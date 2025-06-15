Gratis mallar för 90-dagarsutvärderingar för att bedöma anställdas prestationer

Bristande engagemang och personalomsättning kan kosta ett medelstort S&P 500-företag mellan 228 och 355 miljoner dollar per år i förlorad produktivitet.

Det är en häpnadsväckande siffra – och ett tydligt tecken på att övervakning av medarbetarnas prestationer och snabb support är avgörande för att behålla personal och öka lönsamheten.

Men att bara spåra arbetstimmar räcker inte. Det säger ingenting om huruvida medarbetarna prioriterar rätt uppgifter eller om deras insatser stämmer överens med teamets mål. Istället för att fokusera på ”arbetad tid” är det dags att övergå till faktiska resultat.

Det är här mallar för prestationsutvärdering kommer in. De hjälper dig att effektivt följa upp individuella framsteg. Här är de 10 bästa mallarna för 90-dagarsutvärdering – alla utformade för att fånga de viktigaste komponenterna i medarbetarnas produktivitet.

🧠 Rolig fakta: Struts-effekten är en kognitiv bias där människor ofta undviker negativ information, inklusive konstruktiv feedback som skulle kunna hjälpa dem att övervaka sina målsättningar.

10 gratis mallar för 90-dagarsutvärderingar

Du kan alltid designa mallar för en 90-dagarsutvärdering på egen hand. Det är dock en tidskrävande process som snabbt blir utmattande. Varför gå igenom ett sådant besvär när du kan få tillgång till dessa mallar gratis med den kompletta appen för arbete – ClickUp?

Här är vad Nidhi Rajput, BDM på CedCommerce, hade att säga om att använda ClickUp:

Som TL måste du övervaka andras arbete, och ClickUp gör det enklare att hantera uppgifter, arbetsbelastning osv. Det har också hjälpt mig att presentera teamets prestationer samt medlemmarnas individuella prestationer.

1. ClickUp-mallen för 30-60-90-dagarsplan

Hämta gratis mall Följ enkelt dina nyanställdas framsteg med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan.

Har du välkomnat en ny grupp medarbetare? Eller kanske har någon i ditt team blivit befordrad. Vänta inte på de årliga utvärderingarna för att bedöma hur de anpassar sig till sin nya roll.

ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan delar upp introduktions- och utvärderingsprocessen i tydliga kontrollpunkter. Nya teammedlemmar kan använda dessa som milstolpar, hålla koll på sina uppgifter och förstå exakt vad de behöver göra för att nå målen.

Du kan utvärdera deras framsteg var trettionde dag, identifiera utbildningsbehov och erbjuda stöd för att underlätta deras övergång.

Använd denna mall för att:

Ställ in individuella mål, uppgifter och affärsmål, lägg till anteckningar och spåra åtgärder från dag ett.

Skapa anpassade uppgiftsstatusar som Klar, Pågående, Att göra och Väntar på kund för att övervaka produktiviteten.

Använd anpassade attribut som "Vem ansvarar" och "Onboarding-stadium" för att säkerställa ansvarsskyldighet för varje uppgift.

Sätt deadlines för varje uppgift och skapa en organiserad tidsplan för medarbetarens utveckling.

Samarbeta med intressenter och diskutera framsteg i chattvyn.

Skapa en 30-60-90-dagarsplan och övervaka kommande milstolpar med kalendervyn.

Lista uppgifter i onboardingprocessen och följ framstegen med hjälp av Onboarding Board View.

Perfekt för: HR-chefer och teamledare som introducerar nya teammedlemmar.

2. ClickUp-mall för dokument för introduktion av nya medarbetare

Hämta gratis mall Beskriv roll, ansvar och arbetsuppgifter för nya medarbetare med ClickUps mall för introduktionsdokument för nya medarbetare.

Nya medarbetare behöver tid för att vänja sig vid sina ansvarsområden och bygga upp en god relation med sina kollegor. För att ge dem bästa möjliga förutsättningar för framgång kan du göra övergången så smidig som möjligt med ClickUps mall för introduktionsdokument för nya medarbetare.

Du kan använda den här mallen för att:

Lägg fram en detaljerad arbetsbeskrivning tillsammans med mission, vision och företagets värderingar.

Lägg till positionens viktigaste ansvarsområden

Lista uppgiftsmål och lägg till utbildningsmaterial och andra resurser

Skapa en checklista för introduktionsmål och ange vilka uppgifter som är planerade under varje vecka i introduktionsprocessen.

Ge hela teamet tydliga mål för introduktionen så att de kan ge den nya teammedlemmen det stöd som behövs.

Perfekt för: Att hjälpa nyanställda att smidigt komma in i sina roller.

📚 Läs också: Gratis mallar för målsättning och uppföljning för Excel och ClickUp

3. Mall för medarbetarfeedback från ClickUp

Hämta gratis mall Samla in feedback från anställda snabbt med ClickUps mall för feedbackformulär för anställda.

Ge dina anställda en känsla av tillhörighet med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Detta smarta alternativ till verktyg för medarbetarfeedback låter dig samla in feedback från dina medarbetare och använda den för att skapa en mer stimulerande och effektiv arbetsmiljö.

Du kan använda denna mall för feedbackformulär för att:

Samla snabbt in feedback från anställda genom betygsättning

Följ medarbetarnas inställning över tid för att identifiera de som riskerar att sluta.

Få tillgång till visningslägen som lista över alla svarande, lista över svar, tabellvy för medarbetarfeedback och whiteboardvy.

Tagga intressenter och lägg till kommentarer

Perfekt för: Att bygga en medarbetarcentrerad företagskultur.

📚 Läs också: Bästa programvaran för medarbetarövervakning

4. ClickUp-mallen för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Skapa en enkel tabell för medarbetarutvärdering med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

63 % av alla människor lämnar sina jobb på grund av dålig feedback. 17 % anger till och med otillräcklig feedback som den främsta anledningen till att de söker andra jobb. Vill du behålla dina bästa medarbetare? Ge konstruktiv feedback regelbundet.

ClickUp Performance Review Template kan underlätta processen för dig med ett anpassningsbart dokument.

Du kan använda dem för att:

Låt medarbetarna komma med synpunkter efter självutvärderingen

Uppmuntra medarbetarna att be om feedback

Låt kollegor ge feedback om sina kollegors prestationer

Lista medarbetarnas styrkor och prestationer för att uppmuntra en kultur av erkännande och uppskattning.

Lägg till resurser som tips för prestationsutvärderingar för anställda och chefer för korrekta prestationsbedömningar.

Skapa anpassade fält som passar dina unika bedömningskriterier.

Perfekt för: Organiserade prestationsbedömningar och uppmuntran till transparent utbyte av feedback.

👀 Visste du att? Även om cheferna ger sällan feedback är anställda som får erkännande från kollegor minst en gång i månaden 38 % mer produktiva på jobbet än de som sällan får erkännande från någon av grupperna.

5. ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Schemalägg utvärderingar som uppgifter med förfallodatum och förloppsindikatorer med ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering.

Med ClickUps omfattande mall för prestationsutvärdering kan du följa medarbetarnas framsteg genom självutvärderingar och utvärderingar av chefer. Du kan anpassa vyerna med alternativ som Lista och Tavlor och samarbeta med chefer för att följa medarbetarnas prestationer.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Du kan använda dem för att:

Förvandla uppföljning och leverans av feedback till uppgifter

Erbjud medarbetarna möjlighet till självutvärdering

Skapa en strukturerad feedbackloop genom chefers utvärderingar och övervaka framstegen.

Diskutera medarbetarnas prestationer via kommentarer, anteckningar och whiteboards.

Perfekt för: Att hålla samarbetsinriktade karriärsamtal.

6. ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Främja medarbetarnas utveckling med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

Att ha ett ordentligt feedbacksystem på plats med regelbundna intervall håller insatserna samordnade och hjälper medarbetarna att förbättras. ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering gör det enkelt att göra detta för enskilda medarbetare varje kvartal.

Med den här mallen kan du:

Kategorisera och lägg till attribut för att spåra mål, OKR och andra prestations-KPI:er.

Upptäck områden som kan förbättras när det gäller kvalitativa förmågor, såsom kommunikationsförmåga och problemlösning.

Ge uppskattning och konstruktiv kritik på ett organiserat sätt

Perfekt för: Att utvärdera kortsiktiga mål, erkänna prestationer och sätta upp SMART-mål varje kvartal för att hålla medarbetarna fokuserade och motiverade.

7. ClickUps mall för veckovisa medarbetarrapporter

Hämta gratis mall Hjälp anställda att utvärdera sin prestation med ClickUps mall för veckovisa rapporter från anställda.

För att din arbetsplats ska fungera som en väloljad motor måste medarbetarna självständigt utvärdera sitt arbete, identifiera brister och arbeta med sina svagheter. Med ClickUps mall för veckovisa medarbetarrapporter kan de registrera detaljerade uppgifter om sina prestationer varje vecka, vilket hjälper dem att självständigt upptäcka vad som kan förbättras.

Du kan använda den här mallen för att:

Spåra aktiviteter, tid som läggs på varje aktivitet och alla inblandade intressenter på ett och samma ställe.

Identifiera vanliga utmaningar och ta itu med dem varje vecka för att hjälpa medarbetarna att nå framgång.

Uppmuntra självutvärdering genom betygsskalan i mallen.

Låt medarbetarna beskriva sina förbättringsplaner så att du kan erbjuda relevant hjälp i rätt tid.

Perfekt för: Att tidigt identifiera prestationsproblem och göra medarbetarna mer självständiga genom självutvärderingar.

8. Mallen Start Stop Continue från ClickUp

Hämta gratis mall Optimera arbetsflöden och prioritera uppgifter med ClickUp Start Stop Continue-mallen.

Hur säkerställer du att dina anställda lägger tid på uppgifter som gynnar ditt företag? Använd ClickUp Start Stop Continue-mallen.

Du kan använda den här mallen för att:

Fyll i klisterlappar med åtgärder eller aktiviteter enligt kategorierna i tabellen.

Lägg till startstatus för brådskande och prioriterade aktiviteter

Lägg till statusen Stoppa för ineffektiva och onödiga aktiviteter

Lägg till statusen Fortsätt för godkända åtgärder och processer

Få en visuell representation av framstegen

Perfekt för: Självreflektion och organisationsutvärdering.

9. Mallen för prestationsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Kvantifiera och visualisera produktivitet och kostnader med ClickUp-mallen för prestationsrapporter.

Med ClickUp Performance Report Template kan du analysera ditt teams prestationer i varje projekt. Dess intuitiva visualiseringar gör det enkelt att mäta produktivitetsmått, beräkna kostnader och analysera trender.

Du kan använda den här mallen för att:

Övervaka framsteg och KPI:er i realtid

Ange kostnadsöverskridanden under programmet/projektet/milstolpens tidsplan.

Lägg till förfallodatum och förseningar

Förutse kostnader för projekt

Kvantifiera tid, framsteg och budget med hjälp av bilder och diagram.

Perfekt för: Visualisering av projektbaserad prestation baserat på tid, produktivitet och kostnad

🧠 Kul fakta: Den amerikanska regeringen startade faktiskt traditionen med årliga medarbetarutvärderingar med Performance Rating Act 1950. Den föreskrev att federala anställda skulle klassificeras i en av tre kategorier: utmärkt, tillfredsställande eller otillfredsställande.

10. ClickUp-mallen för åtgärdsplan för anställda

Hämta gratis mall Hjälp anställda att utvecklas genom målinriktad feedback och initiativ med ClickUps mall för åtgärdsplan för anställda.

Med ClickUps mall för åtgärdsplan för anställda kan du skapa en detaljerad plan för anställda så att de kan identifiera var och hur de kan förbättras. Den hjälper dig att skapa individuella prestationsrapporter under en utvärderingsperiod och lägga upp en förbättringsplan för varje anställd.

Du kan använda den här mallen för att:

Registrera incidentrapporter och säkerställ ansvarsskyldighet hos både anställda och deras chefer.

Lista dina resultat och stöd dem med data

Peka ut områden som kan förbättras, skapa en handlingsplan för varje område och lägg till tidsplaner, status och anteckningar för varje åtgärd i avsnittet ”Korrigerande åtgärder”.

Spåra framsteg utifrån olika frågor och ställ in kriterier för godkänd eller underkänd.

Ta digitala signaturer från anställda och granskare

Perfekt för: Att ta itu med prestationsproblem och vägleda medarbetare för målinriktade kompetensförbättringar och tillväxt.

⚡Game Changer: Visst, du kan ladda ner varje mall separat – men att ha dem utspridda över hela systemet är inte direkt effektivt. Varför inte förenkla processen? Få omedelbar tillgång till ClickUps mallbibliotek, som är fullspäckat med anpassningsbara mallar för prestationsutvärderingar. Redigera, organisera dem i listor, tilldela åtgärdspunkter som uppgifter och spåra framsteg – allt från en enda, lättanvänd instrumentpanel. Inget mer gissande, bara effektiv prestationshantering!

Vad är mallar för 90-dagarsutvärderingar?

Mallar för 90-dagars prestationsutvärdering är strukturerade guider som hjälper chefer att utvärdera en anställds framsteg under de första tre månaderna. Dessa checklistor täcker viktiga prestationsmått, nödvändiga färdigheter, måluppföljning, förbättringsområden och feedback – allt på ett och samma ställe.

En väl utformad mall överbryggar klyftan mellan förväntningar, produktivitet och tillväxt, vilket ger chefer en tydlig bild av varje medarbetares prestationer. Detta gör det enklare att ge stöd och vägledning i rätt tid.

Dessa mallar är särskilt användbara för att skapa en sammanfattning av de första 90 dagarna för nyanställda, vilket hjälper både chefer och anställda att följa de tidiga framstegen. Med förifyllda avsnitt behöver du bara lägga till detaljerna och omvandla dem till praktiska prestationsrapporter – vilket hjälper anställda att självutvärdera, förbättra sig och hålla sig i linje med sina team.

👀 Visste du att? Idén att anställda bör utvärderas utifrån sin förmåga att uppnå specifika mål i sina roller uppstod först på 1960-talet genom Management by Objectives. Anställda och chefer satte upp mål tillsammans och utvärderades årligen utifrån hur väl de uppnåtts.

Vad kännetecknar en bra mall för 90-dagarsutvärdering?

En effektiv mall för 90-dagarsutvärdering bör vara en grund för ditt teams prestationer, mål och framsteg. Många mallar har detaljerade fält och fantasifulla komponentnamn.

Men hur väljer du rätt mall för ditt företag? Här är några egenskaper du bör leta efter:

Tydliga kriterier och flöde: Har specifika kriterier som visar exakt vad varje fält utvärderar. Den bör inte innehålla jargong eller vara alltför komplicerad, så att alla intressenter enkelt kan navigera i den.

Tvåvägskommunikation: Ger utrymme för chefer och anställda att komma med synpunkter. Detta främjar öppen kommunikation.

Balanserad bedömning: Följer ett Följer ett 360-utvärderingsformulär som lyfter fram prestationer och förbättringsområden. På så sätt får du en väl avvägd bild av medarbetarnas prestationer.

Riktade och framtidsinriktade mål: Sätter upp tydliga och genomförbara mål och låter dig klargöra förväntningarna för de kommande 90 dagarna, vilket säkerställer att insatserna är i linje med företagets mål.

Mätvärden för framsteg: Har KPI:er för varje erforderlig kompetens och mål, som kvantifierar prestationer och tillväxt över tid.

Förenkla prestationsutvärderingsprocessen med ClickUp

En 90-dagarsutvärdering är inte bara en avkryssningsruta – det är en chans att lägga grunden för långsiktig framgång för medarbetarna. Med rätt mall och process kan du förvandla prestationsutvärderingar till meningsfulla samtal som driver tillväxt, tydlighet och samstämmighet.

Och om du är redo att ta din utvärderingsprocess ett steg längre, prova ClickUp. Från anpassningsbara mallar för 90-dagarsutvärderingar till måluppföljning, uppgiftsfördelning och prestationsdashboards – ClickUp ger dig allt du behöver för att hantera medarbetarutvärderingar, allt på ett och samma ställe.

Registrera dig för ett ClickUp-konto idag och få kontroll över ditt teams produktivitet.