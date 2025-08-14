Slack vs. GroupMe: Vilken meddelandeapp passar dig bäst?

Oavsett om du leder ett projekt, hanterar ett team eller bara försöker förhindra att gruppchattar förvandlas till kaos, kan rätt meddelandeapp göra stor skillnad.

Goda nyheter – det finns gott om bra alternativ för att öka produktiviteten och hålla dig uppkopplad, organiserad och arbeta smartare (inte hårdare).

Det sagt, alla meddelande- eller kommunikationsverktyg erbjuder inte samma kombination av funktioner, och ärligt talat kanske du inte ens behöver alla extrafunktioner.

Ändå dyker två namn upp gång på gång när team och studenter diskuterar hur man håller kontakten: Slack och GroupMe.

Vi jämför dem sida vid sida för att hjälpa dig att avgöra vilken som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Slack och GroupMe – jämförelse i korthet

Funktion Slack GroupMe Integrationer Över 2 000 appintegrationer (Google Drive, Trello, etc.) Inga större appintegrationer Projektledning Inbyggda uppgiftslistor, dokument för samarbete (Canvas) Inga verktyg för uppgiftshantering Röst-/videosamtal Huddles, integrationer med Zoom och Teams Videokall via Microsoft Teams endast Åtkomst Dator, mobil, webben; gäståtkomst stöds Mobil, webb; SMS-stöd (endast i USA) Användarbegränsning Ingen hård begränsning; lämplig för stora organisationer Upp till 10 000 medlemmar per grupp

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en meddelandeapp för team. Den låter människor prata i realtid, en-mot-en eller i grupper. Du kan skapa kanaler för olika ämnen, projekt eller avdelningar.

Du kan också dela filer, tagga teammedlemmar och ansluta verktyg som Google Drive eller Zoom. Du kan starta röst- eller videosamtal utan att lämna appen.

Slack syftar till att samla alla arbetsrelaterade konversationer på ett ställe så att du inte behöver förlita dig på långa e-posttrådar eller spridda meddelanden.

Slack-funktioner

Slack erbjuder funktioner som gör teamkommunikationen tydlig, organiserad och lätt att hantera. Här är en översikt över vad appen erbjuder:

Funktion nr 1: Kanaler

Kanaler i Slack

Grupperar konversationer efter team, projekt eller ämne. Varje kanal är ett dedikerat utrymme där relaterade meddelanden, filer och verktyg samlas.

Offentliga kanaler gör informationen tillgänglig för alla i företaget, medan privata kanaler begränsar åtkomsten till specifika medlemmar. Denna konfiguration gör det enklare för teamen att hålla sig uppdaterade och för nya medlemmar att snabbt komma ikapp.

Funktion nr 2: Direktmeddelanden

via Slack

Direktmeddelanden möjliggör privata konversationer mellan två eller flera personer. De är användbara för snabba uppdateringar, sidokonversationer eller känsliga diskussioner.

Användare kan skapa grupp-DM:ar för mindre team som arbetar nära tillsammans utan att behöva en hel kanal. Allt förblir organiserat och lättillgängligt senare.

Funktion nr 3: Fildelning

Slack gör det enkelt att ladda upp och dela dokument, kalkylblad, bilder, PDF-filer och videor direkt i en konversation. Filer som delas i en kanal eller DM förblir kopplade till meddelandehistoriken.

Användare kan söka efter filer senare efter nyckelord, filtyp eller vem som delade dem, vilket gör det enkelt att hitta viktigt material utan att behöva söka igenom flera appar.

Funktion nr 4: Integrationer

Slack kan kopplas till tusentals appar som Google Drive, Zoom, Trello, Asana och Salesforce. Dessa integrationer för över aviseringar, projektuppdateringar och nya uppgifter direkt till Slack.

Team kan utföra många uppgifter, till exempel godkänna ett dokument eller delta i ett möte, utan att behöva växla mellan olika plattformar. Det sparar tid och håller arbetsflödena igång inom ett och samma arbetsområde.

Funktion nr 5: Huddles

via Slack

Slack Huddles erbjuder smidiga röst- och videochattar som kan startas direkt från vilken kanal eller DM som helst. De fungerar bra för snabba avstämningar, snabbare problemlösning eller brainstorming utan att behöva boka ett formellt möte.

Huddles stöder också skärmdelning, så att teammedlemmarna kan visa sitt arbete i realtid och samarbeta direkt.

Funktion nr 6: Slack AI

Slack AI erbjuder kraftfulla sök- och sammanfattningsfunktioner i Slacks betalda abonnemang. Användare kan ställa frågor på naturligt språk och få koncisa svar med citat från teamets konversationshistorik, vilket gör det enklare att hitta information och komma igång med projekt.

Plattformen kan automatiskt generera sammanfattningar av kanaler och långa trådar, vilket ger en snabb översikt över diskussionerna utan att du behöver läsa igenom varje meddelande.

Priser för Slack:

Gratis för alltid

Obegränsat : 8,75 $ per användare och månad vid årlig fakturering

Företag : 15 USD per användare och månad vid årlig fakturering

Företag: Anpassad prissättning

Vad är GroupMe?

via GroupMe

GroupMe är ett chattverktyg som ägs av Microsoft för informella gruppchattar. Det låter användare skicka textmeddelanden, bilder, videor och GIF-filer i privata grupper. Du kan också skicka direktmeddelanden för en-till-en-konversationer.

Det fungerar via Wi-Fi, mobildata eller till och med SMS. Personer som inte har appen kan fortfarande delta och chatta via vanliga textmeddelanden.

GroupMe fokuserar på att hålla gruppkommunikationen enkel. Den är utvecklad för studenter, vänner, familjer, klubbar och små team som vill ha ett enkelt sätt att hålla kontakten utan extra funktioner.

Groupme-funktioner

GroupMe gör gruppkommunikationen enkel och lättanvänd. Här är en översikt över vad appen erbjuder:

Funktion nr 1: Gruppchattar

Du kan skapa privata grupper för vänner, familj, klubbar eller team. Varje grupp fungerar som en egen chattrum där medlemmarna kan skicka textmeddelanden, dela media och reagera på meddelanden.

Det finns ingen gräns för hur många grupper du kan skapa, så du kan hålla olika delar av ditt liv åtskilda.

Funktion nr 2: Direktmeddelanden

Med GroupMe kan du skicka privata meddelanden till enskilda personer. Det är användbart när du behöver ha en snabb sidokonversation eller dela något som du inte vill att hela gruppen ska se.

Direktmeddelanden fungerar precis som gruppchattar, men stannar mellan dig och en annan person.

Funktion nr 3. SMS-stöd

GroupMe fungerar även om någon inte har appen. Användare kan ansluta sig och chatta via vanliga textmeddelanden.

Detta gör det enklare att inkludera alla, oavsett om de har en smartphone, en vanlig telefon eller bara föredrar att använda SMS.

Separata chattar i GroupMe

Funktion nr 4: Delning av media

Du kan skicka foton, videor och GIF-filer direkt i valfri chatt eller skapa omröstningar för att snabbt få allas åsikter om planerna. Media visas i konversationen, vilket gör det enkelt att dela ögonblick, uppdateringar eller evenemangsdetaljer.

Allt förblir länkat till chattloggen, så att du kan bläddra tillbaka och hitta delade filer när det behövs.

Funktion nr 5: Anpassade aviseringar

GroupMe ger dig kontroll över dina aviseringar. Du kan stänga av ljudet för specifika grupper, stänga av aviseringar under hektiska tider eller anpassa ljud för olika chattar.

Det hjälper dig att hålla kontakten utan att känna dig överväldigad av ständiga ping-meddelanden.

Priser för GroupMe

Gratis för alltid

GroupMe är gratis att använda. Du kan ladda ner appen på iOS, Android eller använda den på webben utan några abonnemangsavgifter. Standardavgifter för textmeddelanden från din operatör kan tillkomma om du använder SMS för att skicka eller ta emot meddelanden.

Appen erbjuder också valfria köp i appen, till exempel emojipaket, som kostar mellan 0,99 och 1,99 dollar. Det finns inga premiumnivåer eller betalda uppgraderingar – bara de grundläggande funktionerna som är tillgängliga för alla användare.

Slack vs. GroupMe: Jämförelse av funktioner

Som vi har sett är både Slack och GroupMe meddelandeappar, men för olika ändamål. Slack är utvecklad för kommunikation på arbetsplatsen, med fler verktyg för projekt och samarbete. GroupMe fokuserar på enkla gruppchattar för vardagsbruk.

Funktion Slack GroupMe Bonus: ClickUp Meddelanden Realtidsmeddelanden i kanaler och direktmeddelanden Gruppchattar och direktmeddelanden Chatt i realtid, trådade kommentarer på uppgifter och dokument för kontextuella teamdiskussioner Röst-/videosamtal Huddles för snabba ljud- eller videochattar. Integreras med Zoom och Teams. En-till-en- och gruppvideosamtal via Microsoft Teams Direkta ljud- och videosamtal i chattar; integreras med Zoom, Google Meet och andra videoplattformar Fildelning Dela dokument, bilder och andra filer direkt i chattar Dela foton, videor och GIF-bilder i gruppchattar och direktmeddelanden Lägg till filer och nämn uppgifter eller personer direkt i chattar; dela med stöd för Google Drive, Dropbox och fler integrationer. AI-funktioner Slack AI för chatt-sökning, trådöversikter och kanalresuméer; Agentforce-integration Microsoft Copilot för grundläggande sökfunktioner ClickUp Brain är helt integrerat i chatt, uppgifter, dokument, whiteboards och mer; AI-agenter för specifika uppgifter och arbetsflöden. Integrationer Ansluter till över 2 000 appar som Google Drive, Trello och Salesforce. Begränsad till grundläggande funktioner utan större appintegrationer Över 1 000 integrationer, inklusive Slack, Google Drive, GitHub, Zoom och många fler. Projektledning Inbyggda verktyg som listor för uppgifter och Canvas för samarbetsdokument Grundläggande evenemangsplanering inom grupper, inga verktyg för uppgiftshantering Avancerad uppgiftshantering, dokument, whiteboards, mål, automatiseringar och mycket mer. Anpassning Anpassningsbara aviseringar, arbetsflöden och teman Anpassningsbara aviseringar och gruppinställningar; begränsade teman Högst anpassningsbara arbetsflöden, statusar, vyer, automatiseringar och instrumentpaneler Åtkomst Dator, mobil och webb. Stöder gäståtkomst för externa användare. Mobil och webb. SMS-stöd för användare utan smartphones (endast i USA). Dator, mobil och webben. Alternativ för gäst- och offentlig delning Användarbegränsning Ingen hård begränsning; fungerar för både små team och stora företag Upp till 10 000 medlemmar per grupp Ingen hård användarbegränsning; skalbar för team av alla storlekar Kostnad Gratis plan tillgänglig; betalda planer erbjuder fler funktioner och appintegrationer. Gratis att använda; inga betalda versioner Gratis plan tillgänglig; betalda planer låser upp avancerade funktioner och integrationer.

Låt oss nu jämföra standardfunktionerna i Slack och GroupMe i detalj och se hur de fungerar.

Funktion nr 1: Meddelanden (gruppmeddelanden och direktmeddelanden)

Slack är utformat för arbete. Det använder kanaler för att organisera konversationer efter team, projekt eller ämne. Det stöder också trådade svar, så att användare kan svara på specifika meddelanden utan att det blir rörigt i huvudchatten. Direktmeddelanden är tillgängliga för privata chattar mellan individer eller små grupper. Du kan enkelt söka igenom alla meddelanden och filer.

GroupMe är utvecklad för informella gruppchattar. Du skapar en grupp, bjuder in personer och börjar chatta. Direktmeddelanden finns också tillgängliga för privata konversationer. GroupMe stöder SMS, vilket gör att användare kan delta i konversationer även utan att ladda ner appen.

🏆 Vinnare: Slack Båda apparna hanterar meddelanden bra, men Slack erbjuder fler sätt att hålla konversationerna organiserade och lättare att hantera, särskilt när antalet meddelanden ökar.

Funktion nr 2: Delning av media och filer

Att dela filer i Slack är som en förlängning av arbetet. Du kan lägga in ett dokument, länka en fil från Google Drive eller dela en video – allt mitt i en konversation.

Allt du skickar sparas i chatten och kan sökas fram när det behövs. Det är viktigt när teamen använder samma filer upprepade gånger.

GroupMe håller sig till grunderna. Du kan skicka ett foto, en kort video eller ett meme. Det är allt. Det fungerar bra för informella uppdateringar – resefoton, evenemangsinbjudningar, musiklänkar – men inte mycket mer.

🏆 Vinnare: Slack Om du bara har en informell konversation fungerar GroupMe bra. Om filer är en del av ditt arbete hanterar Slack det bättre.

Funktion nr 3: Röst- och videosamtal

Slack erbjuder Huddles – snabba, informella samtal som kan startas från valfri kanal eller direktmeddelande. Du kan aktivera video, dela din skärm och bjuda in andra att delta.

Huddles är utformade för spontana konversationer utan att du behöver boka ett möte. I gratisabonnemangen är Huddles begränsade till två deltagare, medan betalda abonnemang tillåter upp till 50 deltagare.

GroupMe integreras med Microsoft Teams för sin samtalsfunktion. Du kan starta ett videosamtal direkt från en gruppchatt eller schemalägga ett som en del av ett evenemang. Denna inställning är användbar för större, planerade möten. GroupMe stöder samtal med upp till 100 deltagare.

🏆 Vinnare: Oavgjort! Båda apparna erbjuder samtalsfunktioner, och du bör välja den som passar dig bäst. Slacks Huddles passar bättre för snabba, spontana diskussioner, medan GroupMes integration med Teams är inriktad på schemalagda gruppmöten med ett stort antal deltagare.

Slack vs. GroupMe på Reddit

Vi har tittat på Reddit för att se hur människor jämför Slack och GroupMe. I flera trådar har användare delat med sig av tydliga skäl till varför det ena verktyget kan fungera bättre än det andra, särskilt när det gäller gruppkommunikation.

Många användare säger att Slack hanterar större eller mer organiserade grupper mer effektivt.

Slack kan visa 16 rader text, en bild och en gfycat på samma utrymme som GroupMe endast kan visa två bilder och en rad text.

Slack kan visa 16 rader text, en bild och en gfycat på samma utrymme som GroupMe endast kan visa två bilder och en rad text.

Användarna berömde också hur Slack håller konversationerna åtskilda:

Flera kanaler per grupp, vilket gör att vi kan ha en kanal för allt vi behöver utan att det blir svårt att växla mellan kanalerna. GroupMe slår samman alla kanaler och chattar för varje grupp.

Flera kanaler per grupp, vilket gör att vi kan ha en kanal för allt vi behöver utan att det blir svårt att växla mellan kanalerna. GroupMe slår samman alla kanaler och chattar för varje grupp.

Med det sagt fungerar GroupMe fortfarande bra för enkel kommunikation.

GroupMe. Fungerar för oss.

GroupMe. Fungerar för oss.

Reddit-användare verkar vara överens: om din grupp behöver struktur och affärsinriktade funktioner är Slack det bästa valet. Om du bara vill hålla kontakten utan mycket installationer är GroupMe det rätta valet.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Slack och GroupMe

Visst, Slack och GroupMe gör jobbet – men vad händer om du behöver mer än bara meddelanden och media?

Kanske är du trött på att hoppa mellan olika appar bara för att spåra uppgifter, dela uppdateringar eller hålla ordning på konversationer. Kanske vill du ha ett verktyg där chatt, dokument och deadlines faktiskt fungerar tillsammans. Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp är den kompletta appen för arbetet. Den kombinerar uppgifter, chattar, dokument och mål på ett och samma ställe så att ditt team kan hålla fokus utan att byta verktyg. Oavsett vad du använder den till ger ClickUp dig allt du behöver i en vy.

Inget krångel. Inga silos. Bara en arbetsyta där allt hänger ihop – meddelanden leder till åtgärder, dokument stöder uppgifter och mål förblir synliga. Om Slack och GroupMe känns begränsade är ClickUp den uppgradering du inte visste att du behövde.

Låt oss titta på ClickUps viktigaste funktioner som gör det till ett bättre alternativ än Slack och GroupMe.

ClickUps fördel nr 1: Samla alla konversationer på ett ställe med ClickUp Chat

Samla alla dina projekt och konversationer på ett ställe med ClickUp Chat.

ClickUp Chat samlar dina konversationer och ditt arbete på ett och samma ställe.

Diskutera ett projekt i chatten och förvandla alla meddelanden till uppgifter med ett enda klick. Du behöver inte längre kopiera anteckningar eller riskera att tappa sammanhanget – allt förblir länkat och organiserat.

Behöver du komma ikapp med en lång tråd? ClickUps AI kan sammanfatta diskussioner, markera viktiga punkter och till och med föreslå åtgärder. Det är som att ha en assistent som håller dig informerad utan att det blir rörigt.

ClickUp Chat stöder kanaler för diskussioner inom hela teamet och direktmeddelanden för privata konversationer. Du kan också starta röst- eller videosamtal direkt från chatten, vilket gör realtidssamarbetet smidigt.

Genom att integrera chatt med uppgifter, dokument och mål säkerställer ClickUp att din kommunikation alltid är kopplad till ditt arbete. Det handlar inte bara om att chatta – det handlar om att få saker gjorda.

Skapa åtgärdspunkter direkt och tilldela dem till andra eller till och med dig själv med ClickUp Assigned Comments.

ClickUp Assigned Comments ser till att ingenting går förlorat i virrvarret. Istället för att lämna en anteckning och hoppas att någon följer upp den, kan du tilldela en kommentar till en teammedlem och förvandla den till en tydlig, spårbar uppgift.

Kommentaren visas i deras arbetskö och stannar där tills den markeras som löst. Det innebär att ingen behöver gissa, inga påminnelser behövs och inga detaljer missas. Alla vet vad de behöver göra – och när.

Tilldelade kommentarer fungerar i alla uppgifter, dokument och chattar. Oavsett om du ger feedback på ett dokument eller påpekar något i en tråd kan du vara säker på att det blir gjort.

Det är ett enkelt sätt att hålla arbetet igång och konversationerna produktiva, särskilt när teamen jonglerar med flera prioriteringar.

ClickUps fördel nr 3: Få mer gjort med ClickUp Tasks

Automatisera, prioritera och håll arbetet igång med ClickUp Tasks

ClickUp-uppgifter är där arbetet börjar. Oavsett om du spårar en snabb åtgärd eller hanterar ett stort projekt kan du med hjälp av uppgifter tilldela ägare, ange deadlines, lägga till sammanhang med anpassade fält och beskriva varje steg i processen.

Du kan dela upp stora projekt i deluppgifter, lägga till checklistor och skapa beroenden för att visa vad som måste göras först. Allt hålls sammankopplat, så ditt team vet alltid vad som är nästa steg.

Varje uppgift har utrymme för kommentarer, filer, länkar och uppdateringar. Du behöver inte byta till andra verktyg eller leta igenom chattar – allt finns på ett och samma ställe.

ClickUp Tasks ger dig kontroll utan att öka komplexiteten. Det är grunden som håller teamen organiserade, samordnade och framåtsträvande.

ClickUps fördel nr 4: Arbeta smartare med en AI-driven arbetsyta

ClickUp Brain är en holistisk AI-assistent som genomsyrar alla aspekter av ditt arbete inom ClickUp. Den är utformad för att inte bara analysera befintligt arbete utan också aktivt hjälpa till att skapa och hantera det.

Fråga ClickUp Brain och få uppdateringar, dokument och uppgiftsåtgärder i realtid.

ClickUp Brain underlättar inte bara konversationer, utan hjälper dig aktivt att få jobbet gjort. Du kan ställa frågor om projekt, begära sammanfattningar eller till och med skapa uppgifter direkt från chatten.

Behöver du hitta ett dokument, uppdatera en uppgift eller få en snabb projektstatus? Fråga bara ClickUp Brain i din chatt, så får du omedelbara, användbara svar från hela ditt arbetsområde – utan att behöva byta flikar eller leta igenom trådar.

Att hantera uppgifter är lika smidigt med ClickUp Brains funktioner på företagsnivå. Du kan skapa, uppdatera eller hitta uppgifter med hjälp av naturligt språk – skriv bara in vad du behöver.

Vill du tilldela en uppgift, ange ett slutdatum eller kontrollera framstegen? ClickUp Brain hanterar det på några sekunder, så att ditt team kan samarbeta och projekten kan fortskrida. Det hjälper dig till och med att prioritera arbetet och upptäcka hinder.

Ska du delta i ett möte? Låt ClickUp AI Notetaker spela in och transkribera det åt dig, med snabba sammanfattningar och förslag på uppgifter att följa upp.

Dessutom kan du använda Autopilot Agents i ClickUp för att hitta svar, skapa innehåll eller automatisera repetitiva och tidskrävande arbetsflöden.

För team som är vana vid att jonglera flera verktyg som Slack samlar ClickUp Brain allt på ett ställe, precis där de behöver det. Resultatet? Snabbare beslut, färre misstag och ett verkligt sammanhängande arbetsflöde.

Skriv/klicka på "ny" för att snabbt skapa en ny uppgift direkt från ditt Slack-flöde.

Med kraftfull inbyggd chatt, samarbete i realtid och uppgiftsspecifika kommentarer eliminerar ClickUp behovet av en separat app som Slack. Istället för att hoppa mellan specialiserade verktyg kan teamen kommunicera, hantera projekt och automatisera arbetsflöden – allt på ett och samma ställe.

Och om ditt team fortfarande använder Slack, så integreras ClickUp sömlöst med Slack, så att du gradvis kan centralisera ditt arbete utan att missa något. Tänk på det som din allt-i-ett-arbetshub – chatt ingår.

ClickUp: Det bättre sättet att chatta, samarbeta och få jobbet gjort

Slack och GroupMe har båda sina styrkor, men om du letar efter ett verktyg med robusta funktioner för att hantera chatt i realtid, uppgiftshantering, dokument och mer, så klarar ClickUp allt.

Det är mer än bara meddelanden. Det är ditt teams bas för organiserat, sammankopplat och produktivt arbete.

Registrera dig för ClickUps kostnadsfria plan och samla dina konversationer, projekt och mål på ett och samma ställe.