De 10 bästa exemplen på marknadsföringsportföljer som inspiration för 2025

En digital marknadsförare står ofta inför valet mellan ”Ska jag marknadsföra mitt arbete?” eller ”Ska jag låta mitt arbete marknadsföra min expertis?”.

Om dessa frågor också bekymrar dig, kan du göra följande. Kombinera båda tillvägagångssätten genom att skapa en omfattande digital marknadsföringsportfölj.

En digital marknadsföringsportfölj marknadsför dina tjänster utan att försöka sälja dem till dina potentiella kunder. En marknadsföringsportfölj innehåller dina bästa arbeten, värdeerbjudande, resultat och vad dina kunder säger om dig.

Betrakta marknadsföringsportföljen som din enda (återanvändbara) resurs som visar din expertis för målgruppen.

Den här artikeln guidar dig genom några av de bästa exemplen på marknadsföringsportföljer och vad du kan ta efter från dem.

⏰ 60 sekunders sammanfattning En digital marknadsföringsportfölj fungerar som ett verktyg för marknadsförare att visa upp sitt arbete, sin expertis och sina resultat utan att aggressivt marknadsföra sina tjänster.

Den innehåller vanligtvis marknadsförarens bästa arbete, kundreferenser, fallstudier och viktiga prestationer, vilket hjälper till att bygga förtroende och trovärdighet hos potentiella kunder.

En välgjord portfölj hjälper digitala marknadsförare att sticka ut i ett konkurrensutsatt fält, särskilt när den länkas till CV eller jobbansökningar.

För att göra ett starkt intryck bör portföljer vara lätta att navigera, estetiskt tilltalande och optimerade för sökmotorer för att locka potentiella kunder.

Effektiva portföljer kan också innehålla strategiska analyser och mätvärden som visar framgångar, vilket ger marknadsförarens kompetens ytterligare djup.

Plattformar som ClickUp kan hjälpa marknadsförare att hantera och effektivisera portföljutvecklingen, så att de kan centralisera projekt och samarbeta effektivt.

Vad är en marknadsföringsportfölj?

En marknadsföringsportfölj sammanställer en marknadsföringsproffs (konsult, oberoende entreprenör, byrå eller arbetssökande) tidigare arbete, marknadsföringskunskaper och prestationer för att hjälpa dem att attrahera värdefulla kunder och få exceptionella möjligheter.

Så här bör en typisk marknadsföringsportfölj se ut:

via Sarah McCain

Innehållsförfattaren och sociala medier-marknadsföringsexperten Sarah McCains portfölj (hennes webbplats) visar upp allt som potentiella kunder skulle leta efter, inklusive hennes färdigheter, portfölj, varumärken hon har arbetat med och kundreferenser. Hemsidan innehåller alla dessa detaljer, och varje avsnitt har en separat landningssida.

Det finns inga fasta regler för hur du ska bygga upp din marknadsföringsportfölj. För att sticka ut från mängden kan du experimentera med hur du visar upp dina färdigheter, arbetsprover, tjänster och resultat du har uppnått för kunder.

Vikten av en marknadsföringsportfölj

Portföljwebbplatsen ger potentiella kunder en djupgående inblick i din expertis och stärker deras förtroende.

Fokusera på din nischfokuserade erfarenhet

Anta att du är marknadsförare inom sociala medier och lägger till den informationen i din portfölj. Men är det tillräcklig information för att en potentiell kund ska kunna bedöma din erfarenhet?

Inte riktigt.

Dina potentiella kunder vill veta:

Vilken social mediekanal känner du dig mest säker på?

Vilken typ av inlägg skapar du?

Är du copywriter, grafisk designer eller både och?

Vilka mätvärden spårar du?

Vilka resultat har du uppnått i dina tidigare projekt?

Genom att svara på dessa frågor visar du potentiella kunder om du är expert på en viss social medieplattform eller om du är en allroundare. Denna information övertygar dem om din expertis, till skillnad från en generisk portfölj.

Skapa förtroende med fallstudier och sociala bevis

Det är svårt att tro när du enkelt hävdar att du hjälpt varumärket ABC att öka sin organiska trafik med 25 % på 6 månader.

Men om du förklarar i detalj hur din innehållsstrategi hjälpte kunden att öka sina organiska intryck och trafik med 25 % och backar upp det med ett kundomdöme och anekdoter om samarbetet med dig, kommer din potentiella kund att lita på dig.

En marknadsföringsportfölj visar dina prestationer genom fallstudier fyllda med sociala bevis och ger din marknadsföringskompetens ökad trovärdighet.

Hjälper dig att sticka ut från en stor talangpool

Om du söker jobb räcker det inte med att skicka in ditt CV. Rekryteringschefer får massor av CV varje dag. Ditt CV bör kopplas till din marknadsföringsportfölj för att du ska sticka ut från mängden. Visa konkreta bevis på dina färdigheter och din arbetserfarenhet – en marknadsföringsportfölj hjälper dig att göra det.

Fördelarna med en marknadsföringsportfölj

Kort sagt hjälper en marknadsföringsportfölj dig att:

Visa upp det du gör bäst och bygg upp förtroende

Ger en bild av vem du är och hur din resa har sett ut.

Det hjälper potentiella kunder eller rekryteringschefer att bättre bedöma dina färdigheter och förstå vilken budget de bör avsätta baserat på din expertis.

Element i en marknadsföringsportfölj

Som marknadsförare bör du överväga att lyfta fram två kärnelement i din portfölj: digital marknadsföring och marknadsföring i sociala medier.

Digital marknadsföring

En digital marknadsförares standardtjänster är sökmotoroptimering (SEO), innehållsmarknadsföring, pay-per-click-marknadsföring (PPC) och e-postmarknadsföring.

Din digitala marknadsföringsportfölj bör därför innehålla följande element för att visa upp din expertis:

SEO: En SEO-portföljwebbplats måste innehålla tjänster som sökordsanalys, SEO-resultat på och utanför sidan, innovativa SEO-strategier som tidigare implementerats och relevanta resultat (leads, trafik, konvertering etc.).

Innehållsmarknadsföring: En webbplats för innehållsmarknadsföring bör innehålla innehållsskrivning, strategi, optimering, typer av innehållskampanjer och deras genomförande samt de bästa skrivproven som publicerats på relevanta webbplatser.

PPC: En En PPC-rapportwebbplats bör innehålla en detaljerad uppdelning av de typer av konton som hanteras, budgetplaner och antal leads som genererats via kampanjhantering och utgifter, annonstexter och kreativa exempel.

E-postmarknadsföring: Se till att din e-postmarknadsföringsportföljsida innehåller e-postkopior för målbranscher, antalet bokade samtal från e-postkampanjer under en viss tidsperiod och e-postanalyser som öppningsfrekvens och engagemangsfrekvens.

Marknadsföring i sociala medier

Portföljen för sociala medier bör ha en plattformsbaserad uppdelning, till exempel LinkedIn, Twitter, Instagram och andra länkar till sociala medier, samt vad som ingår i dessa tjänster.

LinkedIn: Exempel på tidigare arbete relaterat till innehållsskapande, strategi, LinkedIn-länkar till engagerande inlägg, engagemang, resultat för personligt varumärke och företagsvarumärke, samt om design ingår i ditt paket.

Twitter: Visa upp arbetsprover relaterade till copywriting, strategi och engagemang, tillsammans med relevanta resultat som leads, visningar och klick.

Instagram: De bästa exemplen på reels, kreativa designer, bildtexter och resultat som uppnåtts för individer och varumärken.

Om du är en generalist inom social media-marknadsföring kan du, utöver alla ovanstående exempel, inkludera annonser på sociala medier och de resultat de genererat för varumärket.

Vikten av webbdesign i marknadsföringsportföljen

Traditionellt använder digitala och sociala strateger Google Drive eller PDF-filer för att visa upp sina bästa arbeten. Detta skapar inte ett bestående intryck från kundens perspektiv och väcker inte omedelbart intresse eftersom portföljerna är röriga och förvirrande.

Genom att skapa en enkel marknadsföringsportfölj på webben:

Gör ett bestående första intryck med en portföljwebbplats som innehåller dina bästa arbeten. Den visar din känsla för detaljer, hur estetiskt du presenterar ditt arbete och en renare representation av ditt varumärke.

Med en portföljwebbplats har du möjlighet att generera leads med organiska och betalda marknadsföringsinitiativ som SEO, bloggar och betald annonsering för att nå dina målgrupper.

Lägg till förtroendeskapande element i din webbdesign, till exempel fallstudier och rekommendationer från nöjda kunder på din portfoliosida, för att vinna fler projekt.

Lägg till en mötesplanerare på din portföljwebbplats för att uppmuntra potentiella kunder att boka samtal smidigt via webbplatsen.

Inkludera en marknadsföringsstrategi i en digital marknadsföringsportfölj

Som marknadsförare online eller på sociala medier är det din strategi som skiljer dig från mängden. Men bör du lägga till strategiska element för att stärka din digitala marknadsföringsportfölj?

Visst, strategierna skiljer sig åt beroende på kund och beror på mål, aktuell situation, bransch och marknadsstorlek. Vi ser ofta att digitala marknadsförare står inför ett dilemma om de ska inkludera strategier i en marknadsföringsportfölj.

Det bör du göra, men kortfattat. När du skriver en fallstudie ska du förklara vilka utmaningar den aktuella kunden stod inför, hur du hanterade dem och vilken strategi du använde för att lösa deras problem.

På så sätt får en potentiell kund en bättre förståelse för din expertis och förmåga att utveckla strategier för specifika användningsfall och kan avgöra om din approach passar deras behov.

Vikten av sökmotoroptimering och sidlayout

Både sökmotoroptimering och sidlayout är viktiga i en digital marknadsföringsportfölj.

Om du följer en publikcentrerad SEO-strategi för din portföljwebbplats, publicera regelbundet relevant, välunderbyggt innehåll och fokusera på bästa praxis för SEO på och utanför sidan.

Det hjälper dig att öka trafiken till din webbplats från relevanta potentiella kunder, få fler potentiella kunder att upptäcka dina tjänster på ett organiskt sätt och vinna fler projekt. Kort sagt är det en konsekvent källa till leadgenerering.

Lägg lika stor vikt vid layouten på din portföljsida. Gör den tilltalande genom att lägga till dina varumärkesfärger, ett enhetligt typsnitt och CTA:er, dela upp sektionerna med avdelare och göra navigeringen i hela designen enklare.

Exempel på marknadsföringsportföljer

Låt oss titta på några exempel på digitala marknadsföringsportföljer för mer inspiration.

1. Hive Creative Group

via Hive Creative Group

Hive Creative Group, en marknadsföringsbyrå baserad i Virginia, sticker omedelbart ut med sin interaktiva portfölj och autenticitet.

Varför vi gillar denna portfölj

De interaktiva, animerade elementen och ikonerna gör denna marknadsföringsportfölj mycket responsiv.

Denna digitala marknadsföringsportfölj är en utmärkt sammanställning av sociala bevis och ett av de viktigaste exemplen på äkthet. Vi älskar hur de visar upp kundlogotyper och presenterar teammedlemmarna för tittarna.

Den enkla navigeringen hjälper dig att snabbt hitta deras kontaktuppgifter via en särskild sida.

2. Jordyn Brenner

via Jordyn Brenner

Jordyn Brenner är Senior Art Director på Amazon Studios. Hennes portfolio övertygar dig omedelbart om att hon är hjärnan bakom konstverket i alla våra favoritprogram på Amazon Prime, inklusive The Marvelous Mrs. Maisel och Homecoming.

Varför vi gillar denna portfölj

Även om det finns färre avsnitt i denna digitala marknadsföringsportfölj, gillar vi hur den fokuserar på att visa upp Jordyns bästa arbeten och gör det på ett vackert sätt.

Rutnätet underlättar genomförandet av den bildbaserade fallstudieramen med högkvalitativa bilder.

Avsnittet "Om" berättar på ett utmärkt sätt Jordyns historia på ett så precist sätt som möjligt.

3. Alaina Thomas

via Alaina Thomas

Alaina Thomas portföljwebbplats är en av de mest kompakta digitala marknadsföringsportföljerna vi har stött på.

Att slå samman allt i tjänsteportföljen kan bli rörigt om du erbjuder alla digitala marknadsföringstjänster. Vi har lagt till detta exempel för att visa hur du kan göra designen renare och marknadsföringsportföljen lättare att förstå.

Varför vi gillar denna portfölj

Alaina erbjuder tjänster inom innehållsmarknadsföring och sociala medier. Hon har olika marknadsföringsportföljer för varje tjänst för att hjälpa läsaren att snabbt överblicka utbudet och förstå hennes expertis.

Den minimalistiska layouten på den digitala marknadsföringsportföljen fångar vår uppmärksamhet. Portföljen rymmer olika avsnitt som tjänster, bästa arbeten och en särskild sida för kontaktuppgifter utan att bli överdriven, och använder färgkontraster för att skilja dem åt.

4. Michael Antalok

via Michael Antalok

Michael Antaloks digitala marknadsföringsportfölj har ett mörkt tema och är responsiv. För varje scrollning stöter du på en ny fallstudie, som öppnas på separata sidor.

Varför vi gillar denna portfölj

Michael följer mottot "ju fler desto bättre", och hans portfölj förenklar beslutsfattandet för potentiella kunder eftersom det är lätt att hitta relevanta användningsfall.

Citatet fångar din uppmärksamhet. I hero-sektionen står det till exempel: ”Bra design är bra affärer.” För varje scroll lägger han till fler citat för att framhäva betydelsen av sina tjänster.

5. Kate Dunham

via Kate Dunham

Kate Dunhams digitala marknadsföringsportfölj är enkel och uppdelad efter hennes två målgrupper – frilansare och organisationer. Detta minskar förvirringen och hjälper läsaren att snabbare hitta den information som behövs.

Varför vi gillar denna portfölj

Du lär dig mycket om marknadsföraren i termer av vem hon är som person, hennes mål som marknadsföringsproffs och hur det är att arbeta med henne. Denna personliga touch humaniserar upplevelsen och skapar en omedelbar kontakt med läsaren.

Marknadsföraren Kate berättar om hur hon ger tillbaka till samhället och de frågor som ligger henne varmt om hjärtat. Hon ger dig ytterligare en anledning att inleda en konversation med henne.

6. 345 Marknadsföring

via 345 Marketing

Nästa namn på vår lista över exempel på marknadsföringsportföljer tillhör en varumärkes- och marknadsföringsbyrå som heter 345. Namnet må låta konstigt, men deras marknadsföringsportfölj är gedigen, med en bra balans mellan berättelser, tjänster och arbetsprover.

Varför vi gillar denna portfölj

Denna design- och marknadsföringsbyrå ägnar en del av sin digitala marknadsföringsportfölj åt att berätta varumärkets historia, vilket väcker genklang hos läsaren.

De har en sektion som heter "Story Time" där de på ett engagerande sätt visar upp sin expertis med tydliga slutsatser i slutet av varje berättelse.

7. Denise Rick

via Denise Rick

Denise Rick är en innehålls- och varumärkesexpert som arbetar inom flera branscher. Vi gillar hur hon har använt färger för att skilja mellan olika delar av portföljen.

Varför vi gillar denna portfölj

Det unika med hennes portfölj är att den ger en översikt över alla hennes projekt och även tar dig till hennes tre olika kundspecifika sidor där du kan läsa en detaljerad fallstudie.

Varje bild, GIF och film i hennes bästa verk-sektion har ett sammanhang. Hon förklarar syftet med kreativiteten istället för att bara låta potentiella kunder lista ut det själva.

8. Jaxon Curtis

via Jaxon Curtis

Jaxton Curtis är en LinkedIn-marknadsförare som skriver inlägg på sociala medier för sportmärken. Detta blir tydligt när man tittar på hans portfölj, även om det inte finns någon tjänstesektion.

Varför vi gillar denna portfölj

Portföljen är ett rutnät med några av Jaxtons mest framgångsrika LinkedIn-inlägg. För inläggen på sociala medier lägger han till intryck och uppmanar besökarna att klicka på dem.

Författaren, Jaxton, använder sig av metoden "visa istället för att berätta" och prioriterar exempel framför långa texter.

9. McMath Creative

via McMath Creative

Nästa digitala marknadsföringsportfölj på vår lista tillhör en innehålls- och marknadsföringsbyrå som heter McMath Creative. Portföljens enkla design sticker ut.

Varför vi gillar denna portfölj

De har tre dedikerade sidor för tre tjänsteområden: varumärkesbyggande, förvaltning och innehåll. På varje sida hittar du detaljer om deras tjänster och kundlogotyper.

Det finns en översiktssida som heter "All Things Branding & Marketing" som fungerar som en portföljhanteringssida . Där kan du få en förhandsvisning av alla deras designer på ett och samma ställe.

10. Kathryn Hall

Kathryn Hall, en frilansande skribent, visar upp alla sina arbetsprover och sorterar dem efter tjänsteområden på sin marknadsföringsportföljwebbplats.

Varför vi gillar denna portfölj

Portföljen ger en snabb överblick över Kathryns mångsidiga skrivförmåga.

Hennes biografisida beskriver hennes resa och innehåller ett omdöme som ger trovärdighet.

Hur skapar man en marknadsföringsportfölj i ClickUp?

Om du vill skapa din första marknadsföringsportfölj kan du börja så här.

Välj en webbplatsbyggare (Webflow, WordPress eller Wiz) för att hosta din portfölj.

Lägg till innehåll och bilder för att visa upp dina erbjudanden.

Prova AI i ClickUp Använd AI-bildgeneratorn i ClickUp för att testa dina grova idéer och se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Använd sedan portföljhanteringsprogramvara som ClickUp för att planera dina uppgifter för portföljutveckling.

Kom igång med ClickUp Portfolio Management Template för att skapa din digitala marknadsföringsportfölj från grunden och visa upp dina bästa arbeten. Använd listvyer för att spåra flera marknadsföringsportföljer baserade på olika digitala marknadsföringstjänster som SEO och PPC på ett och samma ställe.

Skapa en standardprocedur för varje projekt med hjälp av SOP:er.

Använd funktionen "Getting Started Guide View" för att konfigurera din portföljhanteringsprocess och lagra referensguider så att du enkelt kan komma åt nödvändiga resurser.

När du börjar arbeta med kunden kan du använda ClickUp som projektledningsverktyg för att effektivisera dina standardrutiner, samarbeta med kundens teammedlemmar och effektivisera kommunikationen med intressenterna.

Fortsätt att följa projektets framsteg på ClickUp Dashboards . När du ändrar status får du en uppfattning om projektet fortskrider som förväntat eller om det finns några hinder.

Använd ClickUp för marknadsföringsteam för att planera och genomföra dina marknadsföringsprogram – från multikanalmarknadsföringskampanjer till framgångsrik omprofilering och kampanjhantering.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

En stark marknadsföringsportfölj är det första steget för att visa upp din expertis inom branschen.

Som digital marknadsförare skapar du innehåll, utför SEO, marknadsför sociala medier och bedriver betald marknadsföring. Din marknadsföringsportfölj sammanställer och kategoriserar alla dessa tjänster, berättar om din professionella och personliga resa, bygger förtroende med sociala bevis och hjälper dig att få fler projekt.

Oavsett om du bygger din portfölj som marknadsföringskonsult eller samarbetar med kunder, hjälper ClickUp dig i varje steg av projektets livscykel.

Börja med att använda ClickUp för att skapa en uppseendeväckande portfölj med hög konverteringsgrad. När du börjar arbeta med marknadsföringsprojekt kan du använda ClickUps projektledningsverktyg för att hantera dina frilans- och konsultprojekt inom digital marknadsföring från början till slut.

Samla dina projektdetaljer på ClickUp Docs

Prova ClickUp Docs Sammanställ alla dina marknadsinsikter och konkurrentanalyser med hjälp av ClickUp Docs.

Använd ClickUp Whiteboard för att komma på idéer och planera dina marknadsföringskampanjer.

Prova ClickUp Whiteboards Samarbeta med dina anställda för ömsesidig tillväxt med hjälp av ClickUp Whiteboard.

ClickUp Brain fungerar som din kreativa brainstormingpartner och hjälper dig att automatisera tidskrävande uppgifter som att skriva lägesrapporter och sammanfatta mötesanteckningar.

Ställ in tidslinjer, tilldela uppgifter till teamet, lägg till kommentarer, sätt prioriteringar och visualisera projektets framsteg via ClickUp Dashboard . Kom igång med ClickUps marknadsföringskampanjdashboard!

Kom igång Visualisera framstegen mot målen med transparens för hela teamet och eliminera onödiga arbetsflöden med ClickUp Marketing Campaign Dashboard.

Slutligen kan du bli av med spridda konversationer genom att samla teamkommunikationen under ett tak med ClickUp Chat – för att samordna med teammedlemmarna i realtid, dela uppdateringar och dela projektdetaljer med organisationen.

Använd ClickUp Chat för att förenkla kommunikationen med ditt team.

Registrera dig gratis på ClickUp för att skapa marknadsföringsportföljer med hög konverteringsgrad.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad ingår i en marknadsföringsportfölj?

En marknadsföringsportfölj innehåller dina tidigare arbeten, fallstudier, tillvägagångssätt, tjänster och en kontaktsida.

Vad bör ingå i en innehållsmarknadsföringsportfölj?

Det som måste finnas på en webbplats för innehållsmarknadsföring är högt rankade artiklar, fallstudier, relevanta innehållsstrategier, kontaktsidor och kundreferenser.