Sammanfattning av ”The First 90 Days”: Viktiga slutsatser och recension

Du har just blivit befordrad eller kanske är på väg att övergå till en ledarroll på ett nytt företag. Grattis! Denna karriärförändring kommer säkert att vara givande, men kan också vara en av de svåraste övergångarna i arbetslivet.

Du måste lära dig helt nya företagsstrukturer, bygga upp en relation med ett nytt team och hantera logistiken kring att ta sig an nya arbetsuppgifter. Lyckligtvis kan du nå framgång i din nya roll genom att fokusera på att lära dig och hålla ordning.

Här delar vi med oss av viktiga slutsatser och några av våra favoritcitat om ledarskap från "The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter" av Michael D. Watkins. Denna bok handlar om lärande, anpassning och ledarskapstekniker när man övergår till en ny ledarroll. I denna sammanfattning av "The First 90 Days" delar vi också med oss av en sju-stegs checklista för övergången till din nya roll med praktiska råd. ✨

Men innan du gör det, om du är intresserad av att läsa fler boksammanfattningar, kolla in vår samlade samling av 25 måste-läsa produktivitetsboksammanfattningar (inklusive "The First 90 Days") på ett och samma ställe. Du kan spara, redigera, bokmärka och till och med exportera den från ClickUp Docs.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Har du just blivit befordrad eller tillträtt en ny ledarroll? Grattis! De första 90 dagarna är avgörande för framgång. Michael D. Watkins bok, The First 90 Days, är den perfekta guiden för ledare i övergångsfasen.

Den beskriver strategier som hjälper dig att snabbt anpassa dig, säkra tidiga framgångar och bygga upp trovärdighet. Ett viktigt ramverk? STARS-modellen – som hjälper dig att anpassa ditt ledarskap till olika affärssituationer.

Andra viktiga punkter är: ✔ Effektivisera introduktionen med fem viktiga samtal ✔ Anpassa strategi, kompetens och processer för effektivitet ✔ Utvärdera och anpassa ditt team för långsiktig framgång

✔ Effektivisera introduktionen med fem viktiga samtal

✔ Anpassa strategi, kompetens och processer för effektivitet

✔ Utvärdera och anpassa ditt team för långsiktig framgång

Vill du ha en steg-för-steg-plan för övergången? Watkins delar med sig av en checklista i sju steg som täcker allt från att göra en ren brytning till att bygga upp ditt nätverk.

Med dessa strategier och tips från "The First 90 Days" har du vad du behöver för att smidigt övergå till din nya roll.

Vill du förbättra dina ledaregenskaper? ClickUp erbjuder en allt-i-ett-lösning för att introducera nya medarbetare, utbilda dem, sätta upp ambitiösa mål och följa upp framstegen under de första 90 dagarna (och därefter!). ✔ Effektivisera introduktionen med fem viktiga samtal

✔ Anpassa strategi, kompetens och processer för effektivitet

✔ Utvärdera och anpassa ditt team för långsiktig framgång

”De första 90 dagarna” Boköversikt i korthet

"The First 90 Days" är en bok av Michael Watkins som erbjuder en färdplan och strategier för personer som genomgår en professionell ledarskapsövergång. I denna korta sammanfattning av "The First 90 Days" får du reda på vad boken handlar om, vem författaren är och hur den kan hjälpa dig i din ledarskapsövergång.

Michael Watkins är en renommerad expert på ledarskap och förhandlingar. Han är professor i ledarskap och organisationsförändring vid IMD Business School, medgrundare av Genesis Advisers och har två decenniers erfarenhet av ledarskap. Han har också valts in i Thinkers50 Leadership Hall of Fame tack vare sin bakgrund och sina många skrifter om ledarskap – däribland ”The First 90 Days”. 🏆

I "The First 90 Days" lär sig läsarna om karriärövergångar inom en organisation och till nya företag. Boken behandlar hur viktiga de första 90 dagarna är för en ny ledare. Den innehåller strategier och tips som hjälper till med allt från introduktion av nya medarbetare till råd om hur man delegerar.

Boken är indelad i 10 kapitel, där varje kapitel fokuserar på en strategi. De första 30 dagarna fokuserar på förberedelser, inlärning och att skapa en plan. De följande 30 dagarna handlar om att säkra tidiga framgångar och bygga ett team. De sista 30 dagarna fokuserar på ledarskap och att accelerera framgången för hela teamet.

Läs vidare för en fortsättning på vår sammanfattning av "The First 90 Days", där du lär dig mer om de viktigaste punkterna i boken och hur du kan skapa din egen checklista för en framgångsrik övergång. 👀

5 viktiga punkter från "The First 90 Days" av Michael Watkins

Oavsett om du letar efter tips om projektledning för en ny ledarroll eller en plan för att övergå till en ny C-nivåposition, så har Michael Watkins bok något att erbjuda. Här fortsätter vi vår sammanfattning av "The First 90 Days" med fem viktiga punkter.

1. Anpassa din strategi till olika affärssituationer med hjälp av STARS-modellen

När du byter till ett nytt jobb är en av de första sakerna du behöver tänka på vilken typ av ledare du är och hur det fungerar i olika affärssituationer. Detta innebär att du måste förstå din påverkan samt de olika affärssituationer som din nya organisation står inför. 🧐

För att göra detta föreslår Watkins att man använder STARS-modellen – en akronym som står för fem vanliga affärssituationer:

Start-up : Du bygger upp allt från grunden, inklusive produkter, team och strukturer, i en spännande miljö som kräver noggrann ledning.

Vändning: Du har fått i uppdrag att vända utvecklingen för en problemtyngd affärsenhet eller ett företag. Din ledarroll innebär inte bara att omstrukturera företaget, utan också att hantera desperation och motivera teamen att ta ett nytt grepp.

Accelererad tillväxt : Din uppgift som ledare är att anställa nya medarbetare och bygga skalbara system för att hantera snabb tillväxt i verksamheten.

Omstrukturering : Du anställs för att omvärdera tillvägagångssättet för en produkt eller tjänst när problem uppstår, men inte alla inser deras betydelse. Denna typ av ledarskap innebär förhandlingar och att uppmuntra teammedlemmarna att vara öppna för förändring.

Upprätthålla framgång: Ditt nya företag är på toppen av sin framgång, och din uppgift är att se till att det förblir så genom att ta reda på vad som gör det framgångsrikt och implementera innovativa lösningar för att ligga i framkant inom din bransch.

Genom att anpassa dina strategier och din ledarstil till den specifika affärssituationen ökar du sannolikheten för en smidig övergång. Dessutom blir det enklare att få alla att dra åt samma håll och arbeta mot samma mål.

2. Effektivisera introduktionen och bygg relationer med ”de 5 samtalen”

Att gå med i eller bygga ett nytt team handlar om mer än bara att implementera onboarding-programvara. Du måste skapa kontakter och bygga relationer med alla i ditt team. Utan detta viktiga steg blir det svårt att få stöd och acceptans, särskilt om din övergång innebär att företaget tar en ny riktning. 🤝

Watkins rekommenderar att man har vad han kallar ”de fem samtalen”. Dessa omfattar diskussioner som du bör ha med din chef och ditt nya team.

De inkluderar:

Situationsdiagnos: Gå igenom din STARS-modell med din chef och ditt team. Är alla överens om att företaget befinner sig i samma situation? Diskutera om någon har en annan åsikt för att lägga grunden till ett Gå igenom din STARS-modell med din chef och ditt team. Är alla överens om att företaget befinner sig i samma situation? Diskutera om någon har en annan åsikt för att lägga grunden till ett effektivt ledarskap

Förväntningar: Fastställ tydliga förväntningar på vad som definierar framgång och vad varje individ i teamet ska leverera. Se till att allas prioriteringar är samstämmiga och utarbeta handlingsplaner baserade på dessa.

Resurser: Diskutera vilka resurser du behöver. Beroende på din affärssituation kan dessa resurser omfatta pengar, teknisk support, investeringar eller ämnesexperter.

Stil: Alla kommunicerar på olika sätt. Vissa vill ha ständig uppdatering och bekräftelse, medan andra föredrar självständighet. Ta reda på varje teammedlems eller din chefs stil och anpassa din kommunikation efter det.

Personlig utveckling: Få feedback på vad du gör bra och vad som behöver förbättras. Dessa samtal kan hållas med både direkt underordnade och högre chefer så att du kan göra justeringar tidigt och Få feedback på vad du gör bra och vad som behöver förbättras. Dessa samtal kan hållas med både direkt underordnade och högre chefer så att du kan göra justeringar tidigt och förbättra produktiviteten och framgången.

3. Säkra tidiga framgångar genom att bygga upp trovärdighet och starta projekt

Tidiga framgångar är ett utmärkt sätt att bygga upp din trovärdighet och nå break-even-punkten snabbare – den punkt där företagets investering motsvarar ditt bidrag. Genom att säkra tidiga framgångar skapar du momentum och entusiasm för alla i teamet att nå ännu högre mål. 🥇

Watkins föreslår att man under de första 30 dagarna fokuserar på att bygga upp trovärdighet och starta projekt som är lätta att genomföra. För att bygga upp trovärdighet bör du prata med ditt team och ta reda på vad de vet om dig. Du har trots allt ett rykte, och du måste förstå vad det innebär för att kunna leda effektivt. När du vet vad de vet kan du bygga vidare på den befintliga trovärdigheten eller etablera en ny.

För att vara en effektiv och trovärdig ledare är det viktigt att vara tillgänglig och ställa realistiska förväntningar. Etablera auktoritet, men se till att du förblir tillgänglig. Du bör också ställa tydliga krav och sätta upp högtflygande mål, men se till att de också är uppnåeliga.

När du väl har etablerat din trovärdighet är det dags att sätta upp mål för tidiga framgångar. Tänk på eventuella långsiktiga mål och dela upp dem i mindre, uppnåbara delmål. Fokusera teamet på specifika mål så att alla arbetar mot de tidiga framgångarna och undviker distraktioner.

4. Uppnå samstämmighet kring strategi, kompetens och processer

Som ledare är du ansvarig för att vägleda teamet och se till att alla arbetar mot samma mål. Det innebär att du måste säkerställa samstämmighet inte bara när det gäller prioriteringar utan även strukturer och teamenheter. ✍️

Watkins hävdar att fyra organisationsstrukturer måste samordnas för att nå framgång:

Strategisk inriktning: Alla måste känna till vision och strategi för målen och företaget, och ditt mål bör vara att tydligt definiera företagets inriktning. Struktur: Du måste samordna medarbetarna i grupper, team och avdelningar för att hantera arbetsbelastningen som bidrar till företagets mål. Kärnprocesser: Det här är system som tillför värde till företaget och kan omfatta standardrutiner för Det här är system som tillför värde till företaget och kan omfatta standardrutiner för hur man kan bli mer organiserad på jobbet , verktyg som projektledningsprogramvara och kommunikationsplaner. Din uppgift är att utvärdera processerna och anpassa dem till strukturen för smidiga arbetsflöden. Kompetensbas: Din nya organisation kommer bara att bli så framgångsrik som de människor som arbetar för den. Som ledare måste du matcha människor med rätt kompetens till rätt uppgifter för att få jobbet gjort snabbare och smartare.

Ägna tid åt att fundera över potentiella missförhållanden och lägg upp planer för att undvika dem. Fokusera särskilt på missförhållanden när det gäller kompetens och inriktning, inklusive enskilda teammedlemmars kapacitet och förmågor.

5. Utvärdera, bygg upp och anpassa ditt team

Som ledare vet du hur viktigt det är att ha ett bra team. Människor kommer att stå i centrum för de viktigaste besluten du fattar under dina första 90 dagar. Watkins föreslår att du börjar med att utvärdera befintliga team.

Du vill inte göra förändringar för snabbt, särskilt utan att förstå den befintliga situationen. Upprätta ett utvärderingssystem med specifika kriterier baserade på färdigheter och beslutsfattandestilar. Utvärdera team och individer med hjälp av specifika KPI:er baserade på det faktiska arbete de utför.

I slutet av de första 30 dagarna bör du kunna fatta anställningsbeslut baserat på dina bedömningar. Watkins rekommenderar att man delar in människor i följande kategorier:

Behåll som det är: Om teammedlemmen gör ett bra jobb kommer hen att behålla sin position utan förändringar.

Behåll, men fokusera på att utveckla: Personen gör ett bra jobb, men behöver stöd, vilket du kan ge.

Flytta till en annan position: Teammedlemmen har färdigheter som skulle göra hen mer effektiv i en annan position.

Ersätt: Personen passar inte in, och du kommer att ersätta hen med en ny teammedlem så snart som möjligt.

Observera: Du har inte tillräckligt med information för att fatta ett beslut eller vill se hur personen klarar ett specifikt projekt, så du observerar och grupperar dem sedan i en av ovanstående kategorier.

Ditt team kommer att utvecklas, så se till att återkomma till denna process efter dina första 90 dagar. Var öppen för förändringar och anpassa teamet efterhand som företagets mål och inriktning förändras.

Förberedelser för en ny roll: En checklista i 7 steg

Det svåraste med att övergå till en ny ledarroll är att lämna gamla vanor bakom sig. Även med ett nytt team, nya uppgifter och en ny företagskultur är det lätt att falla tillbaka i samma rutin som du hade tidigare – och som inte passar din nya roll särskilt bra. ⚠️

För att undvika detta dilemma rekommenderar Michael Watkins att man börjar varje ny roll med en checklista i sju steg. I vår sammanfattning av "The First 90 Days" går vi igenom denna checklista i sju steg så att du snabbt kan implementera den.

1. Gör en ren brytning

Det är viktigt att ta sig tid att fira den nya övergången. Oavsett om det innebär att umgås med vänner under helgen eller äta en festmiddag med familjen är det viktigt att fira din framgång.

Det är också viktigt att ta sig tid att reflektera över vad du lämnar bakom dig och vad som ligger framför dig. Fundera över vad du önskar hade fungerat bättre i din gamla roll och sätt upp förväntningar på vad som väntar i din nya roll.

2. Utvärdera problem och din förmåga att hantera dem

Gör en lista över troliga problem – inklusive tekniska, kulturella och politiska frågor – inom viktiga affärsområden. Dessa kan omfatta ekonomi, HR, teknik och marknadsföring. Rangordna varje potentiellt problem på en skala från 1 till 10. Bestäm vilka problem du kan – och vill – lösa och vilka du behöver stöd för att lösa.

3. Utvärdera dina styrkor

Ta dig tid att fundera över dina styrkor och vad som gör dig till en effektiv ledare. Tänk på vad du gjorde bra i din tidigare roll och situationer där du tycker att du kanske inte lyckades så bra. Fundera över hur dessa färdigheter kommer att vara till nytta i ditt nya jobb och hur de kan hindra din framgång i vissa affärssituationer.

4. Utveckla en lärande inställning

Oavsett om du har varit en del av ledningsgruppen i ett nystartat företag, en ideell organisation eller ett multinationellt företag har du en historia av framgångar bakom dig. Med så många framgångar i bagaget är det lätt att falla i fällan att tro att man vet bäst.

När du byter till en ny position är det viktigt att skapa en lärande inställning. Saker som har fungerat i andra roller kanske inte är lika framgångsrika i din nya position. Tänk på personlig utveckling och ledarskapsutveckling när du går in i din nya roll. Gå kurser, var öppen för att lära av kollegor och överväg nya tillvägagångssätt för gamla problem.

För både nya och erfarna ledare är det ovärderligt att ha ett starkt nätverk att vända sig till. Gör en inventering av ditt nätverk och se vilka personer som kan hjälpa dig att göra övergången smidigare. Lita på gamla mentorer och leta efter luckor där du kan behöva någon ny som hjälper dig. Skapa kontakter och bygg relationer med dessa personer så att du får det stöd du behöver för att uppnå snabbare tillväxt.

6. Var uppmärksam på missnöje

Oavsett om du byter till en ny organisation eller blir befordrad internt kan det hända att vissa inte är lika glada över förändringen som du. De kan försöka hindra dig från att lyckas eller begränsa din tillgång till nödvändiga resurser.

Oavsett om det gäller nya teammedlemmar, en ny chef eller gamla kollegor, var medveten om dessa sårbarheter. Fokusera på att hantera dessa arbetsrelationer, ställ tydliga förväntningar och skapa en kommunikationsplan för att hantera problem.

7. Be om hjälp när du behöver det

Den första dagen av något nytt är alltid lika skrämmande som spännande. Var inte rädd för att be om hjälp – vare sig det är från din nya chef eller en direkt underordnad i ditt team. Be om hjälp och resurser när du behöver dem, särskilt under de första 90 dagarna när du håller på att komma in i arbetet.

💡📚 Bonus: Om du är intresserad av att läsa fler boksammanfattningar, kolla in vår samling av 25 måste-läsa produktivitetsboksammanfattningar på ett och samma ställe. Du kan spara, redigera, bokmärka och till och med exportera den från ClickUp Docs.

Populära citat från "De första 90 dagarna"

Michael Watkins bok är full av visdom för ledarskapsexperter. Han kan inte bara sin sak, utan uttrycker sig också på ett inspirerande och engagerande sätt.

Här är några av våra favoritcitat från ”The First 90 Days”:

”För att lyckas måste du mobilisera energin hos många andra i din organisation. Om du gör rätt saker kan din vision, din expertis och din drivkraft driva dig framåt och fungera som grogrund.”

”Att börja på ett nytt företag är som en organtransplantation – och du är det nya organet. Om du inte är noggrann med att anpassa dig till den nya situationen kan du hamna i en situation där du attackeras av organisationens immunsystem och stöts bort.”

”De viktigaste besluten du fattar under dina första 90 dagar kommer troligen att handla om människor.”

”Uppdraget handlar om vad som ska uppnås, visionen handlar om varför människor ska känna sig motiverade att prestera på en hög nivå, och strategin handlar om hur resurser ska fördelas och beslut fattas för att uppnå uppdraget.”

Tillämpa lärdomarna från ”The First 90 Days” med ClickUp

Med projektledningsprogramvara som ClickUp kan du implementera viktiga lärdomar från denna sammanfattning av "The First 90 Days" snabbare och enklare än någonsin. Här är några av de bästa funktionerna i ClickUp som gör din övergång till en ny ledarroll smidig. 🤩

Fastställ mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

ClickUp Goals gör det enkelt att sätta upp och följa upp långsiktiga mål och undvika missanpassningar längs vägen. Sätt upp tydliga tidsplaner och lägg till mätbara mål för varje team, avdelning eller företaget i stort. Automatisera uppföljningen av framstegen och skapa mappar för att enkelt se målen för olika teammedlemmar och avdelningar.

Se, lägg till, tilldela eller kommentera beroenden direkt i en ClickUp-uppgift.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformation förlorad i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Använd ClickUps funktioner för uppgiftsfördelning och status för att bygga upp ditt team, hålla koll på allas ansvarsområden och undvika missförstånd med ditt nya team. Tilldela prioriteringar till varje uppgift så att alla vet vilket arbete som är viktigast. Lägg till beroenden så att teammedlemmarna kan se vilket arbete som hindrar framsteg i andra uppgifter.

Med ClickUps anpassningsbara utrymmen är det enkelt att skapa omfattande och organiserade platser som kan anpassas efter ditt team, din avdelning eller dina projekt.

Håll ordning med ClickUp Spaces, särskilt om din ledarroll innebär att du övervakar olika avdelningar. Anpassa varje Space med listor och mappar för att samla saker som SOP:er, företagsdokument och projektresurser på ett och samma ställe. Aktivera anpassade aviseringar för att säkerställa effektiv kommunikation när stora förändringar görs eller projekt slutförs.

ClickUp erbjuder också mer än 1 000 mallar – inklusive flera mallar för 30-, 60- och 90-dagarsplaner – för att göra allt från målsättning till introduktion av nya medarbetare enklare än någonsin. Mallen för 30-60-90-dagarsplaner från ClickUp erbjuder en praktisk plan för de första tre månaderna i din nya roll. Använd den för att skissa upp mål, identifiera uppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg.

Använd denna ClickUp-mall för att planera framtida uppföljningar med nyanställda.

Du hittar också dussintals SOP-mallar för att skapa en organisationskultur. Använd dessa för att introducera nya teammedlemmar eller skapa bättre processer som det befintliga teamet kan implementera.

Gör dina första 90 dagar framgångsrika med ClickUp

Med dessa strategier och tips från "The First 90 Days" har du vad du behöver för att smidigt övergå till din nya roll. Från att bygga bättre team till att anpassa strategier och säkra tidiga framgångar – denna bok erbjuder en vägkarta till framgångsrikt ledarskap.

Ta ditt ledarskap till nästa nivå och registrera dig för ClickUp idag. Denna projektledningsprogramvara gör det enkelt att introducera nya medarbetare, sätta upp mätbara mål och följa framstegen varje steg på vägen. Dessutom är den anpassningsbar, så att du kan bygga ett system som är flexibelt och passar din nya organisations behov. 🙌