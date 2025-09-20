Gratis webbhotellmallar för snabb och professionell webbplatsinstallation

✨ Kul fakta: 1994 var GeoCities, ursprungligen Beverly Hills Internet, en av de första plattformarna som erbjöd gratis webbhotell och gav användarna 2 MB diskutrymme – vilket vid den tiden kändes som oändligt lagringsutrymme.

Letar du efter ett snabbare sätt att lansera din webbhotellföretags webbplats?

En gratis webbhotellmall kan hjälpa dig att komma igång snabbt. Dessa mallar är professionellt utformade, lätta att anpassa och skapade för att visa upp dina webbhotellpaket, funktioner och support utan att du behöver koda från grunden.

I den här bloggen har vi samlat de bästa gratis mallarna för webbhotell som hjälper dig att snabbt och säkert skapa en snygg och funktionell webbplats.

Vad är webbhotellmallar?

Webbhotellmallar är fördesignade layouter och teman som skapats för webbhotellföretag och leverantörer. För att förenkla hjälper dessa mallar webbhotellföretag att snabbt etablera en online-närvaro genom att inkludera viktiga webbplatselement som:

✅ Prisplaner

✅ Kundutlåtanden

✅ Verktyg för domänsökning

✅ Detaljer om webbhotellstjänsten

Dessa mallar har inbyggd responsiv design, WHMCS-integration (Web Host Manager Complete Solution) och anpassningsbara layouter, vilket gör det enklare för företag att skapa en professionell, funktionell och användarvänlig webbplats.

💡 Proffstips: Rätt mall sparar inte bara tid – den kan också omedelbart öka ditt varumärkes trovärdighet och hjälpa dig att vinna fler kunder från dag ett. Är du redo att se vilka mallar som kan ge ditt webbhotell en flygande start? Fortsätt läsa!

Vad kännetecknar en bra webbhotellmall?

Ditt mål är att erbjuda en smidig webbplatsupplevelse på alla enheter och plattformar. För det behöver du en bra webbhotellmall som:

Erbjuder en helt responsiv design för smidig prestanda på stationära datorer, surfplattor och mobila enheter.

Inkluderar domänsökningsfunktion för att kontrollera tillgänglighet och registrera domäner.

Integrerar WHMCS för automatiserad fakturering, kundhantering och webbhotellpaket.

Innehåller anpassningsbara avsnitt för prislistor, kundutlåtanden, vanliga frågor och jämförelser av tjänster.

Säkerställer snabb laddning och SEO-optimering för att förbättra rankningen och användarupplevelsen.

💡 Proffstips: Ett enkelt sätt att öka din webbplats trovärdighet är att tydligt ange din kontaktinformation: telefonnummer, fysisk adress och e-postadress.

21 bästa webbhotellmallar

Här är de 21 bästa webbhotellmallarna som hjälper dig att skapa en professionell, högpresterande webbplats för ditt webbhotellföretag.

Denna översikt fokuserar också på vilka mallar som passar olika behov, så att du kan hitta den som passar bäst för ditt företag, din webbutik eller dina webbhotellstjänster.

1. ClickUp-webbplatsens arbetsomfångsmall

Få gratis mall Hantera enkelt webbplatsutvecklingen från början till slut med ClickUps mall för arbetsomfång för webbplatser.

För närvarande finns det cirka 2 miljarder webbplatser online. Men 82 % av dessa webbplatser har inaktiverats, vilket innebär att endast 200 miljoner webbplatser underhålls aktivt.

Webbutveckling och underhåll är nämligen inte så enkelt som det låter – det kräver noggrann planering, och ClickUps mall för arbetsomfång för webbplatser säkerställer att alla detaljer beaktas.

Denna mall hjälper webbhotellföretag, småföretag och webbdesigners att definiera projektets omfattning, tilldela uppgifter och följa framstegen – allt i ett organiserat system. Du kan förenkla arbetsflöden med anpassade statusar, fält och vyer.

🧠 Perfekt för: Webbdesigners, utvecklare och byråer som behöver definiera projektets omfattning och delegera uppgifter.

💡 Proffstips: Välj alltid mallar som har inbyggda widgets för domänsökning och registrering – det förbättrar den totala användarupplevelsen och ökar förtroendet.

2. ClickUp-mall för webbplatsutveckling

Få gratis mall Spåra webbplatsens framsteg i realtid och förenkla hela utvecklingsprocessen med hjälp av ClickUps mall för webbplatsutveckling.

ClickUp-mallen för webbplatsutveckling hjälper webbhotellföretag, webbdesigners och småföretag att effektivt hantera projekt genom att spåra uppgifter, deadlines och bidrag från intressenter.

Med anpassade statusar som Testning, Publicerad och Blockerad kan teamen övervaka webbplatsens framsteg i realtid.

Dessutom säkerställer funktioner som Gantt-diagram, arbetsbelastningsvyer och ClickUp Time Tracking smidigt samarbete och optimerade arbetsflöden, vilket gör webbplatsutvecklingen mer strukturerad och effektiv.

🧠 Perfekt för: Webbhotellföretag, utvecklingsteam och projektledare som vill följa webbplatsens framsteg.

Vill du se hur olika metoder för tidrapportering i ClickUp kan passa ditt arbetsflöde? Denna korta video går igenom varje alternativ så att du kan välja det som passar bäst för ditt team👇

3. Mall för webbplatsproduktionsplan från ClickUp

Få gratis mall Håll allt på rätt spår för en smidig webbplatslansering med ClickUp-mallen för webbplatsproduktion.

Att lansera en webbplats är mer än bara design – det är en strukturerad process. Utan ett gediget arbetsflöde kan projekt drabbas av förseningar, budgetöverskridanden och missade deadlines.

ClickUp Website Production Plan Template förenklar lanseringar genom att tillhandahålla ett centraliserat system för hantering av hela webbplatsproduktionsprocessen.

Denna mall innehåller en checklista för webbplatslansering som hjälper webbhotellföretag, webbdesigners och företag att organisera uppgifter, hantera resurser och spåra tidsplaner på ett effektivt sätt. Med 12 anpassade statusar som Klar, QA och Pågående kan teamen övervaka framstegen i realtid.

Dessutom säkerställer funktioner som anpassningsbara fält, taggning och e-postmeddelanden smidig samverkan och kommunikation.

🧠 Perfekt för: Webbprojektledare och företag som behöver ett organiserat arbetsflöde för att hantera webbplatsproduktion.

⭐ Hur AI förändrar webbdesign och planering Gör webbplatsinstallationen till en smidig och stressfri process med AI så att du kan lansera snabbare och vinna med självförtroende. Skapa direkt detaljerade uppgiftslistor för varje steg i lanseringen av din webbplats.

Använd AI för att skriva utkast till webbtexter, skapa bilder, generera metabeskrivningar, bloggar och FAQ på några sekunder.

Dela upp ditt webbplatsprojekt, tilldela uppgifter, sätt deadlines och följ framstegen med ClickUp Brain MAX.

Få tillgång till flera AI-modeller – ChatGPT, Claude, Gemini och fler – inom samma arbetsyta där dina uppgifter, dokument och team finns.

Få omedelbara svar och vägledning för webbplatsinställningar från ClickUp Brain , direkt i ditt arbetsområde.

Använd Talk to Text i ClickUp Brain MAX för att tala naturligt och tilldela uppgifter, fånga dina idéer eller skriva utkast till dokument, och behåll hela sammanhanget eftersom Brain MAX känner till dina projekt, ditt team och dina filer i ClickUp och andra verktyg.

💡 Proffstips: Kontrollera alltid mallens drifttidsgaranti (99,9 % eller högre) – driftstopp kan kosta dig konverteringar och trovärdighet.

4. ClickUp-mall för webbplatsprojektplan

Få gratis mall Säkerställ en smidig webbplatsutveckling och lanseringsprocess med ClickUp Website Project Plan Template.

Varje webbplatslansering är en blandning av spänning och komplexitet – utan en strukturerad plan kan det lätt leda till missade deadlines och förbisedda detaljer.

ClickUps mall för webbplatsprojekt eliminerar detta kaos genom att underlätta projektets tidsplaner, uppgiftshantering och samarbete. Så här fungerar det:

✅ Organisera varje steg i webbplatsutvecklingsprocessen med uppgiftslistor, framstegsspårning och checklista för godkännande.

✅ Spåra framsteg enkelt med etiketter som Klar, Pågår och Behöver input.

✅ Använd anpassade fält som budget, utgifter och slutförandegrad för att fördela resurser effektivt.

🧠 Perfekt för: Marknadsföringsteam, företagare och byråer som vill dela upp webbplatsprojekt i genomförbara steg.

✨ Kul fakta: WordPress driver över 40 % av internet – det är miljontals webbplatser! För att stödja detta erbjuder många webbhotellföretag specialiserad WordPress-hosting med optimerad prestanda, säkerhet och sömlös integration för WordPress-drivna webbplatser.

5. Mall för projektplan för omdesign av ClickUp-webbplats

Få gratis mall Säkerställ en smidig övergång från planering till lansering och minimera riskerna med ClickUps mall för projektplanering för omdesign av webbplatser.

Att omdesigna din webbplats är mer än bara att uppdatera grafiken. Men det är viktigt – att förbättra UX-designen kan öka konverteringsgraden med upp till 400 %.

Men om du gör om din webbplats utan en strukturerad plan kan det leda till förseningar, budgetöverskridanden och bristande samordning i teamet.

Mallen för projektplanering för omdesign av webbplatser från ClickUp hjälper webbhotellföretag, småföretag och webbdesigners att hålla ordning under hela processen.

Denna mall innehåller anpassningsbara uppgiftslistor, tidslinjer och verktyg för samarbete i realtid för att hålla alla intressenter samordnade. Med Gantt-diagram, Kanban-tavlor och beroendespårning kan teamen visualisera framstegen och hantera prioriteringar på ett effektivt sätt.

🧠 Perfekt för: Företag och webbdesigners som planerar en omgörning av sin webbplats och vill säkerställa en strukturerad approach till innehållsuppdateringar.

6. ClickUp-mall för webbdesignprojektplan

Få gratis mall Leverera din webbplatsdesign i tid och inom budget med ClickUps mall för webbdesignprojekt.

ClickUps mall för webbdesignprojekt erbjuder en strukturerad process som tar hand om strategisk planering och uppgiftshantering.

Denna helt anpassningsbara mall hjälper webbhotellföretag, webbdesigners och småföretag att effektivisera sin webbdesignprocess genom att:

✅ Dela upp uppgifterna i hanterbara faser, från wireframing till slutlig lansering.

✅ Prioritera åtgärder för att hålla projektet enligt tidsplanen

✅ Spåra framsteg med tydliga milstolpar och deadlines

✅ Underlätta samarbetet så att alla intressenter är på samma sida

🧠 Perfekt för: Designers och utvecklare som arbetar med att bygga nya webbplatser, med en tydlig plan för wireframing.

💡 Proffstips: Kontrollera om mallarna är mobiloptimerade – med mer än 61 % av den globala webbtrafiken på mobila enheter är en responsiv layout avgörande.

7. ClickUp-mall för webbplatsplanering

Få gratis mall Omdesignar du en befintlig webbplats? Håll allt på rätt spår med ClickUp Website Planner Template.

Att planera en webbplats innebär många rörliga delar, från skapande av innehåll till design och utveckling. Men det finns bara en förutsättning: en strukturerad plan.

ClickUp Website Planner Template förenklar denna process genom att dela upp uppgifter, visualisera framsteg och förbättra teamsamarbetet.

Denna mall innehåller verktyg för webbplatsprojektledning, checklistor och visuella spårningsfunktioner som säkerställer att ingenting förbises. Med dessa samarbetsverktyg kan teammedlemmarna arbeta tillsammans på ett smidigt sätt, vilket minskar förseningar och förbättrar effektiviteten.

🧠 Perfekt för: Startups, entreprenörer och marknadsföringsteam som behöver planera sin webbplatsstruktur.

💡 Proffstips: Har du svårt att organisera din webbplats struktur? Gratis mallar för webbplatskartor som visualiserar din webbplats förenklar navigeringen, förbättrar användarupplevelsen och undviker kostsamma omdesignar innan du ens börjar bygga.

8. ClickUp-mall för landningssida

Få gratis mall Se till att din landningssida är optimerad för konverteringar med hjälp av ClickUps mall för landningssidor.

Den genomsnittliga konverteringsgraden för landningssidor är 9,7 %, vilket innebär att endast cirka 1 av 10 besökare vidtar någon åtgärd. För att maximera konverteringarna behöver du strategisk planering, precis utförande och kontinuerlig optimering.

Det du behöver är ClickUp Landing Page Template. Den erbjuder en strukturerad metod som hjälper webbdesigners, webbhotell och småföretag att enkelt skapa effektiva landningssidor.

Med den här mallen kan du spåra idéer, tilldela uppgifter och analysera prestanda i realtid. Funktioner som anpassade statusar (Öppen, Klar), anpassade fält (UI/UX, bransch, webbplatslänk) och flera vyer säkerställer att varje målsida är välorganiserad och optimerad för konverteringar.

🧠 Perfekt för: Marknadsförare, konverteringsspecialister och företag som fokuserar på att optimera landningssidor för att generera leads.

9. Mall för projektplan för migrering av ClickUp-webbplats

Få gratis mall Håll allt på rätt spår för en smidig övergång med ClickUps mall för webbplatsmigreringsprojekt.

Att migrera en webbplats från en webbhotellleverantör till en annan är känt för att vara komplicerat och stressigt.

Här är vad som gör det bättre: en välstrukturerad plan som säkerställer en smidig övergång med minimal driftstopp.

Och här är vad du vill undvika: dataförlust, brutna länkar och SEO-bakslag.

Det här är vanligtvis en knepig del att hantera, men ClickUps mall för webbplatsmigreringsprojekt hjälper webbhotellföretag, småföretag och webbdesigners att organisera uppgifter, sätta upp milstolpar och delegera ansvar på ett effektivt sätt.

Med funktioner som anpassade statusar, uppgiftsfördelning och deadline-spårning kan teamen identifiera risker tidigt och säkerställa en smidig migrering.

🧠 Perfekt för: IT-team, utvecklare och webbhotellleverantörer som hanterar webbplatsmigreringar.

10. Mall för webbhotell av Template Monster

via Template Monster

TemplateMonsters mall för webbhotell har intuitiv navigering och inbyggd e-handelsfunktionalitet. Med responsiv design, integration med sociala medier och avsnitt för kundrecensioner erbjuder denna mall en användarvänlig upplevelse som skapar trovärdighet.

Dessutom gör dess dra-och-släpp-redigeringsfunktioner anpassningen enkel, även för dem utan kodningskunskaper.

🧠 Perfekt för: Webbhotellleverantörer och IT-företag som vill ha en snygg, färdigbyggd webbplats som innehåller prislistor.

✨ Rolig fakta: GoDaddy dominerar marknaden för domänregistrering. Med över 82 miljoner registrerade domäner är det världens största domänregistrerare.

11. Webbhotell för WordPress-tema och webbplatsmall från Template Monster

via Template Monster

En sak du inte kan kompromissa med när du bygger en webbplats är responsivitet.

Hosting WordPress Theme and Website Template från TemplateMonster erbjuder en nischspecifik design som är skräddarsydd för webbhotellstjänster. Denna mall är byggd för WordPress 3.0 och högre och erbjuder ett smidigt sätt att skapa en modern, välstrukturerad webbplats.

Med flera fördesignade sidor, exempelbilder och inbyggd bloggfunktion gör denna kostnadsfria mall att webbplatsen kan skapas snabbt och effektivt.

Den har också en administratörspanel, jQuery-stöd och en gallerilayout, vilket gör anpassningen enkel för både nybörjare och erfarna utvecklare.

🧠 Perfekt för: WordPress-baserade webbhotellföretag som behöver en responsiv, nischspecifik webbplats med inbyggd WordPress-kompatibilitet.

12. Mall för responsiv webbplats av Template Monster

via Template Monster

Endast 40 % av webbplatserna rankas på första sidan i sökmotorresultaten (SERP). För att öka dina chanser behöver du en högkvalitativ, responsiv webbplats som är både SEO-vänlig och välstrukturerad.

Mallen Hosting Responsive Website Theme Template från Template Monster har en ren, strukturerad design baserad på Bootstrap-ramverket, vilket gör den helt redigerbar och mobilvänlig.

Denna kostnadsfria mall är idealisk för webbhotellföretag och IT-tjänsteleverantörer och erbjuder en elegant, professionell layout som stärker varumärkets trovärdighet. HTML5, jQuery och rullgardinsmenyer säkerställer smidig navigering och modern funktionalitet.

🧠 Perfekt för: Nystartade webbhotell och IT-tjänsteleverantörer som behöver en mobilvänlig, SEO-optimerad webbhotellwebbplats med ett professionellt utseende.

13. Mall för webbhotellföretags webbplats av Nicepage.com

En väl utformad, professionell webbplats är ett måste för att attrahera kunder och presentera tjänster på ett effektivt sätt.

Webbhotellföretagets webbplatsmall från Nicepage.com erbjuder en helt responsiv, anpassningsbar lösning med ett dra-och-släpp-verktyg.

Denna mall kräver ingen kodning och gör det möjligt för företag att enkelt justera färger, typsnitt, layouter, sidhuvuden och sidfötter. Den stöder även WordPress, Joomla och HTML5-export, vilket ger användarna flexibilitet i hur de bygger och hanterar sina webbplatser.

🧠 Perfekt för: Webbhotellföretag och återförsäljare som letar efter en enkel dra-och-släpp-mall som visar tjänster, priser och kundrecensioner.

14. Webbhotellstjänster Webbplatsmall från Nicepage. com

I likhet med den förra mallen lovar denna webbhotellmall från Nicepage.com en stark online-närvaro via en helt anpassningsbar, mobilvänlig lösning med en intuitiv dra-och-släpp-byggare.

Dessutom kan användarna justera färger, typsnitt, layouter, sidhuvuden och sidfötter utan att behöva kunna koda.

Denna mall innehåller flera fördesignade sidor, såsom Hem, Om oss, Team, Funktioner och Kontaktformulär, vilket gör den idealisk för webbhotellföretag som vill erbjuda en smidig användarupplevelse. Den stöder WordPress, Joomla och HTML5-export, vilket ger flexibilitet att bygga en webbplats på valfri plattform.

🧠 Perfekt för: IT-företag och webbhotell som behöver en ren, professionell webbplatsmall med flera fördesignade sektioner för tjänsteerbjudanden.

15. Bästa webbplatsmall för molnbaserade webbhotellstjänster från Nicepage.com

När det gäller molnhosting är första intrycket viktigt. Din webbplats måste se snabb, pålitlig och modern ut – precis som de tjänster du erbjuder.

Det är här webbplatsmallen Best Cloud Hosting Services från Nicepage.com kommer in i bilden.

Med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg kan du justera allt – färger, typsnitt, layouter och mycket mer – utan att behöva skriva en enda rad kod. Det är helt responsivt, så din webbplats ser snygg ut på alla enheter.

Oavsett om du startar ett nytt molnbaserat webbhotell eller bara vill ge din gamla webbplats ett nytt utseende, gör den här mallen det enklare att designa din webbplats.

🧠 Perfekt för: Molnhostingleverantörer som vill ha en modern, snabb och responsiv webbplats som speglar skalbarheten.

16. Snabb webbhotellmall för webbplatser från Nicepage.com

Hastighet är viktigt – särskilt när det gäller webbhotell. En långsam webbplats kan skrämma bort potentiella kunder innan de ens hinner se vad du har att erbjuda.

Använd mallen Fast Web Hosting Website Template från Nicepage.com för att få allt rätt.

De är utformade för att skapa en lättviktig, högpresterande webbplats som laddas snabbt och håller besökarna engagerade.

Denna helt responsiva mall är byggd med en enkel dra-och-släpp-redigerare och levereras med förinstallerade anpassningsbara element som layouter, färger, typsnitt och andra designelement.

🧠 Perfekt för: Webbhotellföretag som prioriterar webbplatsens hastighet, SEO och kundengagemang.

17. Mall för webbplats med dedikerad serverhosting från Nicepage.com

När kunder investerar i dedikerad serverhosting förväntar de sig prestanda, säkerhet och tillförlitlighet – och din webbplats bör återspegla detta. Webbplatsmallen för dedikerad serverhosting från Nicepage.com hjälper dig att bygga en professionell, högpresterande hostingwebbplats med mobilvänlig design och SEO-optimerade funktioner.

Oavsett om du lanserar en ny webbhotellstjänst eller uppdaterar din befintliga webbplats ger denna mall dig den flexibilitet och de webbdesignverktyg du behöver för att skapa en trovärdig och visuellt tilltalande online-närvaro.

🧠 Perfekt för: Leverantörer av hanterad webbhotell och datacenter som söker en professionell, mycket säker och skalbar webbplatsmall för sina tjänster.

18. Högkvalitativ webbplatsmall för webbhotellsupport från Nicepage.com

Webbplatsmallen Quality Hosting Support från Nicepage.com är utformad för webbhotell, IT-tjänsteleverantörer och teknikföretag som vill visa upp sin professionalism och kundservice.

Med dess dra-och-släpp-byggare kan du enkelt anpassa designelement som layouter, färger och typsnitt, vilket hjälper dig att skapa visuellt olika webbplatser med minimal ansträngning. Denna mobilvänliga mall innehåller också teamsidor, kontaktformulär och funktionssektioner.

🧠 Perfekt för: Webbhotellföretag och IT-tjänsteleverantörer som vill lyfta fram sin kundsupport.

👀 Visste du att: Hela 44 % av B2B-köpare konverterar inte om kontaktuppgifterna inte är tydliga på webbplatsen. Att lägga till en kontaktsektion i din mall kan öka förtroendet.

19. Webbhotell FAQ-webbplatsmall från Nicepage.com

Alla webbhotell behöver en välorganiserad FAQ-sektion – det hjälper till att undvika e-postväxlingar med kunderna.

Webbhotellets FAQ-webbplatsmall från Nicepage.com hjälper dig att skapa en tydlig, strukturerad FAQ-sida som förbättrar kundupplevelsen och minskar antalet supportärenden.

Med dra-och-släpp-redigeraren kan du enkelt anpassa layouter, teckensnitt och färger så att de matchar ditt varumärke. Denna mobilvänliga mall säkerställer att kunderna snabbt kan hitta svar – oavsett om de använder en stationär dator, surfplatta eller telefon.

🧠 Perfekt för: Webbhotellföretag och IT-företag som vill ha en välstrukturerad FAQ-sida för att minska antalet supportärenden.

20. Om oss – webbhotellmall från Nicepage. Com

Din "Om oss"-sida är mer än bara en introduktion – det är där du bygger förtroende hos potentiella kunder.

Om du vill skapa en professionell och engagerande företagsprofil som lyfter fram kvalifikationer, certifieringar och expertis, kolla in webbhotellmallen About Us från Nicepage.com.

De är utformade för att vara mobilvänliga och SEO-optimerade, vilket säkerställer att din varumärkesberättelse presenteras tydligt och effektivt på alla enheter.

🧠 Perfekt för: Hostingföretag som vill visa upp sin varumärkeshistoria, sitt team, sina certifieringar och sina företagsvärderingar på ett visuellt tilltalande sätt.

21. Premium Hosting Plan Website Template av Nicepage. com

Din prissida är där du kan förlora potentiella kunder. Webbplatsmallen Premium Hosting Plan från Nicepage.com är utformad för att hjälpa webbhotellföretag att presentera sina prisalternativ i ett visuellt tilltalande och lättnavigerat format.

Med dra-och-släpp-anpassning kan du enkelt justera prislistor, typsnitt, färger och layouter – utan att behöva koda.

🧠 Perfekt för: Hostingföretag som vill presentera sina prisalternativ i en välstrukturerad, konverteringsvänlig layout med tydliga jämförelser mellan tjänsterna.

