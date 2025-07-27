20 gratis mallar för att-göra-listor i Notion för att hålla dig produktiv

Färdiga mallar för att-göra-listor sparar tid och frigör bandbredd. De motiverar dig till och med att komma igång, oavsett om det gäller en matinköp eller en produktlansering.

Det är dock utmattande att skapa att göra-listor för varje uppgift eller projekt, särskilt när man använder projektledningsverktyg som Notion, där många alternativ har ett pris.

Denna blogg sammanfattar några av de bästa gratis mallarna för att-göra-listor i Notion för alla typer av uppgifter. Och om du är ute efter något ännu snabbare har vi några tips från ClickUp, din app för allt som rör arbetet, som kommer att ge dig en omedelbar produktivitetsökning.

Vad kännetecknar en bra mall för att-göra-lista i Notion?

Vad är det egentligen som skiljer en effektiv mall för att-göra-lista i Notion från en förskönad digital post-it-lapp? Låt oss bryta ner det.

Uppgiftskategorisering: Välj en mall som grupperar uppgifter med hjälp av taggar, tavelvyer eller filtrerade listor för att hjälpa dig att förstå och agera snabbt.

Fält för deadline och påminnelser: Leta efter inbyggda förfallodatum och valfria påminnelser för att undvika att missa viktiga tidsfrister. Mallar med inbyggda påminnelser eller kalenderfält hjälper dig att hålla koll på dina mål.

Överskådlighet över framsteg: Välj mallar med visuella indikatorer som framstegsindikatorer, statusetiketter och Kanban-kolumner som erbjuder uppdateringar i realtid och spårar vad som är pågående.

Stöd för anteckningar och länkar: Se till att det finns utrymme för att lägga till anteckningar, resurser eller länkar direkt i varje uppgift för snabb referens.

Återanvändbar och flexibel layout: Välj en struktur som är lätt att duplicera, anpassa eller skala för olika projekt, mål eller arbetsflöden. Förinställda tabeller och vyer är perfekta att justera för alla användningsfall.

Snabba integrationer: Välj Välj att-göra-listor som kan kopplas ihop med externa verktyg som möteshanterare och Pomodoro-timers för produktiva arbetspass och diskussioner.

💡 Proffstips: Kontrollera noga om plattformen eller appen är mobilvänlig. Om du har många uppgifter måste du kunna avsluta dem när du är på språng.

20 exempel på mallar för att-göra-listor i Notion

🧠 Rolig fakta: Den äldsta kända att göra-listan härstammar från det gamla Mesopotamien (cirka 2500 f.Kr.) – den är nedskriven på en lertavla och listar ölransoner för arbetare!

Med en idé om vilka Notion-mallar du ska prioritera, här är de bästa gratis mallarna för att-göra-listor i Notion som finns tillgängliga på plattformen:

Enkla mallar för att-göra-listor i Notion för nybörjare

1. Enkel mall för veckolista

via Notion

Mallen Simple Weekly To-Do List är en checklista som hjälper dig att se hela veckan på ett ögonblick. Den låter dig lägga till och planera dina mål dagligen och har en enkel layout som gör det lätt att få saker gjorda.

Denna att göra-lista har en enkel struktur som gör att allt hålls överskådligt, så att du kan fortsätta arbeta.

Här är varför du kommer att gilla det:

Håll koll på föränderliga prioriteringar med flexibel veckoplanering

Spåra den totala framstegen under veckan med överskådlighet på en enda skärm.

Kom snabbt igång med rätt uppgifter med den enkla checklista-vyn.

🔑 Perfekt för: Frilansare som jonglerar flera små projekt eller alla som planerar veckovis.

➡️ Läs mer: Hur du håller koll på arbetsuppgifter på jobbet

2. Minimalistisk mall för att-göra-lista

Behöver du lite färg och mycket vitt utrymme för att kunna fokusera? Mallen Minimalist TODO List är gjord för dig. Dess layout med ett enda utrymme eliminerar behovet av att scrolla.

Denna enkla Notion-mall har de nödvändiga kryssrutorna och ett anpassningsbart tema. Dessutom finns det ett utrymme där du kan skriva ner citat om du vill ha en motiverande kickstart.

Här är varför du kommer att gilla det:

Fokusera utan distraktioner med dess vitrumsoptimerade layout

Förstärk positiva vanor med utrymme för motiverande anteckningar

Växla mellan uppgifter snabbare med minimal scrollning

🔑 Perfekt för: Designers, studenter, minimalister eller produktivitetsentusiaster som vill ha en smidig och effektiv uppgiftshantering.

3. Mall för dagliga och veckovisa att göra-listor

För användare som behöver växla mellan daglig och veckovis planering är mallen Daily & Weekly To-Do Lists ett utmärkt val för att hålla dig på rätt spår. Med två synkroniserade vyer behöver du inte duplicera uppgifter, utan kan enkelt växla mellan dina prioriteringar.

Den dagliga panelen är utformad för fokuserad utförande och hjälper dig att ta dig igenom brådskande uppgifter och möten. Veckotavlan, å andra sidan, ger en tydlig översikt över kommande mål och milstolpar.

Här är varför du kommer att gilla det:

Håll arbete och möten synkroniserade med länkade kalendervyer

Svara smidigt på brådskande uppdateringar med spårning i två fönster

Håll fokus trots skiftande deadlines med smidig växling mellan dag och vecka

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som planerar över flera dagar men utför arbetet på några timmar.

4. Enkel packlista för backpacking

Planerar du att resa någonstans? Mallen Enkel packlista för backpacking är perfekt för grundläggande reseförberedelser. Den erbjuder en anpassningsbar checklista med uppgifter som en backpacker måste göra, från resedokument till nödvändiga prylar.

Mallens uppgiftslistor är ganska lätta att läsa, även för nybörjare i Notion, med separata avsnitt för organisation, nödvändigheter, kläder och toalettartiklar.

Här är varför du kommer att gilla det:

Minska packningstiden inför resor med checklistor indelade efter kategori.

Lägg till anteckningar och dela gruppuppdateringar med en inbyggd kommentarfunktion.

Se exakt var nya uppgifter läggs till med fördefinierade kategoribeskrivningar.

🔑 Perfekt för: Backpackers, ensamresenärer och yrkesverksamma som förbereder sig för allt från affärsmöten utanför stan till länge planerade roadtrips.

Notion-mallar för att-göra-listor med Kanban-tavlor

5. Mall för supportuppgiftslista

Team som vill säkerställa att varje uppgift bidrar till projektets slutmål kommer att uppskatta mallen Support Task List. Dess layout hjälper till att dela upp förfallna, kommande och övergripande veckouppgifter.

Du kan också lägga till prioritetsnivåer och uppgiftstyper med hjälp av färgkodade taggar. Genom att presentera alla uppgifter som flashkort håller denna lösning teammedlemmarna synkroniserade och minimerar behovet av brandbekämpning.

Här är varför du kommer att gilla det:

Identifiera brådskande ärenden direkt med visuella uppgiftsindikatorer

Balansera flera ärenden enkelt med statusanpassade taggar

Håll teamet samordnat med enhetlig synlighet för uppgifter

🔑 Perfekt för: SaaS-kundsupportteam eller byråer som hanterar många serviceärenden.

6. Personlig att göra-lista utan grafer

Blir du stressad av diagram? Håll det enkelt med mallen Personlig att göra-lista utan diagram. Den har en tavla i Kanban-stil som visar uppgiftsdetaljer, deadlines och prioriteringar, så inga diagram och inget krångel.

Det innehåller även en kalendervy för tidsbaserad planering och visuell tydlighet utan besväret med att upptäcka problem i mönster.

Här är varför du kommer att gilla det:

Hantera dynamiska scheman enkelt över Kanban-banor med dra-och-släpp-funktioner

Hantera återkommande uppgifter utan visuellt kaos eller dataöverbelastning

Anpassa arbetsflöden enkelt med dess flexibilitet utan grafer.

🔑 Perfekt för: Studenter eller egenföretagare som vill ha en enkel uppgiftshantering.

🔍 Visste du att? När du slutför en uppgift frigörs dopamin, ett välbefinnandehormon. Ju mer krävande uppgiften är, desto större blir effekten och desto bättre mår du efteråt.

Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

7. Mall för uppgiftslista

Med uppgiftslistmallen i Notion kan du skapa och uppnå dina mål på ett mer effektivt sätt.

Uppgifterna på Kanban-tavlan är indelade i statuserna Att göra, Pågående och Klar för snabb framstegsloggning, och aktiviteterna är sorterade efter förfallodatum och tidslinjer.

Du kan skapa en ny uppgift direkt från tavlan och lägga till beskrivningar och bilder för att ge mer sammanhang.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa momentum för mindre uppgifter med taggning av framstegsstadier

Hantera försenade uppgifter snabbare med gruppering efter förfallodatum

Prioritera enkelt sista minuten-tillägg med flexibla listvyer

🔑 Perfekt för: Alla som vill utföra grundläggande eller dagliga uppgifter på ett effektivt sätt.

8. Mall för daglig agenda och att göra-lista

Mallen Daglig agenda och att göra-lista passar bra för team som gillar att bygga upp sitt arbete främst kring ett slutmål. Mallen har också en tavelvy i att göra-stil, men kopplar varje uppgift till en specifik agenda.

Förfallodatum och anteckningar gör listan komplett, och framstegen mäts för varje punkt på agendan. Dessutom kan du skapa nya rader med ett enda klick.

Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa dagliga åtgärder till resultat genom att koppla agendor till uppgifter

Fånga viktiga deadlines snabbt med överskådliga anteckningar

Optimera din arbetsbelastning med en veckovis översikt över kommande uppgifter och agendor.

🔑 Perfekt för: Distansarbetare eller egenföretagare med fullspäckade scheman.

Bästa mallar för att-göra-listor i Notion för studenter

9. Söt veckoplanerare och mall för att-göra-lista

Håll din produktivitet estetisk och lugnande med mallen Cute Weekly Planner & To-Do. Denna planerare i pastellfärger har blommönster, anime-affischer och roliga klistermärken som gör det lite roligare att bocka av uppgifter.

Den innehåller även separata avsnitt för personliga och arbetsrelaterade uppgifter för balanserad produktivitet. Dessutom kan du med mallen lagra nya sidor, bilder och slutförda uppgifter.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en motiverande arbetsplats med inbyggda visuella element

Segmentera tydligt mellan personliga och arbetsrelaterade prioriteringar med sektionerade vyer.

Lagra kreativ inspiration tillsammans med uppgifter med hjälp av bildlagringsalternativ

🔑 Perfekt för: Studenter, kreativa proffs och livsstilsbloggare som älskar estetiska vibbar.

➡️ Läs mer: De bästa produktivitetssystemen för att hålla dig produktiv

10. Enkel mall för att-göra-lista för skolan

Mallen Simple School To-Do List är ett bekvämt sätt att hantera akademiska, fritids- och personliga uppgifter på ett och samma ställe.

Ett utmärkande inslag är de snabbtillgängliga checklistorna för rutiner som läxor och fritidsaktiviteter.

Mallen har också en kalendervy som visar deadlines och kommande händelser. Och för alla dina engångsuppgifter finns en att göra-lista som hjälper dig att registrera alla uppgifters ämnen, förfallodatum och senaste framsteg.

Här är varför du kommer att gilla det:

Håll koll på dina uppgifter med enkla, strukturerade checklistor

Balansera akademiska deadlines med sysslor med hjälp av deluppgifter för hemaktiviteter.

Spåra fritidsaktiviteter enkelt med dess ämnesspecifika uppgiftstabell

🔑 Perfekt för: Gymnasie- eller högskolestudenter som hanterar skolarbete och tentor.

11. Mall för boklista

Inkluderar dina personliga eller professionella utbildningsplaner studier eller läsning? Boklistmallen hjälper dig att hantera vad du har läst och vad som fortfarande finns på din TBR-lista.

Med uppgifter i flashcard-stil kan du till och med visualisera omslaget och korta beskrivningar av varje bok.

Mallen har även fält för läsning eller köp av länkar, vilket gör det enkelt att dela eller återkomma till. Dessutom visar dess smarta filter vad som är nästa steg, så att du kan hålla dina inlärningsmål på rätt spår.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra böcker visuellt med en blandad flashkortomslagsvy

Spara och återkom till viktiga artiklar med sparade länkar och anteckningar

Filtrera kommande böcker enkelt med det smarta sorteringssystemet

🔑 Perfekt för: Ivriga läsare, studenter, bokklubbens organisatörer eller recensenter.

Notion-mallar för att-göra-listor för proffs

12. Mall för att-göra-lista (tidsblockering + Pomodoro)

Mallen Att göra-lista (tidsblockering + Pomodoro) hjälper dig att hantera tiden och arbeta effektivt.

Tabellvyn är strukturerad med 30-minuters tidsblock och celler för att lägga till planer. Om din plan ändras kan du också uppdatera den i avsnittet "reviderad plan" för att jämföra ändringarna. Dessutom tar det bara ett snabbt klick att uppdatera framstegen.

Här är varför du kommer att gilla det:

Förfina din dagliga rytm med anpassningsbara tidsblocksinställningar

Reflektera över produktivitetsmönster med jämförelser av planer sida vid sida.

Justera prioriteringarna mitt på dagen enkelt med snabbrederbara Pomodoro-block.

🔑 Perfekt för: Studenter, programmerare, författare eller distansarbetare som kombinerar strukturerade sprintar och tekniker för tidshantering.

13. Planeringsverktyg för läkare/terapeuter: Mall för att göra-listor och kunder

Jonglerar du med kunddata, sessionsanteckningar och uppgifter samtidigt? Mallen The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients i Notion är skräddarsydd för dig.

Här kan du lagra alla dina kunduppgifter och alla relaterade uppgifter i mappar. Mallen har också veckolistor med att göra-uppgifter och ett utrymme för att flytta slutförda eller avslutade kunder.

Dessutom finns det en realtidsklocka för att hålla koll på sessionstiderna. ⏰

Här är varför du kommer att gilla det:

Hantera mötesanteckningar och uppföljningar med kundspecifika mappar

Håll tiden under hektiska dagar med en integrerad sessionstimer

Förvara professionella dokument enkelt med en allt-i-ett-struktur

🔑 Perfekt för: Terapeuter, rådgivare och hälsocoacher som hanterar kundvård.

Läs också: Gratis mallar för uppgiftshantering i ClickUp och Excel

14. Eisenhower Matrix-mall för att-göra-lista

Mallen Eisenhower Matrix To Do List är utformad för att förbättra prioriteringen. Den har en enkel tabelllayout med kryssrutor för att snabbt sortera uppgifter efter vikt.

Denna Notion-mall har även inbyggda fält för förfallodatum, status och projekttaggar. Med alla detaljer registrerade blir det enkelt att bestämma vad som ska göras, schemaläggas, delegeras eller raderas.

Den länkade databasen gör det enkelt att spåra dina uppgifter och ha en tydlig översikt över projektet hela tiden.

Här är varför du kommer att gilla det:

Snabba upp beslutsfattandet med kvadrantbaserad sortering

Minska arbetsbelastningen med en tydlig översikt över vikt och brådskande uppgifter.

Identifiera uppgifter med lågt värde på ett ögonblick med strukturerad gruppering

🔑 Perfekt för: Entreprenörer, chefer eller överbelastade beslutsfattare

Gratis mallar för att-göra-listor i Notion för personligt bruk

15. Mall för personlig att göra-lista med grafer

Mallen Personlig att göra-lista med grafer är för uppgiftshanterare som vill visualisera sina mätvärden. Denna mall visar din uppgiftsstatus och framsteg med cirkeldiagram och stapeldiagram.

Lägg till och redigera uppgifter på att göra-listan i realtid. Har du frågor om en uppgift eller vill du markera någon som särskilt svår? Lägg bara till dessa detaljer direkt. Den har också en Kanban-tavla så att du enkelt kan spåra status.

Här är varför du kommer att gilla det:

Kom igång snabbare med de inbyggda instruktionerna och resursidan.

Förstå prioriteringar och uppgiftsdetaljer med en sammanfattande Kanban-tavla

Fördjupa dig i trender för slutförda uppgifter med dedikerade statustabeller för varje framstegsmätare.

🔑 Perfekt för: Analytiker eller produktivitetsdrivna personer som älskar datastödda resultat.

16. Mall för receptlista

Vill du fokusera på matlagningen istället för att ständigt bläddra igenom din ingredienslista? Mallen Receptlista är ett utmärkt val.

Denna Notion-mall har viktiga datafält som kök och rätter som hjälper dig att kategorisera dina rätter. Dessutom hjälper den till med menyplanering, tillagningstid och att hålla reda på ingredienser.

Det förenklar också ditt beslutsfattande med kostspecifika taggar och genomsnittliga betyg.

Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera menyer på några sekunder med taggar för kök och rätter

Snabba upp måltidsplaneringen med filter för tillagningstid

Välj recept enkelt med hjälp av fälten för kost och betyg.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, matbloggare eller alla som har en växande receptsamling.

17. Mall för inköpslista

För alla som planerar att fylla på förrådet hjälper mallen Grocery Shopping List (Inköpslista) att få det gjort på en gång.

Denna mall hjälper dig att hålla ordning med sin inbyggda måltidsplan och inventeringstabell. Planera dina veckans måltider, koppla ingredienserna till din skafferilista och saknade ingredienser läggs automatiskt till i din inköpslista.

Dessutom hjälper den dedikerade varukorgslistan dig att spåra och till och med kartlägga vilken butik varje artikel finns tillgänglig i. Sammantaget förenklar och organiserar mallen processen för matinköp.

Här är varför du kommer att gilla det:

Håll koll på förbrukningen med datafält för senaste beställning

Optimera dina matinköp med en korgvy som är kopplad till butiken

Planera veckans inköp enkelt med hjälp av den integrerade måltidsplaneringen.

🔑 Perfekt för: Upptagen familjer, inköpsteam på restauranger eller matlagare som planerar i förväg.

18. Mall för morgonens att göra-lista 4:30–6:30

Denna mall för morgonens att göra-lista 4:30–6:30 är utformad för morgonpigga personer och hjälper dig att starta morgonen med energi. Den öppnas med omslagsbilder av klar himmel och solsken för att ge dig energi inför dagen.

Dessutom har den kryssrutor som täcker allt från morgonträning till frukostvanor. Mallen är ett utmärkt sätt att skapa mental klarhet och undvika beslutsutmattning, eftersom du kan anpassa den för olika rutiner och tider.

Här är varför du kommer att gilla det:

Börja din morgon med ett positivt och välkomnande tema

Skapa hälsosamma rutiner med dess lättuppdaterade checklistaalternativ

Minska beslutsutmattningen med förstrukturerade aktivitetssekvenser.

🔑 Perfekt för: Grundare, fitnessentusiaster eller morgonrutinfanatiker.

Avancerade mallar för att-göra-listor i Notion

19. Den ultimata mallen för att-göra-listor

Om du inte vill nöja dig med uppgiftsöversikter kommer mallen Ultimate To-Do List att ta plats i ditt Notion-arbetsområde. Dess huvudsakliga uppgiftssektion övervakar allt från prioritet och uppgiftskategori till länkade deluppgifter och live-framsteg.

Mallen har klisterlappar i den vänstra rutan för snabba checklistor. Det finns också ett särskilt avsnitt för att granska detaljer om deluppgifter och försenade aktiviteter.

Här är varför du kommer att gilla det:

Hantera arbetsflöden med stora volymer med skalbar listdesign

Dela upp dina uppgifter i uppgifter och deluppgifter sorterade efter kategori, brådskandehet och vikt.

Spåra missade eller försenade uppgifter enkelt med hjälp av sammanfattningsfönstret för försenade uppgifter.

🔑 Perfekt för: Projektledare eller avancerade användare med flera prioriteringar och komplexa scheman.

20. Förhandsgranska mall för att-göra-lista

Mallen Advance To-Do List är en annan lösning som tar ett djupgående grepp. Istället för dedikerade sektioner organiserar den uppgifter i olika flikar.

Huvudtabellen registrerar all relevant uppgiftsinformation, inklusive taggar och prioriteringar. Dessutom har mallen specifika flikar för slutförda och projektspecifika aktiviteter. Lägg till nya uppgifter och projekt med ett klick och visa dina uppgifter efter prioritet, status eller typ.

Här är varför du kommer att gilla det:

Se enkelt beroenden mellan olika projekt med hjälp av flikformatet.

Segmentera slutfört arbete för snabbare rapportering med dedikerade arkiv

Optimera pågående prioriteringar med inbyggda framstegsfält

🔑 Perfekt för: Projektledare, konsulter eller produktivitetsnördar som hanterar mångfacetterade arbetsflöden.

Begränsningar i Notion

Visst, Notion erbjuder massor av mallar, men det betyder inte att det inte finns några nackdelar. Innan du bestämmer dig för att använda det som uppgiftshanteringsprogram bör du tänka på följande begränsningar:

Begränsat stöd för återkommande uppgifter: Många användare tycker att det är krångligt att ställa in återkommande uppgifter i Notion. Detta kan göra det olämpligt för långvariga projekt.

Prestandaproblem med stort innehåll: Plattformen kan bli långsam eller sluta svara när den hanterar tungt innehåll eller komplexa Notion-databaser.

Begränsningar i mobilappen: Mobilversionen saknar flera funktioner som finns i datorversionen och kan kännas klumpig för seriös produktivitet.

Begränsad automatisering och integration: Jämfört med andra verktyg har Notion begränsade inbyggda automatiseringar och tredjepartsintegrationer.

Brant inlärningskurva: Det kan vara tidskrävande att anpassa uppgiftssystem och använda avancerade funktioner som Notions instrumentpanel.

➡️ Läs mer: Hur man använder Notion för projektledning

Alternativ till Notion-mallar

Notion är kanske inte det bästa valet om du behöver en grundlig och smidig uppgiftshantering.

När du börjar titta på alternativ till Notion kommer du snabbt att upptäcka att ClickUp är ett av de bästa valen när det gäller anpassning, uppgiftshantering och AI-driven produktivitet.

Här är vad en G2-användare har att säga om ClickUp:

Efter att ha kämpat med Notion i två år har möjligheten att ställa in automatiseringar på några sekunder varit revolutionerande. ClickUp ersatte flera prenumerationer (Loom, Slack och Notion) samtidigt som det tillhandahöll ett organiserat system med dedikerade listor, mappar och dokument som inte behöver byggas från grunden. Allt känns naturligt organiserat, vilket sparar timmar som tidigare spenderades på att underhålla vår arbetsyta och ger mer tid för faktiska kundprojekt. ”

Efter att ha kämpat med Notion i två år har möjligheten att ställa in automatiseringar på några sekunder varit revolutionerande. ClickUp ersatte flera prenumerationer (Loom, Slack och Notion) samtidigt som det tillhandahöll ett organiserat system med dedikerade listor, mappar och dokument som inte behöver byggas från grunden. Allt känns naturligt organiserat, vilket sparar timmar som tidigare spenderades på att underhålla vår arbetsyta och ger mer tid för faktiska kundprojekt. ”

Låt oss nu dyka in i vad ClickUps gratis mallar för att-göra-listor har att erbjuda för att omedelbart överträffa Notion i ditt professionella och personliga liv:

1. ClickUp Basic To-Do List Template

Hämta gratis mall Skapa, delegera och slutför alla dina uppgifter med ClickUp Basic To-Do List Template.

Vill du börja beta av saker som behöver göras? ClickUp Basic To-Do List Template är en enkel startplattform som låter dig skriva, planera och utföra. Med startdatum, deadlines, ansvariga och prioriteringslistor är denna anpassningsbara mall skapad för dagar då du behöver vara extra fokuserad.

Varje uppgift har även utrymme för detaljerade beskrivningar och inbyggd tidrapportering så att ditt team kan hålla sig fokuserat och inom budget.

Här är varför du kommer att älska det:

Sätt tydliga prioriteringar med lättmarkerade uppgifter som kräver hög fokusering.

Hantera arbetsbelastning och förväntningar med en tidsuppskattning

Spåra uppgifter efter status med hjälp av den medföljande tavelvyn.

Håll ordning på alla dina projekt och aktiviteter med hjälp av anpassade taggar.

🔑 Perfekt för: Individer, frilansare och team som vill ha ett överskådligt och effektivt sätt att hantera uppgifter och hålla koll på deadlines.

🔍 Visste du att? Effektiv prioritering leder nästan dubbelt så ofta till positiva förändringar. Tänk på vad dedikerade prioriteringslistor kan göra för dig!

2. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Hämta gratis mall Håll motivationen uppe och rutinerna på rätt spår med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Om du vill optimera din befintliga rutin är ClickUps mall för daglig att göra-lista ett utmärkt val. Dess fördesignade deluppgifter för morgon-, eftermiddags- och kvällsrutiner ser till att hälsosamma vanor förblir aktiva.

Automatiska påminnelser och uppdateringar om framsteg hjälper dig att hålla dig på rätt spår. Dessutom erbjuder mallen kategorier fyllda med emojis som glädje, arbete och sysslor för att öka fokus på dina åtgärder.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra konsekvens med en inbyggd streckräknare för att förstärka dagliga vanor.

Planera din förberedelse- och restid med inbyggda platstaggar

Anpassa rutiner för varje projekt med inbyggda AI-drivna beskrivningar.

🔑 Perfekt för: Vanespårare, dagliga uppgiftsplanerare, studenter och distansarbetare som vill ha en strukturerad men flexibel hantering av sina dagliga uppgifter.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagare tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

3. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Effektivisera mötesförfrågningar och planerade diskussioner med ClickUps mall för att-göra-lista i kalendern.

Trött på att kämpa med oplanerade uppgifter och plötsliga möten? Förenkla och schemalägg diskussioner bättre med ClickUp Calendar To-Do List Template. Den utmärker sig med sina flera kalendervyer som markerar roller och uppgiftskategorier med livfulla färgkoder.

Det finns även en schemadashboard med detaljer, namn och tider som hjälper dig att förbereda dig på ett smartare sätt. Dessutom innehåller mallen ett mötesförfrågningsformulär där användarna kan lägga in förfrågningar med dagordningspunkter och prioritetsnivåer.

Här är varför du kommer att älska det:

Håll diskussionerna smidiga och konstruktiva med fält för att bifoga referensdokument.

Svara direkt på möten med automatiserad e-postkommunikation

Skicka ut e-postinbjudningar och möteslänkar med inbyggd Zoom-integration

Spåra kommande möten och uppgifter som måste slutföras före mötet med hjälp av vyn Mötesförfrågan.

🔑 Perfekt för: Projektledare, chefsassistenter och kundorienterade team som hanterar stora mängder möten och behöver ett verktyg för att enkelt organisera varje detalj.

💡 Proffstips: Vi har sammanställt en kort förklaring om hur du bäst använder ClickUps kalendervy. Se den här 👇.

4. ClickUp-mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Håll koll på återkommande prioriteringar och effektivisera din schemaläggning med ClickUp Work To-Do List Template.

ClickUp Work To-Do List Template är ett kickstarter-verktyg för team som vill effektivisera arbetsrelaterade uppgifter. Det erbjuder över fem datafält för allt från uppgiftsfrekvens till kontaktinformation för ett mer skräddarsytt arbetsflöde.

Denna mall har även månads- och veckokalendervyer för chefer som vill driva långsiktiga mål som budgethantering och försäljningsuppföljning. Dessutom centraliserar flexibla uppgiftsstatusar och anteckningssektioner framstegsgranskningar och viktig kommunikation.

Här är varför du kommer att älska det:

Lägg till sammanhang till uppgifter med anpassade attribut som viktiga anteckningar och resurser.

Se alla dina uppgifter på ett ställe med uppgiftslistan för enklare planering och uppföljning.

Effektivisera uppgifter med automatiseringar som dirigerar dem till rätt avdelning när status eller typ ändras.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, projektledare och operativa chefer som hanterar återkommande och tidsbegränsade uppgifter.

💡 Proffstips: Hantera dina arbetslistor utan krångel med ClickUp Brain: Det låter dig: Skapa uppgifter eller deluppgifter för dina att göra-poster. Beskriv bara vad du behöver, så läggs de till i din valda lista.

Sammanfatta långa eller komplexa uppgifter så att du snabbt kan se vad som behöver göras.

Hitta specifika uppgifter, försenade ärenden eller uppgifter som tilldelats dig. Dessutom kan du filtrera och organisera dina uppgifter baserat på prioritet, förfallodatum eller status.

Ställ in påminnelser för dina uppgifter så att du aldrig missar en deadline. Brainstorma, planera och skapa uppgifter för dina kommande projekt med ClickUp Brain

5. ClickUps aktivitetslistmall

Hämta gratis mall Skapa, ordna och genomföra projekt eller aktiviteter i alla storlekar med ClickUps aktivitetslistmall.

Förväntar du dig ett nytt projekt utöver din nuvarande arbetsbelastning? ClickUps aktivitetslistmall är utformad för att hantera överbelastning. Som uppgiftsmall innehåller den en hel lista med aktiviteter planerade i snabba deluppgifter.

För team som fokuserar på kvalitetskontroll innehåller mallen lättillgängliga checklistor som alla måste fylla i innan de avslutar en uppgift. Det bästa av allt? Om du är osäker på nästa steg, klicka bara på "Föreslå deluppgifter" och låt AI utarbeta din handlingsplan.

Här är varför du kommer att älska det:

Ordna ditt arbete effektivt med fördefinierade uppgiftsberoenden

Se framstegen i realtid med en förloppsindikator som automatiskt länkas till alla deluppgifter.

Lägg till uppdateringar och feedback till teammedlemmar med aktivitetsfältet och kommentarsektionen.

🔑 Perfekt för: QA-team, sprintchefer eller snabba driftsteam som hanterar flera leveranser under pressade tidsramar.

6. ClickUps mall för uppgiftshantering

Hämta gratis mall Planera dina arbetsbelastningar, få snabba projektsammanfattningar och lagra alla uppgiftsresurser med ClickUp Task Management Template.

ClickUps mall för uppgiftshantering hjälper dig att segmentera arbetet med separata listor för idéer, åtgärder och eftersläpningar, och förbättrar också prioriteringen.

Varje vy och lista har en realtidsförloppsindikator som gör det möjligt att se flaskhalsar och följa utvecklingen. Dessutom läggs alla dokument du skapar automatiskt till i en särskild vy, vilket gör det superenkelt att kombinera uppgiftshantering med den senaste informationen och uppdateringarna.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera teamets kapacitet med ett cirkeldiagram som visar fördelningen mellan tilldelade och icke tilldelade uppgifter.

Håll dig uppdaterad med dagliga projektsammanfattningar med AI-drivna ClickUp Brain inbäddat i översiktsavsnittet.

Organisera din arbetsyta och få omedelbar tillgång till information med lättillgängliga bokmärken och inbäddade dokument.

🔑 Perfekt för: Teamledare, tvärfunktionella chefer och driftschefer som hanterar flera projekt samtidigt och letar efter en uppgiftsvy i kommandocentralstil.

7. ClickUp-mall för flyttningsatt göra-lista

Hämta gratis mall Kryssa av varje punkt på checklistan, från packning och lastning till att komma i ordning i ditt nya hem, med ClickUps mall för att-göra-lista för flytt.

Är du orolig för att glömma något på flyttdagen? ClickUps mall för flytt-att-göra-lista tar bort allt kaos. Dess tavelvy täcker alla objekt, aktiviteter och rum, vilket gör den superenkel att navigera.

Mallen har även fält för datum och ansvarig, vilket är perfekt för professionella flyttfirmor som måste balansera teamets arbetsbelastning. Och om du tillhör den typen av familjer som planerar allt digitalt, är den här mallen som gjord för dig.

Här är varför du kommer att älska det:

Planera varje steg i flytten, från packning till inflyttning, med inventarielistor där du kan ange rum, antal och skick för varje objekt.

Ställ in påminnelser om att stänga av strömbrytare, betala entreprenörer eller lämna tillbaka nycklar med aviseringar som dyker upp på olika enheter och via e-post.

Dokumentera hanteringsinstruktioner för ömtåliga föremål och särskilda önskemål med hjälp av det anpassade kommentarsfältet som är kopplat till varje objekt.

🔑 Perfekt för: Familjer som flyttar, flyttproffs eller alla som hanterar en checklista för hemmet, från början till slut.

💡 Proffstips: Är du nybörjare på Kanban-tavlor för uppgiftshantering? Ingen fara. Här är vår videoguide som visar dig allt du behöver veta.

8. ClickUp-mall för bucket list

Hämta gratis mall Slipp kaoset och förvandla dina drömupplevelser till planerade äventyr med ClickUps mall för bucket list.

ClickUps mall för önskelista är ett fördesignat utrymme där du kan planera de upplevelser du alltid drömt om, utan kaos. Innan dina önskningar försvinner i röran hjälper mallen dig att organisera dem efter kategorier som mat och aktiviteter.

Denna mall innehåller även underkategorier för dina resor, nöjen, relationer och andliga mål.

Dessutom kan du rangordna varje uppgift efter prioritet, så att du kan välja vad du vill fokusera på först.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera dina mål med kontinent- och personvisa bucket list-vyer.

Återupplev höjdpunkterna med det inbyggda anpassningsbara fältet för att lagra resefoton.

Håll dina bucket list-mål uppdaterade med AI-drivna automatiseringar som lägger till personliga förslag när du bockar av dem.

🔑 Perfekt för: Resenärer, målinriktade par, digitala planerare eller alla som vill förvandla drömmar till genomförbara planer.

9. ClickUp-mall för att-göra-lista för klassuppdrag

Hämta gratis mall Håll koll på alla kurser, quiz och kapitel med ClickUps mall för att-göra-lista för klassuppgifter.

Har du fullt upp med lektioner, prov och deadlines? ClickUps mall för att-göra-lista för lektionsuppgifter är din perfekta hjälpreda under terminen. Den innehåller färdiga mappar för både vår- och höstterminen för enkel navigering.

Denna mall erbjuder även ämnesvisa listor, såsom spanska, historia, geologi, global vetenskap och datavetenskap, var och en med förifyllda, anpassningsbara uppgifter.

Det bästa med det? Du kan registrera hur lång tid varje uppgift tar, vad den är värd, länka till studieböcker och markera vilka kapitel som ingår.

Här är varför du kommer att älska det:

Planera din karriär och dina studiepoäng på ett smart sätt med hjälp av översikten över din utbildningsplanering, som visar vilka ämnen som är avslutade, obligatoriska och valfria.

Utbyta feedback och tips enkelt med din studiegrupp med privata och säkra delningslänkar.

Ta anteckningar när du är på språng med enklickåtkomst till ämnesspecifika dokumentvyer

🔑 Perfekt för: Studenter som vill ha koll på alla ämnen och terminer.

🔍 Visste du att? MIT erbjuder ett piratcertifikat till studenter som fullföljer kurser i bågskytte, fäktning, pistolskytte och segling. Snacka om att höja nivån på din idrottschecklista!

10. ClickUp Getting Things Done-mall

Hämta gratis mall Optimera dina planer och sätt igång utan ansträngning med ClickUps mall för att få saker gjorda.

Behöver du gå från planering till handling? ClickUp Getting Things Done Template är en färdig mapp som är utformad för att skapa momentum.

De mest effektiva aspekterna är de anpassade fälten som fångar upp alla möjliga sammanhang, från arbets- och hemuppgifter till delegerade uppgifter, öppna projekt och ekonomi.

Är du ny på action-first-tankesättet? Denna Getting Things Done-mall, även känd som GTD-mall, innehåller en snabbstartsguide, en instruktionsvideo och fästa uppgifter för enkel och omedelbar åtkomst. Den är mycket användbar för att undvika onödiga förseningar och hjärndimma.

Här är varför du kommer att älska det:

Sortera och agera på allt som hamnar i din uppgiftsinkorg med tydliga regler för hur du hanterar information.

Planera dina att göra-listor smartare, direkt när de skapas, med en Likert-skala för att betygsätta insatsen.

Förtydliga, hämta in förseningar och driv projekt framåt på ett kreativt sätt med Weekly Review View.

🔑 Perfekt för: GTD-fans, produktivitetsnördar eller alla som vill ha mindre stress och få mer gjort före fredagen.

💡 Proffstips: Spåra dina måls framsteg med anpassade statusar som "Att göra", "Pågående" och "Klar" med ClickUp Custom Statues.

Gör det enkelt att slutföra uppgifter med ClickUp

Notion-mallar för att-göra-listor är en bra start för att avsluta dina pågående aktiviteter. Med rätt uppgiftsmallar kan arbetet, och kanske hela ditt liv, bli mer överskådligt och effektivt.

Om du väljer bland de gratis Notion-mallarna som vi har presenterat är du på rätt väg. Men varför nöja sig med grundläggande checklistor när du kan bli superorganiserad med ClickUps avancerade visualiseringar och intuitiva uppgiftshantering?

ClickUp erbjuder också omfattande uppgiftshantering, AI-drivna uppgiftsöversikter, omedelbar innehållsgenerering och anpassningsbara analyser. Dessutom är allt tillgängligt från vilket verktyg eller vilken mall som helst.

Är du redo att ta din uppgiftshantering till nästa nivå? Registrera dig hos ClickUp idag!