De 10 bästa mallarna för evenemangsplanering på Monday.com

Evenemangsplanering handlar om timing. Bokningar av leverantörer, repetitioner och gästkommunikation måste fungera som ett urverk. Ett missat datum kan utlösa en kedjereaktion av förseningar under hela evenemanget.

Ju större evenemanget är, desto större blir kaoset. Särskilt om du fortfarande hanterar det med hjälp av separata kalkylblad och e-posttrådar.

För att hjälpa dig att hantera evenemang bättre ger monday.com:s mallar för evenemangsplanering dig ett färdigt system för att organisera dina uppgifter, följa upp framsteg och hålla koll på alla detaljer i evenemanget.

Och om du vill ha ännu mer flexibilitet och automatisering visar vi dig också hur ClickUp kan ta ditt planeringsflöde till nästa nivå.

👀 Visste du att? Evenemangsplanering rankas som det tredje mest stressiga jobbet, precis efter hjärnkirurger och flygledare. Twisten? Planerare förväntas leverera allt med ett leende, stil och utan minsta utrymme för misstag.

Mallar för evenemangsplanering i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för evenemangsplanering på monday.com?

Innan du väljer en mall, se till att den verkligen förenklar din evenemangsplanering. Här är vad du ska leta efter i en mall för evenemangsplanering på monday.com 👇

Tydlig uppdelning av uppgifter: Välj en mall som delar upp ditt evenemang i enkla, stegvisa uppgifter, från bokning av lokal till uppföljning efter evenemanget.

Tidsplan och deadlines: Välj en mall som tydligt visar förfallodatum, helst med en tidsplan eller Gantt-vy för att undvika överraskningar.

Teamsamarbete: Se till att mallen låter dig tilldela uppgifter, tagga teammedlemmar och samla alla uppdateringar på ett ställe.

Budgetuppföljning: Leta efter inbyggda fält för att spåra kostnader, leverantörsbetalningar och resurser.

Anpassning: Välj en mall som du enkelt kan anpassa efter dina evenemangsbehov, oavsett om det är ett litet möte eller ett stort Välj en mall som du enkelt kan anpassa efter dina evenemangsbehov, oavsett om det är ett litet möte eller ett stort virtuellt konferensevenemang.

Översikt över framsteg: Välj en mall som ger dig tydliga instrumentpaneler, statusuppdateringar eller färgkoder så att du alltid vet vad som är klart och vad som återstår.

Sammanfattning efter evenemanget: Se till att mallen innehåller utrymme för uppföljningar, rapporter och feedback efter evenemangets slut.

Gratis mallar för evenemangsplanering från monday.com

För att du ska slippa sortera bland alla mallar har vi samlat de bästa mallarna för evenemangsplanering på monday.com med en beskrivning av vad varje mall gör, deras utmärkande funktioner och när du bör använda dem.

1. Mall för evenemangshantering

Med mallen för evenemangshantering från monday får du fullständig kontroll över din evenemangsplanering genom att samla allt, inklusive uppgiftsfördelning, svar på inbjudningar, budgetar och tidsplaner, i ett centralt arbetsutrymme.

Med den här mallen kan du enkelt tilldela uppgifter till dina teammedlemmar, övervaka framstegen för din evenemangskampanj och även jämföra den faktiska budgeten med den planerade budgeten för din kampanj. De inbyggda instrumentpanelerna och visuella vyerna gör det enkelt att spåra evenemangets resultat och vid behov göra justeringar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla in svar direkt med ett inbyggt formulär som matar in svaren direkt i din tavla.

Tilldela uppgifter och spåra status med hjälp av anpassningsbara kolumner och etiketter.

Automatisera påminnelser om deadlines och prioriteringsändringar

✅ Perfekt för: Team som anordnar evenemang i flera steg, till exempel produktlanseringar, konferenser eller marknadsföringskampanjer, och som behöver en arbetsyta för att hålla allt samordnat.

🎉 Rolig fakta: Den första kända professionella evenemangsplaneraren var Flora Whitney Miller, som anordnade fester för societeten i New York i början av 1900-talet.

2. Mall för checklista för evenemangsplanering

Om du behöver en steg-för-steg-checklista för att planera ditt evenemang är denna mall för evenemangsplanering från monday precis vad du behöver. Från att skicka inbjudningar och bekräfta leverantörer till budgetering och uppföljning – den ser till att ingenting glöms bort och att allt är tydligt upplagt.

Det är perfekt för dig som älskar att bocka av uppgifter en efter en och känner lättnad när du vet att varje detalj är omhändertagen.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera kommande uppgifter med en tidslinje och kalendervy.

Samarbeta med ditt team och dina leverantörer genom att dela uppdateringar i realtid.

Lagra kontrakt, inbjudningar och viktiga dokument direkt i mallen.

Justera planerna direkt med liveuppdateringar när något ändras.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare, småföretagare och marknadsföringsteam som vill ha en steg-för-steg-checklista för att planera sitt evenemang.

🎯 Vänligt tips: Att planera ett evenemang handlar om att sammanföra människor, leverantörer, tidsplaner och budgetar utan att tappa helhetsperspektivet. Det är där ClickUp Brain kommer in. Använd den för att: Skapa automatiskt evenemangsagendor eller reklamtexter

Sammanfatta leverantörschattar och extrahera åtgärdspunkter direkt

Sök bland uppgifter, dokument och chattar för att hitta detaljer på några sekunder.

Skapa statusrapporter i realtid för intressenter utan manuell förberedelse. Be till exempel Brain att ”Skapa en agenda för ett endagsproduktionslanseringsevenemang som inkluderar keynote, breakout-sessioner, lunch och nätverkande”. Använd ClickUp Brain för att skriva en agenda för ditt nästa evenemang.

3. Mall för evenemangsplanering för flera företag

Mallen Cross-Company Event Planning Template är avsedd för organisationer som behöver samordna sina interna evenemang mellan flera team eller avdelningar. Den samlar allt, från förplanering och schemaläggning till genomförande av aktiviteter och uppföljning. Den underlättar också samarbetet genom att tilldela tydliga ansvarsområden för uppgifter och spåra framsteg med Gantt- och Kanban-vyer.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Bifoga viktiga filer, som dagordningar, utbildningsmaterial eller presentationsunderlag, direkt till uppgifterna.

Automatisera påminnelser, aviseringar och statusuppdateringar för att minska manuellt arbete.

Integrera med verktyg som Gmail, Slack, Eventbrite eller Google Kalender för att synkronisera kommunikation och deadlines.

✅ Perfekt för: HR-team, driftschefer och företagsledare som anordnar avdelningsöverskridande evenemang som offsites, workshops, utbildningsprogram eller företagsomfattande town hall-möten.

4. Mall för möjligheter efter evenemang

När ditt evenemang är slut är det dags för uppföljning, feedback och framtida möjligheter. Här hjälper mondays mall för möjligheter efter evenemang dig att samla in feedback från deltagarna, utvärdera evenemangets framgång och identifiera nya affärsmöjligheter som uppstått i samband med evenemanget.

Istället för att låta värdefulla kontakter och insikter gå förlorade kan du också organisera leads efter prioritet, tilldela ägare för uppföljning och mäta den totala framgången med hjälp av dashboards.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Segmentera nya leads i grupper (efter storlek, värde eller brådskandehet) för att prioritera uppföljningar.

Tilldela teammedlemmar att hantera åtgärder efter evenemanget, såsom samtal, e-postmeddelanden eller demonstrationer.

Visualisera viktiga mått som antal leads, biljettförsäljning och övergripande evenemangspoäng.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam, säljare och evenemangsansvariga som vill mäta evenemangens avkastning, följa upp leads och kontinuerligt förbättra evenemangen baserat på verkliga insikter från deltagarna.

💡 Proffstips: Fråga inte bara deltagarna om de "tyckte om" evenemanget, utan gå djupare. Använd frågor i enkäter om evenemanget för att ta reda på vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad de skulle vilja se nästa gång. Ju mer specifika dina frågor är, desto mer användbara blir dina insikter.

5. Mall för innehållskalender

Du kan återanvända denna innehållskalendermall från monday för evenemangsplanering. Den hjälper dig att kartlägga deadlines, marknadsföringskampanjer, svar på inbjudningar och ansvarsfördelning för olika uppgifter på ett och samma ställe. Med inbyggd automatisering och påminnelser säkerställer denna mall dessutom att din evenemangstidsplan hålls. Den är särskilt användbar för evenemang som involverar flera intressenter eller sträcker sig över flera dagar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera kampanjer och aktiviteter i en kalendervy så att du aldrig missar viktiga milstolpar i evenemanget.

Tilldela ansvar genom att tagga teammedlemmar för uppgifter som leverantörskoordinering, marknadsföring eller logistik.

Spåra budgetar och målgrupper genom att lägga till detaljer som förväntade kostnader, inbjudningslistor eller deltagarkategorier.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare, marknadsföringsteam eller arrangörer som vill ha ett tydligt kalendersystem för att hantera evenemangens tidsplaner och marknadsföring.

6. Mall för arbetskalender

Arbetskalendermallen från monday ger dig en delad kalender där alla dina evenemangsdetaljer, stora som små, samlas på ett ställe. Du kan tilldela uppgifter till leverantörer, lägga till förfallodatum för godkännanden och till och med spåra förberedelserna av lokalen i realtid.

Dessutom kan du synkronisera dem med verktyg som Google Kalender eller Zoom för att dela uppdateringar direkt med ditt team och hantera allt från förberedelser inför evenemanget till uppföljning efteråt.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd flera vyer (kalender, Kanban, tidslinje) för att hantera både övergripande milstolpar och dagliga detaljer.

Få aviseringar när uppgifter tilldelas, försenas eller slutförs.

Tilldela ägare och medarbetare så att ansvaret aldrig går förlorat.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare, driftschefer och marknadsföringsteam som hanterar flera deadlines, leverantörers tidsplaner och teamets scheman för stora evenemang.

🌟 Trendinsikt: Enligt Eventbrite TRNDS vill 65 % av konsumenterna nu ha evenemang som erbjuder transformativa upplevelser. Vad detta innebär för dig: Deltagarna vill inte bara "dyka upp", de vill lämna evenemanget förändrade.

Tänk bortom innehållet och skapa ögonblick som stimulerar personlig utveckling, gemenskap eller inspiration.

Evenemang som känns livsberikande blir värda att dela, vilket skapar organisk buzz och upprepad deltagande. Fyll din agenda med minst en ”aha”-upplevelse, till exempel en praktisk utmaning, en guidad reflektion eller en överraskningsuppträdande. Denna enda stund kan förvandla ett bra evenemang till ett minne för livet.

Att hantera hundratals deltagare, leverantörer och sponsorer under ett evenemang blir svårt med kalkylblad. Kontaktmallen från monday hjälper dig att lagra och spåra alla kontakter som är kopplade till ditt evenemang, såsom talare, leverantörer, volontärer eller sponsorer.

Du kan lägga till detaljer som företagsnamn, roller, senaste interaktioner och till och med anpassade fält som sponsornivåer eller kostpreferenser. Detta hjälper dig att hålla ordning på allt – det eliminerar dubbla poster, minskar kommunikationsbrister och säkerställer snabb uppföljning före, under och efter evenemanget.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra kommunikationshistorik och åtaganden för tydlig ansvarsskyldighet.

Filtrera och segmentera snabbt kontakter efter roll (sponsor, deltagare, leverantör, personal osv.).

Effektivisera uppföljningen efter evenemanget med strukturerade data till hands.

✅ Perfekt för: Evenemangschefer och koordinatorer som vill effektivisera kontakthanteringen för smidig kommunikation före, under och efter evenemang.

8. Mall för marknadsföringskampanj

Att sprida information om ditt evenemang är lika viktigt som att planera evenemanget i sig. Mallen för marknadsföringskampanjer hjälper dig att planera tidslinjer för sociala inlägg, e-postutskick, annonsutgifter och sponsorkampanjer.

Du vet exakt vad som kommer att publiceras, när det sker och hur mycket du har spenderat hittills. Dessutom gör integrationer med verktyg som Mailchimp, Facebook Ads och LinkedIn det enklare att centralisera dina marknadsföringsinsatser och mäta avkastningen på olika kanaler.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra flera kampanjer samtidigt för att se vilka som genererar mest engagemang.

Ange deadlines med hjälp av kampanjens tidslinjevyer så att alla aktiviteter startar i tid.

Prognosera och kontrollera budgetar med utgiftskolumner som automatiskt summerar utgifterna.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam, evenemangschefer och operativa chefer som vill effektivisera kampanjspårningen och maximera evenemangens synlighet.

💡 Proffstips: Det kan snabbt bli förvirrande att hålla reda på datum för olika leverantörer, kampanjer och evenemangsmilstolpar. Använd ClickUp Calendar för att dra och släppa uppgifter för att omplanera deadlines, se hela evenemangsschemat på ett ögonblick och till och med synkronisera det med Google- eller Outlook-kalendrar för smidig samordning. Du kan också: Filtrera efter ansvarig, taggar eller status för att se vem som hanterar vad och när.

Använd dagliga, veckovisa eller månatliga vyer för att enkelt växla mellan övergripande planering och detaljerade minut-för-minut-uppgifter. Behärska din evenemangstidsplan med ClickUp Calendar

9. Mall för marknadsföringsaktiviteter

Denna mall för marknadsföringsaktiviteter från monday hjälper dig att dela upp ditt evenemang i specifika aktiviteter. Allt från föreläsningar och sponsoraktiviteter till cateringscheman, underhållningsprogram och volontärskift finns i detta redigerbara ramverk.

Med detta håller ditt team, dina leverantörer och volontärer sig synkroniserade, och du får en livevy av vad som är gjort, vad som har fastnat och vad som behöver uppföljning. Dessutom, med inbyggda automatiseringar och visuella vyer, vet du alltid vilka aktiviteter som löper smidigt och vilka som behöver omedelbar uppmärksamhet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa formulär för att samla in sponsorförfrågningar, leverantörsförslag eller gästregistreringar.

Använd tidslinje- eller Kanban-vyer för att snabbt identifiera var det finns förseningar.

Spåra sessioner, montrar, catering, logistik och mer som separata men sammankopplade aktiviteter.

✅ Perfekt för: Evenemangskoordinatorer, driftsteam, leverantörsansvariga och alla som hanterar genomförandet av evenemang snarare än den övergripande planeringen.

10. Mall för marknadsföringsteamets planering

Denna monday-mall för marknadsföringsteamets planering är som ditt personliga evenemangshögkvarter, dvs. den håller alla organiserade, motiverade och på samma sida. Du får en smart att göra-lista som täcker både dina långsiktiga evenemangsmål (som att slutföra valet av lokal eller säkra sponsorer) och dina dagliga uppgifter (som att godkänna inbjudningar eller schemalägga repetitioner).

Evenemangskoordinatorer kan också tilldela uppgifter till teammedlemmar, kontrollera vem som gör vad och se till att ingenting lämnas till sista minuten.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Separera engångsmål för evenemang (bokning av lokal, godkännande av sponsorer) från dagliga genomförandeuppgifter (godkännande av design, uppdateringar om catering).

Använd framstegsdashboards för att snabbt upptäcka obalanser i arbetsbelastningen.

Automatisera repetitiva uppdateringar, som att meddela dekorationsteamet när en budgetpost har godkänts.

✅ Perfekt för: Evenemangschefer, koordinatorer och tvärfunktionella team som anordnar medelstora till stora evenemang

🎯 Statistik: Den genomsnittliga dagliga kostnaden per evenemangsdeltagare var 155 dollar 2024 och förväntades stiga till 169 dollar 2025. Denna uppåtgående trend speglar evenemangens betydelse som en viktig tillväxtfaktor för företag och ett ökande intresse för större och mer komplexa evenemang med fysisk närvaro.

monday. com Begränsningar

monday är en mångsidig och visuellt tilltalande projektledningsprogramvara för evenemang, men den är inte utan nackdelar. Användare pekar ofta på områden där verktyget kan förbättras, särskilt när det gäller tillgänglighet och mobil användbarhet.

Här är de vanligaste begränsningarna i programvaran:

Anpassningen kan kännas överväldigande: Det tar tid och kräver utbildning att ställa in arbetsflöden, eftersom den höga anpassningsgraden inte alltid är nybörjarvänlig.

Mobilappen känns begränsad: Mobilversionen motsvarar inte upplevelsen på datorn, vilket gör det svårare att hantera komplexa uppdateringar när du är på språng.

Prestationsproblem vid stor skala: Stora tavlor eller komplexa kopplingar saktar ofta ner eller når gränser (som gränsen på 10 000 objekt), vilket är svårt för växande team.

Användningen kan vara inkonsekvent: Även om gränssnittet ser enkelt ut, tycker vissa teammedlemmar fortfarande att det är skrämmande, vilket leder till ojämn användning mellan teamen.

Alternativa mallar från monday.com

Har du någonsin lagt märke till hur smidiga evenemang ser ut att vara helt utan ansträngning – medan någon bakom kulisserna frenetiskt kontrollerar om AV-teamet har bekräftat, cateringfirman har fått uppdaterad information om antalet deltagare och huvudtalaren har rätt adress?

Hemligheten bakom framgången ligger i att ha en enda källa till information istället för att jonglera med listor i fem olika verktyg. ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar all din kaotiska evenemangsplanering på ett och samma ställe. Du behöver inte längre leta igenom e-posttrådar för att hitta fotografens kontrakt eller undra om ditt team har sett de senaste restriktionerna för lokalen. ClickUp eliminerar arbetsflödesproblemen så att varje detalj, från den initiala brainstormingen till debriefingen efter evenemanget, finns på ett ställe där ditt team faktiskt kan agera på den. Dessutom erbjuder det över 1000 mallar att välja mellan.

Här har vi lyft fram ClickUp-mallar som du kan använda som smartare och mer mångsidiga alternativ till monday.com:s mallar för evenemangsplanering:

1. ClickUp-mall för evenemangsprojektbeskrivning

Få gratis mall Använd ClickUps mall för evenemangsprojektbeskrivning för att enkelt samordna hela teamet och sätta igång evenemangsplaneringen.

ClickUps mall för evenemangsprojekt ger dig en tydlig utgångspunkt för alla evenemang. Den samlar dina mål, målgrupp, schema och ansvarsområden i ett välstrukturerat dokument. Från förplanering till utvärdering efter evenemanget säkerställer denna mall att alla i ditt team har samma vision om framgång. Detta hjälper dig att minska förvirring, undvika kostsamma misstag och hålla din evenemangsmarknadsföringsstrategi skarp från dag ett.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla in synpunkter från intressenter direkt i briefen för att skapa en starkare, enhetlig strategi.

Definiera milstolpar och klargör scheman så att inga steg i planeringen lämnas oklara.

Planera ansvar och budgetar i förväg för att undvika att projektet växer sig för stort.

Samla in insikter efter evenemanget för att förfina processerna för framtida evenemang.

✅ Perfekt för: Evenemangskoordinatorer och -chefer som vill ha en pålitlig, repeterbar process för planering och samordning av varje evenemang.

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som rör arbetet, som ClickUp, samlas all din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

2. ClickUp-mall för planering av stora evenemang

Få gratis mall Planera och hantera stora evenemang enkelt med ClickUps mall för planering av stora evenemang, som är utformad för att samordna varje detalj.

Stora evenemang som konferenser, bröllop eller musikfestivaler innebär otaliga saker som leverantörer, anmälningar, logistik och budgetering. ClickUps mall för planering av stora evenemang delar upp uppgifterna i tydliga sektioner, så att varje del av planeringsprocessen blir välorganiserad och spårbar.

Med flera vyer, automatisk spårning av framsteg och utrymme för alla evenemangsrelaterade detaljer blir denna mall ditt kommandocenter för att genomföra stora evenemang med självförtroende.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera ditt evenemang i tydliga sektioner som förberedelser, genomförande och uppföljning efter evenemanget.

Växla mellan list- Gantt- och Kanban-tavlor för att spåra tidslinjer, beroenden och övergripande framsteg.

Använd förinställda avsnitt för att fördela budgetar och övervaka utgifter för evenemang med höga insatser.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare som hanterar flerdagars konferenser, festivaler eller företagsevenemang med komplex logistik och stort antal gäster.

3. ClickUp-mall för evenemangsbudget

Få en gratis mall Hantera utgifter och planera ditt evenemang med självförtroende med hjälp av ClickUps mall för evenemangsbudget.

Att hålla evenemanget inom budgeten är lika viktigt som att hålla det inom tidsplanen. ClickUp Event Budget Template ger dig en dedikerad hubb för att planera, spåra och analysera alla kostnader för ditt evenemang, inklusive depositioner för lokalen, leverantörsbetalningar och eventuella tillägg i sista minuten. Du kan också växla mellan list-, tavel- och kalendervyer för att se budgetarna från olika vinklar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela enkelt budgetuppgifter och följ projektets framsteg tillsammans med ClickUp Tasks -integrationen.

Jämför planerade och faktiska utgifter för att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.

Använd rullgardinsmenyer, etiketter och penningfält för att anpassa kostnadsuppföljningen efter ditt evenemangs specifika behov.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare som behöver ha strikt kontroll över ekonomin samtidigt som de samordnar leverantörer, lokaler och tjänster för små till stora evenemang.

📌 Visste du att? 53 % av evenemangsteamen förväntar sig större budgetar i år. Det betyder: Mer budget = mer utrymme för innovation (tänk på uppslukande upplevelser, bättre teknik, starkare innehåll)

Intressenterna signalerar förtroende för evenemang som en tillväxtmotor, även känt som evenemangsdriven tillväxt.

Det här är din chans att driva igenom djärva idéer och bevisa avkastningen på investeringen med förbättrade upplevelser för deltagarna.

💡 Proffstips: När du planerar ett evenemang kan ändlösa e-posttrådar eller spridda direktmeddelanden bromsa dig. ClickUp Chat håller ditt team samordnat genom att samla konversationer och åtgärdspunkter i samma arbetsyta. Planera evenemang snabbare med ClickUp Chat Med ClickUp Chat kan du: Skapa dedikerade chattkanaler för varje evenemang för att centralisera diskussioner i realtid.

Omvandla viktiga meddelanden till uppgifter med FollowUps , så att leverantörssamtal, budgetgodkännanden eller innehållsutkast hanteras vid rätt tidpunkt.

Använd SyncUps (inbyggda video-/ljudsamtal) för att omedelbart slutföra detaljerna med intressenterna.

Dela uppdateringar eller meddelanden via Inlägg så att alla får reda på de senaste ändringarna i schemat eller lokalen.

Fäst evenemangsspecifika chattar för snabb åtkomst till viktig information under kritiska stunder.

4. ClickUp-mall för evenemangshantering

Få en gratis mall Planera och hantera flera evenemang med lätthet med hjälp av ClickUp-mallen för evenemangshantering.

ClickUp Event Management Template hjälper dig att övervaka alla viktiga delar av ditt evenemang, från produktlanseringar till webbinarserier och flera företagsfunktioner under ett kvartal. Med avancerade anpassade fält kan du dessutom spåra betalningsstatus, återstående budget och framstegsprocent för varje evenemang i realtid.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera och övervaka flera evenemang samtidigt utan att tappa fokus på viktiga leveranser.

Se omedelbart om ett evenemang ligger under, över eller inom budget med inbyggda fält för finansiell status.

Använd loggade tids- och utgiftsdata för att utvärdera avkastningen och förbättra planeringen för framtida evenemang.

Tilldela personal, leverantörer och budgetar till rätt evenemang vid rätt tidpunkt för att undvika överlappningar.

✅ Perfekt för: Evenemangschefer, marknadsföringsansvariga och företagsteam som behöver övervaka flera viktiga evenemang utan att tumma på detaljer eller ansvarsskyldighet.

💡 Proffstips: Nöj dig inte med att bara hantera uppgifter. Visualisera istället hela ditt evenemang med ClickUp Dashboards. Dashboards ger dig en helhetsbild utan att du tappar detaljerna ur sikte, vilket är perfekt för att hålla även de mest hektiska evenemangen på rätt spår. Skapa dina egna KPI:er i ClickUp Dashboards och se evenemangets framgång utvecklas i realtid. Med Dashboards kan du: Spåra svar, leverantörers deadlines och budgetar i realtid.

Visa uppgiftsframsteg med anpassningsbara widgets

Dela en live-dashboardvy med intressenter för omedelbara uppdateringar.

5. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Få gratis mall Håll ditt evenemang på rätt spår och se till att alla uppgifter blir utförda med ClickUps mall för evenemangsplanering.

Till skillnad från mer allmänna mallar för evenemangsprojektledning är ClickUp Events Planning Document Template din enda källa till information om evenemang. Den samlar alla viktiga detaljer som avgör evenemangets framgång, från leverantörskontakter och cateringbehov till gästers svar och installationsinstruktioner.

Du kan till och med logga kostrestriktioner, leverantörsavtal, kontrakt, lokaladresser, sittplatser och mycket mer på överskådliga sidor.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra kontrakt, fakturor och avtal direkt tillsammans med ditt evenemangsschema.

Skapa checklistor för förberedelser (evenemangsregistreringsbord, mottagningar, cocktailpartyn osv.) för teamen på plats.

Centralisera all kommunikation för smidig samordning mellan leverantörer och planerare.

Spåra framsteg i realtid och hantera förseningar innan de uppstår med hjälp av ClickUp Dashboards.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare och koordinatorer som behöver en omfattande dokumentationshub för att planera konferenser eller stora sammankomster där noggrannhet och detaljspårning är ett måste.

💡 Proffstips: 75 % av deltagarna säger att praktiska demonstrationer och aktiviteter är det bästa sättet att lära sig på fysiska evenemang. Byt ut en lång presentation mot en live-demonstration, workshop eller interaktiv monter. Även en 15-minuters praktisk session kan fördubbla minnesförmågan och höja deltagarnas betyg.

6. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföringsplan

Få gratis mall Genomför felfria marknadsföringsevenemang samtidigt som du håller koll på alla detaljer med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplan.

För att lyckas med ett spektakulärt evenemang är det viktigt att skapa intresse före, under och efter evenemanget, och det är där ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring kommer in. Med specialiserade vyer som Marknadsföringsuppgifter och Fasöversikt kan du planera varje steg i marknadsföringsprocessen. Tänk på alla steg, från att säkra mediepartnerskap och hantera sociala kampanjer till att övervaka anmälningar och feedback efter evenemanget.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Mät avkastningen på investeringen direkt genom att använda formler och rapporteringspaneler.

Visualisera arbetsflöden per fas (planering, genomförande, utvärdering) med en fasöversikt i Kanban-stil.

Håll kampanjerna enligt schemat med hjälp av evenemangstidslinjen och kalendervyerna.

Anpassade fält för budgetar, utgifter och betalningsstatus gör att du aldrig tappar bort kostnaderna.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare, marknadsföringsteam och företag som vill maximera deltagandet och effekten med en strukturerad, ROI-driven marknadsföringsplan för evenemang.

7. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

Få gratis mall Öka synligheten och hantera varje detalj i marknadsföringen av ditt evenemang med hjälp av ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring.

ClickUp Event Promotion Template är utformad för att ge dina marknadsföringsinsatser en extra boost, från att skapa sociala kampanjer och skicka e-postinbjudningar till att hantera samarbeten med influencers. Till skillnad från allmänna evenemangsmallar fokuserar denna specifikt på marknadsföringsmomentum och publikengagemang, så att ditt evenemang inte bara är välplanerat utan också välmarknadsfört.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa och hantera detaljerade kampanjtidslinjer för att säkerställa att kampanjerna lanseras vid rätt tidpunkt.

Samarbeta smidigt med ditt marknadsföringsteam, byråer eller externa partners i realtid.

Spåra kampanjens räckvidd, engagemang och avkastning för att förfina strategierna under resans gång.

✅ Perfekt för: Evenemangsmarknadsförare, sociala medier-ansvariga och PR-proffs som vill effektivisera marknadsföringskampanjer och säkerställa maximal synlighet för evenemang.

8. ClickUp-mall för evenemangsprojektplanering

Få gratis mall Gör evenemangsplaneringen enkel genom att anpassa vyer, fastställa tydliga tidsplaner och följa framstegen med ClickUp Event Project Plan Template.

ClickUp Event Project Plan Template är avsedd för hantering av evenemang av alla storlekar och komplexitet. Den ger dig en översikt över alla rörliga delar, över flera evenemang, tidslinjer och intressenter, samtidigt som du kan zooma in på de minsta detaljerna när det behövs.

Med anpassade fält kan du logga allt från information om lokalen till budgetfördelningar, medan ClickUp Automations tar hand om repetitiva uppföljningar så att du kan fokusera på att leverera enastående evenemang.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera tidslinjer med Gantt-diagram, kalendrar och framstegstavlor.

Övervaka budgetar, milstolpar och leveranser för alla dina evenemang.

Samarbeta med ditt team genom att tilldela uppgifter, dela uppdateringar och spåra kommentarer.

✅ Perfekt för: Evenemangsbyråer, företagsteam eller marknadsavdelningar som planerar stora, återkommande evenemang på flera platser.

9. ClickUp Enkel mall för evenemangsplanering

Få en gratis mall Se till att ditt nästa evenemang blir perfekt med ClickUps enkla mall för evenemangsplanering.

För evenemangsplanerare som söker tydlighet utan onödiga komplikationer är ClickUp Simple Event Plan Template idealisk. Den hjälper dig att fokusera på det väsentliga, som budgetar, leverantörer och tidsplaner, så att du kan se till att varje evenemang flyter smidigt.

Med inbyggda list-, tavel- och kalendervyer kan du växla mellan övergripande planering och detaljerade uppgifter på några sekunder. Dessutom gör dess anpassningsförmåga den idealisk för medelstora evenemang där du behöver tillräcklig struktur för att hålla ordning, men ändå vill ha flexibilitet att justera planerna under resans gång.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Kom igång snabbare med förinställda listor för lokaler, fakturering, aktiviteter och uppgifter inför evenemanget.

Anpassa enkelt för alla typer av evenemang med intuitiva anpassningsalternativ.

Ställ in ClickUp Task Dependencies för att hålla arbetsflödena tydliga och undvika förvirring i sista minuten.

✅ Perfekt för: Evenemangsplanerare som organiserar medelstora evenemang och vill ha ett effektivt verktyg som kombinerar enkelhet med smarta funktioner.

10. ClickUp avancerad mall för evenemangsplanering

Få gratis mall Gör evenemangsplaneringen stressfri och effektiv med ClickUps avancerade mall för evenemangsplanering.

Att hantera komplexa evenemang kan kännas överväldigande, men ClickUps avancerade mall för evenemangsplanering ger dig den kontroll och tydlighet du behöver. Den är utformad för att hantera evenemang med hög volym och samarbete mellan flera team, såsom internationella konferenser, flerdagarsmässor eller högprofilerade företagsevenemang.

Med 29 anpassade uppgiftsstatusar kan du spåra alla rörliga delar av ditt evenemang, vare sig det gäller bokningar, catering, sponsring, leverantörslogistik eller annat, utan att missa något.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp stora evenemang i mindre, hanterbara faser med automatiserade arbetsflöden.

Tilldela tydliga ansvarsområden mellan avdelningarna för att undvika dubbelarbete.

Spåra resursfördelningen i realtid för att förhindra budgetöverskridningar.

Använd avancerade rapporteringspaneler för att visa evenemangets framsteg för intressenterna.

✅ Perfekt för: Eventbyråer, företagsplanerare och organisationer som arrangerar flerdagars konferenser eller stora evenemang som kräver precision och överskådlighet i varje steg.

Sammanfatta dina evenemang med ClickUp

Att planera evenemang behöver inte alltid vara stressigt eller komplicerat. Med ClickUps mallar för evenemangsplanering får du färdiga system för att organisera alla detaljer, stora som små.

Från budgetering och leverantörshantering till marknadsföring och rapportering efter evenemanget – det finns en mall som passar dina behov. De är anpassningsbara, enkla att använda och ger dig flera vyer så att du kan planera på det sätt som fungerar bäst för ditt team.

Så om du är redo att gå vidare från grunderna ger ClickUp dig självförtroendet och strukturen du behöver för att leverera fantastiska, stressfria och effektfulla evenemang.

