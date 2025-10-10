De 8 bästa AI-agenterna för designers som automatiserar kreativa processer

Eftersom både företag och konsumenter efterfrågar mer visuellt innehåll inom alla branscher har behovet av duktiga designers aldrig varit större.

Men nästan 40 % av företagen i designbranschen har svårt att konsekvent producera visuellt tilltalande design.

Och med så mycket på en designers bord är det logiskt att vända sig till artificiell intelligens för att automatisera vissa saker och skapa nya möjligheter.

Tack och lov har designers gjort betydande framsteg med AI-agenter. De kan nu ta över några av de mer repetitiva uppgifterna, vilket hjälper teamen att arbeta snabbare utan att förlora den mänskliga designers känsla.

De 8 bästa AI-agenterna för designers i korthet

Här är en jämförelsetabell som ger dig en snabb överblick över funktionerna och priserna för några av de bästa AI-agenterna för designers:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Kreativ uppgiftsplanering och automatisering AI-agenter i uppgifter/dokument/chatt, ClickUp Brain, whiteboards, Figma-integration och uppdateringar i realtid. Gratis; betalda abonnemang finns tillgängliga Canva AI Snabb, visuell AI-bildgenerering Magic Media, Text till bild, Text till grafik, stilförinställningar, Runway-integration Gratis, betalt från: 15 $/månad per användare Khroma Personlig generering av AI-färgpalett Träna på färgpreferenser, webbläsarbaserad palettgenerator, tillgänglighetspoäng Gratis Galileo AI Skapa UI-layouter från textprompter Promptbaserad UI-design, visuell varumärkesprofilering, Gemini-drivna mallar Anpassad prissättning Uizard Snabb wireframing och mockups med AI-prompts Text-/skärmdumpsinmatning, automatisk generering av användargränssnitt, responsiva teman, samarbete i realtid Gratis, betalt från 19 $/månad per användare Runway AI-driven videofortælling och effekter Text-till-video, rörelsepenslar, voiceovers, AI-effekter i en enda plattform Gratis, betalt från 15 $/månad per användare Adobe Firefly Kreativa team i Adobes ekosystem Text-/bildprompter, moodboarding, översättning, Scene to Image Gratis, betalt från 9,99 $/månad per användare Figma AI Realtidsdesignsamarbete med inbyggd AI Automatisk layout, redigerbara användargränssnitt, borttagning av bakgrund, visuell sökning efter tillgångar Gratis, betalt från 20 $/månad per användare

Vad är AI-agenter för designers?

Tänk dig följande: du arbetar med en ny appskärm. När du justerar färgpaletten föreslår en AI-assistent tre alternativ baserade på aktuella marknadstrender. Den förfinar användarflödena, markerar inkonsekvenser i din layout och hämtar till och med vektorgrafik som matchar din varumärkesstil.

Det är löftet från AI-agentverktyg för designers. Dessa specialiserade agenter – ofta drivna av maskininlärning – kan utföra uppgifter, anpassa sig efter användarinmatning och stödja hela designprocessen med kontextuell medvetenhet för att hjälpa designteam att arbeta smartare.

Här är en sammanfattning av några av dess funktioner:

✅ Automatiserar repetitiva uppgifter som att ändra storlek på tillgångar, tagga filer eller byta namn på lager.

✅ Genererar flera designidéer, utforskar variationer och presenterar innovativa lösningar som du kanske inte har tänkt på.

✅ Möjliggör samarbete i realtid, vilket förenklar hur designteam delar arbete och samlar in feedback.

✅ Analyserar användardata och får tillgång till databaser för att vägleda mer välgrundade beslut under den kreativa processen.

✅ Integreras med designverktyg som Figma för att öka den operativa effektiviteten över hela linjen.

Vad ska du leta efter i AI-agenter för designers?

Rätt AI-agenter för designers bör gå utöver grundläggande funktioner som automatisering av AI-arbetsflöden och bör kunna förbättra företagets effektivitet genom att uppfylla några viktiga kriterier:

användarvänligt gränssnitt som känns intuitivt, oavsett om det är ett chattbaserat Erbjud ettsom känns intuitivt, oavsett om det är ett chattbaserat AI-verktyg för nybörjare , röstaktiverat eller inbäddat i dina nuvarande designverktyg.

Anpassa dig till olika designmiljöer, från UI/UX-projekt till vektorgrafik eller till och med marknadsföringsmaterial.

Demonstrera verkligt resonemang och beslutsfattande genom att analysera användarinmatning, hämta data från datakällor och rekommendera nästa steg.

Skala efter dina behov, oavsett om du är en ensam designer eller en del av ett stort designteam som arbetar på olika plattformar.

Håll etiska överväganden under kontroll. Leta efter agenter som hanterar integritet och erbjuder inkluderande designalternativ.

👀 Rolig fakta: I en demo av xAI och OpenAI planerade autonoma agenter kalenderhändelser genom att "prata" med varandra, utan att människor var inblandade. Välkommen till samordning utan inkorg.

De bästa AI-agenterna för designers

Här är en lista över AI-agenter för designers som är värda din uppmärksamhet. Var och en fokuserar på användbarhet i verkligheten samtidigt som de levererar prestanda, hastighet och anpassningsförmåga.

1. ClickUp (Bäst för kreativ uppgiftsplanering och automatisering)

Ge designteam den struktur de behöver utan att störa den mänskliga kreativiteten med ClickUps AI-agenter

Dagens designteam behöver färre spridda verktyg och mer sammankopplade system. ClickUp gör detta möjligt genom att kombinera intern konsolidering med integrationer.

Här är vad ClickUp gör annorlunda: Det låter designers synkronisera arbete mellan appar utan att byta flik. Detta gör det möjligt för AI-agenter att hämta data från alla dina datakällor, vilket ger dig en konkurrensfördel genom att göra arbetsflöden snabbare.

Skissa innehåll, sammanfatta diskussioner, generera bilder och mycket mer med ClickUp Brain

ClickUp Brain kan hjälpa dig att brainstorma och skapa innehåll, generera mock-ups och lyfta fram det kritiska arbetssammanhang du behöver.

ClickUp Brain fungerar som en AI-agent/assistent som är specialutvecklad för att effektivisera designers arbetsflöden genom att automatisera, generera och organisera kreativt arbete inom ClickUp-plattformen.

Designers kan utnyttja Brains AI-bildgenerering för att omedelbart skapa konceptkonst, mockups eller visuella referenser från enkla textprompter med hjälp av flera AI-modeller, såsom Gemini och Claude. Detta är praktiskt för snabb prototyputveckling, moodboards eller kundpresentationer.

Dessa AI-genererade bilder kan bifogas direkt till uppgifter eller dokument, vilket gör det enkelt att iterera, dela och införliva visuella tillgångar i pågående projekt utan att byta verktyg.

ClickUp Brain går längre än att bara skapa bilder genom att automatisera rutinmässiga designuppgifter och förbättra samarbetet. Det kan bryta ner komplexa designbriefar i genomförbara deluppgifter, sammanfatta kundfeedback och hämta tydliga projektuppdateringar från din arbetsyta. Dessutom kan designers använda Brain för att förfina skriftligt innehåll, översätta kommunikation för globala team och utlösa påminnelser eller statusändringar baserat på arbetsflödesregler.

Använd agenter för att hantera dina dagliga uppgifter

ClickUps AI-agenter är inbyggda direkt i ClickUp Tasks, ClickUp Docs och ClickUp Chat – där designers redan tillbringar större delen av sin tid med att kommunicera med sina team och slutföra sina uppgifter.

Använd ClickUp AI-agenter för att automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

Dessa agenter, som arbetar parallellt med ClickUp Automations, kan utföra uppgifter som att uppdatera status, tilldela ägare, sammanfatta diskussioner och till och med generera deluppgifter automatiskt.

Det är ett smidigt sätt att automatisera uppgifter och integrera AI i dina dagliga designarbetsflöden. Du kan också lägga till certifierade AI-agenter i ClickUp som är specialutvecklade för att granska innehåll för varumärkesöverensstämmelse eller kvalitetskontroller.

Brainstorma live med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards

Överbrygga klyftan mellan den kreativa processen och genomförandet med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards låter designteam brainstorma, skissa innovativa idéer och kartlägga användarflöden med en twist: varje klisterlapp eller diagram kan omvandlas till en uppgift direkt. Detta omvandlar kreativt tänkande till handling och upprätthåller momentum i alla projekt.

Kraftfulla integrationer och sökfunktioner för att koppla samman data

Genom att koppla ihop designverktyg som Figma eller Adobe XD med ClickUp kan du synkronisera uppgifter och designuppdateringar i realtid via ClickUps Enterprise Search + ClickUp Integrations.

Kreativa ledare kan tilldela deluppgifter baserat på filuppdateringar, medan marknadsförare kan spåra tillgångarnas beredskap inom samma arbetsyta. Det är en verklig bro mellan kreativa arbetsflöden och strukturerad designprojektledning.

ClickUp Enterprise Search hjälper dig att samla all arbetsinformation på ett ställe.

Slutligen innebär ClickUp för designteam att du kan organisera allt efterhand. Det erbjuder en samarbetsplattform som effektiviserar hela designprocessen, från idé till slutgiltigt godkännande, genom att centralisera uppgifter, feedback och tillgångar på ett och samma ställe. Designers kan använda funktioner som Proofing för att lägga till, tilldela och lösa kommentarer direkt på bilder, videor och PDF-filer, vilket gör det enkelt att samla in feedback och iterera på kreativt arbete utan att lämna ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Integrera Figma, Adobe XD och andra verktyg i en centraliserad programvara för designsamarbete.

Använd AI för att automatisera uppgifter som statusuppdateringar, deluppgifter och kommentarsammanfattningar med ClickUp Brain.

Skapa kreativa briefs, e-postmeddelanden och sammanfattningar med hjälp av inbyggda AI-drivna skrivverktyg.

Omvandla whiteboardskisser till uppgifter direkt och koppla idéer till genomförande.

Automatiskt generera uppgifter från AI-genererade designer och mata in dem i live-grafikdesignarbetsflöden.

Integrerad chatt för att diskutera idéer och samarbeta via samtal direkt i plattformen.

Få tillgång till flera AI-modeller, utför djupgående webbsökningar och mycket mer via ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant för team som är nya inom allt-i-ett-system.

Vissa avancerade AI-funktioner kräver ett betalt tillägg.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-användare delar med sig av sina erfarenheter:

Jag använder ClickUp dagligen. Dessutom sparar automatiseringarna och AI-verktygen mig massor av tid på repetitiva uppgifter. Det var förvånansvärt smidigt att konfigurera projektutrymmen, uppgifter och automatiseringar.

Jag använder ClickUp dagligen. Dessutom sparar automatiseringarna och AI-verktygen mig massor av tid på repetitiva uppgifter. Det var förvånansvärt smidigt att konfigurera projektutrymmen, uppgifter och automatiseringar.

💟 Bonus: Brain MAX är din allt-i-ett-AI-agent och desktop-kompanjon, specialbyggd för att effektivisera designarbetsflöden. Med djup integration mellan dina designfiler, projektledningsverktyg, e-postmeddelanden och kalendrar har Brain MAX alltid fullständig överblick över dina kreativa projekt. Använd bara röstkommandon för att brainstorma idéer, generera bildkoncept, organisera feedback eller automatisera repetitiva designuppgifter – Brain MAX förstår och agerar omedelbart på dina instruktioner. Du kan få tillgång till flera ledande AI-modeller (som GPT, Claude och Gemini) för allt från kreativ brainstorming och innehållsgenerering till teknisk problemlösning och bildskapande, allt från en enda plattform. Hämta tillgångar direkt, hantera projektets tidsplaner, tilldela uppgifter och håll koll på revideringar, samtidigt som varje åtgärd respekterar dina arbetsplatsbehörigheter och din integritet.

2. Canva AI (Bäst för snabb, visuell AI-bildgenerering)

via Canva AI

Om du fastnat i att hämta tillgångar från bildbibliotek eller leta efter rätt illustrationsstil på olika plattformar är du inte ensam.

För designers som snabbt behöver anpassade bilder men inte vill spendera timmar i Photoshop erbjuder Canvas AI en snabb lösning. Du kan be den att designa åt dig utifrån dina önskemål, skapa bilder, koda eller till och med skapa en videoklipp åt dig. Den har till och med en röst-till-text-funktion som hjälper dig att beskriva dina önskemål i detalj.

Med verktyg som Magic Media och Text to Image kan du med Canva skapa grafik, ikoner eller hela scener baserat på dina exakta önskemål och din visuella stil. Inga plugins, inga appbyten – skriv bara in vad du behöver och släpp det direkt i din layout.

Canva AI:s bästa funktioner

Skapa AI-bilder direkt med Magic Medias Text to Image med anpassningsbara stilar.

Använd Text to Graphic för att skapa ikoner, klistermärken och illustrationer som är skräddarsydda för ditt varumärke.

Skapa korta AI-drivna videor med hjälp av Runways Gen-2-modellintegration.

Experimentera med förinställda stilar som akvarell, neon och retrowave för att matcha din visuella inriktning.

Begränsningar för Canva AI

Inga uppföljningsfrågor; kräver nya inmatningar för ändringar

Bildutskrifter är fastställda till en kvadratisk form om de inte justeras manuellt.

Gratisplanen begränsar dig till 50 AI-bilder och 5 videor, vilket snabbt tar slut.

Priser för Canva AI

Gratis

Pro : 15 $/månad per användare

Teams : 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Canva AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad användarna säger om Canva AI

Denna G2-användare lyfter fram:

AI-funktionerna fungerar som magi. Att lägga till musik, generera AI-baserat innehåll, skapa egen musik med integrerade AI-verktyg och mycket mer gör detta verktyg till en fantastisk maskin.

AI-funktionerna fungerar som magi. Att lägga till musik, generera AI-baserat innehåll, skapa egen musik med integrerade AI-verktyg och mycket mer gör detta verktyg till en fantastisk maskin.

3. Khroma (Bäst för generering av personliga AI-färgpaletter)

via Khroma

När du designar för ett varumärke överväldigar de flesta färgverktyg dig antingen med valmöjligheter eller begränsar dig till någon annans smak.

Khroma förändrar detta genom att träna sin AI på dina preferenser, lära sig vad du gillar (och ogillar) och generera paletter som faktiskt passar din visuella stil.

Istället för att välja slumpmässiga färgprover lär sig Khromas AI-agentdesign från tusentals paletter skapade av designers och kombinerar den kunskapen med dina färgval, vilket skapar en intern kunskapsbas. Det ultimata målet: att hjälpa dig att arbeta snabbt samtidigt som du utför specifika uppgifter och behåller din mänskliga kreativitet i centrum.

Khromas bästa funktioner

Träna en personlig algoritm baserad på dina valda färger för att blockera oönskade nyanser.

Skapa oändliga färgpaletter, gradienter och typografiprov direkt i din webbläsare.

Filtrera och sök paletter efter nyans, färgton, värde, hexkod eller RGB-värden.

Spara favoriter med metadata i fullfärg, inklusive tillgänglighetspoäng (WCAG).

Visa paletter i olika designkontexter, som text, bildöverlägg och mockups.

Khroma-begränsningar

Ingen offlineåtkomst; endast webbläsarbaserat

Begränsad möjlighet att manuellt justera genererade paletter

Ingen integration med designverktyg som Figma eller Adobe.

Khroma-priser

Gratis

Khroma-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Om du är trött på att manuellt hantera repetitiva uppgifter, här är en snabbguide om hur ClickUp använder AI för att automatisera arbetet:

4. Galileo AI (Bäst för att generera UI-layouter från textprompter)

via Galileo AI

Mockups ska inte ta flera dagar. Anta att du designar en kryptoapp-dashboard eller ett bokningssystem för musiker. Var och en har olika flöden, färger och layoutbehov. Men varje gång fastnar du i att bygga om UI-skelettet från grunden.

Galileo AI förändrar det. Du skriver in en enda prompt – ”en listningssida för en butik med vandringsutrustning med blått tema, filterfält och produktkort” – och får omedelbart användbara gränssnittsdesign.

Sedan Galileo (nu Stitch) gick med i Google har företaget integrerat Gemini-modeller för att producera ännu mer avancerade AI-genererade designer, vilket hjälper designteam att snabbt skapa konsekventa, responsiva användargränssnitt för alla branscher och plattformar.

Galileo AI:s bästa funktioner

Skapa användarvänliga gränssnitt genom att helt enkelt beskriva vad du vill ha.

Tillämpa enhetlig visuell branding med anpassningsbara färgteman över alla komponenter.

Få tillgång till ett varierat mallbibliotek för branscher som detaljhandel, SaaS eller hälsa.

Anpassa vanliga UI-element som sökfält, filter och produktkort.

Förhandsgranska och iterera på gränssnitt med feedback och justeringar i realtid.

Begränsningar för Galileo AI

Kräver tid att bemästra på grund av dess breda funktionsuppsättning.

Grundmallarna är inte helt flexibla för radikala designförändringar.

Hög resursanvändning kan minska prestandan på enklare enheter.

Priser för Galileo AI

Anpassad prissättning

Galileo AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Galileo AI

En användarrecension säger :

Jag gillar verkligen Galileo AI hittills. Hastigheten med vilken det genererar rena mockups är otrolig. Det är inte perfekt, men det ger dig en bra utgångspunkt som sparar timmar av arbete. Jag ser fram emot fler uppdateringar.

Jag gillar verkligen Galileo AI hittills. Hastigheten med vilken det genererar rena mockups är otrolig. Det är inte perfekt, men det ger dig en bra utgångspunkt som sparar timmar av arbete. Jag ser fram emot fler uppdateringar.

5. Uizard (Bäst för snabb wireframing och mockups med AI-prompts)

via Uizard

Har du någonsin haft fem intressenter som begärt en mockup före arbetsdagens slut?

Det är det scenario som Uizard är byggt för. Istället för att dra rutor i Figma eller rita om samma wireframe för tredje gången, beskriver du bara vad du behöver i ren text.

Istället för att manuellt konstruera varje element, beskriver användarna helt enkelt sina behov i klar och tydlig text – till exempel ”En webbpanel för en e-handelswebbplats som visar bästsäljande produkter, en intäktsdiagram och en tabell över senaste beställningar. ”

Uizards egenutvecklade motor bearbetar denna uppmaning och genererar omedelbart en komplett, redigerbar UI-prototyp. Detta resultat är mer än bara en statisk bild; det inkluderar logiska layouter som följer etablerade designmönster, förinställda sammanhängande teman (färger och typsnitt) och fullt strukturerade, modulära komponenter som är redo för omedelbar modifiering.

Uizards bästa funktioner

Skapa redigerbara UI-mockups från ren text, skärmdumpar eller handritade skisser.

Skapa omedelbart responsiva designteman som är skräddarsydda för ditt varumärke.

Använd AI för att föreslå texter, skapa bildmaterial och kartlägga användarnas uppmärksamhet.

Växla mellan wireframe- och mockup-vyer för att matcha designens trohet.

Samarbeta med team i realtid och dela offentliga länkar direkt.

Begränsningar för Uizard

Autodesigner kräver ett betalt abonnemang, med endast begränsad tillgång till AI i gratispaketet.

Vissa genererade layouter känns för simpla eller generiska.

Saknar djupgående kontroll över designsystemet och verktyg för tillgänglighet

Priser för Uizard

Gratis

Pro : 19 $/månad

Företag : 39 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Uizard-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (190+ recensioner)

Vad användarna säger om Uizard

Denna Capterra-användare skriver:

Tack vare Uizard behöver jag inte längre bara föreställa mig min idé i huvudet, utan kan snabbt skissa den. Det gör processen att skapa en design mycket snabbare.

Tack vare Uizard behöver jag inte längre bara föreställa mig min idé i huvudet, utan kan snabbt skissa den. Det gör processen att skapa en design mycket snabbare.

6. Runway (Bäst för AI-driven videofortælling och specialeffekter)

via Runway

Idag förväntas designers göra allt, från att ta fram visuella idéer och redigera videor till att rensa ljud och ibland till och med skriva manus för rörelser.

Men att byta verktyg för varje uppgift stör arbetsflödet och tar tid. När din kreativitet är på topp är det sista du vill göra att spendera timmar på att hoppa mellan olika program bara för att animera en 10 sekunders klipp eller ta bort en bakgrund.

Det är därför Runway sticker ut. Denna programvara för automatisering av uppgifter samlar AI-driven videoproduktion, redigering, ljudgenerering och visuella effekter i ett enda, enhetligt utrymme. Du kan skissa idéer i text och omedelbart se dem återges som dynamisk video.

Behöver du justera en ram? Byta ut element? Lägga till en voiceover? Runway hanterar allt detta på ett och samma ställe.

Runways bästa funktioner

Skapa filmiska videor från textprompter, bilder eller videoinmatningar

Lägg till läppsynkroniserade voiceovers och anpassad ljud med text-till-tal.

Omvandla stillbilder till animerade klipp med hjälp av rörelsepenslar

Redigera, ersätt och blanda bilder med hjälp av AI-drivna verktyg.

Skapa 3D-texturer och tillgångar för spel eller animationer

Begränsningar i Runway

Ingen offlineåtkomst; kräver stabil internetuppkoppling

Bildgenereringens kvalitet ligger efter de främsta konkurrenterna

Högre planer kan behövas för utökade eller högupplösta videoprojekt.

Runway-prissättning

Gratis

Standard : 15 $/månad per användare

Pro : 35 $/månad per användare

Obegränsat : 95 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Runway-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Runway

Denna G2-användare delar med sig av sina erfarenheter:

RunwayML är ett av de bästa AI-verktygen som finns, det är enkelt att använda. Jag gillar särskilt dess bild-/text-till-video-verktyg som fungerar som en trollstav. Det är väldigt enkelt att implementera i mitt videoredigeringsflöde.

RunwayML är ett av de bästa AI-verktygen som finns, det är enkelt att använda. Jag gillar särskilt dess bild-/text-till-video-verktyg som fungerar som en trollstav. Det är väldigt enkelt att implementera i mitt videoredigeringsflöde.

👀 Rolig fakta: Forskare vid DeepMind har utvecklat AI-agenter som spelar spel som StarCraft II och hittar exploateringar i spelet som aldrig upptäckts av mänskliga spelare.

7. Adobe Firefly (Bäst för kreativa team i Adobe-ekosystemet)

via Adobe Firefly

Om du redan arbetar med verktyg som Photoshop, Illustrator eller Express passar Adobe Firefly in utan att störa ditt arbetsflöde. Det hjälper dig att skapa mockups, storyboardkampanjer eller lokalisera innehåll direkt i de appar du använder varje dag.

Behöver du skapa några bilder för en presentation eller översätta en video utan att ändra tonen? Firefly hanterar det med ett överskådligt gränssnitt och tillförlitliga resultat.

Dessutom är det byggt med produktionen i åtanke – med AI-system som stöder flera format samtidigt som bildmaterialet förblir kommersiellt säkert.

Adobe Fireflys bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder, vektorer och korta videor från text- eller bildprompter.

Matcha stil eller struktur med hjälp av referensbilder och välj anpassade bildförhållanden.

Använd Firefly Boards för AI-driven moodboarding och idéskapande i teamet.

Översätt videor till över 20 språk med bibehållen ton och läppsynkronisering.

Skapa videoeffekter, rumsliga illustrationer och förpackningsbilder med Scene to Image och Text to Video.

Begränsningar för Adobe Firefly

Begränsar videogenerering till 5 sekunder, även på betalda abonnemang.

Ingen negativ promptruta eller efterföljande promptredigering för att förfina resultaten.

Textgenerering i bilder är ofta opålitlig eller förvrängd.

Priser för Adobe Firefly

Gratis

Firefly Standard : 9,99 $/månad per användare

Firefly Pro : 29,99 $/månad per användare

Firefly Premium: 199,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (5+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Adobe Firefly

Denna G2-användare tillägger:

Adobe Firefly är otroligt intuitivt, särskilt om du är bekant med Adobes ekosystem. Jag tycker att det är användbart för att snabbt generera idéer och skapa högkvalitativt innehåll för sociala medier utan att behöva omfattande designkunskaper.

Adobe Firefly är otroligt intuitivt, särskilt om du är bekant med Adobes ekosystem. Jag tycker att det är användbart för att snabbt generera idéer och skapa högkvalitativt innehåll för sociala medier utan att behöva omfattande designkunskaper.

8. Figma AI (Bäst för realtidsdesignsamarbete med inbyggd AI)

via Figma

Deadlines väntar inte på rena lagernamn, saknade tillgångar eller statiska mockups. Figma AI hjälper dig att undvika repetitiva steg, såsom att byta namn på lager eller ta bort bildbakgrunder, så att du kan fokusera på att lösa verkliga produktproblem och förbättra användarupplevelsen.

Designers kan förvandla statiska användargränssnitt till interaktiva prototyper med ett enda klick, generera realistiskt platshållarinnehåll eller använda visuell sökning för att hitta befintliga komponenter från hela arbetsytan.

Ännu bättre är att funktioner som förslag på automatisk layout och redigerbara AI-genererade skärmar minskar tiden från idé till iteration.

Figma AI:s bästa funktioner

Skapa redigerbara UI-mockups från textprompter med hjälp av inbyggda designsystem.

Förvandla statiska designer till klickbara prototyper med ett enda klick

Byt namn på lager automatiskt och ersätt platshållartext med AI-skrivet innehåll.

Ta bort bildbakgrunder direkt och översätt text i designfilen

Använd visuell sökning för att hitta tillgångar baserat på uppladdade bilder eller skärmdumpar.

Begränsningar för Figma AI

Vissa funktioner (som AI-genererad UI) är fortfarande i betaversion och inte allmänt tillgängliga.

Inga avancerade kontroller för att förfina genererade designer efter det första utkastet

Funktionens tillförlitlighet kan variera beroende på komplexiteten i uppgiften eller användningsfallet.

Priser för Figma AI

Gratis

Professionell : 20 $/månad per användare

Organisation : 55 USD/månad per användare

Företag: 90 USD/månad per användare

Figma AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (810+ recensioner)

Vad användarna säger om Figma AI

Denna Capterra-användare utmärker sig:

Idén bakom Figma är fantastisk. Den skapades för att hjälpa innehålls- och designteam att samarbeta i utvecklingen av applikationer, istället för att de två grupperna skulle arbeta isolerat från varandra under utvecklingsprocessen.

Idén bakom Figma är fantastisk. Den skapades för att hjälpa innehålls- och designteam att samarbeta i utvecklingen av applikationer, istället för att de två grupperna skulle arbeta isolerat från varandra under utvecklingsprocessen.

👀 Rolig fakta: Amazon testar personliga AI-agenter som fungerar som shoppingconcierger, föreslår artiklar, jämför priser och slutför köp baserat på ditt beteende och dina avsikter.

ClickUp hjälper dig att kombinera kreativitet med automatisering

De flesta designteam har ingen brist på kreativitet. Det de saknar är tid: tid att iterera, svara på feedback, finslipa detaljerna och ändå hinna med deadlines.

Det är där AI verkligen gör skillnad genom att bana väg, så att teamen kan fokusera på det faktiska designarbetet. Genom att automatisera repetitiva uppgifter – som att namnge lager, sammanfatta trådar och spåra uppdateringar – frigörs mentalt utrymme och leveransen påskyndas.

ClickUp är en av få plattformar som har hittat rätt balans.

Det integrerar AI-verktyg i ditt teams befintliga arbetsprocesser. Du kan skissa idéer på en whiteboard, omvandla dem till uppgifter, koppla in utvecklare och leverera – allt på ett och samma ställe.

Det fungerar också. Efter att ha bytt till ClickUp såg Trinetix en 20-procentig ökning i designteamets tillfredsställelse.

Om ditt team strävar efter liknande resultat och trivs med struktur är ClickUp värt att titta närmare på. Registrera dig nu!