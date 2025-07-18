De 13 bästa Poe AI-alternativen 2025

Varje verktyg har en tröskel där du stannar upp och tänker: "Fungerar det här fortfarande för mig?"

Inte för att det är dåligt eller att något har gått fel. Men dina behov har förändrats och ditt arbetsflöde har utvecklats. Och det som en gång kändes spännande känns nu bara okej.

Det är där många Poe AI-användare hamnar. Poe är fortfarande ett utmärkt alternativ för många. Men om du börjar känna att du har nått dess gränser, vare sig det gäller avancerade funktioner, flexibilitet eller passform, är du inte ensam.

Vissa användare vill ha mer kontroll över resultaten. Andra letar efter verktyg som stöder olika modeller eller helt enkelt erbjuder de bästa alternativen med smidigare arbetsflöden.

Oavsett anledning är den goda nyheten att det finns många kraftfulla alternativ som kan hålla jämna steg. Vi har samlat de bästa Poe AI-alternativen, var och ett med sina styrkor, unika funktioner och användningsområden.

🤖 Visste du att? 64 % av företagen förväntar sig att AI ska öka deras produktivitet, men bara om verktyget faktiskt fungerar för dem. 😬

Varför ska du leta efter ett alternativ till Poe AI?

Poe AI är snabbt och flexibelt, men det är inte perfekt. Om du har använt det ett tag kanske du känner igen dig i dessa vanliga problem 👇

Begränsade integrationer : Poe kan inte anslutas direkt till verktyg som Slack eller Zapier, vilket gör det svårt att integrera i dina dagliga arbetsflöden. För team som prioriterar : Poe kan inte anslutas direkt till verktyg som Slack eller Zapier, vilket gör det svårt att integrera i dina dagliga arbetsflöden. För team som prioriterar AI på arbetsplatsen blir denna brist på integration ett allvarligt problem.

Inget teamsamarbete : Du kan inte redigera tillsammans, dela trådar i realtid eller kommentera med ditt team, vilket gör det mer lämpligt för enskild användning.

Brist på anpassningsmöjligheter : Det finns ingen möjlighet att skräddarsy svaren för specifika branscher som juridik, medicin eller finans. Inga mallar, ingen vertikal specifik anpassning, vilket påverkar användarnas nöjdhet.

Oorganiserad chattadministration : Chattar kan inte organiseras eller taggas, och det finns inget sätt att söka igenom långa historiker eller spara viktiga trådar.

Avancerade arbetsflöden saknas : Poe stöder inte arbetsflödesbyggare, uppgiftstriggers eller automatiserade åtgärder som många produktivitetsverktyg nu erbjuder.

Begränsade exportalternativ : Du kan inte exportera till format som PDF, Word eller Markdown, och inte heller överföra utdata till ditt CMS eller dina dokument.

Ingen djupgående analys: Poe visar inte användningsstatistik, konversationsanalyser eller mått på teamets engagemang som hjälper till att optimera prestandan.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa Poe AI-alternativen i korthet

Vill du utvärdera varje verktyg på ett ögonblick? Kolla in våra jämförelser för att göra ditt beslut enklare.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Inbyggd AI för arbete, centraliserad arbetshantering, samarbete i realtid, automatisering, över 1000 integrationer Individer, små team, företag som behöver AI-driven, anpassningsbar uppgifts- och projektledning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 7 dollar. ChatGPT Multimodal GPT-4o (text, röst, bilder), plugins, minne, anpassade GPT:er Allsidig AI-assistent Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 20 $/användare/månad. HuggingChat Flera öppen källkodsmodeller (LLaMA, Mixtral), webbsökning, bildgenerering, PDF-uppladdningar Utforska olika AI-modeller Gratis plan tillgänglig; Pro-planer tillgängliga Perplexity Webbsökning i realtid med citat, koncisa sammanfattningar och avancerade resonemangsmodeller. Forskning och faktagranskning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 20 $/månad. Claude Högkvalitativ textgenerering, kodningshjälp, bildanalys (Claude Vision) Säkra och tydliga konversationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 17 $/månad. Du. com AI-chatt-sökning, anpassningsbara AI-agenter, integrerade appar, bildgenerering AI-driven webbsökning med sammanfattade svar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 20 $/månad. DeepSeek GPT-4-nivå resonemang (R1-modell), fri åtkomst, effektiv prestanda Gratis, kraftfull AI-chatt Gratis plan tillgänglig; API-prissättning baserad på användning Microsoft Copilot Integration med Microsoft 365-appar, frågor på naturligt språk, produktivitetsverktyg AI-assistent inom Microsofts ekosystem Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 20 $/användare/månad. Google Gemini Konversationssvar, integration med Google-appar, Gemini Advanced-modell Google-driven AI-chatt och produktivitet Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 19,99 $/månad. Pi Empatisk konversationsstil, kommer ihåg tidigare interaktioner, flera plattformar Personlig AI-kompanjon Gratis plan tillgänglig YesChat. ai Flera AI-modeller, AI-musik-/videogenerering, community-skapade GPT:er Allt-i-ett-AI-hub för innehållsskapande Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 10 $/månad. Llama Chat Chatta med Metas LLaMA-modeller, offline/självhostade, anpassningsbara Privat, öppen källkods-AI-chatt Gratis plan tillgänglig; Betalda planer baserade på tokenanvändning (från 0,19 $/1 miljon tokens) Replika Personlig interaktion, emotionellt stöd, AR-upplevelse, videosamtal Empatisk AI-vän/kompis Anpassad prissättning

De 13 bästa alternativen till Poe AI

1. ClickUp Brain och Brain Max (bäst för integrerade arbetsflöden och konsolidering av flera AI-appar till en)

Om du letar efter en AI-chattbot som går långt utöver enkla konversationer är ClickUp Brain din allt-i-ett-produktivitetshjälpreda. Till skillnad från verktyg som endast är avsedda för chatt, såsom Poe, kombinerar ClickUp Brain sömlöst avancerad AI med inbyggda produktivitetsfunktioner – tänk på omedelbar uppgiftsgenerering, dokumentsammanfattning och automatisering av arbetsflöden – allt direkt i din arbetsyta.

ClickUp Brain är perfekt för team och individer som vill att deras idéer ska omsättas i handling, inte bara ligga kvar i ett chattfönster.

Med Brain får du en AI-arbetsassistent som alltid är redo att hjälpa dig: ställ frågor och få omedelbara svar från din arbetsplats, tilldela uppgifter via ClickUp Tasks, planera sprints, skriv innehåll eller följ projektdiskussioner via ClickUp Chat och kommentartrådar. Den kan sammanfatta hela projekttrådar, omvandla mötesanteckningar till genomförbara uppgifter och till och med föreslå förbättringar i ditt skrivande.

Dessutom ger ClickUp dig tillgång till flera ledande AI-modeller – som ChatGPT-4o, Claude och Gemini – så att du alltid kan välja rätt verktyg för ditt arbetsflöde utan att behöva lämna ClickUp.

Men det som verkligen skiljer ClickUp från andra och gör det till det bästa alternativet till Poe är Brain MAX. ClickUp Brain är redan en kraftfull inbyggd assistent, men Brain MAX tar det till en helt ny nivå som din fristående desktop-app!

Brain MAX är den första kontextuella AI-superappen som kopplar samman hela ditt arbetsmiljö – inte bara inom ClickUp, utan även Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och till och med webben. Den förenar sökning, automatisering och röststyrd produktivitet i en enda, inbyggd desktop-app.

Med Brain MAX kan du omedelbart hitta vad som helst, automatisera uppgifter, chatta med flera LLM:er via ett enda gränssnitt och till och med styra ditt arbete med rösten, samtidigt som Brain MAX förstår dina projekt, ditt team och ditt unika arbetsflöde. Du behöver inte längre växla mellan olika AI-verktyg eller förlora sammanhanget – bara en AI som känner till ditt arbete och hjälper dig att få det gjort.

Kort sagt är ClickUp Brain din inbyggda AI-assistent för smartare och snabbare arbete i ClickUp, medan Brain MAX är den banbrytande uppgraderingen som eliminerar AI-spridning och ger hela din digitala arbetsplats verklig kontextuell intelligens.

Om du vill ha en AI som inte bara chattar, utan verkligen förstår och påskyndar ditt arbete, är ClickUp – med Brain och Brain MAX – det Poe-alternativ du har väntat på.

⚡ Mallarkiv: Vill du få bättre resultat från dina AI-verktyg? Prova att använda dessa färdiga AI-mallar för att spara tid och guida din chatbot mot mer exakta och kreativa svar.

ClickUps bästa funktioner

Kontextuell AI som förstår dina uppgifter, projekt, möten och teamdynamik.

Enhetlig sökning i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och på webben

Få tillgång till flera ledande AI-modeller (ChatGPT-4o, Claude, Gemini och fler) på en och samma plattform.

AI-driven uppgiftsgenerering från anteckningar, chattar och mötesreferat

Omedelbar sammanfattning av dokument och trådar för snabba, praktiska insikter

Röststyrd produktivitet med Talk to Text för handsfree-kommandon och innehållsskapande

Samarbete i realtid och omedelbara svar i ClickUp Chat

Säkerhet i företagsklass med noll dagars datalagring och ingen AI-träning på din arbetsplats.

Begränsningar för ClickUp

På grund av dess omfattande funktionsuppsättning kan nya användare initialt möta en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Som en G2-recensent skrev:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och slippa använda så många extraverktyg.

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och slippa använda så många extraverktyg.

2. ChatGPT (Bäst för vardagligt skrivande, brainstorming och kodningsuppgifter)

via ChatGPT

ChatGPT, som drivs av OpenAI:s GPT-4o, är ett stabilt alternativ till Poe som stöder text-, röst- och bildinmatning, så att du kan interagera precis som du vill. Canvas-funktionen möjliggör samarbete i realtid när det gäller skrivande och kodning, vilket gör det enkelt att redigera tillsammans och få omedelbar feedback.

Plattformen erbjuder också anpassningsalternativ genom verktyg som anpassade instruktioner och personliga GPT:er, så att du kan skräddarsy svaren efter din stil, dina preferenser eller ditt användningsområde. Med funktionen Tasks kan du ställa in påminnelser och återkommande uppgifter direkt i appen.

Med teamplaner får du dessutom tillgång till fler funktioner, såsom delad chattlogg, bildgenerering med DALL-E, samarbetsytor och förbättrade administratörskontroller.

ChatGPT:s bästa funktioner

Ladda upp CSV-filer eller kalkylblad och låt ChatGPT omvandla dem till insikter, sammanfattningar eller till och med visuella diagram.

Lagra, redigera och hantera AI-genererade bilder med hjälp av bildbiblioteket.

Använd minnet för att hjälpa ChatGPT att komma ihåg namn, preferenser eller arbetsvanor så att konversationerna känns mer naturliga och personliga med tiden.

ChatGPT:s begränsningar

Kan ibland "hallucinera" eller få fel på fakta, särskilt vid komplexa eller nischade frågor.

Priser för ChatGPT

Gratis för alltid

Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team : 30 USD per användare/månad (faktureras årligen) eller 30 USD per användare/månad (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

Som en G2-recensent skrev:

Det jag gillar mest med ChatGPT är att det känns som en pålitlig vän som alltid är redo att hjälpa mig, dag som natt. Oavsett om jag forskar, söker jobb eller bara behöver snabb information, ger det mig smarta, välstrukturerade svar på några sekunder.

Det jag gillar mest med ChatGPT är att det känns som en pålitlig vän som alltid är redo att hjälpa mig, dag som natt. Oavsett om jag forskar, söker jobb eller bara behöver snabb information, ger det mig smarta, välstrukturerade svar på några sekunder.

📦 Bonus: Letar du efter fler alternativ som detta? Vi har sammanställt en praktisk lista över ChatGPT-alternativ som går utöver grunderna, oavsett om du vill ha något som är öppen källkod, forskningsinriktat eller inbyggt i dina favoritverktyg.

3. HuggingChat (Bäst för att testa och växla mellan flera open source-AI-modeller)

via HuggingChat

HuggingChat (av Hugging Face) är en gratis, öppen källkods-AI-chatbot som är idealisk för användare som värdesätter anpassning och tillgång till flera LLM:er som LLaMA, Mistral och Cohere.

Det fungerar mer som en trevlig mötesplats, särskilt för öppen källkods-AI-modeller – de som skapats av communityn och ofta är transparenta om hur de fungerar.

Så om du är någon som älskar att utforska vad open source-världen har att erbjuda och kanske till och med vill kika lite under huven, är Hugging Chat ett fantastiskt alternativ som ger dig direkt tillgång till riktigt kraftfull, community-driven AI, ofta utan kostnad, medan Poe ger dig ett bredare utbud av både de kända proprietära och några open source-pärlor, ibland med extra finesser.

HuggingChats bästa funktioner

Skapa och dela personliga chattbottar med unika namn, avatarer och systemmeddelanden.

Välj mellan ledande öppna modeller som Meta's Llama 3. 3, Cohere's Command R+ eller Mistral, beroende på ditt användningsområde och dina prestandabehov.

Anslut till verktyg som webbsökning, bildgenerering eller PDF-parsing för en smartare och mer interaktiv AI-upplevelse.

Begränsningar för HuggingChat

Anpassade kodare fungerar inte korrekt om du inte lägger till en specifik flagga, vilket gör det förvirrande och opålitligt.

Priser för HuggingChat

Gratis för alltid

HuggingChat-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

4. Perplexity (Bäst för snabb, tillförlitlig forskning med webbcitat i realtid)

via Perplexity

Perplexity AI är en allt-i-ett-sök- och forskningsassistent som kombinerar AI-drivna svar med webbcitat i realtid. Den har också en Pro Search-funktion som hämtar fokuserade resultat från utvalda akademiska artiklar, bloggar och pålitliga publikationer.

Det inkluderar även Focus-läget, som låter dig filtrera svar efter innehållstyp, till exempel Reddit, YouTube eller akademiska tidskrifter, för att få resultat som är anpassade efter dina behov.

Perplexitys bästa funktioner

Kör komplexa, flerdelade frågor med strukturerade och logiska svar.

Organisera trådar, sidor och filer på ett ställe och välj vilka webbplatser Perplexity ska hämta information från.

Förvandla forskning till polerat, delbart innehåll som läses som ett välstrukturerat blogginlägg med källhänvisningar.

Begränsningar i Perplexity

Saknar fördefinierade arbetsflöden och mallar anpassade för specifika branscher eller användningsfall.

Priser för Perplexity

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Företag: 40 $/månad

Perplexity-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity?

Som en G2-recensent skrev:

Jag älskar den hastighet och flexibilitet som Perplexity Pro erbjuder. Det gör ett fantastiskt jobb med att använda det sammanhang jag ger det och dess externa webbsökningar. Deras innovationshastighet är häpnadsväckande.

Jag älskar den hastighet och flexibilitet som Perplexity Pro erbjuder. Det gör ett fantastiskt jobb med att använda det sammanhang jag ger det och dess externa webbsökningar. Deras innovationshastighet är häpnadsväckande.

5. Claude (Bäst för säkra, välformulerade konversationer och hjälp med skrivande/kodning)

via Claude

Med Claude AI kan du skapa dedikerade projektarbetsytor där chattar, dokument och insikter hålls organiserade, vilket gör det idealiskt för team och långsiktiga uppgifter. Med inbyggda personaliseringsalternativ kan du anpassa Claudes ton, beteende och preferenser så att de passar ditt arbetsflöde.

Med forskningsläget kan Claude utföra flerstegssökningar på webben och leverera välciterade svar, medan analysverktyget gör det möjligt att köra JavaScript-kod direkt i chatten för datainsikter i realtid.

Den är utformad med Anthropics Constitutional AI-ramverk, vilket säkerställer att svaren förblir hjälpsamma, ärliga och säkra, vilket gör den till ett pålitligt POE-alternativ för kreativt och tekniskt arbete.

Claudes bästa funktioner

Aktivera djupare analysläge för mer exakta svar i uppgifter som felsökning, avancerad matematik eller logikintensiva frågor.

Skapa, redigera och organisera dokument, kod och innehåll i ett interaktivt sidopanel medan du chattar.

Ställ frågor direkt om dina uppladdade dokument, Claude svarar kontextuellt, vilket gör det enklare att extrahera och sammanfatta information.

Claude-begränsningar

Claude AI följer ofta instruktioner dåligt, slutför bara en del av en uppgift och stannar sedan upp för att fråga om den ska fortsätta, vilket förbrukar ytterligare meddelanden.

Priser för Claude

Gratis för alltid

Pro: 20 $/månad

Max: 100 $/månad

Teams: 30 $/månad

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

Här är en recension från G2:

Claude är mycket bra på tabeller och diagram – det tolkar faktiskt data och plockar ut de viktigaste punkterna utan att jag behöver anstränga mig särskilt mycket.

Claude är mycket bra på tabeller och diagram – det tolkar faktiskt data och plockar ut de viktigaste punkterna utan att jag behöver anstränga mig särskilt mycket.

📚 Läs också: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

6. You. com (Bäst för AI-driven webbsökning med sammanfattade, källbaserade svar)

You.com är en enhetlig AI-plattform som stöder flera AI-modeller, som GPT-4, Claude och Gemini Pro, så att du kan välja rätt verktyg för din uppgift. Den har AI-agenter, anpassade assistenter som är skapade för uppgifter som dokumentsammanfattning, bildskapande, kodning eller e-postskrivning. Du kan till och med skapa dina egna agenter, ställa in specifika instruktioner och dela dem med andra.

För innehållsskapare hjälper YouWrite till att generera allt från blogginlägg till e-postmeddelanden, medan YouImagine låter dig skapa AI-genererade bilder med hjälp av modeller som DALLE-3 och Stable Diffusion.

You.com bästa funktioner

Välj mellan djupgående resonemang och snabba svar beroende på hur komplex din uppgift är.

Spåra användningstrender, sökbeteende och engagemang för att optimera hur team interagerar med AI.

Finjustera källorna som AI hämtar information från, som Reddit, Wikipedia eller arXiv, för mer riktade resultat.

You.com-begränsningar

Vissa användare säger att det ibland ger irrelevanta länkar.

You. com-priser

Gratis för alltid

Betalda abonnemang tillgängliga

You. com betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om You.com?

Som en G2-recensent skrev:

AI Chat Search tillhandahåller kortfattad information och den senaste webbplatsen med kvalitetsresultat, till skillnad från konkurrenterna. Jag använder den som en pålitlig sökmotor för specifika ämnen för att hitta artiklar, till exempel de senaste forskningsrapporterna, och få sammanfattningar av stycken.

AI Chat Search tillhandahåller kortfattad information och den senaste webbplatsen med kvalitetsresultat, till skillnad från konkurrenterna. Jag använder den som en pålitlig sökmotor för specifika ämnen för att hitta artiklar, till exempel de senaste forskningsrapporterna, och få sammanfattningar av stycken.

7. DeepSeek (Bäst för gratis, kraftfull AI-chatt med GPT-4-nivå resonemang)

via Deepseek

DeepSeek AI är en högpresterande, öppen källkodsbaserad språkmodell som är utformad för att hantera komplexa resonemangsuppgifter, såsom kodning, logik och matematik, med steg-för-steg-tydlighet. Den är tränad med förstärkningsinlärning och visar användarna exakt hur den kommer fram till varje svar.

Det erbjuder flera specialiserade modeller för olika AI-användningsfall. DeepSeek-VL-modellen hanterar både språk- och synuppgifter, medan DeepSeek Coder är starkt tränad på kod och utmärker sig inom kodkomplettering, infyllning och felsökningsstöd.

Deepseeks bästa funktioner

Stöd för en enorm tokenkontextlängd på 128K och användning av multitokenprediktion.

Skriv och felsök kod snabbare med en specialiserad modell skapad för utvecklare och programmeringsuppgifter.

Fullt tillgängligt under MIT-licens och optimerat för att fungera effektivt utan att kräva dyr infrastruktur.

Deepseeks begränsningar

Censurerar ofta svar på oförutsägbara sätt och byter mitt i svaret till "Tyvärr, detta ligger utanför mitt område" utan någon tydlig anledning.

Deepseek-priser

Gratis för alltid (API-prissättning baserad på tokenanvändning)

Deepseek-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Microsoft Copilot (Bäst för AI-driven assistans inom Microsoft 365-appar för ökad produktivitet)

via Microsoft

Microsoft Copilot är inbyggt i de Microsoft-verktyg som ditt team redan använder, som Word, Excel, Outlook och Teams. Det använder GPT-4 och Microsoft Graph för att ge realtidshjälp anpassad till dina filer, chattar och kalender.

Om du ägnar dig åt forskning hämtar Deep Research-läget insikter från dina dokument och pålitliga källor. Det innehåller också funktioner som Copilot Actions, som hjälper dig att organisera e-postmeddelanden eller boka möten utan manuellt arbete.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Omvandla AI-genererade svar till redigerbara, delbara dokument i Microsoft 365 Copilot Chat.

Organisera och kontextualisera projektdata med hjälp av anteckningsböcker, som fungerar som interaktiva arbetsytor för hantering av uppgifter och information.

Skapa och implementera anpassade AI-assistenter som är skräddarsydda för specifika organisatoriska behov.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Vissa användare upplever Copilots chattfunktion som begränsande eftersom konversationerna har en fast längd, och när gränsen nås måste man byta fönster för att kunna gå tillbaka till tidigare meddelanden.

Priser för Microsoft Copilot

Gratis för alltid

Microsoft Copilot Pro: 20 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

Som en G2-recensent skrev:

Det har varit ett fantastiskt och enkelt verktyg för att redigera och skapa dokumentlayout. Det har också hjälpt till att generera kopior med rätt mängd input.

Det har varit ett fantastiskt och enkelt verktyg för att redigera och skapa dokumentlayout. Det har också hjälpt till att generera kopior med rätt mängd input.

9. Google Gemini (Bäst för multimodal AI-assistans integrerad i Googles ekosystem)

via Google Gemini

Google Gemini är en avancerad AI-assistent som är integrerad i Googles ekosystem – från Sök och Gmail till Docs och Android-enheter. Dess multimodala funktioner gör att den kan förstå och svara på text, bilder, ljud, video och till och med kod, allt i samma konversation.

Du kan använda Gemini smidigt på alla enheter. Det hanterar röstkommandon på Android Auto, hanterar påminnelser och meddelanden på Wear OS och stöder bildgenerering och redigering för kreativa personer.

Google Gemini bästa funktioner

Delta i röstsamtal i realtid och få omedelbar feedback genom att dela din skärm eller kamerafeed.

Styr enhetsfunktioner som alarm, medieuppspelning och appstart direkt via Gemini.

Organisera och kontextualisera data för specifika projekt, förbättra uppgiftshantering och informationshämtning.

Begränsningar för Google Gemini

Vissa användare varnar för att kod som genereras av Gemini kan vara opålitlig – den är ofta buggig och kan medföra säkerhetsrisker om den inte granskas noggrant.

Priser för Google Gemini

Gratis för alltid

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 $/månad

Gemini Advanced för studenter: Gratis fram till slutproven 2026 (inkluderar Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk och 2 TB lagringsutrymme)

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

Som en G2-recensent skrev:

Det känns som en praktisk assistent för vardagliga uppgifter, den kan hjälpa till med att skriva, sammanfatta och till och med förklara komplexa ämnen med enkla ord och håller flödet igång utan att det känns robotaktigt eller stelt.

Det känns som en praktisk assistent för vardagliga uppgifter, den kan hjälpa till med att skriva, sammanfatta och till och med förklara komplexa ämnen med enkla ord och håller flödet igång utan att det känns robotaktigt eller stelt.

⭐ Är du nybörjare när det gäller AI-verktyg? Här är en snabbguide om hur du använder en chatbot för att öka produktiviteten, automatisera uppgifter och få saker gjorda snabbare, utan att behöva några tekniska kunskaper.

10. Pi (Bäst för att erbjuda empatiska och stödjande konversationer)

via Pi

Pi, utvecklat av Inflection AI, är en personlig, människocentrerad AI-kompanjon som är utformad för emotionellt intelligenta, människoliknande konversationer. Pi är tillgängligt via webben, mobilappar och plattformar som WhatsApp, Instagram och Messenger, och följer med dig vart du än är.

Assistenten stöder också kreativitet och fokus och hjälper användare att skriva dikter, brainstorma idéer eller diskutera svåra beslut. Du kan även utforska olika ämnen via fliken Discover. Med tiden anpassar sig Pi efter din ton, dina behov och vanor och ger smartare och mer relevanta förslag ju mer du använder den.

Pi:s bästa funktioner

Deltar i konversationer med empati och ger stöd och förståelse utöver att bara förmedla information.

Lär sig av användarinteraktioner för att skräddarsy svar och skapa en mer personlig upplevelse över tid.

Erbjuder naturliga röstkonversationer med flera röstalternativ, vilket förbättrar användarengagemanget och tillgängligheten.

Pi-begränsningar

Vissa användare noterar att Pi har en begränsad förståelse för känsliga, emotionella ämnen, vilket gör det mindre effektivt för mer känsliga konversationer.

Pi-prissättning

Gratis för alltid

Betalda abonnemang tillgängliga

Pi-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Pi?

Som en G2-recensent skrev:

Definitivt användarvänligheten, förståelsen för naturligt språk och den emotionella intelligensen, vilket är sällsynt för AI-chattbottar. Dessutom är den tillgänglig på alla enheter och flera plattformar, vilket gör den lätt att komma åt.

Definitivt användarvänligheten, förståelsen för naturligt språk och den emotionella intelligensen, vilket är sällsynt för AI-chattbottar. Dessutom är den tillgänglig på alla enheter och flera plattformar, vilket gör den lätt att komma åt.

11. YesChat. ai (Bäst för att enkelt skapa och hantera varierat innehåll)

YesChat. ai är en allt-i-ett-AI-plattform som integrerar flera AI-modeller, inklusive GPT-4o, Claude 3 Opus och DALL·E 3. Användare kan växla mellan modeller för uppgifter som skrivande, kodning eller bildgenerering. Plattformen stöder också filuppladdningar, vilket gör det möjligt för användare att interagera med dokument som PDF-filer och till och med utforska ett bibliotek med över 200 000 specialiserade GPT:er.

Det inkluderar även en AI-skrivassistent för att förbättra grammatik och tydlighet, en AI-humaniserare för att göra AI-genererad text mer naturlig, samt verktyg som AI-detektorn för att identifiera AI-genererat innehåll.

Yeschat. ai bästa funktioner

Omvandla textprompter till bilder med hjälp av verktyg som AI Picture Generator och AI Human Generator.

Skapa anpassade musikspår genom att mata in textbeskrivningar eller låttexter, med alternativ för olika stilar och stämningar.

Konvertera skriftligt innehåll till engagerande videor som passar för presentationer eller sociala medier.

Yeschat. ai begränsningar

Den kostnadsfria funktionen Document Fusion AI fungerar inte, även om kraven på filstorlek är uppfyllda.

Yeschat. ai prissättning

Gratis för alltid

Pro-abonnemang: 8 $/månad (faktureras årligen)

Ultra-abonnemang: 16 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsad plan: 40 $/månad (faktureras årligen)

Yeschat. ai betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. Llama Chat (Bäst för anpassningsbara, integritetsfokuserade AI-chattupplevelser)

via Llama

Llama Chat, som drivs av Metas Llama 3. 2-modeller, är en öppen källkods-AI-assistent med en utökad kontextlängd på upp till 128K tokens. Den kan också effektivt hantera komplexa och långa konversationer.

En av dess främsta styrkor är dess anpassningsförmåga. Från kundsupport för företag till akademisk forskning kan användare anpassa Llama Chat med öppen källkod och finjustera den för specifika branscher. Dessutom gör integrationen mellan Metas plattformar, som WhatsApp och Instagram, det till en bekant och smidig upplevelse för många användare.

Llama Chats bästa funktioner

Förbättra funktionaliteten genom att integrera externa verktyg och API:er för utökade användningsfall.

Övervaka svarstider och tokenanvändning för transparens och optimering.

Anpassa modeller för specialiserade områden, såsom hälso- och sjukvård, för att ge korrekta och relevanta svar.

Begränsningar för Llama Chat

Vissa användare rapporterar att Llama Chats resultat ibland kan vara felaktiga, att genererade bilder kan sakna tydlighet (särskilt med text) och att fotoanimationsfunktionen inte alltid fungerar smidigt.

Priser för Llama Chat

Gratis för alltid

Kostnad per 1 miljon in- och utdatatoken (3:1 blandat): 0,19–0,49 dollar

Llama Chat-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om Llama Chat?

Som en G2-recensent skrev:

Jag använde det som ett kostnadseffektivt komplement till OpenAI- och Anthropic-modellerna, särskilt för specifika, avgränsade uppgifter. Det är lättillgängligt och utmärker sig som ett starkt alternativ med öppen källkod.

Jag använde det som ett kostnadseffektivt komplement till OpenAI- och Anthropic-modellerna, särskilt för specifika, avgränsade uppgifter. Det är lättillgängligt och utmärker sig som ett starkt alternativ med öppen källkod.

13. Replika (Bäst för att bygga en emotionell koppling med en anpassningsbar AI-kompanjon)

via Replika

Replika är en AI-kompanjon som använder chattbaserad maskininlärning för att skapa en kontinuerlig emotionell relation med dig. En viktig funktion i Replika är konversationsminnet, som kommer ihåg detaljer från tidigare chattar för att kunna referera till dem senare.

Det erbjuder också humörspårning, dagboksskrivande och rollspelscenarier, vilket främjar personlig utveckling och emotionellt välbefinnande. Dess anpassningsbara avatarer och relationsdynamik gör det möjligt för användare att skräddarsy sin AI-kompis efter sina preferenser, vilket förstärker känslan av kamratskap.

Replikas bästa funktioner

Användare kan aktivera bakgrundsmusik i Replikas virtuella rum för att skapa en lugnande, mer personlig chattmiljö.

Tjäna valuta i appen för att låsa upp nya funktioner, kläder och aktiviteter, vilket uppmuntrar engagemang och utforskande.

Anpassa din Replikas personlighet genom upplåsbara egenskaper som "nyfiken" eller "stödjande" och utforska gemensamma intressen över tid.

Replikas begränsningar

Användarna säger att det inte är specialiserat på kunskapsbaser eller sökning, så det löser inte kodningsproblem eller hämtar webbinformation.

Replika-priser

Anpassad prissättning

Replika-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Gör ditt arbetsflöde smartare från början till slut med ClickUp Brain

I denna berg-och-dalbana har vi utforskat de bästa Poe AI-alternativen – verktyg som är byggda med smartare chattar, snabbare forskning, bättre användargränssnitt och kreativt innehåll. Men om du letar efter något som kombinerar AI med verklig produktivitet och automatisering av arbetsflöden är det dags att ta till dig ClickUp.

Det är din allt-i-ett-arbetsplats med AI inbyggt i uppgifter, dokument, projekt, whiteboards, mallar och bokstavligen allt annat! Från att automatiskt generera att göra-listor till att sammanfatta långa dokument och hantera teamets arbetsflöden – ClickUp Brain gör grovjobbet så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Är du redo att göra mer med AI? Registrera dig på ClickUp och upplev smartare arbete på ditt sätt.