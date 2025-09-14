De bästa gratis Lucidchart-mallarna för Gantt-diagram att använda 2025

Lucidchart är ett populärt webbaserat verktyg som förenklar skapandet, samarbetet och delningen av diagram. Från detaljerade flödesscheman till komplexa processkartor ger det dig flexibiliteten att visualisera nästan vad som helst – och förverkliga dina idéer.

Bland sina många funktioner är Lucidchart särskilt känt för sina färdiga Gantt-diagrammallar.

Även om urvalet inte är särskilt stort är Gantt-diagrammen i Lucidchart lätta att använda, förvånansvärt mångsidiga och användbara för att visualisera projektets tidsplan med minimal ansträngning.

Idag ska vi utforska några av de bästa Lucidchart-mallarna för Gantt-diagram tillsammans med några (bättre) alternativ!

🔍 Visste du att? Den amerikanska armén använde Gantt-diagram under första världskriget för att effektivisera produktionen av krigsmaterial och förnödenheter. 💣

Vad kännetecknar en bra mall för Gantt-diagram i Lucidchart?

Oavsett om det är i Lucidchart eller någon annanstans, här är några element som gör en Gantt-diagrammall funktionell:

Tydlighet: Leta efter en Leta efter en Gantt-diagrammall som delar upp projektet i specifika uppgifter och kategoriserar dem efter fas, team och andra relevanta kriterier. Leta också efter hierarkier eller färgkoder som visar milstolpar, leveranser och beroenden för smidig prioritering.

Noggrannhet: Välj en mall som har ett datumintervall (dagligt, veckovis eller månadsvis) som passar projektets omfattning. Se också till att alla tidsintervall är konsekventa och tydligt märkta.

Visuella element: Välj en grundläggande mall för Gantt-diagram som innehåller visuella verktyg, såsom pilar och kopplingar, för att enkelt visualisera kritiska vägar. Färgkodning är en annan nödvändighet för smidig genomförande, särskilt om ditt projekt är omfattande.

Anpassningsbarhet: Välj en mall som gör det möjligt för dig att Välj en mall som gör det möjligt för dig att skapa Gantt-diagram och redigera deras grundläggande fält, inklusive uppgiftsnamn, varaktighet och ägare. Detta säkerställer att diagrammet är anpassat efter ditt projekts unika krav.

Samarbete: Använd en mall som gör det möjligt för dig att samarbeta med dina teammedlemmar genom kommentarer, länkade anteckningar och ytterligare funktioner. Detta hjälper dig att brainstorma idéer och genomföra projekten mer effektivt.

🧠 Kul fakta: Marknaden för Gantt-diagramprogramvara förväntas växa betydligt, vilket speglar en tydlig efterfrågan på specialiserade verktyg. Även om prognoserna varierar något beroende på källa, pekar de på en robust tillväxt. En rapport anger en CAGR på 12,5 % från 2026 till 2033, med ett mål om en marknadsstorlek på 3,5 miljarder dollar år 2033.

7 Lucidchart-mallar för Gantt-diagram

Vi låter dig inte vänta längre – kolla in dessa bästa mallar för Gantt-diagram som finns tillgängliga i Lucidchart:

1. Enkel mall för Gantt-diagram

via Lucidchart

Den enkla Gantt-diagrammallen från Lucidchart är ett grundläggande verktyg för att organisera flera projektaktiviteter under en viss period (dagligen, månadsvis eller veckovis). Den är ganska enkel att arbeta med och därför idealisk för nybörjare.

Förutom att organisera uppgifter kan du också använda det för att tilldela åtgärdspunkter till dina teammedlemmar och samarbeta med dem för att brainstorma projektplaner. Mallen är anpassningsbar, så att du kan anpassa färger, tidsmarkörer, milstolpar och andra viktiga diagramelement.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Visa uppgifter i en tydlig horisontell tidslinje

Gruppera uppgifter i logiska faser för att underlätta förståelsen.

Anpassa start- och slutdatum med ett enhetligt rutnät

🔑 Perfekt för: Projektledare eller teamledare som söker ett snabbt, visuellt sätt att planera och följa upp små till medelstora projekt.

📚 Läs också: Exempel på Gantt-diagram för projektledning

2. Gantt-diagram med mall för förloppsindikator

via Lucidchart

Letar du efter ett Gantt-diagram som är anpassat för måttligt avancerade projektledningskrav? Gantt-diagrammet med mall för förloppsindikator från Lucidchart ger en tydlig översikt över alla dina projektuppgifter, tillsammans med deras respektive beroenden.

Dessutom ger det värdefull information om projektets framsteg. Tillsammans hjälper de dig att visualisera projektets tidsplan, identifiera den kritiska vägen och förebygga flaskhalsar i ett tidigt skede.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Integrera färgade överlägg för framsteg i uppgiftsfält

Markera slutförandestatus för omedelbar visuell kontroll

Visa uppgiftsägare eller team bredvid varje stapel

🔑 Perfekt för: Team som behöver följa upp slutförda uppgifter visuellt och övervaka pågående framsteg i realtid över flera arbetsflöden.

🎥 Titta på den här videon om hur du prioriterar uppgifter:

3. Mall för Gantt-diagram för marknadslansering

via Lucidchart

Ska du lansera en ny produkt? Lucidcharts mall för Gantt-diagram för marknadslansering förenklar hela processen, från start till mål. Med den här mallen kan du skapa uppgifter för produktlanseringen, tilldela dem till dina teammedlemmar och följa deras framsteg.

Den är fullspäckad med en mängd andra användbara funktioner, inklusive datalänkning och villkorlig formatering. Mallen är lätt att navigera i och innehåller många visuella element som underlättar samarbetet med ditt team och säkerställer en framgångsrik produktlansering.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Skissera viktiga faser som marknadsundersökning, lansering och uppföljning.

Markera beroenden mellan kritiska steg i marknadsintroduktionen

Märk viktiga lanseringsresultat eller kampanjer

🔑 Perfekt för: Marknadsförings- och produktlanseringsteam som samordnar tvärfunktionella marknadsföringsaktiviteter med strikta deadlines och beroenden.

💡 Proffstips: Se till att din projekttidsplan är realistisk. Undvik överdriven optimism – uppskatta tidsåtgången utifrån historiska data eller teamets kapacitet för att undvika utbrändhet och missade deadlines. ⏱️

4. Gantt-diagram med milstolpsmall

via Lucidchart

Gantt-diagrammet med milstolpar från Lucidchart är praktiskt om du arbetar med ett projekt med omfattande omfattning.

Det gör att du kan dela upp projektet i olika faser och extrahera genomförbara åtgärder från var och en av dem. Du kan ange deras individuella varaktighet, startdatum, slutdatum, ägare, beroenden och andra detaljer. Detta hjälper dig att schemalägga uppgifter, visualisera deras tidslinjer och följa deras framsteg för en snabb avslutning.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Markera milstolpar med tydliga symboler (t.ex. romber).

Separata milstolpsrader för visuell tydlighet

Koppla samman uppgifter och milstolpar med beroendepilar

🔑 Perfekt för: Team som behöver markera viktiga deadlines eller leveranser i långsiktiga projekt, såsom produktutveckling eller kundimplementering.

5. Gantt-diagram med kvartalsmall

via Lucidchart

Om du vill ha ett Gantt-diagram som visualiserar dina projektfaser i kvartal istället för dagar, veckor eller månader, kan mallen Gantt-diagram med kvartal från Lucidchart vara till hjälp. Den grupperar dina projektfaser i kvartal och listar varje uppgift som ingår i dem.

Utöver detta visar mallen också framstegen för varje uppgift genom visuella statusindikatorikoner. Om en projektfas sträcker sig in i ett annat kvartal visar mallen också denna information och markerar dess beroenden. Den erbjuder också simbanor som hjälper dig att organisera varje uppgift utan att det blir rörigt.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Få en övergripande översikt över långsiktiga planer

Stöd för gruppering av uppgifter per kvartal för strategisk fokusering

Anpassa start-/slutetiketter till kvartalsvis varaktighet

🔑 Perfekt för: Strategiteam eller avdelningschefer som planerar initiativ varje kvartal för att anpassa sig till finansiella eller prestationscykler.

6. Grundläggande mall för Gantt-diagram

via Lucidchart

Den grundläggande Gantt-diagrammallen från Lucidchart är kompatibel med Lucidspark och fungerar bäst för att skapa en visuell projektplan. För att använda den måste du använda Lucid-kort för att extrahera uppgifter för ditt projekt och dra och släppa dem på den valda tidslinjen.

Mallen ger en tydlig översikt över varje uppgifts status, ansvarig person och uppskattad story point. Dessutom får du en heltäckande översikt över hela projektet – från start till mål – så att du kan hantera tid, ansvar och genomförande.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Lista uppgifter i rader med motsvarande varaktighetsfält

Ange start- och slutdatum i en enkel, överskådlig layout.

Tillåt grundläggande färgkodning för att prioritera uppgifter

🔑 Perfekt för: Enskilda personer eller små team som hanterar korta projekt och behöver en enkel visuell tidslinje för att hålla ordning.

🔎 Visste du att? Minns du NASA:s historiska Apollo 11-månlandningsuppdrag? Gantt-diagram spelade en viktig roll i detta och hjälpte teamen att samordna komplexa tekniska uppgifter på ett mer effektivt sätt. 🚀

💡 Bonus: Om du som projektledare vill: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben efter dina roadmaps, dokument

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja AI-verktyg som ChatGPT, Claude och DeepSeek direkt från Brain MAX, med fullständig kontext för ditt arbete. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Sluta använda en massa olika AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

7. Vertikal mall för PERT-diagram

via Lucidchart

Även om det inte är ett typiskt Gantt-diagram, är PERT Chart Vertical Template från Lucidchart en annan användbar resurs för projektplanering och schemaläggning. Den kretsar kring tre aspekter: uppgiftsordning, beroenden och tidslinje.

Denna mall baseras på Program Evaluation and Review Technique (PERT) och låter dig visualisera ett projekts aktiviteter och scheman genom att organisera dess olika delar, processer och beroenden. Dessutom markerar den den kritiska vägen, så att du kan fokusera på de viktigaste uppgifterna utan fördröjning.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Koppla ihop uppgifter med pilar för att visa beroenden.

Beräkna den kritiska vägen med information om tidigaste/senaste starttidpunkt

Visa beräknad varaktighet bredvid varje aktivitet

🔑 Perfekt för: Projektplanerare eller analytiker som behöver kartlägga beroenden och fastställa den kritiska vägen i tidspressade, komplexa projekt.

🎥 Se hur du skapar en processkarta i ClickUp:

Lucidcharts begränsningar

Lucidcharts Gantt-diagrammallar som listas ovan är användbara. De kanske dock inte passar alla typer av team. Här är varför:

Grundläggande funktioner: Med dessa mallar kan du bland annat organisera uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och markera deras beroenden. De saknar dock avancerade projektledningsfunktioner, såsom spårning i realtid, resurshantering eller arbetsbelastningsbalansering. Detta gör dem olämpliga för komplexa projekt.

Prestandaproblem: Lucidchart-mallfiler med flera lager eller element tenderar att bli långsamma och krascha, särskilt på äldre system. Du kan därför inte använda dem för att planera stora projekt.

Brant inlärningskurva: Även om Lucidcharts mallar erbjuder avancerade funktioner som villkorlig formatering kan det vara svårt att implementera dem. Om du inte är en erfaren professionell kommer du att uppleva en brant inlärningskurva när du använder dem.

Inget offline-läge: Lucidchart är en plattform som kräver internetåtkomst för att designa och redigera mallar. Dessutom är dess offline-åtkomst, som endast är för visning, mycket begränsad. Detta hindrar samarbete och komplicerar projektledningen.

Alternativa Lucidchart-mallar för Gantt-diagram för att tilldela uppgifter

Gantt-diagram är pålitliga verktyg för att visualisera och hantera projektplaner. Men de kan inte på egen hand förbättra ditt projektledningsarbete. Det är här ClickUp kommer in!

ClickUp, appen som har allt för arbetet, erbjuder ett brett utbud av fördesignade anpassningsbara mallar för Gantt-diagram och en rad kraftfulla funktioner som går utöver projektplanering för att stödja dina övergripande projektledningsinitiativ.

Redo att sätta igång? Kolla in dessa Gantt-diagrammallar från ClickUp:

1. ClickUp Enkel mall för Gantt-diagram för projektledning

Få gratis mall Visualisera och hantera dina projektscheman med ClickUp Simple Project Management Gantt Chart Template.

ClickUp Simple Project Management Gantt Chart Template är omfattande utformad för att förbättra hanteringen av projektplaner. Den har en ren design och ett intuitivt användargränssnitt.

Precis som i ett traditionellt Gantt-diagram visar horisontella staplar uppgifters tidslinjer, beroenden och milstolpar. Mallen är också mycket samarbetsvänlig. Förutom att visa scheman kan du också tilldela uppgifter, hantera arbetsflöden och identifiera flaskhalsar för att minimera risken för förseningar.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Aktivera omplanering genom att dra och släppa mellan perioder

Visualisera beroenden med hjälp av kopplingslinjer mellan uppgifter.

Markera försenade eller kommande deadlines i realtid

Stöd för gruppering efter projektfas eller team

🔑 Perfekt för: Allmänna projektledare eller teamledare som hanterar standardiserade affärsprojekt med enkla uppgifter och deadlines.

Kundens röst: Så här säger Justin Kosmides, VD på Vela Bikes, om att använda ClickUp:

Eftersom vi är ett mindre team och har tusentals beställningar från hela världen måste vi vara extremt effektiva, och ClickUp Gantt-diagram gör det möjligt för oss att spåra all vår produktion och logistik på ett ställe, vilket har gjort vårt produktionsteam två tredjedelar mer effektivt.

Eftersom vi är ett mindre team och har tusentals beställningar från hela världen måste vi vara extremt effektiva, och ClickUp Gantt-diagram gör det möjligt för oss att spåra all vår produktion och logistik på ett och samma ställe, vilket har gjort vårt produktionsteam två tredjedelar mer effektivt.

2. ClickUp-mall för Gantt-diagram för byggbranschen

Få gratis mall Hantera komplexa byggprojekt med lätthet med hjälp av ClickUp Construction Gantt Chart Template.

🧠 Kul fakta: Enligt statistiken tar stora byggprojekt 20 % längre tid att slutföra än vad som ursprungligen planerats.

Om du inte vill att denna procentandel ska skjuta i höjden, använd ClickUp Construction Gantt Chart Template och effektivisera din projektledning inom byggbranschen.

Denna lättanvända mall fokuserar på att öka effektiviteten i tre projektledningselement: planering, samordning och kommunikation. Den låter dig markera specifika uppgifter, visualisera deras tidslinjer, sätta upp milstolpar och justera dem efterhand som dina behov förändras.

Men det slutar inte där – med mallen kan du också koppla uppgifter till relevanta resurser och spåra kostnader, budget och arbetskraft för effektiv beroendehantering.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Organisera projektfaser som planering, tillstånd, byggnation och inspektion.

Dela upp uppgifterna i underleverantörsspecifika arbetspaket

Spåra milstolpar i Gantt-diagram , såsom godkännanden av tillstånd och inspektionsdatum.

Uppdatera automatiskt när uppgiftsstatusen ändras

🔑 Perfekt för: Byggledare, platschefer eller entreprenörer som samordnar stora byggprojekt med sekventiella och beroende uppgifter.

📮 ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

3. ClickUp Business Account Planning Gantt Chart Template

Få gratis mall Förbättra varje kunds upplevelse av ditt företag med ClickUp Business Account Planning Gantt Chart Template.

Mallen för Gantt-diagram för planering av ClickUp-företagskonton visar statusen för vart och ett av dina kundkonton, så att du kan planera nästa steg för att optimera dem. Denna mall är en visuell fröjd. Den använder färgkoder för att ange kontostatus, hälsa och andra viktiga aspekter.

Dessutom kan du identifiera områden som kan förbättras, tilldela uppgifter till teammedlemmar och spåra framsteg för att förbättra kundupplevelsen. På så sätt hjälper det dig att maximera potentialen hos varje kundkonto för att driva på företagets tillväxt.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Tilldela teammedlemmar specifika kontouppgifter

Lägg till kolumner för intäktsspårning och mål

Markera viktiga kundmöten och deadlines för förslag

Filtrera efter kundsegment eller kontostatus

🔑 Perfekt för: Sälj- eller kundframgångsteam som hanterar strategiska kundplaner med flerfasiga engagemang, utåtriktade aktiviteter och förnyelsecykler.

4. Mall för checklista för produktlansering från ClickUp

Få gratis mall Gör varje produktlansering till en succé med ClickUps mall för produktlanseringschecklista.

ClickUps mall för produktlanseringschecklista är ett heltäckande dokument som effektiviserar produktlanseringsprocessen. Medan Lucidcharts mall är avsedd för grundläggande användning är denna mall mycket avancerad och utformad för att förenkla komplicerade lanseringar.

Utveckla en snabb checklista över alla uppgifter som ingår i en produktlansering för att hjälpa dig att visualisera tidsplanen på ett korrekt sätt. Du kan också tilldela teammedlemmar och resurser för effektivt genomförande. Det gör det möjligt för dig att samarbeta med andra intressenter i realtid. Detta är till hjälp för att kommunicera ineffektiviteter, lösa hinder och upprätthålla samstämmighet med projektets framsteg.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Markera beslutspunkter för att gå vidare eller avbryta som milstolpar.

Uppdatera uppgiftsförlopp och förfallodatum dynamiskt

Integrera med ClickUp Goals för att anpassa lanseringsmått.

Visa lanseringsfönster och tidslinje för granskning efter lansering

🔑 Perfekt för: Produktchefer och tvärfunktionella team som planerar produktlanseringar med detaljerade uppgiftsfördelningar och fasta tidsplaner för marknadsintroduktion.

5. ClickUp Gantt-tidslinjemall

Få gratis mall Hantera flera projektplaner samtidigt med ClickUp Gantt-tidslinjemallen.

ClickUp Gantt-tidslinjemallen förser team med ett omfattande planeringssystem som omvandlar spridda uppgifter till ett sammanhängande visuellt format. Mallen beskriver varje fas, milstolpe och beroende längs en flexibel tidslinje, vilket gör det möjligt för chefer att prognostisera arbetsbelastningen och förhindra schemakonflikter.

Varje aktivitetsfält visar framsteg i realtid, medan anpassade fält och färgkodade statusar hjälper dig att omedelbart upptäcka flaskhalsar och prioriterade uppgifter. Oavsett om du samordnar marknadsföringskampanjer eller komplexa tekniska lanseringar, ger denna mall en central plats för att hantera framsteg, dela uppdateringar och hålla intressenterna informerade.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Exportera Gantt-diagram för att dela uppdateringar med kunder och chefer.

Gruppera uppgifter efter team, avdelning och projektfas.

Aktivera baslinjejämförelse med prognostiserade och faktiska datum

Låt användarna filtrera efter milstolpar, faser och ansvariga

🔑 Perfekt för: Drifts- eller programchefer som behöver en flexibel, övergripande tidslinjevy för att samordna insatser mellan flera avdelningar.

6. ClickUp-mall för Gantt-diagram för att bygga webbsidor

Få gratis mall Skapa webbsidor enkelt med ClickUps mall för Gantt-diagram för webbsidebyggande.

Att bygga en webbsida kan snabbt bli komplicerat, särskilt om du inte har ett erfaret team eller ett fördefinierat arbetsflöde. Lyckligtvis är det här som ClickUps Gantt-diagrammall för att bygga webbsidor kommer till undsättning.

Från inledande forskning till designiterationer, utvecklingssprintar och slutlig kvalitetssäkring visas varje uppgift längs en tidslinje med beroenden och milstolpar markerade. Med mallen kan du också tilldela ägare, lägga till uppskattningar och länka relevanta dokument.

Denna nivå av transparens säkerställer att utvecklare, designers och intressenter har en enhetlig bild av projektets framsteg.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Dela upp webbprojekt i detaljerade faser med beroenden

Tilldela ägare och övervaka ansvaret för varje leverans

Spåra viktiga milstolpar som godkännande av design, lansering och startdatum.

Uppdatera tidslinjen automatiskt allteftersom uppgifterna fortskrider.

🔑 Perfekt för: Webbutvecklingsteam som planerar och samordnar skapandet av flera webbsidor inom design-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetsflöden.

💡 Proffstips: Använd färgkodning strategiskt. Tilldela färger baserat på team, uppgiftsstatus eller prioritet för att förbättra diagrammets läsbarhet på ett ögonblick. 🎨

7. ClickUp vattenfallshanteringsmall för Gantt-diagram

Få gratis mall Genomför stora projekt i sekvens med hjälp av ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template.

När ditt projekt kräver ett traditionellt sekventiellt arbetsflöde gör ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template planeringen enkel. Varje fas – från upptäckt till leverans – läggs upp i ordning, med beroenden definierade så att arbetet inte går vidare i förtid.

Uppgiftsfältet innehåller inbyggd framstegsspårning och anpassningsbara fält för anteckningar eller statusuppdateringar. Inbyggda rapporteringswidgets och exportalternativ gör att du kan presentera projektstatus för intressenter eller kunder med självförtroende.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Kartlägg varje vattenfallsfas med tydliga start- och slutdatum

Ställ in beroenden så att teamen inte kan hoppa över viktiga steg.

Använd inbyggda rapporteringsfunktioner för att övervaka framsteg och resursallokering.

Spåra fasens slutförande innan nästa fas påbörjas

🔑 Perfekt för: Team som arbetar inom strukturerade, sekventiella projektramverk, såsom mjukvaruutveckling, regelefterlevnad eller statliga projekt.

8. ClickUp IT Roadmap Gantt-diagrammall

Få gratis mall Eliminera ineffektivitet från alla dina IT-projekt med ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template.

ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template hjälper teknikledare att visualisera allt från infrastrukturuppgraderingar till mjukvaruimplementeringar över långa tidsperioder. Uppgifter kan grupperas per kvartal, kopplas samman efter beroenden och tilldelas tvärfunktionella team för att återspegla komplexiteten i verkligheten.

Verktygen för resursprognosering visar kommande flaskhalsar i arbetsbelastningen, medan milstolpsmarkörer hjälper dig att spåra viktiga lanseringar. När dina planer utvecklas gör dra-och-släpp-gränssnittet det enkelt att justera tidsplanen.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Prognosera resursbehov och justera scheman dynamiskt

Dela uppdateringar med ledningen med hjälp av tydliga bilder.

Gruppera objekt efter område, till exempel infrastruktur, säkerhet och appar.

Ställer in beroenden mellan relaterade IT-projekt

🔑 Perfekt för: IT-chefer och teknikledare som planerar långsiktig infrastruktur, säkerhet eller lanseringar och uppgraderingar av applikationer.

9. ClickUp Blog Management Gantt-diagrammall

Få gratis mall Effektivisera blogginlägg med ClickUp Blog Management Gantt Chart Template

ClickUp Blog Management Gantt Chart Template är speciellt utformad för bloggare och innehållsansvariga och erbjuder en lösning på din röriga publiceringsprocess. Från brainstorming av idéer, utkast, redigering och publicering – varje steg kartläggs på tidslinjen med tilldelade ansvariga och deadlines.

Du kan organisera och förbättra blogginnehåll, spåra och schemalägga inlägg och så vidare. Dessutom kan du ställa in förfallodatum och samordna med andra intressenter – såsom skribenter, redaktörer och utgivare – för effektiv blogghantering.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Balansera arbetsbelastningen mellan författare och redaktörer

Centraliserad innehållsplanering för tydlighet och transparens

Sätt upp milstolpar för publiceringsdatum

Inkludera anpassade fält för titlar, taggar och SEO-information

🔑 Perfekt för: Innehållsansvariga eller redaktionsteam som övervakar produktionsscheman för bloggar och hanterar flera inlägg i en kalendercykel.

🔎 Visste du att? En av de mest kända tidiga tillämpningarna av Gantt-diagram var planeringen av byggandet av Hooverdammen på 1930-talet – ett enormt projekt som pågick i flera år.

10. ClickUp-mall för Gantt-diagram med checklista för användartestning

Få gratis mall Gör UAT till en smidig process med ClickUps mall för Gantt-diagram med checklista för användartestning.

Användartestning (UAT) är ofta det sista och viktigaste steget i mjukvaruutvecklingen. ClickUps mall för användartestning med Gantt-diagram syftar till att optimera detta.

Det hjälper team att planera och spåra varje steg i UAT-processen med tydlighet och precision. Med hjälp av ett visuellt Gantt-diagramformat kan du kartlägga testfallets utveckling, tidsplaner för genomförande, feedbackcykler och godkännanden.

Med inbyggda beroenden och uppgiftsfördelningar säkerställer det smidig samordning mellan QA-, produkt- och intressentteam, vilket gör godkännandet smidigt och organiserat.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Spåra testets framsteg och procentuell fullbordande

Visa en tidslinje för buggfixar och regressionstestning

Inkludera anpassade fält för testfall-ID:n, miljöer

Uppdatera automatiskt när testerna flyttas från "Väntande" till "Avslutade".

🔑 Perfekt för: QA-team, affärsanalytiker och intressenter som är involverade i planering och genomförande av strukturerad UAT före lansering.

➡️ Läs mer: De bästa alternativen och konkurrenterna till Miro

Gå vidare från Lucidchart – använd ClickUps anpassningsbara mallar för Gantt-diagram

Lucidchart är ett pålitligt verktyg för att kartlägga idéer och skapa diagram, men det är inte utvecklat för att hantera projekt från början till slut. Detta kan snabbt bli ett hinder för team som behöver mer än bara ett grundläggande Gantt-diagram.

ClickUp kombinerar å andra sidan tydligheten i ett Gantt-diagram med funktionaliteten i ett omfattande projektledningssystem. Varje uppgift, deadline och beroende är live, genomförbar och integrerad med ditt arbetsflöde.

Dessutom anpassar sig ClickUps Gantt-diagrammallar efter hur ditt team arbetar, inte tvärtom. Från dynamisk omplanering till framstegsspårning och synlighet mellan team är det utformat för att hjälpa dig att utföra arbetet, inte bara diagrammera det.

Gör dina tidslinjer smartare, snabbare och fullt genomförbara med ClickUps anpassningsbara Gantt-diagram. Prova det idag – registrera dig här för en gratis provperiod!