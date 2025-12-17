Gratis mallar för videospel för att planera, designa och följa din spelutveckling

Ditt spel har en fantastisk kärnslinga, unik grafik och en version som i stort sett fungerar. Men din bugglista finns i Discord, dina nivåanteckningar är begravda i Google Docs och ingen vet var den slutgiltiga "godkända" versionen av cutscene-manuset har tagit vägen.

Det är inte en produktionspipeline. Det är arbetsöverbelastning.

Allt fler indie-team och studior levererar snabbare och mer effektivt, vilket gör din förmåga att planera och genomföra på ett smidigt sätt till en konkurrensfördel. Oavsett om du bygger en enskild nivå eller förbereder dig för lansering behöver du system som kan hålla jämna steg med din utveckling.

Denna guide sammanfattar de bästa videospelsmallarna – från designdokument till sprinttavlor – som hjälper dig att bygga smartare, samordna ditt team och undvika smärtsamma ombyggnader före lanseringen.

12 bästa videospelsmallar för spelutvecklare i korthet

Oavsett om du är en indieutvecklare, ett studio eller precis har börjat med ditt första spel, hjälper dessa mallar dig att organisera, planera och effektivisera varje steg i din videospelsutveckling.

Vad är mallar för videospel?

En mall för videospel är en färdig struktur för planering av en del av utvecklingen, till exempel designdokument, felspårning, sprintar eller checklistor för lansering.

Istället för att börja från en tom sida varje gång, börjar du med ett format som redan innehåller de avsnitt som du sannolikt glömmer när du är djupt inne i produktionen.

De flesta spelmallar hjälper dig att logga beslut och hålla kärnelementen konsekventa, såsom mekanik, nivåer, tillgångar, testanteckningar och lanseringsuppgifter. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett team hjälper dessa mallar dig att undvika att missa detaljer och gå snabbare från idé till lansering.

Vad kännetecknar en bra mall för videospel?

En bra videospelsmall ska hålla planeringen tydlig och samtidigt erbjuda funktioner som passar din genre och ditt arbetsflöde.

Här är vad den perfekta videospelsmallen bör innehålla:

Tydliga avsnitt för koncept, spelupplevelse, mekanik, karaktärer, tillgångar och testning.

Lättförståelig struktur för planering och dokumentation

Utrymme för att logga ändringar, feedback och revideringar

Kompatibilitet med populära projektverktyg och arbetsflöden

Anpassningsbara fält för att anpassa mallen till olika team och spelstilar.

Funktioner för realtidssamarbete för team eller studior

Inbyggda checklistor och tidslinjer för att säkerställa fullständig projektspårning.

12 bästa mallar för videospel

Spelutveckling handlar inte längre bara om att hantera filer och uppgifter – det handlar om att hantera information. Men när AI-verktyg för dokument, chatt, anteckningar och planering finns i separata system, hamnar man i vad vi kallar AI-spridning: osammanhängande insikter, spridda uppdateringar och ingen gemensam källa till sanning.

Det är här ClickUps konvergerade AI-arbetsyta förändrar spelplanen. Den samlar allt – uppgifter, dokument, tillgångar, tidslinjer och nu även AI – på ett ställe som förstår ditt arbete. Så du arbetar inte bara snabbare... du arbetar smartare.

Nedan hittar du 12 spelutvecklingsmallar som är skapade för att minska omarbetningar, eliminera blinda fläckar och faktiskt hjälpa dig att leverera – oavsett om du skissar på din första mekanik eller planerar en global lansering.

1. ClickUp-mall för speldesign

Hämta gratis mall Planera, dokumentera och hantera alla spelelement på ett och samma ställe med ClickUp Game Design Document Template.

När du är mitt uppe i produktionen är det farligt lätt att glömma vad teamet faktiskt kommit överens om. ClickUp Game Design Doc Template samlar dina kärnloopar, mekanismer, funktioner och tillgångsplaner i ett redigerbart nav, så att beslut inte försvinner mitt i sprinten.

Mallen är skapad som en ClickUp Docs -mall och är utformad för att täcka mål, funktioner, spelutbildning, mekanik och tillgångar. Den stöder också uppbyggnaden av ett bredare arbetsflöde med funktioner som listor, Gantt, arbetsbelastning, kalender och mer. Den är också gjord för att stödja spårning med samarbetsredigering, automatiseringar, skärminspelning och AI i din process.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Definiera utvecklingsmål så att teamet kan enas om vad ”klart” innebär.

Skissera funktioner och mekanismer så att beslut om omfattning dokumenteras tidigt.

Dokumentera tillgångar så att arbete med grafik, ljud och användargränssnitt inte behöver planeras om upprepade gånger.

Skapa ett arbetsflöde som går utöver dokumentet med hjälp av list-, Gantt-, arbetsbelastnings- och kalendervyer.

Spåra framstegen med samarbetsredigering, automatiseringar och skärminspelning, så att uppdateringarna förblir synliga.

✨ Perfekt för: Indieutvecklare, användare av speldesignprogramvara, studenter och studior som vill ha en videospelsmall för att dokumentera beslut och följa upp genomförandet på samma ställe.

💡 Proffstips: Ett bra speldesign-dokument är bara användbart om det hålls uppdaterat i takt med att mekaniken, nivåerna och omfattningen utvecklas. Skriv, redigera och få tillgång till alla dina spelrelaterade dokument med ClickUp Docs Använd ClickUp Docs som "källa till sanning" för ditt dokument. Koppla sedan direkt till produktionsarbetet så att du inte behöver kopiera avsnitt till uppgifter varje sprint. ClickUp Docs stöder kapslade sidor, tabeller, inbäddningar och mallar, och du kan samarbeta i realtid och omvandla text till spårbara uppgifter direkt från dokumentet. För att hålla ditt team på rätt spår från idé till genomförande: Skissa på ditt speldesign-dokument i ClickUp Docs och konvertera sedan viktiga stycken till uppgifter för strid, UI, ljud och nivådesign. och konvertera sedan viktiga stycken till uppgifter för strid, UI, ljud och nivådesign.

Skissa upp kärnloopar, uppdrag eller mellansekvenser i ClickUp Whiteboards och länka sedan ramarna tillbaka till uppgifterna så att ”varför” förblir kopplat till ”vad”.

Ha en sektion för "Ändringar" i dokumentet och tagga ägarna när mekaniken ändras så att alla hålls informerade. AI kan underlätta skrivandet av dokument, från användarhandböcker och standardrutiner till juridiska avtal och produktbeskrivningar.

📽️ I den här videon visar vi hur du använder AI för att skriva dokumentation med exempel från verkligheten och beprövade uppmaningar.

2. ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Hämta gratis mall Spåra, tilldela och åtgärda buggar snabbt med realtidsuppdateringar med hjälp av ClickUp Bug and Issue Tracking Template.

En bra version kan fortfarande kännas bristfällig när buggar rapporteras i Discord, återges i meddelanden och "spåras" i någons personliga anteckningar. ClickUp Bug and Issue Tracking Template ger ditt team en gemensam logg för problem, så att ingenting försvinner mellan testning och korrigeringar.

De är utformade för att stödja strukturerad rapportering, tilldelning, prioritering och spårning av lösningar, så att QA- och utvecklingsgrupperna inte slösar tid på att ompröva samma problem. Du kan spara reproduceringssteg, skärmdumpar, loggar och statusuppdateringar kopplade till ärendet så att alla kan hoppa in utan att behöva gissa.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Registrera felrapporter med tydliga fält för allvarlighetsgrad, ägare och plattform.

Tilldela problem till rätt teammedlem så att korrigeringar inte fastnar i en backlog.

Spåra status från öppen till löst så att QA alltid vet vad som ska testas om.

Spara skärmdumpar, loggar och reproduceringssteg i ärenderegistret för smidiga överlämningar.

Gruppera problem efter funktion, nivå eller version så att mönster syns tidigare.

✨ Perfekt för: QA-testare, utvecklare och studior som behöver en pålitlig bugglogg som de kan hålla uppdaterad mellan olika versioner.

💡 Proffstips: Kombinera ClickUp Agents med några riktade automatiseringar så att din QA-pipeline förblir konsekvent även när teamet arbetar i högt tempo. Få enkla uppdateringar och meddelanden genom förkonfigurerade arbetsflöden med ClickUp Agents ClickUp Agents kan agera självständigt utifrån de instruktioner du ger dem (inklusive fördefinierade alternativ och en kodfri byggare). De är också perfekta för repetitiva, tidskrävande arbetsflöden, såsom att sammanfatta uppdateringar i en ledningskanal eller skapa uppgifter från åtgärdspunkter. Här är en praktisk inställning som passar för testning av spel: Använd en ClickUp Agent för att sammanfatta dagliga buggar (nya kritiska problem, blockerare, vad som har lösts) och publicera en tydlig uppdatering på din utvecklingskanal.

Använd automatiseringar för förutsägbara steg som tilldelningsregler, statusändringar och påminnelser om förseningar med hjälp av Triggers och Actions.

Om ditt team lagrar artefakter i andra verktyg kan ClickUp Agents hämta information från anslutna appar (som Google Drive eller GitHub) så att rätt länkar visas tillsammans med felrapporten.

3. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Hämta gratis mall Organisera utvecklingsuppgifter och automatisera arbetsflöden med ClickUp Task Management Template.

Om din utvecklingsplan bara finns i ditt huvud kommer du att behöva bygga om den varje gång något går snett. ClickUps mall för uppgiftshantering hjälper dig att omvandla arbetet till en konkret plan som du kan tilldela och granska, oavsett om du arbetar ensam eller samordnar ett litet studio.

Det är en flexibel grund för att organisera uppgifter efter milstolpar, roller eller funktionsområden. Denna mall fungerar särskilt bra när du försöker hålla produktionen igång samtidigt som du spårar testning och förberedelser för byggandet.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp produktionen i uppgifter efter funktion, nivå och milstolpe så att omfattningen blir tydlig.

Tilldela ägare och datum så att arbetet inte stannar upp när prioriteringarna ändras.

Spåra beroenden så att "blockerat" arbete blir uppenbart innan en deadline passerar.

Granska nästa steg i list-, tavel- eller kalenderformat baserat på hur ditt team arbetar.

Logga framstegen på ett ställe så att uppdateringar inte sprids över chattar och dokument.

✨ Perfekt för: Indieutvecklare och små studior som vill ha en plats där de kan planera uppgifter, följa framsteg och hålla sig konsekventa från prototyp till lansering.

🧠 Rolig fakta: Studier inom mjukvaruutveckling visar att utvecklare introducerar 15–30 fel per 1 000 rader kod, och att det ofta tar längre tid att åtgärda dem än att skriva den ursprungliga funktionen.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Det är där ClickUp kommer in. Med kraftfulla funktioner för uppgiftshantering kan du omedelbart omvandla konversationer till handling. Skapa uppgifter direkt från chattmeddelanden, kommentarer, dokument eller till och med e-postmeddelanden, allt med ett enda klick.

Här är ett omdöme från en av våra kunder!

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

4. ClickUp Storyboard-mall

Hämta gratis mall Visualisera scener och finslipa ditt spels historia tillsammans med ClickUp Storyboard Template.

Spel med mycket story blir röriga när handlingen finns i ett dokument, listan över mellansekvenser finns i ett kalkylblad och de visuella referenserna är utspridda i olika mappar. ClickUp Storyboard Template hjälper dig att kartlägga scener och sekvenser så att berättelsen förblir konsekvent medan du itererar.

Det är användbart för att planera mellansekvenser, handledningar, uppdrag eller till och med UI-flödet. Denna storyboardmall är särskilt användbar när flera personer behöver granska samma scen i sitt sammanhang och lämna feedback utan att skriva om allt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera scener och sekvenser så att din berättarstruktur förblir tydlig.

Spåra ändringar per scen så att revideringar inte raderar tidigare beslut.

Samla referenser per sekvens så att konst- och berättarteamen granskar samma underlag.

Tilldela ägare till scener så att skrivande, VO och implementering förblir samordnade.

Håll godkännanden synliga så att du inte levererar med förvirring kring "slutgiltigt utkast".

✨ Perfekt för: Berättelsedesigners och kreativa team som skapar berättelsedrivna spel med många scener och revisioner.

💡 Proffstips: Konsistens är det svåraste med att bygga ett spel – framför allt när man dokumenterar feedback mitt i produktionen. ClickUp BrainGPT gör det enkelt med Talk to Text, som låter dig logga anteckningar från speltester, sammanfatta uppdateringar och ställa frågor som ”Vilken nivå har flest öppna buggar?” utan att tappa fokus. Använd din röst för att diktera anteckningar, sammanfattningar och uppdateringar med ClickUp BrainGPT:s Talk to Text Du kan till och med söka på GitHub, Google Drive och din arbetsyta med Chrome-tillägget, välja mellan flera AI-modeller (som Claude eller ChatGPT) och lita på ClickUps integritetsfokuserade design för att skydda din IP.

5. ClickUp Creative Brief Document Template

Hämta gratis mall Definiera spelets vision, ton och mål tydligt med ClickUps mall för kreativa briefdokument.

När ditt team inte är överens om vad spelet ska uppnå, blir resultatet ett fantastiskt arbete som inte passar ihop. ClickUps mall för kreativa briefdokument hjälper dig att definiera visionen tidigt, så att konst, text, UX-design (användarupplevelse) och utveckling alla arbetar mot samma mål.

Det ger ett strukturerat ramverk för att beskriva mål, målgrupp, ton, viktiga resultat och begränsningar, och det är enkelt att hålla uppdaterat allteftersom projektet utvecklas.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Definiera mål, målgrupp och kreativa tekniker så att teamet kan samordna sig tidigt.

Registrera begränsningar som plattformsmål och omfattning så att besluten förblir välgrundade.

Dela en brief med intressenterna så att feedbacken baseras på samma dokumenthanteringsflöde

Koppla briefen till produktionsuppgifterna så att den förblir kopplad till genomförandet.

Håll revideringarna synliga så att den "aktuella riktningen" aldrig blir oklar.

✨ Perfekt för: Studior och indie-team som behöver en kortfattad brief för att samordna den kreativa inriktningen innan produktionen börjar.

💡 Proffstips: När du har fastställt de viktigaste delarna i din kreativa brief (mål, önskade resultat, tidsplan, budget) kan du använda ClickUp Brain för att omvandla dokumentet till en färdig plan. Få omedelbara sammanfattningar och översikter av dina dokument med ClickUp Brain Be ClickUp Brain att sammanfatta briefen till en "ledstjärna" som ditt team kan använda som referens, och låt den sedan extrahera leverabler och begränsningar till en kort uppgiftschecklista som gör det enklare att spåra allt. ClickUp Brain kan också sammanfatta dokument på några sekunder, vilket är perfekt för att hålla alla på samma sida när briefen oundvikligen utvecklas under produktionen.

6. ClickUp Scrum och Sprint Planning Template

Hämta gratis mall Kör agila sprintar och spåra utvecklingscykler effektivt med ClickUp Scrum och Sprint Planning Template.

Deadlines för spelutveckling försenas när sprintplaneringen är vag, backloggen inte prioriteras och hinder upptäcks för sent. ClickUp Scrum och Sprint Planning Template ger dig en repeterbar sprintstruktur så att du kan planera iterationer, leverera förbättringar och hålla arbetet synligt från backlog till färdigt.

De är utformade för att organisera sprintarbete och granska vad som har hänt så att teamet kan lära sig av varje cykel istället för att upprepa samma misstag.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera backlog-poster så att sprintplaneringen börjar med tydliga prioriteringar.

Spåra sprintarbetet efter status så att framstegen syns dag för dag.

Registrera hinder så att "fastnat" arbete flaggas tidigt.

Granska sprintresultaten så att planeringen förbättras mellan iterationerna.

Håll sprintplanering och leveransuppgifter samlade så att överlämningarna förblir tydliga.

✨ Perfekt för: Agila utvecklingsteam och producenter som vill ha ett sprintsystem som stöder frekventa builds och strukturerad iteration.

📖 Läs också: Mallar för sprintretrospektiv: Hur man genomför en framgångsrik sprintretrospektiv

7. ClickUp-mall för checklista för produktlansering

Hämta gratis mall Samordna alla lanseringsuppgifter, från teasers till feedback, med ClickUps mall för checklista för produktlansering.

En lansering blir stressig när deadlines för trailers, QA-kontroller, butiksresurser, patch-anteckningar och communityuppdateringar spåras på olika platser. ClickUp Product Launch Checklist Template ger en tydlig tidsplan och checklista som säkerställer att alla lanseringsuppgifter redovisas och att framstegen förblir synliga.

De är utformade för att hjälpa teamen att anpassa sig till tidsplaner och resurser och för att stödja spårning av framsteg i realtid så att intressenterna alltid vet var saker och ting står. De innehåller anpassade statusar som Slutfört, För granskning, Pågående, På vänt och Väntande, samt anpassade fält som Uppgiftskategori och Varaktighet för att hålla lanseringsarbetet organiserat.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en effektiv tidsplan för lanseringsuppgifter så att deadlines är tydliga.

Organisera förberedelserna så att inget viktigt missas före lanseringen.

Spåra framstegen i realtid så att alla kan se vad som blockerar arbetet.

Använd statusar som "Komplett" och "För granskning" för att hantera godkännanden.

Logga uppgiftskategori och varaktighet så att lanseringsarbetet förblir överskådligt.

✨ Perfekt för: Indie-studior och förlag som samordnar marknadsföring, kvalitetssäkring, butiksinstallation och uppföljning efter lansering i en enda lanseringschecklista.

💡 Proffstips: Använd ClickUp AI Notetaker för samtal om lanseringsberedskap och debriefing av speltester. Få transkriptioner och detaljerade sammanfattningar av dina möten med ClickUp AI Notetaker De kan fånga upp diskussioner, sammanfatta beslut och lyfta fram åtgärder så att du omedelbart kan omvandla "vi bör fixa detta innan lanseringen" till tilldelade uppgifter.

8. ClickUp-mall för tillgångshantering

Hämta gratis mall Samordna alla lanseringsuppgifter, från teasers till feedback, med ClickUps mall för checklista för produktlansering.

Spelfiler samlas snabbt. Och om du inte spårar vad som är slutgiltigt, vem som äger vad eller var saker finns, kommer du att behöva återskapa tillgångar som du redan har skapat. ClickUp Asset Management Template hjälper dig att organisera och lagra tillgångsdata, spåra användning och visualisera tidslinjer (inklusive med enkla Gantt-diagram).

Även om den är utvecklad för att spåra tillgångar i stort, passar den väl för spelproduktionens behov, såsom att spåra konstpaket, ljudbibliotek, licenser, enheter och utrustning. Den innehåller anpassade statusar såsom Komplett, Funktionell, Inköp, Reparation och Försäljning, samt flera vyer (inklusive en reparationskalender och kostnadsvyer) som gör att du kan spåra uppdateringar och kostnader över tid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera och lagra tillgångsdata i en databas så att filerna inte sprids ut.

Spåra användningen så att du vet vad som är aktuellt och vad som är föråldrat.

Visualisera tidslinjer med enkla Gantt-diagram för arbete med tillgångar.

Spåra tillgångarnas status med anpassade etiketter, till exempel "Funktionell" eller "Repareras".

Använd flera vyer för att övervaka reparationer och kostnader på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Team som hanterar ett växande bibliotek med konst-/ljudresurser, verktyg, licenser och produktionsutrustning som måste hållas organiserat fram till lanseringen.

9. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Hämta gratis mall Planera, lansera och utvärdera marknadsföringskampanjer effektivt med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Även ett starkt spel kan underprestera om marknadsföringsuppgifterna inte spåras och resultaten inte granskas. ClickUp-mallen för marknadsföringsplan hjälper dig att planera och optimera kampanjer på ett och samma ställe. Den hjälper dig också att skapa ett utrymme för att sätta upp mål och dela upp arbetet i genomförbara uppgifter som sedan kan spåras med ClickUp Tasks.

Denna ClickUp-mall innehåller anpassade statusar som Avbruten, Klar, Pågående, Behöver input och Planerad, samt anpassade vyer som Nyckelresultat, Tidslinje, Mål och Framstegstavla för att övervaka och spåra framsteg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Sätt upp uppnåeliga marknadsföringsmål så att planen förblir mätbar.

Dela upp marknadsföringen i uppgifter så att lanseringsarbetet inte bara finns "i någons huvud".

Spåra framstegen med mätvärden så att du kan justera kampanjerna utifrån resultaten.

Använd flera vyer för att hantera tidslinjer och viktiga resultat i en plan.

Spåra arbetet med tidsspårning, taggar och beroenden när kampanjer överlappar varandra.

✨ Perfekt för: Indie-team och studior som planerar butikssidor, socialt innehåll, presskontakter och community-aktiviteter parallellt med lanseringstidslinjer.

🧠 Kul fakta: Ett av de tidigaste och mest kända påskäggen i videospel dök upp i spelet Adventure för Atari 2600 från 1980, gömt av utvecklaren Warren Robinett.

📖 Läs också: Exempel på automatisering av arbetsflöden

10. Mall för videospelmanus från Template.net

När manus för dialoger och mellansekvenser är utspridda över flera filer blir det svårare att granska och ännu svårare att implementera. Videospelsskriptmallen från Template.net ger dig en färdig layout som du kan redigera online och dela med dina medarbetare istället för att formatera från grunden.

Det stöder också en online-nedladdningsfunktion för vanliga format, inklusive Microsoft Word, Google Docs och PDF. Detta kan vara särskilt användbart när du behöver överlämna manus till författare, skådespelare eller lokaliseringspartners som använder olika verktyg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skissa dialoger och mellansekvenser i en strukturerad manusfil.

Håll karaktärernas repliker läsbara så att granskningarna går snabbare.

Dela en version med ditt team utan att behöva kopiera och klistra in i flera dokument.

Exportera till vanliga format som Word, Google Docs och PDF för överlämning.

Spara det slutgiltiga manuset tillsammans med uppgifterna så att implementeringen förblir sammankopplad.

✨ Perfekt för: Berättelsedesigners och indieutvecklare som vill ha ett överskådligt manusformat som de kan redigera online och exportera till sina medarbetare.

📖 Läs också: Brainstormingmallar som stimulerar ditt teams kreativitet

11. Mall för inspelningsschema för videospel från Template.net

Voiceover-sessioner och inspelning av mellansekvenser går snett när tillgänglighet och timing spåras i meddelanden och minne. Mallen för inspelningsschema för videospel från Template.net hjälper dig att kartlägga sessioner i ett schemformat så att produktionsdagarna förblir organiserade.

Liksom andra Template.net-filer är den byggd kring ett redigeringsorienterat arbetsflöde med exportalternativ som stöder vanliga nedladdningsformat. Detta är användbart när ditt schema behöver delas utanför ditt kärnteam.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera in inspelningar av röst, rörelser eller bildtagningar med tydliga tidsblock.

Spåra vem som behövs för varje session, så att inga roller missas.

Håll sessionsplanerna synliga så att det blir enklare att samordna ändringar i sista minuten.

Dela schemat som en nedladdningsbar fil när medarbetare behöver offlineåtkomst.

Håll produktionsförberedelserna kopplade till lanseringsuppgifterna så att beroenden blir synliga.

✨ Perfekt för: Studior och indie-team som samordnar inspelat innehåll som VO, mocap och cutscene-inspelningar inom begränsade tidsramar.

📖 Läs också: Bästa praxis för projektledning av mjukvara

12. Karaktärsbladmall av Genially

Via Genially

Karaktärerna blir inkonsekventa när den "riktiga versionen" av bakgrundshistorien finns i ett dokument och visuella referenser finns någon annanstans. Karaktärsbladmallen från Genially ger dig ett strukturerat karaktärsblad som du kan dela så att författare och designers kan arbeta utifrån samma källa.

Denna Genially-mall är skapad för att skapa interaktivt, delbart innehåll utan kodning, vilket är perfekt för användare utan tekniska kunskaper.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla information om karaktärernas identitet på ett ark så att författare och konstnärer kan samordna sina insatser.

Spela in konsekventa visuella anteckningar och anteckningar om personligheten så att revideringarna inte spårar ur.

Dela ett karaktärsblad per roll så att stora rollbesättningar förblir organiserade.

Presentera arken i ett format som är lätt att granska som team.

Återanvänd samma struktur för icke-spelbara karaktärer (NPC) så att din dokumentation förblir konsekvent.

✨ Perfekt för: Speldesigners, konstnärer och lärare som vill ha ett karaktärsark som de kan dela och underhålla för en växande rollbesättning.

💡 Proffstips: Om du ständigt växlar mellan dokument, uppgifter och anteckningar kan du använda ClickUp Brain för att sammanfatta vad som har ändrats. Lägg in feedback från speltester i ett dokument, be ClickUp Brain att extrahera de viktigaste frågorna och låt det skapa utkast till uppgifter med ansvariga och prioriteringar så att dina mallar hålls uppdaterade utan manuell kopiering och klistring.

Varför spelutvecklingsteam behöver ett mallsystem

Att skapa ett videospel är en mycket samarbetsintensiv och tvärvetenskaplig process – och utan ett strukturerat system är det lätt att viktiga detaljer faller mellan stolarna.

Här är varför mallar är viktigare än någonsin:

Snabb iteration = ökande kaos: Med fler utvecklare som levererar snabbare får dokumentation och uppgiftsuppföljning inte hamna på efterkälken. Mallar ger ditt team en strukturerad utgångspunkt varje gång.

Arbetsbelastningen är verklig: När ditt designdokument finns i en app, sprintanteckningar i en annan och felrapporter i chatten, går arbetet långsammare. Mallar hjälper dig att konsolidera arbetsflöden och minska onödigt arbete.

Skalning blir enklare: Indie-team förvandlas till studior. Ju tidigare du standardiserar hur beslut, tillgångar och produktionsuppgifter registreras, desto enklare blir det att skala upp med konsekvens.

Oavsett om du bygger ditt första spel eller ditt femtionde, hjälper strukturerade mallar dig att arbeta snabbare utan att tappa sammanhanget.

Varför ClickUp fungerar så bra för spelutveckling

De flesta utvecklingsgrupper växer ur kalkylblad och grundläggande uppgiftslistor när de når betastadiet. Det är där ClickUp ger dig en verklig fördel.

Här är vad som utmärker det för spelutveckling:

Allt-i-ett-arbetsyta: Lagra dina dokument, storyboards, buggloggar, tillgångar, sprintplaner och kreativa briefs – slipp hoppa mellan flikar och överbelastade verktyg.

Inbyggd anpassning: Använd Använd anpassade fält , vyer och ClickUp-automatiseringar för att anpassa ClickUp till din genre, teamstorlek och arbetsflöde.

Realtidsöversikt: ClickUp Dashboards och Gantt Views hjälper dig att spåra allt från produktion till QA-cykler, allt på ett och samma ställe.

ClickUp Brain: Få hjälp av AI med att skriva designdokument, sammanfatta feedback, omvandla beslut till uppgifter och söka i olika verktyg – även med din röst. Få hjälp av AI med att skriva designdokument, sammanfatta feedback, omvandla beslut till uppgifter och söka i olika verktyg – även med din röst.

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

ClickUp har varit en game changer för vår kreativa marknadsföringsbyrå. Jag använder det varje dag! Det hjälper oss att hålla ordning på alla våra uppgifter och projekt, och arbetsbelastningsvyn i kombination med tidsuppskattningar gör det enkelt att hantera vårt teams kapacitet. Vi älskar hur anpassningsbart allt är – det gör att vi verkligen kan skräddarsy plattformen så att den passar vårt exakta arbetsflöde. Det är också utmärkt för samarbete och för att spåra framsteg i flera projekt samtidigt.

ClickUp har varit en game changer för vår kreativa marknadsföringsbyrå. Jag använder det varje dag! Det hjälper oss att hålla ordning på alla våra uppgifter och projekt, och arbetsbelastningsvyn i kombination med tidsuppskattningar gör det enkelt att hantera vårt teams kapacitet. Vi älskar hur anpassningsbart allt är – det gör att vi verkligen kan skräddarsy plattformen så att den passar vårt exakta arbetsflöde. Det är också utmärkt för samarbete och för att spåra framsteg i flera projekt samtidigt.

Om ditt team redan använder verktyg som GitHub, Drive, Unity eller Figma kan ClickUp integreras med dem också, så att ekosystemet förblir sammankopplat från idé till lansering.

Alla bra videospel börjar med en plan och en bra mall

De flesta spelteam börjar med ett lapptäckssystem. Ett team kan ha en kreativ brief i ett dokument, mekaniska anteckningar i ett annat och produktionsuppdateringar gömda i chatten.

Efter några iterationer blir det svårare att komma ihåg vad som har ändrats. Det är så arbetet sprider sig, och det saktar tyst ner allt från designbeslut till QA-godkännande.

Gratis mallar ger dig ett tydligare sätt att planera och bygga. Du kan dokumentera din vision tidigt och hålla alla på samma linje medan spelet utvecklas. När det är dags att lansera hjälper lanseringschecklistan och marknadsföringsplanen dig att spåra varje rörlig del så att lanseringsarbetet inte blir en sista minuten-kamp.

ClickUp ger dessa mallar ett riktigt hem.

Du kan samla dokument, uppgifter, tillgångar och godkännanden på ett och samma arbetsområde och sedan använda ClickUps AI-funktioner för att minska arbetsbelastningen när projektet växer.

Är du redo att arbeta mer effektivt? Registrera dig på ClickUp och få tillgång till anpassningsbara mallar och samarbete i realtid.

Vanliga frågor

En mall för speldesign hjälper dig att planera ditt spel. Den täcker sådant som mekanik, karaktärer, nivåer och story. Mallarna ger dig en färdig layout så att du inte glömmer bort viktiga delar av ditt spel under utvecklingen.

Ja. Indieutvecklare sköter ofta allt själva – från design till marknadsföring. Mallar hjälper dig att organisera idéer, följa framsteg och spara tid genom att ge dig en flygande start på planeringen.

Det bör finnas avsnitt för ditt koncept, spelsystem, karaktärer, tillgångar och testanteckningar. En bra mall spårar också ändringar, underlättar teamarbetet och passar in i de verktyg du redan använder.

Använd en mall för felspårning för att logga problem med detaljer som plattform, allvarlighetsgrad och skärmdumpar. På så sätt samlas alla problem på ett ställe och teamen kan åtgärda felen snabbare utan förvirring.

Ja. Många mallar är flexibla. Ett RPG-spel kan till exempel behöva avsnitt för uppdrag och färdighetsträd, medan ett plattformsspel kan behöva detaljer om nivåtiming och layout.

Med ClickUp kan du samla alla dina speldokument, uppgifter, buggar och sprints på ett och samma ställe. Mallarna fungerar för planering, uppföljning och hantering av alla delar av din spelutveckling – oavsett om du är en ensam utvecklare eller ingår i ett team.