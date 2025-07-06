ClickUp vs. Todoist: Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

Alla produktivitetsentusiaster har ställts inför det. Den ultimata duellen mellan dina favoritverktyg för uppgiftshantering. Det är som att välja mellan pannkakor och våfflor. Båda är jättegoda, men den ena smakar bara bättre.

Den här gången är det ClickUp vs. Todoist. Båda verktygen lovar att hjälpa dig att hantera uppgifter, förenkla samarbetet, anpassa arbetsflöden och hålla allt på ett och samma ställe.

Men med så många alternativ som erbjuder strukturerade uppgifter, påminnelser och instrumentpaneler är det lätt att drabbas av beslutsförlamning.

Men oroa dig inte!

Vi har klickat, spårat och färgkodat åt dig. Oavsett om du är en frilansare som arbetar ensam eller ett distansarbete som försöker hålla sig synkroniserat, hjälper den här artikeln dig att välja rätt lösning.

Spoiler: Du behöver kanske inte leta längre än ClickUp !

ClickUp och Todoist i korthet

Funktion ClickUp Todoist Anpassningsbar uppgiftshantering Uppgifter, deluppgifter, checklistor, prioriteringar, anpassade fält, anpassade statusar, mallar Uppgifter, deluppgifter, prioriteringar, etiketter, enkla mallar Samarbete Inbyggd chatt, kommentarer, whiteboards, dokument och mycket mer Uppgiftskommentarer och grundläggande teamsamarbete Flera visningsalternativ Över 15 anpassningsbara vyer som lista, Kanban, Gantt och mer Endast lista, tavla och kalendervy Kalenderintegration Inbyggd kalender, synkroniseras med Outlook och Google Kalender, låter dig delta i samtal direkt Kalender tillgänglig, integreras med externa kalendrar AI-assistans ClickUp Brain, en kontextmedveten AI för dokument, uppgifter, sammanfattningar och frågor Todoist Assist, en AI för deluppgifter, filter och förslag Tredjepartsintegrationer Över 1 000 integrationer (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook osv.) Integreras med de flesta appar via Zapier och IFTTT. Priser Gratis plan tillgänglig; anpassade priser tillgängliga för företag. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 2,5 $/månad per användare.

Vad är ClickUp?

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för uppgiftshantering och AI-projektledning som är utformat för att ersätta den lapptäcke av appar som de flesta team använder.

👀 Visste du att? Yrkesverksamma växlar mellan appar och webbplatser cirka 1 200 gånger om dagen och förlorar över två sekunder varje gång. Det motsvarar nästan fyra timmar per vecka eller fem arbetsveckor per år som går åt till att återfå fokus.

Istället för att växla mellan en att göra-lista-app, Slack, Google Docs och ännu ett kalkylblad, samlar ClickUp allt under ett tak. Det undviker distraktioner och ökar teamets produktivitet.

ClickUp är mest känt för sina mycket anpassningsbara funktioner, intuitiva gränssnitt, anpassningsbara instrumentpaneler och dess kronjuvel, den AI-drivna assistenten. Dess omfattande funktionsuppsättning gör det superflexibelt.

Oavsett om du arbetar ensam eller leder ett team anpassar sig ClickUp till ditt arbetsflöde och hjälper dig att hålla fokus medan allt automatiseras åt dig. Det är därför det kallas den kompletta appen för arbete!

ClickUp-funktioner

ClickUp är mer än bara en uppgiftshanterare. Det kan optimera hela ditt arbetsflöde för effektivitet och automatisering. Det har många inbyggda funktioner som håller dina projekt på rätt spår och dina uppgifter organiserade.

Här är några viktiga funktioner som gör ClickUp oemotståndligt.

Funktion nr 1: Anpassningsbar uppgiftshantering

Tilldela, organisera och spåra uppgifter över olika avdelningar på ett och samma ställe med ClickUp Tasks.

När du arbetar med ClickUp är ClickUp-uppgifter byggstenarna i ditt arbetsflöde. Du kan dela upp stora mål i mindre uppgifter och lägga till beskrivningar, bilagor, förfallodatum och flera ansvariga för var och en av dem.

Vill du markera något som är brådskande? Lägg bara till prioriteringar som "Brådskande" eller "Låg". Och med anpassade uppgiftsstatusar kan du gå bortom det tråkiga flödet "Att göra – Görs – Klar".

Istället kan du hålla koll på uppgifter med statusar som "Granskning pågår", "Kundfeedback", "Väntar på design" eller vad som helst som passar din stil.

Dela upp komplexa uppgifter i genomförbara steg och missa aldrig en detalj igen med ClickUp Task Checklists.

Vill du planera i förväg? Lägg in deluppgifter i uppgifter och dela sedan upp dem i ClickUp-uppgiftschecklistor. På så sätt har du och ditt team tillgång till allt ni behöver för att slutföra uppgiften, precis där den tilldelats.

💡 Proffstips: Gå till ClickUps omfattande mallbibliotek och välj en mall för uppgiftshantering. Det hjälper dig att spara tid på inställningar och säkerställer enhetlighet mellan liknande initiativ.

Funktion nr 2: Inbyggda alternativ för teamsamarbete

Håll dina arbetsdiskussioner där arbetet utförs med ClickUp Chat.

Minns du den viktiga uppdateringen som du glömde att ge till din teamkamrat eftersom du arbetade med en annan programvara? Du tänkte byta flik och berätta det senare, men glömde bort det. ClickUp ser till att detta inte händer igen.

ClickUp Chat är integrerat direkt i din arbetsyta. Det innebär att du kan skapa dedikerade chattkanaler för varje team, projekt eller ämne och föra diskussioner i realtid utan att behöva lämna appen. Och självklart kan du omvandla dessa chattar till uppgifter medan du ändå håller på.

Du kan också använda en röstassistent för att skicka ett meddelande och omvandla det till en uppgift. Visst är det bekvämt? Och det slutar inte där.

Med ClickUp Comments kan du lämna feedback direkt på uppgifter, @nämna teammedlemmar, tilldela uppgifter och till och med länka till dokument eller instrumentpaneler. Allt detta sker medan allt förblir sammankopplat och lätt att följa.

Brainstorma, planera och genomför i samarbete i realtid med ClickUp Whiteboards.

Om du gillar visuell planering kan du med ClickUp Whiteboards brainstorma, kartlägga idéer och skapa arbetsflöden tillsammans i realtid.

Du kan lägga till klisterlappar, rita kopplingar och omvandla vad som helst till en uppgift när du är redo att gå från idé till genomförande.

All denna koppling till uppgifter hjälper dig att undvika pinsamma samtal, som ”Åh nej! Jag glömde att tilldela dig uppgiften.”

Funktion nr 3: Uppgiftsvisning och kalenderintegration

Visualisera uppgifter, deadlines och scheman med en flexibel dra-och-släpp-funktion i ClickUp Calendar.

Vissa älskar Kanban-tavlor. Andra svär vid kalendrar. ClickUp förstår det, och därför erbjuder det mer än 15 vyer som passar alla arbetsflöden.

ClickUp Kanban Board är perfekt för att dra och släppa uppgifter mellan olika steg (utmärkt för agila team), medan ClickUp Gantt Chart View hjälper dig att spåra uppgiftsberoenden.

Det som gör det ännu enklare att spåra uppgifter är ClickUp-kalendern, som ger dig en översikt över ditt schema. Ställ in den så att du kan se dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter och hålla koll på alla uppgifter och möten (du kan ansluta dig till dina samtal direkt härifrån!).

Det synkroniseras också direkt med dina Google- och Outlook-kalendrar, så att du aldrig dubbelbokar eller missar en deadline.

Funktion nr 4: Automatisering av arbetsflöden

Automatisera rutinmässigt arbete och frigör timmar varje vecka med ClickUp Automations.

Du registrerade dig väl inte för produktivitet för att kunna spendera dagen med att tilldela uppgifter och uppdatera status, eller hur? Det är vad ClickUp Automations är till för.

Med hundratals inbyggda automatiseringsmallar kan du ställa in regler som ”När en uppgift flyttas till ’Under granskning’, tilldela den till Alex och lägg upp en kommentar.” Eller ”Om ett förfallodatum ändras, meddela projektledaren.”

Automatiseringar kan uppdatera fält, flytta uppgifter, lägga till övervakare och till och med integreras med externa verktyg. Detta säkerställer att dina arbetsflöden förblir smidiga och konsekventa utan att du behöver detaljstyra.

Det hjälper dig att uppnå ett smartare arbetsflöde så att du kan fokusera på att skapa verkligt värde.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det innebär att nästan hälften av arbetsveckan (41 %) ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper till att eliminera detta slit. Tänk på att skapa uppgifter, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapa heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din allt-i-ett-app för arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd genom att använda ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Funktion nr 5: AI-driven assistans

Få omedelbar tillgång till kunskap, skapa dokument och få AI-drivna insikter utan att lämna din arbetsplats med ClickUp Brain.

Här blir det futuristiskt. ClickUp Brain är din inbyggda AI-assistent, och den finns inte bara till för att generera blogginledningar eller redigera texter (även om den absolut kan göra det också).

Brain hjälper dig att skriva dokumentation, sammanfatta uppgiftstrådar och till och med transkribera dina möten med precision. Tack vare integrationen med verktyg som ChatGPT, Claude och andra får du den kvalitet och precision du söker.

Men vet du vad som gör det så viktigt för ditt arbetsflöde? Det kan skanna dina konversationer, uppgifter och till och med ClickUp Docs för att svara på projektspecifika frågor.

Undrar du vad som är försenat eller vad din teamkamrat arbetar med? Fråga bara. Det förstår sammanhanget från din arbetsplats och ger dig snabba, korrekta svar.

Funktion nr 6: Integrationer med tredjepartsprogram

Anslut dina favoritverktyg och skapa ett enhetligt arbetsflöde med ClickUp Integrations.

Använder du redan andra verktyg i ditt arbetsflöde? Inga problem. ClickUp integreras med över 1 000 appar, inklusive Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox och många fler.

Du kan skicka uppdateringar till ditt teams Slack-kanal, synkronisera möten med din Google Kalender eller spåra utvecklingsprocessen direkt från GitHub.

Oavsett om du vill fortsätta använda dina favoritappar eller långsamt flytta över allt till ClickUps ekosystem är integrationen stark och flexibel. Du behöver inte kasta bort allt. Du får bara ett smartare sätt att samla allt på ett ställe.

Priser för ClickUp

Vad är Todoist?

Todoist är en app för att-göra-listor och uppgiftshantering som är utformad för enkelhet. Den används av individer och små team som vill ha ett rent och lättanvänt gränssnitt. I Todoist skapar du projekt för att gruppera uppgifter och lägger sedan till uppgifter med förfallodatum, etiketter och prioritetsflaggor.

Todoist fokuserar på grundläggande uppgiftsfunktioner utan överväldigande extrafunktioner. Denna minimalism innebär att du kan börja organisera uppgifter direkt utan att behöva ta dig igenom komplexa inställningar.

🧠 Rolig fakta! Den genomsnittliga arbetsdagen är nu 36 minuter kortare än 2022, men den produktiva tiden har faktiskt ökat med 2 %. Detta är ett bevis på att smartare verktyg gör att man får mer gjort på kortare tid.

Todoist-funktioner

Todoist har varit en av favoriterna bland produktivitetsentusiaster, och det finns goda skäl till det. Dess rena gränssnitt, intuitiva funktioner och kraftfulla kapacitet gör att uppgiftshantering känns mindre som en syssla och mer som en organiserad process.

Låt oss utforska några av dess viktigaste funktioner.

Funktion nr 1: Snabb tilläggsfunktion och naturligt språk

via Todoist

Det är superenkelt att lägga till en uppgift i Todoist. Med funktionen Snabb tillägg kan du lägga till uppgifter med ett enkelt kortkommando (tryck på "Q"). Men det som verkligen skiljer det från andra är dess förmåga att bearbeta naturligt språk.

Du kan skriva något i stil med ”Skicka rapport varje fredag kl. 15:00 #Arbete p1” och Todoist kommer automatiskt att ställa in återkommande förfallodatum, tilldela det till projektet ”Arbete” och markera det som högsta prioritet.

Denna intuitiva inmatningsmetod minskar friktionen vid uppgiftsinmatning, så att du kan registrera uppgifter direkt när de dyker upp i huvudet.

Du kan visa dessa uppgifter som en lista, kalender eller tavla beroende på vad du föredrar. Vyn "Kommande" visar till exempel hur ditt schema ser ut för den kommande veckan eller månaden.

Funktion nr 2: Återkommande uppgifter och påminnelser

via Todoist

Med Todoists funktion för återkommande uppgifter är det enkelt att hålla koll på repetitiva uppgifter. Oavsett om det är ”Vattna blommorna varje lördag” eller ”Granska budgeten den 1:a varje månad” kan du ställa in uppgifterna så att de upprepas med intervaller som passar din schemaläggning.

Dessutom kan du ställa in påminnelser som meddelar dig vid specifika tidpunkter eller till och med baserat på din plats, så att du aldrig missar något. Du kan till exempel ställa in en påminnelse om att "ringa Ryan" klockan 10, och Todoist kommer att meddela dig när det är dags.

Funktion nr 3: Projektorganisation

via Todoist

Todoist hjälper dig att organisera uppgifter genom projekt, sektioner och etiketter. Du kan skapa projekt för olika områden i ditt liv, till exempel "Arbete", "Personligt" eller "Fitness", och dela upp dem ytterligare i sektioner som "Brådskande", "Väntar" eller "Slutfört".

Etiketter gör det möjligt att tagga uppgifter i olika projekt, så att du kan filtrera och visa uppgifter baserat på sammanhang som "@e-post" eller "@samtal". Denna hierarkiska struktur säkerställer att din att göra-lista förblir organiserad och hanterbar.

Funktion nr 4: Samarbete och delning

via Todoist

Todoist är ett kraftfullt verktyg för personlig uppgiftshantering, men det fungerar också utmärkt i samarbetsmiljöer. Du kan dela projekt med kollegor, vänner eller familjemedlemmar. Samarbetspartners kan tilldela varandra uppgifter och lägga till kommentarer till uppgifterna (perfekt för feedback).

Detta gör det enkelt och effektivt att samordna gemensamma mål, som att planera en resa eller hantera ett teamprojekt. Möjligheten att delegera uppgifter och övervaka framsteg inom samma plattform ökar teamets produktivitet.

Funktion nr 5: Smart AI-produktivitet

via Todoist

Todoist har också en egen AI-assistent, Todoist Assist. Den är utformad för att göra din uppgiftshantering smartare och snabbare. Den kan dela upp komplexa uppgifter i deluppgifter, hämta uppgifter från långa e-postmeddelanden, föreslå filter och till och med skriva utkast till svar.

Skriv bara naturligt, så fixar Assist resten. Det finns tillgängligt på webben, macOS och iOS, och dina data förblir privata. Oavsett om du organiserar din dag eller planerar ett projekt, ger Todoist Assist din produktivitet ett extra smart lager.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 2,5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

ClickUp vs. Todoist: Jämförelse av funktioner

Efter att ha utforskat funktionerna i både ClickUp och Todoist är det tydligt att båda projektledningsverktygen har sina styrkor.

Men innan vi jämför funktion för funktion, här är en översikt över vad som utmärker varje verktyg.

Kategori ClickUp Todoist Projektledning Omfattande uppgiftskapande och uppföljning med bilagor och flera vyer Intuitiv uppgiftshantering med ett rent, användarvänligt gränssnitt Anpassning Avancerad anpassning med anpassade fält, statusar och arbetsflöden Minimal anpassning men strömlinjeformat för enkelhet Schemaläggning Avancerad schemaläggning med start-/slutdatum, beroenden och kalenderintegrationer Återkommande uppgifter och påminnelser är lätta att ställa in. Samarbete Realtidssamarbete i teamet via chatt, kommentarer, whiteboards och dokument Enkel delning och kommentering för små team AI-funktioner ClickUp Brain för AI-driven uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden AI-förslag på deluppgifter, filter och produktivitetstips Kundbetyg G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner) G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

1. Effektiv projektledning

I det här hörnet kommer ClickUp med en rad kraftfulla funktioner som är utformade för att hantera projekt från start till mål. I det andra hörnet erbjuder Todoist enklare uppgiftshantering. Låt oss se vem som tar hem segern!

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för seriös projektledning. Det låter dig sätta upp mål, få tillgång till nödvändiga mallar för projektledning, följa framstegen med ClickUp Dashboards och automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid. Du kan hantera allt från dagliga uppgifter till flerstegsprojekt på ett och samma ställe, vilket är idealiskt för team som hanterar komplexa uppgifter.

Todoist gör saker enkelt och snabbt. Du kan organisera uppgifter i projekt, ange förfallodatum och använda drag-and-drop-schemaläggning. Det är minimalistiskt, lättanvänt och lämpligt för att hålla koll på personliga mål eller små teammål utan distraktioner.

🏆 Vinnare: ClickUp. Todoist är utmärkt för små projekt och enkel uppgiftshantering, men erbjuder inte samma djup i planeringsverktygen som professionella team behöver. Om du behöver ett verktyg som passar både enskilda personer och komplexa team, ger ClickUps flexibilitet det en fördel.

2. Anpassning

Nu, i omgång två, ska vi se vilket verktyg som passar bäst för dina arbetsflödesbehov.

ClickUp erbjuder nästan obegränsade justeringsmöjligheter, inklusive anpassade statusar, flera uppgiftstyper och detaljerade arbetsflöden. Du kan forma utrymmen, listor och instrumentpaneler så att de passar alla projektstilar, vilket gör det perfekt för team med unika processer.

Todoist håller saker och ting minimala med prioritetsnivåer, etiketter och filter. Det är enkelt att konfigurera men erbjuder inte djupgående anpassningsmöjligheter, vilket vissa användare uppskattar för dess enkelhet.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Om anpassningsbarhet är viktigt vinner ClickUp. Stora team eller projekt som behöver specialiserade fält och instrumentpaneler kommer att uppskatta ClickUps flexibilitet. Todoist får dock poäng för dem som vill ha en snabb installation utan extra krusiduller.

3. Uppgiftsschemaläggning och återkommande uppgifter

Schemaläggning och återkommande uppgifter är dina dagliga nödvändigheter. Vem kan hålla ordning på din kalender?

ClickUp hanterar komplexa återkommande uppgifter och erbjuder start- och slutdatum. Med Gantt-diagram och synkronisering med Google Kalender ger det en visuell, integrerad tidsplan för projekt i alla storlekar.

Todoist utmärker sig med snabb, naturlig språkinmatning för uppgifter och påminnelser. Återkommande uppgifter är lätta att ställa in, men det saknas tidslinjevyer och detaljerad kalenderintegration.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Båda verktygen hanterar återkommande uppgifter, men på olika sätt. Todoist utmärker sig med snabb, naturlig uppgiftsinmatning och påminnelser, vilket är perfekt för personligt bruk. ClickUp tar hem titeln för avancerad, visuell schemaläggning och synkronisering mellan plattformar.

4. Teamsamarbete

Kommunikation kan avgöra ett projekts framgång eller misslyckande. Vem är den verkliga lagspelaren?

ClickUp integrerar chatt, uppgiftskommentarer, whiteboards och dokument på ett och samma ställe, så att konversationerna hålls direkt kopplade till arbetet. Du kan skapa uppgifter medan du samarbetar, vilket säkerställer att ingenting någonsin missas.

Todoist erbjuder uppgiftskommentarer och grundläggande delningsfunktioner, men saknar chatt eller avancerade samarbetsverktyg. Team behöver ofta separata appar för kommunikation i realtid.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner klart med sin allt-i-ett-kommunikationshub. Dess integrerade chatt- och kommentarsystem innebär att konversationer och arbete sker samtidigt.

5. AI-automatisering

Låt oss se vilket verktyg som har den smartaste assistenten.

ClickUp Brain gör mer än bara att skriva. Det sammanfattar uppgifter, transkriberar möten och svarar på projektspecifika frågor genom att skanna hela din arbetsyta, tack vare integrationer som ChatGPT. Det är en smart AI-assistent som verkligen känner till dina projekt.

Todoists AI-assistent föreslår deluppgifter, hjälper dig att hämta åtgärder från e-postmeddelanden och föreslår även filter. Det är praktiskt för att snabba upp uppgiftsinmatningen, men saknar mer avancerade automatiseringsfunktioner.

🏆 Vinnare: ClickUp tar ledningen med sin kraftfulla AI Brain som förstår hela din arbetsyta och ditt arbetsflöde. Todoists assistent är användbar för uppgiftshantering, men inte alls lika omfattande eller kontextmedveten.

📮ClickUp-insikt: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsområde och visar dig exakt vad du har att göra, baserat på hur brådskande och viktigt det är. På så sätt samlar ClickUp mer än fem appar i en enda superapp!

6. Prissättning

Låt oss vara ärliga. Kostnaden spelar roll! Både ClickUp och Todoist erbjuder olika prismodeller, så vilken ger dig mest valuta för pengarna?

ClickUp erbjuder ett gratisabonnemang med generösa funktioner, perfekt för enskilda personer eller små team. Betalda abonnemang börjar på överkomliga priser och utökas med mer avancerade funktioner och lagringsutrymme.

Todoist har också en gratisversion som är perfekt för grundläggande uppgiftshantering. Deras premiumplan låser upp funktioner som AI-assistans och etiketter till en rimlig månadskostnad.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Om du vill ha omfattande funktioner som AI-assistans med utrymme för tillväxt, erbjuder ClickUps differentierade prissättning och gratisplan mer värde. Men om du föredrar en minimal och tydlig uppgraderingsväg är Todoists prissättning lätt att förstå och budgetvänlig.

💡 Proffstips: Innan du byter till något av verktygen, prova deras kostnadsfria projektledningsfunktioner. Det sparar tid och pengar som du annars skulle lägga på att byta verktyg. När du bestämmer dig för att byta, börja långsamt och utforska funktionerna en i taget för att undvika att bli överväldigad.

ClickUp vs. Todoist på Reddit

Vill du höra från riktiga användare som har erfarenhet av dessa verktyg? Vi har vad du behöver. Vi har sökt igenom Reddit för att se vilken plattform användarna verkligen föredrar.

Först och främst, här är vad actuallifethings, en Reddit-användare, delade om ClickUp på r/clickup:

…ClickUp låter olika team i organisationen arbeta med det arbetsflöde de föredrar, men utifrån en centraliserad informationsstruktur. Med rätt struktur elimineras informationssilos mellan avdelningarna. När information uppdateras eller ändras i en avdelning, eftersom alla andra avdelningar hämtar information från samma ställe, uppdateras deras data samtidigt, även om de kanske ser på data på ett helt annat sätt. ClickUp är ett helt fantastiskt system. När det gäller prisvärdhet och användarvänlighet har jag aldrig sett något annat som kommer i närheten.

…ClickUp låter olika team i organisationen arbeta med det arbetsflöde de föredrar, men utifrån en centraliserad informationsstruktur. Med rätt struktur elimineras informationssilos mellan avdelningarna. När information uppdateras eller ändras i en avdelning, eftersom alla andra avdelningar hämtar information från samma ställe, uppdateras deras data samtidigt, även om de kanske ser på data på ett helt annat sätt. ClickUp är ett helt fantastiskt system. När det gäller prisvärdhet och användarvänlighet har jag aldrig sett något annat som kommer i närheten.

Nu ska vi ta reda på vad användare 822825 tycker om Todoist på r/todoist.

GillarNaturlig språkbehandlingVacker designStöd för tidsblockeringPålitlighetOgillar:Långsamma uppdateringar (jag antar att det är en avvägning mot tillförlitligheten, men det är ändå långsamt jämfört med de stora konkurrenterna)Begränsade funktioner, särskilt för kalendervyn (eftersom det är en ny funktion)Begränsad anpassningsbarhet (om du provar TickTick förstår du vad jag menar)Jag provade Todoist och TickTick och valde till slut Todoist på grund av fördelarna ovan.

GillarNaturlig språkbehandlingVacker designStöd för tidsblockeringPålitlighetOgillar:Långsamma uppdateringar (jag antar att det är en avvägning mot tillförlitligheten, men ändå långsamt jämfört med större konkurrenter)Begränsade funktioner, särskilt för kalendervyn (eftersom det är en nyfunktion)Begränsad anpassningsbarhet (om du provar TickTick förstår du vad jag menar)Jag provade Todoist och TickTick och valde till slut Todoist på grund av fördelarna ovan.

Vill du höra från någon som bytt verktyg? Här är vad en Reddit-användare, jthansen5072, säger om att välja ClickUp som ett alternativ till Todoist.

Jag har nyligen bytt från Todoist till ClickUp och är mycket nöjd med bytet... Med ClickUps kostnadsfria plan får jag allt jag behöver och många fler funktioner än jag hade med Todoists betalda plan (förutom två funktioner som förmodligen kommer att läggas till i ClickUp snart, men som jag ändå kan klara mig utan). Det finns en viss inlärningskurva med ClickUp, men när man väl behärskar det blir programmet (enligt min erfarenhet) mycket enkelt, snabbt och intuitivt. Jag är en mycket nöjd ClickUp-användare och rekommenderar det varmt för personlig uppgiftshantering...

Jag har nyligen bytt från Todoist till ClickUp och är mycket nöjd med bytet... Med ClickUps gratispaket får jag allt jag behöver och många fler funktioner än jag hade med Todoists betaltjänst (förutom två funktioner som förmodligen kommer att läggas till i ClickUp snart, men som jag ändå kan klara mig utan). Det finns en viss inlärningskurva med ClickUp, men när man väl behärskar det blir programmet (enligt min erfarenhet) mycket enkelt, snabbt och intuitivt. Jag är en mycket nöjd ClickUp-användare och rekommenderar det varmt för personlig uppgiftshantering...

Så där har du det. Verkliga användare som delar med sig av sina ärliga erfarenheter och hjälper dig att få en känsla för vilken uppgiftshanteringsprogramvara som bäst passar dina behov.

Vilket uppgiftshanteringsverktyg är bäst?

Efter en episk duell, vilken uppgiftshanteringsprogramvara segrade?

Tja, ClickUp tar helt klart hem mästerskapstiteln.

Varför? För att det innehåller avancerade funktioner för uppgiftshantering, automatisering, arbetsbelastningshantering, tidrapportering, kompetent AI-support och flexibel prissättning, allt på ett och samma ställe. Oavsett om du leder ett team eller arbetar mot personliga mål, ger ClickUps mångsidighet och djup det en fördel.

Det betyder inte att Todoist inte är en värdig konkurrent. Det utmärker sig med sin rena design och naturliga språkinmatning, lämpligt för dem som vill ha enkel produktivitet utan att bli överväldigade.

Men för dem som längtar efter ett fullfjädrat verktyg som växer med dina behov, vinner ClickUp varje gång. Vill du prova själv? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!