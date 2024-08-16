Hur man skapar en checklista för lansering av en webbplats (+mallar)

Som digital marknadsförare har du lagt ner veckor och månader på att utforma den perfekta webbplatsen. Och nu väntar du med spänning på D-dagen. Din nya webbplats kommer att vara ditt företags ansikte utåt, så när lanseringsdagen närmar sig kanske du plågas av en rad nervösa frågor, som:

”Vad händer om min nya webbplats kraschar?”

”Vad händer om grafiken inte fungerar?”

”Vad händer om sidorna inte laddas tillräckligt snabbt?”

”Hur vet jag varifrån mina besökare kommer?”

För att en webbplats ska fungera som den ska – som ditt varumärkes virtuella flaggskeppskontor – måste flera saker fungera perfekt: från UX-design och backend-säkerhet till sökmotoroptimering. Man kan aldrig vara för noggrann med hur mycket planering och omsorg som läggs ner på detta.

Det är här en checklista för webbplatslansering kommer in i bilden. Den säkerställer att viktig information inte faller mellan stolarna. Genom att bocka av varje punkt kan du vara säker på en lyckad lansering.

I det här inlägget hjälper vi dig att göra din webbplats redo för publicering. Vi diskuterar också hur ClickUp, med sin mall för webbplatschecklista och sina projektledningsfunktioner, kan hjälpa dig på vägen.

Är du redo? Då kör vi! 🚀

Checklista inför lansering: innehåll, SEO, design och teknisk konfiguration

1. Granskning av webbplatsens innehåll

En webbplats innehåller vanligtvis: Produktutbud och fördelar

En avsnittet "Om oss"

Policysidor (i sidfoten)

Multimedia (t.ex. bilder, videor, GIF-bilder)

Navigeringsmenyer (inklusive brödsmulor)

Call-to-action-knappar (CTA) och kontaktformulär

Gå igenom varje del av innehållet på varje sida på din nya webbplats med lupp för att säkerställa att det inte finns några stavfel och att det är lättläst. Be teammedlemmarna att läsa igenom det en andra och tredje gång innan du laddar upp innehållet till innehållshanteringssystemet för att säkerställa att ingenting har missats.

Att ha felfritt innehåll är avgörande för att visa professionalism och äkthet, så hoppa inte över detta steg.

Var särskilt uppmärksam på webbsidor med detaljer som kontaktinformation – du vill ju att besökarna på din webbplats ska kunna nå dig. Och om det finns något textinnehåll som inte riktigt stämmer överens med din varumärkesidentitet och dina erbjudanden, justera det efter behov.

Se också till att dina CTA-knappar har rätt text och är tillräckligt engagerande för att öka chansen att de klickas på.

För att driva trafik till din webbplats kan du använda ClickUp som programvara för innehållsmarknadsföring. Du kan omvandla varje webbplats eller en grupp av sidor till ClickUp-uppgifter och enkelt övervaka deras status genom att skapa anpassade fält, såsom "Utkast", "Under granskning", "Slutgiltig" och "Godkänd". Detta hjälper dig och ditt team att inte missa en enda möjlighet till förbättring.

Tilldelade kommentarer säkerställer att åtgärdspunkter inte går förlorade, oavsett var de skapas.

2. Grundlig SEO-kontroll för sökmotorer

Se till att du har täckt alla grundläggande SEO-aspekter på sidan innan du klickar på "Publicera" på din nya webbplats.

Svara på följande frågor som en del av checklistan inför lanseringen: Har du integrerat sökord på ett naturligt sätt i ditt webbinnehåll?

Innehåller dina sidtitlar de sökord du vill rankas för?

Har du lagt till alt-text för dina bilder?

Är dina sidors metabeskrivningar optimerade?

Nyckelord hjälper sökmotorer som Google och Bing att avgöra om innehållet på din webbplats är relevant. Du kan göra nyckelordsundersökningar med hjälp av verktyg som Ahrefs, SEMrush eller Googles Keyword Planner.

3. Granska din webbplatsdesign

Arbeta nära din UX-designer för att säkerställa att det övergripande designtemat och strukturen passar bra. Du kan göra detta systematiskt genom att använda olika strategier för att hantera designprojekt.

Innan lanseringen bör du göra en snabb pulsmätning bland olika teammedlemmar för att se om webbplatsen har en sammanhängande layout och ett tema som stämmer överens med din verksamhet. Se också till att allt innehåll (text och bilder) är centrerat kring detta. UX-designern ser till att varje sida använder samma bakgrundsfärger, textfärger och typsnitt, vitrum, bildtextformat och så vidare.

För bättre konverteringar och större genomslagskraft bör du undvika att använda stockfoton. Välj istället högkvalitativa bilder som tagits av en professionell fotograf speciellt för ditt varumärke, eller specialdesignade grafik. För att säkerställa att de laddas snabbt på alla enheter kan du använda ett verktyg som TinyPNG för att komprimera bildstorlekarna utan att kompromissa med kvaliteten.

De flesta besökare uppskattar en ren webbplatsupplevelse, så se till att dina sidor inte är överfulla med innehåll. Utforma varje sida med en väl avvägd blandning av text, bilder och tomma ytor, och inkludera CTA:er där det är relevant.

Du bör också inkludera en högupplöst version av din webbplatslogotyp i sidhuvudet, sidfoten och andra viktiga områden för att etablera varumärkeskännedom.

Integrera dina designresurser med webbdesignverktygen Figma och InVision i ClickUp så att alla dina designfiler är direkt tillgängliga inom plattformen. Detta gör det möjligt för ditt team att enkelt granska, kommentera och samarbeta kring design utan att behöva växla mellan olika verktyg.

💡Proffstips: Överväg att använda ClickUp Integrations för att ansluta ClickUp till ditt innehållshanteringssystem, webbplatsbyggare, webbplatsanalysverktyg, designplattform och andra verktyg i din teknikstack.

4. Utvärdera ditt innehållshanteringssystem

Välj ett lämpligt CMS för din webbplats. AI-webbplatsbyggare som WordPress, Joomla och Drupal erbjuder robusta plattformar med omfattande anpassningsmöjligheter och användarvänliga gränssnitt.

De har en dra-och-släpp-funktion som låter dig ställa in ett brett utbud av plugins och teman, vilket gör det enkelt att skapa en professionell webbplats även om du inte är utbildad designer eller utvecklare.

Innan webbplatsen lanseras:

Validera processen för innehållsintegration

Se till att du testar CMS-funktionerna noggrant.

Kontrollera att den uppfyller din webbplats prestanda- och säkerhetskrav.

💡Proffstips: När du lanserar din företagswebbplats är det nödvändigt att köpa en domän. De flesta CMS-plattformar och webbplatsbyggare inkluderar paket för webbhotellstjänster, så köp ditt domännamn, koppla det till din webbplats och du är klar.

5. Utvärdera webbplatsens användarupplevelse och tillgänglighet

Oavsett bransch måste din webbdesign ha en bra balans mellan estetik och övergripande funktionalitet. Testa din webbplats på olika enheter, webbläsare och operativsystem för att säkerställa att den fungerar smidigt överallt.

Var uppmärksam på navigeringen och justera menyerna och knapparnas placering för att göra surfningen mer intuitiv. Inkludera till exempel din logotyp i sidhuvudet med en länk till din startsida så att besökarna enkelt kan återvända till den.

Din webbplats UX påverkar också sökmotorrankningen, vilket leder till lägre avvisningsfrekvens, högre klickfrekvens, längre besökstid och ökat engagemang. Alla dessa mått indikerar att användarna tycker att din webbplats är användbar.

Testa också tillgänglighetsfunktionerna så att din webbplats kan navigeras av personer som använder text-till-tal-läsare eller andra hjälpmedel. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) tillhandahåller en uppsättning standarder som hjälper dig med detta.

💡Proffstips: Sätt upp specifika, mätbara mål för detta steg med hjälp av ClickUps målfunktion. Om du till exempel vill förbättra tillgängligheten på din e-handelswebbplats kan du skapa delmål som omfattar uppgifter som att se till att alla bilder har beskrivande alt-text, förbättra tangentbordsnavigeringen eller optimera färgkontrastförhållandena.

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängsförlopp, uppgifter per status och buggar per vy.

6. Konfigurera permalänkstrukturen för din webbplats

Vi har alla besökt webbadresser som består av en till synes oändlig rad av bokstäver och siffror. För att vara optimalt sökbar bör du dock omstrukturera webbadresserna för dina webbsidor så att de blir tydliga och beskrivande.

Till att börja med måste du inkludera det primära nyckelordet i varje sidans URL. Om en av dina sidor till exempel handlar om hälsosamma recept, bör URL:en innehålla det valda nyckelordet, ”hälsosamma recept för Thanksgiving”, istället för slumpmässiga strängar, såsom ”pageid=12345” eller ”post=abcde123”.

Korrekt URL: www. dinwebbplats. com/hälsosamma-recept-för-thanksgiving Felaktig URL: www. dinwebbplats. com/pageid=12345

7. Skapa en XML-sitemap

En XML-sitemap är en fil med alla URL:er på din webbplats som du vill att sökmotorerna ska indexera. Det finns flera verktyg online som kan hjälpa dig med detta, till exempel XML Sitemaps Generator och SEOptimer.

Alla XML-webbplatskartmallar visar tydligt alla URL:er, så korrigera eventuella stavfel om du hittar några.

Du bör också skapa en robots.txt-fil för att ange hur webbplatsens sökrobotar ska hantera externa länkar eller blockera specifika agenter. Detta gör din webbplats mer sökmotorvänlig och säkerställer att endast lämpliga sidor indexeras.

Ett annat sätt att dela data med sökmotorer är genom schema-markering. Detta hjälper dina webbplatser att visas som rich snippets, vilket kan förbättra din klickfrekvens (CTR) avsevärt, särskilt om din sida visas som ett Featured Snippet på Google.

I motsats till vad många tror kan din webbutvecklare förbereda XML-sitemap, robots.txt-filen och schemamarkeringen redan under utvecklingsfasen. De blir fullt fungerande så snart webbplatsen går live.

ClickUp är perfekt för alla byråer som vill hantera projekt med flera teammedlemmar. Vi använder det för att hantera kreativa designprojekt, innehåll, sociala medier, webbplatsprojekt och en mängd andra projekt. Varje kund har sin egen tavla, och vi kan se projekt per kund eller för hela företaget.

8. Gör lämpliga omdirigeringar

Det finns alltid en risk att en besökare skriver in fel URL. Du kan vidta följande åtgärder för att förbättra deras upplevelse och guida dem till rätt innehåll:

Anpassa en 404-sida med enkelt språk – helst i samma ton som resten av ditt innehåll. Den bör innehålla: En sökfält som hjälper besökarna att hitta det de söker Ett vänligt meddelande som förklarar att sidan inte kunde hittas En länk till startsidan och andra viktiga delar av din webbplats

Ställ in 303-omdirigeringar för vanliga felstavningar eller föråldrade URL:er för att dirigera dem till rätt sida.

9. Integrera analysverktyg och konfigurera Google Search Console

Din checklista för webbplatslansering måste inkludera övervakning av webbplatsens prestanda och förståelse för hur besökarna interagerar med den.

Börja med att installera ett onlineverktyg som Google Analytics för att få insikt i besökardata, såsom antal besökare, sidvisningar och avvisningsfrekvens.

Sedan kan du konfigurera Google Search Console för att hålla koll på din webbplats sökprestanda och identifiera eventuella SEO-problem. Hotjar eller Crazy Egg kan skapa värmekartor och sessionsinspelningar för din webbplats. Sådana exempel på användbarhetstester ger dig en tydlig bild av användarnas beteende.

Definiera och ställ in SEO-mål i Google Analytics för att spåra viktiga åtgärder, såsom formulärinlämningar eller köp. Detta samlar in värdefull data som hjälper dig att kontinuerligt förbättra din webbplats efter att den har publicerats.

10. Kontrollera din domän och webbhotellkonfiguration

För att undvika driftstopp och tillgänglighetsproblem när webbplatsen har lanserats bör du utvärdera din domän och webbhotellkonfiguration. Ditt domännamn bör registreras hos en pålitlig domänregistrator. Välj en domän som speglar din verksamhet och är lätt för besökare att komma ihåg.

Konfigurera sedan dina DNS-inställningar så att din domän pekar på rätt webbserver. Detta innebär vanligtvis att du måste ställa in A-, CNAME- och MX-poster för e-post.

Kontrollera detaljerna i ditt webbhotellpaket – det ska uppfylla dina behov av bandbredd och lagringsutrymme. Kontrollera också serverns drifttidsgaranti och ditt webbhotells supportalternativ.

💡Proffstips: Använd ClickUps tidslinjevy för att visuellt rangordna alla uppgifter som ingår i detta steg i kronologisk ordning. Du kan till exempel börja med att planera uppgifterna att registrera din domän, konfigurera DNS-poster, konfigurera din webbhotellmiljö och länka domänen till webbhotellservern.

Visualisera uppgifter och följ framstegen med ClickUp Timeline-vyn.

11. Upprätta säkerhetsprotokoll

Vattentät säkerhet är ett minimum för webbplatser idag, särskilt med den ökande cyberbrottsligheten. Du måste ha säkra valv för att lagra inloggningsinformation och tillämpa lösenordspolicyer, helst med tvåfaktorsautentisering (2FA). Du bör också vara vaksam när det gäller att tilldela användare åtkomstnivåer i ditt CMS.

12. Kontrollera att webbplatsen uppfyller lagkraven

Varje land och bransch har sina egna dataskyddslagar. I Storbritannien och Europa finns till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och hälso- och sjukvårdssektorn i USA följer lagen om portabilitet och ansvarighet inom hälso- och sjukförsäkring (HIPAA).

Du vill säkerställa att din webbplats uppfyller gällande bestämmelser. Vi rekommenderar att du anlitar en internetjurist som kan hjälpa dig med detta.

Några grundläggande saker är att ha en sida med användarvillkor på din webbplats, tydligt informera besökare om cookies och se till att du har licens att använda alla tillgångar som visas på din webbplats.

13. Se till att ditt SSL-certifikat fungerar

Glöm inte att köpa ett SSL-certifikat från en pålitlig certifikatutfärdare (CA) eller välj ett gratisalternativ som Let’s Encrypt. Installera SSL-certifikatet på din server genom att följa de specifika instruktionerna från din webbhotellleverantör.

Uppdatera din webbplats så att all HTTP-trafik omdirigeras till HTTPS genom att ändra .htaccess-filen för Apache-servrar eller konfigurationsfilerna för Nginx-servrar. Se till att ditt webbinnehåll levereras via HTTPS för att undvika varningar om blandat innehåll i webbläsare.

Detta säkerställer att data som överförs mellan din webbplats och dess besökare skyddas, så att deras information är säker.

De flesta CMS-leverantörer skickar meddelanden när programvaran uppdateras. Dessa uppdateringar innehåller vanligtvis nya funktioner, förbättringar och viktiga säkerhetsuppdateringar.

Uppdatera därför alla plugins, teman och tillägg till den senaste versionen av ditt CMS för att undvika kompatibilitetsproblem och säkerhetsrisker. Testa sedan din webbplats noggrant för att säkerställa att dessa komponenter är kompatibla och fungerar korrekt.

Inaktivera och ta bort alla plugins som inte längre används. Oanvända plugins kan utgöra säkerhetsrisker och göra din webbplats långsammare.

Med tanke på omfattningen av aktiviteterna före webbplatslanseringen är det bäst att använda ClickUps mall för webbplatsprojektplanering för att hantera hela projektet från start till lansering.

Ladda ner den här mallen Få en överblick över ditt projekt och de teammedlemmar som ansvarar för varje milstolpe med ClickUps mall för webbplatsprojektplanering.

Se det som en perfekt mall för en checklista för SEO-webbplatslansering med fördelar som:

En projektplan för att hålla alla på samma sida

Uppgiftslistor för att säkerställa att alla detaljer täcks in

Praktiska mallar för checklista för slutförande och godkännande

15. Testa din webbplats laddningshastighet

Dagens kunder förväntar sig att en webbplats laddas på några sekunder, oavsett vilken enhet de använder eller vilket operativsystem de har.

Ett bra sätt att testa laddningshastigheten är att skicka in din webbplats staging-URL till Google PageSpeed Insights. Företaget kommer att studera din webbplats och dela en omfattande rapport om dess prestanda.

Se också till att prioritera mobiltestning, eftersom resurser som vanligtvis laddas på en stationär dator kan bli långsammare på mobila enheter. Nu kommer det som du måste komma ihåg på dagen för webbplatslanseringen. Låt oss dyka in i det.

Checklista för lanseringsdagen

1. Utför en funktionskontroll

Börja med att testa alla interaktiva element på din webbplats. Klicka på alla knappar, fyll i och skicka in alla formulär och följ alla interna länkar och menyer för att säkerställa att de fungerar som förväntat.

Se till att varje interaktion ger rätt resultat och att det inte finns några trasiga länkar eller felaktiga knappar. Det finns flera verktyg för webbplatsoptimering som kan hjälpa dig med detta, till exempel Broken Link Checker, Screaming Frog och Ahrefs.

Å andra sidan måste informationen som fylls i på formulären nå backend korrekt och/eller skickas till den angivna e-postadressen.

Bläddra sedan igenom din webbplats som om du vore en ny besökare. Navigeringen måste vara intuitiv och användarvänlig, och webbplatsens övergripande flöde måste vara logiskt.

Testa alla funktioner i användarkontot för att säkerställa att de fungerar korrekt. Detta inkluderar inloggnings- och registreringsprocesser, återställning av lösenord och funktioner för kontohantering.

Slutligen, utvärdera din webbplats sökfunktion. Ange olika söktermer för att bekräfta att sökresultaten är korrekta och relevanta.

Använd ClickUps mall för webbplatsproduktionsplan för att hantera webbplatsens produktionsfas på ett effektivt sätt. Den spårar designrevideringar, multimediaintegration och slutkontroller innan webbplatsen går live.

Ladda ner den här mallen Samla biljettförsäljning och kommunikation under ett och samma tak med ClickUps mall för webbplatsproduktionsplan.

Använd denna mall för att:

Identifiera uppgifter som krävs för en framgångsrik webbplatsproduktion

Ange en tidsplan för varje uppgift och följ dess framsteg.

Planera i förväg för att undvika oväntade problem

2. Säkerhetskopiera alla filer

Och för att vara säker på att inget går fel bör du alltid spara en aktuell säkerhetskopia av din webbplats med hjälp av automatiska säkerhetskopieringstjänster som Dropbox eller BackupBuddy. Spara kopior av allt som ingår i din webbplats – innehåll, användardata och konfigurationer i olika format, till exempel HTML, CSS och JavaScript – på en säker plats.

När webbplatsen väl är live bör du fortsätta att övervaka den noggrant. Detta innefattar att åtgärda eventuella buggar eller innehållsfel som upptäcks, men också att regelbundet granska webbplatsanalyser för att se om du kan spåra definierade mätvärden mot dina mål på rätt sätt.

Arbetet är inte över ännu. Webbplatsövervakning är en pågående aktivitet. Efter lanseringen måste du kontrollera mätvärden efter lanseringen, säkerställa underhåll av webbplatsen och mycket mer. Låt oss ta en snabb titt på det.

Checklista efter lansering av webbplats

1. Utarbeta en underhållsplan

Du måste se till att din webbplats alltid fungerar optimalt, oavsett trafikvolym. För detta ändamål bör du upprätta ett schema för underhållsaktiviteter som omskrivning av innehåll, granskning av sökord, uppdatering av plugins, säkerhetskontroller och uppdatering av arbetsflödet för webbdesign.

Implementera dessutom verktyg för övervakning av drifttid, såsom UptimeRobot eller Pingdom, för att varna din webbplats om den drabbas av driftstopp. Du kan då snabbt åtgärda dessa problem i realtid.

2. Förbered dig på feedback efter lanseringen

Under några veckor bör du ha en plan för att samla in och analysera användarnas feedback på din webbplats. Kommer du att genomföra undersökningar? Be dina följare att lämna recensioner online?

Det här är också ett bra tillfälle att lägga till ett anmälningsformulär på din webbplats. Det uppmuntrar besökare att prenumerera på e-postuppdateringar och ger dig möjlighet att be om direkt feedback.

Skapa och implementera en checklista för webbplatslansering med ClickUp

Att lansera en webbplats är ett stort projekt som bygger på hårt arbete från många specialister, avdelningar och intressenter. Därför är det viktigt att ha ett verktyg för projektledning av webbplatser som håller allt (och alla) organiserat och enligt schemat. Och det är där ClickUp kommer in i bilden.

Med ClickUp Website Management Software kan du till exempel dokumentera dina standardrutiner (SOP) för:

Granska webbinnehåll och design

Skaffa och installera SSL-certifikat

Konfigurera Google Analytics, Search Console och andra övervakningsverktyg

Hantera oväntade problem under eller efter lanseringen

ClickUp har också några coola funktioner och mallar som förbättrar din upplevelse av webbplatslanseringen. Låt oss utforska dem tillsammans.

ClickUp-mall för webbplatsutveckling

Bygg och hantera flera webbplatser med ClickUps plattform för webbplatshantering.

ClickUp Website Development Template är till exempel en färdig lösning som kan anpassas för att inkludera ovan nämnda viktiga uppgifter (och mer), vilket säkerställer en strukturerad approach till lanseringen av din webbplats.

Ladda ner den här mallen Gå från webbplatskarta till färdig webbplats med ClickUps mall för webbplatsutveckling.

Denna mall hjälper dig att:

Spara tid och utvecklingskostnader genom att utnyttja befintlig kod

Visualisera uppgiftsförloppet och samarbeta med alla intressenter

Skapa och följ upp framstegen för uppgifter relaterade till innehåll, grafik, kodning, testning etc.

ClickUp Docs

Du kan använda ClickUp Docs för att skapa utförliga sammanfattningar av alla uppgifter, dela dem med relevanta teammedlemmar så att alla har tillgång till den information de behöver för att utföra sina uppgifter, och sätta deadlines för att öka ansvarstagandet.

Få en snabb överblick över alla dina anslutna undersidor och relationer på ClickUp Docs för att hålla ordning och hålla arbetet sammankopplat.

ClickUp-visningar

Dessutom kan du anpassa övervakningen av ditt webbplatsprojekt efter dina önskemål med ClickUp Views. Organisera detaljer i listor, övervaka teamets uppgifter på en Kanban-tavla eller planera tidslinjer med hjälp av ett Gantt-diagram – allt i en praktisk enda instrumentpanel som är tillgänglig på alla dina enheter.

Använd ClickUps målspårningsfunktion för att hålla dig på rätt spår mot dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg.

Samarbeta smidigt med funktioner för dokumentredigering i realtid, såsom färgkodning, inbäddning av länkar och kodformatering. Använd funktionen ClickUp Assign Comments för att lägga upp kommentarer om uppgifter, delegera ansvar och säkerställa uppföljning.

Se till att dina kommentarer syns genom att tilldela kommentarer till användare direkt i uppgifter och få en snabb överblick över tilldelade kommentarer i en checklista.

Du kan också skapa chattkanaler för att diskutera webbplatslanseringsprojektet asynkront och förverkliga idéer snabbare. Men om du tror att fördelarna med ClickUp Marketing Project Management Software slutar här, har du något att se fram emot.

Brainstorma och genomför dina marknadsföringsmål med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

Samla allt på samma sida med ClickUp Task Checklists. Använd den för att dela upp alla uppgifter i hanterbara steg och se till att alla deluppgifter i lanseringen tas med.

Oavsett om det är en lista med sista kontroller innan webbplatsen går live eller en detaljerad översikt över aktiviteterna på lanseringsdagen kan du enkelt hålla koll på allt. Detta hjälper dig att behålla överblicken och säkerställer att allt blir klart i tid.

Se till att inga detaljer förbises med ClickUp Task Checklists.

Läs mer: Hur man hanterar flera webbplatser på ett framgångsrikt sätt

Upp, upp och iväg med ClickUp

En omfattande checklista för webbplatslansering kan göra processen stressfri genom att ge dig en känsla av kontroll över alla rörliga delar.

När du har dessa punkter under kontroll kan du fokusera på kompletterande aktiviteter, som att annonsera din nya webbplats på sociala medier, skapa innehåll om bakom kulisserna under dagarna före lanseringen eller genomföra kampanjer för dina första besökare för att skapa mer buzz.

Ännu viktigare är att det blir enklare att lansera en webbplats när du använder en samarbetslösning som ClickUp. Den håller reda på de minsta uppgifterna, förbättrar samarbetet och upprätthåller en hög organisationsnivå.

Mitt i allt detta, glöm inte att klappa dig själv på axeln för att du har släppt din webbplats ut i världen.

Så vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag och gör dig redo att lansera din fantastiska webbplats. Lycka till!