De 10 bästa webbhotellstjänsterna för att hantera dina webbplatser

Din webbhotellstjänst påverkar din webbplats hastighet och prestanda, och högpresterande webbplatser tenderar att rankas bättre i sökmotorer och ge en bättre användarupplevelse, vilket leder till högre besökarretention.

Det finns många webbhotellalternativ, och det kan kännas överväldigande att välja bland så många alternativ. I slutändan beror det bästa webbhotellet för dig på din webbplats behov, trafikvolym, budget och framtida tillväxtplaner.

Denna sammanställning av de bästa webbhotellstjänsterna ger tips om vad du ska leta efter hos en webbhotellleverantör och ger dig en uppfattning om vad de mest populära webbhotellstjänsterna erbjuder. Vi kommer också att undersöka hur rätt verktyg för projektledning med öppen källkod gör det ännu enklare att bygga en bra webbplats.

Vad ska du leta efter i en webbhotellstjänst?

Att välja rätt webbhotell för din nya webbplats är ett viktigt beslut. Rätt beslut säkerställer att din webbplats är snabbt tillgänglig för användare över hela världen. Fel webbhotell kan frustrera besökare och skada ditt företags rykte. Oavsett vilken typ av webbplats du driver vill du säkerställa att ditt webbhotell erbjuder:

Kundsupport: Se efter om det finns kundsupport dygnet runt så att problem kan lösas så fort de uppstår.

Webbhotellpaket: Webbhotellpaket kan variera från grundläggande delat webbhotell till dedikerade webbhotellpaket.

WordPress-webbhotell: Om du driver en WordPress-webbplats bör du leta efter ett hanterat WordPress-webbhotell för att få förbättrad säkerhet.

Lagring och bandbredd: Värdtjänstleverantören bör erbjuda tillräcklig lagring och bandbredd för att passa dina behov.

Skalbarhet: En webbhotell som erbjuder dedikerade servrar eller virtuella privata servrar (VPS) kan bättre skalas upp i takt med att du växer.

Driftstidsgaranti: Leta efter en webbhotellleverantör med hög driftstidsgaranti för att minimera driftstopp.

Gratis domän: Vissa webbhotellföretag inkluderar ett gratis domännamn under det första året när du köper ett webbhotellpaket.

SSL-certifikat: Att ha ett SSL-certifikat är viktigt idag, och vissa webbhotell erbjuder ett gratis SSL-certifikat.

Gratis webbplatsmigrering: Om du byter från en annan värd sparar gratis webbplatsmigreringstjänster tid och frustration.

Backend-verktyg för e-handelsbehov: Om du driver ditt företag via din webbplats behöver den affärskritiska funktioner som Om du driver ditt företag via din webbplats behöver den affärskritiska funktioner som verktyg för apputveckling och hantering av produktbacklog . Om webbhotellet inte erbjuder dessa direkt måste det erbjuda enkel integration med dina favoritplattformar (inklusive din kunddatabasprogramvara ).

E-posthosting: För en professionell e-postadress, leta efter en webbhotellstjänst som inkluderar e-posthosting.

Webbplatsbyggare: För dem som saknar tekniska kunskaper kan en webbplatsbyggare göra det enkelt att bygga en webbplats, särskilt om den erbjuder För dem som saknar tekniska kunskaper kan en webbplatsbyggare göra det enkelt att bygga en webbplats, särskilt om den erbjuder verktyg utan kodning för produktchefer och andra team.

De 10 bästa webbhotellstjänsterna

Vi har sammanställt en lista över några av de bästa webbhotellstjänsterna som finns, inklusive varje webbhotells för- och nackdelar och deras aktuella betyg på pålitliga tredjepartsrecensionswebbplatser.

1. Hostinger

Via Hostinger

Hostinger är känt för att ha några av de bästa pris-prestanda-förhållandena på webbhotellmarknaden. Detta lågpris- och högpresterande erbjudande är ett utmärkt val för dem som behöver hosta flera webbplatser. De erbjuder ett gratis domännamn under det första året och en enkel installation för en WordPress-webbplats.

Hostingers bästa funktioner

Erbjuder en rad olika webbhotellpaket som passar företag i olika tillväxtfaser.

Erbjuder en användarvänlig kontrollpanel som underlättar webbhanteringen för personer med begränsade tekniska kunskaper.

Garanterar driftsäkerhet med 99,9 % drifttidsgaranti så att din webbplats alltid är tillgänglig för besökare.

Inkluderar gratis SSL-certifikat med webbhotellpaket för förbättrad säkerhet och ökat förtroende hos besökarna.

Möjliggör skalbarhet med webbhotellpaket som är lätta att uppgradera när dina behov växer.

Hostingers begränsningar

Företaget erbjuder inte dedikerad hosting.

Vissa användare ville ha möjlighet att få kundsupport via telefon.

För att få bästa pris måste du binda dig för ett långsiktigt abonnemang.

Hostingers priser

Hanterad WordPress-webbhotell: Från 2,99 $/månad

Webbplatsbyggare: Från 2,99 $/månad

Webbhotell: Från 2,99 $/månad

VPS-webbhotell: Från 7,99 $/månad

Molnbaserad webbhotell: Från 9,99 $/månad

Hostinger-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 250 recensioner)

2. HostGator

Via HostGator

HostGator erbjuder ett omfattande utbud av webbhotellstjänster. Deras webbhotellsalternativ omfattar delat webbhotell, VPS-webbhotell och dedikerade servrar.

Företaget erbjuder en 45-dagars pengarna-tillbaka-garanti så att kunderna kan välja dem med förtroende.

HostGators bästa funktioner

Erbjuder responsiv kundsupport dygnet runt för användare på alla planer.

Erbjuder en 45-dagars pengarna-tillbaka-garanti, vilket är längre än de flesta webbhotellstjänster.

Erbjuder en rad olika webbhotellpaket, inklusive delat webbhotell, VPS-webbhotell, dedikerat webbhotell och hanterat WordPress-webbhotell.

Inkluderar en gratis webbplatsbyggare med tusentals mallar, vilket gör det enkelt att skapa din egen webbplats utan tekniska kunskaper.

Gratis domänregistrering under det första året hjälper till att minska startkostnaderna.

Ger en drifttidsgaranti på 99,9 % som säkerställer att webbplatserna är tillgängliga för besökare med minimal nedtid.

HostGators begränsningar

Många betalda tillägg kan snabbt öka kostnaden för webbhotellet.

Vissa konkurrenter i det högre prissegmentet erbjuder en bättre drifttidsgaranti.

Några användare har noterat långa laddningstider på webbplatser som hostas av företaget.

HostGator-priser

WordPress-webbhotell: Från 5,95 $/månad

VPS-webbhotell: Från 29,95 $/månad

Dedikerad webbhotell: Från 119 $/månad

HostGator-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (54 recensioner)

3. Wix

Via Wix

Wix är främst känt för sin högkvalitativa visuella webbplatsbyggare, men erbjuder även webbhotellstjänster som en del av paketet.

Webbplatsbyggarens enkla dra-och-släpp-funktion gör den attraktiv för dem som enkelt vill bygga en personlig webbplats. Dessutom förenklar plattformen upprättandet av en onlinebutik eller annan företagswebbplats.

Wix bästa funktioner

Levereras med en webbplatsbyggare som har en dra-och-släpp-redigerare för enkel skapande av webbplatser.

Erbjuder över 900 gratis, anpassningsbara webbplatsmallar som täcker en mängd olika branscher.

Har ett gratis webbhotellpaket som gör det ännu billigare att komma igång.

Erbjuder en omfattande uppsättning SEO-verktyg och funktioner för bättre organisk sökprestanda.

Har säkerhet i företagsklass, inklusive DDoS-skydd och automatiska SSL-certifikat, för att hålla din webbplats och besökarnas data säkra.

Har e-handelslösningar inbyggda i plattformen för enklare skapande av en onlinebutik

Wix begränsningar

Vissa användare uttryckte frustration över hur svårt det är att ändra en mall.

Det kostnadsfria abonnemanget placerar Wix-varumärke och annonser på din webbplats.

Vissa användare tycker att priset är lite högt jämfört med konkurrenterna.

Wix-priser

Kombination: 16 $/månad

Obegränsat: 22 $/månad

Pro: 27 $/månad

VIP: 45 $/månad

Business Basic: 27 $/månad

Business Unlimited: 32 $/månad

Business VIP: 59 $/månad

Wix-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

4. Namecheap

Via Namecheap

Som namnet antyder är denna webbhotellleverantör känd för sina överkomliga priser. Företaget erbjuder en rad webbhotellstjänster som passar de flesta företags behov. Oavsett om du väljer delat webbhotell, återförsäljarwebbhotell eller VPS-webbhotell erbjuder Namecheap kundsupport dygnet runt.

Namecheaps bästa funktioner

Konkurrenskraftig domänregistrering som inkluderar ett brett utbud av toppdomäner (TLDS)

Domänregistreringen inkluderar gratis domänsekretess utan extra kostnad.

Företaget säger att du kan förvänta dig 100 % drifttid.

Inkluderar en gratis webbplatsbyggare och mallbibliotek med varje webbhotellpaket.

Snabb och prisvärd hanterad WordPress-hosting

Erbjuder kundsupport dygnet runt för alla problem eller frågor som kan uppstå.

Namecheap-begränsningar

SSL-certifikat är endast gratis under det första året, vilket ökar den totala kostnaden för webbhotellet.

Vissa användare har rapporterat långsammare laddningstider och tillfälliga driftstopp.

Funktionsuppsättningen är inte så omfattande som vissa användare behöver för mer specialiserade webbhotellkrav.

Namecheap-priser

Stellar: Från 4,48 $/månad

Stellar Business: Från 9,48 $/månad

EasyWP Starter: Från 6,88 $/månad

Quasar: 15,88 $/månad

Magnetar: 28,88 $/månad

Xeon E-2234: 69,88 $/månad

Namecheap-betyg och recensioner

b 4. 3/5 (90 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

5. Liquid Web

Via Liquid Web

Liquid Web är specialiserat på hanterad webbhotell. De erbjuder dedikerade webbhotellalternativ, VPS-webbhotell och molnbaserat webbhotell. Alla deras erbjudanden är helt hanterade, vilket sparar användarna besväret med att hålla systemen uppdaterade och säkra. Företaget lägger stort fokus på att erbjuda högpresterande webbhotellstjänster.

Liquid Webs bästa funktioner

Helt hanterad webbhotellstjänst tillgänglig, vilket eliminerar behovet av kunskaper om webbadministration.

59 sekunders initial svarstid garanteras för kundsupport via telefon eller chatt.

Anpassningsbara servrar som enkelt kan skräddarsys för specifika infrastrukturbehov

Molnhostinglösningar är konstruerade för hög prestanda för att hantera krävande applikationer.

Managed WordPress-hosting erbjuder enklare administration av WordPress-webbplatser

Begränsningar för Liquid Web

Priserna är högre än hos vissa konkurrenter.

Vissa användare klagade på att gränssnittet är förvirrande att navigera i.

Eftersom de specialiserar sig på hanterad webbhotell finns inga delade webbhotellalternativ tillgängliga.

Priser för Liquid Web

Managed VPS-webbhotell: Från 59 $/månad

Molnbaserade dedikerade servrar: Från 149 $/månad

Hanterad dedikerad serverhosting: Från 199 $/månad

HIPAA-kompatibelt webbhotell: Från 384 USD/månad

Privat moln: Från 510 $/månad

Liquid Web-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (99 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

6. InterServer

Via InterServer

InterServer är en webbhotellleverantör som ger kunderna en prisgaranti. Medan andra webbhotell kan höja priserna efter det första året eller i den normala affärsverksamheten, låser InterServer priserna till det du kom överens om när du registrerade dig. De har ett antal webbhotellpaket som täcker både delade webbhotell och dedikerade webbhotellpaket.

InterServers bästa funktioner

En mängd olika webbhotellstjänster, såsom delat webbhotell, VPS-webbhotell och dedikerat serverwebbhotell.

Erbjuder kundsupport dygnet runt för alla abonnemang för omedelbar hjälp med alla webbhotellsrelaterade frågor.

Gratis webbplatsmigrering tillgänglig, vilket gör det enklare att byta från andra leverantörer.

Inkluderar gratis SSL-certifikat för ökad säkerhet till en reducerad kostnad.

Prisgaranti för alla webbhotellpaket, så du vet att dina avgifter inte kommer att öka vid förnyelse.

Erbjuder obegränsad lagringsutrymme och bandbredd i sina standardwebbhotellpaket.

InterServers begränsningar

Vissa användare hade problem under registreringsprocessen, vilket gjorde det svårt att skapa ett konto.

Priserna var lite dyra för vissa användares smak.

Gränssnittet kan vara förvirrande för dem som är nya inom hantering av webbhotellkonton.

InterServer-priser

VPS-specialerbjudande: 6 $/månad

Dedikerad: 59 $/månad

WordPress: 8 $/månad

InterServer-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (29 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

7. SiteGround

Via SiteGround

Denna webbhotellleverantör är välkänd inom webbhotellbranschen för sina WordPress-webbhotellstjänster. SiteGround erbjuder hanterade WordPress-webbhotellpaket med många anpassade verktyg och extra tjänster för att säkerställa förbättrad säkerhet och hastighet utöver en standardinstallation av WordPress.

SiteGrounds bästa funktioner

Webbhotellstjänster fokuserar på hög prestanda och tillförlitlighet med hjälp av Google Cloud Premium.

Erbjuder ultrasnabba serverkonfigurationer med anpassade PHP- och MySQL-implementeringar för ökad webbplatsprestanda.

WordPress-webbhotell är optimerat med statisk och dynamisk caching och ett förinstallerat Speed Optimizer-plugin.

Anpassar sig snabbt till ny teknik, såsom de senaste versionerna av PHP eller innovativa protokoll som Brotli och HTTP/2.

Kundsupporten är tillgänglig dygnet runt och har en kundnöjdhet på 98 %.

Prioriterar webbplatsens säkerhet med ett 24-timmars hanteringssystem, distribuerade säkerhetskopior och ytterligare säkerhetsfunktioner.

Begränsningar för SiteGround

Vissa användare tycker att begränsningarna för lagringsutrymme och bandbredd är för restriktiva.

Det finns både grundläggande och avancerade webbhotellalternativ, men inga mellanliggande alternativ.

Vissa funktioner som användarna anser bör ingå i priset är extra tilläggstjänster som kostar extra.

SiteGrounds priser

StartUp: 3,99 $/månad

GoGeek: 7,99 $/månad

GrowBig: 4,99 $/månad

SiteGround-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (66 recensioner)

8. IONOS

Via IONOS

IONOS erbjuder flera webbhotellstjänster, inklusive dedikerat webbhotell, VPS-webbhotell och molnbaserat webbhotell. Företaget är mest känt för att erbjuda skalbara webbhotellspaket som enkelt kan anpassas till företag av alla storlekar i alla tillväxtfaser. Liksom många andra webbhotell erbjuder de gratis domänregistrering under det första året av webbhotellstjänsten.

IONOS bästa funktioner

Delad webbhotell, VPS-webbhotell, dedikerad webbhotell och molnbaserad webbhotell tillgängliga

Det stora utbudet erbjuder en skalbar lösning för webbhotell.

Hanterad WordPress-webbhotell för användare som vill skapa WordPress-webbplatser

Gratis domännamn tillgängligt under det första året med de flesta av deras webbhotellpaket.

De flesta paket inkluderar en webbplatsbyggare, som gör det möjligt för användare att enkelt skapa sin egen webbplats.

Lägger stor vikt vid säkerhet och erbjuder gratis SSL-certifikat och dedikerade datacenter.

IONOS begränsningar

Serverns svarstider är långsammare än branschgenomsnittet.

Möjligheten till telefonsupport är begränsad till 14 länder.

Kontoregistrering är begränsad till vissa länder.

IONOS prissättning

Essential: 5 $/månad

Startpaket: 7 $/månad

Plus: 6,50 $/månad

Ultimate: 13 $/månad

IONOS betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,5/5 (52+ recensioner)

9. GoDaddy

Via GoDaddy

GoDaddy är ett av de mest kända namnen inom webbhotell och domänregistreringstjänster. Företaget erbjuder omfattande tjänster, från grundläggande delat webbhotell till dedikerade webbhotellpaket för krävande affärsbehov. Du hittar också webbplatsbyggare, e-posthotell och andra funktioner som företag behöver för att utveckla sin närvaro på webben.

GoDaddys bästa funktioner

Känd för sina omfattande domänregistrerings- och webbhotellalternativ

Erbjuder en rad olika webbhotellpaket, inklusive alternativet för hanterat WordPress-webbhotell.

Erbjuder kundsupport dygnet runt för frågor relaterade till webbhotellstjänsten.

Inkluderar en användarvänlig webbplatsbyggare så att användarna kan bygga sin egen webbplats.

Många webbhotellpaket inkluderar gratis registrering av domännamn under det första året.

GoDaddys begränsningar

De billigaste delade webbhotellpaketen erbjuder inte gratis SSL-certifikat.

Många kunder upplevde att det förekom för mycket merförsäljning innan de slutförde en beställning.

Det finns ingen livechatt för kundsupport.

GoDaddy-priser

Grundläggande: 6,99 $/månad

Deluxe: 9,99 $/månad

Ultimate: 12,99 $/månad

E-handel: 15,99 $/månad

GoDaddy-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1200 recensioner)

10. Hostwinds

Via Hostwinds

Hostwinds erbjuder också flera typer av webbhotellalternativ. Bland deras erbjudanden hittar du delat webbhotell, molnbaserat webbhotell och dedikerade serverlösningar. Företaget är känt för att tillhandahålla kraftfulla webbhotellstjänster till konkurrenskraftiga priser och med starkt fokus på kundsupport.

Hostwinds bästa funktioner

Erbjuder ett komplett utbud av webbhotellstjänster, från delad hosting till dedikerade servrar.

Lägger tonvikt på personlig support med sina lösningar på företagsnivå.

VPS-webbhotell tillhandahåller en uppsättning dedikerade resurser för bättre prestanda hos virtuella privata servrar.

Molnservrar är lätta att anpassa med en samling installationsalternativ som kan utföras med ett enda klick.

Företaget äger all sin egen infrastruktur, vilket möjliggör konkurrenskraftiga priser.

De erbjuder en drifttid på 99,9999 % tack vare sitt högt redundanta nätverk.

Hostwinds begränsningar

Den medföljande webbplatsbyggaren är mer grundläggande än vissa användare skulle önska.

Det finns några klagomål om trasiga länkar och saknade resurser i kunskapsbasen.

Kontoinställningsprocessen var frustrerande för vissa användare.

Hostwinds prissättning

Windows VPS: Från 12,74 $/månad

Linux VPS: Från 8,24 $/månad

Delad webbhotell: Från 5,24 $/månad

Webbhotell för företag: Från 8,99 $/månad

Hostwinds betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3 recensioner)

