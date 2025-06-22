Gratis mallar för barinventering för lagerhantering och minskning av svinn

Lördagskvällen är över. Baren är förstörd. Lagerlistan stämmer inte, flaskor saknas och ingen minns vem som öppnade vad. Det är verkligheten för de flesta barchefer som hanterar lager utan ett tillförlitligt system. Överbeställningar äter upp dina marginaler. Underbeställningar förstör servicen. Och börja inte ens prata om utskänkningskostnader som aldrig stämmer överens med försäljningsstället.

Mallarna kommer att förändra detta. De kommer att skapa struktur. Bloggens kostnadsfria mallar för barinventering hjälper dig att registrera vad du har i lager, snabbt upptäcka luckor och beställa nytt innan problemen växer sig stora. Oavsett om du driver en bar på egen hand eller leder ett hektiskt team kan dessa verktyg göra din inventering snabbare, renare och mycket enklare.

Vad är mallar för barinventering?

Mallar för barinventering är färdiga kalkylblad eller dokument som hjälper barer att spåra lager, övervaka användning och minska svinn. Istället för att bygga ett system från grunden ger dessa mallar dig en färdig struktur för att logga flaskantal, registrera leveranser och beräkna barinventeringskostnader, allt på ett och samma ställe.

De är praktiska för upptagna barchefer som behöver hålla ordning utan att behöva lägga timmar på att uppdatera lagret manuellt.

De flesta mallar för barinventering låter dig:

Spåra lagerantal och ingrediensnivåer

Beräkna kostnader och förbrukning

Övervaka återbeställningspunkter och parnivåer

Logga leveranser och uppdatera lagret i realtid.

Förenkla revisioner och minska svinnet

Driver du en enda bar eller flera olika ställen? Med rätt mallar för lagerhantering blir det enklare att agera snabbt, hålla ordning och kontrollera dina marginaler.

15 kostnadsfria mallar för barinventering

Ingen bar hanterar sitt lager på samma sätt. Vissa behöver ett enkelt kalkylblad, andra vill ha ett mer detaljerat system. Vi har samlat de mest användbara mallarna för barinventering, så att du kan hoppa över inställningarna och spåra det som är viktigt.

1. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Spåra leverantörsorder med hjälp av ClickUp-lagermallen.

ClickUp Inventory Template ger barchefer ett praktiskt sätt att spåra lager, hantera leverantörsorder och minska lagerfel. Den är utformad för att hålla din leveranskedja organiserad över flera platser samtidigt som den hjälper dig att minimera överbeställningar, missade ombeställningar och dolda förluster.

Allt hålls också centraliserat, så att du slipper stressa under serveringen.

Med den här mallen kan du:

Visa och organisera alla lagerartiklar efter typ eller kategori.

Spåra leverantörsuppgifter, inklusive artiklar och kontaktinformation.

Registrera inköpsorder och hantera ombeställningar med hjälp av inbyggda vyer.

Få snabb tillgång till installationsvägledning med vyn ”Börja här”.

Övervaka uppgiftsstatus som Öppen eller Slutförd för att markera väntande åtgärder.

Håll intressenterna uppdaterade med realtidsuppdateringar och uppgiftsförlopp.

🍸 Perfekt för: Barchefer som vill skapa ett lagersystem som är snabbt att installera, enkelt att underhålla och lätt att skala upp.

2. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Övervaka lagernivåerna med ClickUps mall för lagerhantering.

Att hantera dussintals SKU:er, orderuppdateringar och fluktuerande kostnader blir snabbt rörigt. ClickUps mall för lagerhantering ger dig ett strukturerat sätt att spåra rörelser, värde och tillgänglighet, så att du inte behöver leta efter vad som finns i lager eller behöver beställas om.

Det skapar klarhet i hektiska arbetsflöden och hjälper teamen att ligga steget före när det gäller kritiska lagerbeslut.

Använd denna mall för att:

Spåra artikelkvantitet och kostnad med hjälp av tabellvyn.

Övervaka trender i lagerrörelser med tidslinjevyn.

Se orderuppdateringar i realtid och lagervärdet i olika vyer.

Organisera lagret med hjälp av statusetiketter som "I lager" och "Slut i lager".

Tilldela återkommande uppgifter för granskningar eller ombeställningar

Uppdatera framsteg och meddela ditt team automatiskt.

Titta på den här videon för att lära dig hur du kan prova olika vyer för att hitta det som fungerar bäst för dig👇

🍸 Perfekt för: Hotell- och restaurangpersonal som behöver pålitliga lagerplaneringssystem för att hantera stora lager, kontrollera kostnader och snabbt kunna göra justeringar.

📮 ClickUp Insight: 74 % av anställda använder två eller flera verktyg bara för att hitta den information de behöver – samtidigt som de hoppar mellan e-post, chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och dokumentation. Detta ständiga byte av sammanhang slösar tid och sänker produktiviteten. Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp allt ditt arbete – e-post, chatt, dokument, uppgifter och anteckningar – i ett enda sökbart arbetsutrymme, så att allt finns precis där du behöver det.

3. ClickUp-mall för lagerrapport

Hämta gratis mall Skapa organiserade rapporter med ClickUps mall för lagerrapport.

Att driva en bar innebär att hålla ett öga på vad som säljer och vad som inte säljer. ClickUps mall för lagerrapport hjälper dig att spåra lagerprestanda i detalj så att du kan analysera trender, dela uppdateringar med ditt team och fatta smartare beslut om ombeställningar.

Det är perfekt för att registrera och jämföra användningsdata för barinventering över tid.

Med den här mallen kan du:

Skapa strukturerade rapporter för varje lagercykel.

Organisera rapportuppgifter efter kategori eller status

Ställ in aviseringar för att spåra framsteg och uppdateringar.

Centralisera lageruppgifter från olika källor för enkel analys.

Exportera tydliga, professionella rapporter till dina intressenter.

Håll återkommande granskningsmöten för att hålla alla på samma sida.

🍸 Perfekt för: Barägare som fokuserar på lageroptimering och regelbunden rapportering för att minska svinnet, förbättra prognoserna och samordna teamets beslut.

4. ClickUp-mall för restauranglager

Hämta gratis mall Organisera kökslagret med ClickUps mall för restauranglager.

Att driva en välbesökt restaurang innebär att man måste hålla koll på mer än bara vad som finns på menyn. ClickUps mall för restauranglager ger dig ett praktiskt sätt att hantera ingredienslagret, minska svinnet och effektivisera påfyllningen utan att försämra servicen.

Den är utvecklad för kök med hög omsättning som behöver reagera snabbt. Varje vy stödjer snabbhet, struktur och noggrannhet.

Med den här mallen kan du:

Spåra den veckovisa användningen av ingredienser genom vyn Veckovis förbrukning.

Håll ordning med instrumentpanelerna Item Storage och Out of Stock.

Övervaka låga lager och behov av påfyllning med vyn Ombeställning.

Organisera viktiga detaljer som hållbarhet, kostnad och kvantitet på ett och samma ställe.

Skapa strukturerade rapporter med hjälp av tabellvyn eller stödda lagerappar.

Tilldela anpassade statusar som Ny artikel eller Beställ igen för att hålla teamet synkroniserat.

🍸 Perfekt för: Restaurangchefer som balanserar stora ordervolymer, lättfördärvliga varor och varierande efterfrågan i köket.

5. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Spåra leverantörsorder med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Hantera inköp samtidigt som du håller koll på fluktuerande lagernivåer? Det kan snabbt gå överstyr innan du hinner säga: ”Var har all tequila tagit vägen?”

ClickUps mall för inköpsorder och lager integrerar båda systemen, vilket ger dig en plats där du kan spåra order, lager och leverantörers framsteg från början till slut. Det minskar fram- och återgångar och håller inköpen i linje med de faktiska lagerbehoven.

Med den här mallen kan du:

Skapa individuella uppgifter för varje order och tilldela teamansvar.

Använd anpassade statusar för att spåra framsteg från beställning till leverans.

Samarbeta med intressenter för att bekräfta orderdetaljer och flagga förseningar.

Ställ in automatiska påminnelser och aviseringar för viktiga uppföljningar.

Spåra inköpsdata, lagerstatus och kostnader sida vid sida.

Organisera leverantörskontakter med hjälp av mallar för leverantörslistor.

🍸 Perfekt för: Företagare som hanterar frekventa beställningar och vill ha bättre kontroll över leveranser, leveranstider och teamets ansvar.

👀 Visste du att? Konceptet att hantera alkoholbestånd går tillbaka till 2000 f.Kr., när mesopotamiska tavernor serverade resenärer och ofta var knutna till religiösa ritualer. Forntida greker och romare hade också ”pubägare” som hanterade gemensamt vin och noggrant höll koll på sina lager – en tidig form av lagerhantering.

6. ClickUp-mall för kontorsmaterial

Hämta gratis mall Spåra leveransstatus direkt med ClickUp Office Supplies Inventory Template.

Sluta slösa tid på att leta efter skrivarpapper eller undra vem som beställde det sista paketet med klisterlappar. ClickUps mall för kontorsmaterial gör det enklare och mer överskådligt att spåra lager, särskilt i snabba miljöer som barer.

Det ersätter spridda kalkylblad med ett organiserat system för spårning av leveranser. Team kan fylla på förråd av nödvändiga varor och granska användningen utan att behöva gissa.

Använd denna mall för att:

Använd prioriteringslistan för att snabbt spåra och beställa brådskande förnödenheter.

Organisera förfrågningar med vyn Order per avdelning för att förenkla samordningen inom teamet.

Få en översikt över aktuella lagernivåer med hjälp av lageröversikten.

Gå igenom startguiden med nya teammedlemmar för snabbare introduktion.

Håll alla informerade genom att uppdatera status när uppgifter går från "Öppen" till "Slutförd".

Fatta smartare inköpsbeslut genom att granska order i tydliga uppgiftsvyer.

🍸 Perfekt för: Barbackofficechefer som balanserar arbetet med de dagliga behoven och vill ha ett pålitligt system för att undvika brister och överkonsumtion.

7. ClickUp Enkel mall för företagslagerregister

Hämta gratis mall Spåra lagerstatus med ClickUps enkla mall för företagslagerregister.

Denna enkla mall för lagerregister från ClickUp är perfekt för små barteam eller nya företag och erbjuder ett smidigt sätt att spåra lager, beställningar och kostnader utan att fastna i komplexiteten.

Det är utformat för att ge dig snabb insikt i vad som säljer, vad som ligger kvar och vad som behöver beställas om. Layouten är enkel och effektiv, så att du kan fokusera mer på beslut och mindre på administration.

Med den här mallen kan du:

Använd lagerlistan för att övervaka alla lagernivåer på ett och samma ställe.

Hitta snabbt artiklar med lågt lager med funktionen Kritisk lageröversikt.

Lägg till nya produkter direkt med hjälp av formuläret för lagerartiklar.

Konfigurera och hantera arbetsflöden snabbt med hjälp av startguiden.

Organisera artiklarna i tre statusar – Aktiv, Inaktiv, Ny produkt – för tydlig översikt.

Spåra uppdateringar och ändringar för olika artiklar så att du alltid arbetar med korrekta data.

🍸 Perfekt för: Barägare som behöver ett grundläggande lagersystem för att hålla ordning, särskilt när de måste balansera flera verktyg.

8. Mall för beställningsformulär för leveranser från ClickUp

Hämta gratis mall Spåra lagerstatus med ClickUps enkla mall för företagslagerregister.

ClickUps mall för beställningsformulär ger företag ett tydligt, centraliserat sätt att begära, spåra och hantera beställningar från början till slut. Det förenklar samordningen med leverantörer, håller leveranserna enligt schema och hjälper teamen att eliminera gissningar i upphandlingsprocessen.

Du kommer att spendera mindre tid på att jaga uppdateringar och mer tid på att hålla verksamheten på rätt spår.

Med den här mallen kan du:

Spåra alla inkommande leveransförfrågningar med listvyn för nya order.

Fyll i uppgifter som leveranstyp, ledtid och beställningsinformation i formuläret för leveransbeställning.

Sortera och hantera order efter avdelning med hjälp av vyn Order efter avdelning.

Håll dig uppdaterad om leveransens framskridande med Supply Order Tracker View.

Få tillgång till en introduktionsguide för att konfigurera och anpassa arbetsflöden.

Uppdatera statusar som "För godkännande", "Under transport" eller "Slutfört" för att återspegla förändringar i realtid.

🍸 Perfekt för: Inköpsagenter eller chefer som övervakar flera inköpsprocesser och vill förbättra resurshanteringen mellan olika team.

9. Mall för barinventering i Excel och Google Sheets från Coefficient

via Coefficient

Excel- och Google Sheets-mallen för barinventering från Coefficient är utvecklad för verklig barinventeringshantering.

Den kostnadsfria mallen har separata avsnitt för sprit, mixers och barverktyg där du kan spåra kvantitet, plats, kostnad per enhet och återbeställningspunkter i en överskådlig vy. Oavsett om du driver en välbesökt lounge eller en liten pub förenklar den dina veckovisa lagerkontroller och hjälper dig att enkelt hantera Excel-lager.

🍸Perfekt för: Barchefer som vill ha ett flexibelt, kalkylbladsbaserat system för att spåra alkohol, mixers och glas utan komplex programvara.

10. Kalkylbladsmall för barinventering från Superjoin

via Superjoin

Spreadsheet Bar Inventory Template från Superjoin är utformad för praktisk, daglig användning och täcker alla delar av din bars lager – från sprit till mixers och till och med garneringar. Kalkylbladsmallen hjälper dig att registrera kvantiteter, leverantörsinformation och inköpsdatum samtidigt som din lagerlista förblir korrekt och enkel att uppdatera.

Med en tydlig layout och utrymme för anpassade poster är det ett bra val för team som vill ha enkel kontroll utan att behöva lära sig ny programvara.

🍸Perfekt för: Barpersonal och hotell- och restaurangpersonal som söker ett enkelt sätt att spåra lagernivåer och effektivt beställa nya varor.

👀 Visste du att? 1862 publicerade Jerry Thomas How to Mix Drinks, världens första guide för bartenders. Förutom recept innehöll den tips om hur man lagerhåller och hanterar en bar på ett effektivt sätt, vilket visar att redan på 1800-talet var lagerhållning en central del av bartenderyrket.

11. Mall för spritlager i kalkylblad från Jotform

via Jotform

Jotforms mall för spritlager i kalkylblad erbjuder ett flexibelt sätt att spåra varumärken, alkoholhalt, priser och kvantiteter – perfekt för digitala barer eller spritbutiker. Den stöder smidig kategorisering och sortering, så att du kan hantera leveranser baserat på prestanda, ålder eller ombeställningsfrekvens.

Mallen är helt redigerbar, så du kan enkelt anpassa etiketter, flikar och kolumner efter din bars behov.

🍸Perfekt för: Barer, spritbutiker och restauranger som vill digitalisera lageruppföljningen och förbättra beslutsfattandet med detaljerade rapporter.

12. Mall för barinventering från Template. Net

Om du letar efter ett enkelt sätt att spåra ditt barlager är mallarna för barinventering från Template. Net ett bra val. Med tydliga avsnitt för sprit, öl, vin och mixers hjälper denna minimalistiska mall för barinventering dig att snabbt logga kvantiteter utan onödiga fält eller formler.

Du kan också skriva ut den, dela den med personalen eller använda den för att snabbt göra manuella lagerkontroller under rusningstider.

🍸Perfekt för: Barägare eller evenemangskoordinatorer som hanterar kompakta lager och behöver ett snabbt och överskådligt format för daglig eller veckovis uppföljning.

13. Mall för lagerlayout för barer från Template. Net

Mallen för barinventering från Template. Net är utformad med enkelhet i åtanke och erbjuder ett strukturerat sätt att gruppera och lista alkoholhaltiga och alkoholfria varor. Med tydliga varukategorier som sprit, vin, öl, juice och sirap kan du logga allt på ett ark utan att det blir för komplicerat.

Den minimala kolumnkonfigurationen är idealisk för snabba dagliga uppdateringar eller grundläggande lagerkontroller för olika typer av barer.

🍸Perfekt för: Mindre barer, evenemangsarrangörer eller hotellbarer som behöver ett snabbt och enkelt sätt att spåra olika lagerkategorier.

14. Mall för barinventeringskalkylblad från Backbar

via Backbar

Backbars mall för barinventering hjälper barchefer att snabbt beräkna kostnaden per uns, priset per portion och parnivåer.

Den överskådliga layouten är idealisk för att hålla koll på sprit, öl och vin med exakta enhetspriser och anpassade serveringsberäkningar. Den är skapad i Excel och utformad för att förenkla beställningsbeslut och samtidigt förbättra lageröversikten.

🍸Perfekt för: Bar- och restaurangchefer som vill ha realtidsinformation om lagervärde och serveringskostnader för att effektivisera verksamheten.

🧠 Kul fakta: Har du någonsin undrat varför det kallas en jigger? Tacka den brittiska flottan. Termen kommer från "jiggermast" – den minsta masten på ett skepp – och var slang för en sjömans dagliga ransoner av rom (som naturligtvis serverades i en metallkopp). Snabbspola fram till 1800-talets New York, där jiggers med whisky delades ut till irländska kanalarbetare.

15. Kalkylbladsmall för barinventering från File Drop

via File Drop

Spreadsheet Bar Inventory Template från File Drop erbjuder ett visuellt och färgkodat system för realtidsspårning av barinventering. Varje rad visar artikelnamn, varumärken, SKU-nummer, lagernivåer, enhetskostnader och återbeställningsstatus.

Villkorlig formatering markerar artiklar som behöver uppmärksammas, vilket hjälper dig att undvika överbeställningar eller slut på lager.

🍸Perfekt för: Barchefer och personal inom hotell- och restaurangbranschen som vill ha ett automatiserat Google Sheet för att markera behov av påfyllning och effektivisera veckovisa beställningar.

Vad kännetecknar en bra mall för barinventering?

Om din nuvarande barinventeringslista känns mer som en skattjakt än ett system, saknas det troligen viktiga detaljer. En bra mall för barinventering spårar inte bara vad som finns i lager – den hjälper dig också att förstå vad som säljer, saknas och kostar dig pengar.

Leta efter mallar som stöder:

Lättredigerade fält så att du kan anpassa flaskstorlek, produktnamn eller serveringsenheter.

Fördefinierade kategorier för öl, vin, sprit, garneringar och alkoholfria drycker.

Automatiska kostnadsberäkningar som procentuell kostnad per portion och avvikelsespårning.

Flexibla format – oavsett om du föredrar Excel, Google Sheets eller ClickUp Doc.

Visuella sammanfattningar för att spåra användning och upptäcka trender i dina lagerstatistik.

I slutändan ger en bra mall dig kontroll. Den hjälper dig att upptäcka svinn tidigt, beställa smartare och ligga steget före, oavsett om du hanterar en enda butik eller flera platser.

Gör smartare lagerförändringar med ClickUp

De flesta lagerfel beror inte på slarv, utan på oorganiserade verktyg och gissningar. En bra mall förändrar det. Den ger dig struktur, minskar omarbetet och håller koll på varje beställning, flaska och leverantör.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, tar det ett steg längre. Dess inbyggda mallar är tillräckligt flexibla för dagliga inventeringar, leverantörsspårning och påminnelser om återbeställningar – allt i ett och samma arbetsutrymme. Du får fullständig översikt över vad som börjar ta slut, vad som är på väg och vad som behöver godkännas.

Registrera dig på ClickUp nu för att ta kontroll över ditt barlager innan det tar kontroll över dig.