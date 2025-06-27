Gratis mallar för försäljningsavtal för tydliga, professionella avtal

Skriver du ett försäljningsavtal på fri hand? Det kan kännas som ett smart drag... tills det kostar dig affären (eller ännu värre, en rättegång).

Oavsett om du sluter ditt första försäljningsavtal eller hanterar flera kunder samtidigt, ger ett slarvigt avtal fel signaler. Du behöver något som ser professionellt ut, skyddar dina intressen och inte tar upp hela eftermiddagen.

I det här blogginlägget delar vi med oss av gratis mallar för försäljningsavtal som hjälper dig att skapa professionella avtal utan krångliga villkor eller dyra advokater. Bara avtal som betyder affärer. Låt oss sätta igång!

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel innehåller information om försäljningsavtal, verktyg och mallar. Den är inte avsedd att ersätta professionell juridisk rådgivning. Vänligen rådgör med en kvalificerad advokat som du litar på innan du fattar ett beslut.

Vad är mallar för försäljningsavtal?

Mallarna för försäljningsavtal är färdiga dokument som beskriver försäljningsvillkor, bestämmelser och förväntningar. De täcker viktiga detaljer som köpeskilling, betalningsplaner, tillämplig lag, produkt- eller tjänstebeskrivningar och varje parts ansvar.

Att använda en avtalsmall påskyndar hela avtalsprocessen inom några arbetsdagar, säkerställer att viktiga juridiska punkter behandlas och bidrar till att upprätthålla konsekvens mellan olika avtal.

🧠 Rolig fakta: De första ”försäljningsaffärerna” slöts inte med ett handslag – de gjordes genom byteshandel. År 6000 f.Kr. handlade människor med varor och tjänster istället för att använda pengar. Tänk dig att byta en get mot lite vete – så började handeln.

Vad kännetecknar en bra mall för försäljningsavtal?

En bra mall för försäljningsavtal klargör överenskommelsen mellan säljare och köpare samtidigt som den skyddar allas intressen. Båda parter ska gå därifrån med fullständig klarhet om vad de har kommit överens om.

De bästa mallarna inkluderar:

Tydligt definierade ansvarsområden: Beskriver vad varje part måste leverera eller fullgöra inom ramen för varukontraktet.

Enkla betalningsvillkor: Delar upp betalningsplaner, Delar upp betalningsplaner, offertadministration , fraktkostnader, villkor och eventuella straffavgifter.

Definierad hantering av avbokningar: Förklarar policyer för återbetalningar, returer, uppsägning av avtal, säljarens avtalsbrott eller köparens underlåtenhet att fullfölja transaktionen.

Garantier: Ange alla löften kopplade till produkten eller tjänsten som påverkar Ange alla löften kopplade till produkten eller tjänsten som påverkar kundlojaliteten.

Sekretessklausuler: Skyddar känslig affärsinformation (vid behov) och är samtidigt förenliga med Uniform Commercial Code (UCC) och federal lagstiftning.

Tydlig tvistlösningsprocess: Fastställer kundens förväntningar om konflikter som transportbrist uppstår under eller efter försäljningen.

🔍 Visste du att? Enligt en rapport från WorldCC leder dålig avtalshantering till en genomsnittlig värdeminskning på 8,6 %, vilket skadar affärsrelationer och vinster.

12 mallar för försäljningsavtal

Att hantera olika typer av avtal kräver mer än bara goda intentioner. Ett tydligt, strukturerat avtal fastställer förväntningar och skyddar alla inblandade.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, erbjuder mallar för försäljningsavtal med ett smartare tillvägagångssätt.

Varje mall som erbjuds av ClickUp Sales Software är ett solidt ramverk för att formalisera försäljning, definiera ansvar och samordna parterna innan arbetet påbörjas.

Låt oss utforska 12 mallalternativ i detalj. 👇

1. ClickUp-mall för köp- och försäljningsavtal

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för köp- och försäljningsavtal för att organisera avtalsvillkor och parternas uppgifter på ett tydligt sätt.

ClickUps mall för köp- och försäljningsavtal hjälper dig att skapa juridiskt bindande dokument, lagra dem säkert och hålla kunduppgifter tillgängliga för framtida affärer, allt utan att behöva byta flik.

Denna mall hjälper dig att dokumentera allt på rätt sätt, inklusive parternas namn, avtalsdatum, tillämpliga garantier och vad som köps eller säljs. Betalningsvillkor, förfallodatum, betalningsmetoder och rabatter anges tydligt.

Du får också utrymme att beskriva produkterna eller tjänsterna i sin helhet, så att det inte finns något utrymme för förvirring. Leveransdetaljer, tidsplaner, milstolpar och förväntningar? Allt redovisas från början.

📌 Perfekt för: Frilansare, konsulter, tjänsteleverantörer, småföretagare och inköpsteam som behöver skapa professionella köpeavtal som skyddar båda parter.

ClickUp har gjort det möjligt för vårt företag att bli mer effektivt, organiserat och taktfullt i vårt arbetssätt. ClickUp har gjort det möjligt för oss att bli en ny version av oss själva som är bättre för oss och våra kunder.

💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att komma igång med ditt försäljningsavtal? Prova ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain. Berätta vilken typ av avtal du behöver, så ger den dig en snabb startpunkt. Ta hjälp av ClickUp Brain för att komma igång med ditt försäljningsavtal.

2. ClickUp-mall för affärsavtal

Hämta gratis mall Skriv ett juridiskt bindande avtal för att skydda dina affärsintressen med ClickUp Business Contract Template.

ClickUp Business Contract Template är en enkel, plug-and-play-lösning för att skapa professionella avtal utan juridisk förvirring. Redan från början ger den dig en tydlig, organiserad struktur med redigerbara platshållare för alla nödvändiga uppgifter: företagsnamn, kontaktinformation, avtalsdatum och båda parters uppgifter.

Du behöver inte låta som en advokat för att få ett gediget avtal. Det är strukturerat på ett sätt som är lätt att följa, med tydligt märkta avsnitt som Erbjudna tjänster, Avgifter, Avbokningsvillkor, Rättslig täckning och mer. Du får allt du behöver för att fastställa serviceavtal, förväntningar och ansvar, utan att behöva börja från scratch.

📌 Perfekt för: Småföretagare, leverantörer, tjänsteleverantörer och inköpsteam som behöver ett professionellt, redigeringsklart avtal för att snabbt och tydligt formalisera transaktioner.

🤝 Vänlig påminnelse: Att automatisera inköpsorderprocessen kan leda till betydande effektivitetsvinster, minska manuella fel och påskynda inköpscyklerna.

3. ClickUp Tillägg till avtalsmall

Hämta gratis mall Använd ClickUp-tillägget till en avtalsmall för att enkelt kunna göra ändringar i dokumentet.

Behöver du göra en ändring i ett befintligt avtal? Med ClickUps tillägg till avtalsmallen kan du enkelt uppdatera avtalsvillkoren utan att behöva skriva om hela avtalet. Om du ändrar en tidsplan, lägger till tjänster eller justerar ansvarsområden håller denna mall allt överskådligt, tydligt och juridiskt korrekt.

Alla viktiga fält är redan ifyllda: fyll bara i avtalets namn, datum, båda parters namn och de specifika ändringar du vill göra. Dessutom finns det ett fält där du kan bifoga digitala signaturer för extra bekvämlighet.

📌 Perfekt för: Småföretagare, juridiska team och projektledare som behöver ett snabbt och redigerbart sätt att formalisera avtalsändringar.

📖 Läs också: Gratis mallar för samarbetsavtal i Word och ClickUp

4. Mall för granskning av ClickUp-avtal

Hämta gratis mall Analysera och granska avtal snabbt med ClickUps mall för avtalsgranskning.

Om du någonsin har hanterat flera avtal mellan olika team vet du hur lätt det är att missa viktiga detaljer. Denna mall för avtalsgranskning från ClickUp organiserar varje avtal efter dess dokumentationsgranskningsstadium – oavsett om det är en ny förfrågan, ett utkast, under intern eller kundgranskning, under genomförande eller på väg att förnyas.

Vad utmärker denna mall? Den ger dig en överskådlig bild av vad som är godkänt, vad som är under behandling och vad som fortfarande behöver revideras. Varje avtalskort innehåller deluppgifter för viktiga villkor som tjänsternas omfattning, straffavgift för försenad betalning, uppsägningsklausuler och mer. Färgkodade taggar gör det enkelt att upptäcka flaskhalsar.

📌 Perfekt för: Juridiska team, avtalsansvariga, inköpschefer och projektledare som behöver ett strukturerat sätt att följa avtalens framsteg.

🔍 Visste du att? FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG), som antogs 1980, ger en enhetlig ram för internationell handel. I december 2023 hade den ratificerats av 97 länder, vilket motsvarar två tredjedelar av världshandeln.

5. Mall för tjänsteavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Säkerställ att båda parter har ett verkställbart avtal med ClickUp-tjänsteavtalsmallen.

ClickUp-mallen för tjänsteavtal är perfekt för att fastställa förväntningar, beskriva ansvar och få båda parter att enas utan att hamna i arbetsrättsliga tvister.

De är strömlinjeformade, fullt redigerbara och täcker alla väsentliga delar, såsom allmänna bestämmelser, serviceansvar, betalningsvillkor och uppsägningsklausuler. De innehåller även ersättningsklausuler för att skydda båda parter.

Dessutom gör praktiska platshållare och redigerbara parenteser det enkelt att anpassa. Om du är frilansare, konsult eller erbjuder återkommande tjänster sparar denna mall tid och säkerställer att du är skyddad redan innan arbetet påbörjas.

📌 Perfekt för: Frilansare, oberoende entreprenörer, konsulter och småföretag som vill ha ett professionellt, färdigt avtal för att starta projekt.

⚙️ Bonus: Få insikter om hur du kan förbättra relationerna mellan byrån och kunderna genom att fastställa tydliga förväntningar, effektivisera kommunikationen och anpassa leveranserna efter kundernas mål.

Det har underlättat och förenklat arbetsorganisationen mellan avdelningarna inom drift: support/projektledning/leverans och kundframgång. Det har också förbättrat vår förmåga att kommunicera och vara transparenta gentemot andra interna intressenter, såsom försäljning, och externa, såsom detaljhandels- och företagskunder.

6. ClickUp-mall för avtalshantering

Hämta gratis mall Organisera alla intressenter med ClickUps mall för avtalshantering.

Behöver du ett snabbare sätt att påbörja skapandet av avtal? ClickUp Contract Management Template är ett praktiskt verktyg för att skicka in nya avtalsförfrågningar till din juridiska avdelning utan att behöva skicka fram och tillbaka e-postmeddelanden.

Med tydliga fält att fylla i för syfte, avdelning, avtalstyp och viktiga detaljer ger det juristerna exakt vad de behöver från första stund. Det effektiviserar kommunikationen, minskar förseningar och hjälper ditt team att hålla ordning och följa reglerna.

Ska du ta in en ny kund, anlita en entreprenör eller uppdatera villkoren? Fyll bara i formuläret och klicka på Skicka.

📌 Perfekt för: HR-team, inköpsavdelningar, juridiska avdelningar, försäljning och alla som ofta behöver upprätta nya kontrakt eller avtal inom en organisation.

📖 Läs också: De bästa apparna för avtalshantering

7. Mall för entreprenadavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Beskriv arbetsomfång, deadlines och betalningsinformation med ClickUps mall för entreprenadavtal.

Att skriva entreprenadavtal från grunden leder ofta till förseningar, inkonsekvenser eller missade juridiska detaljer. ClickUps mall för entreprenadavtal hjälper dig att fastställa grundregler, definiera leveranser och skydda både ditt företag och entreprenören från juridiska gråzoner, inklusive frågor relaterade till defekta varor.

Det som gör denna mall särskilt effektiv är den inbyggda navigeringsfältet. Varje viktig sektion – som Tjänster, Betalning, Villkor och Sekretess – är tydligt uppdelad. Den innehåller också länkade bilagor (som Bilaga A för tjänstedetaljer), vilket hjälper till att hålla huvuddokumentet överskådligt samtidigt som det finns utrymme för detaljerade leveranser.

📌 Perfekt för: HR-team, inköpsavdelningar, juridiska avdelningar och småföretagare som regelbundet anlitar oberoende uppdragstagare.

8. Mall för köpeavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa och lagra köpeavtal med ClickUps mall för köpeavtal.

Om du köper eller säljer varor eller fastigheter är ClickUps mall för köpeavtal ett praktiskt verktyg för att säkerställa att allt dokumenteras tydligt och professionellt. Med mallen kan du dokumentera alla viktiga element som underförstådd garanti, betalningsvillkor och leveransvillkor.

Det som utmärker denna mall är dess inbyggda specifikationsavsnitt, som uppmanar dig att lägga till detaljerade beskrivningar och bilder av köparens inköp, vilket säkerställer transparens och minimerar potentiella tvister.

Den intuitiva layouten guidar dig genom varje nödvändigt element och innehåller hjälpsamma uppmaningar som "Infoga en bild av varan här" för att göra det så visuellt som möjligt.

📌 Perfekt för: Inköpsteam, fastighetstransaktioner, frilansande säljare, driftschefer och alla som hanterar försäljning av produkter eller fastigheter.

🔍 Visste du att? Företag med väl definierade försäljningsprocesser upplever 28 % högre intäktstillväxt jämfört med företag med dåligt hanterade försäljningsprocesser.

9. ClickUp Mall för uppsägningsbrev

Hämta gratis mall Skapa ett omfattande uppsägningsbrev med ClickUps mall för uppsägningsbrev.

Att säga upp en tjänsteleverantör eller leverantör behöver inte vara besvärligt eller komplicerat. Här kommer ClickUps mall för uppsägningsbrev väl till pass. Detta enkla, professionella brevformat hjälper dig att kommunicera avslutandet av en affärsrelation med tydlighet, empati och juridisk precision.

Det är fördelaktigt eftersom dess guidade struktur uppmanar dig att infoga alla väsentliga uppgifter – mottagarens uppgifter, datum för ikraftträdande, skäl för uppsägning och tjänstens varaktighet – utan att behöva leta efter rätt ord. Den har också en artig ton som är bestämd men respektfull, vilket är viktigt för att upprätthålla framtida goodwill.

📌 Perfekt för: HR-chefer, kundtjänstteam, projektledare, juridiska avdelningar och småföretagare som behöver avsluta leverantörs-, entreprenörs- eller tjänsteavtal på ett formellt sätt.

📖 Läs också: De bästa mallarna för offertförfrågningar för effektiv upphandling

24 % av arbetstagarna säger att repetitiva uppgifter hindrar dem från att utföra mer meningsfullt arbete, och ytterligare 24 % känner att deras kompetens är underutnyttjad. Det innebär att nästan hälften av arbetskraften känner sig kreativt blockerade och undervärderade.

10. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Hämta gratis mall Visualisera hela din försäljningstratt med ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template är ett kommandocenter för dina affärer, som spårar varje lead från första kontakten till det slutgiltiga handslaget (eller det ibland förekommande ”kanske nästa gång”). Den stöder även försäljningstratt, relationer, tidslinjer och intäktsmöjligheter.

Varje objekt i pipelinen går igenom färgkodade steg som Avslutat [Förlorat], Förslag, Demo och Kvalificerad prospekt, som matchar hur fältteamet tänker och arbetar. Fältet Senast kontaktad säkerställer att inga leads eller leverantörer blir kalla. Du vet exakt vem du ska kontakta och när.

När du behöver konsekvens hjälper Sales SOP View dig att standardisera dina steg, oavsett om du tar in en entreprenör eller genomför en platsbesiktning.

📌 Perfekt för: Frilansare, säljare, start-up-grundare, projektledare och småföretagare som vill hantera leads, offerter, demonstrationer och kundrelationer samt fakturera kunder inom flera branscher.

🧠 Rolig fakta: Under medeltiden betonade Salamancaskolan avtalsfrihet och rättvisa, vilket lade grunden för moderna avtalsprinciper.

11. ClickUp-mall för försäljningsprocess

Hämta gratis mall Hantera din försäljningspipeline från början till slut med ClickUp-mallen för försäljningsprocessen.

Anta att du hanterar en komplex försäljningspipeline med flera rörliga delar eller arbetar i ett snabbt växande startup-företag där NFT:er, DAO:er och community drops är din dagliga jargong. I så fall är ClickUp Sales Process Template ett perfekt val.

Uppgifterna är indelade i fyra huvudfaser: Lansering av samlingen, Community Building, Public Service och NFT Town. Varje fas innehåller specifika åtgärder som "Lansera webbplats och Discord", "Belöna nuvarande HODLers" eller "Lansera merch-butik", vilket är idealiskt för att samordna tvärfunktionella team och hålla fokus på de viktigaste resultaten.

📌 Perfekt för: Webbteam, NFT-projektledare, erfarna projektledare, digitala marknadsförare, mjukvaruutvecklingsteam och frilansare som hanterar långsiktiga, communitydrivna projekt.

🔍 Visste du att? 40 % av kontraktsläckorna beror på bristfällig hantering av kontrakt och kunder.

12. Mall för produktbeställningsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Gör det enklare än någonsin att beställa dina produkter med ClickUps mall för produktbeställningsformulär.

ClickUps mall för produktbeställningsformulär är ett visuellt intuitivt och mycket funktionellt verktyg för att hantera hela ordercykeln, från mottagande till leverans. Board View delar upp beställningar i olika steg, såsom Ny beställning, Packning, Under transport, Levererad och Fullgjord, vilket ger ditt team insyn i varje steg.

Varje uppgiftskort innehåller viktiga detaljer som kundnamn, produktkategori, produktbeskrivning och ordertyp (detaljhandel eller grossist), alla visuellt markerade med färgkodade etiketter för enkel översikt. Dessutom gör det delbara gränssnittet det perfekt för samarbete med kunder.

📌 Perfekt för: E-handelsföretag, lagerteam, leveranskoordinatorer, produktchefer och småföretag som vill spåra och hantera kundorder på ett effektivt sätt.

Slut avtalet med ClickUp-mallar

Ett välstrukturerat försäljningsavtal definierar förväntningar, skyddar alla inblandade parter och stärker kundrelationerna. ClickUps kostnadsfria mallar är mer än statiska dokument – de är dynamiska, redigerbara och integrerade i ditt arbetsflöde.

Till skillnad från vanliga mallar erbjuder ClickUp anpassningsbara fält, samarbete i mallen, uppgiftsuppföljning och smarta automatiseringar för att hålla affärerna igång.

Från första utkast till slutlig underskrift ger ClickUp dig ett pålitligt ramverk för varje steg i din försäljningsprocess, vilket hjälper dig att vara effektiv och fokuserad utan onödiga inställningar.

