verkligt arbete genom att omvandla diskussioner, anteckningar och idéer till uppgifter med rätt sammanhang redan bifogat.

Fatta smartare beslut med hjälp av liveprojektkontext , där deadlines, ägare, beroenden och teamets arbetsbelastning automatiskt tas med i beräkningen.

Skapa och uppdatera arbete direkt i ClickUp , från att skriva dokument och kommentarer till att uppdatera uppgiftsstatus.

Få omedelbar insyn i vad som händer med svar i realtid på frågor som vad som är blockerat, vad som har ändrats och vad som behöver uppmärksammas idag.

Dessutom ger ClickUp Brain MAX (Brains desktop-kompanjon) dig tillgång till flera AI-modeller som ChatGPT, Claude eller Gemini. Denna flexibilitet gör Brain MAX särskilt kraftfullt för team som vill ha AI-assistans integrerad i den dagliga verksamheten, inte isolerad i separata appar.

Växla mellan de bästa AI-modellerna utan att lämna ClickUp, med stöd av BrainGPT.

⭐ Bonus: Tala naturligt och omvandla muntliga instruktioner till skriftliga uppdateringar direkt med Talk to Text i ClickUp Brain MAX. Oavsett om du talar under ett Zoom-samtal, brainstormar högt eller delar snabba uppdateringar, omvandlas din röst till användbart arbete direkt i ClickUp.

Se vad som är viktigt direkt med AI-projektsammanfattningar

En av de mest praktiska användningsområdena för ClickUp Brain är AI-drivna projektsammanfattningar. Brain skannar automatiskt dina uppgifter, chattar, kommentarer och uppdateringar för att generera tydliga projektsammanfattningar, vilket sparar dig tid och möda att manuellt ta reda på projektstatus.

Sammanfatta aktiviteter i uppgifter, listor, mappar och utrymmen i ClickUp med hjälp av ClickUp Brain.

Med AI Project Summaries kan du:

Få en samlad bild av ditt projekts framsteg , som visar vad som är klart, pågående eller försenat.

Automatiskt upptäcka blockerare och risker , så att förseningar och beroenden inte förblir dolda i långa kommentartrådar.

Se tydligt vem som är ansvarig och ansvarsskyldig , med fokus på vem som ansvarar för vad och vad som behöver uppmärksammas härnäst.

Ta snabbt in nya intressenter eller teammedlemmar utan att be dem läsa veckor av uppgiftshistorik.

Du kan till och med be det att analysera ditt projekt och föreslå sätt att förbättra hur arbetet planeras och utförs.

Automatisera dina arbetsflöden från början till slut

Varför nöja sig med att få uppdateringar om ditt arbete med AI? Varför inte delegera det också? I ClickUp finns det två sätt att göra det på: ClickUp Automations och ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations hjälper till att automatisera repetitiva arbetsuppgifter genom att köra enkla regler baserade på en struktur med utlösare → villkor → åtgärd. Du kan automatisera åtgärder som uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och uppföljningar, vilket gör dina arbetsflöden mer effektiva utan manuellt arbete.

Om du till exempel hanterar ett innehållsprojekt kan du ställa in en automatisering där ClickUp, så snart en uppgift flyttas till "Draft Ready", omedelbart kan tilldela den till redaktören, höja dess prioritet och lägga till en kommentar med nästa steg, men bara om uppgiften redan har ett förfallodatum.

Skapa kraftfulla automatiseringar utan kod visuellt med ClickUp Automations.

💡 Proffstips: Du kan antingen ställa in automatiseringar själv med hjälp av ClickUps kodfria byggverktyg eller helt enkelt beskriva vad du vill ha på vanlig engelska till ClickUp Brain, så konfigurerar ClickUp regeln åt dig.

Och här är det bästa: varje automatisering loggas också, så om något inte fungerar som förväntat kan du se exakt vad som hände och finjustera det.

Se hur det fungerar i denna video!

Automatisering som tänker själv: ClickUp AI Super Agents

Automatisering underlättar mycket, men mycket av det arbete du vill automatisera kräver omdöme. Det är där ClickUp Super Agents kommer in.

Använd AI-agenter i ClickUp för att automatisera smarta, kontextmedvetna åtgärder.

Dessa AI-teammates är 100 % omgivningsanpassade – de håller ett öga på din arbetsplats och vidtar åtgärder baserat på vad som händer. Om till exempel en bugg med hög prioritet inte har uppdaterats på 24 timmar kan en agent automatiskt kontakta den ansvarige, eskalera problemet eller till och med omfördela det.

Du kan konfigurera agenterna så att de övervakar försenade uppgifter, missade SLA:er eller specifika nyckelord i kommentarer. De kan köras enligt ett schema eller reagera i realtid, och tack vare deras oändliga minne och kunskap om din arbetsyta är de tillräckligt smarta för att interagera med både ClickUp och dina andra verktyg via API:er.

Precis som med mänskliga teammedlemmar kan du skicka direktmeddelanden, @nämna och tilldela uppgifter till Super Agents.

Titta på den här videon för att lära dig mer om Super Agents:

ClickUps bästa funktioner

spåra liveuppdateringar av projekt och uppgiftsstatus , vilket hjälper teamen att snabbt se framsteg och risker. Använd ClickUp Dashboards och AI Cards för att, vilket hjälper teamen att snabbt se framsteg och risker.

Spela in möten utan manuellt arbete. ClickUp AI Notetaker deltar i dina virtuella möten och hjälper till att transkribera konversationer i realtid och skapa sammanfattningar.

Håll konversationerna kopplade till utförandet . Samarbeta direkt i . Samarbeta direkt i ClickUp Chat , där alla dina diskussioner, uppdateringar och feedback förblir kopplade till de faktiska uppgifterna och projekten de avser.

Hitta vad som helst direkt i alla verktyg . Med . Med ClickUp Enterprise Search kan du söka efter uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna appar som Google Drive, Jira, Figma och GitHub, allt från ClickUp.

Använd ClickUp Integrations för att synkronisera verktyg som HubSpot, GitHub och Twilio, eller skapa anpassade arbetsflöden med webhooks för att automatisera arbetet i dina appar.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps omfattande funktionsuppsättning och anpassningsalternativ kan vara överväldigande i början.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En nöjd användare delar med sig:

AI-funktionerna är mycket användbara och hjälper till med sammanfattningar, omfördelning, sökning av uppgifter och sparar tid i allmänhet för småsaker. Automatiseringarna är också kraftfulla och kan hjälpa till att minska många repetitiva uppgifter för att tilldela prioriteringar etc. Du kan ersätta det med AI-agenter, som i princip är automatiseringar på steroider, lol.

AI-funktionerna är mycket användbara och hjälper till med sammanfattningar, omfördelning, sökning av uppgifter och sparar tid i allmänhet för småsaker. Automatiseringarna är också kraftfulla och kan hjälpa till att minska många repetitiva uppgifter för att tilldela prioriteringar etc. Du kan ersätta det med AI-agenter, som i princip är automatiseringar på steroider, lol.

👀 Visste du att? 52 % av utvecklarna säger att AI-verktyg och AI-agenter hjälper dem att öka produktiviteten. Och 16,5 % använder redan AI-agenter dagligen på jobbet (och ännu fler använder dem veckovis/månadsvis).

2. Zapier (bäst för omfattande appintegrationer och affärsarbetsflöden)

via Zapier

Zapier är en av de mest populära plattformarna för automatisering av arbetsflöden utan kod, byggd för systematiska arbetsflöden i flera steg. Du kan kedja ihop åtgärder och lägga till logik så att arbetsflödet anpassas efter vad som händer. Du kan till exempel dirigera leads på olika sätt beroende på affärens storlek, rensa och berika data innan du synkroniserar den med ett annat verktyg och till och med stoppa arbetsflöden helt när vissa villkor inte är uppfyllda.

Verktyget erbjuder även AI-agenter för automatisering och en AI Copilot. Istället för att manuellt räkna ut varje steg kan du beskriva vad du vill ha i klartext och låta en AI-agent bestämma hur det ska utföras i dina appar.

AI Copilot är också till hjälp när du skapar arbetsflöden. Det föreslår steg, påpekar logiska luckor och snabbar upp processen, vilket är särskilt användbart om du inte är en expert på automatisering. Du kan hålla kontrollen med behörigheter, aktivitetsloggar och till och med godkännandekontroller för känsliga åtgärder, så att automatiseringarna förblir säkra när de hanterar känslig data.

Zapier bästa funktioner

Anslut över 8 000 appar inom CRM, marknadsföring, ekonomi, support, analys och interna verktyg för att hålla dataflödet automatiskt.

Visualisera arbetsflöden med Zapier Canvas , som låter dig kartlägga automatiseringsflöden som ett diagram och planera hela processen innan du bygger den.

Samarbeta med hjälp av delade mappar, rollbaserad åtkomst, administratörskontroller och versionshistorik utan att behöva oroa dig för att live-automatiseringar ska sluta fungera.

Övervaka automatiseringens hälsa med hjälp av uppgiftshistorik, loggar, felvarningar, omförsök och tillförlitlighetskontroller.

Zapier-begränsningar

Triggers kan köras långsammare än förväntat, och i vissa fall kan arbetsflöden misslyckas utan tydliga felmeddelanden.

Zapier-priser

Gratis

Professional : Från 29,99 $/månad

Team : Från 103,50 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Zapier gör det otroligt enkelt att koppla ihop våra olika verktyg och automatisera repetitiva uppgifter. Som ett litet coachingföretag sparar vi flera timmar varje vecka genom att automatisera formulärinlämningar, e-postmeddelanden till nya kunder och synkronisera data mellan appar som Google Sheets, HubSpot och Google Kalender. Det är pålitligt, användarvänligt och kräver inga kodningskunskaper – perfekt för ett litet men växande team som vårt.

Zapier gör det otroligt enkelt att koppla ihop våra olika verktyg och automatisera repetitiva uppgifter. Som ett litet coachingföretag sparar vi flera timmar varje vecka genom att automatisera formulärinlämningar, e-postmeddelanden till nya kunder och synkronisera data mellan appar som Google Sheets, HubSpot och Google Kalender. Det är pålitligt, användarvänligt och kräver inga kodningskunskaper – perfekt för ett litet men växande team som vårt.

🤯 Kul fakta: Termen ”automatisering” myntades inom bilindustrin av Ford-ingenjörer 1946 för att beskriva den ökande användningen av automatiska enheter och kontroller i produktionslinjer.

3. Make (Bäst för visuell, budgetvänlig automatisering av arbetsflöden)

via Make

I Make visas varje automatisering som ett flödesschema, så att du kan se hur data flyttas från en app till en annan. Du kan dela upp ett arbetsflöde i flera banor, köra steg endast när vissa villkor är uppfyllda och bearbeta objekt ett efter ett när du arbetar med listor.

Verktyget stöder även aggregatorer, vilket är användbart när du vill samla in resultat från flera steg och sammanställa allt på ett överskådligt sätt innan du går vidare. Det kombinerar agentbaserad automatisering med AI. Istället för att definiera varje steg beskriver du målet, och agenten hjälper till att bestämma nästa åtgärder baserat på sammanhanget, vilket gör arbetsflödena mer anpassningsbara och lättare att hantera i stor skala.

Med inbyggd datahantering kan du rensa text, hantera datum eller omforma data direkt i arbetsflödet, vilket gör det mycket enklare att hantera verkliga indata.

Få de bästa funktionerna

Utnyttja djupare appintegrationer genom att arbeta med avancerade slutpunkter, anpassade API-anrop och detaljerad konfiguration istället för grundläggande trigger-action-steg.

Bädda in AI-moduler med dra-och-släpp-funktion för att generera, sammanfatta, klassificera eller berika data direkt i arbetsflöden utan externa skript eller plugins.

Minska produktionsproblemen med hjälp av exekveringsloggar och felhantering som visar exakt var och varför ett arbetsflöde misslyckades.

Utforma arbetsflöden med hjälp av naturliga språkprompter för att påskynda skapandet av scenarier och minska den ansträngning som krävs för att bygga komplex automatiseringslogik.

Gör begränsningar

Arbetsflöden kan bli felbenägna när de skalas upp, och otydliga, icke-läsbara felmeddelanden gör ofta felsökningen frustrerande.

Fastställ prissättning

Gratis

Kärnfunktioner: Från 10,59 $/månad

Fördel: Från 18,82 $/månad

Team: Från 34 $ per månad.

Företag: Anpassade priser

Gör betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Make?

En Reddit-recensent säger:

Make är betydligt kraftfullare och den visuella arbetsflödesbyggaren är faktiskt ganska stabil. Mycket bättre för komplexa automatiseringar med flera grenar, datamanipulation och felhantering. Prissättningen är mer rimlig än Zapier för intensiv användning.

Make är betydligt kraftfullare och den visuella arbetsflödesbyggaren är faktiskt ganska stabil. Mycket bättre för komplexa automatiseringar med flera grenar, datamanipulation och felhantering. Prissättningen är mer rimlig än Zapier för intensiv användning.

4. n8n (Bäst för självhostad automatisering med teknisk kontroll)

via n8n

n8n är perfekt för team som vill ha full kontroll över hur deras automatiseringar fungerar, istället för att överlämna allt till ett automatiseringsverktyg som fungerar som en svart låda. Du bygger arbetsflöden visuellt med hjälp av noder, grenar, villkor och loopar. Om du vill kan du själv stå för hela hostingen, vilket innebär att dina automatiseringar körs på dina egna servrar och att dina data aldrig lämnar din installation.

Med verktyget kan du släppa JavaScript direkt i ett arbetsflöde, anropa valfri API eller till och med bygga egna noder om det behövs. Dessutom kan AI-modeller användas för att aktivt styra arbetsflöden, bestämma vad som ska göras härnäst, vilket verktyg som ska användas eller hur data ska dirigeras.

n8n bästa funktioner

Samordna AI-agenter som förstår indata, välj rätt AI-agentverktyg och utför flerstegsåtgärder med hjälp av LLM, API:er och interna system.

Skala och övervaka arbetsflöden med exekveringsloggar, omförsök, steg-för-steg-felsökning och köbaserad bearbetning för tyngre arbetsbelastningar.

Återanvänd automatiseringslogik genom att dela upp arbetsflöden i delarbetsflöden och arbetsflödesmallar , vilket gör det enklare att standardisera processer mellan team.

Begränsningar för n8n

Små konfigurationsfel kan utlösa överdrivna exekveringar eller oväntade kostnader, särskilt i loopar eller skrapningsarbetsflöden.

n8n-priser

Gratis provperiod

Startpaket: 24 €/månad (~28 $/månad)

Pro: 60 €/månad (~70 $/månad)

Företag: 800 €/månad (~936 $/månad)

Företag: Anpassade priser

n8n-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n?

Så här sa en Capterra-recensent om n8n:

Det bästa med n8n.io är dess otroliga flexibilitet för att skapa anpassade automatiseringar. Du kan koppla samman olika appar, tjänster och datakällor i arbetsflöden som är lätta att utforma visuellt. Det är perfekt för att automatisera repetitiva webbskrapningsuppgifter och datahantering, särskilt när det kombineras med verktyg som Apify.

Det bästa med n8n.io är dess otroliga flexibilitet för att skapa anpassade automatiseringar. Du kan koppla samman olika appar, tjänster och datakällor i arbetsflöden som är lätta att utforma visuellt. Det är perfekt för att automatisera repetitiva webbskrapningsuppgifter och datahantering, särskilt när det kombineras med verktyg som Apify.

5. Workato (Bäst för integrationer och automatisering i stor skala på företagsnivå)

via Workato

Automatiseringen i Workato kretsar kring Recept. Ett enda recept kan hantera flera steg, villkor, parallella vägar, godkännanden och korrekt felhantering. Eftersom du kan rensa data, validera den, tillämpa affärsregler och berika poster inuti själva arbetsflödet är det idealiskt för processer där noggrannhet är viktigare än hastighet.

Workatos Copilots använder AI för att hjälpa team att bygga och hantera automatiseringar snabbare, och de kan hjälpa till med att arbeta med röriga indata när man utformar arbetsflöden. Workatos AI-agenter, kallade Genies, kan övervaka händelser, resonera om nästa steg och sedan utföra flerstegsåtgärder inom företagets regler.

Du får också Agent Studio för att bygga och hantera dem, plus en Agent Knowledge Base så att Genies kan hämta sammanhang från intern information. Dessutom gör stark övervakning med exekveringsloggar och omförsök det lättare att upptäcka problem tidigt och säkerställa att automatiseringarna fungerar korrekt i produktionen.

Workatos bästa funktioner

Integrera med företags- och äldre system med hjälp av robusta kopplingar och dubbelriktade API:er.

Styr automatisering och AI-åtgärder med rollbaserad åtkomst, granskningsloggar, miljöseparation och Enterprise Model Context Protocol (MCP) för säker, kontextuell AI-körning

Interagera med arbetsflöden via Workbot i Slack eller Microsoft Teams, vilket gör det enkelt att aktivera AI-drivna automatiseringar och hålla sig uppdaterad.

Workatos begränsningar

Känns begränsande när man arbetar med mycket stora datamängder eller tung anpassad kod, särskilt om man jämför det med mer utvecklarfokuserade iPaaS-verktyg.

Priser för Workato

Anpassade priser

Workato-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workato?

Så här sa en G2-recensent om Workato:

Jag uppskattar Workato för dess robusta förmåga att integreras med en mängd olika tredjepartsapplikationer, vilket avsevärt förbättrar mitt arbetsflöde. Den funktion jag särskilt uppskattar är hur enkelt det är att ställa in dagliga triggers. Denna funktion är avgörande för mina dagliga uppgifter, eftersom den gör att jag kan automatisera processer på ett effektivt sätt, till exempel genom att trigga ett API-anrop för att hämta data och därefter överföra den till en databas. Denna automatisering sparar tid och arbete, vilket förbättrar min produktivitet och säkerställer att mina uppgifter löper smidigt.

Jag uppskattar Workato för dess robusta förmåga att integreras med en mängd olika tredjepartsapplikationer, vilket avsevärt förbättrar mitt arbetsflöde. Den funktion jag särskilt uppskattar är hur enkelt det är att ställa in dagliga triggers. Denna funktion är avgörande för mina dagliga uppgifter, eftersom den gör att jag kan automatisera processer på ett effektivt sätt, till exempel genom att trigga ett API-anrop för att hämta data och därefter överföra den till en databas. Denna automatisering sparar tid och arbete, vilket förbättrar min produktivitet och säkerställer att mina uppgifter löper smidigt.

🚨 Statistikvarning: McKinseys rapport State of AI visar att 23 % av företagen redan använder agentiska AI-system i minst ett område, medan ytterligare 39 % aktivt experimenterar med dem.

6. Notion Automations (bäst för produktivitetsteam som centraliserar dokument och uppgifter)

via Notion

Om ditt team redan använder Notion för anteckningar, wikis, uppgifter och projektuppföljning, gör dess API och integrationer automatiseringen av projektledningen till en självklarhet. Du kan till exempel skicka formulär direkt till en uppgiftsdatabas, uppdatera sidor när något ändras i ett annat verktyg eller utlösa uppföljningar när ett nytt objekt läggs till.

Notion har också databasautomatiseringar, där du kan ställa in triggers som "när en sida skapas" eller "när en egenskap ändras" och sedan automatisera åtgärder som att tilldela en ägare, uppdatera status, ställa in datum eller skicka påminnelser.

Länkade databaser, relationer och sammanställningar håller automatiskt data synkroniserade, så att du inte behöver uppdatera samma information på olika ställen. Notion Agent hjälper dig att skapa sidor, uppdatera databaser, tilldela uppgifter och omorganisera innehåll på många sidor på en gång.

Notion Automations bästa funktioner

Utför flerstegsarbete i Notion med hjälp av Notion Agent, som kan skapa, redigera, organisera och uppdatera sidor utifrån en enda instruktion.

Snabba upp ditt tänkande och skrivande med Notion AI för sammanfattningar, utkast, dokumentanalys och arbetsplatsbaserade frågor och svar.

Utöka arbetsflödena med hjälp av Notion API och integrationer när du behöver dataflöden till eller från andra verktyg.

Begränsningar för Notion Automations

Du måste förlita dig på externa verktyg när du behöver omfattande automatisering mellan olika appar, till exempel webbläsaråtgärder eller arbetsflöden mellan flera system.

Du kan ännu inte skapa anpassningsbara agenter i Notion.

Priser för Notion Automations

Gratis

Plus: 12 $/medlem per månad

Företag: 24 $/medlem per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion Automations

G2: 4,6/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion Automations?

Detta är feedback från en G2-recensent:

Jag uppskattar att Notion låter mig ställa in automatiseringar och formler som länkar till varje formulär, vilket ger ett flexibelt system som anpassar sig efter mina behov. Denna funktion är särskilt praktisk eftersom den hjälper mig att hantera och länka samman olika projekt på ett effektivt sätt, särskilt när jag har tidsbegränsningar.

Jag uppskattar att Notion låter mig ställa in automatiseringar och formler som länkas till varje formulär, vilket ger ett flexibelt system som anpassar sig efter mina behov. Denna funktion är särskilt praktisk eftersom den hjälper mig att hantera och länka samman olika projekt på ett effektivt sätt, särskilt när jag har tidsbegränsningar.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det är nästan hälften av arbetsveckan (41 %) som ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper dig att eliminera detta slit. Tänk på att skapa uppgifter, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapa heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din app för allt som rör arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

via Integrately

Integrately är ett iPaaS-verktyg som hjälper dina appar att kommunicera med varandra automatiskt med över 20 miljoner färdiga automatiseringar. Oftast söker du bara efter vad du vill göra, klickar på en föreslagen automatisering, ansluter dina appar och aktiverar den.

Installationen är mycket nybörjarvänlig eftersom SmartConnect guidar dig steg för steg. Först väljer du automatiseringen, sedan ansluter du dina appar, granskar installationen och aktiverar den. I många fall förkartlägger verktyget till och med fälten åt dig, så att du inte behöver bestämma vilka data som ska placeras var.

Med AI-automatiseringsverktyget kan du beskriva vilka uppgifter du vill automatisera med AI i klartext, och det skapar arbetsflödet åt dig. Det fungerar bra med verktyg som Shopify, WooCommerce och BigCommerce, och är bra på att koppla samman äldre eller äldre verktyg med moderna SaaS-appar. Det är ett bra val om din stack har en blandning av nya molnverktyg och äldre system som inte har rena API:er.

Integrately bästa funktioner

Anslut över 1400 appar inom CRM, marknadsföring, kommunikation, kalkylblad, helpdesk och driftsverktyg.

Integrera generativ AI i arbetsflöden för att lägga till AI-drivna steg som textgenerering, sammanfattning eller databerikning.

Schemalägg arbetsflöden så att de körs med fasta intervall, inte bara som svar på realtidstriggers.

Integrately-begränsningar

Komplexa automatiseringar med flera steg kan vara svåra att konfigurera, särskilt när man mappar många anpassade fält.

Integrately-priser

Gratis

Startpaket: 29,99 $/månad för 2000 uppgifter

Professional: 49 $/månad för 10 000 uppgifter

Tillväxt: 124 $/månad för 30 000 uppgifter

Företag: 299 $/månad för 150 000 uppgifter

Integrately-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Integrately?

Så här sa en G2-recensent om Integrately:

Jag har använt Integrately.com ett tag nu, och det har gjort mitt liv så mycket enklare. Jag använder det för att automatisera mina interna processer, hantera leads och hantera datauppgifter med Google Sheets. Det bästa med Integrately är hur enkelt det är att installera. Jag behöver inte krångla med kodning för att få mina appar att kommunicera med varandra.

Jag har använt Integrately.com ett tag nu, och det har gjort mitt liv så mycket enklare. Jag använder det för att automatisera mina interna processer, hantera leads och hantera datauppgifter med Google Sheets. Det bästa med Integrately är hur enkelt det är att installera. Jag behöver inte krångla med kodning för att få mina appar att kommunicera med varandra.

8. UiPath (Bäst för robotiserad processautomation och IT-team på företag)

via UiPath

UiPath är uppbyggt kring robotiserad processautomation (RPA). Botarna överför inte bara data via API:er. De öppnar appar, klickar på knappar, läser skärmar, laddar ner filer och flyttar information precis som en människa skulle göra.

Du kan utforma automatiseringar i UiPath Studio. Även om det är visuellt och fungerar med dra-och-släpp-funktioner, har du fortfarande full kontroll över villkor, förgreningar, omförsök och felhantering. När arbetsflödet är klart tar UiPath Robots över, antingen genom att köra parallellt med en användare för assisterade uppgifter eller genom att köra helt obevakat i bakgrunden för hands-off-utförande.

När verksamheten växer kan du med UiPath Orchestrator schemalägga jobb, hantera inloggningsuppgifter på ett säkert sätt, kontrollera åtkomst och hålla koll på allt genom loggar och exekveringshistorik.

UiPaths bästa funktioner

Hämta användbar data från röriga dokument med Document Understanding, som läser fakturor, formulär, e-postmeddelanden och kontrakt och låter dig granska allt som verkar osäkert.

Hantera opålitliga eller äldre gränssnitt med hjälp av datorseende, så att bots kan "se" knappar och fält även när väljare eller API:er slutar fungera.

Interagera med automatiseringen på ett enkelt språk genom Conversational Agents och Autopilot, så att det känns mer som att arbeta med en AI-assistent.

Integrera maskininlärning i arbetsflöden med hjälp av AI Center, så att automatiseringar kan klassificera data, göra förutsägelser och fatta smartare beslut istället för att bara förlita sig på fasta regler.

Begränsningar för UiPath

UI-baserade automatiseringar och agentiska arbetsflöden kan vara ömtåliga, vilket innebär att ändringar i appar eller layout kan störa arbetsflödena om styrning och underhåll inte hanteras på rätt sätt.

Priser för UiPath

Grundläggande: 25 $/månad

Standard: Anpassad prissättning

Företag: Anpassade priser

UiPath-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 7000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om UiPath?

Direkt från en Capterra-recensent:

UiPath ger dig strukturer för att snabbt skapa en automatiserad process. Det krävs inte mycket kodning för att utveckla. Det är utbyggbart och anpassningsbart. Med en kort inlärningskurva kunde jag lära mig utan större svårigheter.

UiPath ger dig strukturer för att snabbt skapa en automatiserad process. Det krävs inte mycket kodning för att utveckla. Det är utbyggbart och anpassningsbart. Med en kort inlärningskurva kunde jag lära mig utan större svårigheter.

📌 Visste du att? Enligt World Economic Forums rapport Future of Jobs Report tror 58 % av arbetsgivarna att robotik och automatisering kommer att förändra deras verksamhet under de kommande fem åren.

9. IFTTT (Bäst för enkla personliga uppgifter och smarta hemautomatiseringar)

via IFTTT

IFTTT fungerar med en enkel automatiseringsinställning: ”en utlösare → en åtgärd”. Du kan ställa in automatiseringar som ”Om jag kommer hem (GPS), slå på mina smarta lampor” på några minuter. Dessa automatiseringar kallas applets.

Verktyget har ett enormt bibliotek med färdiga applets, så oftast behöver du bara söka, klicka, ansluta dina konton och sedan startar det. Du hittar applets för automatisk publicering av sociala uppdateringar, synkronisering av aviseringar, körning av åtgärder baserat på tid/plats/enhetsstatus eller skapande/uppdatering av uppgifter när något ändras i en annan app.

Med AI Applet Maker kan du skriva vad du vill på vanlig engelska, så skapar den appleten åt dig. Det finns också en IFTTT Automation Assistant GPT som låter dig hantera eller aktivera automatiseringar från ett användarvänligt gränssnitt i ChatGPT-stil. Och om du har ett avancerat abonnemang hjälper Filter Code dig att lägga till logik som villkor och tidsregler så att applets inte aktiveras slumpmässigt.

IFTTT:s bästa funktioner

Anslut över 700 tjänster som Alexa, Google Assistant, Philips Hue, smarta termostater, Fitbit, Twitter/X, Dropbox och många fler.

Använd inbyggda AI-verktyg som AI Social Creator (korta inlägg), AI Content Creator (långa utkast som dispositioner/bloggar) och AI Summarizer (mötesanteckningar/artikelsammanfattningar).

Bädda in AI direkt i automatiseringar med robusta funktioner som AI Prompt, så att triggers automatiskt kan generera ett smart svar/resultat innan nästa steg sker.

IFTTT-begränsningar

Vissa användare har rapporterat att applets kan sluta fungera slumpmässigt, och det finns ingen detaljerad logg som förklarar varför.

IFTTT-priser

Gratis

Fördel: 4,99 $/månad

Pro+: 14,99 $/månad

IFTTT-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om IFTTT?

Så här sa en G2-recensent om IFTTT:

En funktion som jag verkligen tycker är enastående är dess flexibilitet för den vanliga användaren, oavsett om det handlar om att enkelt spara e-postmeddelanden i molnlagring eller mer komplex automatisering med flera plattformar. IFTTT tillgodoser alla användarnivåer och har så många olika applikationer och alternativ att använda.

En funktion som jag verkligen tycker är enastående är dess flexibilitet för den vanliga användaren, oavsett om det handlar om att enkelt spara e-postmeddelanden i molnlagring eller mer komplex automatisering med flera plattformar. IFTTT tillgodoser alla användarnivåer och har så många olika applikationer och alternativ att använda.

🚨 Statistikvarning: SNS Insider rapporterar att 60,8 miljoner amerikanska hushåll, vilket motsvarar cirka 41,3 % av landet, använder smarta hem-teknik.

10. Tray. ai (Bäst för utvecklare och ingenjörer som behöver flexibla API-integrationer)

Tray. ai är en iPaaS-plattform med låg kodnivå för företag, utvecklad för team som behöver automatisering som infrastruktur, inte bara snabba genvägar mellan appar. Den ger dig ett kraftfullt visuellt verktyg för att bygga arbetsflöden. Använd det för att bygga flöden med flera steg med förgreningar, loopar och datahantering.

Verktyget erbjuder starkt stöd för inbäddade integrationer och AI-drivna byggnader, så det är ett bra val om du vill ha en djupare automatisering av arbetsflödet. Med Tray Embedded kan du använda Call Connector API för att köra anslutningsåtgärder i din egen produkt, så istället för att be användarna att ansluta detta verktyg någon annanstans blir din produkt själv den plats där integrationerna sker.

Merlin Agent Builder hjälper till att bygga AI-agenter som kan förstå sammanhang, besluta vad som ska göras härnäst och vidta åtgärder i olika verktyg. Du kan också koppla in AI i arbetsflöden med hjälp av olika LLM utan att vara låst till bara en. Och för att påskynda byggandet kan Merlin Build automatiskt generera dokumentation om arbetsflöden och till och med föreslå bästa praxis för att förbättra dina arbetsflöden när de växer.

Tray. ai bästa funktioner

Spåra problem enkelt med detaljerade loggar, så att du kan se exakt var arbetsflödet misslyckades och vad som orsakade det.

Kontrollera arbetsflödesändringar med versionshistorik och dev → staging → produktionsinställningar med hjälp av export/import.

Håll arbetsflödena stabila med omförsök och felhantering, så att automatiseringarna inte avbryts halvvägs.

Begränsningar för Tray.ai

Det är svårare att hantera komplexa arbetsflöden – kopplingarna kan vara föråldrade och det saknas stark versionskontroll/synlighet.

Priser för Tray.ai

Anpassade priser

Tray. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tray.ai?

Direkt från en G2-recension:

Tray. io är ett fantastiskt verktyg. Användargränssnittet är fantastiskt och mycket lätt att förstå. Du kan skapa arbetsflöden för olika ändamål och integrera med olika kopplingar för specifika API:er. Du kan se loggarna direkt i en annan flik och när det gäller produktionssupport är det verkligen intuitivt att förstå vad som händer inom arbetsflödena.

Tray. io är ett fantastiskt verktyg. Användargränssnittet är fantastiskt och mycket lätt att förstå. Du kan skapa arbetsflöden för olika ändamål och integrera med olika kopplingar för specifika API:er. Du kan se loggarna direkt i en annan flik och när det gäller produktionssupport är det verkligen intuitivt att förstå vad som händer inom arbetsflödena.

11. Drift (Bäst för AI-drivna chatbots och försäljningsautomatisering)

via Salesloft

Drift (nu en del av Salesloft) är ett webbplatschatt- och försäljningsautomatiseringsverktyg som är utvecklat för att generera leads. Så här fungerar det: när någon besöker din webbplats (särskilt prissättnings-/produktsidor) kan Drift inleda en konversation, ställa några smarta frågor och flytta personen till nästa steg utan att ditt team behöver jaga dem manuellt.

Kärnan bakom detta är Drift's AI Chat agent. Den driver chatten på ett strukturerat sätt, kvalificerar besökaren, förstår vad de behöver och bestämmer vad som ska göras härnäst. Drift använder Playbooks för att styra dessa flöden, så att du kan definiera regler som "Om någon stannar på prissidan i 30 sekunder, visa ett meddelande som erbjuder hjälp och föreslå att boka en demo. '

Du kan också rikta in dig på URL, hänvisningskälla eller till och med CRM-signaler. Och om någon från ditt säljteam är online kan Drift smidigt överlämna en livechatt och vidarebefordra besökaren till rätt säljare. När en besökare är redo att gå vidare kan Drift Meetings låta dem boka en demo direkt i chatten, vilket eliminerar det vanliga mejlande fram och tillbaka.

Drift bästa funktioner

Synkronisera chattleads till CRM-system som HubSpot och Salesforce så att säljarna kan följa upp utan att tappa sammanhanget.

Fånga upp leads efter kontorstid med hjälp av AI-chatt så att du inte förlorar besökare med hög köpintention när ditt team är offline.

Använd naturligt språk och öppna textkonversationer för att svara på frågor och göra kundinteraktionerna mer verklighetstrogna.

Aktivera uppföljningsmejl och videoklipp via Saleslofts arbetsflöden så att konversationen fortsätter även efter att chatten har avslutats.

Driftbegränsningar

Att bygga arbetsflöden kan kännas tråkigt, och ofta slutar man med att skapa samma block om och om igen istället för att återanvända dem i olika Playbooks.

Drift-prissättning

Anpassade priser

Drift-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Drift?

Läs en Reddit-recensents åsikt om Drift:

Det fungerar eftersom det är enkelt och trevligt att använda, inte bara för dina besökare utan även för dina anställda, vilket gör att de vill använda det oftare och svara snabbare. Dessutom är det som ett uppkopplat samtal. Du har redan en konversation med en potentiell kund och slipper telefonsamtal fram och tillbaka. Chattboten är också cool. Vi har den igång efter kontorstid när ingen är på kontoret.

Det fungerar eftersom det är enkelt och trevligt att använda, inte bara för dina besökare utan även för dina anställda, vilket gör att de vill använda det oftare och svara snabbare. Dessutom är det som ett uppkopplat samtal. Du har redan en konversation med en potentiell kund och slipper telefonsamtal fram och tillbaka. Chattboten är också cool. Vi har den igång efter kontorstid när ingen är på kontoret.

Samla dina arbetsflöden, automatisering och AI i ClickUp

Automatiseringslandskapet är fullt av verktyg som är utformade för att lösa mycket specifika utmaningar i arbetsflödet.

Men automatisering ensamt räcker inte längre. Moderna team behöver också AI-drivna funktioner och en centraliserad hubb för att hantera arbete, beslut, data och samarbete på ett och samma ställe. Utan det leder automatisering bara till fler verktyg och mer fragmentering.

ClickUp hjälper team att eliminera verktygs- och arbetsflödet istället för att bidra till det. Det är en komplett arbetshub med inbyggda automatiseringar, ClickUp Brain och AI-agenter som hjälper dig att köra arbetsflöden med mindre manuellt arbete. Med ClickUp går du bortom uppgiftsautomatisering och mot ett system som verkligen kan köra och samordna operationer från början till slut.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång redan idag!