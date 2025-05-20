Över 50 frågor för undersökning av användarupplevelsen (UX) för att få användbara insikter

Frågorna i användarupplevelseundersökningen hjälper dig att se din produkt genom användarnas ögon.

Istället för att gissa vad som känns enkelt eller vad som orsakar frustration, ger rätt frågor i UX-enkäten dig tydliga svar som du kan agera på. Med några smarta justeringar kan du omvandla feedback till starkare design, smidigare arbetsflöden och en bättre helhetsupplevelse.

Denna guide innehåller över 50 frågor för användarupplevelseundersökningar som du kan använda för att samla in meningsfull feedback och fatta säkra beslut inför din nästa undersökning.

Vi kommer också att gå igenom hur man genomför en undersökning om användarnöjdhet, samlar in kvalitativa data, genomför UX-undersökningar och använder mallar för användarupplevelseundersökningar på ett effektivt sätt.

Vad är undersökningar om användarupplevelse (UX)?

Användarupplevelseundersökningar hjälper dig att samla in direkt feedback om hur användarna interagerar med din produkt, webbplats eller tjänst. De avslöjar användarvänlighet, nöjdhetsnivåer, funktionspreferenser och potentiella problem som påverkar den totala upplevelsen.

En bra UX-enkät kombinerar frågor om användbarhet, nöjdhetsbetyg och öppna frågor för att samla in både kvalitativa och kvantitativa data. Istället för att förlita sig på antaganden ger den tydliga insikter som hjälper dig att prioritera förbättringar och skapa upplevelser som användarna faktiskt vill ha.

Hur man använder AI för att skapa mer riktade enkätfrågor AI kan hjälpa dig att utforma enkätfrågor som är tydligare, mer relevanta för din målgrupp och anpassade efter dina forskningsmål, vilket sparar tid och förbättrar kvaliteten på svaren. Så här implementerar du detta: ✅ Be AI att variera frågetyperna: Begär en blandning av öppna frågor, flervalsfrågor och frågor med Likert-skala för att uppmuntra till varierande svar och rikare data. ✅ Definiera först ditt mål: Innan du använder AI, beskriv vilka insikter du söker (t.ex. kundnöjdhet, produktfeedback, marknadstrender). Detta säkerställer att AI genererar fokuserade, meningsfulla frågor. ✅ Ge AI information om målgruppen: För att skräddarsy frågorna på ett effektivt sätt, inkludera detaljer som vem din målgrupp är, deras kunskaper om ämnet och vilken ton du vill ha (t.ex. professionell eller informell). Använd ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att skapa engagerande frågor.

De bästa frågorna att ställa i en undersökning om användarupplevelsen

Rätt frågor i användarupplevelseundersökningar hjälper dig att förstå hur användarna faktiskt interagerar med din produkt. Olika frågor avslöjar olika lager av användarupplevelsen, från första intryck till funktionsspecifika frustrationer.

För att göra det enklare har vi grupperat dessa över 50 frågor i fyra kategorier: allmän upplevelse, produktspecifik feedback, nöjdhet och lojalitet samt öppna insikter.

Använd dessa exempel för att utforma en mer målinriktad och effektiv användarupplevelseundersökning.

1. Allmänna frågor om användarupplevelsen

Allmänna frågor om användarupplevelsen hjälper dig att utvärdera om användarna enkelt kan navigera i din produkt, hitta rätt information och utföra uppgifter utan förvirring. Ett starkt första intryck och intuitiva flöden är ofta en indikator på övergripande nöjdhet och lojalitet.

☂️ Viktiga områden som undersöks:

Enkel navigering

Första gången du använder tjänsten

Säkerhet under uppgiftsutförandet

❗️Frågor att ställa i undersökningen:

Hur lätt var det att hitta den primära åtgärden du behövde utföra? Hur tydligt var navigeringsmenyerna och kategorierna märkta? Hur säker kände du dig när du utforskade produkten för första gången? Hur snabbt kunde du hitta specifika funktioner eller information? Upplevde du någon förvirring när du flyttade mellan olika avsnitt? Hur skulle du betygsätta tydligheten i sidans struktur och hierarki? Var verktygstips, instruktioner eller introduktionsguider till hjälp när du använde produkten för första gången? Hur intuitiv kändes layouten utan att behöva extern hjälp? Hur lätt var det att återhämta sig om du gjorde ett misstag eller tog ett felsteg? Hur skulle du beskriva den övergripande lättheten att slutföra en uppgift utan hjälp?

☕️ Varför dessa frågor är viktiga: Att tidigt identifiera grundläggande navigations- eller flödesproblem kan hjälpa dig att undvika större användbarhetsproblem senare. Att förbättra den allmänna användarupplevelsen kan också öka användarnas förtroende och minska friktionen under viktiga interaktioner.

📖 Läs också: En omfattande guide för designteam

👀 Visste du att? Vissa UX-forskare använder sig av ” kidstorming”, där de tolkar barns kritteckningar för att få inspiration till innovativa designidéer. 🎨 Denna fantasifulla metod utnyttjar den ofiltrerade kreativiteten hos unga sinnen för att upptäcka nya perspektiv.

2. Produktspecifika frågor om feedback

Att förstå hur användarna interagerar med enskilda funktioner avslöjar mycket mer än bara övergripande nöjdhetsbetyg. Det belyser verkliga oklarheter, oväntat användarbeteende och möjligheter till djupare engagemang.

Produktspecifika frågor i UX-enkäten hjälper dig att spåra om funktionerna lever upp till sina löften och var användarna tvekar. De avslöjar också hur du kan prioritera förbättringar baserat på verkliga erfarenheter, inte interna antaganden.

☂️ Viktiga områden som undersöks:

Upptäck funktioner och första intryck vid användning

Funktionsklarhet, förväntningar och inlärningskurva

Arbetsflödesintegration, avbrott och missade möjligheter

❗️Frågor att ställa i undersökningen:

När du först upptäckte [specifik funktion], vad gjorde det tydligt eller otydligt hur man använder den? Var det något med [specifik funktion] som var svårare att förstå än du hade förväntat dig? När du använde [specifik funktion] för första gången, vilka specifika steg kändes förvirrande eller överväldigande? Hur väl passade [specifik funktion] in i ditt befintliga arbetsflöde utan att kräva större justeringar? Har det funnits tillfällen när du undvikit att använda [specifik funktion] eftersom det kändes för komplicerat eller tidskrävande? Vad skulle ha gjort [specifik funktion] lättare att upptäcka eller börja använda tidigare? Har du någonsin avbrutit [specifik funktion] halvvägs eftersom du kände dig fast eller osäker? Hur intuitivt var det att återställa efter ett fel eller misstag när du använde [specifik funktion]? Fanns det några oväntade begränsningar i [specifik funktion] som hindrade dig från att uppnå ditt mål? Hur säker skulle du känna dig om du rekommenderade [specifik funktion] till en kollega eller kamrat? Vilka förbättringar skulle göra [specifik funktion] mer värdefull eller mindre frustrerande för dina dagliga uppgifter? När du ser tillbaka, vad överraskade dig mest, positivt eller negativt, med din upplevelse av [specifik funktion]?

☕️ Varför dessa frågor är viktiga: Specifik feedback om användningen av funktioner avslöjar problem som ofta missas i bredare undersökningar. Genom att upptäcka var användarna tvekar, känner sig osäkra eller avbryter viktiga flöden kan du utforma funktioner som känns naturliga, stödjande och verkligen hjälpsamma, vilket ökar både tillfredsställelsen och den långsiktiga användningen.

Mata in dina data i ClickUp Brain och få insikter snabbare

➡️ Läs mer: Gratis mallar för produktdesign

3. Frågor om nöjdhet och NPS

Äkta användarnöjdhet är kopplad till känslor, förtroende och huruvida din produkt konsekvent hjälper användarna att uppnå det som är viktigt för dem. Dessa frågor gräver djupare i lojalitetssignaler, tveksamheter och den djupare historien bakom en användares upplevelse, långt bortom bara ett betyg.

☂️ Viktiga områden som undersöks:

Emotionell respons på produktinteraktioner

Säkerhet i uppgifterna och tillförlitlighet i resultaten

Lojalitetsindikatorer och delningsbeteende

❗️Frågor att ställa i undersökningen:

Kan du komma ihåg ett tillfälle när användningen av denna produkt gjorde ditt arbete enklare eller mindre stressigt? Vilken del av din upplevelse fick dig att känna dig mest säker eller mest tveksam? Hur nöjd var du med resultatet efter att ha slutfört en uppgift? När saker inte fungerar som förväntat, hur mycket stöd känner du att du får för att lösa problemet? Om du skulle förklara denna produkt för en vän, hur skulle du beskriva dess värde? I vilka situationer litar du mest på den här produkten, och när tvekar du? Hur ofta tycker du att denna produkt lever upp till sina löften? Vad skulle göra att du känner dig mer säker på att använda denna produkt dagligen? På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna produkt till någon som dig själv? Vilken är den viktigaste upplevelsen som påverkade ditt betyg ovan?

☕️ Varför dessa frågor är viktiga: Ytliga nöjdhetsbetyg avslöjar inte vad användarna känner efter att ha slutfört verkliga uppgifter. När du frågar om viktiga ögonblick, känslomässiga förändringar och personlig tillit, upptäcker du vad som bygger lojalitet eller tyst urholkar den.

📖 Läs mer: Användarundersökningsmetoder för att förbättra användarupplevelsen

👀 Visste du att? ”Kaffetestet” är en guerillametod för användarupplevelse där du bjuder en främling på kaffe i utbyte mot fem minuters ärlig feedback om din produkt. ☕ Denna spontana metod ger ofta ofiltrerade insikter som strukturerade tester kanske missar.

4. Öppna frågor

Öppna frågor ger användarna friheten att beskriva sin upplevelse med egna ord, utan att begränsas av fördefinierade svar. Dessa svar avslöjar ofta sådant som du inte tänkte på att fråga om: överraskande frustrationer, lösningar, ouppfyllda behov eller idéer som kan inspirera till din nästa stora förbättring.

Det är i denna del av din användarupplevelseundersökning som kvalitativa insikter kommer till liv. Det är så du förstår det som siffrorna inte kan förklara.

☂️ Viktiga områden som undersöks:

Frustrationsfaktorer och ouppfyllda förväntningar

Idéer för förbättringar och brister i funktioner

Emotionell ton, användarens röst och språkmönster

❗️Frågor att ställa i undersökningen:

Vad är en sak som du önskar att denna produkt gjorde bättre? Kan du beskriva en situation nyligen när du kände dig fast eller frustrerad när du använde den här produkten? Om du kunde ta bort ett hinder i ditt arbetsflöde när du använder den här produkten, vad skulle det vara? Vad har överraskat dig mest, positivt eller negativt, under din tid med produkten? När saker inte går som förväntat, hur brukar du då hantera det? Vilken del av produkten känns mest intuitiv och vilken del känns minst självklar? Finns det funktioner eller verktyg som du undviker att använda? Varför? Vilken förbättring skulle göra att denna produkt kändes som om den var designad just för dig? Om du hade 30 sekunder på dig att berätta för vårt team hur vi kan förbättra den här produkten, vad skulle du säga? Finns det något annat du vill dela med dig av om din upplevelse?

☕️ Varför dessa frågor är viktiga: Öppen feedback fångar upp nyanser som du inte kan förutsäga. Formuleringar, känslor och sammanhang i användarnas svar kan avslöja den verkliga effekten av dina designval och peka direkt på vad som behöver fixas, förenklas eller förstärkas.

5. Uppgiftsspecifika frågor om användbarhet

Ibland älskar användarna din produkt överlag, men har ändå svårt med vissa uppgifter. Uppgiftsspecifika frågor fokuserar på de faktiska åtgärder som användarna försöker utföra, från onboarding till att fylla i en rapport eller redigera ett arbetsflöde. Dessa frågor hjälper dig att identifiera exakt var ansträngning, förvirring eller avhopp sker i verkliga scenarier.

☂️ Viktiga områden som undersöks:

Tydlighet och flöde vid slutförande av uppgifter

Kognitiv belastning och interaktionskomplexitet

Hinder vid onboarding, konfiguration eller återanvändning

❗️Frågor att ställa i undersökningen:

Vilken uppgift försökte du utföra senast du använde produkten, och lyckades du slutföra den? Fanns det några steg under den uppgiften där du var tvungen att stanna upp och fundera på vad du skulle göra härnäst? Vid vilken punkt i processen kände du dig osäker eller behövde kontrollera dina steg igen? Använde du dig av trial and error för att slutföra någon del av uppgiften? Om ja, vilken? Hur tydligt var slutmålet för den uppgift du arbetade med? Vilka instruktioner eller verktygstips hjälpte dig mest när du slutförde din senaste uppgift? Var det något som hindrade dig eller distraherade dig när du genomförde ett flerskridsflöde? Om uppgiften involverade flera verktyg eller vyer, hur enkelt var det att växla mellan dem? Kände du dig säker på att upprepa samma uppgift vid ditt nästa besök? Varför eller varför inte? Om något avbröt ditt arbetsflöde, hur lätt var det att fortsätta där du slutade?

☕️ Varför dessa frågor är viktiga: Insikter på uppgiftsnivå avslöjar skillnaden mellan ”användare gillar produkten” och ”användare lyckas med produkten”. Dessa frågor hjälper dig att utforma flöden som känns smidiga, förutsägbara och stressfria från början till slut.

📖 Läs mer: Exempel på användbarhetstester och metoder för att förbättra din webbplats prestanda

ClickUp för UX-enkäter och hantering av feedback

Enkäter är mer än bara en uppsättning frågor – de är språngbrädan för smartare beslut, bättre produkter och nöjdare team. Men alltför ofta är enkätflödena utspridda över olika verktyg, vilket gör det svårt att omsätta feedback i konkreta åtgärder.

Välkommen till ClickUp: din samlade plattform för att skapa, genomföra och agera på undersökningar – allt på ett och samma ställe.

1. Skapa frågor enkelt med ClickUp Brain

Skapa omedelbart enkätfrågor med ClickUp Brain

Glöm att stirra på en tom sida. Med ClickUp Brain kan du omedelbart skapa, förfina och anpassa enkätfrågor som är skräddarsydda för dina mål. Oavsett om du samlar in produktfeedback eller mäter teamets tillfredsställelse hjälper ClickUps AI dig att utforma tydliga, effektiva frågor – så att du kan fokusera på det som är viktigt: att få svar.

Använd den för att:

Skapa omedelbart enkätfrågor som är anpassade efter dina mål – beskriv bara din målgrupp eller ditt syfte.

Förfina och omformulera frågorna för tydlighet, ton och professionalism.

Samarbeta med ditt team i realtid: redigera, kommentera och iterera direkt i ClickUp Docs eller uppgifter.

Spara frågemallar för framtida bruk så att du kan starta nya undersökningar ännu snabbare.

2. Integrera insikter direkt i ditt arbetsflöde med ClickUp Forms

Skapa beskrivande formulär med villkorlig formatering med hjälp av ClickUp Forms och omvandla insikter till genomförbara uppgifter.

ClickUp Forms är inte bara ett ytterligare undersökningsverktyg, utan en smidig förlängning av ditt arbetsflöde. Du kan skapa frågor direkt från Forms Hub i sidomenyn. Det innehåller:

Lägg till din logotyp, dina varumärkesfärger och anpassade teman för en polerad upplevelse som speglar ditt varumärke.

Anpassa enkäten genom att visa eller dölja frågor baserat på tidigare svar.

Använd rullgardinsmenyer, betyg, kryssrutor, filuppladdningar och mycket mer för att samla in alla typer av feedback.

Omvandla formulärinlämningar direkt till åtgärdsbara uppgifter, tilldela ägare och ange prioriteringar.

Dela formulär via en offentlig länk, bädda in dem på din webbplats eller begränsa åtkomsten för interna undersökningar.

Visa, filtrera och hantera alla svar på ett och samma ställe – du behöver inte längre bläddra igenom kalkylblad.

3. Gå från insikter till handling – utan att missa ett slag

Skapa och tilldela undersökningsuppgifter med ClickUp Tasks.

Feedback är bara värdefullt om du agerar på det. Med ClickUp Tasks blir enkätsvaren till åtgärdsbara uppgifter med ett klick. Tilldela ägare, ange prioriteringar och spåra framsteg – allt utan att lämna din arbetsyta.

Så här kan ditt arbetsflöde efter undersökningen se ut:

Konvertera automatiskt enkätsvar till uppgifter eller deluppgifter, komplett med ansvariga, förfallodatum och prioriteringar.

Använd automatiseringar för att utlösa arbetsflöden, till exempel eskalera brådskande feedback eller meddela rätt teammedlemmar.

Länka relaterade uppgifter, dokument och kommentarer för fullständig kontext.

Spåra framsteg och säkerställ ansvarstagande, så att varje feedback får den uppmärksamhet den förtjänar.

4. Få en helhetsbild med ClickUp Dashboards

Skapa enkelt kodfria instrumentpaneler via ClickUp för att visualisera dina data.

Samla inte bara in data – förstå den. ClickUp Dashboards omvandlar undersökningsresultat till visuella insikter som du faktiskt kan använda. Upptäck trender, övervaka nöjdheten och dela rapporter i realtid med intressenter. Med allt på ett ställe kan ditt team fatta datadrivna beslut snabbare.

Så här gör du:

Skapa anpassade instrumentpaneler med widgets för diagram, tabeller och mätvärden

Spåra nyckelindikatorer som nöjdhetsbetyg, svarsfrekvens eller återkommande problem.

Filtrera och segmentera data för att upptäcka trender per team, produkt eller kundsegment.

Dela instrumentpaneler med intressenter för att hålla alla informerade och samordnade.

5. Samla in och dela lärdomar i samarbetsdokument

Håll dina resultat – och ditt team – på samma sida. Med ClickUp Docs kan du dokumentera din undersökningsprocess, sammanfatta resultaten och beskriva nästa steg. Samarbeta i realtid, länka relaterade uppgifter och bygg upp en kunskapsbas som växer med varje undersökning.

Lägg till kommentarer direkt i ClickUp Docs för att markera problem och sätta ditt arbete i sitt sammanhang.

Docs hjälper dig att:

Sammanfatta undersökningens mål, resultat och handlingsplaner

Samarbeta i realtid: kommentera, redigera och tagga teammedlemmar för feedback eller godkännanden.

Länka enkätformulär, uppgifter och instrumentpaneler direkt i dina dokument för smidig navigering.

Skapa en levande kunskapsbas med tidigare undersökningar, lärdomar och bästa praxis.

📖 För att lära dig mer om ClickUp Forms, läs: Hur du använder formulär i ClickUp för att effektivisera datainsamlingen

Hämta mallar för att göra det tunga arbetet

Har du inte tid att slösa? Vi har mallarna! För att omvandla feedback till fokuserade produktuppdateringar hjälper ClickUp UX Roadmap Template dig att prioritera åtgärder i designsprinter och funktionsreleaser. Om dina nästa steg innebär att kartlägga nya resor gör ClickUp User Flow Template det enkelt att visualisera vägar och identifiera friktionspunkter.

För återkommande undersökningar eller långsiktig uppföljning av feedback är ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar utformad för att ge konsistens och insikter. Den hjälper dig att:

Samla in standardiserade svar från flera kontaktpunkter

Upptäck trender i kundnöjdheten över tid

Skicka resultaten direkt till ditt teams arbetsflöde för åtgärder.

Få en gratis mall Mät kundnöjdheten enkelt med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

Med ClickUp for Design vid din sida är undersökningar inte bara en avkryssningsruta – de är en katalysator för kontinuerlig förbättring. Från brainstormingfrågor till uppföljning av resultat samlar ClickUp alla steg i undersökningsprocessen, så att ditt team kan gå från feedback till handling utan att behöva byta verktyg.

➡️ Läs mer: Gratis frågeformulärmallar för effektiv datainsamling

Förvandla användarfeedback till verkliga produktvinster med ClickUp

En genomtänkt undersökningsprocess kan avslöja felmeddelanden, belysa brister i användbarheten och hjälpa dig att identifiera problem som användarna möter dagligen. Och när dessa insikter kombineras med rätt undersökningsverktyg kan du sammanställa kundfeedback, göra djupare dataanalyser och omvandla åsikter till värdefulla insikter som driver beslut.

En allt-i-ett-app som ClickUp kan hjälpa dig att säkerställa att insikter från användarundersökningar, användartester och befintliga kunder återspeglar behoven hos din målgrupp. När dina frågor är meningsfulla och din uppföljning är strukturerad blir feedback ett kraftfullt verktyg för smartare design och bättre resultat.

Prova ClickUp idag för att hantera dina UX-enkäter, organisera svar och omvandla feedback till mätbara resultat.