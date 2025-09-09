Gratis CV-mallar från Notion för att få ditt drömjobb

Ett bra CV ska berätta din historia: vad du har byggt upp, löst och lett.

Notions CV-mallar kan hjälpa dig att fånga den historien i ett rent, modernt format som känns mindre stelt än traditionella Word-dokument.

Men när jobbsökandet blir seriöst behöver du ett system för att hålla koll på roller, ansökningar och resultat. Det är där ClickUp kommer in och ger din karriärstruktur och momentum.

Låt oss sätta igång! 📃

Vad är en CV-mall för Notion?

En CV-mall för Notion är ett anpassningsbart digitalt CV som skapas i Notion. Den är utformad för att hjälpa användare att skapa, organisera och presentera sin professionella information i ett visuellt tilltalande format som enkelt kan uppdateras, delas som en länk eller exporteras för jobbansökningar.

Dessa mallar har färdiga strukturerade avsnitt, såsom utbildning, erfarenhet, färdigheter och kontaktuppgifter.

🧠 Kul fakta: Leonardo da Vinci kan ha uppfunnit det allra första CV:t redan på 1400-talet när han sökte jobb hos hertigen av Milano. Så ja, samma person som målade Mona Lisa är skyldig till stressen med att söka jobb. 😉

Notion- och ClickUp-CV-mallar i korthet

Vad kännetecknar en bra CV-mall för Notion?

En utmärkt Notion-mall balanserar läsbarhet, anpassningsbarhet och strategisk formatering. Så här hittar du de bästa:

Tydlig och överskådlig layout: Använder enhetliga rubriker, blanksteg och avsnitt så att rekryterare snabbt kan hitta viktig information som utbildning och arbetslivserfarenhet.

Flexibel struktur: Anpassa avsnitt som färdigheter, projekt eller prestationer så att de passar olika jobbansökningar utan att behöva formatera om från grunden.

Nyckelordsanpassade innehållsområden: Lägger till utrymme för att inkludera rollspecifika nyckelord från jobbeskrivningar för bättre kompatibilitet med sökandesystem (ATS).

Handlingsdrivna prestationer: Fokuserar på punkter som lyfter fram mätbara resultat istället för generella ansvarsområden.

Kortfattad längd: Håller CV:n lättlästa och begränsade till en till två sidor, vilket gör det enkelt för rekryterare att skanna igenom dem på några sekunder.

🧠 Kul fakta: Termen " ansökningsbrev " dök inte upp i ett jobbsammanhang förrän 1956, i en annons i New York Times för en tjänst som industrifärgkemist.

13 gratis exempel på CV-mallar för Notion

Här är några CV-mallar från Notion som ger studenter, kreatörer och yrkesverksamma ett snabbt sätt att visa upp sina färdigheter och erfarenheter.

1. CV-mall för Notion

Trött på att krångla med komplicerade designverktyg bara för att skapa ett professionellt CV? Denna enkla CV-mall har en klassisk design med en tydlig layout som effektivt visar dina färdigheter och erfarenheter.

Detta är ett av de enkla ramverk som ger dig en funktionell och publiceringsklar struktur.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Redigera och uppdatera ditt CV direkt utan att behöva oroa dig för formateringen.

Publicera den som en delbar webblänk som du kan inkludera i ansökningar.

Anpassa enkelt avsnitt som arbetslivserfarenhet, utbildning och färdigheter.

Fortsätt förbättra ditt CV även efter att du har skickat iväg det

Använd AI-verktyg för att förfina beskrivningar och sammanfattningar

📌 Perfekt för: Arbetssökande och studenter som vill ha ett enkelt CV utan krångliga designproblem.

🔍 Visste du att? Alla välkomnade inte de allra första AI-rekryteringsverktygen. Amazon var tvunget att skrota sin experimentella rekryteringsalgoritm efter att den lärt sig att favorisera manliga sökande, vilket visar hur partiskhet i träningsdata kan leda till partiska anställningsbeslut.

2. Notion Professional CV-mall

När du har gått vidare från ditt första jobb och behöver mer än en sammanfattning på en sida är denna professionella CV-mall i Notion precis vad du behöver.

Den ger dig en struktur för att visa bredden i din karriär och skapa en balans mellan tydlighet och detaljer. Det innebär att du kan låta dina prestationer tala för sig själva utan att överbelasta ditt CV.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lyft fram din arbetslivserfarenhet med ett särskilt avsnitt om Erfarenhet .

Visa upp sidoprojekt eller portföljarbeten med ett Projekt -område.

Lägg till en snygg Skills -sektion för att framhäva din expertis.

Håll ordning på dina utbildningsuppgifter tillsammans med dina professionella milstolpar

📌 Perfekt för: Erfarna yrkesverksamma som vill byta karriär och behöver ett detaljerat CV.

3. CV-mall från Notion av Minimal Startup

Ibland är mindre mer. Denna CV-mall hjälper dig att skapa ett professionellt CV som är överskådligt och fokuserar på det väsentliga i en elegant layout.

Recensenter har berömt dess anpassningsförmåga och noterat hur lätt den är att anpassa och förstå, även för nybörjare.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera ditt CV i tydliga avsnitt: profil, utbildning, arbetserfarenhet och färdigheter.

Använd inbyggda platshållare så att du vet exakt vad du ska fylla i, vilket sparar tid vid inställningen.

Håll layouten fri från distraktioner så att rekryterarna kan fokusera enbart på dina kvalifikationer.

Publicera som en webbsida, som också fungerar som en enkel personlig varumärkessida för dina ansökningar.

📌 Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett minimalistiskt, funktionellt CV som de kan skapa snabbt.

💡 Proffstips: Vissa moderna företag (t.ex. Google eller teknikföretag) har helt slopat ansökningsbrev. Istället föredrar de att se konkreta arbetsprover, såsom skrivprov, GitHub-koder eller till och med tweets, för att bedöma kandidaterna. Se till att du inte ignorerar denna aspekt när du skickar ut ansökningsmejl.

4. CV-mall från Notion för nyutexaminerade högskoleelever

Det kan vara svårt att ta sig in på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden, men denna CV-mall från Notion för studenter är utformad för att underlätta den övergången.

Med en modern layout hjälper den dig att lyfta fram det som är viktigast i början av din karriär: din utbildning, dina färdigheter och de projekt som visar din potential.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visa upp dina akademiska meriter med ett särskilt avsnitt om utbildning.

Lyft fram kursprojekt, examensarbeten eller forskningsarbete för att visa dina praktiska färdigheter.

Inkludera praktikplatser, deltidsjobb eller ledarskapserfarenhet från campus på ett strukturerat sätt.

Använd en layout som fokuserar på dina färdigheter för att lyfta fram dina styrkor för rekryterare.

📌 Perfekt för: Studenter, nyutexaminerade och yrkesverksamma i början av karriären som vill lyfta fram utbildning, färdigheter och praktiska projekt framför många års arbetserfarenhet.

📚 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Notion

5. CV-mall från Notion med portfölj för personligt brev

Om du letar efter mer än bara ett CV ger denna CV-mall från Notion med integrerat personligt brev dig ett polerat paket. Den kombinerar en modern CV-layout med ett matchande personligt brev och till och med en Canva-mall för extra anpassning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kombinera ditt CV med ett inbyggt avsnitt för personligt brev där du förklarar varför du söker jobb , så att din ansökan blir sammanhängande.

Lägg till referenser eller lyft fram extrajobb för att visa en komplett bild av din professionella bakgrund.

Bifoga din portfolio eller designprover direkt i mallen.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma som vill ha en kombination av CV och personligt brev, särskilt kreatörer, designers och sökande som behöver visa upp sidoprojekt eller portföljer tillsammans med sitt CV.

6. Notion – elegant mall för professionellt CV för företag

Denna CV-mall från Notion är utformad för erfarna yrkesverksamma som vill ta sig in i företagsroller eller avancera i sin karriär. Med sina strukturerade avsnitt betonar den trovärdighet, expertis och en polerad presentation som rekryterare i formella branscher förväntar sig.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Presentera en karriärsammanfattning högst upp för att omedelbart lyfta fram ditt värde.

Visa upp certifieringar, utmärkelser eller yrkesutbildningar för att öka din trovärdighet.

Använd en ren, företagsinspirerad design som håller fokus på dina kvalifikationer.

Anpassa avsnitten så att de passar ansökningar till chefs- eller ledande befattningar utan att det blir rörigt.

📌 Perfekt för: Medelhöga till höga chefer inom företagssektorn som behöver ett CV som visar på deras expertis.

Titta på den här videon för extra tips om hur du kan imponera på rekryterare:

7. Notion Modern minimalistisk CV-mall

För dig som tror på att göra intryck med både design och innehåll erbjuder denna Notion-mall en balans mellan personlig stil och substans.

Dess gråskaliga CV-format gör att det ser professionellt ut. Du kan enkelt justera rubriker, ändra ordningen på delar eller anpassa formateringen utan designverktyg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förbättra din profil med en minimalistisk gråskalig layout som känns modern och professionell.

Integrera dina kontaktuppgifter och sociala länkar direkt, så att rekryterare lättare kan komma i kontakt med dig.

Anpassa avsnitten för att lyfta fram dina kunskaper, färdigheter, utbildning och erfarenhet utan att det blir rörigt.

Säkerställ anpassningsförmåga för nyutexaminerade och erfarna yrkesverksamma som vill ha en designfördel.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma och nyutexaminerade som vill ha ett snyggt, designfokuserat CV som speglar deras moderna karriäridentitet.

💡 Proffstips: Att dela med dig av snabba eller udda prestationer, som att lösa en Rubiks kub på 30 sekunder eller samla 1 000 gummiankor, kan hjälpa dig att bygga starkare relationer med intervjuare och lämna ett bestående intryck.

8. CV-mall för studenter från Notion

Denna Notion-mall för studenter hjälper dig att göra ett starkt intryck tidigt i din karriär.

Med en professionell och enkel layout är det enkelt att lyfta fram din utbildning, dina projekt och dina fritidsaktiviteter. Eftersom den finns i ditt Notion-arbetsområde är versionshanteringen enkel, och du kan enkelt dela ditt CV via en webblänk eller exportera det till PDF efter behov.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Exportera ditt CV som PDF när du behöver en traditionell version för ansökningar.

Du kan enkelt komma åt och redigera både på mobilen och datorn, så att du kan uppdatera när du är på språng.

Inkludera fritidsaktiviteter, volontärarbete eller engagemang på campus för att sticka ut.

Anpassa mallen och lägg till avsnitt för stipendier, utmärkelser eller forskning om det är relevant.

📌 Perfekt för: Gymnasie- och högskolestudenter som söker praktikplatser, stipendier, campusjobb eller sitt första jobb.

9. CV-mall i Notion med LinkedIn-format

via Notion

Om du gillar den tydliga strukturen i LinkedIn-profilerna, ger denna CV-mall från Notion samma stil i ett anpassningsbart CV-format.

Med avsnitt som speglar LinkedIn, såsom karriärhöjdpunkter, färdigheter, prestationer och mer, är det ett professionellt sätt att presentera dig själv både online och offline.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spegla den välbekanta LinkedIn-profilens layout för att underlätta läsbarheten för rekryterare.

Markera milstolpar och prestationer i din karriär i en tidslinje-liknande struktur.

Visa upp projekt och rekommendationer i en stil som känns omedelbart igenkännbar.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma som vill att deras CV ska stämma överens med deras LinkedIn-profil.

10. Mall för CV och portfolio i Notion

Ett CV i sig kanske inte räcker. Denna CV-mall från Notion med länkar till din portfolio låter dig kombinera din professionella resa med konkreta bevis på ditt arbete.

Från kampanjer och fallstudier till prestationer och sidoprojekt – du kan visa upp allt i denna sammanhängande mall.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Inkludera en portföljsida med arbetsprover, kampanjer eller kreativa projekt.

Lyft fram din expertis inom området och de branscher du har arbetat i för att skapa en välbalanserad profil.

Använd ett betygssystem för att presentera dina prestationer och personliga färdigheter visuellt.

Organisera extrauppgifter som språk, hobbyer och utmärkelser för att visa mer av din personlighet.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma, frilansare och kreatörer som vill ha ett CV som också fungerar som portfolio.

11. Notion Professional CV- och meritförteckningsmall

Att komma förbi rekryteringssystem kan vara ett av de största hindren i din jobbsökning. Denna Notion-mall med ATS-vänlig formatering är utformad för att säkerställa att ditt CV inte försvinner i den digitala röran.

Med sin moderna, professionella layout balanserar den läsbarheten för rekryterare med maskinell analys, så att dina färdigheter och erfarenheter kommer till sin rätt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Behåll en professionell design som passar alla branscher, både inom näringslivet, kreativa yrken och teknik.

Dela ditt CV digitalt som en Notion-sida eller exportera en rekryterarvänlig version när det behövs.

Anpassa den för flera ansökningar genom att duplicera och skräddarsy versioner för olika jobbeskrivningar.

📌 Perfekt för: Arbetssökande inom alla branscher, från webbutvecklare och designers till affärsproffs.

💡 Proffstips: Minnesvärda ögonblick eller exempel som att felsöka ett system under en 14 timmars flygning eller genomföra en viral kampanj på sociala medier som setts av två miljoner människor gör att du sticker ut.

12. CV-mall för arkitekter i Notion

Ett CV som endast består av text lyckas ofta inte förmedla kreativiteten inom områden som arkitektur. Denna Notion-mall återspeglar din erfarenhet, men fokuserar också på din designfilosofi och ditt portfolio.

Med dedikerade utrymmen för projektpresentationer och en inbyggd QR-kodfunktion kan du presentera ditt arbete i ett format som är lika polerat som dina designer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Bifoga en QR-kod som länkar direkt till din portfolio, webbplats eller 3D-modellvisare.

Presentera arkitektoniska projekt med bilder, skisser eller fallstudier tillsammans med beskrivningar.

Lyft fram specialiseringar (bostäder, kommersiella fastigheter, stadsplanering, inredning) som matchar projektmöjligheterna.

Lägg till verktyg och programvarukunskaper, som AutoCAD, Revit, Rhino eller SketchUp, för att visa dina tekniska färdigheter.

📌 Perfekt för: Arkitektstudenter, praktikanter och legitimerade arkitekter som behöver ett CV som kombinerar professionalism med visuella bevis.

13. Notion IT-professionellt CV med mall för personligt brev

För att få ett IT-jobb måste du bevisa din tekniska expertis. Denna Notion-mall är utformad med IT-rekryterare i åtanke och hjälper dig att visa upp dina tekniska färdigheter, certifieringar och praktiska projekterfarenheter i ett format som sticker ut.

Den är optimerad för ATS med strategisk integration av nyckelord, vilket säkerställer att din profil passerar filtren och hamnar i rätt händer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa ett anpassat personligt brev som lyfter fram dina projekt och din passion för teknik.

Hantera referenser med en dedikerad spårare, inklusive deras kompetens och kontaktuppgifter.

Optimera ditt innehåll med ATS-vänliga nyckelord för att förbättra synligheten i rekryterares sökningar.

Visa din påverkan med projektfokuserade höjdpunkter och mätbara prestationer.

📌 Perfekt för: Programvaruutvecklare, nätverksingenjörer, systemadministratörer, cybersäkerhetsspecialister och även personer som byter karriär och vill börja inom IT-branschen.

💡 Proffstips: Här är ett tips för din jobbsökning: behandla informativa intervjuer som mikroprojekt. Undersök personens roll, förbered en minicase eller en idé att diskutera och följ upp med konkreta insikter eller förslag. På så sätt förvandlas avslappnade samtal till minnesvärda, värdedrivna kontakter som kan påskynda möjligheterna.

Begränsningar i Notion för skapande av CV

Notion erbjuder imponerande anpassningsmöjligheter och delbarhet, men har också några viktiga nackdelar när det gäller att skapa snygga CV:n:

Dålig PDF-export: Den inbyggda PDF-exporten saknar marginalstyrning och kan ändra teckensnitt, vilket resulterar i PDF-filer som inte går att söka i och som hindrar ATS-läsbarheten.

Prestandafördröjningar: Att öppna stora sidor eller arbeta med komplexa innehåll kan göra plattformen betydligt långsammare, vilket påverkar redigering av CV:n.

Ingen central arbetsyta: CV:n och ansökningshandlingar ligger på isolerade sidor, vilket gör det svårt att koppla CV:n till uppgifter, intervjuer eller spårning av jobbsökningen.

Begränsad samverkan: Det är komplicerat att dela ett CV i Notion för att få feedback, eftersom det saknar versionskontroll, kommentarer och strukturerade arbetsflöden.

🔍 Visste du att? 99 % av rekryteringscheferna använder redan AI i någon form för att underlätta rekryteringen. Men mer än hälften (54 %) av rekryteringscheferna bryr sig faktiskt om ditt CV eller ditt personliga brev är genererat av AI. Det innebär att transparens och äkthet är viktigare än någonsin.

Gratis alternativ till Notion-mallar

Notion erbjuder visserligen CV-mallar, men de känns ofta som statiska dokument.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Det överbryggar luckorna som Notion lämnar efter sig och gör perfekta CV till en del av ett större arbetsflöde, där ansökningar, uppföljningar och feedback finns i samma användarvänliga gränssnitt.

Här är några av de bästa ClickUp-mallarna att använda när du planerar din jobbsökning. 🎯

1. ClickUp mall för CV för allmänna chefsbefattningar

Få en gratis mall Lyft fram dina karriärmässiga milstolpar i en ren layout med ClickUps mall för CV för allmänna chefsbefattningar.

Visa upp din ledarskapserfarenhet med ClickUps CV-mall för allmänna chefer, som är utformad för yrkesverksamma.

Den är utformad i ClickUp Docs och ger dig flexibiliteten att lyfta fram mätbara framgångar, operativ expertis och ledarskapspåverkan utan att behöva oroa dig för klumpig formatering.

Samarbete i realtid och versionskontroll gör det enkelt att förfina ditt CV med feedback från mentorer eller kollegor, allt på ett och samma ställe.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Börja starkt med en särskild sammanfattningsdel som betonar din ledarskapsvision och påverkan.

Skapa flera versioner av ditt CV för olika roller och spara dem överskådligt i Docs Hub-biblioteket.

Använd rich text-formatering i dokument för att lyfta fram prestationer, mätvärden och viktiga förändringar.

📌 Perfekt för: Högre chefer, direktörer och ledande befattningshavare som skapar en karriärplan för att presentera strategiska prestationer i ett anpassningsbart CV-format.

🚀 Fördelar med ClickUp: ClickUp Docs gör ditt CV till ett levande dokument, inte en statisk fil. Samla ditt CV, dina ansökningsbrev och dina anteckningar om jobben i ClickUp Docs Så här gör du: Version för olika roller: Behåll ett huvud-CV och kopiera det för SaaS-, produkt- eller ingenjörsroller utan att skriva om det från grunden.

Redigering och samarbete i realtid: Dela med en mentor eller kollega, få omedelbara kommentarer och förfina tillsammans

Länkade uppgifter och uppdateringar: Koppla ditt CV-dokument till din jobbsökningslista i ClickUp så att uppdateringar (som nya certifieringar) alltid är synkroniserade.

2. ClickUp teknisk CV-mall

Få en gratis mall Skräddarsy tekniska berättelser utan ansträngning med ClickUps mall för tekniska CV.

Medan andra tekniska CV-mallar bara presenterar information, förvandlar den här din arbetserfarenhet till en tydlig berättelse om problemlösning och innovation.

ClickUps tekniska CV-mall är specialutvecklad för IT-chefer, från CTO:er till systemarkitekter. Den ger dig strukturerade avsnitt där du kan lyfta fram din tekniska kompetens, certifieringar och projekt på företagsnivå.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visa upp dina tekniska kunskaper och certifieringar i särskilda, lättöverskådliga avsnitt.

Koppla komplexa initiativ som molnmigreringar, säkerhetsöversyner eller moderniseringsprojekt direkt till affärsresultat.

Använd ClickUp Brain för att skärpa tekniska uttalanden, kvantifiera resultat och lyfta fram ledarskapets inverkan direkt.

📌 Perfekt för: CTO:er, CIO:er, tekniska direktörer, IT-chefer och systemarkitekter som behöver ett CV.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain fungerar som din personliga AI-CV-skapare inbyggd i din arbetsyta. Med funktioner som AI Writer for Work kan du skapa starka CV-punkter och bullet points utifrån din erfarenhet. Få kontextmedvetna svar från din arbetsplats och skapa effektfulla CV med ClickUp Brain Du kan också använda AI för att förbereda dig inför anställningsintervjuer genom att be den generera skräddarsydda svar på tekniska frågor. Den kan också ge dig samtalsämnen och visa dig hur du kan tala om dina styrkor och svagheter.

3. CV-mall för produktchef från ClickUp

Få en gratis mall Visa upp din karriär med ClickUps CV-mall för produktchefer.

Alla projektledare tycker att det är svårt att balansera strategi, genomförande och kundfokus på en enda sida. CV-mallen för produktledare från ClickUp är utformad för att visa just det.

Du kan visa din förmåga att forma produktvisioner, lansera viktiga funktioner och samla tvärfunktionella team bakom mätbara mål.

Den är utformad i ClickUp Docs och ger dig ett intuitivt ramverk för att lyfta fram både den övergripande strategin och detaljerna i genomförandet som gör att du sticker ut.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa rollspecifika CV för SaaS, B2B, B2C eller plattformsprodukter

Dokumentera mätbara effekter som antagandegrader, lanseringstider och intäktstillväxt i strukturerade, återanvändbara avsnitt.

Visa på ditt tvärfunktionella ledarskap genom att tydligt koppla samman teknik, design och affärsresultat i ditt CV.

Använd AI-driven redigering för att förfina sammanfattningar eller skärpa formuleringar.

📌 Perfekt för: Produktchefer som driver strategi och genomförande och behöver ett CV som bevisar deras förmåga.

🚀 ClickUp-fördel: En annan imponerande funktion är ClickUp Brain MAX. Du kan använda AI för jobbsökning eftersom den förstår sammanhanget i din arbetsmiljö (uppgifter, dokument, projekthistorik och anslutna appar). Använd funktionen Talk to Text för att prata om ditt tidigare projekt: Brain MAX fångar upp dina ord, formaterar dem omedelbart till snygga punktlistor eller sammanfattningar och automatiserar skrivandet med röst-till-text-funktionalitet. Fånga upp idéer och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

📚 Läs också: En guide till att skriva ett vinnande jobbförslag

4. CV-mall för projektledare från ClickUp

Få en gratis mall Lyft fram din ledarskapsförmåga med ClickUps CV-mall för projektledare.

De flesta projektledares CV ser ut som listor över uppgifter, men ditt CV bör visa hur du levererar resultat under press. ClickUps CV-mall för projektledare är utformad för att fånga omfattningen och skalan av ditt ledarskap.

Du kan använda den för att beskriva hur du samordnar tvärfunktionella team, hanterar skiftande prioriteringar och levererar komplexa projekt i tid och inom budget.

Från agil sprintledning till företagslanseringar – denna CV-mall för projektledare säkerställer att din förmåga att balansera strategi, genomförande och samordning med intressenter kommer till sin rätt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd en omvänd kronologisk layout för att lyfta fram dina senaste framgångar och karriärutveckling.

Översätt projektmetoder (Agile, Waterfall, Hybrid) till tydliga affärsresultat

Lägg till ett projektledarbrev och ange budget, omfattning och riskhantering i kvantifierbara, rekryterarvänliga termer.

📌 Perfekt för: Projektledare, programledare och leveransexperter som ser till att genomförandet sker smidigt.

5. ClickUp-mall för CV inom teknik

Få en gratis mall Lyft fram dina tekniska färdigheter med ClickUps CV-mall för ingenjörer.

De flesta CV:n inom teknikbranschen är antingen överfyllda med teknisk jargong eller förenklar arbetet så mycket att det blir vagt. ClickUps CV-mall för tekniker översätter komplexa projekt till prestationer som rekryterare snabbt kan förstå, utan att ta bort den tekniska trovärdigheten.

Detta CV för ingenjörer passar bäst om du skräddarsyr ditt CV för roller inom DevOps, full-stack eller dataengineering.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visa upp arkitektoniska val, förbättringar av skalbarheten och ökad tillförlitlighet i ett affärsanpassat språk.

Använd en minimalistisk, rekryterarvänlig layout som ändå lyfter fram din djupa tekniska expertis.

Håll ordning på flera versioner i ClickUp för olika ingenjörsroller eller företag.

Länka direkt till portföljprojekt, GitHub-repositorier eller fallstudier för ökad trovärdighet.

📌 Perfekt för: Tekniska chefer, systemarkitekter och seniora utvecklare som behöver lyfta fram både sin tekniska kompetens och de affärsresultat de har åstadkommit.

6. ClickUp-mall för jobbsökning

Få en gratis mall Hantera flera jobbansökningar med ClickUps mall för jobbsökning

Jobbsökande kan kännas överväldigande; du måste skräddarsy CV, spåra rekryterares e-postmeddelanden och komma ihåg uppföljningsdatum. ClickUp Job Search Template tar bort stressen från processen och organiserar varje steg i din sökning på ett och samma ställe.

Med denna mall får du ett tydligt system för att fånga upp möjligheter, hantera ansökningar och spåra interaktioner med rekryterare, allt inom Notion-alternativets flexibla arbetsyta.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Följ utvecklingen med ett ögonkast med steg som Sparad ansökan , Ansökan inlämnad , Intervju , Erbjudande och Avslutat .

Använd taggar, kommentarer och ClickUp Automations för att påminna dig själv om uppföljningar, hantera konversationer och hålla dokument direkt länkade till ansökningar.

Växla mellan vyerna Prioriterade ansökningar (markera brådskande roller), Företagslista (spåra potentiella arbetsgivare), Ansökningsstadium (flytta jobb genom din pipeline) och Kom igång-guide (snabb guide till inställningar).

📌 Perfekt för: Studenter, personer som byter karriär och erfarna yrkesverksamma som vill ha ett strukturerat, repeterbart sätt att hantera jobbansökningar.

🚀 ClickUp-fördel: Automatiseringar i ClickUp sköter repetitiva uppgifter och uppdateringar så att du kan fokusera på jobbförberedelserna. Du kan skapa anpassade automatiseringar baserade på "om detta, då det" -triggers. När du till exempel markerar en uppgift som "ansökan" kan statusen automatiskt ändras i din jobbsökare.

7. ClickUp-mall för jobbsökningslista

Få en gratis mall Spåra ansökningsprocessen för varje jobb du söker med ClickUps mall för jobbsökarlista.

Jobbsökning kan vara överväldigande, särskilt när du inte är säker på vad du vill göra. ClickUps mall för jobbsökarlista ger dig ett strukturerat sätt att logga varje möjlighet, jämföra alternativ och gå igenom din pipeline med självförtroende.

Till skillnad från en generisk tracker är den utformad som ett personligt CRM-system för din jobbsökning. Du kan spåra rolltyper, företagsbetyg, lönespann och intervjusframsteg samtidigt som du håller dina material och anteckningar kopplade till varje möjlighet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd tydliga statuskolumner för att se vad som är pågående, vad som behöver följas upp och vad som är klart.

Registrera förväntningar på ersättning, önskemål om arbetsplats, nätverkskontakter eller befattningsnivå (t.ex. chef vs. vice VD).

Jämför möjligheterna sida vid sida, skapa flera spår (som ledarskaps- vs. konsultroller) och väga förmåner, fördelar och karriärinriktning.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma som vill ha ett överskådligt och praktiskt sätt att hantera sin jobbsökning.

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användningsgrad tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den smidiga, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI:n till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det! AI:n är djupt integrerad i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUp-kunderna som har ersatt 3+ appar med vår allt-i-ett-app för arbete!

8. ClickUp-mall för personligt brev

Få en gratis mall Kontakta företag med detaljerad information om din profil med ClickUps mall för personligt brev.

Ett välskrivet CV berättar din historia, men ditt personliga brev visar varför det är viktigt för företaget. ClickUps mall för personligt brev erbjuder ett professionellt, lättredigerat ramverk som gör det möjligt för dig att koppla dina unika färdigheter till rollen.

Den hjälper dig att fokusera på vad rekryterare faktiskt bryr sig om: varför du vill ha jobbet, hur din erfarenhet kan påverka företaget och vad som skiljer dig från andra kandidater.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Håll en professionell stil med förinställda rubriker, avstånd och avsnitt.

Spara viktiga värdeuttalanden (som ledarskapsmeriter eller resultat du har uppnått) och anpassa dem till varje företag.

Använd ClickUp Brain för att skriva personliga inledningar eller avslutningar för specifika roller och branscher.

Dela ditt utkast med en mentor, karriärcoach eller kollega direkt i dokumentet för att få feedback i realtid.

📌 Perfekt för: Arbetssökande som vill göra varje ansökan personlig och övertygande utan att slösa tid på omformatering.

Här är vad Julia Hatfield, direktör för årlig donation, Ohio Wesleyan University, hade att säga om deras erfarenhet av ClickUp:

ClickUp hjälper oss att hålla deadlines (eller justera dem vid behov) och att hålla koll på projekt som involverar många aktörer – jag älskar möjligheten att spåra framsteg till slutförandet i appen och att lägga till kommentarer och bilagor till en uppgift.

ClickUp hjälper oss att hålla deadlines (eller justera dem vid behov) och att hålla koll på projekt som involverar många aktörer – jag älskar möjligheten att spåra framsteg till slutförandet i appen och att lägga till kommentarer och bilagor till en uppgift.

"CV" Jobbsökning med ClickUp

I slutändan fyller Notions CV-mallar sin funktion: de hjälper dig att skapa ett snyggt och professionellt CV.

Men där slutar det. Du får ingen möjlighet att hantera ansökningar, spåra feedback eller förbereda dig för intervjuer.

ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet, hjälper dig med detta. Med Docs kan du skapa CV och personliga brev på några minuter, samarbeta med redigeringar i realtid och lagra allt på ett organiserat ställe.

Kombinera det med ClickUp Brain så får du AI-driven hjälp med att förfina punkterna och skräddarsy CV:n för olika roller. Det kan till och med generera personliga personliga brev.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅