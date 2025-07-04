De bästa Workvivo-alternativen för medarbetarengagemang 2025

Du valde Workvivo eftersom du trodde att det skulle vara din allt-i-ett-plattform för medarbetarupplevelser. Men nu känns det mer som en digital anslagstavla än en riktig engagemangshubb.

Låter det bekant? Det är inte ditt fel.

Många team växer ur sina kommunikationsplattformar och börjar längta efter något enklare, smartare och roligare att använda.

Kanske behöver du ett verktyg som är mer intuitivt, mer socialt eller enklare att använda när du samarbetar med dina distansarbetare. Om Workvivo känns splittrat istället för enkelt, förtjänar du något bättre.

Den goda nyheten? Det finns kraftfulla alternativ till Workvivo som gör allt enkelt för dig på en enda plattform. Och ja, vi har gjort allt researcharbete så att du slipper.

Varför välja alternativ till Workvivo?

Workvivo har hjälpt många organisationer att skapa en digital plattform för att öka medarbetarnas engagemang. Men det som fungerade för ett år sedan kan nu kännas klumpigt, begränsat eller främmande för hur dina medarbetare arbetar och kommunicerar.

👀 Visste du att? Den globala andelen engagerade medarbetare har sjunkit till 21 %, och det är cheferna som upplever den största nedgången.

Du bör välja ett alternativ till Workvivo om du vill:

Avancerade engagemangsfunktioner: Vissa plattformar erbjuder bättre funktioner för medarbetarengagemang och robusta analysfunktioner som hjälper dig att förstå och motivera din personal.

Smidigare integrationer: Alternativen kan erbjuda smidigare integration med din befintliga Alternativen kan erbjuda smidigare integration med din befintliga interna kommunikationsprogramvara , verktyg från tredje part och externa appar.

Användarvänligt gränssnitt: Ett mer intuitivt och användarvänligt gränssnitt kan öka acceptansen och underlätta den dagliga användningen för alla anställda, inklusive distansarbetare.

Flexibel anpassning: Andra plattformar erbjuder fler anpassningsalternativ, så att du kan skräddarsy kommunikationen efter dina specifika behov.

Bättre mobil support: Alternativen kan erbjuda överlägsen support för mobila enheter, vilket gör det lättare för frontlinjepersonal och distansarbetare att hålla sig engagerade.

💡 Proffstips: Innan du byter verktyg, diskutera med ditt team och kartlägg de problem ni vill lösa. Detta hjälper er att filtrera bort ovidkommande information och välja de viktigaste funktionerna som stämmer överens med HR-strategier och medarbetarnas preferenser.

Workvivo-alternativ i korthet

Har du inte tid att gå igenom varje verktyg separat? Här är en snabb översikt över alla Workvivo-alternativ och deras användningsområden:

Verktygets namn Användningsfall Bäst för Priser ClickUp Allt-i-ett-plattform för arbetshantering och teamsamarbete Team som söker en flexibel, uppkopplad arbetsplats för att hantera arbete, kommunikation och engagemang Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 7 $/användare/månad Microsoft Teams Videofokuserat teamsamarbete inom Microsofts ekosystem Team som redan använder Microsoft 365 och söker integrerade videokonferenser, meddelanden och fildelning Gratis; betalda abonnemang från 4 $/månad per användare Workplace från Meta Sociala medier-inspirerat medarbetarengagemang Digitala team som vill ha en informell kommunikationsplattform för alla anställda, liknande sociala medier. Betalda abonnemang från 4 $/månad per användare Slack Snabbt tempo i teamarbete och samarbete via snabbmeddelanden Professionella som prioriterar kommunikation i realtid, med fokus på kanaler, snabbmeddelanden och smarta integrationer. Gratis; betalda abonnemang från 8,75 $/månad per användare Microsoft Viva Engage Medarbetargemenskaper inom Microsoft 365-ekosystemet Företag med Microsoft 365, med fokus på att bygga gemenskap och öka medarbetarnas engagemang Betalda abonnemang från 2 $/månad per användare Connecteam Hantera team utan fasta arbetsplatser med en mobil-först-strategi Frontlinje- och distansarbetsgrupper som söker en enkel plattform för kommunikation och uppgiftshantering Gratis; betalda abonnemang från 35 $/månad Jostle Kulturdriven kommunikation och erkännande av medarbetare Företag som vill förbättra medarbetarnas sammanhållning, erkännande och interna kultur med en lättanvänd plattform. Anpassad prissättning Staffbase Omnikanalskommunikation med medarbetarna Företag med distribuerade, globala team som söker en centraliserad plattform för kommunikation över flera kanaler. Anpassad prissättning Sociabble Multikanalkommunikation och innehållsdistribution Stora eller icke-kontorsbaserade arbetsstyrkor som vill distribuera innehåll över olika kontaktpunkter Anpassad prissättning LumApps AI-driven personlig kommunikation Företag som vill ha ett flexibelt, centraliserat intranät med AI-driven innehåll och kommunikation Anpassad prissättning Blink Medarbetarengagemang med fokus på frontlinjen Frontlinjeanställda utan skrivbord som behöver offlineåtkomst och kommunikationsverktyg i realtid Gratis; betalda abonnemang från 4,50 $/månad per användare Simpplr AI-driven enhetlig medarbetarupplevelse Företag som vill ha en engagemangsplattform som centraliserar kommunikation och kunskapsdelning med personalisering. Anpassad prissättning Firstup Automatiserad, AI-driven medarbetarkommunikation Företag som vill automatisera och anpassa kommunikationen mellan medarbetarna i stor skala med datadrivna beslut. Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

🧠 Rolig fakta! En mer detaljerad kommunikation på arbetsplatsen gör att medarbetarna känner sig nästan fem gånger mer produktiva!

De bästa Workvivo-alternativen att använda

Alla programvaror för medarbetarengagemang är inte lika, och det är bra. Beroende på ditt teams storlek, stil och uppsättning kan det rätta verktyget se väldigt olika ut.

Låt oss hitta det bästa alternativet för dig.

1. ClickUp (Allt-i-ett-plattform för arbetshantering och teamsamarbete)

Upplev kraften i AI-driven, integrerad chatt. Svara på repetitiva frågor, automatisera dagliga och veckovisa rapporter, sortera och tilldela meddelanden och mycket mer med ClickUp Autopilot Agents.

Om du är trött på att jaga produktivitetshackar som aldrig fungerar är ClickUp den uppgradering ditt team förtjänar.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, omdefinierar projektledning genom att göra kommunikation, samarbete och engagemang bland medarbetarna enkelt och, vågar vi säga, faktiskt roligt!

Låt oss börja med ClickUp Chat, nervcentret för konversationer i realtid. Oavsett om du brainstormar med ett projektteam, delar uppdateringar med din avdelning eller publicerar företagsomfattande meddelanden, håller Chat allt organiserat på ett ställe.

Skapa chattkanaler för alla ämnen, team eller initiativ och håll alla informerade utan att behöva söka igenom e-postmeddelanden eller växla mellan olika verktyg. Bonus! Du kan tilldela uppgifter direkt från chattarna. Du behöver inte förlänga din att göra-lista ytterligare!

Förenkla kommunikationen, öka engagemanget och hantera hela teamets arbete i en sammankopplad arbetsyta med ClickUp.

Nu när du chattar smart kan du omvandla dessa konversationer till handling med ClickUp Tasks. Tilldela uppgifter, sätt prioriteringar, bifoga dokument och spåra framsteg, allt i en elegant, anpassningsbar arbetsyta.

Med över 15 vyer, såsom listor, Kanban-tavlor, kalendrar och tidslinjer, anpassar sig ClickUp efter ditt arbetsflöde, inte tvärtom.

Trött på den klassiska ursäkten ”Oj, jag missade ditt meddelande”? @mentions i uppgifter, dokument och till och med whiteboards gör det enkelt att ge feedback, ställa frågor eller tagga kollegor direkt där arbetet utförs.

Förfina ditt skrivande, sammanfatta konversationer, få information om arbetsytan i realtid och transkribera dina möten med ClickUp Brain.

Behöver du en extra hjärna i teamet? Möt ClickUp Brain, din AI-drivna teamkamrat.

Den sammanfattar dokument och konversationer, utarbetar svar, hämtar policyer och svarar till och med på arbetsplatsspecifika frågor.

Det transkriberar till och med dina röst- och videomöten så att du aldrig missar något. Det är perfekt för onboarding, distansarbetande team eller alla som värdesätter sin tid (dvs. alla). Med ClickUp Brain behöver du inte 10 olika appar för att uppnå dina samarbetsmål.

När det gäller dokumentation är ClickUp Knowledge Management din alltid uppdaterade interna hubb.

Lagra HR-policyer, SOP:er, introduktionsguider och mycket mer på en sökbar, samarbetsinriktad plattform. Den fungerar som ett levande, socialt intranät – byggt för att växa tillsammans med ditt team och din kunskapsbas.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain direkt i ClickUp Docs för att omedelbart skapa anpassade dokument och samarbeta med ditt team för att samla in feedback i realtid.

Hitta, lagra, dela och uppdatera företagets kunskap gemensamt med ClickUp Knowledge Management.

Och när du behöver få konkret feedback från dina medarbetare? ClickUp Forms gör det enkelt. Genomför pulsundersökningar, samla in anonym feedback, beröm bra arbete eller kolla bara stämningen med snabba omröstningar.

Du kan till och med automatisera uppföljningar, varna chefer och omvandla svar till uppgifter. Det innebär att du inte bara lyssnar utan också agerar på det som är viktigt.

Samla in feedback från medarbetarna, genomför pulsundersökningar, samla in idéer och följ teamets stämning med ClickUp Forms.

Om du vill gå bortom enkelriktad kommunikation och verkligen arbeta tillsammans är detta rätt plats att göra det på.

ClickUps bästa funktioner

Eliminera repetitiva uppgifter som påminnelser, statusuppdateringar och skapande av deluppgifter med ClickUp Automations.

Spåra tiden som läggs på varje uppgift med ClickUp Project Time Tracking och håll dina kontors- och distansarbetare samordnade.

Visualisera framsteg och engagemang genom anpassade ClickUp-instrumentpaneler med insikter i realtid.

Hitta vad som helst, var som helst, med ClickUp Connected Search i hela ditt arbetsutrymme.

Integrera med över 1000 verktyg från tredje part, såsom Slack, Zoom, Google Kalender och många fler.

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare kan uppleva en viss inlärningskurva.

Mobilappen kan ha begränsade visningar jämfört med datorappen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Krijn E., kreativ chef på Flying Kiwi, säger:

…vi har provat många olika verktyg för projektledning och intern kommunikation, men ClickUp är det enda som uppfyller alla våra krav. Det är smart, innovativt och otroligt välorganiserat. Oavsett om det gäller att hantera uppgifter, följa upp framsteg eller hålla teamet synkroniserat, så gör ClickUp allt detta på ett smidigt sätt…

…vi har provat många olika verktyg för projektledning och intern kommunikation, men ClickUp är det enda som uppfyller alla våra krav. Det är smart, innovativt och otroligt välorganiserat. Oavsett om det gäller att hantera uppgifter, följa upp framsteg eller hålla teamet synkroniserat, så gör ClickUp allt detta på ett smidigt sätt…

2. Microsoft Teams (bäst för videosamarbete i team)

via Microsoft Teams

Om ditt team redan använder Microsofts ekosystem är Microsoft Teams ett självklart val. Det förenar kommunikation, samarbete och engagemang.

Från HD-videosamtal till realtidsmeddelanden och dokumentdelning – Teams erbjuder en centraliserad arbetsplats med effektiva verktyg för samarbete på distans. Dessutom underlättar Microsoft 365 och verktyg för medarbetarengagemang som Viva Engage samarbetet.

Microsoft Teams bästa funktioner

Organisera konversationer efter kanaler för team, avdelningar eller projekt.

Håll videosamtal, dela skärmar och spela in möten för enkel samarbete på distans.

Samarbeta i Word-, Excel- eller PowerPoint-filer utan att lämna appen.

Använd Teams Phone för smart, enhetlig telefoni och röstkommunikation.

Begränsningar i Microsoft Teams

Kommer med en brant inlärningskurva

Gränssnittet kan ibland vara buggigt.

Priser för Microsoft Teams

Gratis för alltid

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (över 15 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Teams?

En recension på Capterra lyder:

Det finns en inlärningskurva när du först börjar använda Microsoft Teams. Det tar lite tid att vänja sig vid gränssnittet, eftersom det har många funktioner samlade på en och samma plattform.

Det finns en inlärningskurva när du först börjar använda Microsoft Teams. Det tar lite tid att vänja sig vid gränssnittet, eftersom det har många funktioner samlade på en och samma plattform.

3. Slack (Bäst för snabbt teamarbete och samarbete)

via Slack

Slack passar team som förlitar sig på snabbmeddelanden, realtidssamarbete och smarta integrationer. Det samlar människor, projekt och arbetsflöden på en central plats som är utformad för effektivitet och smidighet.

Det erbjuder organiserade kommunikationskanaler, enkelt samarbete via Slack Connect och integrationer med över 2 600 appar. Detta hjälper ditt team att arbeta snabbt och hålla sig samordnat, utan att e-postmeddelanden skapar oordning.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer med kanaler för team, projekt eller ämnen.

Använd huddles, klipp eller snabbmeddelanden för samarbete i realtid.

Sök igenom alla meddelanden och filer med Slacks AI-drivna sökfunktion.

Automatisera repetitiva uppgifter med Workflow Builder och Slack AI.

Slacks begränsningar

Det kan bli dyrt för större organisationer.

I gratisversionen begränsas meddelande- och filhistoriken till 90 dagar.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 34 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

En recension på Reddit lyder:

Jag använder Slack för kunder och tycker att det är effektivt. Den avslappnade atmosfären hjälper, och projektfunktionerna håller ordning på saker och ting. Det är utmärkt för att hantera uppgifter när man är på språng.

Jag använder Slack för kunder och tycker att det är effektivt. Den avslappnade atmosfären hjälper, och projektfunktionerna håller ordning på saker och ting. Det är utmärkt för att hantera uppgifter när man är på språng.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsplats kan ändra på det. Prova ClickUp Brain. Det ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder, så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

4. Microsoft Viva Engage (bäst för Microsoft 365-centrerade medarbetargemenskaper)

via Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Engage, som ursprungligen hette Yammer, är Microsofts version av ett modernt socialt nätverk på företagsnivå, utformat för att föra samman medarbetare oavsett var de arbetar.

Det hjälper dig att bygga en gemenskap, koppla samman ledningen med medarbetarna och främja centraliserad kommunikation. Det integreras direkt med Microsoft 365-verktyg som Microsoft Teams, SharePoint och Outlook, vilket gör det enkelt att integrera engagemang i ditt teams dagliga arbetsflöde.

Microsoft Viva Engages bästa funktioner

Skapa intressebaserade gemenskaper för informella interaktioner och kunskapsdelning.

Koppla samman medarbetare och ledning genom Leadership Corner och liveevenemang.

Dela expertis och uppdateringar med hjälp av Storylines, Campaigns och Answers i Viva.

Använd Microsoft Copilot för AI-genererat innehåll och konversationsstartare.

Begränsningar i Microsoft Viva Engage

Begränsade avancerade anpassningsalternativ

Kräver ytterligare licensiering för premiumfunktioner som Copilot och Analytics.

Priser för Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/månad per användare

Microsoft Viva Workplace Analytics och medarbetarfeedback: 6 USD/månad per användare

Microsoft Viva Suite: 12 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Viva Engage

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Viva Engage?

En recension på Capterra lyder:

Jag har ett företagsabonnemang på Microsoft 365, och Viva integreras smidigt med många av dess komponenter, vilket gör att jag enkelt kan utnyttja arbete som ursprungligen gjorts för ett visst ändamål och tillämpa det på framtida behov.

Jag har ett företagsabonnemang på Microsoft 365, och Viva integreras smidigt med många av dess komponenter, vilket gör att jag enkelt kan utnyttja arbete som ursprungligen gjorts för ett visst ändamål och tillämpa det på framtida behov.

5. Connecteam (bäst för hantering av team utan fasta arbetsplatser)

via Connecteam

Connecteam är en mobilplattform som är utvecklad för företag med frontlinjepersonal, personal utan fasta arbetsplatser eller distansarbetare som behöver ett enkelt verktyg för kommunikation, uppgiftshantering och engagemang.

Det är särskilt effektivt för företag som vill ersätta e-post, kalkylblad och flera appar med en enda enhetlig plattform. Oavsett om det handlar om att dela uppdateringar, spåra tid eller samla in feedback, hjälper Connecteam dig att hålla din teamledning synkroniserad.

Connecteams bästa funktioner

Skapa scheman för medarbetarna, företagsuppdateringar, meddelanden och evenemang – allt i en och samma kommunikationshub.

Använd säker chatt för personliga, grupp- eller företagsomfattande snabbmeddelanden.

Digitalisera den dagliga verksamheten med checklistor, formulär och verktyg för rapportering i realtid.

Använd GPS-spårning och förenkla lönehanteringen med inbyggda verktyg.

Begränsningar för Connecteam

Begränsade funktioner i gratisversionen

Kommer med en initial inlärningskurva

Priser för Connecteam

Small Business Plan: Gratis för alltid för upp till 10 användare

Grundläggande: 35 $/månad

Avancerat: 59 $/månad

Expert: 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

En recension på Capterra lyder:

Sammantaget har jag haft en fantastisk upplevelse med Connecteam. Det har gett struktur och tydlighet i vår dagliga verksamhet och gjort teamkommunikationen smidigare än någonsin. Från tidrapportering till uppgifter och uppdateringar finns nu allt på ett ställe. Det har verkligen hjälpt oss att hålla ordning och hålla kontakten, särskilt under hektiska arbetspass.

Sammantaget har jag haft en fantastisk upplevelse med Connecteam. Det har gett struktur och tydlighet i vår dagliga verksamhet och gjort teamkommunikationen smidigare än någonsin. Från tidrapportering till uppgifter och uppdateringar finns nu allt på ett ställe. Det har verkligen hjälpt oss att hålla ordning och hålla kontakten, särskilt under hektiska arbetspass.

6. Jostle (Bäst för kulturdriven medarbetarkommunikation)

via Jostle

Om du letar efter en enklare, visuellt tilltalande plattform som samlar distans-, kontors- och frontlinjeteam i ett digitalt utrymme, kan Jostle vara något för dig. Det fokuserar på att underlätta intern kommunikation och erkännande av medarbetare.

Det hjälper alla att känna sig informerade, uppkopplade och uppskattade, oavsett var de arbetar. Med ett gränssnitt som liknar sociala medier och utan installationsavgifter hjälper Jostle team att snabbt samordna sig utan teknisk överbelastning.

Jostles bästa funktioner

Dela nyheter, uppdateringar och evenemang med riktade meddelanden för att hålla alla informerade.

Använd JostleTV för att streama viktiga uppdateringar till pausrum och fabriksgolv.

Uppmärksamma prestationer och fira milstolpar med meddelanden och evenemang som visar uppskattning för medarbetarna.

Organisera resurser och policyer i ett sökbart bibliotek för enkel åtkomst.

Övervinna begränsningar

Sökfunktionen kan vara inkonsekvent.

Begränsade avancerade anpassningsalternativ

Jostle-prissättning

Gratisversion tillgänglig

Anpassade priser för ytterligare funktioner

Jostle-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jostle?

En recension på G2 lyder:

Det enda negativa jag kan komma på är egentligen mer en personlig irritation – inkonsekvensen i sökresultaten. Ibland måste man trycka på , andra gånger måste man klicka på förstoringsglasikonen och ytterligare andra gånger dyker snabba sökresultat upp medan man skriver.

Det enda negativa jag kan komma på är egentligen mer en personlig irritation – inkonsekvensen i sökresultaten. Ibland måste man trycka på , andra gånger måste man klicka på förstoringsglasikonen och ytterligare andra gånger dyker snabba sökresultat upp medan man skriver.

7. Staffbase (Bäst för omnikanal-kommunikation med anställda)

via Staffbase

Staffbase passar globala team som behöver konsekvent och effektiv kommunikation över flera kanaler. Det centraliserar allt från intranätuppdateringar och mobilaviseringar till e-postkampanjer och digital skyltning i en enda kommunikationsplattform.

Dess mobilinriktade strategi och Microsoft 365-integrationer gör det särskilt användbart för att hålla frontlinje- och distansanställda uppkopplade och informerade.

Staffbases bästa funktioner

Skicka meddelanden via mobilapp, e-post, SMS, intranät och digital skyltning, allt på en och samma plattform.

Anpassa kommunikationen för globala team med flerspråkigt stöd och lokala redaktörer.

Planera, genomför och mät kampanjer med hjälp av redaktionella kalendrar.

Analysera engagemang och kommunikationens inverkan med omfattande personalanalyser och värmekartor.

Staffbases begränsningar

Det kan vara för dyrt för mindre team.

Saknar vissa avancerade funktioner som finns hos konkurrenterna.

Priser för Staffbase

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Staffbase

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Staffbase?

En recension på G2 lyder:

En av dess största styrkor är det användarvänliga gränssnittet. Även teammedlemmar som inte är så tekniskt kunniga kan snabbt lära sig att använda det utan mycket utbildning. Plattformens design är intuitiv, vilket gör det enkelt att skapa och skicka e-postmeddelanden.

En av dess största styrkor är det användarvänliga gränssnittet. Även teammedlemmar som inte är så tekniskt kunniga kan snabbt lära sig att använda det utan mycket utbildning. Plattformens design är intuitiv, vilket gör det enkelt att skapa och skicka e-postmeddelanden.

8. Sociabble (Bäst för multikanalkommunikation och distribution av innehåll)

via Sociabble

Sociabble hjälper dig att förenkla den interna kommunikationen genom att centralisera skapandet av innehåll och förstärka det över alla kontaktpunkter för medarbetarna.

Till skillnad från plattformar som fokuserar starkt på intranätliknande engagemang kombinerar Sociabble sociala nätverk med medarbetarengagemang. Detta gör det lämpligt för stora, distribuerade eller icke-kontorsbaserade arbetsstyrkor.

Sociabble bästa funktioner

Publicera en gång och distribuera innehåll på webben, i mobilen, i nyhetsbrev, Teams, SharePoint och sociala medieplattformar som LinkedIn.

Automatisera arbetsflöden och innehållsleverans med Zapier, API:er och Power Automate.

Segmentera målgrupper och anpassa meddelanden efter region, avdelning eller roll.

Sociabble-begränsningar

Kommer med en inlärningskurva

Begränsade anpassningsmöjligheter

Sociabble-priser

Anpassad prissättning

Sociabble-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sociabble?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest med Sociabble är dess sömlösa integration med sociala medieplattformar, vilket gör det otroligt enkelt att dela innehåll med bara ett klick. Det användarvänliga gränssnittet och de effektiva hanteringsverktygen effektiviserar processen för att sammanställa och distribuera innehåll, vilket sparar tid och ökar engagemanget. Det är en game changer för alla som vill förbättra sin strategi för sociala medier.

Det jag gillar mest med Sociabble är dess sömlösa integration med sociala medieplattformar, vilket gör det otroligt enkelt att dela innehåll med bara ett klick. Det användarvänliga gränssnittet och de effektiva hanteringsverktygen effektiviserar processen för att sammanställa och distribuera innehåll, vilket sparar tid och ökar engagemanget. Det är en game changer för alla som vill förbättra sin strategi för sociala medier.

9. LumApps (Bäst för AI-driven personlig kommunikation)

via LumApps

LumApps är ännu en flexibel plattform som är utformad för att förenkla internkommunikationen och samordna medarbetarnas upplevelser inom hela organisationen. Den fungerar som en central knutpunkt där du kan få tillgång till företagsnyheter, utföra uppgifter och kommunicera med kollegor från ett enda, användarvänligt gränssnitt.

LumApps bästa funktioner

Centralisera kommunikation, resurser och affärsappar i en enda hubb för medarbetarna.

Leverera personligt, AI-drivet innehåll och meddelanden till målgrupper.

Möjliggör kunskapsdelning, samarbete och mikrolärande med sociala funktioner och intranätfunktioner för företaget.

Integrera med verktyg som Google Workspace och Microsoft 365 för ett sammankopplat arbetsflöde.

LumApps begränsningar

Gränssnittet kan ibland vara långsamt.

Nybörjare kan möta en inledande inlärningskurva.

LumApps prissättning

Anpassad prissättning

LumApps betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om LumApps?

En recension på G2 lyder:

LumApps är mycket lätt att använda. När du väl har lärt dig det är det enkelt att bläddra och integrera ditt innehåll. Det gör det möjligt att kombinera alla typer av innehåll på alla nivåer i företaget. Villkorligheten och IA-genererade widgets är förmodligen några av de bästa funktionerna att dra nytta av.

LumApps är mycket lätt att använda. När du väl har lärt dig det är det enkelt att bläddra och integrera ditt innehåll. Det gör det möjligt att kombinera alla typer av innehåll på alla nivåer i företaget. Villkorligheten och IA-genererade widgets är förmodligen några av de bästa funktionerna att dra nytta av.

10. Blink (bäst för engagemang med fokus på frontlinjen)

via Blink

Tillbringar du dina dagar med att hantera skift och medarbetarnas scheman? Blink kan göra det enklare. Det är en mobilplattform för medarbetarupplevelser som är utvecklad för organisationer med frontlinjeteam och team utan fasta arbetsplatser.

Blink är utformat för att fungera smidigt även i miljöer med låg uppkoppling och samlar kommunikation, erkännande, undersökningar och viktiga verktyg i en enda intuitiv app. Det håller distribuerade medarbetare informerade och ger dem möjlighet att påverka.

Blink bästa funktioner

Skapa tvåvägskommunikation i realtid genom nyhetsflöden, berättelser och säker chatt.

Njut av offlineåtkomst och inställningar för "stör ej".

Genomför omröstningar och använd verktyg för medarbetarundersökningar direkt i appen för att samla in feedback och öka svarsfrekvensen.

Centralisera åtkomsten till scheman, lönebesked, policyer och viktiga verktyg i Hubben.

Blink-begränsningar

Det kanske inte är det bästa valet för kontorsbaserade team.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med konkurrenterna

Blink-prissättning

Företag: 4,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Blink-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Blink?

En recension på G2 lyder:

Blink har möjliggjort en omvandling av den interna kommunikationen, särskilt för medarbetare i frontlinjen som har haft svårt att snabbt få tillgång till viktig information och känna sig kopplade till resten av verksamheten. Kommunikation inom ett företag med flera verksamhetsställen är en utmaning, men Blink har gjort det möjligt att övervinna detta på ett användarvänligt, roligt och engagerande sätt. Jag rekommenderar det varmt till alla som vill förbättra kommunikationen inom sitt företag...

Blink har möjliggjort en omvandling av den interna kommunikationen, särskilt för medarbetare i frontlinjen som har haft svårt att snabbt få tillgång till viktig information och känna sig kopplade till resten av verksamheten. Kommunikation inom ett företag med flera verksamhetsställen är en utmaning, men Blink har gjort det möjligt att övervinna detta på ett användarvänligt, roligt och engagerande sätt. Jag rekommenderar det varmt till alla som vill förbättra kommunikationen inom sitt företag...

11. Simpplr (Bäst för AI-driven, enhetlig medarbetarupplevelse)

via Simpplr

Simpplr är en modern plattform för medarbetarupplevelser som centraliserar kommunikation, kunskapsdelning och engagemang i en smart, förenklad hubb. Den är särskilt attraktiv för organisationer som söker personalisering, efterlevnad och produktivitet framför interaktion i social stil.

Det integreras enkelt med befintliga ramverk för prestationshantering genom att tillhandahålla en plattform för kommunikation, målanpassning och feedback.

Simpplrs bästa funktioner

Centralisera kommunikation, resurser och samarbete i en enhetlig digital hubb.

Använd AI-assistenten för omedelbara svar, automatiserad support och automatisering av arbetsflöden.

Genomför sentimentanalyser och lyssna på medarbetarna med integrerade undersökningar och dashboards.

Skapa och skicka visuellt tilltalande nyhetsbrev med användbara mätvärden för medarbetarengagemang.

Simpplrs begränsningar

Begränsade funktioner för kunskapshantering

Inkluderar en inlärningskurva för nybörjare.

Simpplr-priser

Anpassad prissättning

Simpplr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Simpplr?

En recension på Capterra lyder:

Överlag en fantastisk upplevelse – mycket hjälpsamt implementeringsteam och ett fantastiskt slutresultat. Som väntat var implementeringsprocessen lite knepig (särskilt eftersom vi inte hade använt ett intranät tidigare), men alla resurser relaterade till engagemang och vilket innehåll som skulle läggas till etc. var mycket hjälpsamma.

Överlag en fantastisk upplevelse – mycket hjälpsamt implementeringsteam och ett fantastiskt slutresultat. Som väntat var implementeringsprocessen lite knepig (särskilt eftersom vi inte hade använt ett intranät tidigare), men alla resurser relaterade till engagemang och vilket innehåll som skulle läggas till etc. var mycket hjälpsamma.

12. Firstup (Bäst för automatiserad medarbetarkommunikation)

via Firstup

Firstup är en AI-driven portalprogramvara för anställda som är utvecklad för att automatisera, personalisera och optimera kommunikation mellan medarbetare i stor skala. Istället för att förlita sig på statiska portaler eller manuella processer använder Firstup AI för att samordna personaliserade kommunikationsresor via mobil, e-post och intranät.

Dess styrka ligger i automatisering, intelligent målgruppsanpassning och datastödda beslut, vilket gör det till ett kraftfullt val för företag med en stor, distribuerad eller frontlinjepersonal.

Firstups bästa funktioner

Skapa anpassningsbara medarbetarresor med hjälp av AI och beteendedata i realtid.

Utforma komplexa kommunikationsflöden enkelt med en kodfri visuell byggare.

Använd Creator Studios generativa AI för att skapa och hantera kampanjer på ett effektivt sätt.

Anslut till HRIS- och företagssystem för precis målgruppsinriktning och automatisering.

Första begränsningarna

Färre avancerade funktioner jämfört med andra alternativ

Begränsade funktioner för kunskapshantering

Firstup-prissättning

Anpassad prissättning

Firstup-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Firstup?

En recension på G2 lyder:

Som en del av ett litet team är det viktigt att kommunicera med våra medarbetare på ett snabbt, korrekt och engagerande sätt. Firstup gör det så enkelt att skapa meningsfullt innehåll på ett effektivt sätt. Jag uppskattar också möjligheten till tvåvägskommunikation! Vi kan lyssna på våra medarbetare i frontlinjen, ta emot feedback och skapa en välkomnande och inkluderande kultur för alla!

Som en del av ett litet team är det viktigt att kommunicera med våra medarbetare på ett snabbt, korrekt och engagerande sätt. Firstup gör det så enkelt att skapa meningsfullt innehåll på ett effektivt sätt. Jag gillar också de tvåvägskommunikationsfunktionerna! Vi kan lyssna på våra medarbetare i frontlinjen, få feedback och skapa en välkomnande och inkluderande kultur för alla!

Få ut det mesta av dina ord med ClickUp

Låt oss vara ärliga. Utan god kommunikation är din arbetsplats bara en samling människor som stirrar på skärmar i samma kanaler. Det är limmet som håller ihop allt (och alla). Från att öka engagemanget till att samordna mål – allt börjar med rätt kommunikation.

Många verktyg klarar delar av jobbet, men ClickUp uppfyller alla krav. Med inbyggd chatt, dokumenthantering, automatisering, AI-assistent, kunskapshantering och projektledning i en kraftfull plattform är det här produktivitet möter personlighet.

Vill du uppleva äkta samarbete? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!