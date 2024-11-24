Hur man svarar på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?”

Du är halvvägs genom intervjun och känner dig säker, när plötsligt intervjuaren frågar: "Varför söker du ett nytt jobb?" Denna fråga kan ta dig på sängen, även om du är väl förberedd.

Det här är mer än bara småprat – det är ett subtilt test av din motivation, professionalism och ärlighet. Hur du svarar påverkar resten av samtalet. Det är också en möjlighet att sätta tonen för hur du uppfattas som kandidat.

I den här bloggen går vi igenom hur du kan svara på denna intervjusfråga på ett genomtänkt sätt och göra ett bestående intryck utan att låta förberedd. Är du redo att imponera? 💁

Intervjuarens perspektiv: Varför arbetsgivare ställer denna fråga

När arbetsgivare frågar ”Varför söker du ett nytt jobb?” försöker de bedöma vad som motiverar dig, hur engagerad du kommer att vara och om du passar in i deras arbetskultur.

Denna fråga ger arbetsgivaren en inblick i vad du söker i din nästa anställning. Söker du mer utveckling? En bättre balans mellan arbete och privatliv? Eller kanske en bättre lön? Att förstå dina motiv hjälper dem att se om de kan uppfylla dina mål. 📌 Exempel: Om en högre lön är din främsta motivation kan arbetsgivaren ifrågasätta om du kommer att vara engagerad i jobbet eller om du kommer att säga upp dig när ett bättre erbjudande dyker upp.

Låt oss titta på några andra skäl till varför detta är en vanlig fråga. 📝

Kontrollera engagemanget

Att anställa och utbilda nya medarbetare tar tid och resurser, så arbetsgivare är naturligtvis försiktiga med kandidater som byter jobb ofta. En kandidat som fokuserar på vertikal och lateral tillväxt och långsiktig utveckling brukar sticka ut.

Bedöma kulturell passform

Arbetsgivare vill bedöma om du passar in i företagets kultur. Ditt svar måste spegla en uppskattning för teamwork och samarbete samt värderingar som matchar företagets mission, såsom innovation eller gemenskap.

Blicka framåt

De är intresserade av kandidater med en vision för sin framtid. När du beskriver karriärmål som inkluderar att växa inom och för företaget visar det på ambition och ditt engagemang för professionell utveckling.

🔍 Visste du att? Begreppet "kulturell passform" blev populärt på 1980-talet, då forskning visade att anställning av personer vars personligheter och värderingar stämmer överens med organisationen leder till större lojalitet och lägre personalomsättning.

Företag använder dock också en ”kulturförstärkande” strategi för att undvika diskriminering, vilket innebär att intervjuare utbildas i att fokusera på hur kandidaterna kan förbättra den befintliga kulturen.

Att förstå varför bakom denna fråga kan hjälpa dig att formulera ett svar som fungerar till din fördel. Så här gör du. 📂 Framhäv relevanta färdigheter: Nämn färdigheter som passar utmärkt för rollen. Förklara dina motiv: Berätta varför du är intresserad av ett nytt jobb, utöver bara lönen. Uttryck långsiktiga mål: Berätta om hur du ser dig själv utvecklas inom företaget.

Med detta tillvägagångssätt visar du dig vara en omtänksam och engagerad kandidat som är redo att bidra på ett meningsfullt sätt.

Hur man svarar på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?”

Nyckeln till att svara på denna (ö)kända fråga? Formulera ditt svar så att det visar ambition, värderingar och beredskap för något nytt – utan att det låter som om du flyr från nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

Låt oss gå igenom några strategier. 🗒️

1. Utvärdera dina skäl till att du vill byta jobb

När du funderar på varför du söker ett nytt jobb, reflektera över vad som får dig att lämna din nuvarande tjänst.

Varför vill du sluta? Vad är det som inte fungerar? Är det dagliga utmaningar, stagnation i lärande och utveckling eller ansträngda relationer med kollegor?

Du måste också fundera över vad du söker i din nya roll, till exempel karriärutveckling, önskad arbetsmiljö och värderingar.

Att ge ett ärligt svar hjälper dig att skapa förtroende hos rekryteraren och bygger upp din trovärdighet.

Låt oss titta på några vanliga skäl som du kan använda: Uppsägningar: Din tidigare arbetsgivare genomförde uppsägningar, vilket påverkade din roll. Anställningstrygghet: Din nuvarande arbetsgivare står inför ekonomiska utmaningar och du känner dig osäker på din position. Utvecklingsmöjligheter: Du söker mer ansvar och utveckling Karriärbyte: Du vill byta till ett nytt område eller en ny bransch som bättre passar dina långsiktiga Du vill byta till ett nytt område eller en ny bransch som bättre passar dina långsiktiga karriärmål. Balans mellan arbete och privatliv: Du behöver en bättre balans mellan arbete och privatliv eller mer flexibla arbetsvillkor.

2. Förbered ditt svar

Nästa steg är att reflektera över din karriärväg och förstå vad som driver dig att byta karriär. Koppla dessa motiv till den tjänst du söker och förbered ett rakt svar.

Så här gör du. 🎯 Reflektera över din karriärväg: Gå igenom dina tidigare roller för att identifiera vad du tyckte om, vad du saknade och vad du lärde dig. Tänk på dina färdigheter, prestationer och karriärmål. Du måste också upptäcka mönster och teman i dina karriärval, till exempel din fallenhet för utmaningar. Identifiera motivationen för att byta jobb: Som vi diskuterat tidigare hjälper det att veta varför du vill gå vidare för att kunna ge ett självklart och tydligt svar. Anpassa ditt svar efter rollen: Sammanfatta kort din karriär och förklara dina motiv för att söka nya roller. Avsluta ditt svar genom att koppla dina mål till företagets värderingar eller mission.

ClickUp-uppgifter

Använd ClickUp Tasks för att återspegla olika stadier i din jobbsökarprocess.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper dig att hantera både ditt arbete och dina personliga projekt. Den erbjuder allt du behöver för att hålla ordning och ha koll på dina uppgifter.

ClickUp Tasks kan vara ett strategiskt verktyg för att organisera och anpassa dina svar till den potentiella tjänsten.

Börja med att skapa ett ClickUp-projekt avsett för detta ändamål, där du kan använda uppgifter för att beskriva de väsentliga kraven från jobbeskrivningen. I avsnittet med uppgiftsbeskrivningar kan du ange dina relevanta färdigheter, prestationer och projekt som är kopplade till varje krav.

Detta verktyg är mycket effektivt för personlig och professionell utveckling. Med hjälp av det kan du markera din närvaro och spåra din arbetstid samt sortera dina individuella uppgifter efter dina behov. Du kan ange prioriteringen för uppgifterna i din att göra-lista och det kan påminna dig om det förfallodatum som du angett för dina uppgifter.

ClickUps uppgiftschecklistor strukturerar dina prestationer och säkerställer att du tar upp alla viktiga punkter. Om tjänsten till exempel fokuserar på projektledning kan du inkludera en checklista över verktyg, metoder och utmaningar som du har hanterat framgångsrikt.

Slutligen, för mer komplexa kvalifikationer, använd deluppgifter för att beskriva specifika exempel på ledarskap eller teamhantering. Denna metod gör det möjligt för dig att utforma ett strukturerat och relevant svar under intervjun.

3. Strukturera ditt svar

När du förbereder ditt svar på frågan inför en intervju är det viktigt att hitta en balans mellan ärlighet och professionalism. Du kan också få denna fråga under en avgångsintervju.

Här är några viktiga punkter att komma ihåg för att undvika vanliga fallgropar. ⚠️

Formulera ditt svar på ett positivt sätt

Betona din önskan om karriärutveckling och nya utmaningar. Undvik att kritisera din nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Formulera istället ditt svar på ett positivt sätt för att återspegla en proaktiv inställning.

📌 Exempel: Istället för att säga ”Jag är frustrerad över mitt nuvarande jobb eftersom det saknar möjligheter till professionell utveckling”, kan du svara med ”Jag har uppskattat min tid på mitt nuvarande jobb, men jag känner att företagets inriktning inte längre stämmer överens med mina karriärmål. Jag vill arbeta för en organisation som delar mina värderingar och fokuserar på innovation.”

Var autentisk

Se till att ditt svar verkligen återspeglar dina motiv. Äkthet väcker genklang hos intervjuare och gör ditt svar mer relaterbart.

📌 Exempel: ”Efter att ha arbetat inom hälso- och sjukvårdssektorn i flera år brinner jag för att förbättra patientvården. Jag lockas av er organisation på grund av dess engagemang för innovativa hälso- och sjukvårdslösningar som verkligen gör skillnad i människors liv.”

Diskutera framtida ambitioner

Berätta vad som lockar dig med det nya företaget och den nya rollen. Du kan till och med uttrycka entusiasm för att få arbeta med innovativa projekt som stämmer överens med dina intressen.

📌 Exempel: ”Jag är entusiastisk över den här tjänsten eftersom den ger mig möjlighet att arbeta med innovativa projekt som ligger i linje med mitt intresse för teknik och produktutveckling, särskilt när det gäller att förbättra användarupplevelsen.”

Ge konkreta exempel

Vaga svar kan ge intryck av att du är oförberedd. Förbered konkreta exempel som illustrerar dina motiv och karriärsmål för att göra ditt svar mer övertygande.

📌 Exempel: ”Som marknadsföringskoordinator ledde jag en kampanj som ökade vårt engagemang i sociala medier med 30 %. Nu vill jag fokusera på analys och marknadsundersökningar, och den här rollen lockar mig eftersom den passar mina färdigheter och erbjuder innovativa projekt som utnyttjar data för affärsbeslut.”

💡 Proffstips: Se avgångssamtalet som ett tillfälle att lära dig något. Att identifiera vilka aspekter av din roll som fick dig att söka nya möjligheter kan hjälpa dig att upptäcka varningssignaler eller ”måsten” i framtida jobb för att få värdefulla insikter.

Exempel på svar

Du måste utforma personliga svar baserat på olika omständigheter.

Nu när du känner till grunderna för hur du svarar på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?” ska vi titta på några exempel på svar på följande frågor:

1. Söker karriärutveckling och tillväxt

Här är några svar om du söker karriärutveckling:

Jag är ivrig att ta nästa steg i min karriär och utveckla mina färdigheter. Mitt tidigare jobb var givande, men jag är redo att byta till en position som erbjuder en mer rak väg för tillväxt och utveckling.

Jag vill byta till en roll som erbjuder utvecklingsmöjligheter och utmaningar som passar min karriärbana. Min nuvarande tjänst har gett mig en bra grund, men jag är redo att utöka mina färdigheter och bidra mer till företagets framgångar.

👀 Bonus: Titta på mallar för karriärkartor för att planera din karriär om du letar efter möjligheter att utvecklas.

2. Önskan om en roll som stämmer överens med dina passioner och intressen

Låt oss titta på några svar om du vill ha en roll som stämmer överens med dina intressen:

Jag befinner mig i en fas i min karriär där det är viktigt att mitt arbete stämmer överens med mina huvudsakliga intressen, såsom innovation. Jag vill gärna bidra med min expertis inom projektledning och kreativ problemlösning till ett företag som prioriterar dessa värderingar, så att jag kan göra en mer meningsfull insats varje dag.

Jag har verkligen trivts med min roll, men jag har insett att min passion ligger i att arbeta inom hälsa och välbefinnande. Jag söker en roll som ligger närmare mina styrkor inom näringsplanering och programhantering och som gör att jag kan bidra till ett team som är dedikerat till att främja en hälsosammare livsstil.

3. Flytt på grund av förändringar eller instabilitet inom företaget

Här är några exempel på svar om du vill byta företag på grund av instabilitet:

På grund av de senaste strukturella förändringarna och skiftande prioriteringar i min nuvarande organisation söker jag en möjlighet att bidra med mina färdigheter till ett företag med en tydlig inriktning och ett tydligt engagemang för tillväxt.

De senaste ledningsförändringarna har gjort att mitt nuvarande företag har flyttat fokus från de värderingar som ursprungligen lockade mig. Jag söker nu en roll i en organisation som är engagerad i sin mission och erbjuder möjlighet att bidra till stabila, gemensamma mål.

4. Söker en bättre balans mellan arbete och privatliv

Låt oss titta på några svar när du vill ha en bättre balans mellan arbete och privatliv:

I min nuvarande roll har kraven ökat stadigt, vilket gör det svårt att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Jag söker en tjänst som gör det möjligt för mig att fortsätta leverera högkvalitativt arbete samtidigt som jag kan ta hand om mitt välbefinnande. Jag tror att en balanserad miljö kommer att göra mig mer produktiv och engagerad i mitt arbete.

I min nuvarande tjänst har höga krav och långa arbetsdagar gjort det svårt att upprätthålla en balanserad livsstil. Jag söker ett företag som värdesätter balans mellan arbete och privatliv som en del av sin kultur, eftersom jag tror att detta kommer att göra det möjligt för mig att bidra på ett meningsfullt sätt och utvecklas på lång sikt.

🔍 Visste du att? Till skillnad från avgångsintervjuer, som sker när en anställd slutar, genomförs kvarstannandeintervjuer medan den anställde fortfarande är anställd på företaget. Syftet är att identifiera de positiva aspekterna av den anställdes erfarenhet, upptäcka potentiella problem och undersöka hur organisationen bättre kan stödja den anställdes utveckling och arbetsglädje.

Hur du inte ska svara på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?”

Hur du svarar på varför du vill byta jobb påverkar intervjuarens uppfattning om dig. Ärlighet är viktigt, men vissa svar kan få dig att verka oprofessionell eller oengagerad.

Låt oss titta på några vanliga misstag som du bör undvika. 👇

Att tala illa om din tidigare arbetsgivare

Tala inte negativt om din arbetsgivare. Att kritisera ditt nuvarande företag eller företagets rykte kan väcka farhågor om din förmåga att hantera konflikter på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt.

❌ Istället för: De uppskattar inte mitt hårda arbete och jag är underbetald för allt jag gör. ✅ Säg: Jag ser fram emot att få arbeta för en organisation som uppskattar och belönar hårt arbete. Jag ser fram emot att bidra på ett meningsfullt sätt och att vara en del av ett team som värdesätter tillväxt och inflytande.

Klaga på kollegor

Skyll inte på dina kollegor för ditt beslut att byta jobb. Det är bäst att fokusera på din personliga utveckling och dina ambitioner istället för att peka finger.

❌ Istället för: Mina kollegor är lata och jag gör allt arbete. Jag vill ha ett jobb där jag inte behöver bära hela teamet. ✅ Säg: Jag söker en miljö där samarbete är en kärnvärdering och där jag kan arbeta tillsammans med motiverade och stödjande kollegor för att uppnå gemensamma mål.

Diskutera personliga frågor

Undvik att nämna utmaningar i ditt privatliv som din främsta anledning till att du söker ett nytt jobb. Om du delar med dig för mycket om dina personliga motiv kan det flytta fokus från dina professionella kvalifikationer och mål.

❌ Istället för: Jag har mycket att hantera just nu, och mitt nuvarande jobb hjälper inte. Jag behöver ett jobb där jag inte blir så stressad. ✅ Säg: Jag söker en tjänst som stödjer balansen mellan arbete och privatliv. En balanserad miljö gör att jag kan prestera på topp både professionellt och personligt.

Det bästa tipset för att inte svara på denna fråga på ett oprofessionellt sätt är att betona dina framtida personliga och professionella mål istället för att fokusera på tidigare frustrationer i arbetet.

Denna strategi hjälper intervjuaren att se hur dina ambitioner stämmer överens med den nya rollen och presenterar dig som en positiv och motiverad kandidat.

Tips och bästa praxis

Vi har redan fastställt vad man bör och inte bör göra när man svarar på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?”.

Låt oss ta en titt på några viktiga tips och bästa praxis som hjälper dig att klara intervjun med bravur. 💼

Anpassa ditt svar : Koppla ditt svar direkt till tjänsten. Säg något i stil med: ”Jag är intresserad av den här tjänsten eftersom den stämmer överens med mitt intresse för användarcentrerad design och ger mig möjlighet att bidra till ert mål att skapa intuitiva, användarvänliga digitala upplevelser.”

Visa självförtroende genom kroppsspråk: Håll stadigt ögonkontakt för att visa engagemang, sitt rakt och luta dig lite framåt för att visa intresse, och använd öppna gester för att förstärka dina idéer och din entusiasm.

Anpassa dig efter intervjuarens reaktion: Om de nickar eller visar intresse, utveckla den punkten. Om de verkar avvisande, förenkla ditt svar.

Avsluta på ett positivt sätt: Avsluta med att uttrycka din uppskattning för din nuvarande roll och hur den har förberett dig för nästa steg. Till exempel: ”Mina erfarenheter här har förberett mig för att göra en meningsfull insats i min nästa roll, och jag ser fram emot det som väntar.”

💡 Proffstips: Företag som prioriterar successionsplanering är ofta dedikerade till att utveckla talanger internt. Om du söker ett nytt jobb kan du ställa frågor om detta under intervjun för att bedöma om företaget erbjuder utvecklingsmöjligheter som passar dina karriärambitioner.

Du kan också använda projektledningsverktyg som ClickUp för att organisera din research och dina svar för olika roller.

ClickUp Docs

Redigera och formatera dina svar och din research med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för att förbereda sig inför intervjuer, eftersom det erbjuder både struktur och flexibilitet.

För att öva på ditt svar på ett effektivt sätt kan du skapa ett särskilt dokument för vanliga intervjufrågor och organisera dina svar efter kategorier, till exempel karriärmål eller kunskap om företaget, för att hålla det överskådligt.

Med funktioner som färgkodade banners och avancerade formateringsalternativ kan du organisera dina svar visuellt, vilket gör det enkelt att lyfta fram viktiga punkter för snabb genomgång. Dessutom kan du med hjälp av kommentarfunktionen få feedback i realtid från mentorer eller kollegor direkt i ditt dokument, vilket hjälper dig att förfina dina svar baserat på konstruktiva synpunkter.

Genom att länka uppgifter till ditt dokument kan du också följa dina förberedelser och se till att varje del av ditt svar är väl genomtänkt och komplett.

Med versionshistoriken kan du gå tillbaka till tidigare utkast, se hur dina svar utvecklas och hålla dig uppdaterad om detaljerna för varje roll.

ClickUp Brain

Be ClickUp Brain att utarbeta ett svar åt dig.

Du kan också använda AI för att förbereda dig inför intervjun.

ClickUp Brain är en kraftfull AI-driven assistent som gör det enklare att utforma och förfina svaren inför intervjun. Med funktioner som AI Knowledge Manager kan du med ClickUp Brain ställa frågor och få snabba, kontextuellt relevanta svar, vilket hjälper dig att organisera dina tankar och uttrycka ditt intresse för en tjänst.

Du kan också skriva ett utkast till ditt svar på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?” och använda ClickUp Brains AI Writer for Work-funktion för att finslipa det.

Du kan anpassa ditt svar till företagets mission genom att sammanfatta information om den nya rollen eller ta med detaljer från andra teamanteckningar, så att ditt svar låter genomtänkt och skräddarsytt.

För att göra det enklare erbjuder ClickUp olika mallar, till exempel ClickUp Job Search Template. Denna mall hjälper dig att hålla ordning och kontroll på din jobbsökning genom att samla allt du behöver på ett ställe. Den förenklar spårningen av jobbannonser från olika källor och säkerställer att alla potentiella roller är centraliserade och lätta att hitta.

Det rätta svaret är bara ett klick bort

Att svara på frågan ”Varför söker du ett nytt jobb?” kan få dig att känna dig obekväm och defensiv, men med rätt tillvägagångssätt kan det vara en möjlighet att lyfta fram dina ambitioner och det värde du tillför.

Kom ihåg att hålla ditt svar positivt, fokusera på utveckling och visa hur den nya rollen stämmer överens med dina mål.

ClickUp kan hjälpa dig att förenkla och effektivisera denna process. Det centraliserar din jobbsökning genom att organisera research om potentiella arbetsgivare och utforma personliga svar. Med AI-drivna funktioner, verktyg för uppgiftshantering och anpassade mallar kan du enkelt hålla koll på deadlines och vara förberedd under hela processen.

Registrera dig för ClickUp idag!