De 10 bästa programvarorna för projektkostnadsuppföljning 2025

Halvvägs in i kvartalet stämde inte siffrorna. Budgeten visade en sak, kalkylbladet en annan och ekonomiavdelningen hade en tredje version. Ingen hade fel, men ingen hade heller hela bilden klar för sig.

Om du har haft problem med spridda kostnadsdata eller budgetöverraskningar i slutskedet vet du hur snabbt saker och ting kan spåra ur utan rätt upplägg. Lösningen? Verktyg som är utvecklade för att spåra kostnaderna under projektets gång.

Här är de bästa programvarorna för projektkostnadsuppföljning som ger tydlighet i budgetar och prognoser. Låt oss sätta igång! 💰

De bästa programvarorna för projektkostnadsuppföljning i korthet

Innan du dyker in, här är en snabb jämförelse av de bästa programvarorna för projektledning för kostnadsuppföljning. 💸

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Centraliserad kostnadsuppföljning inom live-projektarbetsflöden för enskilda personer, medelstora företag och stora företag. Kostnadsuppföljning på uppgiftsnivå med anpassade fält, analys av budget jämfört med faktiska kostnader i instrumentpaneler, automatiska kostnadsvarningar, tidrapportering, AI och automatisering. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Produktivt Spårning av byråns lönsamhet från offert till faktura för medelstora team och växande byråer Budget- och lönsamhetsuppföljning i realtid, anpassade faktureringspriser, detaljerad finansiell rapportering, AI-assistans Gratis provperiod tillgänglig; Abonnemang från 11 $/månad Screendragon Kampanjkostnadshantering i kreativa marknadsföringsarbetsflöden för marknadsavdelningar och interna kreativa team Spårning av utgifter i flera kanaler, ROI-baserad rapportering, automatiserade budgetgodkännanden, AI-assistans Anpassad prissättning Wrike Komplex kostnadsövervakning över flera avdelningar för företagsprojektteam och konsulter Projektbudgetmallar, automatiserad tidrapportering, lönsamhetsrapportering på fasnivå, AI-assistans Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/månad per användare. Smartsheet Kalkylbladsbaserad budgetering med realtidssamarbete för små team och finansinriktade användare Utgiftsvarningar, sammanfattande rapporter, revisionsspår, samarbetsbaserade kostnadsplaneringsblad, AI-assistans Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. Toggl Track Enkel tidsbaserad budgetering med smidig installation för frilansare och små projektteam. Projektets tidsspårning med budgetvarningar, produktivitetsanalysrapporter Gratis plan tillgänglig (upp till 5 användare); Betalda planer börjar på 10 $/månad per användare. Harvest Tidsspårning direkt kopplad till fakturering och intäkter för konsulter och kundserviceteam Tidsloggar, lönsamhetsrapporter per kund/projekt, prognoser för förbrukningshastighet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 13,75 $/månad per användare. Hubstaff Tid- och kostnadshantering samt övervakning för distribuerade team och företag som främst arbetar på distans Spårning av anställdas produktivitet, projektbaserad kostnadsspårning, löneintegration Gratis provperiod tillgänglig; Abonnemang från 7 $/månad per användare Sage Intacct Integrera kostnadsuppföljning för ekonomiavdelningar i stora företag Projektbudgetar kopplade till huvudboken, kostnadskontroll i realtid, flerdimensionell lönsamhetsrapportering, AI-assistans Anpassad prissättning Procore Fullständig projektkostnadskontroll för stora byggföretag och generalentreprenörer Byggspecifika kostnadskoder, synkronisering mellan fält och ekonomi, automatiserad hantering av ändringsorder, detaljerad rapportering, AI-assistans Anpassad prissättning

Hur väljer man programvara för projektkostnadsuppföljning?

När du väljer programvara för kostnadsuppföljning av projekt bör du prioritera funktioner som effektiviserar ekonomihanteringen och stödjer projektets framgång. Tänk på följande funktioner när du väljer kostnadshanteringsverktyg:

Budgethantering i realtid: Övervaka utgifter mot budgetar direkt för att hålla koll på kostnaderna.

Detaljerad rapportering och analys: Få insikt i kostnadstrender och avvikelser med robusta Få insikt i kostnadstrender och avvikelser med robusta tidsrapporter.

Sömlösa integrationer: Anslut till bokföringsprogram eller ERP-system (Enterprise Resource Planning) för att minska manuell datainmatning.

Starka säkerhetsfunktioner: Skydda dina projektkostnadsdata med kryptering och rollbaserade åtkomstkontroller.

Skalbarhet: Anpassa dig enkelt till växande projekt- eller organisationsbehov

Mobil åtkomst: Aktivera uppdateringar på språng för teammedlemmar som arbetar på distans och utan fast arbetsplats, vilket underlättar ett smidigt projektgenomförande.

Automatiska varningar: Få aviseringar om budgetöverskridningar för att undvika överraskningar under projektets livscykel.

Stöd för flera valutor: Underlätta globala projekt med olika valutaalternativ för effektiv projektkostnadshantering.

💡 Proffstips: Använd en logg för ”spend shadow” för att spåra informella kostnader, som teamluncher eller ad hoc-verktyg, så att du kan se hur dessa små utgifter summeras och sätta ett tak.

📊 Budgetmiss: Montreals olympiska stadion hade initialt en budget på 134 miljoner CAD, men slutade kosta över 1,6 miljarder CAD. Dålig ekonomisk översyn och politisk inblandning gjorde det till en 30-årig skuldbörda.

Den bästa programvaran för projektbudgetering och kostnadsuppföljning

Här är en översikt över några av de bästa programvarorna för projektkostnadsuppföljning som är utvecklade för att hantera verkliga teamarbetsflöden. 📑

1. ClickUp (Bäst för centraliserad kostnadsuppföljning inom projektarbetsflöden)

Skapa din första ClickUp-uppgift Spåra utgifter på uppgiftsnivå med ClickUp Tasks

Att spåra projektkostnader isolerat leder ofta till förseningar, överskridna budgetar eller uteblivna godkännanden. Team växlar mellan kalkylblad, e-postkedjor och tidrapporteringsappar – ingen av dessa kopplas tillbaka till det faktiska arbetet.

ClickUp samlar allt på ett ställe, så att kostnadsuppföljning blir en del av projektet och inte något som läggs till i efterhand.

💵 Bygg in finansiella detaljer i uppgifterna

ClickUp Tasks gör det enkelt att spåra finansiella uppdateringar på uppgiftsnivå.

Låt oss säga att en evenemangsbyrå koordinerar en stor konferens. Varje uppgift – bokning av lokal, koordinering av talare, leverantörshantering – kan inkludera kostnadsanteckningar, leverantörsfakturor och statusuppdateringar i realtid. Ekonomi- och projektteam kan tagga varandra, lämna kommentarer och bekräfta betalningar utan att behöva växla mellan olika flikar.

Lägg till anpassade fält i ClickUp för att omvandla uppgifter till budgetspårare genom att lägga till uppgifter som "Beräknad kostnad", "Faktisk kostnad" och "Kostnadstyp".

💵 Spåra tid och resultat medan du arbetar

Registrera arbetet noggrant med ClickUp Project Time Tracking

ClickUp Project Time Tracking tar hänsyn till arbetskraftskostnaderna. Teammedlemmarna spårar timmar per uppgift och projektledarna ser data i realtid så att tidsplaner kan justeras eller överskridanden flaggas.

Team kan visa projektdata via ClickUp Dashboards och välja mellan över 50 widgets för att anpassa dem.

Granska kostnader i realtid med hjälp av ClickUp Dashboards

Ett produktteam som hanterar lanseringen av en viktig funktion kan till exempel skapa en instrumentpanel som visar registrerade timmar per teammedlem, budget jämfört med faktiska kostnader per sprint och kostnadsfördelning per uppgiftstyp. Detta ger alla, från projektledare till chefer, en gemensam bild av den ekonomiska utvecklingen utan extra rapporteringsarbete.

💵 Spara tid med mallar

Få en gratis mall Jämför beräknade och faktiska utgifter för olika uppgifter med ClickUps mall för projektkostnadsanalys.

ClickUps mall för projektkostnadsanalys ger teamen en färdig struktur för att uppskatta och spåra budgetar över olika milstolpar. Den är särskilt användbar för team som driver projekt med fastställda omfattningar eller bidragsbaserad finansiering som kräver noggrann spårning av avvikelser.

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för projektkostnadshantering för att genomföra strukturerade granskningar.

Samtidigt ger ClickUps mall för projektkostnadshantering bättre överblick. En digital byrå som hanterar flera kundkontrakt kan använda den för att tilldela återkommande budgetgranskningar, logga kundgodkännanden och jämföra kostnadsprestanda mellan flera leveranser.

Mallen gör att allt är synligt och organiserat, även när flera team är inblandade.

ClickUps bästa funktioner

Standardisera kostnadsinmatningen: Samla in budgetförfrågningar med hjälp av Samla in budgetförfrågningar med hjälp av ClickUp Forms för att standardisera inlämningarna mellan leverantörer och team.

Centralisera finansiell dokumentation: Dokumentera budgetgodkännandeprocesser i Dokumentera budgetgodkännandeprocesser i ClickUp Docs för att hålla finansiella policyer tillgängliga och uppdaterade.

Få omedelbar insikt i budgeten: Använd Använd ClickUp Brain för att visa projektbudgetar, kostnadsfördelningar eller väntande godkännanden utan att behöva gräva igenom uppgifterna.

Spåra återkommande utgifter: Ställ in Ställ in ClickUp Recurring Tasks för att schemalägga månatliga budgetkontroller eller återkommande leverantörsbetalningar.

Automatisera kostnadsvarningar: Skapa Skapa ClickUp-automatiseringar för att utlösa varningar när en uppgift överskrider beräknade kostnader eller en ny utgift läggs till.

Begränsningar i ClickUp

Även om uppgifter kan uppdateras via mobilen är det inte lika smidigt eller effektivt att mata in eller granska detaljerade kostnadsuppgifter på mindre skärmar.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 470+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt om ClickUp som programvara för projektkostnadsuppföljning:

ClickUps funktioner för projekt- och programhantering är verkligen exceptionella och sätter en ny standard på marknaden. Programmet erbjuder en kraftfull uppsättning verktyg som inte bara underlättar effektiv uppgiftsuppföljning utan också omfattande hantering av olika projekt och program. […] Dessutom effektiviserar ClickUps omfattande urval av väl utformade mallar projektets uppstartsprocess, vilket avsevärt förbättrar produktiviteten och effektiviteten i projektplaneringen.

ClickUps funktioner för projekt- och programhantering är verkligen exceptionella och sätter en ny standard på marknaden. Det erbjuder en kraftfull uppsättning verktyg som inte bara underlättar effektiv uppgiftsuppföljning utan också omfattande hantering av olika projekt och program. […] Dessutom effektiviserar ClickUps omfattande urval av väl utformade mallar projektets uppstartsprocess, vilket avsevärt förbättrar produktiviteten och effektiviteten i projektplaneringen.

📮 ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg i en sammanhängande vy. När uppdateringarna är spridda lägger du mer tid på att sammanställa information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer centralisera uppgifter, dokument och uppdateringar, vilket minskar arbetsbelastningen och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Verkliga resultat: Samla 200 professionella medarbetare i ett enda ClickUp-arbetsutrymme och använd anpassningsbara mallar och tidsspårning för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

2. Produktiv (bäst för kreativa byråer som spårar lönsamhet)

via Productive

Kreativa byråer har ofta svårt att ta reda på vilka projekt som faktiskt genererar intäkter. Productive löser detta genom lönsamhetsuppföljning i realtid som visar byråns finansiella ställning för varje enskilt projekt.

Plattformen kopplar tidrapportering direkt till budgetar, så att du kan övervaka vinstmarginalerna allteftersom arbetet fortskrider. Det som skiljer detta verktyg från generiska projektledare är dess djupa förståelse för byråns arbetsflöden, från kundintroduktion till slutfakturering.

Produktiva bästa funktioner

Spåra fakturerbara timmar mot projektbudgetar i realtid och få omedelbara varningar när du närmar dig utgiftsgränser eller lönsamhetströsklar.

Skapa omfattande finansiella rapporter som fördelar kostnaderna mellan olika projektfaser, teammedlemmar och kundsegment.

Fyll i utgiftsformulär automatiskt, skapa rapporter och sammanfatta uppgiftsaktiviteter med Productive AI .

Skapa anpassade faktureringspriser för olika teammedlemmar, projekttyper och kundnivåer.

Övervaka teamets kapacitet och resursutjämning över flera projekt för att förhindra överbelastning.

Produktivitetsbegränsningar

Integrationssystemet är mindre jämfört med konkurrenter på företagsnivå som ClickUp.

Anpassade rapporter kräver teknisk kunskap för att kunna konfigureras effektivt, vilket kan vara en utmaning för mindre team utan dedikerad IT-support.

Produktiv prissättning

Gratis provperiod

Essential: 11 $/månad

Professional: 28 $/månad

Ultimate: 39 $/månad

Produktiva betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Productive?

Här är en G2-recensents åsikt om Productives verktyg för projektkostnadshantering:

Det som är mest användbart för oss som byrå är den översikt vi har över allt som händer i verksamheten. Från en initial offert/budget, genom hela projektets livslängd och fram till fakturering, minskar den täta integrationen av relevant data risken för fel avsevärt. Att kunna se alla våra resurser och deras utnyttjande (nämnde jag att man kan ta fram en rapport för nästan vad som helst?) på en och samma instrumentpanel är verkligen användbart.

Det som är mest användbart för oss som byrå är den översikt vi har över allt som händer i verksamheten. Från en initial offert/budget, genom hela projektets livslängd och fram till fakturering, minskar den täta integrationen av relevant data risken för fel avsevärt. Att kunna se alla våra resurser och deras utnyttjande (nämnde jag att man kan ta fram en rapport för nästan vad som helst?) på en och samma instrumentpanel är verkligen användbart.

3. Screendragon (Bäst för marknadsföringsteam som hanterar kampanjbudgetar)

via Screendragon

Har du någonsin försökt hantera en komplex marknadsföringskampanj och samtidigt hålla koll på varje spenderad krona? Screendragon hanterar denna utmaning genom en specialutvecklad arbetsflödesautomatisering som är utformad specifikt för marknadsföringsteam. Den hanterar smidigt kreativa godkännandeprocesser som vanligtvis skapar flaskhalsar i kampanjgenomförandet.

Team kan ställa in automatiserad routing som håller projekten igång samtidigt som budgeten förblir helt transparent. På så sätt kan du se exakt hur mycket varje steg i kampanjutvecklingen kostar och optimera därefter.

Screendragons bästa funktioner

Spåra kampanjutgifter över flera kanaler, leverantörer och medietyper i en samlad instrumentpanel.

Skapa anpassade budgetkategorier som passar perfekt med strukturen för dina marknadsföringskampanjer.

Skapa detaljerade ROI-rapporter som kopplar kampanjutgifter till prestationsmått, vilket hjälper dig att identifiera vilka investeringar som ger högst avkastning.

Utnyttja AI-assistans för att få insikter om drift och resurser, skapa varumärkesanpassat innehåll och bygga agentiska arbetsflöden.

Få en fullständig översikt över resurskapaciteten för effektiv resurshantering.

Begränsningar för Screendragon

Gränssnittsdesignen känns föråldrad jämfört med nyare verktyg för marknadsföringsprojektledning.

Anpassningar och avancerade funktioner kräver ofta hjälp från Screendragons supportteam, vilket kan fördröja implementeringen.

Priser för Screendragon

Anpassad prissättning

Screendragon-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

💡 Proffstips: Skapa ett mått för ”utgiftshastighet” för att mäta hur snabbt varje team förbrukar sin budget. Detta är utmärkt för att upptäcka ineffektivitet, till exempel om ett team överanvänder entreprenörstimmar.

4. Wrike (Bäst för komplexa projekt som kräver detaljerad övervakning)

via Wrike

Komplexa projekt kan lätt spåra ur, särskilt när flera avdelningar behöver samarbeta om leveranser. Wrike hanterar detta genom anpassningsbara arbetsflöden som kan anpassas till praktiskt taget alla projektstrukturer samtidigt som detaljerad kostnadsuppföljning upprätthålls genom hela projektet.

Team uppskattar särskilt plattformens förmåga att hantera komplexitet på företagsnivå utan att offra insynen i projektkostnader och resursanvändning.

Wrikes bästa funktioner

Skapa detaljerade projektbudgetmallar som innehåller fördefinierade kategorier, godkännandeprocesser och parametrar för kostnadsuppföljning.

Uppskatta, fördela och spåra ekonomi i realtid för alla projekt på ett och samma ställe med budgeteringsfunktionen .

Skapa omfattande rapporter som analyserar projektets lönsamhet ur olika perspektiv.

Ställ in automatisk tidrapportering och utgiftsrapportering som integreras direkt i projektbudgetarna.

Få snabba svar på projektfrågor och skapa projektuppdateringar med Wrike AI.

Wrike-begränsningar

Det saknar inbyggd skärmdelning, meddelandefunktioner eller videokonferenser, vilket tvingar användarna att förlita sig på externa verktyg för realtidssamarbete.

Användare rapporterar långa laddningstider eller tekniska problem, till exempel att sidor inte laddas efter att ha varit inaktiva.

Avancerad ekonomihantering, såsom fakturering eller kostnadsspårning, kräver ofta integration med annan programvara.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (2 810+ recensioner)

📊 Budgetmiss: Berlin Brandenburg Airport skulle öppna 2011 med en budget på 2,5 miljarder euro. Den öppnade slutligen 2020 efter att kostnaderna stigit till 7 miljarder euro. Undersökningar pekade på bristfällig kostnadskontroll i projektledningen och avsaknad av centraliserad uppföljning.

5. Smartsheet (Bäst för dig som älskar kalkylblad och hanterar projektfinanser)

via Smartsheet

Om ditt team lever och andas kalkylblad men behöver mer sofistikerade projektuppföljningsfunktioner, fyller Smartsheet den luckan perfekt. Det kombinerar det välbekanta rutnätgränssnittet som alla vet hur man använder med kraftfulla projektledningsfunktioner som effektivt spårar kostnader.

Team kan skapa komplexa projektbudgetar med hjälp av kalkylbladsformler samtidigt som de får tillgång till avancerade funktioner som automatiserade arbetsflöden och samarbete i realtid.

Du kan använda det för att spåra utgifter, övervaka resurskostnader och skapa sammanfattande rapporter som konsoliderar finansiella data från flera projekt.

Smartsheets bästa funktioner

Skapa finansiella rapporter på ledningsnivå som ser ut och känns som traditionella kalkylblad, men som hämtar data från live-projektuppföljning.

Använd AI för att analysera dina kalkylblad, generera insikter och förutsäga trender i projektutgifterna.

Fördela resurser, spåra deras utnyttjandegrad och beräkna arbetskostnader baserat på tilldelade uppgifter och timpriser.

Ställ in villkorlig formatering och automatiska varningar som markerar budgetavvikelser, överskridanden och problem med resursfördelning.

Samarbeta kring projektbudgetar och finansiell planering genom delade kalkylblad, där flera teammedlemmar kan mata in data samtidigt som fullständiga revisionsspår bibehålls.

Smartsheets begränsningar

Ändringar uppdateras inte alltid i realtid och det finns ingen automatisk sparning.

Rapporterna är begränsade till 500 rader per sida, och det kan vara besvärligt att navigera i stora rapporter.

Vissa användare rapporterar om otillräckliga säkerhetsfunktioner, såsom otydliga datalagringsplatser eller avsaknaden av en "superadmin"-roll för fullständig åtkomst till kalkylblad.

Priser för Smartsheet

Gratis provperiod

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (19 680+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 450 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

Här är en förstahandsuppfattning om denna programvara för projektkostnadsuppföljning från en G2-recension:

Jag gillar att Smartsheet är så mångsidigt och kan användas för många olika tillämpningar. Ibland använder jag det bara som en mer avancerad och interaktiv version av Excel, andra gånger kan man dra nytta av dess instrumentpanel och automatiseringsfunktioner för att skapa mycket kraftfulla verktyg som kan göra arbetet mycket enklare och mer organiserat.

Jag gillar att Smartsheet är så mångsidigt och kan användas för många olika tillämpningar. Ibland använder jag det bara som en mer avancerad och interaktiv version av Excel, andra gånger kan man dra nytta av dess instrumentpanel och automatiseringsfunktioner för att skapa mycket kraftfulla verktyg som kan göra arbetet mycket enklare och mer organiserat.

6. Toggl Track (bäst för enkel tidsspårning över olika projekt)

via Toggl Track

Ibland behöver du bara veta var din tid går utan att behöva hantera komplicerade projektledningskostnader. Toggl Track levererar detta genom enkel tidsspårning som fungerar på alla enheter och plattformar.

Det här verktyget är utformat för att inte vara i vägen – starta en timer, tilldela den till ett projekt och stoppa den när du är klar. Inga komplicerade arbetsflöden eller obligatoriska fält som saktar ner ditt faktiska arbete. Team uppskattar hur de detaljerade rapporterna avslöjar mönster i tidsanvändningen som direkt påverkar projektets lönsamhet.

Toggl Track bästa funktioner

Ställ in projektbudgetar baserade på tidsuppskattningar och få aviseringar när den spårade tiden närmar sig eller överskrider tilldelade timmar.

Spåra tid offline och synkronisera automatiskt när du ansluter igen, så att du aldrig förlorar fakturerbara timmar.

Analysera teamets produktivitetsmönster genom rapporter som visar topprestationstimmar, projekteffektivitet och individuella medarbetares mönster.

Begränsningar för Toggl Track

Teamhanteringsfunktionerna är grundläggande jämfört med fullständiga projektledningsplattformar.

Saknar inbyggda funktioner för fakturering och pausloggning, GPS-spårning, lönehantering eller schemaläggning.

Att redigera tidsposter kan vara besvärligt och felbenäget.

Du kan inte pausa timers; du måste stoppa och starta om, vilket leder till fragmenterade poster (t.ex. flera 5-sekunderssessioner).

Toggl Track-priser

Gratis (för upp till fem användare)

Starter: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 570 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 575+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Toggl Track?

Denna recension från Capterra lyfter fram en intressant aspekt:

Toggl Track är mycket användarvänligt. Det är enkelt att navigera. Jag gillar hur enkelt det är att fortsätta med ett tidigare projekt eller lägga till ett nytt. Färgkodningen hjälper också till att dela upp de områden där jag lägger mest tid. Jag gillar också fliken med rapporter – det är trevligt att se hur många timmar jag har arbetat och hur stor andel av min tid jag har lagt på varje projekt.

Toggl Track är mycket användarvänligt. Det är enkelt att navigera. Jag gillar hur enkelt det är att fortsätta med ett tidigare projekt eller lägga till ett nytt. Färgkodningen hjälper också till att dela upp de områden där jag lägger mest tid. Jag gillar också fliken med rapporter – det är trevligt att se hur många timmar jag har arbetat och hur stor andel av min tid jag har lagt på varje projekt.

🔍 Visste du att? Endast 41 % av organisationerna levererar oftast eller alltid projekt inom budget. Detta belyser en betydande lucka som kostnadsuppföljning kan hjälpa till att täppa till.

7. Harvest (Bäst för integrerad tidrapportering och fakturering)

via Harvest

Projektledare som behöver en smidig integration mellan kostnadsuppföljning och kundfakturering uppskattar Harvest särskilt mycket. Programvaran för projektbudgetering kopplar tidrapporteringen direkt till faktureringsprocesserna, vilket säkerställer att alla fakturerbara timmar registreras och omvandlas till intäkter på ett effektivt sätt.

Ekonomiteam uppskattar hur Harvest hanterar både intern kostnadsuppföljning och extern kundfakturering i ett och samma system, vilket minskar avstämningsarbetet mellan olika plattformar. Den detaljerade rapporteringen visar vilka projekt och kunder som genererar högst marginaler.

Harvests bästa funktioner

Ställ in automatiska påminnelser för tidsspårning och veckosammanfattningar som hjälper dig att upprätthålla konsekventa spårningsvanor.

Analysera ditt företags resultat med hjälp av omfattande rapporter som visar vilka kunder, projekt och arbetstyper som ger högst lönsamhet.

Skapa exakta projektprognoser baserade på aktuella förbrukningshastigheter och återstående budgetanslag för att förutsäga projektets slutliga lönsamhet.

Skapa fakturor automatiskt utifrån spårad tid och utgifter och skicka dem till kunder direkt från plattformen.

Harvests begränsningar

Saknar inbyggda funktioner för lönehantering eller automatisk momsberäkning, vilket kräver manuellt arbete eller integrationer från tredje part.

Ingen centraliserad meddelandehub för uppdateringar som inlämning av tidrapporter eller fakturapåminnelser

Filtreringsalternativen för uppgifter eller tidsposter är grundläggande, vilket gör det svårt att analysera specifika kategorier eller grupper i rapporter.

Harvest-priser

Gratis

Pro: 13,75 $/månad per användare

Premium: 17,50 $/månad per användare

Skörda betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (815+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 630 recensioner)

📊 Budgetmiss: I början av 2000-talet svällde ett brittiskt regeringsprojekt för att modernisera sjukvårdsjournaler från 2 miljarder pund till 12 miljarder pund innan det skrotades.

8. Hubstaff (Bäst för distansarbetande team som behöver detaljerad aktivitetsövervakning)

via Hubstaff

Operativa chefer som leder distribuerade team behöver detaljerad insyn i hur distansarbetare använder sin tid och hur det påverkar projektkostnaderna. Hubstaff ger denna insyn genom omfattande aktivitetsövervakning.

Det ger ansvarighet utan att vara alltför påträngande – teammedlemmarna kan se sina egna produktivitetsmönster samtidigt som cheferna får den insyn de behöver för att kunna beräkna projektkostnaderna korrekt. De detaljerade rapporterna hjälper till att identifiera vilka distansarbetsmönster som leder till den mest effektiva projektleveransen.

Hubstaffs bästa funktioner

Övervaka teamets produktivitet genom automatisk skärmdumpning och spårning av applikationsanvändning.

Spåra projektkostnader i realtid medan teammedlemmarna arbetar, med automatisk beräkning av arbetskostnader baserat på individuella timpriser och faktisk tidsåtgång.

Ställ in veckovisa budgetar eller fasta kostnadsgränser för projekt och teammedlemmar för att förhindra överskridanden .

Ställ in automatisk lönehantering baserat på spårade timmar och projektuppdrag, vilket effektiviserar betalningsprocesserna.

Se detaljerade rapporter om projektkostnader, teammedlemmarnas utgifter och budgethistorik.

Hubstaffs begränsningar

Funktioner för övervakning av anställda kan upplevas som påträngande och kan skada teamets moral om de inte implementeras på ett genomtänkt sätt, förutom att de är olämpliga för att spåra kreativt eller strategiskt arbete.

Integritetsfrågor kan begränsa användningen i organisationer med strikta krav på dataskydd.

Dess styrka ligger främst i hanteringen av arbetskraftskostnader; den är mindre väl rustad för att hantera materialkostnader eller andra projektkostnader som inte avser arbetskraft.

Hubstaffs prissättning

Gratis provperiod

Starter: 7 $/månad per användare (minst två platser)

Grow: 9 $/månad per användare (minst två platser)

Team: 12 $/månad per användare (minst två platser)

Enterprise: 25 $/månad per användare

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 440 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 570+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

En G2-recension uttrycker det så här:

Hubstaff erbjuder ett smidigt sätt att spåra tid och övervaka teamets produktivitet. Möjligheten att ta regelbundna skärmdumpar, spåra aktivitetsnivåer och integrera med projektledningsverktyg som Trello och Asana gör det extremt värdefullt för distansarbetande team. […] Ibland kan aktivitetsuppföljningen kännas alltför påträngande, särskilt med frekventa skärmdumpar. Mobilappen tenderar också att ibland hänga sig eller krascha, vilket kan störa produktiviteten när man är på språng.

Hubstaff erbjuder ett smidigt sätt att spåra tid och övervaka teamets produktivitet. Möjligheten att ta regelbundna skärmdumpar, spåra aktivitetsnivåer och integrera med projektledningsverktyg som Trello och Asana gör det extremt värdefullt för distansarbetande team. […] Ibland kan aktivitetsuppföljningen kännas alltför påträngande, särskilt med frekventa skärmdumpar. Mobilappen tenderar också att lagga eller krascha ibland, vilket kan störa produktiviteten när man är på språng.

9. Sage Intacct (Bäst för integration av finansiell hantering i företag)

via Sage Intacct

Stora företag behöver projektkostnadsuppföljning som integreras sömlöst i befintliga finansiella system och rapporteringsstrukturer. Sage Intacct levererar detta genom omfattande ekonomistyrningsfunktioner.

Programvaran är utmärkt för projektredovisning och låter dig spåra och hantera kostnader, fakturering och intäkter för varje projekt med hög precision. Du kan fördela direkta och indirekta kostnader, hantera komplexa faktureringsscheman och redovisa intäkter enligt redovisningsstandarder.

Ekonomiteam kan äntligen få exakta uppgifter om projektens lönsamhet som direkt matas in i företagets finansiella rapporter och ledningsrapporter utan manuell databehandling.

Sage Intaccts bästa funktioner

Skapa sofistikerade projektbudgetar som kopplas till huvudbokskonton och automatiskt uppdaterar finansiella rapporter.

Tagga transaktioner med projekt, avdelning, plats och andra dimensioner för detaljerad finansiell analys och rapportering.

Ställ in automatiska finansiella kontroller som kräver godkännande för alla projektutgifter som överskrider förutbestämda tröskelvärden.

Spåra projektkostnaderna samtidigt som du upprätthåller fullständiga revisionsspår som uppfyller kraven på bolagsstyrning och standarder för finansiell rapportering.

Förbättra datakvaliteten och automatisera komplexa finansiella arbetsflöden med integrerad AI.

Begränsningar i Sage Intacct

Implementeringens komplexitet kräver betydande IT-resurser och finansiell expertis för att konfigureras korrekt.

Priset är betydligt högre än för enklare projektledningsverktyg, vilket gör det opraktiskt för mindre organisationer.

Överdrivet för organisationer som inte behöver omfattande integration av ekonomihantering tillsammans med projektuppföljning.

På grund av GAAP-kompatibilitet är konfigurationerna fasta efter implementeringen, vilket kräver hjälp från utvecklare eller återförsäljare för ändringar.

Priser för Sage Intacct

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sage Intacct

G2: 4,3/5 (3 730+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (525+ recensioner)

💡 Proffstips: Implementera en snabb vetoprocess där alla icke-kritiska utgifter över en viss gräns måste godkännas av en andra person för att förhindra impulsköp. Du kan skapa en AI-agent i ClickUp för att automatisera detta åt dig.

📊 Budgetmiss: Kaliforniens höghastighetstågprojekt beräknades 2008 kosta 33 miljarder dollar. År 2023 hade de uppskattade kostnaderna nått 128 miljarder dollar utan något tydligt slutdatum. Detta skylldes till stor del på inkonsekvent kostnadsövervakning och förändringar i projektets omfattning.

10. Procore (Bäst för kostnadshantering av byggprojekt)

via Procore

Byggbranschen har unika utmaningar när det gäller projektkostnadshantering som generiska verktyg helt enkelt inte kan hantera effektivt. Procore tillgodoser dessa specifika behov genom specialutvecklade funktioner för ekonomisk hantering av byggprojekt.

Den förstår hur byggkostnaderna flödar och ger översikt i varje steg, från förberedelse till avslut. Team kan spåra kostnader för arbetskraft, material, utrustning och underleverantörer samtidigt som de följer principerna för byggredovisning och rapporteringskrav.

Procore bästa funktioner

Hantera ändringsorder och budgetändringar genom automatiserade godkännandearbetsflöden som upprätthåller fullständiga revisionsspår.

Få tillgång till budgetar, kontrakt, ändringsorder, inköpsorder och fakturor i ett enda sammankopplat system med inbyggd AI-assistans .

Skapa detaljerade kostnadsrapporter som fördelar projektkostnaderna efter bransch, fas, kostnadskod och andra byggspecifika kategorier.

Koppla fältverksamheten direkt till ekonomisk uppföljning via mobilappar som gör det möjligt för personalen att logga tid, material och utrustningsanvändning från arbetsplatserna.

Procore-begränsningar

Verktyget för anbud före byggstart kritiseras för att vara ineffektivt och problematiskt, med problem som dålig användbarhet och brist på uppdateringar i rätt tid från utvecklingsteamet.

Implementeringen kräver betydande installationstid för att konfigurera kostnadskoder, godkännandearbetsflöden och integration med befintliga redovisningssystem.

Vissa användare upplever bristfällig kundsupport, med långa svarstider, brist på dedikerade kundansvariga eller olösta problem.

Priser för Procore

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 770 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

En recension på Capterra sammanfattade det så här:

Procore är en välorganiserad, effektiv plattform med alla funktioner du kan behöva för att genomföra allt från stora industriprojekt till enkla bostadsbyggnadsprojekt.

Procore är en välorganiserad, effektiv plattform med alla funktioner du kan behöva för att genomföra allt från stora industriprojekt till enkla bostadsbyggnadsprojekt.

💡 Proffstips: För att förenkla kostnadsminskningen för programvaran, spåra kostnader för funktionsutökningar separat. Försök att logga alla tilläggsförfrågningar mot den ursprungliga omfattningen, så att du kan förhandla eller skjuta upp dem för att hålla dig inom budgeten.

Se hela kostnadsbilden i ClickUp

Budgetuppföljning sker ofta i ett silo. Team uppdaterar kalkylblad, siffror skickas runt och projektets synlighet försämras.

ClickUp fyller den luckan. Denna programvara för projektkostnadsuppföljning hjälper team att övervaka projektbudgetar utan att tappa fart på uppgifter eller tidsplaner.

Med uppgiftshantering, rapporter, dokument och kommunikation på en och samma plattform hålls budgetarna kopplade till arbetet. Beslut fattas naturligtvis snabbare och projekten håller sig på rätt spår.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅