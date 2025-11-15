12 AI-verktyg som förvandlar ansökningsskrivandet för team

Att skriva ansökningar om bidrag kan verka som administrativt arbete, men det står mycket mer på spel.

Bakom varje förslag finns ett team som i tysthet jonglerar med deadlines, letar efter data och sammanställer berättelser – och allt detta i en värld där enbart amerikanska ideella organisationer får över 300 miljarder dollar i statliga bidrag varje år.

Det är omfattningen av möjligheterna. Men den verkliga utmaningen är att ha kapacitet och klarhet att berätta en övertygande historia och nå alla mål innan tiden är ute.

I den här bloggen utforskar vi 12 AI-verktyg för ansökningsskrivande som hjälper ditt ansökningsgrupp att skriva skarpare, arbeta snabbare och återfå det fokus de så desperat behöver – så att de kan lägga mindre tid på att brottas med processen och mer tid på att driva på påverkan.

AI-verktyg för ansökningsskrivningsteam är specialiserad programvara som använder artificiell intelligens för att göra ansökningsprocessen enklare och effektivare.

Tänk på dem som en smart assistent för hela ditt team, som hjälper till med allt från forskning och skrivande till samarbete och ser till att du följer alla regler.

Dessa verktyg drivs av tekniker som naturlig språkbehandling (NLP), som hjälper dem att förstå och skriva text som liknar mänsklig text. Till skillnad från en enkel stavningskontroll kan de hjälpa dig att generera hela avsnitt i en ansökan, sammanfatta långa forskningsdokument och till och med anpassa din text så att den matchar en specifik finansiärs ton.

Det som gör dessa verktyg speciella för team är att de är utvecklade för teamsamarbete, vilket gör att ni kan arbeta tillsammans på ett och samma ställe istället för att skicka dokument fram och tillbaka. De erbjuder funktioner som redigering i realtid och inbyggda strategier för kunskapshantering så att alla alltid är på samma sida.

💡Proffstips: Om du vill hålla din arbetsflöde organiserad och kompatibel kanske du kommer att uppskatta mallen för standardrutiner för ideella organisationer – det är ett praktiskt sätt att standardisera din process och se till att alla är på samma sida.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Teamstorlek Priser* ClickUp Allt-i-ett-hantering av anslag med AI ClickUp Brain, ClickUp Docs, anpassade fält Alla storlekar Forever Gratis plan; betalda planer tillgängliga Grantable AI-skrivande och forskning specifikt för ansökningar om bidrag AI-ansökningsskrivare, smart bibliotek, arbetsyta för team Små till medelstora Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 24 $/användare/månad. Grant Assistant Snabb utformning av förslag Automatiserad skrivning, matchning av finansiärer Små team Ingen gratisplan; anpassade priser Instrumentl Hitta och spåra möjligheter Söka bidrag, spåra deadlines Medelstora till stora Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 326 $/månad. Grantboost AI-driven anpassning av förslag Mallbibliotek, anpassningsmotor Alla storlekar Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 19,99 $/månad Grant Orb Effektiviserat arbetsflöde för ansökningar Automatisering, kontroll av efterlevnad Små till medelstora Ingen kostnadsfri plan; Anpassad prissättning ChatGPT Allmän hjälp med skrivande Innehållsgenerering, hjälp med forskning Alla storlekar Begränsad gratistjänst; betalda abonnemang från 20 $/månad Claude Långt innehåll och analys Utökat kontextfönster, detaljerad redigering Alla storlekar Begränsad gratisversion; betalda abonnemang från 20 $/månad Gemini Forskning och faktagranskning Webbintegration, multimodal Alla storlekar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19,99 $/månad. Perplexity Forskning med källhänvisningar Sökning i realtid, källspårning Alla storlekar Gratis nivå tillgänglig; betalda abonnemang från 20 $/månad Fireflies Mötesprotokoll och insikter Transkription, åtgärdspunkter Alla storlekar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 18 $/användare/månad Fundwriter. ai Förslag med fokus på ideella organisationer Mallar, effektmätning Små ideella organisationer Ingen gratisplan (7 dagars provperiod); betalda planer börjar på 29 $/månad

Att hitta rätt AI-verktyg för ditt ansökningsskrivarteam innebär att man måste se bortom flashiga AI-funktioner och fokusera på vad som faktiskt förbättrar ditt arbetsflöde och din framgångsgrad.

Du behöver ett verktyg som inte bara skriver bra utan också håller ditt team organiserat och dina data säkra.

Tänk först och främst på säkerheten, eftersom ansökningar om bidrag ofta innehåller känslig personlig information (PII). Leta efter ett verktyg med starka datasäkerhetsåtgärder, SOC 2-kompatibilitet och en tydlig revisionsspår för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Fundera sedan över hur verktyget passar in i ditt teams process. Möjliggör det samarbete i realtid och erbjuder det tydlig versionskontroll för att undvika förvirring? Kan du ställa in rollbaserade behörigheter så att författare, granskare och budgetansvariga bara ser det de behöver? Målet är att effektivisera processerna för ansökningsskrivande, inte att lägga till ytterligare ett lager av komplexitet.

Här är några viktiga saker att tänka på. ✨

Kunskap om anslag: En bra AI-assistent för anslagsansökningar bör förstå skillnaden mellan en behovsbeskrivning och en utvärderingsplan. Leta efter verktyg som är tränade på faktiska anslagsansökningar, eftersom de producerar mer relevant innehåll än allmänna AI-verktyg.

Citeringsintegritet: För forskningsintensiva anslag behöver du en AI som kan tillhandahålla korrekta källor för sina påståenden. Detta förhindrar att du av misstag inkluderar felaktig information eller ”hallucinationer”, vilket studier visar förekommer i För forskningsintensiva anslag behöver du en AI som kan tillhandahålla korrekta källor för sina påståenden. Detta förhindrar att du av misstag inkluderar felaktig information eller ”hallucinationer”, vilket studier visar förekommer i 28,6 % av fallen för GPT-4 vid generering av referenser – vilket gör faktagranskning nödvändig.

Stöd för prompt engineering: Kvaliteten på AI-resultatet beror på kvaliteten på din input, eller ”prompt”. De bästa verktygen erbjuder Kvaliteten på AI-resultatet beror på kvaliteten på din input, eller ”prompt”. De bästa verktygen erbjuder AI-skrivprompter och guider som hjälper ditt team att ställa rätt frågor och få bästa resultat.

Integrationsmöjligheter: Din ansökan om bidrag sker inte i ett vakuum. Välj ett verktyg som kan kopplas till din teknikstack, till exempel Din ansökan om bidrag sker inte i ett vakuum. Välj ett verktyg som kan kopplas till din teknikstack, till exempel programvara för automatisering av arbetsflöden , kalendrar, molnlagring och kommunikationsappar, så att du slipper växla mellan olika plattformar hela tiden.

👀 Visste du att: Elon Musk utmanade en gång FN att bevisa hur 6 miljarder dollar kunde bidra till att utrota hungersnöden i världen. FN levererade en detaljerad plan... men finansieringen kom aldrig. Det är en bra påminnelse om att även de största "finansiärerna" kan backa ur – därför är starka förslag (och tydliga planer) viktigare än stora löften.

Nu ska vi titta närmare på varje verktyg!

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-AI-bidragshantering)

ClickUps konvergerade AI-arbetsyta är utrustad för att hantera alla dina generativa arbetsflöden på ett och samma ställe.

Samla hela din ansökningsprocess i ett enda, konvergerat AI-arbetsutrymme – en enhetlig plattform där allt ditt arbete, alla data och all AI samlas på ett ställe – och eliminera den verktygsspridning som saktar ner ditt team med ClickUp.

ClickUp Brain är kärnan i detta arbetsflöde och fungerar som din AI-partner. Börja med att öppna ett ClickUp Doc-dokument och berätta för Brain vad du behöver: din disposition, finansiärens prioriteringar, den historia du vill berätta. Brain genererar ett första utkast som verkligen återspeglar din organisations röst, eftersom det bygger på allt som redan finns i ditt arbetsutrymme – tidigare ansökningar, forskningsanteckningar, effektrapporter.

Kombinera ClickUp Docs med ClickUp Brain för att snabbare skapa introduktionsmaterial.

När du är redo att finputsa kan Brain polera språket, stärka avsnitten och hålla terminologin konsekvent i alla förslag.

När ditt utkast har tagit form kan du omvandla dokumentet till handling. Länka det till en ClickUp-uppgift, tilldela granskare, lägg till deadlines och tagga intressenter – allt på samma plats där förslaget finns. Granskare behöver inte leta efter filer eller nya versioner, utan öppnar helt enkelt uppgiften och kommenterar direkt i dokumentet i realtid. Varje del av granskningscykeln blir synlig och spårbar.

Lägg till uppgiftslistor, deadlines, ansvariga personer och anpassade statusar för att hålla koll på ditt arbetsflöde.

ClickUp ger dig den operativa strukturen som behövs för att behålla detta momentum. Använd anpassade fält för att registrera finansiärers krav, tidsplaner, bilagor, budgetbehov och inlämningskriterier för alla dina ansökningar. Skapa sedan ett visuellt arbetsflöde med hjälp av anpassade uppgiftsstatusar och kartlägg varje förslags resa från Forskning → Utkast → Granskning → Slutgiltigt godkännande → Inlämnat.

Automatiseringarna i ClickUp sköter resten – tilldelar nästa granskare när statusen ändras, skickar påminnelser om deadlines före inlämning, eskalerar uppgifter när godkännanden dröjer. Istället för att hantera processen manuellt sköter processen sig själv.

Och eftersom allt är sammankopplat i en konvergerad AI-arbetsmiljö kan Brain omedelbart ta fram insikter – hämta information från tidigare ansökningar eller mötesanteckningar, påminna dig om vad som fungerade förra gången, svara på frågor om krav eller ta fram data som du glömt bort att du hade.

Med ClickUps AI blir hela din arbetsyta sökbar och responsiv. Missa aldrig en viktig detalj igen.

Det bästa av allt? Du kan använda flera AI-modeller, som Claude, ChatGPT och Gemini, direkt i ClickUp Brain för att sköta dina skrivuppgifter, utan att behöva några extra verktyg.

Så här ser ett AI-drivet arbetsflöde för anslagsansökningar ut: skrivande, forskning, samarbete och styrning på ett och samma ställe – inga verktyg som sprids åt olika håll, inga förlorade filer, inga flaskhalsar. Bara ett team som kan arbeta snabbare, skriva bättre och fokusera på att finansiera den påverkan de är här för att skapa.

👋🏾 Behöver du hjälp att komma igång? Använd denna mall för ansökningsförslag från ClickUp för att komma igång med ditt arbete!

Få en gratis mall Denna färdiga mall hjälper dig att snabbare skapa ett smidigt arbetsflöde för ansökningsskrivande.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain för ansökningsskrivande: Skapa första utkast, sammanfatta forskning och skriv om avsnitt för olika målgrupper. Eftersom det hämtar sammanhang från hela ditt arbetsområde blir AI-förslagen mer relevanta och anpassade efter din organisations röst.

ClickUp Docs med samarbete i realtid: Låt hela teamet skriva och redigera förslag tillsammans samtidigt, med live-markörer och trådade kommentarer. Du kan också spara en komplett versionshistorik för att spåra alla ändringar.

ClickUp Custom Task Statuses and Automations: Skapa ett anpassat arbetsflöde som passar din ansökningsprocess perfekt. Flytta automatiskt förslag från utkast till granskning till inlämning, så att alla är på samma sida.

Mallbibliotek: Spara dina mest framgångsrika ansökningar som mallar i mallbiblioteket. På så sätt kan du Spara dina mest framgångsrika ansökningar som mallar i mallbiblioteket. På så sätt kan du standardisera din process och få en flygande start på nya ansökningar utan att behöva börja från scratch.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Allt-i-ett-lösningen kombinerar ansökningsskrivande, projektledning och teamsamarbete, så att du slipper växla mellan olika appar.

ClickUp Brains kontextuella förståelse leder till mer exakta och relevanta AI-förslag jämfört med fristående verktyg.

Omfattande anpassningsalternativ gör att du kan skapa exakt det arbetsflöde som ditt team behöver.

Nackdelar:

Det kan ta lite tid att konfigurera och anpassa det breda utbudet av funktioner efter dina specifika behov.

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod för att bekanta sig med alla plattformens funktioner.

Priser för ClickUp

pristabell

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användarrecension säger:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, utarbetar innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag behöver.

2. Grantable (bäst för dedikerad, bidragspecifik AI-skrivning)

via Grantable

Grantable är en AI-plattform för ansökningsskrivande som är särskilt utformad för språket och strukturen i ansökningar om bidrag. Den kombinerar intelligent skrivhjälp med en samarbetsyta, vilket gör den till ett starkt val för team som enbart fokuserar på att skaffa bidrag. Plattformens AI är tränad på en enorm datamängd med framgångsrika ansökningar, så den förstår vad finansiärer letar efter.

Dess smarta innehållsbibliotek är en utmärkande funktion som gör att du kan lagra och återanvända ditt bästa innehåll. Du kan spara din organisations verksamhetsbeskrivning, programbeskrivningar och effektdata och sedan låta AI anpassa det för nya ansökningar. Detta säkerställer konsekvens och sparar ditt team från att skriva om samma information om och om igen.

Grantables bästa funktioner

AI-driven ansökningsskrivare: Genererar riktat innehåll baserat på specifika prioriteringar från finansiärer och exempel på framgångsrika ansökningar.

Smart innehållsbibliotek: Lagrar, taggar och hämtar din standardtext, vilket gör det enkelt att återanvända framgångsrikt innehåll.

Teamarbetsyta: Möjliggör smidigt samarbete med inbyggd uppgiftshantering, deadline-spårning och granskningsflöden.

För- och nackdelar med anslag

Fördelar:

Speciellt utvecklat för ansökningsskrivande, med djup förståelse för förslagsstrukturer.

Lär sig din organisations röst över tid för mer konsekventa AI-förslag

Spårar anslagsmöjligheter från upptäckt till rapportering

Nackdelar:

Saknar bredare projektlednings- och planeringsfunktioner för andra organisatoriska uppgifter.

Färre integrationsmöjligheter med annan programvara

Priserna kan vara en utmaning för mindre ideella organisationer.

Priser som kan beviljas

Startpaket: 24 dollar per användare och månad

Pro: 60 dollar per användare och månad

Byrå: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Grantable

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och konfigurera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

3. Grant Assistant (bäst för snabb framtagning av första utkast till förslag)

Grant Assistant är en AI-assistent för ansökningsskrivande som fokuserar på snabbhet och effektivitet. Den är utformad för att hjälpa mindre team och små team att snabbt utarbeta förslag och hitta relevanta finansieringsmöjligheter.

Om ditt team har ont om tid och resurser kan detta verktyg hjälpa dig att få ett konkurrenskraftigt första utkast klart på några minuter.

Plattformens främsta styrka är dess snabba förslagsgenerering. Du matar in dina projektdetaljer och AI:n skapar ett komplett utkast som är anpassat efter finansiärens krav. Den innehåller också en funktion för att matcha finansiärer som skannar en databas med anslag för att hitta möjligheter som passar din mission.

De bästa funktionerna i Grant Assistant

Snabb förslagsskapande: Skapar snabbt kompletta första utkast som du sedan kan anpassa efter ton och längd.

Automatiserad matchning av finansiärer: Hittar relevanta anslagsmöjligheter baserat på din organisations profil.

Inbyggd kontrollfunktion för efterlevnad: Verifierar automatiskt ordantal, obligatoriska avsnitt och formatering för att förhindra enkla misstag.

För- och nackdelar med Grant Assistant

Fördelar:

Extremt snabb utformningsprocess sparar betydande tid

Det användarvänliga gränssnittet är lätt att lära sig för icke-tekniska teammedlemmar.

Prisvärda lösningar för små ideella organisationer

Nackdelar:

AI-genererat innehåll kan ibland kännas generiskt och kräva omfattande redigering.

Begränsade anpassningsmöjligheter för unika förslagsformat

Färre funktioner för teamsamarbete än andra plattformar

Priser för Grant Assistant

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Grant Assistant

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Instrumentl (Bäst för att hitta bidrag och undersöka finansiärer)

via Instrumentl

Instrumentl är en kraftfull plattform för att hitta och hantera anslagsmöjligheter. Det är inte så mycket ett skrivverktyg, utan dess styrka ligger i dess omfattande funktioner för att hitta anslag och undersöka finansiärer. Det hjälper ditt team att bygga upp en stark, strategisk pipeline av möjligheter så att du alltid ansöker om rätt anslag.

Plattformen använder AI för att matcha din organisation med de mest relevanta finansiärerna från sin omfattande databas. Den går utöver enkel sökordsmatchning och analyserar finansiärens tidigare bidragshistorik, typiska bidragsstorlekar och geografiska fokus. I grund och botten fungerar Instrumentl som ett AI-verktyg för beslutsfattande, som fokuserar ditt teams begränsade tid och resurser.

Instrumentls bästa funktioner

Intelligent sökning efter anslag: Hittar perfekt matchade möjligheter och betygsätter dem utifrån hur väl de passar din organisation.

Omfattande information om finansiärer: Ger detaljerade profiler om finansiärer, inklusive deras donationshistorik och prioriteringar.

Centraliserad hantering av deadlines och uppgifter: Spårar alla dina möjligheter, deadlines och teamuppgifter i en enda instrumentpanel.

För- och nackdelar med Instrumentl

Fördelar:

Den mest omfattande och uppdaterade databasen för anslag som finns tillgänglig

Detaljerad information om finansiärer hjälper dig att fatta strategiska beslut om ansökningar.

Utmärkta verktyg för att visualisera och hantera din bidragsprocess

Nackdelar:

Högre pris kan vara ett hinder för mycket små organisationer.

Fokuserar på upptäckt och spårning, med begränsad AI-skrivhjälp.

Det stora antalet möjligheter kan kännas överväldigande i början.

Instrumentl-prissättning

14 dagars gratis provperiod

Avancerat: 980 dollar per månad

Pro: 544 dollar per månad

Standard: 326 dollar per månad

Instrumentl-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Instrumentl?

En användarrecension säger:

Jag har använt instrumentl under de senaste åren och talar varmt om deras tjänster till andra organisationer där jag sitter i styrelsen. De är ledande inom branschen och ett kraftpaket när det gäller att skriva ansökningar om bidrag. Det är en fantastisk resurs för alla som skriver ansökningar om bidrag, med aktuella möjligheter, toppmodern teknik och dedikerad kundservice.

🌼 Visste du att: En studie från Graphite visade att i november 2024 var cirka 50,3 % av nya engelskspråkiga webbartiklar märkta som huvudsakligen AI-genererade.

5. Grantboost (bäst för att anpassa ansökningar i stor skala)

via Grantboost

Grantboost är en AI-plattform som är utmärkt för att anpassa ansökningar till specifika finansiärer. Den kombinerar ett stort bibliotek med mallar för ansökningar om bidrag med en AI-anpassningsmotor, vilket hjälper ditt team att skapa skräddarsydda ansökningar utan att behöva börja från scratch.

Plattformens AI analyserar dina projektdetaljer och finansiärens preferenser för att anpassa mallarna så att de passar perfekt. Den föreslår sätt att förbättra din beskrivning baserat på mönster från tidigare framgångsrika ansökningar. Detta hjälper dig att undvika att skicka in generiska, ”standardiserade” ansökningar som finansiärer kan se på långt håll.

Grantboosts bästa funktioner

Dynamiskt mallbibliotek: Få tillgång till hundratals beprövade mallar som AI automatiskt anpassar efter ditt projekt.

Intelligenta innehållsförslag: Få tips i realtid för att förbättra din berättelse baserat på vad som har fungerat för den finansiären tidigare.

Automatiserad generering av budgetbeskrivningar: Skapa detaljerade budgetmotiveringar som passar perfekt in i din ansöknings berättelse.

För- och nackdelar med Grantboost

Fördelar:

Ett utmärkt utbud av mallar täcker de vanligaste typerna av anslag.

Stark anpassningsbarhet säkerställer att ansökningarna känns unika och skräddarsydda.

Lätt att lära sig, vilket gör att nya teammedlemmar snabbt kan bli produktiva.

Nackdelar:

Mindre effektivt för högt specialiserade eller tekniska ansökningar

Begränsade projektledningsfunktioner för uppföljning efter inlämning

AI-förslag kan ibland missa målet när det gäller tonfallet.

Priser för Grantboost

Gratis

Pro: 19,99 dollar per månad

Teams: 29,99 dollar per månad

Grantboosts betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Grant Orb (Bäst för automatisering av arbetsflöden och efterlevnadskontroller)

via Grant Orb

Grant Orb är en programvara för ansökningsskrivande som fokuserar på att automatisera den administrativa sidan av ansökningsskrivandet. Den hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och säkerställa att varje ansökan uppfyller finansiärens krav. Om ditt team lägger för mycket tid på formatering och logistik kring inlämningen kan detta verktyg frigöra tid så att du kan fokusera på skrivandet.

Plattformens styrka är dess automatisering av arbetsflödet. Du kan skapa anpassade godkännandeprocesser, ställa in automatiska påminnelser och spåra ansökningar genom varje steg. Dess efterlevnadskontroll verifierar automatiskt att du har uppfyllt alla tekniska krav, vilket minskar risken för att en ansökan avslås på grund av ett enkelt misstag.

Grant Orbs bästa funktioner

Automatiserad arbetsflödeshantering: Ställ in anpassade arbetsflöden för att automatiskt guida förslag från utkast till inlämning.

Omfattande kontroll av efterlevnad: Verifierar att förslag uppfyller alla tekniska krav, såsom ordantal och nödvändiga bilagor.

Integrerad hantering av ansökningsportaler: Navigera mellan olika ansökningsportaler från ett enda gränssnitt, vilket sparar tid och minskar frustrationen.

För- och nackdelar med Grant Orb

Fördelar:

Utmärkta automatiseringsfunktioner minskar manuellt administrativt arbete avsevärt.

Kraftfulla verktyg för regelefterlevnad minimerar risken för tekniska avslag.

Intuitiv arbetsflödesbyggare som är enkel att använda utan tekniska kunskaper

Nackdelar:

Begränsad AI-skrivhjälp jämfört med andra plattformar

Mindre databas med finansieringsmöjligheter

Användargränssnittet känns mindre modernt än hos vissa konkurrenter.

Priser för Grant Orb

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Grant Orb

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att: Storbritanniens officiella ”Grants Statistics Bulletin 2023 to 2024” visar att regeringen beviljade 153 miljarder pund i bidrag under den perioden – en liten minskning från 156 miljarder pund året innan. Denna finansieringsvolym visar hur stor kakan är – och hur viktig konkurrensen och processhanteringen är när det handlar om hundratals miljarder. Desto större inspiration att skriva en vinnande ansökan om bidrag!

7. ChatGPT (Bäst för flexibel, allmän skrivhjälp)

via ChatGPT

ChatGPT är ett kraftfullt och mångsidigt AI-skrivverktyg som kan vara en värdefull tillgång för alla team som skriver ansökningar om bidrag. Det är visserligen inte en specialiserad programvara för att skriva ansökningar om bidrag, men dess förmåga att generera idéer, utforma innehåll och förfina språket gör det till ett flexibelt och tillgängligt alternativ för en rad olika uppgifter.

Du kan använda det för att brainstorma projektidéer, övervinna skrivkramp i ett knepigt avsnitt eller förenkla komplexa tekniska termer för en bredare publik. Dess konversationsbaserade natur gör att du kan be om revideringar och utforska olika vinklar, vilket gör det till en utmärkt partner för kreativt tänkande och finslipning av ditt slutgiltiga utkast.

ChatGPT:s bästa funktioner

Mångsidig innehållsgenerering: Skapar innehåll för alla delar av ansökan, från sammanfattningar till utvärderingsplaner.

Interaktiv förfining: Förfina ditt skrivande genom naturlig dialog för att få den perfekta formuleringen.

Forskningsassistans: Hjälper dig att förstå komplexa ämnen och hitta stödjande information för din ansökan.

För- och nackdelar med ChatGPT

Fördelar:

Extremt flexibelt och kan hantera nästan alla skrivuppgifter

Uppdateras ständigt med nya funktioner

En stor användargrupp erbjuder en mängd tips och bästa praxis.

Nackdelar:

Saknar specifik kunskap om konventioner för ansökningsskrivande och finansiärers krav

Inga inbyggda funktioner för samarbete eller projektledning för team

Kan ibland generera felaktig information som måste faktagranskas.

Priser för ChatGPT

ChatGPT Plus: 20 dollar per månad

ChatGPT Team: 30 dollar per användare och månad

ChatGPT Pro: 200 dollar per månad

ChatGPT Enterprise: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En användarrecension säger:

ChatGPT har blivit mitt favoritverktyg för en rad olika vardagliga uppgifter. Jag använder det för att skriva e-postmeddelanden, skriva och felsöka kod, sammanfatta dokument, generera idéer och till och med hjälpa till med forskning eller inlärning av nya ämnen. Dess anpassningsförmåga är imponerande. Oavsett om jag behöver kreativt skrivande, tekniska svar eller praktiska råd levererar ChatGPT snabba och relevanta resultat. Jag gillar hur det påskyndar mitt arbetsflöde och pålitligt fyller kunskapsluckor på begäran.

8. Claude (Bäst för redigering av långa, komplexa förslag)

via Claude

Claude är en avancerad AI-modell som är särskilt bra på att hantera långa, komplexa dokument. Detta gör den särskilt användbar för team som arbetar med att skriva ansökningar om bidrag och som arbetar med omfattande förslag som kräver djupgående kontext och narrativ konsistens.

Om du någonsin har kämpat med att hålla en 50-sidig ansökan sammanhängande kan Claude hjälpa dig.

Dess viktigaste funktion är det stora kontextfönstret, vilket innebär att det kan läsa och komma ihåg ett helt anslagsförslag på en gång. Detta gör det möjligt att ge förslag som är konsekventa i alla avsnitt, från inledningen till budgeten. Det är också skickligt på att analysera argument och föreslå sätt att stärka din ansökan om finansiering.

Claudes bästa funktioner

Utökat kontextfönster: Fungerar med hela ansökningar samtidigt, vilket säkerställer narrativ konsistens.

Avancerad redigering och finjustering: Ger detaljerad feedback om struktur, argumentation och tydlighet.

Stark analytisk förmåga: Hanterar komplexa och tekniska förslag med en nyanserad förståelse

För- och nackdelar med Claude

Fördelar:

Överlägsen hantering av långa dokument bibehåller kvalitet och sammanhang

Utmärkt för att upprätthålla en konsekvent ton och röst mellan flera författare

Ett starkt etiskt ramverk bidrar till att säkerställa att ansökningarna är sanningsenliga och lämpliga.

Nackdelar:

Ingen särskild utbildning i konventioner för ansökningsskrivande

Begränsad integration med andra projektledningsverktyg

Kan ibland vara överdrivet försiktig i sina förslag

Priser för Claude

Claude Pro: 20 dollar per månad

Claude Team: 30 dollar per månad

Claude Max: Från 100 dollar per månad

Claude Enterprise: Anpassad prissättning

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

En användarrecension säger:

Claude har en stark förmåga att behålla sammanhanget och förstå nyanserade affärskrav. Claude hjälper mig att strukturera komplexa leveranser och simuleringar, analysera stora mängder text eller data och utforma precisa kundkommunikationer utan att förlora det strategiska syftet.

📖 Läs mer: De 10 bästa programvarorna för att spåra förfallodatum

9. Gemini (Bäst för forskning, faktagranskning och realtidsdataanalys)

via Gemini

Gemini, utvecklat av Google, är ett AI-verktyg som utmärker sig inom forskning och faktagranskning. Det är djupt integrerat med webbsökning, vilket gör att ditt team kan hämta data och statistik i realtid för att bygga ett starkt, evidensbaserat underlag för ditt projekt.

Detta är en enorm fördel för ansökningar som kräver aktuell information.

En av dess unika styrkor är dess multimodala kapacitet, vilket innebär att den kan förstå och arbeta med text, bilder och data. Du kan be den att analysera ett diagram från en forskningsrapport eller generera en beskrivning av ett projektfoto. För team som redan använder Google Workspace integreras Gemini sömlöst med Docs, Sheets och Slides.

Gemini bästa funktioner

Integrerad webbsökning: Ger tillgång till aktuella data och statistik i realtid för att stödja dina påståenden.

Multimodal innehållsanalys: Fungerar med diagram, grafer och bilder utöver text.

Samarbetsfunktioner i Google Workspace: Integreras smidigt med de verktyg som ditt team kanske redan använder.

För- och nackdelar med Gemini

Fördelar:

Utmärkta forskningsfunktioner säkerställer att ansökningarna baseras på korrekt och aktuell information.

Sömlös integration med Google Workspace effektiviserar samarbetet

Multimodala funktioner stöder förslag med olika typer av innehåll

Nackdelar:

Mindre specialiserade för ansökningsskrivande än dedikerade plattformar

Potentiella problem med dataskydd för känslig organisationsinformation

Prestandan kan variera beroende på uppgiften.

Gemini-prissättning

Gemini Advanced (via Google One AI Premium): 19,99 dollar per månad

Gemini för Google Workspace (affärsplan): 20 dollar per användare och månad

Gemini för Google Workspace (Enterprise Plan): 30 dollar per användare och månad

Gemini Enterprise: Anpassad prissättning

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Gemini?

En användarrecension säger:

Det bästa med Google Gemini är helt ärligt hur enkelt det är att använda. Det krävs ingen installation eller utbildning – du börjar bara skriva så börjar det fungera. Det känns super smidigt och naturligt, särskilt om du redan använder Gmail, Docs eller andra Google-appar. Hur det kopplas ihop med Google Workspace är en stor fördel för mig.

10. Perplexity (Bäst för forskning med verifierade källhänvisningar)

via Perplexity

Perplexity är ett AI-forskningsverktyg som fungerar som en superkraftig sökmotor. Det är utformat för att hjälpa dig att hitta korrekt information och, viktigast av allt, visa var informationen kommer ifrån.

För anslagsskrivningsteam som behöver ta fram välunderbyggda förslag är detta verktyg ovärderligt för att upprätthålla citatens integritet.

När du ställer en fråga till Perplexity får du inte bara ett svar – du får ett svar med numrerade källhänvisningar som är direkt länkade till källorna. Detta gör att du snabbt kan verifiera fakta och bygga upp en trovärdig, väl underbyggd berättelse. Det är perfekt för att hitta statistik, akademiska studier och andra bevis som stöder din behovsbeskrivning.

Perplexitys bästa funktioner

Webbsökning i realtid med källhänvisning: Ger aktuell information med tydliga källhänvisningar för varje påstående.

Forskningssyntes: Kombinerar insikter från flera källor till en sammanhängande sammanfattning.

Citationshantering: Hjälper dig att spåra dina källor och formatera dem korrekt.

För- och nackdelar med Perplexity

Fördelar:

Enastående citatspårning säkerställer att alla påståenden är korrekt källhänvisade.

Realtidsåtkomst till information håller ansökningarna aktuella

Det rena, fokuserade gränssnittet är perfekt för djupgående forskningssessioner.

Nackdelar:

Begränsad hjälp med skrivandet utöver sammanfattning av forskning

Inga inbyggda samarbetsfunktioner för teamskrivande

Mindre effektivt för de kreativa eller narrativa delarna av ett förslag

Perplexity-prissättning

Perplexity Pro: 20 dollar per månad

Perplexity Max: 200 dollar per månad

Perplexity Enterprise Pro: 40 dollar per användare och månad

Perplexity Enterprise Max: 325 dollar per användare och månad

Perplexity Education Pro: 4,99 dollar per månad

Perplexity-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity?

En användarrecension säger:

Jag började använda Perplexity för att experimentera med AI, men insåg snart att det var ett fantastiskt sökverktyg, mycket bättre än Google: det översvämmar dig inte med reklam eller betalda annonser och ger dig alltid relevanta resultat, men den bästa funktionen är den direkta länken till källorna, så att du själv kan bedöma om de är tillförlitliga, och hittills har de alltid varit det. Och det hjälper verkligen att hitta obskyra saker på webben, saker som skulle ha tagit mig 30 minuter, men som Perplexity hittar på några sekunder.

Lär dig hur du använder AI för dokumentation:

11. Fireflies (Bäst för att samla in och söka efter insikter från möten)

via Fireflies AI

Fireflies är en AI-mötesassistent som automatiskt spelar in, transkriberar och sammanfattar ditt teams konversationer. För team som skriver ansökningar om bidrag innebär detta att varje brainstorming-session, möte med finansiärer och intern granskning blir sökbart innehåll. Du kommer aldrig mer att förlora en bra idé eller glömma ett viktigt beslut.

Tänk dig att du hade ett möte med en programansvarig för två månader sedan. Med Fireflies kan du enkelt söka efter ”budgetrestriktioner” eller ”utvärderingsmått” i transkriptet för att hitta exakt den information du behöver för ansökan. Verktyget identifierar automatiskt åtgärder och skapar uppgifter, så att du aldrig missar uppföljningar.

Fireflies bästa funktioner

Automatisk transkription av möten: Fångar upp varje ord från dina möten om bidragsplanering och finansiärer.

AI-drivna sammanfattningar och åtgärdspunkter: Ger koncisa sammanfattningar och extraherar automatiskt uppgifter och beslut.

Sökbart mötesarkiv: Skapar en kunskapsbas med alla dina samtal som rör ansökningar om bidrag.

För- och nackdelar med Fireflies

Fördelar:

Säkerställer att inga värdefulla idéer från möten glöms bort

Integreras sömlöst med de största plattformarna för videokonferenser

Skapar ett sökbart institutionellt minne av diskussioner om anslag

Nackdelar:

Det är inte ett skrivverktyg, utan snarare ett verktyg för att samla in information.

Kräver noggrann hantering av känslig information som diskuteras under möten

Vissa teammedlemmar kan känna sig obekväma med att möten spelas in.

Fireflies prissättning

Gratis

Fireflies Pro: 18 dollar per användare och månad

Fireflies Business: 29 dollar per användare och månad

Fireflies Enterprise: 39 dollar per användare och månad

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies?

En användarrecension säger:

Med tanke på alla möten vi har och alla demonstrationer vi visar är det ganska svårt att komma ihåg hela diskussioner, men det här verktyget tar anteckningar åt dig på bästa möjliga sätt. Det är integrerat med Gmail och Hubspot. Anteckningarna är ganska exakta och återger stämningen under samtalen och talarnas talartid. Sammantaget är det ett mycket värdefullt verktyg för vårt team.

💡Proffstips: Om du vill öka din insamling och nå ut till fler donatorer, kolla in mallen för donationsbrev – det är ett praktiskt verktyg för att skapa övertygande donationsförfrågningar. Och för att sammanställa den typ av data och berättelser som ingår i professionella ansökningar om bidrag och pågående relationer med finansiärer är mallen för årsredovisning för ideella organisationer ett måste.

12. Fundwriter. ai (Bäst för berättelser och mallar med fokus på ideella organisationer)

via Fundwriter. ai

Fundwriter.ai är en programvara för ansökningsskrivande för ideella organisationer, särskilt mindre organisationer.

Det förstår det unika språket och berättarbehoven i missionsdrivet arbete. Plattformen är utformad för att hjälpa dig att formulera din påverkan och visa behov på ett sätt som tilltalar finansiärer som stöder ideella organisationer.

AI-verktyget är tränat på framgångsrika ansökningar från ideella organisationer, så det vet hur man balanserar datadrivna bevis med övertygande, emotionell berättande. Det erbjuder mallar för vanliga typer av bidrag till ideella organisationer, såsom programfinansiering och kapacitetsuppbyggnad, och ger vägledning om hur man skapar starka effektbeskrivningar och utvärderingsramar.

Fundwriter. ai bästa funktioner

Mallar specifika för ideella organisationer: Få tillgång till mallar som är utformade för de vanligaste typerna av bidrag till ideella organisationer.

Ramverk för effektmätning: Hjälper dig att skapa övertygande effektbeskrivningar och tydliga utvärderingsplaner.

Hjälp med budgetbeskrivningar: Skapar detaljerade budgetmotiveringar som förklarar kostnaderna på ett sätt som finansiärerna förstår.

Fundwriter. ai – för- och nackdelar

Fördelar:

Speciellt utformade för ideella organisationers behov och begränsningar.

Prisvärda priser gör det tillgängligt för organisationer med begränsade budgetar.

Ett starkt fokus på att berätta om effekter hjälper dig att skapa kontakt med finansiärer.

Nackdelar:

Mindre lämpliga för högteknologiska eller akademiska forskningsbidrag.

En mindre användarbas innebär färre gemenskapsresurser och handledningar.

Begränsade funktioner jämfört med allt-i-ett-plattformar för företag

Fundwriter. ai prissättning

7 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 29 dollar per månad

Professionell: 89 dollar per månad

Fundwriter. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Förändra din process för att skriva ansökningar om bidrag

Att skriva ansökningar om bidrag behöver inte vara en hektisk kamp med dokument och deadlines.

Rätt AI-drivna verktyg kan skapa ordning i kaoset och hjälpa ditt team att skriva bättre ansökningar snabbare och med mindre stress. Oavsett om din största utmaning är att hitta möjligheter, skriva beskrivningar eller hantera hela processen finns det ett verktyg som kan hjälpa dig. 🛠️

Genom att välja ett konvergerat AI-verktyg som ClickUp kan du effektivisera din ansökningsprocess och få mer finansiering. De hanterar det repetitiva arbetet så att du kan fokusera på strategi, relationsbyggande och att berätta din organisations unika historia.

Är du redo att se hur en allt-i-ett-plattform kan revolutionera din ansökningsskrivning? Kom igång gratis med ClickUp idag.

Vanliga frågor

Några av de bästa AI-plattformarna för ansökningsskrivande är Grantable, Fundwriter. ai, Grantify och ClickUp. Grantable analyserar framgångsrika ansökningar för att generera skräddarsydda utkast och erbjuder efterlevnadskontroller och samarbetsverktyg. Fundwriter. ai är utformat för ideella organisationer och hjälper till att skapa utkast av professionell kvalitet genom att analysera finansiärernas riktlinjer. Grantify kombinerar AI med mänsklig expertis och tillhandahåller utkast till avsnitt och modellsvar för att förenkla ansökningsskrivandet. ClickUp, som är känt för projekt- och dokumenthantering, erbjuder också AI-driven skrivhjälp och anpassningsbara mallar som kan hjälpa team att utarbeta, organisera och samarbeta kring ansökningar om bidrag på ett effektivt sätt.

Ja, ChatGPT kan hjälpa till med ansökningsskrivande genom att generera utkast till viktiga komponenter som problemformuleringar, föreslagna lösningar, budgetar och avsiktsförklaringar. Det effektiviserar skrivprocessen genom att tillhandahålla initialt innehåll och förslag, så att du kan fokusera på att förfina och anpassa din ansökan för specifika finansiärer. ClickUps AI-funktioner kan också användas för att generera och förfina ansökningsinnehåll direkt i din arbetsyta.

AI-agenter för ansökningsskrivande inkluderar plattformar som Grantable, Fundwriter.ai, Grantify och ClickUps AI-assistent. Dessa verktyg använder artificiell intelligens för att analysera riktlinjer, generera utkast, föreslå ändringar och till och med tillhandahålla modellsvar baserade på framgångsrika ansökningar, vilket gör ansökningsprocessen snabbare och effektivare. ClickUps AI kan hjälpa till att automatisera repetitiva skrivuppgifter, organisera forskning och underlätta teamsamarbete kring ansökningsdokument.

Ja, det finns AI-verktyg som är särskilt utformade för att hjälpa dig att hitta bidrag. ClickUp är inte ett dedikerat verktyg för att söka bidrag, men du kan använda dess integrationer och AI-funktioner för att organisera och spåra bidrags möjligheter, deadlines och ansökningsprocessen på ett ställe, vilket gör din bidragsansökningsprocess mer organiserad och effektiv.