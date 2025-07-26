16 gratis mallar för UX-forskningsportföljer för designers

”Hur får jag detta att bli begripligt?”

Om du någonsin har stirrat på ett tomt dokument och en hög med intervjuer vet du hur det känns.

Det svåra är inte bara att göra forskningen – det är att omvandla den till en tydlig, övertygande berättelse. En bra UX-portfölj gör just det – visar upp din process, strategi och struktur i rörelse.

Den goda nyheten? Du behöver inte börja från scratch.

Vi har sammanställt 16 gratis mallar för UX-forskningsportföljer som hjälper dig att forma ditt arbete till skarpa, strategiska berättelser – perfekta för jobbsökande, frilansande eller personlig varumärkesprofilering.

Låt oss dyka in! ⚓

Vad är en mall för UX-forskningsportfölj?

En mall för UX-forskningsportfölj är ett strukturerat ramverk, vanligtvis i form av ett dokument, en presentationsserie eller en webbplats, som är utformat för att guida forskare i sammanställningen och presentationen av sitt arbete.

Den innehåller fördefinierade avsnitt för projektöversikt, forskningsmetoder, deltagarinformation, resultat, påverkan och frågor om användarupplevelse, vilket säkerställer att alla nödvändiga element dokumenteras på ett konsekvent sätt.

Vad kännetecknar en bra mall för UX-forskningsportföljer?

En UX-designers arbete kretsar kring att fatta genomtänkta beslut baserade på forskning och samarbete. En välstrukturerad mall med ett konsekvent format som är tillräckligt flexibelt för att anpassas till olika typer av forskning och projektomfattningar underlättar detta.

Här är vad du ska leta efter. 👇

Definierad projektstruktur: Innehåller fördefinierade avsnitt för mål, Innehåller fördefinierade avsnitt för mål, metoder för användarundersökningar , resultat, slutsatser och reflektioner.

Anpassade fält och taggar: Låter dig organisera forskning efter typ, användargrupp, påverkan eller designstadium.

Statusuppföljning: Hjälper dig att hantera pågående arbete med etiketter som Utkast, Under granskning eller Slutfört.

Länkade fallstudier och resultat: Kopplar varje forskningsinsats till designförändringar, prototyper eller förbättringar av användbarheten.

Samarbetsvänlig layout: Stöder redigering i realtid, kommentarer och bidrag från teammedlemmar.

Professionell formatering: Håller din portfölj ren, överskådlig och lätt att uppdatera för flera projekt.

16 mallar för UX-forskningsportföljer

UX-portföljer finns ofta i olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket gör det svårt att presentera en sammanhängande historia eller skala upp din forskningsprocess över flera team.

ClickUp löser detta problem med mallar som integrerar forskningssammanfattningar, dokumentation, tidslinjer och feedback i ett enhetligt arbetsutrymme.

Men det slutar inte där.

ClickUps programvara för designprojektledning förbättrar hela ditt forskningsflöde och hjälper dig att kartlägga resor och insikter, fånga varje detalj och spåra framsteg i realtid mellan team.

Låt oss sätta igång! 🛠️

1. ClickUp-mall för designportfölj

Få en gratis mall Skapa forskningsfokuserade portföljer med ClickUps mall för designportföljer.

Om det känns kaotiskt att organisera dina designer erbjuder ClickUps mall för designportföljer ett strukturerat utrymme där du kan kartlägga din kreativa resa.

Så här skapar du en designportfölj med den här mallen:

Kundgranskning, Intern granskning, För godkännande och Klar för att spåra projektets framsteg. Använd ClickUps anpassade statusar somför att spåra projektets framsteg.

Slutresultat, Designkategori och Designfas för att fånga viktiga beslut. Lägg till ClickUp-anpassade fält somochför att fånga viktiga beslut.

Navigera mellan flera anpassade vyer som Börja här, Projekt och Efter designfas för att strukturera din berättelse visuellt.

📌 Perfekt för: UX-designstudenter som skapar en forskningsbaserad portfölj.

2. ClickUp Design Brief Whiteboard-mall

Få en gratis mall Skissera projektmålen med ClickUps mall för designbrief på whiteboard.

När alla har olika versioner av briefen behöver du ClickUps mall för designbrief-whiteboard för att skapa klarhet i kaoset. Mallen är utformad för samordning i ett tidigt skede och erbjuder ett gemensamt visuellt utrymme för att beskriva projektmål, kartlägga kundernas förväntningar och anpassa den kreativa inriktningen efter verksamhetens behov.

Så här använder du den:

Använd fördefinierade avsnitt som Varumärkeshöjdpunkter, Mål, Målmarknad och Marknadsföringsinriktning för att samla in information.

Lägg till klisterlappar, referenser och anteckningar på arbetsytan för att skapa utrymme för kreativt tänkande.

Förvandla klisterlappar till ClickUp-uppgifter direkt från whiteboardtavlan för att bevara sammanhanget.

📌 Perfekt för: Ambitiösa UX-forskare som samarbetar i projekt i ett tidigt skede och behöver en visuell arbetsyta.

🔍 Visste du att? Don Norman är känd som ”användarupplevelsens fader”. Han myntade begreppet ”användarupplevelse” (UX) och definierade det som: ”Användarupplevelsen omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget, dess tjänster och dess produkter.”

3. ClickUp-mall för användarundersökningsplan

Få en gratis mall Effektivisera din UX-designprocess med ClickUps mall för användarundersökningsplan.

ClickUps mall för användarundersökningsplan är ett färdigt dokument som är utformat för att hjälpa produktteam att planera, organisera och genomföra effektiva användarundersökningar. Den guidar dig genom att definiera undersökningsmål, beskriva metodik och identifiera viktiga deltagarkriterier.

Så här hjälper det dig:

Börja med ett förformat dokument som guidar dig genom att definiera mål, användarsegment, metoder och tidsplaner.

Hantera steg som Planering , Pågående och Slutfört med anpassade statusar.

Använd taggar för forskningstyp och målgrupper för bättre organisation.

📌 Perfekt för: Team som förbereder strukturerade forskningsplaner för att visa tydlighet.

4. ClickUp-mall för heuristisk granskning

Få en gratis mall Få ett fokuserat granskningssystem med ClickUps heuristiska granskningsmall.

ClickUps mall för heuristisk granskning ger dig ett repeterbart arbetsflöde för att organisera alla dina resultat på ett och samma ställe.

Så här hjälper mallen dig att göra renare och snabbare granskningar:

Utvärdera varje UI-element mot användbarhetsprinciper samtidigt med den dedikerade Heuristic Review View .

Registrera problem som uppgifter och märk dem med fält som allvarlighetsgrad eller kategori för att lättare kunna prioritera i din marknadsföringsportfölj.

Följ den inbyggda introduktionsguiden för att introducera ditt team och samordna granskningskriterierna.

📌 Perfekt för: UX-proffs på mellannivå som genomför solo- eller teambaserade granskningar för att visa upp sina utvärderings- och forskningsfärdigheter.

5. ClickUp-mall för fallstudiedesign

Få en gratis mall Skapa informativa fallstudier med ClickUps mall för fallstudiedesign.

ClickUps mall för fallstudier hjälper dig att skapa datastödda berättelser som visar din påverkan på det sätt du behöver.

Se hur den hjälper dig att fokusera:

Spåra fallstudiernas framsteg från början till slut med statusarna Ny rekommendation, Under granskning och Behöver revideras .

Framhäv datans betydelse med fält som märker varje fallstudie med kundnamn, resultat, projekttyp eller bransch.

Navigera mellan vyer som Case Study Questionnaire, Client Board och Case Study Status för att samla in synpunkter, tilldela granskare och övervaka det övergripande arbetsflödet.

📌 Perfekt för: UX-jobbsökande som utarbetar detaljerade, mätbara fallstudier för att presentera designbeslut som stöds av användardata.

💡 Proffstips: Vitt (eller negativt) utrymme hjälper till att styra användarens blick och gör innehållet lättare att ta till sig, vilket skapar en ren och överskådlig känsla. Se till att du använder det i rätt balans.

6. ClickUp UX-roadmap-mall

Få en gratis mall Skapa tydlighet i din UX-strategi med ClickUps mall för UX-roadmap.

ClickUp UX Roadmap Template ger dig en delad visuell tidslinje som sätter dina UX-initiativ i sitt sammanhang. Denna mall är inbyggd i ClickUp Whiteboards och hjälper dig att dela upp arbetet med precision:

Organisera initiativ i Nu, Nästa och Framtid så att ditt team kan fokusera på det som är på gång.

Använd definierade block för att fånga Tema, Mål, Vem & Vad, Sammanfattning och Beroenden för varje insats.

Betona forskningsfaser, designprioriteringar och implementeringsstadier med hjälp av UX-designverktyg , klisterlappar och legendbaserade markörer.

📌 Perfekt för: UX-forskare som planerar att kommunicera sin långsiktiga strategi och sina designbeslut.

💡 Proffstips: Bra UX-portföljer börjar med väl dokumenterade projekt. Den här videon visar dig hur du hanterar kreativt arbete och designarbete i ClickUp – så att du kan visa upp inte bara resultaten, utan hela processen.

7. ClickUp-mall för användbarhetstestning på whiteboard

Få en gratis mall Skapa repeterbara testsystem med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Ett användbarhetstest utvärderar hur verkliga användare interagerar med din produkt för att upptäcka friktionspunkter och förbättra den övergripande upplevelsen. ClickUps mall för användbarhetstestning säkerställer att dessa insikter fångas upp tydligt och att åtgärder vidtas på ett effektivt sätt.

Så här hjälper mallen för användbarhetstestning dig:

Använd den inbyggda Whiteboard -layouten för att kartlägga mål, arbetsflöden och deltagaruppgifter innan testet börjar.

Lägg till anpassade fält för att spåra användarnas problem, uppgifters framgångsgrad och kvalitativ feedback i sitt sammanhang.

Flytta objekt mellan anpassade statusar som Planerad, Under testning eller Analyserad för att hålla alla uppdaterade.

📌 Perfekt för: Portföljskapare som vill inkludera kompletta användbarhetstestcykler.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda har svårt att hitta den information de behöver på jobbet. Endast 27 % säger att det är enkelt, medan resten upplever vissa svårigheter – 23 % tycker att det är mycket svårt. När kunskapen är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och verktyg går det snabbt att slösa bort tid. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, länka chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom ett enda arbetsområde. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

8. ClickUp-mall för användbarhetstestningsplan

Få en gratis mall Organisera testningssessioner med ClickUps mall för användbarhetstestning.

ClickUps mall för användbarhetstestning är en färdigbyggd struktur som guidar ditt team genom varje fas av användbarhetstestningen, från rekrytering till rapportering. Den tillhandahåller ett arbetsflöde med definierade fält, deluppgifter och framstegsspårning för att säkerställa en konsekvent genomförande.

Du kan:

Använd Projektnamn, Projektbeskrivning, Testledare och Testmetod anpassade fält för att ge teamet en tydlig bild av omfattningen och logistiken.

Dela upp arbetet i sju tydliga deluppgifter som testplanering, rekrytering av deltagare, förberedelse av material, miljöinställningar, själva testet, dataanalys och testrapportering med hjälp av "att göra-listan".

Visualisera framstegen i realtid med den live Test Progress-fältet.

📌 Perfekt för: Forskare som hanterar flera användbarhetstest och behöver ett enhetligt format.

💡 Proffstips: Inkorporera roliga element, såsom animationer, lekfulla texter och gamification, för att öka användarnas engagemang och lojalitet och till och med lindra frustration. Appar som TikTok och Fitbit använder till exempel roliga funktioner som dessa för att få användarna att komma tillbaka.

9. ClickUp-mall för designportfölj

Få en gratis mall Håll dina portföljer i schack med ClickUps mall för designportföljuppgifter.

ClickUps mall för designportföljuppgifter är skapad för designers som behöver mer än en överblick. Denna uppgiftsfokuserade version av mallen för UX-designportföljer går på djupet med genomförandet och spårar varje designsteg, tillgång och deadline med precision.

Så här använder du den i det dagliga arbetet:

Dela upp ditt designarbete med fält som Designstadium, Designkategori och Slutresultat .

Håll koll på framstegen med förfallodatum, uppgiftsprioriteringar och uppgiftsansvariga för att övervaka framstegen genom slutförandet av uppgifterna.

Navigera mellan inbäddade sidor i bifogade ClickUp Docs för projektmål, briefs, UX-strategi och framgångsmätningar.

📌 Perfekt för: Junior designers som dokumenterar enskilda projektuppgifter, designresurser och iterationer.

10. ClickUp UI Designers Executive Summary Template

Få en gratis mall Fånga dina designvärden med ClickUps mall för sammanfattning för UI-designers.

När intressenter ber om en snabb översikt över ditt UI-arbete är ClickUps mall för sammanfattning för UI-designers mycket praktisk. Du kan använda den för att förklara hur dina UI-beslut överensstämmer med användarnas behov och affärsmål.

För att hantera den på bästa sätt, prova:

Lägg till fält som Projektnamn, Kundnamn och Designtyp för att dokumentera vad du arbetar med och för vem.

Organisera projekt med hjälp av sektioner som Väntande feedback, Pågående eller Slutfört så att medarbetare och granskare vet vad som är gjort och vad som är nästa steg.

Växla mellan lista, tavla eller kalendervy för att hantera leveranser eller förbereda möten med intressenter.

📌 Perfekt för: UI-fokuserade sökande som vill skapa en tydlig översikt över sitt visuella arbete.

🔍 Visste du att? Den viktigaste skillnaden mellan kundupplevelse och användarupplevelse är att kundupplevelsen omfattar hela relationen med ett varumärke, medan användarupplevelsen fokuserar på interaktioner med produkten.

11. ClickUp-mall för leveranser

Få en gratis mall Dela upp arbetet i hanterbara delar med ClickUps mall för leveranser.

ClickUp Deliverables Template ger översikt över flera leveranser och hjälper dig att undvika missade deadlines.

Så här hjälper den dig att behålla kontrollen:

Spåra framsteg i realtid med statusar som Att göra, Pågår, För godkännande och Slutfört , så att varje leveranssteg är kristallklart.

Registrera leveransdetaljer med hjälp av fält som Godkännare, RAG-status, Projektfas och Slutförandestatus för att undvika oklarheter och upptäcka hinder i ett tidigt skede.

Hantera helheten med fördefinierade vyer som Teamstatus, Schema och Statuspanel så att du kan övervaka tidslinjer, arbetsbelastning och beroenden.

📌 Perfekt för: UX-forskare som hanterar flera projekt och vill spåra leveranser.

12. ClickUp AI-förbättrad mall för projektportfölj

Få en gratis mall Håll dig steget före med smarta förslag med hjälp av ClickUps AI-förbättrade projektportföljmall.

Om din projektportfölj känns som en svart låda med missade uppdateringar och dolda risker, ger ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template dig ett smartare sätt att hantera och skala hela din verksamhet.

Denna mall, som drivs av ClickUp Brain, visar insikter, risker och resursförslag i realtid – utan att du behöver hoppa mellan olika instrumentpaneler.

Så här fungerar det:

Se omedelbart projektstatus, ägare, deadlines och hinder i alla arbetsflöden med Portföljens instrumentpanel .

Använd Progress Insights (AI) för att identifiera försenade uppgifter, fastnade initiativ och övergripande hälsa.

Markera riskfyllda projekt och rekommendera korrigerande åtgärder med Automated Risk Tracker .

Utnyttja resursfördelningstavlan för att förstå teamets kapacitet, identifiera under- eller överbelastade teammedlemmar och använd AI-förslag för att omfördela uppgifter.

📌 Perfekt för: Erfarna UX-proffs som presenterar projektöverskridande insikter med AI-genererade sammanfattningar.

13. ClickUp Media Kit-mall

Få en gratis mall Visa upp ditt varumärke på ett professionellt sätt med ClickUps mall för mediekit.

ClickUp Media Kit Template är en centraliserad arbetsyta för att organisera och dela dina varumärkestillgångar, företagsinformation och pressmaterial i ett elegant, lättillgängligt format. Det är ett perfekt komplement till ditt system för att skaffa kunder, eftersom det skapar ett elegant kit som berättar din varumärkes historia och duplicerar den för olika kunder.

Du kan strukturera:

Vad du gör och varför det är viktigt i avsnittet Om mig och viktiga nyckeltal .

Ladda upp din logotyp, produktfoton eller profilbilder direkt i dokumentet.

Ange erbjudanden och priser tydligt för att undvika fram- och återgång i avsnittet Servicetabell .

Se till att media snabbt når rätt person med hjälp av avsnittet Kontaktuppgifter.

📌 Perfekt för: Frilansande UX-designers som skapar en egen mediakit som innehåller tjänster, mätvärden och arbetsprover.

14. ClickUp-mall för projektplan för forskning

Få en gratis mall Genomför samarbetsforskning med ClickUps projektplanmall för forskning.

ClickUps projektplanmall för forskning ger dig ett ramverk för att organisera varje forskningsfas, från att definiera mål till att leverera resultat.

Så här hjälper den dig att hantera komplexitet:

Lägg grunden för projektet med hjälp av inbyggda fält för mål, omfattning, tidsplan och teamroller .

Dela upp arbetsflöden i tydliga, spårbara uppgifter med anpassade statusar som Planering, Datainsamling, Analys och Slutfört .

Definiera faser som litteraturgenomgång, datainsamling och analys med List View grupperat efter projektfas.

📌 Perfekt för: Forskare som leder heltäckande UX-studier och behöver ett strukturerat sätt att beskriva olika faser.

15. ClickUp-mall för forskningswhiteboard

Få en gratis mall Skapa en centraliserad källa till information med ClickUps mall för forskningswhiteboard.

Alla UX-forskningsprojekt börjar inte med en uppgiftslista. Ibland behöver du tänka högt, kartlägga idéer och samarbeta visuellt. Det är där ClickUp Research Whiteboard Template kommer in. Den är skapad för fri brainstorming, samarbete och idémappning.

Använd denna mall för att:

Samla in råa forskningsresultat med hjälp av digitala klisterlappar, grupperade efter kategori eller tema.

Upptäck trender snabbare med en visuell canvas som lyfter fram mönster och problemområden.

Samarbeta med teammedlemmar live – lägg till, redigera och kommentera direkt på delad forskning.

Gå från brainstorming till handling genom att omvandla anteckningar till spårbara uppgifter.

📌 Perfekt för: Forskare i ett tidigt skede som föredrar att kartlägga sina resultat visuellt innan de omvandlas till strukturerade insikter.

16. ClickUp-mall för forskningsrapport

Få en gratis mall Organisera forskningsdata med ClickUps mall för forskningsrapporter.

Du har gjort din forskning, nu kommer den svåra delen: att omvandla den till en tydlig rapport som kan delas. ClickUps mall för forskningsrapporter är utformad för att dokumentera användarupplevelser och presentera dina resultat i ett professionellt format som är redo att delas.

Med den här mallen kan du:

Använd förformaterade avsnitt för sammanfattning, metodik, resultat, diskussion och bilagor .

Spåra bidrag och redigeringar med fält som Rapportförfattare och Bidragsgivare .

Använd statusar som Utkast, Under granskning eller Godkänt för att hantera framstegen.

📌 Perfekt för: Professionella som omvandlar rådata till UX-forskningsfallstudier.

Är du inte övertygad om dessa mallar för UX-forskningsportföljer? Lyssna på denna verkliga användare:

Jag använder ClickUp sporadiskt för att hantera flera UX-projekt samtidigt. Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill.

Jag använder ClickUp sporadiskt för att hantera flera UX-projekt samtidigt. Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill.

Få den klickfrekvens du behöver

Din forskning har djup, och din portfölj bör återspegla det.

Oavsett om du finslipar din presentation för rekryteringschefer eller bara vill skapa ordning i det kreativa kaoset, är ClickUps mallar för UX-forskningsportföljer en bra startpunkt.

De är utrustade med ClickUp Brain för automatisk sammanfattning av insikter, whiteboards för att kartlägga resor i sitt sammanhang och flexibla vyer för att organisera allt från forskningsplaner till användbarhetstestresultat.

Är du redo att ta din UX-forskningsportfölj till nästa nivå? ClickUp är den kompletta appen för arbete som ger dig verktygen för att hantera, dokumentera och presentera din forskning – allt på ett och samma ställe. Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅