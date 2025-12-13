De bästa alternativen till Glue AI för smartare teamchatt och automatisering

Team förlitar sig på Glue AI för att driva arbetet framåt, men växande team medför nya krav.

Ingenjörer vill ha bättre kontroll, automatiseringschefer eftersträvar renare samordning och ledningen behöver en plattform som kan skalas utan att skapa friktion.

Vid någon punkt känns begränsningarna påtagliga, och sökandet efter alternativ till Glue AI blir ett praktiskt nästa steg.

Om dina arbetsflöden känns begränsade eller om dina agenter behöver flexibilitet som matchar dina tekniska mål, är det vettigt att utforska andra alternativ. En bättre lösning kan stärka samarbetet, effektivisera beslutsfattandet och stödja den takt som ditt team förväntar sig.

I det här blogginlägget går vi igenom de 10 bästa alternativen till Glue AI. Låt oss börja! 💪🏼

De bästa alternativen till Glue AI i korthet

Här är en översikt över de bästa alternativen till Glue AI och vad de har att erbjuda. 👇

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp AI-driven projektautomatisering och samordning av chatt till uppgifter för produkt-, drifts- och företags-PMO-team. ClickUp Brain för kontextuella AI-svar, Automation för triggerbaserade arbetsflöden och hantering av repetitiva uppgifter, Agents för AI-uppgiftsutförande över projekt och dokument. Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag Coworker. ai Agentbyggande utan kod för snabb automatisering av arbetsflöden över flera avdelningar Visuell drag-and-drop-agentbyggare, webhook-triggers, sandbox-testning med versionsåterställning, instrumentpaneler för prestandaövervakning, rollbaserade behörigheter Anpassad prissättning Slack Chat-baserad processautomatisering och meddelandeintelligens för realtidssamarbete och växande team. Emoji- och nyckelordsutlösare, AI-sammanfattningar, arbetsytor för projektkontext, CLI-stöd för anpassad appdistribution, kanalpinning Gratis; betalda abonnemang från 8,75 $/månad per användare. Microsoft Teams Företagssamarbete och AI-automatisering för Microsoft 365-organisationer Copilot AI för sammanfattningar och utkast, Power Automate-integration, eDiscovery-kontroller för lagring, kanalmoderering, synkronisering mellan SharePoint och Outlook Gratis; betalda abonnemang från 7,20 $/månad per användare. Google Chat Lättviktig AI-meddelandehantering och Chrome-integrerad kommunikation för Google Workspace-team Gemini-meddelandesammanfattningar, konvertering av meddelanden till uppgifter, fästning av utrymmen, filtrering av nyckelord, Apps Script-bots Gratis provperiod; Abonnemang från 8,40 $/månad per användare Mattermost Säker självhostad teamkommunikation för reglerade eller compliance-drivna branscher Lokalt utplacerad, SSO/SAML-kontroller, incidenthandböcker, fullständig exportloggning, plugin-marknadsplats för djup integration. Gratis provperiod; betalda abonnemang från 10 USD/månad per användare (faktureras årligen) Rocket. Chat Omnikanalmeddelanden mellan interna team och offentliga chattkanaler för support och fältoperationer Realtidsöversättning, rollbaserade behörigheter, automatisering av chattbottar, analyspaneler, policyer för lagring av meddelanden Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad per användare (faktureras årligen) Twist Asynkron, trådbaserad kommunikation för distribuerade team och fokuserade + komplexa arbetsflöden Dedikerade trådade utrymmen, trådpåminnelser, långa uppdateringar med rik formatering, PDF-trådexport, selektiva aviseringar Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad per användare CrewAI Multiagentkoordinering för tekniska team som bygger AI-system i Python Rollbaserade agentbeteenden, sekventiella/parallella/hierarkiska rutiner, val av flera LLM, exekveringsloggar, minnessystem Anpassad prissättning AutoGen Problemlösning med konversationsagenter för forsknings- och ingenjörsgrupper Dialogbaserad agentresonemang, sandlådor för kodkörning, återuppspelbara konversationer, cachelagring av svar, avslutningsvillkor Gratis (öppen källkod)

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i alternativ till Glue AI?

När du letar efter alternativ till Glue AI vill du ha ett verktyg som förstår sammanhanget, kopplas ihop med dina system och använder AI för att automatisera uppgifter utan att du behöver övervaka det hela tiden. Det ger oss en tydlig uppsättning kriterier:

Hämtar meddelandets avsikt med hjälp av hela trådhistoriken istället för utlösare för enskilda meddelanden.

Stöder kapslade villkor, datatransformationer, regex-filter och flerstegslogik.

Skapa uppgifter med fält som prioritet, sprint, etiketter, ansvariga och länkade resurser.

Sammanfattar långa trådar med beslutspunkter, hinder, uppföljningar och tidsstämplar.

Kör automatiseringar för projektledning i stor skala med köhantering, parallell körning och inga plötsliga hastighetsbegränsningar.

Erbjuder SSO, SCIM-provisionering, IP-tillåtelselista, revisionsloggar och kontroller för datalagring.

Inkluderar en visuell byggare med testläge, versionshistorik och återställningsalternativ.

De bästa alternativen till Glue AI

Här är våra val av de bästa alternativen till Glue AI. 📝

1. ClickUp (Bäst för team som vill ha AI + automatisering med projekt- och uppgiftshantering)

Få hjälp av ClickUp AI att skapa anpassade agenter som kan hantera dina arbetsflöden från början till slut.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta. Dina uppgifter, projekt, dokumentation, automatiseringar och AI förblir sammankopplade i ett enda system, så att ditt team undviker arbetsflödesförlust och kan gå igenom planering och utförande i ett enda flöde.

Glue AI förbättrar automatiseringen, men det körs inte parallellt med dina verkliga projektdata. ClickUp ger dig AI, arbetsflöden och projektöversikt under ett och samma tak, vilket innebär att du gör ändringar en gång och håller alla team samordnade utan att behöva bygga upp kontexten på nytt.

Här är en närmare titt! 👀

Snabba upp vardagliga beslut med hjälp av kontextuell AI

ClickUp Brain stärker dina operativa beslut eftersom det förstår din arbetsbelastning, beroenden, uppgiftshistorik och teamöverskridande aktiviteter. Du ber om tydlighet och får svar som speglar det arbete som ditt team redan har utfört.

Anta att du hanterar verksamheten för ett företag som driver flera parallella initiativ.

Du ber Brain att skanna aktiviteten i ett nytt implementeringsprojekt. Det läser uppgifter, kommentarer och länkade dokument och ger dig sedan en tydlig statusrapport: vad som är på rätt spår, vilka ägare som behöver stöd och kommande risker som du bör granska innan nästa standup-möte.

Du arbetar snabbare eftersom du slipper detektivarbetet.

📌 Prova denna uppmaning: Granska detta implementeringsprojekt. Visa aktuell framsteg, påpeka risker och lista de nästa steg jag bör tilldela före morgondagens granskning.

Håll processerna konsekventa genom automatisering

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Operativa team förlorar tid när rutinåtgärder faller mellan stolarna. ClickUp Automation hanterar dessa situationer så att dina arbetsflöden fortskrider utan manuella insatser.

Anta till exempel att ditt PMO-team hanterar projektintag.

En ny förfrågan kommer in via ett ClickUp-formulär. Automatiseringen skapar projektuppgiften, tilldelar en ägare, anger ett slutdatum och lägger till en checklista baserad på projekttyp.

En annan automatisering uppdaterar din portföljdashboard när intagsuppgiften godkänns. Du säkerställer konsekvens utan extra övervakning.

Skala upp din verksamhet med hjälp av AI-agenter

ClickUp Agents hjälper dig att hantera stora, repetitiva arbetsbelastningar utan att sprida ut dina verktyg för mycket. Agenterna tar hand om rutinmässiga åtgärder, skannar din arbetsyta och stöder övervakningsuppgifter som normalt saktar ner PMO- och driftsteamen.

Anta till exempel att du övervakar en portfölj med över 40 aktiva projekt.

Du skapar en agent som varje morgon granskar dina projektdashboards, kontrollerar om tidsplaner har förskjutits och publicerar en kort uppdatering i din veckovisa granskningsuppgift. En annan agent läser statusändringar i olika tekniska uppgifter och sammanställer en sammanfattning som du delar i din ledningssynkronisering.

Du får ett supportlager som övervakar din arbetsyta, så att du kan ägna din tid åt att fatta beslut istället för att leta efter information. Så här skapar du din egen:

ClickUps bästa funktioner

Håll alla diskussioner kopplade till det strategiska arbetet: Diskutera uppgifter, dela idéer och koppla beslut direkt till leveranser med Diskutera uppgifter, dela idéer och koppla beslut direkt till leveranser med ClickUp Chat.

Förvandla spridda indata till användbar information: Använd Använd ClickUp BrainGPT för att tolka uppgifter, chattar och dokument, sammanfatta det som är viktigt och vägleda dina nästa steg i hela arbetsytan.

Fånga snabba tankar utan att sakta ner: Diktatera uppdateringar, krav eller mötesresultat för att arbeta fyra gånger snabbare med Diktatera uppdateringar, krav eller mötesresultat för att arbeta fyra gånger snabbare med ClickUp Talk to Text

Samla alla verktyg: Anslut ditt CRM, dina biljettverktyg, meddelandeappar och innehållssystem via Anslut ditt CRM, dina biljettverktyg, meddelandeappar och innehållssystem via ClickUp Integrations , så att AI fungerar med fullständig kontext.

Lagra teamets kunskap där arbetet utförs: Skapa interna handböcker, kunddokument, briefs och forskning i Skapa interna handböcker, kunddokument, briefs och forskning i ClickUp Docs så att informationen förblir tillgänglig och kopplad till uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Det finns begränsningar för AI-användning i gratispaketet.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En nöjd användare uttryckte det så här:

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatisering är mycket hjälpsam eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg som jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl starkt rekommendera ClickUp till andra.

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatisering är mycket hjälpsam eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg som jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl starkt rekommendera ClickUp till andra.

🔍 Visste du att? En av de första verkliga modellerna av neuronnätverk föreslogs 1943 av Warren McCulloch och Walter Pitts: en liten ”artificiell neuron” som lade den matematiska grunden för det som mycket senare blev djupinlärning.

2. Coworker. ai (Bäst för att bygga AI-agenter utan kod)

Coworker.ai låter dig bygga AI-agenter utan att behöva skriva en enda rad kod. Den visuella arbetsflödesbyggaren kopplar samman dina befintliga verktyg så att agenterna kan hämta kunddata från ditt CRM-system, kontrollera lagret i din databas och skicka uppdateringar till Slack i en automatiserad sekvens.

Du lär i princip agenterna att hantera de repetitiva uppgifter som ditt team utför manuellt: bearbeta supportärenden, uppdatera kalkylblad och kvalificera leads. Alternativet till Glue AI spårar vad varje agent gör genom övervakningspaneler, så att du kan se vilka uppgifter som har slutförts och var det har uppstått problem.

Coworker. ai bästa funktioner

Schemalägg agenter så att de körs med specifika intervall eller trigga dem baserat på inkommande webhooks från dina befintliga system.

Exportera agenternas prestationsmått och loggar över slutförda uppgifter för att analysera flaskhalsar i dina automatiserade arbetsflöden.

Tilldela olika behörighetsnivåer till teammedlemmar så att de kan visa, redigera eller distribuera agenter baserat på sin roll.

Testa agenternas arbetsflöden i sandlådemiljöer innan du överför dem till produktionskanalerna.

Återgå till tidigare agentversioner när uppdateringar orsakar oväntat beteende i dina automatiseringar.

Begränsningar för Coworker.ai

Mallbiblioteket erbjuder färre utgångspunkter än mogna alternativ till Glue AI.

Arbetsflödeslogik kräver viss teknisk tänkande, även om du inte skriver kod.

Integrationsalternativen täcker inte lika många nischverktyg som företagsplattformar.

Priser för Coworker.ai

Anpassad prissättning

Coworker. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Konceptet Swarm Intelligence, där många enkla agenter som arbetar lokalt kan skapa komplexa kollektiva beteenden, hämtar sin inspiration direkt från biologiska observationer (myror, termiter, bin, fågelflockar). Inom AI formaliserades denna idé först 1989 av Gerardo Beni och Jing Wang i samband med cellulära robotsystem.

📖 Läs också: Hur du prioriterar dina arbetsuppgifter

3. Slack (bäst för chattbaserad automatisering av arbetsflöden)

via Slack

Med Slack kan du utlösa automatiseringar när någon lägger in en specifik emoji i ett meddelande, nämner ett nyckelord eller publicerar något i en viss kanal. En utvecklare i ditt team kan skicka en commit till GitHub, och Slack skapar automatiskt en tråd i din teknikkanal, taggar relevanta personer och lägger till den i din sprinttavla.

Dessutom sammanfattar Slacks AI långa trådar, så att du inte behöver bläddra igenom 200 meddelanden för att ta reda på vilket beslut som fattades. Det som gör detta intressant för tekniska team är API-ekosystemet. Du kan överföra data från dina interna verktyg till kanaler och skapa anpassade automatiseringar som reagerar på händelser i hela din stack.

Slacks bästa funktioner

Fäst viktiga meddelanden eller filer i kanalrubriker så att nya teammedlemmar omedelbart ser viktig dokumentation och länkar.

Skapa dokument som kombinerar mötesanteckningar, projektplaner och inbäddade filer i ett enda samarbetsutrymme.

Ställ in kanalspecifika meddelandeinställningar för att tysta utrymmen med låg prioritet samtidigt som du håller dig uppmärksam på brådskande kanaler.

Arkivera inaktiva kanaler för att rensa upp i ditt arbetsutrymme samtidigt som du behåller sökbar meddelandehistorik.

Använd Slack CLI för att distribuera och testa anpassade appar lokalt innan du distribuerar dem i hela organisationen.

Slacks begränsningar

AI-sammanfattning och avancerade funktioner kräver betalda abonnemang.

Gratisversionen begränsar meddelandehistoriken, vilket innebär att du förlorar sammanhanget över tid.

Automatiseringsgraden motsvarar inte dedikerade arbetsflödesplattformar för komplexa sekvenser.

Slack-priser

Gratis

Pro: 7,25 $/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (37 045+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23 910+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

Enligt en recension på G2:

Jag använder Slack främst i arbetet och tycker att det är otroligt värdefullt för kommunikation inom hela organisationen. Dess förmåga att skapa gruppchattar, direktmeddelanden och automatisera uppgifter är imponerande. Jag uppskattar verkligen de automatiseringsflöden som Slack möjliggör, vilket gör att jag automatiskt kan samla in viktig data, vilket effektiviserar många av mina uppgifter. […] Den initiala installationen var extremt enkel och inställningarna är intuitiva, vilket förbättrar användarupplevelsen avsevärt.

Jag använder Slack främst i arbetet och tycker att det är otroligt värdefullt för kommunikation inom hela organisationen. Dess förmåga att skapa gruppchattar, direktmeddelanden och automatisera uppgifter är imponerande. Jag uppskattar verkligen de automatiseringsflöden som Slack möjliggör, vilket gör att jag automatiskt kan samla in viktig data, vilket effektiviserar många av mina uppgifter. […] Den initiala installationen var extremt enkel och inställningarna är intuitiva, vilket förbättrar användarupplevelsen avsevärt.

Hitta de bästa alternativen till Slack:

4. Microsoft Teams (bäst för Microsoft 365 AI-driven automatiseringsintegration)

via Microsoft Teams

Teams är ett bra val om din organisation redan använder Microsoft 365. Copilot finns inbyggt i gränssnittet och kan skriva meddelanden, skapa mötesreferat eller svara på frågor genom att söka i dina SharePoint-dokument och Outlook-e-postmeddelanden. Tack vare Power Automate-anslutningen kan du skapa flöden som reagerar på aktivitet i Teams. Om någon nämner en deadline i chatten visas automatiskt en uppgift i Planner.

Tekniska team kan bädda in anpassade appar direkt i Teams med hjälp av Toolkit, som gör att egna verktyg förblir tillgängliga utan att man behöver byta kontext. Kontroller för regelefterlevnad är särskilt användbara för företag som måste följa regler och föreskrifter. Du kan fastställa policyer för lagring, spåra användaraktivitet och tillämpa datastyrning i alla kanaler.

Microsoft Teams bästa funktioner

Spela in utbildningssessioner eller allmänt möten och låt Teams automatiskt generera kapitel baserat på ämnesbyten i konversationen.

Fäst flikar för ofta använda SharePoint-webbplatser, Power BI-instrumentpaneler eller interna verktyg direkt i teamkanalerna.

Konfigurera eDiscovery-inställningar för att söka och exportera chattdata för juridiska granskningar eller efterlevnadsrevisioner.

Tilldela modereringsbehörigheter i kanaler så att utvalda medlemmar kan radera meddelanden eller kontrollera vem som publicerar meddelanden.

Synkronisera Teams-kalendern med Outlook för att visa din tillgänglighet och automatiskt avvisa möteskonflikter.

Begränsningar i Microsoft Teams

Licenskostnaderna för Copilot läggs till din Microsoft 365-prenumeration.

Gränssnittet blir rörigt när du lägger till flera flikar och appar till kanalerna.

Prestandan försämras i kanaler som ackumulerar omfattande meddelandehistorik, till skillnad från alternativ till Microsoft Teams

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 9,90 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (över 16 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

En recension på G2 säger:

Det bästa med Microsoft Teams är hur väl det integreras med resten av Microsoft 365-paketet. Det går smidigt att hoppa mellan Teams, Outlook, SharePoint och OneDrive, vilket verkligen ökar produktiviteten...

Det bästa med Microsoft Teams är hur väl det integreras med resten av Microsoft 365-paketet. Det går smidigt att hoppa mellan Teams, Outlook, SharePoint och OneDrive, vilket verkligen ökar produktiviteten...

🔍 Visste du att? Även i stressiga miljöer eller miljöer med höga krav (som sjukhus) förbättrar bättre kommunikationsrutiner direkt teamarbetet och resultaten.

📖 Läs också: De bästa teknikerna för tidshantering som bevisat fungerar

5. Google Chat (bäst för enkel samverkan i Google Workspace)

via Google Chat

I Google Chat får du utrymme för teamdiskussioner, direktmeddelanden och grundläggande trådning. Gemini AI hanterar utkast till meddelanden och sammanfattningar av konversationer, men den verkliga nyttan visar sig i hur Chat ansluter till resten av Googles appar. Du granskar ett kalkylblad och inser att du behöver input från ditt team. Då kan du starta en chatt direkt från det kalkylbladet, och alla får omedelbart tillgång till sammanhanget.

Apps Script låter utvecklare bygga anpassade bots som övervakar specifika nyckelord och svarar automatiskt, men du behöver viss kodningskunskap för att konfigurera det. Gäståtkomst fungerar bra för tillfälligt projektsamarbete, särskilt när du behöver ta in externa entreprenörer eller kunder under en begränsad period.

De bästa funktionerna i Google Chat

Fäst viktiga utrymmen högst upp i sidofältet så att du inte tappar bort aktiva projekt i ett överfullt arbetsutrymme.

Filtrera meddelanden efter specifika personer, datumintervall eller nyckelord för att hitta relevanta diskussioner från flera månader tillbaka.

Nämn hela utrymmen med @space för att meddela alla som prenumererar på den konversationstråden.

Ställ in frånvarosvar som automatiskt svarar på direktmeddelanden när du inte är tillgänglig.

Konvertera meddelanden till Google Tasks som synkroniseras med din befintliga uppgiftslista och kalender.

Begränsningar för Google Chat

Automatisering kräver anpassad utveckling eller verktyg från tredje part för allt som går utöver grunderna.

Priser för Google Chat

Gratis provperiod

Startpaket: 8,40 $/månad per användare

Standard: 16,80 $/månad per användare

Plus: 26,40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Chat

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (2 365+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Chat?

En Capterra-recensent skriver:

Google Chat har varit ett fantastiskt program för oss för att kommunicera med kunder, kollegor och testare. Jag har använt det i nästan ett år och tycker att det är otroligt användbart, särskilt eftersom det är kopplat till vårt Gmail-konto.

Google Chat har varit ett fantastiskt program för oss för att kommunicera med kunder, kollegor och testare. Jag har använt det i nästan ett år och tycker att det är otroligt användbart, särskilt eftersom det är kopplat till vårt Gmail-konto.

📮 ClickUp Insight: När en uppgift försvinner i chatten letar 41 % av medarbetarna igenom trådar för att hitta den, 22 % säger att den aldrig blir gjord och 19 % försöker återskapa den senare från minnet. Du arbetar i princip med ett system där 40 % av diskussionerna går förlorade. Team börjar ta skärmdumpar av meddelanden, skicka påminnelser via direktmeddelanden eller skapa skuggdokument för att kompensera för chattens bräcklighet. ClickUp AI, som fungerar inom ClickUp Chat, förändrar den dynamiken. Det visar automatiskt åtaganden, markerar oassignerade åtgärdspunkter och kopplar dem till relevanta projekt. Inga fler förlorade detaljer. Bara en journal som håller jämna steg med konversationen.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Google Chat för att förbättra teamsamarbetet

6. Mattermost (bäst för självhostad teamkommunikation)

via Mattermost

Mattermost körs på din egen infrastruktur, vilket är viktigt när du inte kan låta kommunikationsdata komma i kontakt med externa servrar. Hälso- och sjukvårdsföretag, försvarsentreprenörer och finansinstitut använder det eftersom de kontrollerar var meddelanden lagras och vem som har tillgång till dem.

Playbooks guidar team genom standardiserade processer. När din jourhavande tekniker blir uppringd om ett avbrott guidar Mattermost dem genom din checklista för incidenthantering samtidigt som varje åtgärd loggas. Du kan ansluta AI-verktyg via webhooks och bygga anpassade bots som interagerar i kanaler.

Mattermosts bästa funktioner

Konfigurera SSO- och SAML-autentisering för att integrera med dina befintliga identitetshanteringssystem.

Skapa dedikerade kanaler för varje playbook-körning så att all kommunikation om incidenter förblir organiserad och sökbar.

Distribuera plugins från marknadsplatsen eller skapa egna för att utöka funktionaliteten för dina specifika arbetsflöden.

Exportera kompletta meddelandearkiv i standardformat för rapportering av efterlevnad eller datamigrering.

Konfigurera vitlista för IP-adresser och hastighetsbegränsning för att skydda din instans från obehöriga åtkomstförsök.

Mattermosts begränsningar

Självhosting innebär att du behöver DevOps-resurser för att hantera serverunderhåll, säkerhetsuppdateringar och skalning.

Katalogen med tredjepartsintegrationer är mindre än för molnbaserade chattplattformar.

Mattermost-priser

Gratis provperiod

Professional: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise Advanced: Anpassad prissättning

Mattermost-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (165+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mattermost?

Från ett inlägg på Reddit:

Vi använder Mattermost som vårt primära kommunikationsverktyg. Det har varit väldigt stabilt. Deras projektledning (de kallar det boards) är dock ganska begränsad och avskalad.

Vi använder Mattermost som vårt primära kommunikationsverktyg. Det har varit väldigt stabilt. Deras projektledning (de kallar det boards) är dock ganska begränsad och avskalad.

📖 Läs också: Vi testade de bästa alternativen till MatterMost

7. Rocket. Chat (Bäst för omnikanal-kommunikationsbehov)

Rocket. Chat kombinerar teammeddelanden med kundinriktade kommunikationskanaler i en och samma plattform. Du kan hantera interna teamchattar samtidigt som du hanterar kundförfrågningar från WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram och livechattwidgets. Alternativet till Glue AI erbjuder både molnbaserade och självhostade distributionsalternativ, vilket ger dig flexibilitet utifrån dina infrastrukturbehov.

Realtidsöversättning bryter ner språkbarriärer mellan globala team och konverterar automatiskt meddelanden mellan dussintals språk under konversationer. Dessutom finns det hundratals appar och integrationer på marknadsplatsen för teamkommunikationsappen, från CRM-system till helpdeskverktyg.

Rocket. Chat bästa funktioner

Skapa anpassade roller som definierar exakt vilka behörigheter varje teammedlem har i olika kanaler och administrativa funktioner.

Ställ in automatiska triggers som flyttar konversationer mellan agenter baserat på nyckelord, väntetider eller kundprioriteringsnivåer.

Övervaka agenternas prestanda genom analyspaneler som visar svarstider, lösningsfrekvens och konversationsvolymer.

Konfigurera policyer för meddelandeförvaring som automatiskt raderar eller arkiverar konversationer efter angivna tidsperioder.

Implementera chatbots som hanterar vanliga kundfrågor innan komplexa ärenden vidarebefordras till mänskliga agenter.

Rocket. Chat-begränsningar

Gränssnittet kan kännas rörigt när man hanterar både interna och externa kommunikationskanaler samtidigt.

Omnikanalfunktioner kräver högre prisnivåer, vilket begränsar tillgången för mindre team.

Priser för Rocket. Chat

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (335+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (155+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

Baserat på en G2-recension:

Jag uppskattar Rocket. Chat för dess flexibilitet och förmåga att effektivt stödja vårt arbetsflöde. Det gör det möjligt för oss att skapa ett nästan obegränsat antal kanaler och integrera olika bots, vilket avsevärt förbättrar våra kommunikationsmöjligheter. Plattformen tillhandahåller realtidsmeddelanden från olika affärssystem, vilket är avgörande för att hålla sig uppdaterad.

Jag uppskattar Rocket. Chat för dess flexibilitet och förmåga att effektivt stödja vårt arbetsflöde. Det gör det möjligt för oss att skapa ett nästan obegränsat antal kanaler och integrera olika bots, vilket avsevärt förbättrar våra kommunikationsmöjligheter. Plattformen tillhandahåller realtidsmeddelanden från olika affärssystem, vilket är avgörande för att hålla sig uppdaterad.

🧠 Kul fakta: En av de första autonoma robotarna, Elmer och Elsie, byggdes 1948–49 av neurofysiologen William Grey Walter. Dessa små "sköldpaddsrobotar" använde enkla ljussensorer och stötswitchar (anslutna till vakuumrörskretsar) för att navigera mot ljuset och undvika hinder. Här är ett smakprov: via ResearchGate

8. Twist (bäst för trådbaserad asynkron kommunikation)

via Twist

Twist organiserar allt i trådar istället för realtidskanaler. Varje konversation finns i sitt eget dedikerade utrymme, så du slipper se meddelanden flyga förbi i kronologiskt kaos. Denna struktur minskar tröttheten från aviseringar eftersom du svarar på trådar när det passar ditt schema, inte omedelbart när någon publicerar något.

Detta alternativ till Glue AI skiljer brådskande direktmeddelanden från trådade diskussioner, vilket hjälper dig att skilja mellan "svara nu" och "svara när du kan". Alla meddelanden omvandlas till en uppgift som visas i din att göra-lista, vilket överbryggar klyftan mellan konversation och handling.

Twists bästa funktioner

Markera trådar som olästa efter att du har läst dem, så att de förblir synliga i din inkorg tills du är redo att svara ordentligt.

Prenumerera på specifika trådar som är viktiga för ditt arbete och ignorera andra i samma kanal för att minska antalet aviseringar.

Bifoga filer på upp till 100 MB direkt till trådmeddelanden utan att behöva använda externa fildelningstjänster.

Exportera hela trådar som PDF-dokument när du behöver dela beslutsunderlag utanför plattformen.

Ställ in trådpåminnelser som pingar dig vid specifika tidpunkter för att följa upp diskussioner som behöver din uppmärksamhet senare.

Twist-begränsningar

Realtidssamarbete i team känns medvetet långsammare än plattformar för snabbmeddelanden.

Integrationsmöjligheterna är begränsade jämfört med vanliga kommunikationsverktyg.

Twist-prissättning

Gratis

Obegränsat: 8 $/månad per användare

Twist-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Twist?

Enligt en recension på G2:

Jag uppskattar hur Twist organiserar teamkommunikationen i trådar, vilket gör det mycket lättare att hålla reda på konversationerna utan att bli överväldigad av det vanliga chattkaoset.

Jag uppskattar hur Twist organiserar teamkommunikationen i trådar, vilket gör det mycket lättare att hålla reda på konversationerna utan att bli överväldigad av det vanliga chattkaoset.

9. CrewAI (bäst för samordning av AI med flera agenter)

via CrewAI

CrewAI ger dig ett Python-ramverk för att bygga team av AI-agenter som faktiskt arbetar tillsammans. Du definierar agenter med specifika roller: en undersöker konkurrenskraftiga priser, en annan skriver marknadsföringstexter och en tredje granskar varumärkets efterlevnad.

Ramverket stöder olika arbetsflödesmönster: sekventiellt (agenterna arbetar i ordning), parallellt (agenterna arbetar samtidigt) eller hierarkiskt (en chefagent samordnar arbetstagaragenterna). Du kan rikta olika agenter mot olika LLM-leverantörer och kombinera ChatGPT för komplexa resonemang med snabbare, billigare modeller för rutinuppgifter.

Minnesystem gör det möjligt för agenter att lära sig av tidigare arbete, så att de med tiden blir bättre på sina specifika roller istället för att börja om från början med varje uppgift.

CrewAI:s bästa funktioner

Definiera anpassade uppgiftsberoenden som styr vilka agenter som måste slutföra sitt arbete innan andra kan påbörja sina tilldelade steg.

Konfigurera agenternas bakgrundshistorier som formar hur de hanterar problem och kommunicerar med andra agenter i teamet.

Åsidosätt standardbeteenden för agenter för specifika uppgifter när du behöver olika resonemang för specialfall.

Exportera loggar över teamets arbete som visar hela konversationshistoriken mellan AI-agenter och deras beslutsprocess.

Begränsningar för CrewAI

Kunskaper i Python-programmering krävs för att konfigurera agentsystem och arbetsflöden på ett effektivt sätt.

Dokumentationen bygger i hög grad på kodexempel, vilket kan vara utmanande för team som är nya inom AI-koordinering.

Interaktioner mellan flera agenter blir svåra att felsöka när agenterna samordnar sig på oväntade sätt.

Priser för CrewAI

Anpassad prissättning

CrewAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (45+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om CrewAI?

Enligt feedback som delats på G2:

Det bästa med crewAI är att vi när vi bygger en agent kan ange agentens roll, mål och bakgrund, vilket ökar agentens prestanda avsevärt. Det stöder alla LLM-leverantörer som OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc. Dokumentationen är mycket tydlig och lätt att förstå. Det stöder många verktyg och MCP-servrar som vi kan använda för att bygga Multi-Agent-system.

Det bästa med crewAI är att vi när vi bygger en agent kan ange agentens roll, mål och bakgrund, vilket ökar agentens prestanda avsevärt. Det stöder alla LLM-leverantörer som OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc. Dokumentationen är mycket tydlig och lätt att förstå. Det stöder många verktyg och MCP-servrar som vi kan använda för att bygga Multi-Agent-system.

🔍 Visste du att? Kommunikationens kvalitet är mycket viktigare än dess frekvens. Team får mer gjort när de ägnar tid åt att dela idéer på ett tydligt och genomtänkt sätt, snarare än att bara prata ofta.

10. AutoGen (bäst för konversationsbaserad problemlösning med flera agenter)

via AutoGen

AutoGen, utvecklat av Microsoft Research, fokuserar på agenter som löser problem genom dialog snarare än genom rigida arbetsflöden.

Agenterna diskuterar olika tillvägagångssätt, utmanar varandras resonemang och förhandlar fram lösningar genom en dialog. Detta är viktigt för komplexa uppgifter där lösningen inte är tydlig från början. Agenterna kan utforska olika tillvägagångssätt och kritisera varandras logik tills de når enighet.

AI-agentverktyget kör Python-kod under konversationer, så att de kan utföra beräkningar, analysera data eller testa hypoteser utan att lämna diskussionen. Du kan hoppa in i agentkonversationer när som helst för att ge vägledning eller fatta beslut, så att människor behåller kontrollen när det behövs.

AutoGens bästa funktioner

Ställ in maximalt antal konversationsomgångar för att förhindra att agenter diskuterar i oändlighet när de inte kan nå enighet.

Konfigurera sandlådor för kodkörning som isolerar agentgenererad kod från din produktionsmiljö för ökad säkerhet.

Definiera avslutningsvillkor som avslutar agenters konversationer när de uppnår specifika mål eller uppfyller framgångskriterier.

Cachelagra agenters svar för att undvika redundanta API-anrop när agenter diskuterar liknande problem flera gånger.

Implementera anpassade funktioner för val av talare som styr vilken agent som talar nästa baserat på konversationens sammanhang.

Begränsningar för AutoGen

Utökade multiagentkonversationer förbrukar betydande mängder tokens, vilket snabbt ökar API-kostnaderna.

Övergången från utveckling till produktionsimplementering kräver ytterligare infrastruktur utöver ramverket.

Priser för AutoGen

Gratis (öppen källkod)

AutoGen-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om AutoGen?

En Reddit-användare skriver:

För enkla uppgifter som kodgenerering med LLM (t.ex. skriptgenerering med ChatGPT4) är det ganska effektivt. UserProxyAgent-lagret effektiviserar kodverifiering, utvärdering och exekvering (även i Docker). Detta eliminerar den tråkiga cykeln med att kopiera och klistra in kod i en IDE, köra den, kontrollera resultatet, hitta problem, skicka tillbaka dem till LLM för korrigering och göra om denna process flera gånger. UserProxyAgent sköter denna automatisering.

För enkla uppgifter som kodgenerering med LLM (t.ex. skriptgenerering med ChatGPT4) är det ganska effektivt. UserProxyAgent-lagret effektiviserar kodverifiering, utvärdering och exekvering (även i Docker). Detta eliminerar den tråkiga cykeln med att kopiera och klistra in kod i en IDE, köra den, kontrollera resultatet, hitta problem, skicka tillbaka dem till LLM för korrigering och göra om denna process flera gånger. UserProxyAgent sköter denna automatisering.

📖 Läs också: Produktivitetstips och tricks för dig

Höj ribban med ClickUp

Team utvecklas snabbt, och verktygen som en gång fungerade smidigt börjar kännas begränsande när arbetet blir tyngre, insatserna blir högre och alla vill ha renare sätt att kommunicera och automatisera.

Att utforska alternativ till Glue AI handlar mer om att hitta något som passar ditt teams arbetssätt.

ClickUp ger dig den flexibiliteten. Du får AI som förstår verkliga projektkontexter, automatisering som följer dina processer och agenter som hanterar repetitiva övervakningsuppgifter utan att lägga till ytterligare ett lager av komplexitet. Allt förblir sammankopplat, så att ditt team kan arbeta med tydlighet.

Registrera dig för ClickUp idag och skapa en arbetsplats som växer med dig. ✅