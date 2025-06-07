Topp 10 AI-ordräknare för bättre skrivande

Har du någonsin varit så uppslukad av skrivandet att du tappat bort ordgränsen?

Vi har alla varit där.

🧠 Kul fakta: En genomsnittlig person skriver 40 ord per minut, medan en professionell maskinskrivare skriver upp till 80+ ord per minut!

Oavsett om du är en student som arbetar med en uppgift eller en marknadsförare som optimerar för SEO, är det viktigt att hålla koll på ordantalet. Lyckligtvis har de flesta dokumentbehandlingsprogram en inbyggd ordräknare som kan göra detta.

Dagens AI-ordräknare gör dock mer än att bara räkna dina ord. De kan förbättra läsbarheten, utföra grammatikontroller, upptäcka plagiering och justera din skrivstil.

Om du letar efter det där lilla extra har vi samlat några av de bästa AI-ordräknarna som hjälper dig att skriva snabbare!

De bästa AI-ordräknarna i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för prissättning ClickUp Dokument med inbyggd ord-/teckräknare, AI-skrivassistent, mallar, samarbete, uppgiftsintegration Team, författare, innehållsskapare Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 7 dollar Grammarly Grammatik-/stavningskontroll, stilförslag, tonfallskontroll, plagieringskontroll Författare, studenter, yrkesverksamma Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 30 dollar Hemingway Editor Läsbarhetsanalys, meningsstruktur, markerar passiv form, adverb Bloggare, studenter, koncis skrivstil Betalda abonnemang börjar på 8,33 dollar. ProWritingAid Grammatik, stil, läsbarhet, djupgående rapporter, integrationer Författare, redaktörer, akademiker 10 $/månad Google Docs Samarbete i realtid, ordräkning, kommentarer, molnlagring Team, studenter, distansarbete Gratis med Google-konto Microsoft Word Ord-/teckräkning, mallar, avancerad formatering, samarbete Professionella, företag, akademiker Betalda abonnemang börjar på 9,99 $. Quillbot Omskrivning, grammatikcheck, sammanfattning, citatgenerator Studenter, forskare, innehållsskapare Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 4,17 dollar. Originality. ai Plagiatdetektering, AI-innehållsdetektering, ord-/teckräkning Innehållsbyråer, förlag Betalda abonnemang börjar på 14,95 $. Wordcounter. ai Ord-/teckräkning, nyckelordstäthet, läsbarhet, exportalternativ Författare, SEO-specialister Gratis ZeroGPT AI-innehållsdetektering, ord-/teckräkning, plagieringskontroll Lärare, förläggare, studenter Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 9,50 dollar

Vad ska du leta efter i AI-ordräknare?

Vi har redan nämnt att AI-ordräknare kan göra mer än bara räkna ord. För att du ska kunna utnyttja AI-verktyget för ordräkning på bästa sätt bör du hålla utkik efter följande funktioner:

Ord- och teckenräkning i realtid : Välj ett verktyg som visar antalet meningar, ord och tecken direkt medan du skriver. Denna omedelbara feedback gör att du kan uppfylla kraven på ordantal och hålla dig inom ordgränserna utan att behöva kontrollera manuellt.

Läsbarhets- och komplexitetsanalys : Förutom att dela ordräkningen, välj ett AI-ordräknarverktyg som ger läsbarhetspoäng (t.ex. Flesch-Kincaid) och föreslår förbättringar genom att analysera meningsstruktur, komplexitet, passiv röst etc. för att optimera läsnivån.

Grammatik- och stilförslag : Välj ett AI-ordräknarverktyg som identifierar och korrigerar grammatiska fel som stavfel, saknade skiljetecken etc. Det bör också ge stilförslag för att uppfylla dina skrivmål, genom att markera konstiga formuleringar och tydlighetsproblem för ett polerat och professionellt skrivande.

AI-driven sammanfattning : Välj högkvalitativa AI-ordräknare med sammanfattningsfunktioner för att kondensera långa texter till viktiga slutsatser. Denna funktion är särskilt användbar för studenter, yrkesverksamma och innehållsskapare som vill få snabba insikter från långa dokument.

Nyckelordsdensitet och SEO-insikter : Innehållsmarknadsförare och skribenter bör leta efter ett ordräknarverktyg som spårar nyckelordsdensiteten för att optimera och balansera SEO-kraven med innehållets tillförlitlighet och engagerande karaktär.

Detektering av plagiering och AI-genererat innehåll : Lärare som bedömer antagningsuppsatser till högskolan bör välja ett ordräknarverktyg som detekterar AI-genererat innehåll och plagiering. Detta ökar trovärdigheten för textens originalitet.

Beräkning av uppskattad lästid: Prioritera ett ordräknarverktyg som ger en uppskattad lästid eller talningstid för att hjälpa dig att utveckla engagerande och tidsmedvetet innehåll som maximerar engagemanget.

➡️ Läs mer: De bästa skrivverktygen för alla författares behov

De bästa AI-ordräknarna

Här är vår lista över de bästa ordräknarverktygen som ger dig mer än bara antalet ord i hela dokumentet:

1. ClickUp (Bäst för integrerat skrivande och produktivitet)

Prova nu Arbeta tillsammans med ditt team utan att överskrida ordkravet med den kraftfulla kombinationen av ClickUp Docs + ClickUp Brain.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar AI-driven skrivning, ordräkning och dokumentsamarbete i ett enda arbetsutrymme! ClickUp är utformat för författare, marknadsförare och team och erbjuder en smidig blandning av ordräkning, smarta förslag och samarbetsverktyg, vilket gör det till en perfekt lösning för proffs som behöver mer än bara en enkel räknare.

ClickUp Brain är en AI-assistent som sköter alla skriv- och redigeringsuppgifter. Du kan använda den för att generera skriftligt innehåll, sammanfatta, översätta och mycket mer. Detta AI-verktyg effektiviserar din skrivprocess genom att generera nya innehållsidéer, skriva utkast till artiklar och till och med sammanfatta långa dokument på några sekunder.

Tänk dig att du förbereder ett blogginlägg för ditt företags senaste produktlansering. Du delar helt enkelt dina viktigaste punkter, och ClickUp Brain skriver ett övertygande utkast till artikel, föreslår fängslande rubriker och finslipar din text för att göra den tydligare och mer slagkraftig. Det kan också skapa återanvändbara mallar för framtida inlägg, översätta ditt innehåll för en global publik och organisera all din research på ett och samma ställe.

Skapa bloggar, rapporter, e-postmeddelanden och mycket mer som passar ditt varumärke med ClickUp Brains AI-drivna skrivhjälp.

Med ClickUp Brain som din skrivassistent sparar du tid, ökar kreativiteten och ser till att ditt budskap alltid träffar rätt.

Till skillnad från vanliga ordräknare är ClickUp mycket kraftfullt tack vare sin centraliserade teamhub. Här kan du dela dokument, följa projekt, optimera arbetsflöden och mycket mer – allt på ett och samma ställe.

ClickUp Docs låter dig skapa och redigera dokument tillsammans med andra. Medan ditt team arbetar med dokumentet visar den inbyggda ordräknaren antalet ord i dokumentet i realtid, vilket hjälper dig att uppfylla krav på ordantal.

Dessutom sparar ClickUp Docs allt i molnet med funktionen för automatisk sparning och behåller versionshistoriken för att skapa en enda källa till sanningen.

Oavsett om du skapar innehåll, samarbetar kring affärsdokument eller vill förbättra dina skrivkunskaper, hjälper ClickUp dig att se till att varje ord bidrar till ett meningsfullt och högkvalitativt skrivande.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp AI för att sammanfatta hela dokument eller markerad text, vilket gör det enkelt att skapa sammanfattningar eller snabba översikter.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid – lägg till kommentarer, tilldela åtgärder och spåra ändringar direkt i ditt dokument.

Koppla ditt skrivande direkt till uppgifter via ClickUp Tasks , så att du kan tilldela utkast, sätta deadlines och spåra framsteg parallellt med ditt projektarbete.

Få tillgång till tidigare versioner av dina dokument, jämför ändringar och återställ tidigare utkast om det behövs.

Eliminera distraktioner med fokusläget, som döljer sidofält och tonar ned annat innehåll så att du kan koncentrera dig på skrivandet.

Lägg till anpassade fält i ClickUp, såsom ordräkningsmål, läsnivå eller innehållsstatus, till dina skrivuppgifter för bättre spårning och rapportering.

Ställ in automatiseringar i ClickUp för att flytta skrivuppgifter genom ditt arbetsflöde, meddela redaktörer eller uppdatera status när utkast är klara för granskning.

Använd eller skapa mallar för blogginlägg, rapporter eller sammanfattningar för att upprätthålla konsekvens och spara tid på återkommande skrivprojekt.

Skapa snabbt teamuppdateringar eller standup-anteckningar från dina senaste skrivaktiviteter med hjälp av ClickUp AI.

Sök direkt i alla dina dokument, uppgifter och kommentarer med hjälp av Connected Search för att hitta specifikt innehåll, nyckelord eller referenser.

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för nya användare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Här är vad Dayana Mileva, Account Director på Pontica Solutions, har att säga om ClickUp:

De innovativa hjärnorna inom vår organisation strävar alltid efter att bli bättre och letar ständigt efter sätt att spara ytterligare en minut eller en timme, eller ibland till och med en hel dag. ClickUp löste många problem för oss som vi, när vi ser tillbaka på det, försökte hantera med hjälp av oanvändbara verktyg som Excel-tabeller och Word-dokument.

De innovativa hjärnorna inom vår organisation strävar alltid efter att bli bättre och letar ständigt efter sätt att spara ytterligare en minut eller en timme, eller ibland till och med en hel dag. ClickUp löste många problem för oss som vi, när vi ser tillbaka på det, försökte hantera med hjälp av oanvändbara verktyg som Excel-tabeller och Word-dokument.

2. Grammarly (Bäst för AI-drivna förslag på grammatik och stil)

via Grammarly

Grammarly är mest känt för sina avancerade funktioner för grammatik- och stavningskontroll, men fungerar också som en exakt AI-driven ordräknare. Denna AI-förbättrade grammatikskontroll hjälper författare, studenter och yrkesverksamma att hålla reda på antalet ord samtidigt som de får insikter om läsbarhet, tonfall och tydlighet.

Grammarlys uppdateringar i realtid gör det till ett utmärkt verktyg för dem som arbetar med uppsatser, rapporter eller innehåll som måste uppfylla specifika längdkrav. Förutom att räkna ord ger Grammarly insikter om meningsbyggnad, koncishet och ordupprepningar. Dess intuitiva gränssnitt säkerställer att du inte bara uppfyller ditt ordbegränsning – du förfinar också ditt skrivande.

Grammarlys bästa funktioner

Spåra ordräkningen enkelt med uppdateringar i realtid för alla typer av dokument.

Få kontextuella insikter om meningslängd, tydlighet och engagemang.

Anpassa ditt skrivande så att det uppfyller specifika krav på längd utan att förlora sammanhanget.

Integrera mellan plattformar med webbläsartillägg och skrivbordsappar för smidig spårning.

Grammarlys begränsningar

Grammarly är inte alltid 100 % korrekt och markerar ibland korrekta meningar som fel.

Premiumversion krävs för detaljerad analys utöver grundläggande ordräkning.

Grammarlys priser

Gratis

Pro : 30 $/månad per medlem

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 100+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly?

En G2-recensent säger:

Jag har använt Grammarly ett tag och är mycket nöjd med resultaten. Till skillnad från många traditionella stavnings- och grammatikgranskare går denna plattform långt utöver grunderna. Den hjälper dig att förbättra ditt skrivande genom att anpassa sig till den typ av text du arbetar med – oavsett om det är ett formellt e-postmeddelande, en rapport, en akademisk uppsats eller till och med kreativt innehåll – och, ännu viktigare, den tar hänsyn till din målgrupp.

Jag har använt Grammarly ett tag och är mycket nöjd med resultaten. Till skillnad från många traditionella stavnings- och grammatikgranskare går denna plattform långt utöver grunderna. Den hjälper dig att förbättra ditt skrivande genom att anpassa sig till den typ av text du arbetar med – oavsett om det är ett formellt e-postmeddelande, en rapport, en akademisk uppsats eller till och med kreativt innehåll – och, ännu viktigare, den tar hänsyn till din målgrupp.

➡️ Läs mer: De bästa produktivitetsapparna för författare som vill undvika distraktioner och spara tid

3. Hemingway Editor (bäst för att förbättra läsbarhet och koncishet)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor är ett unikt AI-skrivverktyg som fokuserar på läsbarhet samtidigt som det ger en exakt ordräkning. Detta onlineverktyg analyserar meningskomplexitet och ordrikedom i realtid, vilket är till nytta för författare som strävar efter koncisa och slagkraftiga texter.

Hemingway räknar inte bara ord – det markerar överdrivna adverb, komplexa fraser och passiv röst, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för dem som vill att deras innehåll ska vara koncist och slagkraftigt. Dess lättlästa gränssnitt förenklar ordspårning utan onödiga distraktioner.

Hemingway Editors bästa funktioner

Identifiera långa meningar och minska onödig komplexitet

Håll texten koncis med realtidsfeedback om meningslängd.

Exportera text smidigt för användning i andra skrivplattformar.

Du kan använda dem även om du inte har en aktiv internetanslutning.

Begränsningar för Hemingway Editor

Begränsade formateringsalternativ jämfört med andra ordbehandlingsprogram

Ingen integration med molnlagring, och användarna måste manuellt spara och överföra innehåll.

Priser för Hemingway Editor

Gratis

Hemingway Editor Plus (Individual 5K): 18,33 $/månad

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : 12,50 $/månad

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hemingway Editor?

En G2-recension säger:

Jag gillar att den mäter medan jag skriver. Det är ett bra mått och ett konsekvent sätt att skriva för en stor publik. Det gör mina texter mycket tillgängliga.

Jag gillar att den mäter medan jag skriver. Det är ett bra mått och ett konsekvent sätt att skriva för en stor publik. Det gör mina texter mycket tillgängliga.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig mycket relevanta svar på dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

4. ProWritingAid (Bäst för detaljerad skrivanalys och feedback)

via ProWritingAid

ProWritingAid erbjuder en omfattande AI-driven skrivassistent med en integrerad ordräknare som hjälper användarna att effektivt övervaka dokumentets längd. Den är idealisk för författare, redaktörer och innehållsskapare, eftersom den spårar ordantalet och ger djupgående skrivförslag, inklusive stilförbättringar och grammatikontroller.

Det som utmärker ProWritingAid är att det erbjuder kontextuell feedback och analyserar allt från meningslängd till överanvända ord.

ProWritingAids bästa funktioner

Utför djupgående grammatik- och stilanalyser med över 20 rapporter.

Optimera tempot med insikter om ordflöde och balans mellan stycken, särskilt för kreativt skrivande.

Anpassa ordgränser för olika typer av innehåll, inklusive romaner och affärsrapporter.

Få en inbyggd synonymordbok och ordförslag för att förbättra ditt ordförråd.

Begränsningar för ProWritingAid

Långsam bearbetningshastighet för stora dokument.

Dyrt för alla funktioner, vilket får vissa användare att utforska alternativ till ProWritingAid.

Priser för ProWritingAid

Gratis

Premium : 30 $/månad

Premium Pro: 36 $/månad

ProWritingAid-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProWritingAid?

En G2-recension säger:

ProWritingAid har otroligt många funktioner. Du kan välja vilken typ av språk (affärsspråk, vardagligt språk, akademiskt språk osv.) och förslagen är oftast extremt träffsäkra. Programvaran är särskilt bra på att identifiera fyllnadsord och hjälpa till att effektivisera texten, plus naturligtvis att hitta eventuella stavfel!

ProWritingAid har otroligt många funktioner. Du kan välja vilken typ av språk (affärsspråk, vardagligt språk, akademiskt språk osv.) och förslagen är oftast extremt träffsäkra. Programvaran är särskilt bra på att identifiera fyllnadsord och hjälpa till att effektivisera texten, plus naturligtvis att hitta eventuella stavfel!

🧠 Kul fakta: Med nästan 345 miljoner prenumeranter och uppskattningsvis 321 miljoner aktiva användare finns det en hel del dokument, kalkylblad och presentationer på Microsoft 365, som också inkluderar Microsoft Word!

5. Google Docs (bäst för realtidssamarbete och molnlagring)

via Google Docs

Google Docs är en populär molnbaserad skrivplattform som integrerar en lättillgänglig ordräknare i sin AI-drivna dokumentsvit. Författare, studenter och yrkesverksamma kan omedelbart kontrollera antalet ord medan de skriver, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för projekt med strikta längdkrav.

Google Docs gör det möjligt för flera användare att arbeta på samma dokument i realtid för att centralisera projektdokumentationen. Dessutom säkerställer integrationen med Google Drive att alla filer lagras säkert och är tillgängliga varifrån som helst.

Google Docs bästa funktioner

Samarbeta effektivt samtidigt som du spårar ändringar och ordbegränsningar

Spara dokument automatiskt i molnet och förhindra dataförlust

Använd röstskrivning för att diktera text medan du övervakar ordräkningen.

Få tillgång till grundläggande grammatik- och stavningskontroll

Begränsningar i Google Docs

Begränsade AI-drivna grammatik kontroller och stilförslag

Offlineåtkomst kräver manuell installation och länkar med endast ett konto.

Priser för Google Docs

Gratis med ett Google-konto

Betyg och recensioner för Google Docs

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (28 360+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Docs?

En Capterra-recensent hade följande att säga om Google Docs:

Jag älskar hur enkelt det är att samarbeta med kollegor, antingen genom att redigera samtidigt eller lägga till kommentarer och föreslå ändringar, utan att störa flödet i dokumentet. Delningsalternativen är också fantastiska, där du kan begränsa delningen baserat på Google Workspace-domän, specifik e-postadress eller bara personer med specifika länkar.

Jag älskar hur enkelt det är att samarbeta med kollegor, antingen genom att redigera samtidigt eller lägga till kommentarer och föreslå ändringar, utan att störa flödet i dokumentet. Delningsalternativen är också fantastiska, där du kan begränsa delningen baserat på Google Workspace-domän, specifik e-postadress eller bara personer med specifika länkar.

💡 Proffstips: Låt AI sköta det tunga dokumentationsarbetet så att du kan återfå ditt fokus. Hur? AI automatiserar formateringen, upptäcker fel och förbättrar läsbarheten, vilket frigör dig från viktiga uppgifter. Dessutom personaliserar den innehållet, minskar kostnaderna och främjar teamsamarbete i realtid.

6. Microsoft Word (bäst för traditionellt skrivande med AI-förbättringar)

via Microsoft Word

Microsoft Word släpptes första gången 1983 och är fortfarande ett av de mest pålitliga ordbehandlingsprogrammen. Det har en pålitlig ordräknare som uppdateras i realtid.

Oavsett om du skriver rapporter, forskningsrapporter eller kreativt innehåll hjälper Words integrerade ordräknarfunktion användarna att enkelt hålla sig inom de angivna gränserna. MS Words insikter om läsbarhet, teckenantal och uppskattad lästid gör det till ett utmärkt val för professionella användare.

Även om det började med enkla textredigeringsfunktioner, är Microsoft Word nu fullspäckat med AI-drivna funktioner som grammatik- och stilförslag, prediktiv text och tal-till-text. Dess AI-drivna redigeringsverktyg säkerställer att ordräkningen inte bara är ett nummer utan en del av en förfinad skrivprocess.

Microsoft Words bästa funktioner

Övervaka ordräkningen live i verktygsfältet längst ner medan du skriver.

Ställ in ordgränser för uppgifter, blogginlägg och rapporter

Använd AI-driven redigering för att förfina strukturen utan att överskrida gränserna.

Få tillgång till inbyggda översättningsverktyg för flerspråkigt skrivande och lokalisering av innehåll.

Begränsningar i Microsoft Word

Saknar avancerade AI-drivna omskrivningsfunktioner jämfört med dedikerade skrivassistenter.

Prenumerationsbaserade funktioner begränsar full tillgång utan ett betalt abonnemang.

Priser för Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/månad

Microsoft 365 Family : 12,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 9,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (1 870+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 470+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Word?

En G2-recensent hade följande att säga om Microsoft Word:

Microsoft Word är ett riktigt bra verktyg för att skriva och redigera dokument. Jag älskar att det finns olika mallar för alla typer av dokument du behöver skriva – brev, CV, flygblad och mycket mer. Användbara funktioner som många olika typsnitt och storlekar, färgformat, stavningskontroll, grammatikontroll och annat hjälper mig att göra mina dokument mycket bättre än vanliga. Det är också fantastiskt att många av dessa fantastiska funktioner är gratis och att man aldrig behöver betala för uppgraderingar. Det är mycket enkelt att navigera i programmet. Även en nybörjare kommer inte att ha några problem med att använda det.

Microsoft Word är ett riktigt bra verktyg för att skriva och redigera dokument. Jag älskar att det finns olika mallar för alla typer av dokument du behöver skriva – brev, CV, flygblad och mycket mer. Användbara funktioner som många olika typsnitt och storlekar, färgformat, stavningskontroll, grammatikontroll och annat hjälper mig att göra mina dokument mycket bättre än vanliga. Det är också fantastiskt att många av dessa fantastiska funktioner är gratis och att man aldrig behöver betala för uppgraderingar. Det är mycket enkelt att navigera i programmet. Även en nybörjare kommer inte att ha några problem med att använda det.

➡️ Läs mer: Microsoft Word-tips för att optimera ditt arbete

7. QuillBot (Bäst för AI-driven parafrasering och sammanfattning)

via QuillBot

QuillBot är en AI-driven skrivassistent som är utformad för att förbättra skrivandet genom omskrivning, sammanfattning och grammatikkorrigering. Den fungerar också som en effektiv AI-ordräknare.

Dess unika förmåga att minska ordantalet utan att förlora betydelsen gör det särskilt användbart för studenter, social media-ansvariga, marknadsförare och författare som behöver förkorta eller utöka texter på ett effektivt sätt samtidigt som de håller koll på längden.

QuillBots bästa funktioner

Sammanfattar långt innehåll till koncisa nyckelpunkter

Gör grammatikkontroller och markera fel för att förfina innehållet.

Minska eller utöka texten för att enkelt uppfylla önskade ordbegränsningar.

Integrera med Google Docs för smidig redigering av innehåll.

QuillBots begränsningar

Omskrivningen är begränsad till flera ord eller tecken i gratisversionen.

Svårigheter med att behålla sammanhanget i långa omskrivningar

QuillBots priser

Gratis

Premium : 4,17 $/månad

Team: Anpassad prissättning

QuillBot-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuillBot?

En G2-recension säger:

För att snabbt skriva några inlägg på sociala medier använder jag QuillBot för att förbättra skrivstilen. Förutom att parafrasera har det många andra funktioner, såsom grammatik- och plagieringskontroll. Jag tycker att det här verktyget är mycket värdefullt. Jag kan snabbt parafrasera samma text till två-tre olika versioner och publicera dem på olika plattformar.

För att snabbt skriva några inlägg på sociala medier använder jag QuillBot för att förbättra skrivstilen. Förutom att parafrasera har det många andra funktioner, såsom grammatik- och plagieringskontroll. Jag tycker att det här verktyget är mycket värdefullt. Jag kan snabbt parafrasera samma text till två-tre olika versioner och publicera dem på olika plattformar.

8. Originality.ai (Bäst för AI-innehållsdetektering och plagieringskontroller)

Originality.ai är i första hand ett AI-verktyg för upptäckt av plagiering. Det har en inbyggd ordräknare som gör det möjligt för användare att spåra dokumentets längd. Det utför också faktagranskningar för att säkerställa att ditt innehåll är unikt och korrekt.

Detta verktyg är särskilt användbart för SEO-fokuserat innehåll. Det ger insikter i textstruktur och läsbarhet tillsammans med spårning av ordräkning. Det säkerställer att artiklarna uppfyller längdkraven samtidigt som originaliteten bibehålls.

Originality. ai bästa funktioner

Klistra bara in innehållet för att upptäcka AI-genererat innehåll, inklusive utdata från ChatGPT- och GPT-4-modeller.

Kontrollera ordräkningen direkt medan du kör plagieringskontroller mot flera källor.

Genererar ett originalitetsbetyg för innehållet som avgör äktheten.

Låt dina team samarbeta, vilket är användbart för förlag och byråer.

Originalitet. ai-begränsningar

Ibland genereras falska positiva resultat eftersom ingen AI-detektor är 100 % korrekt.

Saknar grammatik- eller läsbarhetskontroll, vilket innebär att du måste integrera det med andra verktyg.

Originality. ai-prissättning

Betala efterhand : 30 $ (engångsbetalning)

Pro : 14,95 $/månad

Enterprise: 179 $/månad

Originalitet. ai-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Originality.ai?

En G2-recension säger:

Vi använder denna plattform regelbundet för att kontrollera om det finns AI-genererat och plagierat innehåll. Verktyget är enkelt att använda och de färgkodade markeringarna gör det enkelt att se vilka delar av innehållet som kan vara AI-genererade. Det skannar dokument snabbt och rapporterna är detaljerade, vilket hjälper oss att effektivt verifiera originaliteten.

Vi använder denna plattform regelbundet för att kontrollera om det finns AI-genererat och plagierat innehåll. Verktyget är enkelt att använda och de färgkodade markeringarna gör det enkelt att se vilka delar av innehållet som kan vara AI-genererade. Det skannar dokument snabbt och rapporterna är detaljerade, vilket hjälper oss att effektivt verifiera originaliteten.

🧠 Kul fakta: En ny studie visar att 88 % av alla människor har använt AI för att övervinna uppgiftsförlamning.

9. Wordcounter. ai (Bäst för grundläggande ordräkning och enkel textanalys)

Om du letar efter ett enkelt räkneverktyg är Wordcounter.ai rätt val. Det erbjuder stor mångsidighet, fungerar som ett verktyg för att räkna meningar och stycken samt räkna ord.

Verktyget visar innehållets totala läs- och talningstid i inmatningsrutan. Du kan också dela en nyckelordslista, och det visar nyckelordstätheten, som du kan exportera som CSV eller TXT.

Wordcounter. ai bästa funktioner

Använd det som ordräknare, meningsräknare och styckräknare – allt på en gång.

Analysera nyckelordsdensitet och stödja sökmotoroptimering

Markera överanvända ord för att diversifiera ordförrådet.

Få resultat utan att registrera dig och arbeta i webbläsare för snabb åtkomst.

Wordcounter. ai begränsningar

Erbjuder inte grammatik- eller stavningskontroll, vilket kräver integration med andra verktyg.

Saknar avancerade AI-skrivförbättringar såsom förbättring av meningar och förslag på läsbarhet.

Priser för Wordcounter.ai

Gratis

Wordcounter. ai betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: De bästa AI-skrivprompterna för marknadsförare och skribenter

10. ZeroGPT (Bäst för att upptäcka AI-genererad text)

via ZeroGPT

I likhet med Originality.ai hjälper ZeroGPT till att skilja mellan AI-genererat och mänskligt innehåll. Med integrerade tecken- och ordräknare är detta verktyg mycket användbart för lärare, förläggare och företag.

Verktyget använder avancerade AI-detekteringsalgoritmer för att skanna och analysera text efter mönster som indikerar dess ursprung. De detaljerade ZeroGPT-rapporterna tilldelar äkthet till det skannade innehållet.

ZeroGPT:s bästa funktioner

Spåra ordräkningen smidigt samtidigt som du upptäcker AI-text.

Säkerställ att texten blir naturlig utan att överskrida gränserna.

Använd AI-drivna analyser för att förfina meningsstrukturer

Optimera för akademiskt skrivande med strukturerad ordspårning

ZeroGPT-begränsningar

Inte helt tillförlitligt eftersom det ofta genererar falska positiva eller negativa resultat.

Saknar integration med större innehållsplattformar

ZeroGPT-prissättning

Gratis

Pro : 9,50 $/månad

Plus : 19 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

ZeroGPT-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (40+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ZeroGPT?

En G2-recension säger:

Det jag gillar mest med ZeroGPT är dess användargränssnitt och användarvänlighet. Förutom AI-detekteringsfunktionen erbjuder det också många andra funktioner som grammatikontroll, textsammanfattning, omskrivning, AI-översättning etc. Det finns också tillgängligt i WhatsApp och Telegram, vilket gör det ännu enklare att använda på alla enheter. Det genererar också direkt en PDF-rapport med AI-detekteringsresultatet, vilket ger god transparens och trovärdighet.

Det jag gillar mest med ZeroGPT är dess användargränssnitt och användarvänlighet. Förutom AI-detekteringsfunktionen erbjuder det också många andra funktioner som grammatikontroll, textsammanfattning, omskrivning, AI-översättning etc. Det finns också tillgängligt i WhatsApp och Telegram, vilket gör det ännu enklare att använda på alla enheter. Det genererar också direkt en PDF-rapport med AI-detekteringsresultatet, vilket ger god transparens och trovärdighet.

💡 Proffstips: Dela upp långa meningar i kortare. Då är det mindre risk att de flaggas som AI-genererat innehåll.

Få varje ord att räknas med ClickUp

Att välja rätt gratis ordräknare beror också på dina specifika behov. Oavsett om du söker AI-driven grammatikgranskning, originalitetsdetektering av innehåll eller smidig dokumentsamarbete utöver ordräknare, kan du välja bland alternativen ovan.

Hemingway Editor förbättrar till exempel läsbarheten, medan ZeroGPT och Originality.ai verifierar innehållets äkthet och med Grammarly kan du kontrollera grammatiken – listan kan göras lång.

Om du letar efter ett allroundverktyg som kombinerar det bästa av ordräkning, AI-driven skrivhjälp och teamsamarbete är ClickUp det bästa alternativet. Genom att integrera ClickUp Docs och ClickUp Brain kan du uppnå dina skrivmål smidigt och effektivt. Registrera dig för ClickUp idag och hoppa på vågen av AI-ledd innehållsskapande!