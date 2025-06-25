Hur man använder Perplexity AI för att generera bilder på WhatsApp

Om du är här har du förmodligen hört talas om Perplexity, kanske till och med använt det och gillat det... precis som den här Reddit-användaren som knappt kunde dölja sin entusiasm.

Jag provade Perplexity på WhatsApp idag – det är fantastiskt! Snabba svar, senaste informationen, sammanfattningar, allt via chatt.

För många är det det självklara verktyget för att verifiera och faktagranska information utan att manuellt behöva gå igenom hundratals sökresultat.

Perplexity AI är kraftfullt även som fristående program, men att använda det på WhatsApp öppnar också upp för en rad möjligheter.

För WhatsApp-användare, särskilt marknadsförare, blir det ett praktiskt sätt att öka engagemanget.

Med WhatsApps öppningsfrekvens på 98 % kan du med minimal ansträngning uppnå högre avkastning genom att skicka AI-genererade bilder eller kortfattade svar via en WhatsApp-bot. Det är en effektiv metod för att skapa visuellt innehåll, hantera snabba frågor och generera bilder som driver till handling.

I den här artikeln visar vi dig hur du använder Perplexity AI för att generera bilder på WhatsApp, från att konfigurera systemet till att skicka ditt första meddelande.

Vad är Perplexity AI och varför använder WhatsApp-användare det?

Perplexity AI är en AI-driven sökassistent som kombinerar enkelheten hos en chattbot med djupet hos en sökmotor. Den ger snabba, konversationsbaserade svar på komplexa frågor, baserade på realtidsdata och källhänvisningar.

Nu när det fungerar direkt i WhatsApp kan användarna få samma kraftfulla stöd utan att behöva byta app.

Du kan använda den här funktionen för en rad olika uppgifter: hantera kundchattar, skapa visuellt innehåll eller snabbt faktagranska data, allt inom din WhatsApp-konversation.

Här är några exempel på vad folk frågar Perplexity på WhatsApp: 📌 ”Visa mig en sammanfattning av de senaste recensionerna av iPhone” 📚 ”Översätt denna paragraf till franska” 🚀 ”Skapa en bild av en raketuppskjutning i akvarellstil”

Istället för att söka i olika flikar eller kopiera länkar ger Perplexity dig svaret direkt där du redan chattar.

Här är vad som utmärker den:

Faktagranskade svar med synliga källhänvisningar så att användarna kan verifiera informationen.

Realtidsdata från webben , så att din kunskap alltid är aktuell

Bildgenerering, kodgenerering och multimodal support för visuella eller textbaserade inmatningar (via Pro-planen)

Sammanfattning av komplexa artiklar, långa dokument och spridda anteckningar

Sömlös uppföljning inom samma nya chatt, vilket gör upplevelsen naturlig.

Projektorganisation och analys för att hitta intressanta insikter

Varför använda AI-genererade bilder på WhatsApp?

När Forever Liss började skicka multimediameddelanden till kunder som hade övergivit sina varukorgar ökade deras återvinningsgrad med 24,6 %. Varumärket gjorde shoppingen snabbare och mer engagerande genom att kombinera chatbot-automatisering med WhatsApp-bilder, roliga fakta och produktlänkar.

Denna fallstudie visar hur viktigt mediemeddelanden är för marknadsföring på WhatsApp. Kunderna reagerar bättre på visuella uppmaningar, särskilt när de kombineras med direktchatt och automatisering på WhatsApp.

För soloprenörer, designers och små team är det inte alltid möjligt att skapa dessa bilder manuellt. Det är där AI-bildgeneratorer som Perplexity AI kommer till hjälp genom att låta dig snabbt skapa anpassade bilder som passar ditt varumärke och personalisera dina kampanjer.

Med Perplexity AI på WhatsApp kan användare enkelt skapa:

🤩 Produktens höjdpunkter för katalogdelning

📝 Informativa bilder för utbildnings- eller handledningsinnehåll

💬 Citatkort eller annonsbanners

⏰ Påminnelser om evenemang eller tidsbegränsade erbjudanden

🎨 Visuella svar på enkla frågor eller vanliga frågor

Hur man använder Perplexity AI för att generera bilder på WhatsApp

Det är förvånansvärt enkelt att komma igång med Perplexity AI på WhatsApp, eftersom du inte behöver ladda ner några extra appar eller göra besvärliga inloggningar. Följ dessa steg för att konfigurera ditt AI-verktyg för sociala medier:

Steg 1: Konfigurera Perplexity AI på WhatsApp

Det tar mindre än en minut att komma igång:

Spara det officiella Perplexity-numret: +1 (833) 436-3285

Eller klicka här för att öppna Perplexity direkt på WhatsApp: wa.me/18334363285

Öppna WhatsApp och leta upp kontakten i din lista.

Starta en ny chatt och skicka ditt första meddelande

Du behöver varken ett Perplexity-konto, lösenord eller några extra appar. Allt du behöver är en aktiv internetanslutning och WhatsApp.

Steg 2: Skapa bilder med Perplexity AI på WhatsApp

När din WhatsApp-chatt med Perplexity är konfigurerad kan du direkt börja skapa bilder.

För att skapa bilder skickar du bara en prompt som beskriver vad du vill ha. Perplexity förstår naturligt språk, så du behöver inte använda tekniska termer. Här är några exempel du kan prova:

”Skapa en bild av en katt som bär en rymdhjälm”

”Skapa en bild av en futuristisk stad med flygande bilar”

”Skapa en bild av en mysig fjällstuga vid solnedgången”

”Skapa en bild av en anteckningsbok med handskrivna anteckningar på ett träbord”

”Skapa en bild av en strandfest på natten med lyktor”

Dessa AI-genererade bilder levereras direkt i din WhatsApp-botkonversation. Du kan använda dem i din innehållskalender, presentationsmaterial, produktmodeller eller till och med för personliga kreativa projekt.

💡 Proffstips: Perplexity AI på WhatsApp kan också ge koncisa och korrekta svar, hjälpa till med snabb research och lösa vardagsproblem, allt inom en enda chatt. Du kan faktagranska, sammanfatta ämnen eller få steg-för-steg-vägledning utan att byta app.

Tips för bättre bildgenerering med Perplexity på WhatsApp

Vill du få ut det mesta av Perplexity AI:s bildgenerering på WhatsApp? Här är några tips som hjälper dig att skapa bättre uppmaningar och få mer relevanta resultat:

Lägg till stil- eller inställningssignaler : Be om stilar som "akvarell", "minimalistisk" eller "pixelkonst". Exempel : "Skapa en bild av en strand i pastellfärger med retrofilter".

Exempel: "Skapa en bild av en strand i pastellfärger med retrofilter"

Använd uppföljningsfrågor

Om den första bilden inte blir helt rätt kan du förfina den genom att säga ”gör den mer färgglad” eller ”lägg till en solnedgång i bakgrunden” i samma WhatsApp-chatt.

Be om flera alternativ

Du kan säga "generera tre olika versioner av en neonbelyst stadsgata på natten" för att få variation. Observera dock att Perplexity endast kan skicka en bild åt gången som svar på din uppmaning.

Ange format eller syfte

Ange om det är för ett inlägg på sociala medier, en bild eller en WhatsApp-status så att AI-assistenten bättre kan förstå vilken layout du behöver.

🧠 Visste du att? Med över 2 miljarder aktiva användare dominerar WhatsApp den globala meddelandehanteringen – men det är inte bara smidigt att skicka meddelanden. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda WhatsApp. Att vara medveten om dem hjälper dig att chatta smartare (eller byta om det behövs).

Begränsningar vid användning av Perplexity AI för bilder på WhatsApp

Det är spännande att generera bilder med Perplexity AI direkt i WhatsApp, men några begränsningar kan bromsa dig.

WhatsApps teckenbegränsning kan förkorta uppmaningar eller svar, vilket ibland påverkar detaljerna eller tydligheten i din bildförfrågan.

Perplexity kan inte skapa diagram, infografik eller lagerbaserade visuella tillgångar, så det är begränsat till enskilda, fristående bilder .

Utan tydliga stil- eller motivangivelser kan bilderna kännas generiska eller sakna kreativ variation.

Du kan inte styra upplösningen , bildstorleken eller filformatet, vilket kan begränsa hur du använder bilderna i designprojekt.

För nischade eller tekniska frågor kan bildens noggrannhet minska eftersom Perplexity förlitar sig på allmänna webbkällor snarare än specialiserade databaser.

Använd ClickUp för att effektivisera dina AI-bildprojekt

Osammanhängande verktyg dödar momentum.

När ditt teams kreativa idéer finns i ett verktyg, feedback i ett annat och uppgifter i ett tredje, stannar projekten upp, du tappar bort sammanhanget, deadlines skjuts upp och samarbetet blir reaktivt istället för proaktivt.

Om du använder Perplexity AI på WhatsApp för att generera bilder, men lagrar uppmaningar i Google Docs och samlar in feedback via e-post, kommer ditt team att ha svårt att hänga med och hålla sig synkroniserade.

ClickUp samlar allt detta på ett ställe och håller dina AI-drivna design- och marknadsföringsarbetsflöden organiserade, samarbetsinriktade och snabba.

Brainstorma, skapa och dela bilder med ClickUp Whiteboards och ClickUp Brain.

Börja med en ClickUp Whiteboard. Låt oss säga att du planerar bilder för en produktlansering. Du skissar upp några idéer tillsammans med ditt team, lägger in några inspirationsbilder och skriver sedan följande prompt för ClickUp Brain:

”Skapa en bild av en smartklocka som svävar över en glödande stadssilhuett på natten.”

Prova ClickUp Brain gratis Skapa bilder på några sekunder och håll hela din kreativa pipeline igång med ClickUp Brain.

ClickUp Brain genererar inte bara bilder. Det ansluter till dina dokument, uppgifter och kommunikation, så att du kan ställa frågor baserade på data från din arbetsyta, till exempel ”Hur ser det ut med bilderna på vår hemsida?” eller ”Sammanfatta all feedback på bilderna från veckans granskning. ”

Börja använda ClickUp Brain idag Anslut din AI-bildgenereringsprocess till dina arbetsflöden i en app med hjälp av ClickUp Brain.

Här är en kort video om hur du kan använda ClickUp Brain från idé till genomförande för din kampanj:

Vill du diskutera de genererade bilderna mer ingående? Öppna ClickUp Chat bredvid din idétavla.

Du och din designer kan omedelbart granska bilden, ge feedback via kommentarer och till och med omvandla dessa kommentarer till tilldelningsbara uppgifter. Det är lika enkelt som att använda Perplexity AI på WhatsApp, men med hela det kreativa arbetsflödet inkluderat.

Ge feedback på genererade bilder och omvandla den till genomförbara uppgifter via Clickup Chat

Inför AI-bilder i projektets arbetsflöde med ClickUp Tasks

Spåra varje bild från utkast till slutversion med anpassade statusar, deadlines och ansvariga personer med hjälp av ClickUp Tasks

När du har genererat din bild med Perplexity AI laddar du bara upp den till den relaterade uppgiften i ClickUp för en smidig designprojektledning.

Låt oss säga att du skapar tre sociala bilder för ett blogginlägg. Du släpper varje bild i uppgiften, taggar din copywriter för att granska bildtexterna och anger ett slutdatum för publicering.

Om feedback kommer in förblir kommentarerna kopplade till bilden.

Med ClickUp Tasks slipper du förvirring, dubbelarbete och funderingar som "Vilken version använder vi?".

💡 Proffstips: Du kan också använda ClickUps inbyggda korrekturverktyg för att kommentera bilder, videor och PDF-filer och arbeta med dem asynkront. Bifoga bara önskad fil i en kommentar till respektive ClickUp-uppgift. Öppna filen och klicka på Lägg till kommentar längst upp till höger. Lämna tilldelade kommentarer genom att klicka på önskade ställen i den visuella filen!

Kommentera multimediefiler, såsom bilder, videor och PDF-filer, för förbättrat samarbete med hjälp av Proofing i ClickUp.

Skapa enhetlighet i ditt arbete med ClickUp AI Agents

När dina AI-bildprojekt växer ökar också behovet av konsistens. Det är där ClickUp Autopilot Agents kommer in och erbjuder premiumfunktioner som förbättrar ditt arbetsflöde.

Skapa anpassade AI-autopilotagenter för att hantera komplexa arbetsflöden i ditt ClickUp-arbetsområde.

Dessa AI-drivna agenter arbetar i din arbetsyta och utför smarta åtgärder baserat på utlösare. 📌 Till exempel:

När någon laddar upp en Perplexity-genererad bild till en uppgift kan en Autopilot Agent automatiskt tagga uppgiften som "Redo för granskning" och tilldela den till den kreativa ledaren.

När teammedlemmarna har lämnat kommentarer i en chattråd kan agenten sammanfatta feedbacken och logga den som en checklista i bilduppgiften.

När du skapar ett nytt AI-konstdokument kan det automatiskt länkas till motsvarande kampanjmapp och delas med medarbetare.

👀 Rolig fakta: Den första datorgenererade bilden dök upp 1963. Det var en enkel handmodell skapad av datorgrafikpionjären Ivan Sutherland med hjälp av Sketchpad – föregångaren till moderna designverktyg.

Spara och återanvänd dina AI-prompter med ClickUp Docs.

Spara dina AI-prompter för återanvändning i ClickUp

Istället för att låta bra bildförslag försvinna i din WhatsApp-historik kan du spara dem i ett delat ClickUp Doc.

Spara, organisera och dela dina bästa bildprompter eller kreativa briefs med live-samarbete med ClickUp Docs

Om din kampanj till exempel använder en enhetlig visuell stil, som ”platta designikoner av distansarbetande team”, kan du bygga ett promptbibliotek kring den som ditt team kan använda när som helst.

Du kan till och med tilldela en uppgift: ”Uppdatera semesterkampanjbilden med hjälp av förra årets prompt, men med årets varumärke.”

👀 Rolig fakta: Du kan också spara (och återanvända) enskilda eller privata uppmaningar för dig själv direkt i ClickUp Brain. Gå till Sparade uppmaningar och klicka på Lägg till uppmaning. Skriv sedan in dina instruktioner och gör dem privata.

Förvirrad? Inte längre med ClickUp

Att skapa visuellt innehåll behöver inte längre innebära att hoppa mellan designverktyg, långa e-postkedjor eller långsamma feedbackloopar. Med Perplexity AI på WhatsApp kan du generera bilder som fångar uppmärksamheten genom att bara skicka ett meddelande.

Men fantastiska bilder är bara början. ClickUp förvandlar dina AI-genererade bilder till verkliga resultat. Med funktioner som ClickUp Brain, Whiteboards, AI Agents och Docs kan du centralisera dina uppmaningar, automatisera arbetsflöden och hålla alla på samma sida från koncept till lansering.

Är du redo att effektivisera din kreativa process från idé till publicering? Registrera dig för ClickUp nu!