De 10 bästa Miro OKR-mallarna för att samordna mål 2025

Det är enkelt att sätta upp mål. Att hålla fast vid dem, dela framstegen med ditt team och hålla alla fokuserade: det är där det blir knepigt.

OKR hjälper till att skapa struktur, men även de bästa ramverken kräver rätt verktyg för att vara effektiva i det dagliga arbetet.

Miros mallar för mål och nyckeltal ger teamen ett tydligt, samarbetsinriktat utrymme för att kartlägga vad som är viktigt och tillsammans följa upp framstegen.

I den här guiden går vi igenom de bästa Miro OKR-mallarna för att få ditt team att arbeta samstämmigt och i samma riktning. Och om du letar efter något mer intuitivt och lättare att följa på lång sikt har vi också ett förslag på det.

Vad kännetecknar en bra Miro OKR-mall?

Här är vad du ska tänka på när du väljer en OKR-mall i Miro:

Enkel samverkan och uppdateringar: Välj en Miro-mall för team-OKR som låter teammedlemmarna lägga till anteckningar, uppdatera status eller kommentera utan att behöva någon handledning för att ställa in OKR.

Tydlig åtskillnad mellan mål och nyckelresultat: Välj en väl utformad, viktad OKR-mall som gör det enkelt att skilja mellan mål och mätbara resultat utan att ta upp för mycket utrymme.

Utrymme för teamets ägarskap: Välj en Miro OKR-planeringsmall där du tilldelar strategiska mål eller resultat till individer eller team, så att ansvaret förblir synligt och delas.

Inbyggd framstegsspårning: Välj en OKR-spårningsmall med visuella element som kryssrutor, skjutreglage eller framstegsfält för att hjälpa teamen Välj en OKR-spårningsmall med visuella element som kryssrutor, skjutreglage eller framstegsfält för att hjälpa teamen att spåra OKR:er och snabbt förstå var saker och ting står.

Visuell tydlighet: Prioritera Miro OKR-mallar som innehåller ikoner, färgkodning och layouter för att ge visuell tydlighet. Verktyget bör uppmuntra till kontinuerlig användning med intuitiva Prioritera Miro OKR-mallar som innehåller ikoner, färgkodning och layouter för att ge visuell tydlighet. Verktyget bör uppmuntra till kontinuerlig användning med intuitiva OKR-instrumentpaneler och ett lättanvänt format.

Anpassningsbara efter ditt teams arbetsflöde: Välj mallar som är tillräckligt flexibla för att passa dina processer och prioriteringar, utan att tvinga dig att ändra hur ditt team arbetar.

🔎 Visste du att? Ramverket för målsättning med OKR utvecklades först på Intel på 1970-talet av Andrew Grove. Det blev dock inte populärt förrän 1999, när John Doerr, som hade lärt sig om OKR direkt av Grove, introducerade det för ett litet startup-företag som hette Google. Resten är historia. OKR blev en del av Googles DNA och anses fortfarande vara en viktig drivkraft bakom företagets enorma tillväxt.

De 10 bästa Miro-mallarna för mål och nyckeltal (OKR) för agila team

Här är de bästa Miro OKR-mallarna att använda för målsättning och uppföljning av framsteg:

1. OKR-planeringsmall från Miro

via Miro

OKR-planeringsmallen från Miro hjälper dig att omvandla ditt teams ambitiösa mål till något som alla kan samlas kring. Den erbjuder en visuell arbetsyta där du kan kartlägga OKR på teamnivå och samordna viktiga resultat.

Med utrymme för isbrytare, brainstorming, en översikt över mål och nästa steg är denna mall perfekt för strategiska planeringsmöten.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Involvera ditt team i OKR-planeringsprocessen i realtid

Tagga bidragsgivare, ange tidsplaner och upptäck beroenden med ett ögonkast.

Visualisera kopplingar mellan mål, nyckelresultat och teamägare.

Använd klisterlappar, omröstningsfunktioner, taggar och tidslinjer för att lägga till sammanhang och ansvarsskyldighet.

🔑 Perfekt för: Team som vill planera OKR tillsammans i en visuell, samarbetsinriktad miljö.

2. OKR-utkastmall från Miro

OKR Drafting Board Template by Miro fungerar som ett tankesystem för ditt team innan några beslut fattas. Den är utformad för samarbete i ett tidigt skede, när idéer fortfarande formas och allas åsikter är viktiga.

Med färgkodning och färdiga OKR-sektioner kan du samla in utkast, ifrågasätta antaganden och samla in hela teamets synpunkter innan du slutför något.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Lägg till idéer, redigeringar och feedback med hjälp av visuella verktyg som ditt team redan känner till.

Uppmuntra diskussion och organisatorisk samordning innan målen fastställs.

Samla allt på ett ställe, från tidiga idéer till färdiga utkast som är klara för granskning.

🔑 Perfekt för: Team i ett tidigt planeringsskede som vill ha ett flexibelt utrymme för att samla idéer, identifiera mönster och samordna OKR tillsammans.

3. Mall för mål och nyckelresultat (OKR) från Miro

Varje starkt kvartal börjar med tydliga, synliga mål. Miro-mallen för mål och nyckeltal (OKR) hjälper ditt team att lägga upp vad ni vill uppnå och hur ni ska mäta framstegen på en visuell tavla som är lätt att uppdatera och dela.

Varje avsnitt hjälper dig att sätta ambitiösa mål, koppla samman viktiga resultat, tilldela team och spåra uppdateringar. Oavsett om du planerar för nästa kvartal eller granskar framstegen, ger det dig en stabil utgångspunkt för att uppnå önskade resultat.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Planera målen visuellt i en tydlig och lättöverskådlig layout.

Tilldela team ansvar för varje OKR och färgkod dem för tydlighetens skull.

Håll samordningen under strategisk planering och avstämningar med denna konsekventa och enkla OKR-mall för små team.

🔑 Perfekt för: Team som letar efter ett enkelt sätt att definiera, dela och följa upp OKR.

➡️ Läs mer: Strategier och tekniker för målsättning för att få ditt företag att växa

4. OKR-tavla för produkt-, UX- och teknikteam – mall från Miro

OKR-tavlan för produkt-, UX- och teknikteam från Miro samlar alla på ett och samma ställe för att definiera vad framgång innebär och hur man uppnår det.

De är utformade för att stödja tvärfunktionell samordning och säkerställa en konsekvent produktupplevelse. Du kan följa framstegen med ett ögonkast, flagga risker tidigt och hålla kvartalsmål och mål synliga under hela sprinten.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Spåra individuella bidrag till att uppnå produkt-OKR:er och förbättra medarbetarnas engagemang.

Använd flera vyer, som portfölj-, produktteam- och gruppvyer, för olika planeringsstadier och avdelningar.

Stöd asynkron samverkan mellan flera team och tidszoner

🔑 Perfekt för: Tvärfunktionella team som vill hålla sig samordnade kring gemensamma produkt- och erfarenhetsmål.

5. SMART-målmall från Miro

Ibland behöver du bara ett enkelt utrymme för att tänka klart och planera medvetet. SMART Goals Template by Miro erbjuder en tydlig layout för att definiera mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Den guidar dig genom varje SMART-steg och hjälper dig att omvandla allmänna intentioner till väldefinierade mål som du kan agera på.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Gå igenom varje SMART-kriterium med tydliga anvisningar.

Använd en visuell tavla för att kartlägga mål utan att överanalysera.

Håll dina mål fokuserade och realistiska från början

🔑 Perfekt för: Alla som vill ha ett enkelt och anpassningsbart utrymme för att forma meningsfulla mål och mäta framgång.

🧠 Kul fakta: Personer som skriver ner sina mål har 42 % större sannolikhet att uppnå dem. Vill du öka dina chanser ännu mer? Dela dina mål med en vän. Ansvarighet fungerar.

6. Mall för måluppföljning för småföretag från Miro

Miro-mallen för måluppföljning för småföretag är utformad för växande team som behöver ett enkelt, gemensamt utrymme för att följa upp mål, övervaka framsteg och fira framgångar.

Med färdiga avsnitt för månader, prioriteringar och status behöver du inte slösa tid på att konfigurera ditt system. Det är visuellt, flexibelt och enkelt att uppdatera, vilket gör det perfekt för regelbundna teammöten eller snabba avstämningar.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Spåra affärsmål inom försäljning, marknadsföring, drift och mer

Fördela tid och uppgifter effektivt med en Kanban-tavla.

Håll framstegen transparenta så att alla förblir engagerade och ansvarstagande.

🔑 Perfekt för: Småföretagare och team som vill ha ett tydligt och samarbetsinriktat sätt att hantera sina mål.

7. Mall för målsättning från Miro

Är du osäker på hur du ska omvandla en idé till något du kan uppnå? Miro:s mall för målsättning hjälper dig att gå från vaga intentioner till definierade, genomförbara mål utan att komplicera processen i onödan.

Denna mall för målsättning är ett användbart verktyg för individer eller team som just har börjat. Den erbjuder enkla uppmaningar och utrymme för att reflektera över syfte, motivation och nästa steg.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Förtydliga och dela mål med hjälp av enkla, ifyllningsbara frågor.

Redigera mallen för att lägga till så många mål du vill.

Ange tydligt vilka steg som krävs för att uppnå varje mål.

🔑 Perfekt för: Personer eller team som vill ha en lättillgänglig utgångspunkt för att sätta meningsfulla mål.

8. Målbaserad roadmap-mall från Miro

Miros målbaserade roadmap-mall hjälper dig att koppla ihop din övergripande vision med de milstolpar som hjälper dig att uppnå den.

Det ger en tydlig, visuell tidslinje som kopplar samman företagets vision, mål och strategier, så att alla vet vad som kommer härnäst och varför det är viktigt. Det gör det enkelt att prioritera arbetet, upptäcka beroenden och justera planerna allteftersom saker och ting utvecklas.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Visualisera dina mål tillsammans med viktiga milstolpar och deadlines.

Lista teman, viktiga framgångsmätare, mål och funktioner på ett och samma ställe.

Skapa och dela en tydlig, tillgänglig färdplan med ditt team.

🔑 Perfekt för: Team och ledare som vill skapa intuitiva målbaserade färdplaner för att uppnå önskade resultat.

9. Mandala-diagrammall från Miro

Mandala Chart Template by Miro är ett nytt sätt att organisera dina mål och idéer genom att visuellt dela upp dem i sammankopplade delar.

Det cirkulära rutnätet uppmuntrar dig att fokusera på åtta nyckelområden kring ett centralt tema, vilket gör komplexa planer lättare att hantera.

Denna layout hjälper dig att balansera prioriteringar och upptäcka samband som du kanske missar med traditionella listor. Den erbjuder en tydlig, kreativ väg för att hålla dina mål sammankopplade och synliga.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Lägg till bilder, länkar och bilagor för att ge dina idéer mer kontext.

Upptäck snabbt kopplingar mellan olika fokusområden

Gör målsättningen engagerande och fräsch med en unik design.

🔑 Perfekt för: Individer eller team som söker ett kreativt ramverk för att visuellt upptäcka nya insikter.

10. Mall för agil produktplan (Nu, Nästa, Senare) av Miro

Med Agile Product Roadmap (Now, Next, Later) Template by Miro kan ditt produktteam planera och prioritera arbetet utan att vara bundna av strikta tidsplaner.

Den delar upp din färdplan i tydliga avsnitt – Nu, Nästa, Senare – vilket hjälper dig att fokusera på vad som är viktigt idag och vad som kommer snart. Med avsnitt som "Kanske", "Kanske inte" och "Aldrig" håller du alla medvetna om vad som är aktuellt och vad som har lagts åt sidan.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Organisera initiativ efter omedelbara och framtida prioriteringar

Grupper arbetar efter strategiska teman för att hålla sig i linje med målen.

Följ framstegen genom olika stadier, från upptäckt till leverans.

🔑 Perfekt för: Produkt- och projektteam som vill ha en dynamisk, temabaserad färdplan.

Miro-begränsningar

Miro har fantastiska samarbetsfunktioner, men också många begränsningar som gör OKR-planering utmanande. Låt oss ta en titt:

Brant inlärningskurva: Trots att programmet har många funktioner känner användare, särskilt nybörjare, sig ofta överväldigade av alla alternativ och navigering.

Begränsade offlinefunktioner: Det finns visserligen ett offline-läge, men det är begränsat och erbjuder inte full funktionalitet, vilket gör det riskabelt för team som behöver tillförlitlig åtkomst utan internet.

Prestandan försämras med stora tavlor: Tavlor med tusentals element kan bli långsamma. Rapporter visar att prestandaproblem ofta börjar vid cirka 1 000 objekt och förvärras med fler, särskilt på mindre kraftfulla enheter.

Begränsningar för export och formatering: Exportkvaliteten kan försämras avsevärt, särskilt på större kartor, och textformateringsalternativen är grundläggande, vilket begränsar det slutliga resultatet.

Begränsad omfattning: Miro är utmärkt när du skapar whiteboard-roadmaps, men det saknar funktioner som kan hjälpa teamen att göra allt annat, från planering och uppgiftshantering till realtidsrapporter och AI-driven analys.

Alternativ till Miro OKR-mallar

Om du letar efter något som erbjuder djupare spårning, inbyggd automatisering och en tätare koppling till ditt dagliga arbete finns det ett Miro-alternativ som är värt att utforska.

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, erbjuder mallar och hjälper team att hantera uppgifter, dokument, kommunikation och mycket mer på en enda AI-driven plattform.

Låt oss ta en närmare titt på ClickUp och dess kraftfulla OKR-mallar som är utformade för att hålla målen synliga, genomförbara och verkligen integrerade.

1. ClickUp Company OKR- och målsmall

Få gratis mall Sätt upp mål för företaget, avdelningen och teamet med ClickUp Company OKRs och målmall.

Växande företag har ofta svårt att hålla teamets mål samordnade när de expanderar. ClickUp Company OKRs and Goals Template är den bästa OKR-mallen för nystartade företag och företag i ett tidigt skede.

Denna välstrukturerade OKR-mall ger alla dina team ett gemensamt utrymme för att planera, uppdatera och spåra OKR:er i hela företaget. Den täcker allt från målsättning till individuella OKR:er och bidrag, så det är enkelt att se hur varje insats bidrar till det övergripande målet.

Dashboards ger ledningen uppdateringar om framstegen i realtid, medan teammedlemmarna kan hålla fokus genom tilldelade uppgifter, deadlines och prestationsmått – allt på ett och samma arbetsområde, med mer detaljerad information.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Dela upp högnivåmål för företaget i mätbara handlingsplaner som individer och team kan följa dagligen.

Välj mellan 30 anpassade statusalternativ, såsom Behöver uppmärksamhet, Väntar på godkännande, Avvikelse från plan etc., för detaljerad spårning.

Skapa anpassade fält för KPI:er, måldatum och ansvariga ägare

Håll alla ansvariga med återkommande avstämningar och uppdateringar.

Använd formler för att mäta faktiska värden mot målvärden och spara tid.

🔑 Perfekt för: Startup-grundare, avdelningschefer och strategichefer som leder snabbt växande team och letar efter ett tydligt, spårbart sätt att koppla varje teams mål till deras uppdrag.

💡 Proffstips: Använd OKR-inlämningsvyn för att enkelt lägga till nya objekt på tavlan. Växla till tavlavyn för att se allt på ett ögonblick. Behöver du en helhetsbild? Vyn för alla relaterade OKR-objekt kopplar varje uppgift till sitt mål. Planera tidslinjer med självförtroende med OKR-kalendervyn, som ger tydliga start- och slutdatum för att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.

2. ClickUp OKR-mall

Få gratis mall Sätt upp och uppnå dina mål med ClickUp OKR-mallen

ClickUp OKR-mallen gör dina mål enkla, synliga och lätta att följa med ett rent och skalbart ramverk för att organisera mål och nyckelresultat (OKR) mellan team. Den ger dig precis tillräckligt med struktur för att hålla dig på rätt spår och sträva efter kontinuerlig förbättring utan att känna dig överväldigad.

Den innehåller målkategorier som stretchmål, förtroendebetyg och framstegsprocent. Mallen passar både för personlig utveckling och företagsövergripande mätvärden.

Med uppgiftslänkar och kommentartrådar blir OKR:er levande dokument snarare än statiska rapporter.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Ställ in målsynlighet för individer, avdelningar eller hela organisationen så att alla har tillgång till företagets mål.

Automatisera veckovisa framstegskontroller och aviseringar för att spåra framgången för varje mål.

Visa teamets OKR:er efter lista, tavla, kalender eller aktivitetshistorik.

Dela upp målen i mätbara delmål och dela dem med teamet.

Markera ägarskap, status och prioriteringar och se en positiv inverkan med anpassade fält.

🔑 Perfekt för: Första gången OKR-användare, agila team och HR-avdelningar som leder prestationsutvärderingar och som vill ha ett tydligt och flexibelt sätt att hantera OKR utan för många lager.

📮 ClickUp Insight: 78 % av våra undersökningsdeltagare gör detaljerade planer som en del av sin målsättningsprocess. Men överraskande nog spårar 50 % inte dessa planer med särskilda verktyg. Med ClickUp kan du smidigt omvandla mål till genomförbara uppgifter, så att du kan uppnå dem steg för steg. Dessutom visar våra kodfria instrumentpaneler tydligt dina framsteg, lyfter fram dina prestationer och ger dig mer kontroll och synlighet över ditt arbete. För att ”hoppas på det bästa” är ingen tillförlitlig strategi. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar att de kan ta på sig cirka 10 % mer arbete utan att bli utbrända.

3. ClickUp OKR-ramverksmall

Få gratis mall Se till att alla avdelningar arbetar mot samma mål med ClickUp OKR Framework Template.

Undrar du hur du kan se till att alla teammedlemmar vet exakt hur deras arbete bidrar till företagets framsteg? ClickUps OKR-ramverksmall hjälper team att skapa tydlighet och ansvarstagande i målsättningen på ett sätt som alla förstår och stöder.

Detta ramverk segmenterar OKR efter tidsramar, affärsenheter och initiativtyper, vilket hjälper intressenter att utvärdera bidrag över hela linjen.

Med anpassningsbara fält hjälper denna OKR-planeringsmall dig att organisera dina mål efter team, typ och prioritet utan extra ansträngning. Den kopplas också direkt till målavgiftsägarnas arbetsflöden och länkar framsteg till verkliga uppgifter och mätbara effekter.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Skapa och följ upp framstegen mot dina övergripande mål och målsättningar med Global OKR View .

Tilldela avdelningar och team i hela organisationen med enkla rullgardinsmenyer och personfält.

Dra och släpp objekt i tidslinjevyn för att planera deadlines och varaktighet.

Filtrera efter avdelning, ägare eller status i realtidsdashboards.

Visualisera status och prioriteringar med hjälp av OKR Progress Board i Kanban-stil.

🔑 Perfekt för: Organisationer som vill ha ett praktiskt och transparent sätt att dela upp mål i genomförbara steg över avdelningar och team.

Här är vad Andrea Park, affärsverksamhetskoordinator på Spekit, hade att säga om att använda ClickUp:

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som vi har upplevt sedan vi införde ClickUp i teamet. Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma nivå av transparens, vilket ledde till att våra avdelningar var isolerade från varandra.

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som vi har upplevt sedan vi införde ClickUp i teamet. Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma nivå av transparens, vilket ledde till att våra avdelningar var isolerade från varandra.

💡Proffstips: Här är en snabbguide till dashboards i ClickUp, som hjälper dig att komma igång direkt.

4. ClickUp SMART Goals-mall

Få gratis mall Håll fokus på dina kortsiktiga och långsiktiga mål med ClickUp SMART Goals Template.

Effektiv målsättning börjar med tydlighet. ClickUp SMART Goals Template hjälper team och individer att definiera specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål. Den hjälper dig också att ange deadlines och identifiera ansvariga, så att dina mål förblir fokuserade och realistiska.

Denna mall erbjuder vägledande frågor, milstolpsspårning och kalendersynkronisering för att säkerställa att deadlines hålls och målen förblir realistiska. Den innehåller fält för målbeskrivning, mätvärden, tidsram, hinder och mer.

Oavsett om det används för personlig utveckling eller teaminitiativ, ger detta ramverk struktur och fokus åt målplaneringen.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Omvandla vaga idéer till SMART-mål och samla enkelt in målinformation genom ett anpassningsbart SMART Goal Worksheet View .

Samarbeta med hjälp av ClickUp Whiteboard för brainstorming och planering.

Planera personliga eller teammål över veckor eller kvartal för att anpassa individuella resultat till större strategiska mål.

Identifiera nyckelpersoner och deadlines, och mät den insats som krävs för att uppnå varje mål.

Organisera uppgifter i sex olika statusar: Klar, Krossar, Avspårning, På vänt, På rätt spår, för att hålla koll.

🔑 Perfekt för: Individer, teamledare och HR-specialister som letar efter ett enkelt system för att sätta upp, förfina och nå meningsfulla personliga mål och teammål.

💡Proffstips: Titta på den här videon för en snabb genomgång av ClickUp Whiteboards och allt du kan uppnå med dem.

5. ClickUp SMART-handlingsplanmall

Få gratis mall Utveckla smarta strategier för att uppnå mål med ClickUp SMART Action Plan Template.

För att uppnå SMART-mål krävs en tydlig plan och konsekventa åtgärder. Med ClickUps mall för SMART-mål kan du dela upp dina mål i hanterbara steg med tidsplaner och ansvariga, så att framstegen känns naturliga och stabila.

Teamen kan visa åtgärdspunkter i Gantt-diagram, kalendervyer eller listor, beroende på vad de föredrar. Förloppsindikatorer och prestationsindikatorer ger transparens, medan inbyggd automatisering säkerställer att målen uppnås enligt plan.

Denna OKR-mall med framstegsspårning hjälper dig att balansera ambitioner med dagligt fokus, så att dina stora mål aldrig känns överväldigande.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Spåra framsteg genom att organisera uppgifter efter status, till exempel Klar, Utvärdering, Utförande, Inte påbörjad och Planering.

Övervaka förfallodatum och ange deadlines för uppgifter med hjälp av tidslinjevyn .

Gör utvärderingar efter slutförandet för kontinuerlig förbättring.

Övervaka och analysera dina framsteg mot att uppnå målen med Goal Health View .

Håll koll på ansvar och deadlines med hjälp av användbara anpassade fält som måluppfyllelse, målområde, resultat, hinder, avdelning och mycket mer.

🔑 Perfekt för: Teamledare, produktivitetscoacher och tvärfunktionella team som driver flerstegsprojekt och letar efter ett tydligt, praktiskt sätt att sätta upp och uppnå mål.

💡Proffstips: Att sätta upp företagsmål behöver inte innebära att man måste börja från scratch eller fundera över varje ord. Med ClickUp Brain får du AI i realtid som hjälper dig att utforma tydliga OKR, dela upp dem i genomförbara steg och uppdatera framstegen utan att missa något. Använd det för att förtydliga målsättningar, föreslå mätbara nyckelresultat eller svara på frågor om teamets prioriteringar utan att byta flik.

6. ClickUp Strategisk marknadsföring OKR-mall

Få gratis mall Fatta smarta marknadsföringsbeslut med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan samlar dina marknadsföringsmål, budgetar och projekt på ett enda gemensamt ställe, där framsteg och prioriteringar förblir synliga. Den hjälper ditt team att spåra marknadsföringsmål tillsammans med de steg som krävs för att nå dem, vilket gör teamarbetet smidigare och mer målmedvetet.

Det stöder mål som att öka MQL, förbättra varumärkets synlighet och driva på innehållsproduktionen. Nyckelresultat är direkt kopplade till kampanjuppgifter, budgetar, tidsplaner och prestationsanalyser, vilket gör det möjligt för teamen att spåra avkastningen i realtid.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Samordna dina marknadsförings-OKR med precisa resultat som alla kan följa.

Använd välkomstvyn för att presentera planen för teammedlemmarna och beskriva målen.

Visualisera framstegen enkelt med anpassade attribut som kvartal, kanal och OKR-typ.

Organisera projekt, budgetar och överlämningar på ett och samma ställe.

Granska OKR med hjälp av analyspaneler och kampanjtidslinjer.

Samarbeta smidigt med teamuppdateringar och delad synlighet

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, marknadschefer och prestationsdrivna kreativa avdelningar som behöver ett praktiskt, samarbetsinriktat sätt att planera, följa upp och genomföra kampanjer.

Gå från planering till framsteg med ClickUp

Miros OKR- och målsättningsmallar är en utmärkt utgångspunkt för visuella tänkare och samarbetsinriktade team. De är flexibla, engagerande och hjälpsamma när du kartlägger idéer, utforskar prioriteringar eller samordnar mål, särskilt i de tidiga planeringsfaserna.

Men när du är redo att fördjupa dig ytterligare, till exempel genom att spåra framsteg, tilldela ansvar och koppla mål till det faktiska arbetet, erbjuder ClickUp ännu mer.

Med funktioner som anpassningsbara fält, integrerad AI, automatisering av uppgifter, flera vyer och spårning av framsteg i realtid hjälper ClickUp dig att omvandla OKR till resultat utan att missa något. Registrera dig gratis idag!