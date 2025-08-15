De 10 bästa AI-portföljgeneratorerna för att skapa imponerande digitala portföljer

Du kanske har en mapp full av prisbelönta kreativa arbeten, men om ingen lägger märke till dem, spelar det då någon roll?

Att veta hur man skapar en portfölj som lämnar ett bestående intryck är lika viktigt som att skapa portföljen i sig. Du kan vara nästa stora stjärna, men om din portfölj ser ut som ett slumpmässigt Word-dokument kommer de som kan erbjuda dig dina drömjobb bara att bläddra vidare.

Tänk om det fanns ett smart verktyg som tog bort allt krångel med formatering och design av portföljer? AI-portföljgeneratorer hjälper dig att sammanställa ditt arbete på ett sätt som presenterar dina färdigheter på ett tydligt och effektfullt sätt.

Vi har samlat de bästa AI-portföljgeneratorerna som hjälper dig att skapa personliga digitala portföljer utan att behöva spendera timmar på att brottas med kod eller dyra mallar. Låt oss ta en titt!

👀 Visste du att? En välgjord online-närvaro har stor inverkan på anställningsbeslut. Faktum är att ungefär varannan arbetsgivare inte intervjuar personer som de inte kan hitta online.

De bästa AI-portföljgeneratorerna i korthet

Låt oss ta en snabb titt på de bästa AI-portföljgeneratorerna och deras viktigaste funktioner:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Team i alla storlekar för projektledning och samarbetsportföljer Uppgiftshantering, projektvyer (Gantt, tavla, lista), samarbetsverktyg, tidrapportering, integrationer Gratis plan tillgänglig, betalda planer med ytterligare funktioner och anpassningsalternativ tillgängliga för företag. Hållbar Småföretag och frilansare, för snabb online-portföljtillgång AI-driven webbplatsbyggare, automatisk innehållsgenerering, användarvänligt gränssnitt, inbyggd fakturering Gratis plan med hållbar branding; betalda planer börjar på 15 $/månad/användare WIX ADI Privatpersoner och små till medelstora företag med varierande portföljer AI-driven designprocess, dra-och-släpp-redigerare, ett brett utbud av mallar och integrerade affärsverktyg. Gratis plan med Wix-branding och begränsad lagringsutrymme; premiumplaner börjar på 17 $/månad/användare. 10Web WordPress-användare som vill förbättra sin webbplats med AI-teknik AI-webbplatsbyggare baserad på WordPress, automatiserad webbplatsoptimering (hastighet, core web vitals), hanterad hosting Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 20 $/månad. PortfolioBox Kreativa yrkesverksamma som fotografer och konstnärer Fokusera på visuella portföljer, olika gallerilayouter, kundgranskning och e-handelsintegration. Gratisplan med begränsade funktioner; pro-planer börjar på 10,9 $/månad/användare. Framer AI Designers som prioriterar kodfria, visuellt rika webbplatser AI-driven webbplatsgenerering från promptar, kraftfull visuell redigerare, inbyggda animationer, komponentbibliotek Gratis plan med Framer-underdomän; betalda planer börjar på 10 $/månad/webbplats Webflow AI Designers och utvecklare som vill ha avancerad visuell kontroll AI-driven innehållsgenerering, kraftfull visuell byggare med full CSS-kontroll, anpassade interaktioner och animationer. Gratis plan med Webflow-underdomän; betalda planer börjar på 18 $/månad/användare Canva Individer och små team för visuellt tilltalande, enkla portföljer Användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt, stort bibliotek med anpassningsbara mallar och designelement, samarbetsfunktioner Gratis plan med många funktioner; betalda planer börjar på 15 $/månad/användare Decktopus Individer och team för portföljer i presentationsformat AI-driven bildgenerering, professionellt utformade mallar, enkel innehållsintegration och analysverktyg. Gratisplan med Decktopus-branding; betalda planer börjar på 24,99 $/månad/användare. Hostinger Privatpersoner och små till medelstora företag som behöver hosting ingår Webbplatsbyggare (Zyro), prisvärd webbhosting, olika mallar, e-handelsfunktioner Priserna varierar avsevärt beroende på webbhotellpaket och tilläggstjänster. Tillgång till webbplatsbyggare ingår ofta i webbhotellpaketen.

Vad ska du leta efter i AI-portföljgeneratorer?

Att skapa en portfölj som sticker ut kräver tid och skicklighet. Men med AI-portföljverktyg kan du skapa en professionell presentation på några minuter. Här är några saker att tänka på när du väljer en webbplatsbyggare för portföljer:

Automatisk portföljsapplikation: Formatera automatiskt ditt arbete, dina färdigheter och dina prestationer till snygga layouter med hjälp av AI.

Stort utbud av mallar: Välj bland ett stort utbud av mallar anpassade för olika stilar och branscher.

Smart personalisering: Anpassa typsnitt, färger och layouter för att återspegla ditt personliga varumärke.

Plattformskopplingar: Koppla din portfölj till LinkedIn, GitHub och andra professionella plattformar för enkel delning.

Flexibel publicering: Dela din portfölj som PDF, på en anpassad domän eller via en inbäddad länk.

Mobilanpassad design: Optimera din webbplats för en fantastisk visningsupplevelse på mobiler och surfplattor.

Analys- och SEO-verktyg: Spåra prestanda med inbyggda analysverktyg och öka synligheten med SEO-funktioner.

Datasäkerhet: Skydda din information med stark kryptering och transparenta sekretesspolicyer.

🧠 Kul fakta: Konceptet med digitala portföljer går tillbaka till 1989, när lärare började samla in elevernas arbeten elektroniskt för arkiveringsändamål med hjälp av tidiga datorer och skannrar. Idag kan AI-drivna verktyg omvandla dina idéer till eleganta, interaktiva portföljer på bara några minuter.

De bästa AI-portföljgeneratorerna

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är de bästa AI-portföljgeneratorerna som visar upp ditt arbete på ett sätt som det förtjänar och lyfter fram dina kreativa färdigheter!

1. ClickUp (bäst för projektbaserad portföljpresentation och samarbete)

Prova ClickUp gratis Övervaka allt ditt portföljarbete på ett och samma ställe med ClickUp Portfolios.

Du har ägnat timmar åt att perfekta ditt arbete – låt det inte försvinna i gamla mappar eller spridda länkar. Med ClickUps allt-i-ett-app för arbete kan du skapa en snygg, sökbar portfölj som inte bara ser bra ut, utan också arbetar hårt bakom kulisserna för att hålla dina projekt organiserade, uppdaterade och presentationsklara.

Börja med ClickUp Portfolios, som låter dig samla flera projekt, kunder och kreativa strömmar i en överskådlig, visuell instrumentpanel. Varje portfölj innehåller projektdetaljer som status, deadlines och framsteg, så att potentiella kunder inte bara kan se vad du har gjort, utan också exakt hur du arbetar. Du kan spåra, justera och visa upp dina framsteg som ett proffs.

Det som gör det till ett kraftfullt verktyg för att skapa digitala portföljer är att det ger dig uppdateringar i realtid. Du kan anpassa exakt vad som visas – till exempel förloppsindikatorer, deadlines, teammedlemmar och mer – så att din vy fungerar på det sätt du vill.

Använd ClickUp Views för att visualisera uppgifter i olika kategorier och kommunicera på det sätt du föredrar.

Det är enkelt att filtrera och sortera efter projekt, status eller prioritet för att hålla fokus på det som är viktigast. Behöver du hålla andra informerade? Dela bara din portföljvy via en länk med intressenterna så att alla är på samma sida. Du kan till och med lägga till kontext med anteckningar, taggar och bifogade filer – allt från en enda, strömlinjeformad projektportfölj-dashboard.

Om du vill ha en snabb installation ger ClickUp Portfolio Management Template dig ett enkelt sätt att spåra både aktiva och slutförda projekt på ett och samma ställe. Det hjälper dig att centralisera projektdata, vilket gör det enkelt att uppdatera och dela din digitala portfölj online.

Få en gratis mall Hantera ditt arbete, men visa också upp det på ett effektivt sätt, så att det blir enklare att uppdatera potentiella arbetsgivare, samarbetspartners eller kunder när som helst med ClickUp Portfolio Management Template.

Du kan organisera tidigare arbeten efter kund, projekttyp eller kampanj. Det är särskilt användbart när du vill hålla din portfölj kundredo och dina framsteg transparenta.

Har vi nämnt att alla ClickUps portföljmallar är helt anpassningsbara? För den här får du 16 anpassade statusar som hjälper dig att hålla koll på varje steg i ditt arbete. Du kan ge dina projekt mer djup med sex anpassade fält, som utgifter, framsteg och balans, så att ingenting faller mellan stolarna.

Du kan också växla mellan olika vyer, inklusive en portföljhuvudlista och en detaljerad vy över projektets SOP:er, för att få en tydligare bild av allt. Dessutom blir det mycket enklare att hålla ordning och följa schemat med den inbyggda tidsspårningen ClickUp, praktiska taggar och beroendevarningar.

💡 Proffstips: Designers kan ta det ett steg längre med ClickUp Design Portfolio Task Template, som innehåller visuella miniatyrbilder, statustaggar, deadlines och kundanteckningar – allt på ett och samma ställe.

Behöver du centralisera portföljens innehåll i en flexibel, samarbetsinriktad miljö? Använd ClickUp Docs för att samla alla dina designer, framsteg, fallstudier och kundreferenser på ett och samma ställe.

Du kan bädda in rich media – bilder, videor och till och med uppgiftslistor – för att visuellt visa upp ditt arbete, vilket gör din portfölj mer engagerande och informativ. Det är också enkelt att strukturera innehållet, med stöd för kapslade sidor och undersidor som låter dig organisera din portfölj efter projekt, färdigheter eller kategori, vilket gör det enkelt för betraktarna att hitta relevanta exempel. Du kan alltså lägga till avsnitt för vittnesmål, mätvärden eller arbetsflöden bakom kulisserna för att berätta hela historien, inte bara visa slutprodukten.

Gör din portfölj nyanserad och visuellt tilltalande med färgkodade banners, avancerade stilalternativ och en live-redigeringsfunktion i ClickUp Docs.

Dokument är särskilt användbara för samarbete. Team kan redigera dokument tillsammans i realtid, lämna kommentarer och föreslå ändringar – perfekt för att tillsammans skriva projektbeskrivningar eller finjustera innehåll innan publicering. Dokument kan delas offentligt utan inloggningskrav, så det är enkelt att skicka din portfölj för att attrahera kunder eller samarbetspartners.

Du kan länka dokument direkt till specifika ClickUp-uppgifter eller projekt inom ClickUp, så att allt hålls sammankopplat och lättillgängligt. Inbyggda feedbackverktyg och versionskontroll säkerställer att din portfölj hålls uppdaterad och i linje med pågående arbete.

📌 En designer kan till exempel använda ClickUp Docs för att skriva en projektsammanfattning, bädda in visuella designiterationer och länka till slutliga leveranser. Teamet kan sedan granska och kommentera, och när dokumentet är färdigt kan det delas som en del av en offentlig portfölj eller integreras i en bredare mall för projektuppföljning.

För yrkesverksamma som vill berätta historien bakom ett projekt eller skriva projektöversikter eller personliga biografier, prova ClickUp Brain – världens mest kompletta och kontextuella arbets-AI. Den är inbyggd i din Clickup Workspace, har kunskap om ditt arbete och fungerar även som din AI-skrivassistent. Det är det bästa sättet att kontextualisera, generera, förfina och lokalisera innehållet i din portfölj.

Använd ClickUp Brains AI-skrivhjälp för att skapa, redigera, korrekturläsa och sammanfatta innehåll för din portfölj.

Ange bara en prompt så hjälper den dig att utforma portföljavsnitt som verkligen låter som du, samtidigt som innehållet förblir skarpt, självsäkert och felfritt.

ClickUp AI Knowledge Manager kan också omedelbart svara på frågor om dina projekt, dokument och teamets kunskap. För portföljskaapare innebär detta att du snabbt kan ta fram relevanta fallstudier, projektresultat eller kundfeedback från din arbetsplats, vilket effektiviserar hur du presenterar och uppdaterar innehållet i din portfölj.

Ställ frågor till ClickUp AI utifrån data från din arbetsplats och få omedelbara insikter och förslag för att förbättra din portfölj.

📮ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda har svårt att hitta den information de behöver på jobbet. Endast 27 % säger att det är enkelt, medan resten upplever vissa svårigheter och 23 % tycker att det är mycket svårt. När kunskapen är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och verktyg går det snabbt att slösa bort tid. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, länka chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom ett enda arbetsområde. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Så, vad betyder dessa ClickUp-funktioner för dig?

Du får mer än bara en plats att visa upp färdiga arbeten – med ClickUp kan du lyfta fram din process, ditt samarbete och din strategi genom smart produktportföljhantering. Dela uppdateringar i realtid, be om feedback och håll ordning på allt med AI.

💡 Proffstips: Ställ in en anpassad ClickUp Autopilot Agent som skannar färdiga uppgifter markerade med "Kundgodkänd" och använder ett anpassat fältbetygssystem – som "Inverkan", "Kreativitet" eller "Kundnöjdhet" – för att utvärdera varje projekt. Endast uppgifter som uppfyller ditt kvalitetskrav (t.ex. 4 stjärnor eller högre) kommer att få agenten att automatiskt skapa ett ClickUp Doc-utkast för din portfölj, komplett med AI-genererade sammanfattningar och bilder. På så sätt förblir din portfölj kuraterad och inte rörig.

ClickUps bästa funktioner

Följ varje projekts framsteg i realtid, lägg till milstolpar, sätt deadlines och visualisera ditt arbetsflöde för att visa dina projektledningsfärdigheter för potentiella kunder.

Spela in korta förklaringsvideor med ClickUp Clips för att visa projektgenomgångar eller designval.

Skapa wikis med ClickUp Docs för att dokumentera dina processer, inspirationer eller fallstudier i ett format som kan delas.

Samarbeta direkt med teammedlemmar eller kunder med ClickUp Chat , utan att byta verktyg.

Automatisera rutinmässiga projektledningsuppgifter, såsom att generera uppgiftsöversikter i realtid, uppdateringar om framsteg och åtgärdspunkter med hjälp av AI-driven projektledning via ClickUp Brain.

Prognosera projektets deadlines, identifiera potentiella hinder och föreslå optimala uppgiftsfördelningar med ClickUp AI Agents

Samla in feedback eller nya kreativa briefs med hjälp av anpassningsbara ClickUp-formulär som är direkt kopplade till uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Tyngre portföljdokument och mallar kan ta längre tid att ladda.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på Reddit lyder:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

💡 Proffstips: Skapa en designportfölj med ClickUp Whiteboards! Från AI-bildgenerering till att lägga kundanteckningar direkt på tavlan – Whiteboards kan användas som en portföljsida där du visar upp din kreativitet med minimal ansträngning. Du kan också dela din whiteboard direkt, bädda in den i uppgifter, exportera den som PDF eller till och med chatta direkt på den. Det är som ett levande, visuellt CV som svarar – och håller alla informerade.

2. Durable (bäst för omedelbar AI-driven portföljsapplikation)

via Durable

Durable är en webbplatsbyggare för portföljer som använder AI för att skapa personliga onlineportföljer med bara några få klick. Den innehåller viktiga affärsfunktioner som fakturering, kundrelationshantering (CRM) och till och med grundläggande marknadsföringsautomatisering – allt från en överskådlig, välorganiserad instrumentpanel.

Plattformen erbjuder en mängd olika portföljmallar. Den stöder smidig export och publicering i flera format, vilket gör den lämplig för frilansare och kreativa proffs som vill ha en snabb och flexibel lösning för att skapa och uppdatera sin portfölj online.

Hållbara bästa funktioner

Skapa en portföljwebbplats med några klick – AI sköter design, layout och startinnehåll.

Optimera för sökning med inbyggda SEO-verktyg, ingen manuell inställning behövs.

Skydda din webbplats med SSL, DDoS-skydd och global innehållsleverans.

Lägg till anpassade funktioner som schemaläggningsverktyg och rekommendationer för att öka engagemanget.

Varaktiga begränsningar

De AI-genererade designerna erbjuder färre anpassningsalternativ jämfört med traditionella webbplatsbyggare. Detta kan begränsa den kreativa kontrollen över layouterna.

Hållbar prissättning

Startpaket: 15 USD/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Hållbara betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Durable?

En recension på G2 säger:

Det skapar en webbplats på bara fem minuter. Om du vill uppdatera webbplatsen kan du inte redigera den befintliga versionen, utan måste skapa ett nytt projekt och sedan arbeta med det igen.

Det skapar en webbplats på bara fem minuter. Om du vill uppdatera webbplatsen kan du inte redigera den befintliga versionen, utan måste skapa ett nytt projekt och sedan arbeta med det igen.

3. WIX ADI (Bäst för AI-styrd design för enkel portföljsammanställning)

via WIX ADI

Vill du skapa en portfölj som speglar din kreativa men professionella arbetsstil utan att anlita en utvecklare? Wix är en användarvänlig webbplatsbyggare för portföljer som producerar färdiga digitala portföljer och kombinerar designfrihet med smart automatisering.

Deras AI-drivna webbplatsbyggare börjar med att ställa några frågor – vilken typ av kreativt arbete du gör och vilka estetiska preferenser du har – och genererar sedan en anpassad webbplatslayout. Du är inte heller begränsad till ett tema; Wix ger dig full kontroll att justera, testa och utöka ditt onlineutrymme.

Den erbjuder också avancerade funktioner som bokningsverktyg för kunder, e-handel, videohosting och SEO-anpassning.

WIX ADI:s bästa funktioner

Välj bland över 900 färdiga mallar för att skapa en bra portfölj som passar ditt varumärke.

Anpassa varje designelement med ett intuitivt gränssnitt som ger dig full kontroll.

Använd fantastiska typsnitt och färgscheman för att göra din webbplats visuellt tilltalande.

Lägg till inträdesanimationer och bildfilter för att fånga besökarnas uppmärksamhet.

Begränsningar för WIX ADI

Vissa tredjepartsappintegrationer kräver extra inställningssteg.

WIX ADI-prissättning

Light : 17 $/månad per användare

Core : 29 $/månad per användare

Företag : 36 $/månad per användare

Business Elite: 159 $/månad per användare

WIX ADI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1 690+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 10 360 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WIX ADI?

En recension på Capterra lyder:

Sammantaget var min upplevelse av Wix 8/10. Det var perfekt för en nybörjarwebbplats och lätt att lära sig och bygga på egen hand.

Sammantaget var min upplevelse av Wix 8/10. Det var perfekt för en nybörjarwebbplats och lätt att lära sig och bygga på egen hand.

💡 Proffstips: Att ha en egen webbplats kan öka din synlighet online avsevärt och hjälpa dig att attrahera fler kunder. Till skillnad från att enbart förlita sig på sociala medier kan du med en personlig webbplats visa upp ditt arbete på ett strukturerat och professionellt sätt, vilket gör det enklare för kunderna att navigera och förstå vad du erbjuder. Denna centraliserade strategi visar inte bara ditt engagemang för ditt hantverk, utan ger också en smidig upplevelse för besökare som vill lära sig mer om dina tjänster.

4. 10Web (Bäst för AI-förbättrad portföljsapplikation för WordPress)

via 10Web

10Web är resultatet när WordPress möter automatisering och bestämmer sig för att bli effektivt. Det erbjuder flexibiliteten hos WordPress med en designstudio utan kod, så att du kan beskriva din vision och låta AI göra jobbet åt dig.

När din unika portföljwebbplats har skapats kan du anpassa den helt med hjälp av WordPress-verktyg. Dessutom är den hostad på Google Cloud, vilket innebär att den är snabb, säker och pålitlig. Drag-and-drop-redigeraren är baserad på Elementor och ger dig full kontroll över att anpassa alla aspekter av det tema du valt för din webbplats.

10Webs bästa funktioner

Förfina text, bilder och layout med AI Co-Pilot.

Njut av mobiloptimerade responsiva designer och avancerade säkerhetsfunktioner.

Skapa sökmotoroptimerat innehåll som rankas högt i sökresultaten.

Hantera din webbplats med automatiska uppdateringar, professionell hosting och support från Google Cloud.

10Web-begränsningar

De initiala AI-genererade designerna kan behöva ytterligare justeringar för att matcha din exakta vision.

10Web-priser

AI Starter: 20 $/månad

AI Premium: 30 $/månad

AI Ultimate: 45 $/månad

10Web-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 10Web?

En G2-recension belyser både för- och nackdelar:

Allt är enkelt, ingen kodning krävs och du kan utföra dina uppgifter utan problem som tidigare. Enkel implementering och fantastiska funktioner som gör att du kan anpassa din webbplats efter dina önskemål […] ibland kan det vara svårt att öppna instrumentpanelen

Allt är enkelt, ingen kodning krävs och du kan utföra dina uppgifter utan problem som tidigare. Enkel implementering och fantastiska funktioner som gör att du kan anpassa din webbplats efter dina önskemål […] ibland kan det vara svårt att öppna instrumentpanelen

5. PortfolioBox (Bäst för visuellt imponerande, gallerifokuserade portföljer)

via Portfoliobox

Trött på ett intetsägande rutnät med miniatyrbilder som ska föreställa en portfölj? Portfoliobox är speciellt utvecklad för kreativa personer – fotografer, designers, illustratörer och till och med makeupartister – och sätter visuellt berättande i centrum för sin plattform. Mallarna är utformade för att låta ditt arbete andas, med layoutalternativ som känns mer som kuraterade gallerier än standardiserade webbplatser.

Onlineportföljskaparen är ett överraskande komplett verktyg: du kan hantera kundbokningar, sälja utskrifter eller produkter och till och med blogga från samma instrumentpanel. E-handels- och schemaläggningsfunktionerna är också inbyggda, så du behöver inga plug-ins eller extra verktyg för att driva ditt företag.

PortfolioBox bästa funktioner

Sälj digitala eller fysiska produkter med inbyggda butiksfunktioner och flera betalningsalternativ.

Hantera bokningar för evenemang, kurser eller tjänster med spårning av tillgänglighet i realtid.

Välj mellan mallar för projektportföljer och lägg till innehåll som gallerier, CV eller musik – ingen kodning krävs.

Öka synligheten med automatisk SEO så att kunderna lättare hittar ditt arbete online.

Begränsningar för PortfolioBox

Portföljwebbplatsbyggaren fungerar bäst för soloartister och småföretag, men kanske inte passar så bra för större verksamheter.

Priser för PortfolioBox

Gratis

Personligt : 10,9 $/månad per användare

Professional: 19,90 $/månad per användare

PortfolioBox-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om PortfolioBox?

En recension på G2 säger:

Jag älskar att det finns ett stort urval av galleristilar och layouter, så att man verkligen kan välja det som passar bäst inte bara för sin egen konststil, utan också för varje enskild samling eller projekt... Autosave kan vara lite buggigt på olika enheter, men fungerar definitivt felfritt på en stationär webbläsare.

Jag älskar att det finns ett stort urval av galleristilar och layouter, så att man verkligen kan välja det som passar bäst inte bara för sin egen konststil, utan också för varje enskild samling eller projekt... Autosave-funktionen kan vara lite buggig på vissa enheter, men fungerar definitivt felfritt på en stationär dator.

6. Framer AI (bäst för att skapa interaktiva portföljer från textprompter)

via Framer AI

Den här är för kreativa personer som vill bli globala utan att förlora sin röst. Framer gör det enkelt att skapa flerspråkiga, interaktiva portföljer från enkla textprompter. AI genererar hela sektioner, layouter och interaktioner som ser ut som om de har kodats för hand av en extremt produktiv designer.

Dess mest utmärkande funktion är hur den hanterar lokalisering. Istället för klumpiga översättningar eller robotliknande formuleringar hjälper Framer dig att skapa regionsspecifika versioner av din webbplats samtidigt som tonen och nyanserna i ditt ursprungliga innehåll bevaras.

Framer AI:s bästa funktioner

Översätt din webbplats direkt med AI som bevarar ditt varumärkes röst och regionala tonfall.

Förfina dina texter med förbättringar med ett enda klick för nytt eller befintligt innehåll.

Anpassa AI-resultatet genom att ställa in ton, sammanhang och ordpreferenser.

Kontrollera layout, animation och interaktivitet in i minsta detalj.

Begränsningar för Framer AI

Avancerade funktioner som anpassade AI-komponenter kräver lite tid att lära sig.

Priser för Framer AI

Mini: 10 $/månad per webbplats

Grundläggande: 20 $/månad per webbplats

Pro: 40 $/månad per webbplats

Startup : 75 $/månad per webbplats

Scaleup : 200 $/månad per webbplats

Företag: Anpassad prissättning

Framer AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Framer AI?

En recension på G2 säger:

Framer ger mig den perfekta blandningen av designfrihet och utvecklingskraft. Jag kan bygga helt responsiva, interaktiva webbplatser utan att behöva röra en enda rad backend-kod.

Framer ger mig den perfekta blandningen av designfrihet och utvecklingskraft. Jag kan bygga helt responsiva, interaktiva webbplatser utan att behöva röra en enda rad backend-kod.

7. Webflow (Bäst för kraftfull, kodfri visuell kontroll över portföljdesign)

via Webflow

Webflow AI bygger på principen om visuell utveckling. Det ger kreativa personer direkt tillgång till webbens grundläggande byggstenar – HTML, CSS och JavaScript – men genom ett gränssnitt som känns mer som en programvara för designprojektledning än en traditionell webbplatsbyggare.

Du kan skapa anpassade innehållsstrukturer (till exempel fallstudier med unika layouter, dynamiska bildgallerier eller filtrerbara projektbibliotek) utan att skriva backend-kod. Animationerna är tidslinjebaserade, vilket ger rörelsedesigners och visuella berättare verktyg för att skapa flytande interaktioner utan att behöva förlita sig på ett utvecklingsteam.

Webflows bästa funktioner

Generera automatiskt ren, semantisk kod och host på en globalt distribuerad infrastruktur.

Skapa rubriker, CTA:er och bloggstrukturer med AI som matchar ditt varumärkes röst.

Snabba upp ditt arbetsflöde med automatiserad SEO och smart innehållsorganisation.

Analysera besökarnas engagemang med AI-insikter för att öka webbplatsens genomslagskraft.

Skala din portfölj från enkel till avancerad med full kontroll över design och funktioner.

Webflows begränsningar

Du kommer att behöva lite tid för att bekanta dig med AI-funktionerna och lära dig hur du använder dem effektivt.

AI:ns utskriftskvalitet beror i hög grad på hur väl du beskriver vad du vill ha.

Webflow-priser

Gratis

Grundläggande: 18 $/månad per användare

CMS: 29 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Webflow?

En recension på Capterra lyder:

Min erfarenhet av Webflow var överlag positiv och fantastisk! Jag älskar hur Webflow är så mångsidigt i sin förmåga att leverera på olika nivåer. Jag är mycket nöjd med Webflow och tycker att det är en stjärna inom sitt område. För nybörjare är det inte det enklaste designverktyget att lära sig om de inte har någon erfarenhet av sådana verktyg.

Min erfarenhet av Webflow var överlag positiv och fantastisk! Jag älskar hur Webflow är så mångsidigt i sin förmåga att leverera på olika nivåer. Jag är mycket nöjd med Webflow och tycker att det är en stjärna inom sitt område. För nybörjare är det inte det enklaste designverktyget att lära sig om de inte har någon erfarenhet av sådana verktyg.

8. Canva (Bäst för snabb och enkel visuell portföljdesign med mallar)

via Canva

Canvas kostnadsfria webbplatsbyggare för portföljer använder AI-verktyg (Magic Studio™) för enkel drag-och-släpp-design och erbjuder hundratals anpassningsbara portföljmallar. Du kan snabbt skapa en digital portfölj med integrerade stockfoton, videor och grafik och publicera den online med en kostnadsfri Canva-domän eller en anpassad domän.

Välj bland över 50 000 grafiska designmallar och anpassa dem med hjälp av Canvas omfattande bibliotek med resurser. Denna onlineportföljskapare eliminerar tekniska hinder samtidigt som du behåller den kreativa kontrollen.

Canvas bästa funktioner

Använd verktyg för logotyper, färger och typsnitt i Brand Kit för att skapa en anpassad branding.

Redigera foton direkt med AI-verktyg som Background Remover och Photo Enhancer.

Samarbeta i realtid på delade portföljer med teammedlemmar var som helst

Få tillgång till miljontals stockfoton, ikoner och designelement direkt i plattformen.

Canva-begränsningar

Avancerade funktioner för vektorredigering och lagerhantering är begränsade jämfört med professionell designprogramvara.

Vissa mallelement har begränsade anpassningsalternativ även för betalda planer.

Canva-priser

Gratis

Pro : 15 $/månad per person

Team : 10 USD/månad per person (minst 3 personer)

Företag : Anpassad prissättning

Utbildning: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (12 730+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

En recension på G2 lyder:

Det bästa med Canva är det stora antalet mallalternativ och de många möjligheterna att anpassa dem. Du kan skapa och anpassa vilken design du vill, oavsett om du behöver en enkel design för att publicera på sociala medier eller ett CV som du vill skapa.

Det bästa med Canva är det stora utbudet av mallar och de många möjligheterna att anpassa dem. Du kan skapa och anpassa vilken design du vill, oavsett om du behöver en enkel design för att publicera på sociala medier eller ett CV.

9. Decktopus (Bäst för AI-drivna portföljer i presentationsstil)

via Decktopus

Decktopus utmärker sig genom att sätta AI i centrum för presentationsdesignen. Medan andra verktyg fokuserar på mallar använder Decktopus smarta algoritmer för att hantera de tunga designbesluten.

Det innebär att du kan lägga din energi på att skapa övertygande innehåll medan AI hanterar visuella element, layout och formatering.

Verktyget är perfekt för säljteam och evenemangsplanerare som behöver skapa snygga presentationer snabbt. Dess AI-system lär sig av dina inmatningar och preferenser och föreslår layouter och designelement som matchar ditt personliga varumärke och stil.

Decktopus bästa funktioner

Skapa dynamiska portföljer med inspiration från över 100 professionella portföljexempel.

Välj teman och stilar som passar ditt varumärke, med smarta förslag på typsnitt och färger.

Få feedback i realtid om din presentation, från tempo till kroppsspråk.

Bädda in interaktiva formulär i bilder för att samla in feedback och fånga upp leads.

Begränsningar för Decktopus

Förstagångsanvändare kan behöva lite tid för att bekanta sig med alla AI-anpassningsalternativ.

Priser för Decktopus

Pro: 24,99 $/månad per användare

Företag: 49,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Decktopus betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Decktopus?

En recensent på Capterra säger:

Det är superenkelt att anpassa mallarna jämfört med PowerPoint. När du har valt stil och färg är du redo att sätta igång. Jag lägger mindre än 10 minuter på att anpassa mallarna. Urvalet av stockbilder är begränsat. Men med så många gratisbilder och illustrationer tillgängliga på nätet är det inget stort problem.

Det är superenkelt att anpassa mallarna jämfört med PowerPoint. När du har valt stil och färg är du redo att sätta igång. Jag lägger mindre än 10 minuter på att anpassa mallarna. Urvalet av stockbilder är begränsat. Men med så många gratisbilder och illustrationer tillgängliga på nätet är det inget stort problem.

10. Hostinger (Bäst för prisvärd, allt-i-ett-hosting och portföljbyggande)

via Hostinger

Hostinger är en enkel webbplattform som erbjuder kreativa personer precis vad de behöver för att bygga en solid, professionell portfölj, utan att processen blir ett heltidsjobb. Den är snabb, prisvärd och uppfriskande strömlinjeformad.

Det ger en verklig struktur utan den vanliga överväldigande känslan för konstnärer, frilansare och designers som hellre vill ägna sin tid åt att skapa än att krångla med kaos i bakgrunden. Med sin allt-i-ett-konfiguration får du webbhotell, en ren och intuitiv webbplatsbyggare, grundläggande SEO-verktyg och viktiga säkerhetsfunktioner – direkt från start.

Hostingers bästa funktioner

Hantera din webbplats enkelt med ett specialbyggt hPanel-kontrollpanel.

Skaffa en gratis domän och få en smidig webbplatsmigrering med utvalda abonnemang.

Säkra din webbplats med SSL, DDoS-skydd och övervakning dygnet runt.

Leverera snabb prestanda globalt med en serverinfrastruktur som spänner över flera kontinenter.

Hostingers begränsningar

Det finns ingen telefonsupport, och vissa uppförsäljningar vid kassan kan kännas lite överdrivna.

Hostingers priser

Premium Website Builder: 11,99 $/månad

Webbplatsbyggare för företag: 13,99 $/månad

Hostinger-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (708+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (302+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hostinger?

En recension på Capterra lyder:

Lågt pris, allt-i-ett-tjänst för domänköp, webbhotell, e-post och webbplatsbyggare Enkel domänöverföring Bra kundsupport Intuitivt gränssnitt Komplex webbplatsanalys. Urvalet av mallar kunde vara bättre E-postkonfigurationen är komplicerad Kunde ha fler integrationer, särskilt för e-handel.

Lågt pris, allt-i-ett-tjänst för domänköp, webbhotell, e-post och webbplatsbyggare Enkel domänöverföring Bra kundsupport Intuitivt gränssnitt Komplex webbplatsanalys. Urvalet av mallar kunde vara bättre E-postkonfigurationen är komplicerad Kunde ha fler integrationer, särskilt för e-handel.

Visa upp ditt bästa arbete med ClickUp

För att skapa en imponerande digital portfölj krävs mer än att bara samla dina bästa arbeten. Du behöver rätt verktyg för att organisera, visa upp och dela dina kreativa projekt på ett effektivt sätt.

ClickUp erbjuder en enhetlig arbetsyta där du och ditt team kan skapa fantastiska portföljer som stämmer överens med era mål samtidigt som ni kan följa framstegen i realtid.

Med hjälp av de anpassningsbara funktionerna kan du skräddarsy din portföljs struktur och presentation efter dina specifika behov, oavsett om du hanterar projektportföljer, produktkollektioner eller kreativa arbeten. Med kraftfulla samarbetsverktyg kan du samla in feedback, justera prioriteringar och hålla alla på samma sida under hela portföljsapporten.

Är du redo att skapa en iögonfallande portfölj som verkligen representerar ditt arbete? Registrera dig på ClickUp idag för att börja bygga din professionella showcase!