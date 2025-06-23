De 11 bästa alternativen till Supernormal för smartare AI-mötesanteckningar

Att ta mötesanteckningar manuellt är så 2020. 🤷🏽‍♀️

Dagens team behöver snabbare och smartare sätt att dokumentera mötesinformation, markera viktiga punkter och planera framtida möten utan risk att missa något viktigt. Verktyg med AI för mötesanteckningar gör detta enklare än någonsin.

Verktyg som Supernormal hjälper till med transkription i realtid och AI-genererade sammanfattningar, vilket underlättar dokumentationen av möten.

Men för många användare är Supernormal otillräckligt, från varierande transkriptionskvalitet och begränsade redigeringsalternativ till integritetsproblem och begränsad lagringskapacitet. När dina transkriptioner inte är 100 % korrekta, när du inte kan redigera anteckningar fritt eller när integriteten känns äventyrad, är det dags att leta efter något annat.

Därför har vi sammanställt de 11 bästa alternativen till Supernormal. Dessa verktyg erbjuder skarpare transkriptioner, enklare anpassning av anteckningar, starkare säkerhet och smidiga arbetsflöden mellan olika mötesplattformar.

Låt oss nu titta närmare på de bästa alternativen till Supernormal som passar dina behov. 🔍

Varför välja Supernormal-alternativ?

AI-generatorer för mötesprotokoll gör det enklare än någonsin att skapa strukturerade anteckningar utan manuellt arbete. Supernormal har gjort sig ett namn med realtidstranskription och AI-genererade mötesreferat, men det är inte utan nackdelar.

Inkonsekvent transkriptionsnoggrannhet: Supernormals realtidstranskription kan ha svårt med dålig ljudkvalitet, starka accenter eller tekniska diskussioner.

Ingen manuell redigering: Om AI missförstår något kan du inte redigera transkriptionen, vilket kan leda till fel i din mötesdokumentation.

Sekretessproblem: Användare har rapporterat att Supernormals bot ansluter sig till möten utan tillstånd, vilket väcker allvarliga säkerhets- och sekretessfrågor.

Begränsad gratis lagringsutrymme: Starter-planen begränsar livstidslagringsutrymmet till 1 000 minuter per användare – därefter måste du uppgradera för att få tillgång till dina egna mötesanteckningar.

Anpassningsbegränsningar: Redigering och anpassning av mötesanteckningar inom plattformen är extremt begränsad jämfört med andra verktyg.

Högre kostnad för viktiga funktioner: Viktiga funktioner som mallar, videoinspelning och integrationer är låsta bakom betalda abonnemang.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att mötena är överfulla, 17 % säger att de pågår för länge och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde.

Supernormal-alternativ i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – AI-anteckningsfunktion för transkribering av möten – Automatiserad uppgiftshantering – Integration med Zoom, Slack, Microsoft Teams Team som behöver AI-drivna mötesanteckningar, uppgiftshantering och samarbete i realtid Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Fireflies. ai – Automatiserad transkribering av möten – Smarta AI-sammanfattningar – CRM-integrationer Team som behöver transkription i realtid, sökbara anteckningar och CRM-integrationer Gratis; Pro-plan: 10 USD/användare/månad; Business-plan: 19 USD/användare/månad; Enterprise-plan: 39 USD/användare/månad Otter. ai – Live-transkription – Mötesreferat – Talaridentifiering – Integration med Zoom och Google Meet Team som behöver transkription i realtid och live-samarbete Gratis: 300 minuter/månad; Pro-plan: 16,99 $/månad; Business-plan: 30 $/månad; Enterprise: Anpassad prissättning Sembly – Smarta sammanfattningar – Identifiering av åtgärdspunkter – Chatt för flera möten – Sentimentanalys Team som behöver åtgärdsdetektering, sentimentanalys och integration mellan flera plattformar Gratis (upp till 4 timmar/månad); Professional-plan: 10 USD/användare/månad; Team-plan: 20 USD/användare/månad Fathom – Omedelbara mötesreferat – Markering i realtid – CRM-integrationer – Delning av videoklipp Team som behöver automatiska sammanfattningar av Zoom-samtal och uppgiftshantering Gratis för enskilda användare; Premium: 19 $/användare/månad; Team-plan: 29 $/användare/månad; Team Pro-plan: 39 $/användare/månad Avoma – Konversationsintelligens – Smarta sammanfattningar – CRM-integrationer – AI-driven coaching Säljteam som behöver konversationsintelligens och CRM-synkronisering Gratis provperiod; AI Meeting Assistant-plan: 29 USD/användare/månad; Conversation Intelligence-plan: 69 USD/användare/månad; Revenue Intelligence-plan: 99 USD/användare/månad Krisp – AI-brusreducering – Röstreducering – Ekoreducering – Samtalsinspelning Team som behöver tydligt, brusfritt ljud under samtal Gratis: 60 minuter/dag; Pro-plan: 8 $/användare/månad; Business-plan: 10 $/användare/månad; Enterprise: Anpassad prissättning Tactiq – Live-undertexter för möten – Omedelbar markering – Exportera till Google Docs, Notion, Slack – AI-sammanfattningar med ett klick Fjärrteam som behöver snabb och säker mötesdokumentation Gratisplan (begränsade markeringar och exporter); Pro-plan: 12 $/användare/månad; Team: 20 $/användare/månad

🎉 Rolig fakta: Uttrycket ”mötesprotokoll” har ingenting med tid att göra. Det kommer från latinets minuta scriptura, som betyder små anteckningar.

Det bästa Supernormal-alternativet att använda

Här är det bästa verktyget vi rekommenderar om du letar efter ett smartare och mer pålitligt alternativ till Supernormal – utformat för att möta ditt teams verkliga samarbetsbehov.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-målspårning och teamsamarbete)

Om du letar efter ett verktyg som inte bara registrerar mötesanteckningar utan också kopplar dem direkt till ditt teams arbetsflöde, bör ClickUp stå högst upp på din lista.

ClickUp är en app för allt som rör arbete och kombinerar transkribering av möten i realtid, AI-genererade sammanfattningar, uppgiftshantering och teamsamarbete – vilket hjälper team att gå från samtal till handling utan att behöva jonglera med flera appar.

🤖 Automatisera anteckningar och uppföljningar med AI Notetaker

Med ClickUp AI Notetaker kan du automatiskt registrera mötesdetaljer, markera viktiga punkter och skapa åtgärdsbara uppgifter under möten utan att lyfta ett finger.

ClickUp AI Notetaker

📄 Standardisera mötesdokumentationen med mallar

Trött på oorganiserade, improduktiva möten? Med ClickUp Meeting Minutes Template blir det enkelt att strukturera mötesagendor, dokumentera beslut och följa upp resultat från standups, kundsamtal och projektuppdateringar.

Få en gratis mall Mötesprotokollmall för att samla dagordningar, beslut och åtgärdspunkter på ett ställe

Vad den här mallen kan göra:

📝 Dokumentera mötesdagordningar, åtgärdspunkter och diskussionspunkter

✅ Tilldela uppgifter direkt till teammedlemmar med förfallodatum

📅 Håll alla mötesanteckningar organiserade och tillgängliga på ett och samma ställe

🔄 Standardisera mötesdokumentationen i hela ditt team eller din organisation

🔍 Granska snabbt tidigare möten för att följa upp framsteg och ansvarsskyldighet.

🧠 Få djupare insikter med ClickUp Brain

Om du vill ta det ännu längre fungerar ClickUp Brain som din intelligenta mötesassistent. Den analyserar diskussioner, föreslår nästa steg och kopplar automatiskt resultaten till uppgifter, projekt och mål.

ClickUp AI för smidiga insikter från möten

🔗 Koppla ihop hela ditt mötesflöde med integrationer

Eftersom ClickUp integreras med plattformar som Microsoft Teams, Zoom och Slack kan du hantera allt från möten till projektuppdateringar i ett enda arbetsområde.

För team som vill ha ett smartare sätt att hantera mötesdokumentation, uppgiftsuppföljning och teamsamarbete erbjuder ClickUp flexibilitet utan kaoset med att jonglera flera verktyg. Det är också erkänt som en av de mest mångsidiga plattformarna för möteshanteringsprogramvara för team av alla storlekar.

ClickUps bästa funktioner

AI Notetaker : Spela in, transkribera och sammanfatta möten automatiskt

ClickUp-möten : Hantera hela mötescykeln, från planering av dagordningen till anteckningar och uppföljning efter mötet med : Hantera hela mötescykeln, från planering av dagordningen till anteckningar och uppföljning efter mötet med ClickUp-möten.

Mall för mötesprotokoll : Färdiga mallar för att organisera dagordningar, dokumentera beslut och dela strukturerade mötesreferat. Kolla in andra : Färdiga mallar för att organisera dagordningar, dokumentera beslut och dela strukturerade mötesreferat. Kolla in andra mallar för mötesanteckningar

ClickUp Brain : Fungerar som din AI-mötesassistent genom att analysera konversationer, föreslå åtgärder och koppla resultaten direkt till uppgifter och projekt för snabbare genomförande.

Integrationer: Anslut enkelt till Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack och mer för att centralisera dina möten och åtgärdspunkter utan att byta verktyg.

Begränsningar för ClickUp

Utbudet av funktioner kan kännas överväldigande för mindre team under den initiala installationen.

Inlärningskurvan kan kännas brant när du konfigurerar anpassade arbetsflöden.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent berättade hur ClickUp har blivit en allt-i-ett-lösning för deras team:

En flexibel, allt-i-ett-lösning för hantering av projekt och team. En av de senaste funktionerna är AI-anteckningar. Det hjälper mig verkligen att hålla koll på mina möten och vad som har sagts.

En flexibel, allt-i-ett-lösning för hantering av projekt och team. En av de senaste funktionerna är AI-anteckningar. Det hjälper mig verkligen att hålla koll på mina möten och vad som har sagts.

💡 Proffstips: Transkriptioner är en början, men det som verkligen driver arbetet framåt är beslut och åtgärdspunkter. Verktyg som ClickUp går ett steg längre och fångar automatiskt upp de viktigaste punkterna. 🗂️ Använd dessa ClickUp-mallar för att hoppa över förberedelserna och komma igång direkt: Mall för återkommande mötesanteckningar för att hålla pågående teamsynkroniseringar fokuserade och produktiva Mall för 1-mot-1-samtal mellan medarbetare och chef för att effektivisera avstämningar och följa utvecklingen över tid

2. Fireflies. ai (Bäst för automatiserad transkription och analys av möten)

via Källa

Fireflies. ai gör transkribering av möten lika enkelt som att klicka på "spela in".

Det är utformat för upptagna team som automatiskt vill spela in, transkribera och organisera samtal utan att störa arbetsflödet. Det stöder stora plattformar som Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex.

Fireflies. ai erbjuder transkriptioner i realtid där du kan söka, kommentera och omvandla till åtgärdspunkter direkt från instrumentpanelen. Med smarta AI-sammanfattningar och CRM-integrationer är det enkelt att fatta snabba beslut.

Fireflies. ai bästa funktioner

Automatisk transkribering av möten : Spelar in och transkriberar möten i realtid på alla större videokonferensplattformar.

Sökbara transkriptioner : Hitta snabbt viktiga ögonblick, talare och åtgärdspunkter i långa mötestranskriptioner.

Samarbetsverktyg : Lägg till kommentarer, reaktioner och tilldela uppgifter direkt på specifika delar av transkriptionen.

Smarta sammanfattningar : AI-genererade sammanfattningar lyfter automatiskt fram insikter, beslut och uppföljningsuppgifter från mötet.

CRM- och appintegrationer: Synkroniseras med verktyg som Salesforce, Slack, Zapier och Asana för att effektivisera arbetsflöden.

Fireflies. ai begränsningar

Vissa användare rapporterar om sporadiska felaktigheter i transkriberingen, särskilt vid starka accenter eller dålig ljudkvalitet.

Gratis- och lägre nivåer har begränsad lagringskapacitet och tillgång till funktioner.

Avancerad analys och djupare insikter är endast tillgängliga på högre prisnivåer.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro-plan: 10 USD/användare per månad

Affärsplan: 19 $/användare per månad

Enterprise-plan: 39 USD/användare per månad

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

En G2-recensent delade sin erfarenhet av Fireflies. ai på följande sätt:

Fungerar utmärkt med alla språk, enkelt att extrahera ljud och ladda ner transkriptioner. Ljudklippen är också superbra. Det finns ingen Pro-analysfunktion och AI-app-paketen kan snabbt bli dyra.

Fungerar utmärkt med alla språk, enkelt att extrahera ljud och ladda ner transkriptioner. Ljudklippen är också fantastiska. Det finns ingen Pro-analysfunktion och AI-app-paketen kan snabbt bli dyra.

💡 Proffstips: Integrera eller duplicera? Verktyg som kan kopplas in i ditt arbetsflöde (som ClickUp, Slack eller ditt CRM-system) kommer alltid att vara bättre än fristående anteckningsverktyg.

3. Otter. ai (Bäst för transkription i realtid och live-samarbete)

via Källa

Otter.ai är ett av de mest populära verktygen för realtidstranskription och mötesamarbete idag. Det spelar inte bara in möten – det transkriberar konversationer i realtid, så att deltagarna kan läsa, följa och till och med interagera med transkriptet under samtalet.

Med Otter Assistant kan du automatiskt spela in mötesprotokoll utan manuell inställning. Den ansluter automatiskt till möten på Zoom, Microsoft Teams och Google Meet för att spela in, transkribera och sammanfatta diskussioner.

Otters AI-genererade sammanfattningar kondenserar långa diskussioner till lättsmälta uppdateringar, vilket gör det enkelt för team att snabbt granska, dela och agera på konversationer. Oavsett om du hanterar webbseminarier, kundsamtal eller interna standups, ser Otter till att inga viktiga detaljer missas och att åtgärdspunkter inte faller mellan stolarna.

Om du vill utforska fler transkriptionsalternativ finns här en detaljerad lista över några av de bästa AI-transkriptionsverktygen som hjälper dig att dokumentera möten mer effektivt.

Otter. ai bästa funktioner

Live-transkription : Följ konversationer i realtid medan Otter transkriberar varje ord direkt.

Mötesreferat : Granska snabbt viktiga punkter, åtgärdspunkter och höjdpunkter efter varje möte.

Samarbetsredigering : Teammedlemmar kan markera, kommentera och lägga till anteckningar direkt i transkriptionen.

Otter Assistant : Ansluter automatiskt till schemalagda möten för att spela in och ta anteckningar utan manuell inställning. Kolla in dessa : Ansluter automatiskt till schemalagda möten för att spela in och ta anteckningar utan manuell inställning. Kolla in dessa bästa schemaläggningsappar som kan hjälpa dig att hantera möten och möten mer effektivt.

Plattformsoberoende synkronisering: Få tillgång till dina mötesutskrifter på datorn, i mobilappar och i webbläsartillägg.

Otter. ai-begränsningar

Ibland förekommer felaktigheter i transkriptionen på grund av teknisk jargong eller starka accenter.

Begränsad anpassning av mallar jämfört med vissa nyare AI-verktyg.

Otter. ai-priser

Grundläggande plan: Gratis

Pro-plan: 16,99 $/månad per användare

Affärsplan: 30 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning (kontakta säljavdelningen)

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

Här är vad en G2-recensent sa om Otter. ai:

Det mest smidiga transkriberingsverktyget. Med Otter kan du exportera transkriptionerna i flera format efter dina behov. Användargränssnittet är mycket enkelt och lättanvänt. Transkriptionernas noggrannhet kan dock variera beroende på talarens accent.

Det mest smidiga transkriberingsverktyget. Med Otter kan du exportera transkriptionerna i flera format efter dina behov. Användargränssnittet är mycket enkelt och lättanvänt. Transkriptionernas noggrannhet kan dock variera beroende på talarens accent.

🧐 Visste du att? Vissa verktyg transkriberar och sammanfattar nu möten på över 40 språk. Flerspråkiga team kan glädja sig – verktyg som Sembly har allt ni behöver!

4. Sembly (Bäst för AI-drivna mötesreferat och insikter)

via Källa

Sembly är en AI-driven mötesassistent som fångar upp diskussioner, markerar åtgärdspunkter och genererar insiktsfulla, smarta sammanfattningar.

Sembly är kompatibelt med Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och Webex och transkriberar möten, identifierar nästa steg och analyserar till och med stämningen för att hjälpa team att fatta snabbare beslut. Med funktioner som AI-chatt för flera möten, identifiering av åtgärdspunkter och AI-genererade projektartefakter omvandlar Sembly konversationer till sökbara, strukturerade resultat.

För att ytterligare öka produktiviteten i dina möten kan du kolla in dessa mallar för enskilda möten som hjälper dig att strukturera dina diskussioner och säkerställa konkreta resultat.

Semblys bästa funktioner

Smarta sammanfattningar : AI-genererade sammanfattningar som lyfter fram uppgifter, beslut och risker.

Detektering av åtgärdspunkter : Omvandla mötesdiskussioner till genomförbara uppgifter automatiskt.

Sentiment & AI-insikter : Analysera tonen och trenderna under mötena för att upptäcka teamdynamiken.

Talareidentifiering : Märk exakt vem som sa vad för enkel granskning.

AI-chatt för flera möten : Chatta med Sembly för att få insikter från ett eller flera möten.

AI-artefakter : Skapa automatiskt dokument som projektplaner och förslag från möten.

Plattformsoberoende integration : Synkronisera med Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM-system och mycket mer.

Stöd för flera språk: Transkribera och sammanfatta möten på 48 språk

Begränsningar för Sembly

Känsloanalys kan kännas generaliserad i mycket korta möten.

Möjligheterna att redigera sammanfattningar manuellt är begränsade jämfört med mer anpassningsbara verktyg.

Gratisplanen begränsar transkriptionstimmar och tillgång till vissa AI-funktioner.

Priser för Sembly

Personligt abonnemang: Gratis

Professionell plan: 10 USD/användare/månad

Teamplan: 20 $/användare/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Sembly-betyg och recensioner

G2: 4,56/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sembly?

Här är vad en G2-recensent säger om Sembly:

Ett fantastiskt verktyg som samlar mötesanteckningar och uppgifter och presenterar dem i ett anpassningsbart format.

Ett fantastiskt verktyg som samlar mötesanteckningar och uppgifter och presenterar dem i ett anpassningsbart format.

💡 Proffstips: Missade du ett möte? Använd AI-verktyg som kan delta åt dig, spela in diskussionen och sammanfatta de viktigaste punkterna – utan att du behöver känna dig utanför.

5. Fathom (Bäst för smidiga sammanfattningar av Zoom-möten)

via Källa

Fathom är utvecklat för team som lägger timmar på att titta om Zoom-inspelningar bara för att plocka ut viktiga punkter.

Istället för att granska hela transkriptioner markerar Fathom automatiskt viktiga moment, identifierar åtgärdspunkter och skapar tydliga sammanfattningar – så att du kan gå direkt till det som är viktigt. Om du utforskar andra AI-drivna lösningar för att öka produktiviteten i dina möten kan du kolla in denna omfattande lista över AI-verktyg för möten som kan effektivisera dina arbetsflöden.

Transkribering i realtid och markeringar med ett klick eliminerar behovet av manuella anteckningar, så att du kan vara fullt engagerad i kundsamtal, teammöten och webbseminarier utan att missa uppföljningar. Funktioner som dessa är viktiga när du vill ha mer produktiva möten utan att spendera timmar på manuella anteckningar eller organisering efter samtalet.

Förstå de bästa funktionerna

Omedelbara mötesreferat : Få praktiska sammanfattningar och nästa steg sekunder efter att mötet har avslutats.

Markering i realtid : Markera viktiga ögonblick under live-samtal

CRM-integrationer : Skicka anteckningar direkt till Salesforce, HubSpot, Close CRM och mer Dela mötesklipp : Dela viktiga videoklipp istället för fullständiga transkriptioner

Ask Fathom (AI-assistent) : Chatta med dina inspelningar för att generera insikter, uppföljningsmejl och åtgärdspunkter.

Stöd för flera plattformar : Fungerar med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Språkstöd: Transkribera möten på över 28 språk och översätt sammanfattningar

Förstå begränsningarna

Den inbyggda upplevelsen är starkast på Zoom; Teams och Meet-stödet är nyare och förbättras fortfarande.

Vissa avancerade CRM-funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Fathom-prissättning

Gratis plan: 0 $ (full tillgång för enskilda användare)

Premiumplan: 19 $/användare per månad

Teams-plan: 29 $/användare per månad

Team Pro-plan: 39 $/användare per månad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

En G2-recensent beskriver sin upplevelse av Fathom så här:

Brilliant sammanfattning av möten med åtgärder som ska vidtas. Det är bättre än när människor antecknar. Det sparar tid och energi.

Brilliant sammanfattning av möten med åtgärder som ska vidtas. Det är bättre än när människor antecknar. Det sparar tid och energi.

🎉 Rolig fakta: Några av världens största idéer föddes under möten, till exempel Pixars Toy Story-pitch. De hade säkert någon som antecknade.

6. Avoma (Bäst för försäljning och kundinriktad mötesinformation)

via Källa

Avoma hjälper sälj- och kundtjänstteam att omvandla konversationer till konverteringsmöjligheter. Det fångar automatiskt upp viktiga moment som problemområden, invändningar, omnämnanden av konkurrenter och nästa steg, vilket ger teamen värdefulla, praktiska insikter utan att de behöver lägga timmar på att manuellt gå igenom anteckningar.

Genom att synkronisera AI-drivna mötesreferat och CRM-uppdateringar direkt till Salesforce, HubSpot och Pipedrive ser Avoma till att varje konversation driver din pipeline framåt.

Avomas bästa funktioner

Konversationsintelligens : Identifierar automatiskt viktiga delar av försäljnings- och kundtjänstsamtal, såsom invändningar, kundbehov och köpsignaler.

Smarta sammanfattningar : Organiserar mötesanteckningar i sökbara avsnitt för snabbare affärsanalys.

Live-bokmärkning : Markera viktiga punkter under live-samtal för att lyfta fram dem senare.

CRM-integrationer : Synkronisera sammanfattningar, fält och åtgärdspunkter till Salesforce, HubSpot, Pipedrive och mer.

Coachinginsikter : Ta fram samtalstrender och coachingögonblick för att förbättra teamets effektivitet.

Ask Avoma (AI Copilot): Chatta med dina mötesdeltagare för att få svar eller skapa uppföljningar direkt.

Avomas begränsningar

Fokuserar främst på externa möten. Mindre lämpligt för interna möten.

Fullständiga AI-coaching- och analysfunktioner kräver abonnemang på högre nivå.

En inlärningskurva vid anpassning av mallar och spelböcker

Avomas prissättning

Gratis provperiod tillgänglig

Plan för AI-mötesassistent: 29 $/användare per månad

Konversationsintelligensplan: 69 $/användare per månad

Revenue Intelligence-plan: 99 $/användare per månad

Avoma har en flexibel prisstruktur. Du kan också kombinera olika planer utan att uppgradera alla användare till en premiumplan.

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Avoma?

En G2-recensent delar med sig av sin erfarenhet av Avoma på följande sätt:

Det enklaste sättet att gå igenom timmar av inspelade samtal. Översättning och dess koppling till CRM för att synkronisera det med en viss affär och många andra funktioner, och vi använder det allt oftare.

Det enklaste sättet att gå igenom timmar av inspelade samtal. Översättning och dess koppling till CRM för att synkronisera det med en viss affär och många andra funktioner, och vi använder det allt oftare.

🧐 Visste du att? Tysta möten (där alla skriver innan de talar) är ett produktivitetshack hos Amazon – och de börjar med ett 6-sidigt memo.

7. Krisp (Bäst för AI-brusreducering i samtal)

via Källa

När dålig ljudkvalitet stör viktiga samtal, träder Krisp in. Det använder AI för att ta bort bakgrundsljud, störande röster och ekon i realtid, så att dina möten, kundsamtal och intervjuer låter kristallklara, även från ett livligt hem eller kontor.

Till skillnad från vanliga anteckningsverktyg fungerar Krisp som ett smart ljudfilter som gör att du kan låta professionell utan att behöva köpa dyra mikrofoner eller installera ljudisolerade rum.

Bra ljud är bara en del av att skapa en bra onlineupplevelse. Att följa korrekt etikett för virtuella möten säkerställer att din kommunikation förblir tydlig, respektfull och professionell under varje samtal.

Krisps bästa funktioner

AI-brusreducering : Eliminera bakgrundsljud, röster och eko från både din och andra deltagares ljud.

Röstdämpning : Dämpa störande samtal som pågår i närheten.

Eko-borttagning : Rensa bort mikrofonfeedback och högtalareko.

Samtalsinspelning : Spela in möten med kristallklar ljudkvalitet

Accentkonvertering : Justera och förtydliga talaccent under live-möten

Universell kompatibilitet: Använd med Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord och mer

Krisps begränsningar

Fokuserar på ljudkvalitet. Den är inte utformad för djupgående mötesdokumentation eller avancerat samarbete.

Gratisplanen begränsar användningen till 60 minuter/dag av brusreducering.

Prestandan kan variera något beroende på enhetens CPU-kapacitet.

Krisp-priser

Gratis plan

Pro-plan: 8 $/användare per månad

Affärsplan: 10 USD/användare per månad

Företagsplan: Anpassad prissättning (kontakta säljavdelningen)

Krisp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Krisp?

Här är vad en G2-recensent sa om Krisp:

Inte bara en mötesassistent utan också en fantastisk programvara för brusreducering, vilket är avgörande för distansarbete.

Inte bara en mötesassistent utan också en fantastisk programvara för brusreducering, vilket är avgörande för distansarbete.

Kom ihåg: Vissa skriver anteckningar för att komma ihåg. Andra skriver anteckningar för att inte behöva komma ihåg. Båda sätten är giltiga.

8. Tactiq (Bäst för omedelbara mötesanteckningar via Chrome-tillägg)

via Källa

Om du är trött på att försöka hinna med anteckningar under möten som avlöser varandra erbjuder Tactiq en uppfriskande enkel lösning. Det installeras som ett lättviktigt tillägg till Chrome och fångar upp liveundertexter från Google Meet, Zoom och Microsoft Teams. Du kan markera viktiga punkter och exportera transkriptioner utan att störa flödet.

Inga bots, inga påträngande inspelningar – bara omedelbar, säker mötesdokumentation direkt från din webbläsare. Tactiq är perfekt för distansarbetande team, projektledare och lärare som vill ha snabba, korrekta mötesanteckningar utan komplicerad installation.

Tactiqs bästa funktioner

Live-undertexter för möten : Få transkriptioner i realtid för varje talare under mötena.

Omedelbar markering : Markera åtgärdspunkter och viktiga ögonblick utan att missa konversationen.

Export av transkriptioner : Spara transkriptioner till Google Docs, Notion, Slack och mer

AI-sammanfattningar med ett klick : Sammanfatta möten, skriv utkast till uppföljningsmejl eller skapa Jira-ärenden direkt.

Transkribering med integritet i första rummet: Inga botar som spelar in dina möten – allt sker säkert i din webbläsare.

Begränsningar för Tactiq

Endast tillgängligt som tillägg för Chrome (eller Chromium-baserade webbläsare).

Sammanfattningar och AI-åtgärder är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Ingen inbyggd mobil- eller fristående datorapp ännu.

Priser för Tactiq

Gratis plan

Pro-plan: 12 $/användare per månad

Teamplan: 20 $/användare per månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Här är vad en G2-recensent sa om Tactiq:

Obegränsad dokumentation av möten. Tactiq har en otrolig men enkel funktion som lagrar och använder AI för att sammanfatta möten från många olika online-mötesplattformar som Google, Microsoft och Zoom.

Obegränsad dokumentation av möten. Tactiq har en otrolig men enkel funktion som lagrar och använder AI för att sammanfatta möten från många olika online-mötesplattformar som Google, Microsoft och Zoom.

💡 Proffstips: Hoppa inte över att tagga uppgifter. Om dina AI-anteckningar integreras med en uppgiftshanterare kan du tagga teammedlemmar under eller efter möten för att hålla igång åtgärderna.

9. Spinach AI (Bäst för agil automatisering av teamstandups)

via Källa

Agila möten ska vara snabba och fokuserade, men utan rätt stöd kan det kännas överväldigande att hålla ordning på dem.

Spinach AI från Hypercontext fungerar som en extra smidig teammedlem som automatiskt deltar i dina standups, sprintgranskningar och retrospektiver för att fånga upp hinder, beslut och nästa steg. Det skapar Jira-biljetter, sammanfattar diskussioner och skickar uppdateringar direkt till Slack eller din e-post, vilket hjälper ditt team att hålla sig samstämmigt utan besväret med manuell anteckning.

Med Spinach AI kan agila team arbeta snabbare och dokumentera bättre, utan att behöva lägga till extra verktyg i sitt arbetsflöde. Om ditt team kämpar med för många möten i rad, här är en guide om hur du undviker mötesöverbelastning och samtidigt förblir produktiv.

Spinach AI:s bästa funktioner

Automatiserade sammanfattningar : Markera hinder, beslut och nästa steg efter varje möte.

Sprint-retrospektiva anteckningar : Samla in feedback och lärdomar för enkel sprintplanering.

Skapande av ärenden : Skapa Jira-ärenden direkt baserat på diskuterade åtgärdspunkter.

Slack och e-postsynkronisering : Dela mötesresultat med teamet utan att byta verktyg.

Minimal installation: Lägg bara till Spinach i din kalenderinbjudan – ingen komplicerad installation behövs.

Spinach AI:s begränsningar

Fokuserar främst på agila processer. Passar kanske inte icke-tekniska eller bredare affärsteam.

Fungerar bäst när det integreras med Slack, Jira eller andra projektledningsverktyg.

Begränsad funktionalitet utanför kärnfunktionerna standups, sprintplanering och retros.

Priser för Spinach AI

Startpaket

Pro-plan: 2,90 $/mötesstund

Affärsplan: 29 $/användare per månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

Spinach AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Spinach AI?

Läs denna G2-recensents kommentar om Spinach AI:

Spinach AI är mycket lätt att använda och engagerande för båda sidor i 1:1-interaktioner. Jag använder det för alla 1:1-möten. Mobilappen är webbaserad och kan ibland krångla.

Spinach AI är mycket lätt att använda och engagerande för båda parter i 1:1-interaktioner. Jag använder det för alla 1:1-möten. Mobilappen är webbaserad och kan ibland krångla.

🧐 Visste du att? 🎉 Det längsta mötet som någonsin har dokumenterats varade i över 120 timmar. Det var en del av ett försök att slå Guinness världsrekord – inte en riktig strategisession (tack och lov). Även det bästa sammanfattningsverktyget skulle ha svårt med det.

10. Rewatch (Bäst för sökbara videomötesarkiv)

via Källa

Varje viktigt samtal innehåller värdefulla insikter, men det är ofta svårt att hitta dem senare.

Rewatch löser detta genom att omvandla dina inspelade möten till ett privat, sökbart videobibliotek där kunskap bevaras, organiseras och är lättillgänglig.

Istället för att förlora beslut och viktiga diskussioner i spridda molnmappar eller glömda länkar i inkorgen kan teamen söka i transkriptioner, lägga till kommentarer och samarbeta direkt på videoinnehåll.

Rewatch hjälper växande team att fånga kollektivt minne, påskynda onboarding och minska repetitiva konversationer mellan projekt. I en värld där asynkron arbete omformar samarbetet gör verktyg som Rewatch det lättare för team att hålla sig samordnade utan att vara bundna till live-möten.

Se om de bästa funktionerna

Centraliserad videohubb : Lagra, organisera och hantera alla mötesinspelningar på en säker plats.

Sökbara transkriptioner : Hitta enkelt diskussioner, beslut och nyckelord i hela ditt videoarkiv.

Teamsamarbete : Lägg till kommentarer, reaktioner och markeringar på videotidslinjer för att hålla samarbetet igång asynkront. När dina anteckningar är nedskrivna är det viktigt att veta : Lägg till kommentarer, reaktioner och markeringar på videotidslinjer för att hålla samarbetet igång asynkront. När dina anteckningar är nedskrivna är det viktigt att veta hur man delar anteckningar på ett effektivt sätt så att teamet kan hålla sig uppdaterat om nästa steg.

Privata kanaler och åtkomstkontroll: Ställ in visnings- och samarbetsbehörigheter för att skydda känsligt innehåll.

Begränsningar för återuppspelning

Fokuserar främst på inspelade möten – erbjuder inte realtidstranskription eller anteckningsfunktioner i realtid.

Kräver aktiv hantering av videolagring för att undvika oordning.

Omprissättning

Gratis

Teamplan: 19 $/användare per månad

Anpassad prissättning (kontakta säljavdelningen)

Se om betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rewatch?

Här är vad denna G2-recensent hade att säga om Rewatch:

Det är ett utmärkt verktyg för att visa information för våra anställda. Jag gillar att det ger dig verktyg för intern kommunikation. Mallarna erbjuder en rad olika möjligheter, vilket gör att vi kan kommunicera effektivt.

Det är ett utmärkt verktyg för att visa information för våra anställda. Jag gillar att det ger dig verktyg för intern kommunikation. Mallarna erbjuder en rad olika möjligheter, vilket gör att vi kan kommunicera effektivt.

🎉 Rolig fakta: Shonda Rhimes storyboardade en gång en hel säsong av Grey’s Anatomy under flera möten med manusförfattarna – med hjälp av post-it-lappar och tuschpennor. Tänk om hon hade haft sammanfattningar i realtid.

11. MeetGeek (Bäst för automatiserad mötesinspelning och praktiska insikter)

via Källa

När ditt teams kunskap är inlåst i timmar av möten blir det svårt att vidta åtgärder. MeetGeek hjälper till genom att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta varje möte samtidigt som det genererar åtgärdspunkter och smarta insikter.

För team som föredrar en mer strukturerad uppföljningsprocess kan mallar för mötesreferat vara ett utmärkt komplement till MeetGeeks AI-genererade sammanfattningar. MeetGeek går längre än grundläggande anteckningar och erbjuder analys av samtalstid, sentimentdetektering och till och med CRM-integrationer för att omvandla konversationer till konkreta resultat.

Oavsett om du använder Zoom, Microsoft Teams, Google Meet eller Webex passar MeetGeek perfekt in i din miljö och hjälper teamen att hålla ordning och vara produktiva utan extra manuellt arbete.

MeetGeeks bästa funktioner

Automatisk inspelning och transkription : Möten spelas in och transkriberas automatiskt, så att du aldrig missar viktiga punkter.

Smarta sammanfattningar och insikter : Sammanfattar beslut, åtgärdspunkter och identifierar diskussionsämnen för enklare uppföljning.

Handlingsbar analys : Tillhandahåller analys av samtalstid, sentimenttrender och engagemangspoäng för att förbättra framtida möten.

Integration av uppgiftshantering: Skicka uppföljningsuppgifter till plattformar som HubSpot, Salesforce, Notion och ClickUp. Du kan också utforska denna lista över Plattformsoberoende stöd: Fungerar med Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och Webex utan manuell konfiguration. : Skicka uppföljningsuppgifter till plattformar som HubSpot, Salesforce, Notion och ClickUp. Du kan också utforska denna lista över uppgiftshanteringsprogram för att hantera dina uppgifter bättre.: Fungerar med Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och Webex utan manuell konfiguration.

Begränsningar för MeetGeek

Vissa användare nämner behovet av mer djupgående anpassning av AI-genererade sammanfattningar.

Den bästa upplevelsen får du genom att ansluta MeetGeek till externa CRM-system eller projektledningsverktyg.

Priser för MeetGeeki

Startpaket: Gratis

Pro-plan: 19 $/användare per månad

Affärsplan: 39 $/användare per månad

Företagsplan: 59 $/användare per månad

MeetGeek-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (5+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om MeetGeek?

Här är vad denna G2-recensent hade att säga:

Med MeetGeek missar du ingenting under dina möten! Jag älskar att jag inte behöver göra några anteckningar. Det är sååå bra! Det hjälper dig att hålla ordning och alltid ligga steget före!

Med MeetGeek missar du ingenting under dina möten! Jag älskar att jag inte behöver göra några anteckningar. Det är sååå bra! Det hjälper dig att hålla ordning och alltid ligga steget före!

💡 Proffstips: Håll din AI-mötesassistent informerad. Bjud in den till alla samtal – även informella sådana. Den där spontana kommentaren kan bli din nästa stora idé.

Hitta rätt Supernormal-alternativ för ditt team

Att välja rätt mötesassistentverktyg handlar om vad ditt team behöver mest. 🤝

Om din prioritet är allt-i-ett-projektsamarbete kan ett verktyg som ClickUp vara det bästa valet för dig. Om du behöver omedelbara transkriptioner och smidiga anteckningar kan verktyg som Tactiq eller Otter. ai förenkla ditt arbetsflöde. Och om du vill ha djupare insikter om möten och automatisk uppföljning av uppgifter är alternativ som MeetGeek eller Avoma utmärkta val.

Varje Supernormal-alternativ erbjuder olika fördelar – oavsett om det handlar om smartare mötesdokumentation, samarbete i realtid, bättre säkerhet eller tätare integration med verktyg som Microsoft Teams och Zoom.

Ta dig en stund att matcha ditt teams arbetsflöde med de funktioner som är viktigast, så hittar du en lösning som inte bara dokumenterar dina möten utan också hjälper dig att arbeta snabbare.

